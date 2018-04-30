港股升幅擴大至逾400點 金融股跑出

港股在4月份最後一個交易日高開逾200點，重上30500點，其後升幅擴大，恆生指數最新報30692點，升411點，國企指數最新報12287點，升220點。

中國石油(601857-CN)(00857-HK)首季業績理想，惟對今早其H股價表現並無刺激作用，最新報5.74元，無升跌，中國海洋石油(00883-HK)創一年新高，最新報13.32元，升0.9%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)H股最新報7.7元，升0.1%。

美國聯儲局會在當地時間周二及周三進行議息，預料今次議息會議後會保持息率不變。地產股今早表現，長實集團(01113-HK)最新報67.55元，升0.8%，恆基地產(00012-HK)最新報49.55元，升0.8%，新鴻基地產(00016-HK)最新報123.5元，升0.6%。

金融股方面，兩大重磅藍籌股匯豐控股(00005-HK)及友邦(01299-HK)均會在本周五公布今年一至三月份業績，匯控創一個月新高，最新報78.3元，升1.2%，友邦最新報70.45元，升2.1%。從今日起香港交易所(00388-HK)接受尋求在香港掛牌的創新型企業，以同股不同權形式申請來港上市，今早港交所股價表現，最新報256元，升1.4%。

科技股方面，股王騰訊控股(00700-HK)最新報報390.6元，升0.6%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.27元，升0.9%，閱文集團(00772-HK)今早曾創上市後新低，最新報62.95元，跌0.9%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)