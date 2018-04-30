中渝置地(01224-HK)就成立合資公司與合作方簽合資協議

中渝置地(01224-HK)公告稱，2018年4月30日，公司透過直接全資附屬公司妙領就合資公司的成立、經營及管理與Glorious Everest、Main Sta及合資公司美灣國際有限公司訂立合資協議。合資公司營運資本的最大金額將為人民币1,500百萬元，其中不超過人民币980百萬元將作為初始資本，于合資協議簽署後20個營業日内由合資夥伴按照股權比例以現金認購股本及/或提供股東貸款方式出資。公司的資本承擔總額將不超過約人民币734.7百萬元(相當于約918.4百萬港元)。

合資集團的主要業務為共同投資于中國成都及/或其他城市的物業發展項目，包括住宅及/或商業地産項目。

公司董事會認為，訂立合資協議為集團提供另一個機會通過與其他合資夥伴合作以使其資本投資收益最大化，并能讓集團將其于一連串成功投資所累積的投資經驗及業務資源投放于合資夥伴聯合提供的更大資本平台上。合資公司亦可使合資夥伴的強項互補，從而共同探索及投資于中國的物業發展項目。

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