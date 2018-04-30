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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         34849         0    2409   友達                   -4770    -31776  
00633L 富邦上証正2            10367         0    2337   旺宏                   -3321      1602  
00655L 國泰中國A50正2          8607         0    2330   台積電                 -2895    -64311  
00677U 富邦VIX                 6510         0    5538   東明-KY                -2703       -27  
00636  國泰中國A50             4994     20379    2891   中信金                 -2553     -5340  
2303   聯電                    4894     42506    2883   開發金                 -2276     15557  
00632R 元大台灣50反1           3915         0    2317   鴻海                   -2189    -55668  
0056   元大高股息              3051     18955    3481   群創                   -1936    -47293  
2834   臺企銀                  2689     27326    00683L 元大美元指數正2        -1605         0  
3231   緯創                    2466    -17256    2367   燿華                   -1538     -9896  
2344   華邦電                  2253    -13322    2888   新光金                 -1496     21179  
2882   國泰金                  2179       647    6176   瑞儀                   -1291      -263  
0061   元大寶滬深              2150       993    2002   中鋼                   -1189     -9846  
2885   元大金                  1380     20069    2498   宏達電                 -1126     -3528  
1201   味全                     976       -24    00664R 國泰臺灣加權反1        -1123         0  
6153   嘉聯益                   919      2346    0050   元大台灣50             -1104     -5415  
2492   華新科                   855       840    2352   佳世達                 -1065     -3137  
2881B  富邦金乙特               818         0    6116   彩晶                   -1065    -30351  
1312   國喬                     772      6723    2382   廣達                    -959    -18112  
1605   華新                     753      5419    1101   台泥                    -915     -1310  
006205 富邦上証                 709         0    3026   禾伸堂                  -891      -367  
2892   第一金                   669      4809    2481   強茂                    -886      1468  
2454   聯發科                   650      2133    00676R 富邦臺灣加權反1         -812         0  
006206 元大上證50               645         0    1776   展宇                    -741        -4  
1310   台苯                     560       373    00634R 富邦上証反1             -723         0  
8163   達方                     544      -976    1216   統一                    -685      1661  
2455   全新                     536      2204    6456   GIS-KY                  -676     -1108  
1710   東聯                     526      5546    2603   長榮                    -673     -6659  
1444   力麗                     496       304    2609   陽明                    -666      -505  
2601   益航                     486         3    2439   美律                    -659     -5063  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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