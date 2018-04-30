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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       宏洲              昶和     東泥     元大滬深300反1
宏洲          元大滬深300正2  富邦科技          中和              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          富邦H股正2      富邦摩台          本盟              海悅     興泰
東華          富邦臺灣加權正2 富邦發達          亞力              銘旺科   達新
大東          群益臺灣加權反1 富邦金融          華城              卓越     立益
立益          正道            元大MSCI台灣      永冠-KY           統領     怡華
佳和          友旺            永豐臺灣加權      大山                       昶和
昶和          同開            富邦日本          和康生                     大統染
三洋紡        悠克            國泰日經225       科妍                       亞崴
本盟                          元大日經225       上緯投控                   程泰
瑞利                          元大美債7-10正2   康聯-KY                    科妍
樂士                          元大美債7-10反1   中鋼構                     士紙
正峰新                        元大S&P日圓反1    世紀鋼                     高興昌
億泰                          富邦歐洲          國巨                       東明-KY
毛寶                          FH彭博高收益債    海悅                       世紀鋼
燁興                          FH彭博新興債      威盛                       映泰
中鴻                          FH富時高息低波    承啟                       隴華
聚亨                          宏洲              統懋                       玉晶光
千興                          嘉裕              麗臺                       世芯-KY
威致                          東華              大毅                       拓凱
華豐                          大東              強茂                       傳奇
首利                          立益              華新科                     東科-KY
麗正                          佳和              玉晶光                     亞弘電
東訊                          昶和              海華                       遠雄來
華泰                          三洋紡            柏承                       夏都
錸德                          本盟              晶心科                     欣欣
倫飛                          瑞利              無敵                       統領
威盛                          樂士              偉聯                       杜康-DR
銘旺科                        正峰新            台船                       晨訊科-DR
統懋                          億泰              台南-KY                    友佳-DR
翔耀                          毛寶              杜康-DR                    精熙-DR
太空梭                        燁興              陽光能源-DR                一零四
新利虹                        中鴻              慶豐富                     欣天然
麗臺                          聚亨              川飛                       新海
華映                          千興                                         秋雨
吉祥全                        威致                                         欣高
憶聲                          華豐                                         台數科
科風                          首利                                         南六
建碁                          麗正                                         基勝-KY
和鑫                          東訊                                         波力-KY
力特                          華泰                                         政伸
喬鼎                          錸德                                         吉源-KY
正達                          倫飛
晟鈦                          威盛
新世紀                        銘旺科
誠創                          統懋
嘉威                          翔耀
力銘                          太空梭
亞太電                        新利虹
達能                          麗臺
清惠                          華映
慧友                          吉祥全
勁永                          憶聲
捷泰                          科風
互億                          建碁
天瀚                          和鑫
迅杰                          力特
華上                          喬鼎
光麗-KY                       正達
元晶                          晟鈦
華冠                          新世紀
裕豐                          誠創
寶徠                          嘉威
新建                          力銘
皇普                          亞太電
日勝生                        達能
台船                          清惠
台南-KY                       慧友
康師傅-DR                     勁永
聖馬丁-DR                     捷泰
神州-DR                       互億
耀傑-DR                       天瀚
同方友友-DR                   迅杰
晨訊科-DR                     華上
友佳-DR                       光麗-KY
陽光能源-DR                   元晶
精熙-DR                       華冠
中福                          裕豐
雷虎                          寶徠
中視                          新建
秋雨                          皇普
慶豐富                        日勝生
國光生                        台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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