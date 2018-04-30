[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 34849 0 2409 友達 -4770 -31776 00633L 富邦上証正2 10367 0 2337 旺宏 -3321 1602 00655L 國泰中國A50正2 8607 0 2330 台積電 -2895 -64311 00677U 富邦VIX 6510 0 5538 東明-KY -2703 -27 00636 國泰中國A50 4994 20379 2891 中信金 -2553 -5340 2303 聯電 4894 42506 2883 開發金 -2276 15557 00632R 元大台灣50反1 3915 0 2317 鴻海 -2189 -55668 0056 元大高股息 3051 18955 3481 群創 -1936 -47293 2834 臺企銀 2689 27326 00683L 元大美元指數正2 -1605 0 3231 緯創 2466 -17256 2367 燿華 -1538 -9896 2344 華邦電 2253 -13322 2888 新光金 -1496 21179 2882 國泰金 2179 647 6176 瑞儀 -1291 -263 0061 元大寶滬深 2150 993 2002 中鋼 -1189 -9846 2885 元大金 1380 20069 2498 宏達電 -1126 -3528 1201 味全 976 -24 00664R 國泰臺灣加權反1 -1123 0 6153 嘉聯益 919 2346 0050 元大台灣50 -1104 -5415 2492 華新科 855 840 2352 佳世達 -1065 -3137 2881B 富邦金乙特 818 0 6116 彩晶 -1065 -30351 1312 國喬 772 6723 2382 廣達 -959 -18112 1605 華新 753 5419 1101 台泥 -915 -1310 006205 富邦上証 709 0 3026 禾伸堂 -891 -367 2892 第一金 669 4809 2481 強茂 -886 1468 2454 聯發科 650 2133 00676R 富邦臺灣加權反1 -812 0 006206 元大上證50 645 0 1776 展宇 -741 -4 1310 台苯 560 373 00634R 富邦上証反1 -723 0 8163 達方 544 -976 1216 統一 -685 1661 2455 全新 536 2204 6456 GIS-KY -676 -1108 1710 東聯 526 5546 2603 長榮 -673 -6659 1444 力麗 496 304 2609 陽明 -666 -505 2601 益航 486 3 2439 美律 -659 -5063 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股