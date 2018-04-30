新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/27  107/04/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.38200   10.37760   0.00440    0.04240
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.54160    9.55040  -0.00880   -0.09214
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.75790    9.76420  -0.00630   -0.06452
中國信託台灣活力基金                                             15.37000   15.18000   0.19000    1.25165
中國信託台灣優勢基金                                             17.31000   17.06000   0.25000    1.46542
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.39000    9.32000   0.07000    0.75107
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.74000    8.67000   0.07000    0.80738
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.00000    8.91000   0.09000    1.01010
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.53000    9.43000   0.10000    1.06045
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71850    9.71020   0.00830    0.08548
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24740    9.23950   0.00790    0.08550
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18680   10.18100   0.00580    0.05697
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69030    9.68480   0.00550    0.05679
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.99980    9.91720   0.08260    0.83290
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.79710    8.72440   0.07270    0.83330
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.01020   11.12160  -0.11140   -1.00165
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.02960   10.13110  -0.10150   -1.00187
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
中國信託智能運動基金-美元                                        10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97040   10.97030   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.51450    9.51160   0.00290    0.03049
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.31540    9.31270   0.00270    0.02899
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.69580    9.69410   0.00170    0.01754
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.48800    9.48630   0.00170    0.01792
中國信託精穩基金                                                 17.68750   17.68030   0.00720    0.04072
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     65.38000   64.57000   0.81000    1.25445
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.57540   37.41960   0.15580    0.41636
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28440   11.28340   0.00100    0.00886
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.89310   10.88340   0.00970    0.08913
元大上證50基金                                                   30.90000   31.17000  -0.27000   -0.86622
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.36000   12.63000  -0.27000   -2.13777
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.54000   11.78000  -0.24000   -2.03735
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.98000   13.06000  -0.08000   -0.61256
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.22400   13.31000  -0.08600   -0.64613
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.19500   17.28100  -0.08600   -0.49766
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.05400   11.21200  -0.15800   -1.40920
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.13600   11.28600  -0.15000   -1.32908
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.13000    3.18000  -0.05000   -1.57233
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.65000   14.88000  -0.23000   -1.54570
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.35390   47.46130  -0.10740   -0.22629
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33580   10.33370   0.00210    0.02032
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62690    9.62490   0.00200    0.02078
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.96250    9.95240   0.01010    0.10148
元大巴西指數基金                                                  6.63600    6.50500   0.13100    2.01384
元大巴菲特基金                                                   29.53000   29.06000   0.47000    1.61734
元大日經225基金                                                  28.37000   28.15000   0.22000    0.78153
元大台商收成基金                                                 23.14000   23.09000   0.05000    0.21654
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.07000   13.18000  -0.11000   -0.83460
元大台灣50單日正向2倍基金                                        34.44000   33.90000   0.54000    1.59292
元大台灣中型100基金                                              31.80000   31.54000   0.26000    0.82435
元大台灣加權股價指數基金                                         24.22100   24.08500   0.13600    0.56467
元大台灣卓越50基金                                               79.07000   78.61000   0.46000    0.58517
元大台灣金融基金                                                 17.20000   17.09000   0.11000    0.64365
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.32000   30.32000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息基金                                               25.08000   25.01000   0.07000    0.27989
元大台灣電子科技基金                                             34.28000   34.00000   0.28000    0.82353
元大全球ETF成長組合基金                                          10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.50000   14.39000   0.11000    0.76442
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.61800   12.61600   0.00200    0.01585
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.93000    6.95000  -0.02000   -0.28777
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.52000    6.48000   0.04000    0.61728
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.07300   10.04100   0.03200    0.31869
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.22900   10.22240   0.00660    0.06456
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.46200    9.45590   0.00610    0.06451
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.25120    9.23130   0.01990    0.21557
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.60940    8.59080   0.01860    0.21651
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.76000   13.75000   0.01000    0.07273
元大全球農業商機基金                                             16.16000   16.10000   0.06000    0.37267
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
元大印尼指數基金                                                  8.62000    8.86000  -0.24000   -2.70880
元大印度指數基金                                                  9.73700    9.68200   0.05500    0.56806
元大印度基金                                                     12.75000   12.66000   0.09000    0.71090
元大多多基金                                                     19.23000   18.88000   0.35000    1.85381
元大多福基金                                                     55.97000   55.07000   0.90000    1.63428
元大亞太成長基金                                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.63830    8.62130   0.01700    0.19719
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.19370    7.17960   0.01410    0.19639
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.94600   10.02400  -0.07800   -0.77813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.10700   10.12000  -0.01300   -0.12846
元大卓越基金                                                     49.63000   48.88000   0.75000    1.53437
元大店頭基金                                                      8.92000    8.78000   0.14000    1.59453
元大泛歐成長基金                                                  9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20130   10.20080   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.16970    9.19060  -0.02090   -0.22741
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.50420   30.52020  -0.01600   -0.05242
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.10640   35.90640   0.20000    0.55700
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.58670   19.69860  -0.11190   -0.56806
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.30220   18.09470   0.20750    1.14674
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.13680   37.06750   0.06930    0.18696
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.66700   20.70870  -0.04170   -0.20136
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.68630   17.61920   0.06710    0.38083
元大高科技基金                                                   18.24000   17.91000   0.33000    1.84255
元大得利貨幣市場基金                                             16.23030   16.23010   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96560   11.96540   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   13.36000   13.22000   0.14000    1.05900
元大華夏中小基金                                                  8.27000    8.43000  -0.16000   -1.89798
元大新中國基金-人民幣                                            10.89000   11.11000  -0.22000   -1.98020
元大新中國基金-美元                                              11.10700   11.34100  -0.23400   -2.06331
元大新中國基金-新台幣                                            10.65000   10.86000  -0.21000   -1.93370
元大新主流基金                                                   26.08000   25.51000   0.57000    2.23442
元大新東協平衡基金-美元                                          10.03800   10.08700  -0.04900   -0.48577
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
元大新興市場ESG策略基金                                          12.80000   12.87000  -0.07000   -0.54390
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.51280   10.46060   0.05220    0.49902
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.59690   10.55180   0.04510    0.42742
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.76660   10.70450   0.06210    0.58013
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.55980    9.50460   0.05520    0.58077
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80670    9.80730  -0.00060   -0.00612
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.52970    9.53030  -0.00060   -0.00630
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59660    9.58260   0.01400    0.14610
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.33010    9.31660   0.01350    0.14490
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.57730    9.57900  -0.00170   -0.01775
元大新興亞洲基金                                                 11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.56660    9.54490   0.02170    0.22735
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.44670    9.42530   0.02140    0.22705
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.46930    9.43360   0.03570    0.37843
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.34830    9.31310   0.03520    0.37796
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08110   15.08090   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.33000   36.68000   0.65000    1.77208
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
元大實質多重資產基金-美元                                         9.81400    9.84500  -0.03100   -0.31488
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.88000   14.81000   0.07000    0.47265
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.39000   15.60000  -0.21000   -1.34615
元大精準中小基金                                                 21.52000   21.18000   0.34000    1.60529
元大摩臺基金                                                     37.08000   36.83000   0.25000    0.67879
元大標普500基金                                                  23.82000   23.59000   0.23000    0.97499
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.82000   13.98000  -0.16000   -1.14449
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.54000   29.87000   0.67000    2.24305
元大標智滬深300基金                                              18.65000   18.20000   0.45000    2.47253
元大歐洲50基金                                                   24.93000   24.78000   0.15000    0.60533
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.46640    9.51540  -0.04900   -0.51495
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14040   10.14000   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     54.00000   52.82000   1.18000    2.23400
元大韓國KOSPI200基金                                             24.34000   24.21000   0.13000    0.53697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.10000   14.85000   0.25000    1.68350
日盛上選基金                                                     32.00000   31.69000   0.31000    0.97823
日盛小而美基金                                                   18.56000   18.25000   0.31000    1.69863
日盛中國內需動力基金                                             10.76000   11.04000  -0.28000   -2.53623
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67570   11.67870  -0.00300   -0.02569
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.96300    9.96550  -0.00250   -0.02509
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.98550   11.98930  -0.00380   -0.03169
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.22100   10.22430  -0.00330   -0.03228
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78860   10.78680   0.00180    0.01669
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.18430    9.18280   0.00150    0.01633
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.59000   11.86000  -0.27000   -2.27656
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.99000   12.28000  -0.29000   -2.36156
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.93000   12.20000  -0.27000   -2.21311
日盛日盛基金                                                     13.12000   12.90000   0.22000    1.70543
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03310   10.02360   0.00950    0.09478
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.58580    9.57670   0.00910    0.09502
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78470    9.77300   0.01170    0.11972
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.35090    9.33960   0.01130    0.12099
日盛全球新興債券基金A                                            10.82980   10.82990  -0.00010   -0.00092
日盛全球新興債券基金B                                             8.54230    8.54240  -0.00010   -0.00117
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42600    2.42560   0.00040    0.01649
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.71920    1.71890   0.00030    0.01745
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37920    0.37930  -0.00010   -0.02636
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26970    0.26980  -0.00010   -0.03706
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.50210   12.50120   0.00090    0.00720
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.74180    8.74120   0.00060    0.00686
日盛亞洲機會基金                                                  7.42000    7.48000  -0.06000   -0.80214
日盛首選基金                                                     16.73000   16.55000   0.18000    1.08761
日盛高科技基金                                                   16.96000   16.77000   0.19000    1.13298
日盛貨幣市場基金                                                 14.74810   14.74800   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   38.53000   37.90000   0.63000    1.66227
日盛精選五虎基金                                                 37.48000   36.90000   0.58000    1.57182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46560   13.46540   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               33.64000   33.11000   0.53000    1.60072
台新MSCI中國基金                                                 21.33000   21.37000  -0.04000   -0.18718
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.80000   19.00000  -0.20000   -1.05263
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.95000   19.68000   0.27000    1.37195
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14170   14.14150   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80800    9.80470   0.00330    0.03366
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84370   10.84750  -0.00380   -0.03503
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.00430    9.99290   0.01140    0.11408
台新中國通基金                                                   47.17000   46.63000   0.54000    1.15805
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.08300   16.38300  -0.30000   -1.83117
台新中國精選中小基金                                             11.76000   12.01000  -0.25000   -2.08160
台新主流基金                                                     24.44000   24.17000   0.27000    1.11709
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.47000   18.28000   0.19000    1.03939
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62520    0.61980   0.00540    0.87125
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.01000   13.87000   0.14000    1.00937
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47380    0.46970   0.00410    0.87290
台新台灣中小基金                                                 37.08000   36.64000   0.44000    1.20087
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.27190    9.17850   0.09340    1.01760
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.32950    9.25390   0.07560    0.81695
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.45000    8.37000   0.08000    0.95579
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31400   10.23090   0.08310    0.81225
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.34000    9.25000   0.09000    0.97297
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.59600   10.57730   0.01870    0.17679
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.28360   11.26360   0.02000    0.17756
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
台新印度基金                                                     15.73000   15.60000   0.13000    0.83333
台新亞美短期債券基金                                             10.90390   10.90040   0.00350    0.03211
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.74760    8.74410   0.00350    0.04003
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30090    0.30120  -0.00030   -0.09960
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.91480   11.90990   0.00490    0.04114
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40380    0.40430  -0.00050   -0.12367
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07650   11.07640   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.69300   29.45750   0.23550    0.79946
台新智慧生活基金-美元                                             9.98230    9.87710   0.10520    1.06509
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.88000    9.76000   0.12000    1.22951
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.17440    9.18110  -0.00670   -0.07298
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.03220    9.02510   0.00710    0.07867
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.66900    9.67600  -0.00700   -0.07234
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52600    9.51840   0.00760    0.07985
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.46010   10.45450   0.00560    0.05357
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34690    0.34720  -0.00030   -0.08641
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.94470    7.94040   0.00430    0.05415
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27680    0.27710  -0.00030   -0.10826
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.26000    6.25000   0.01000    0.16000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.58500   10.52100   0.06400    0.60831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.94000   19.37000   0.57000    2.94269
未來資產全球大消費基金                                           14.62000   14.43000   0.19000    1.31670
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.87120   11.86550   0.00570    0.04804
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.73300    9.72840   0.00460    0.04728
未來資產亞洲新富基金                                             21.03000   21.27000  -0.24000   -1.12835
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54980   12.54970   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.36000   12.02000   0.34000    2.82862
未來資產新興市場債券基金A                                         8.83340    8.83080   0.00260    0.02944
未來資產新興市場債券基金B                                         6.85270    6.85070   0.00200    0.02919
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98790   10.98690   0.00100    0.00910
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.24770   10.24350   0.00420    0.04100
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44060    9.43780   0.00280    0.02967
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58220   10.57900   0.00320    0.03025
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57090    8.57180  -0.00090   -0.01050
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.66650    9.66730  -0.00080   -0.00828
永豐中小基金                                                     48.45000   47.61000   0.84000    1.76434
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.85200    1.85330  -0.00130   -0.07015
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.40140    2.40310  -0.00170   -0.07074
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.82540    8.82830  -0.00290   -0.03285
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.10160   11.10520  -0.00360   -0.03242
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.47000    4.53000  -0.06000   -1.32450
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.00000   21.26000  -0.26000   -1.22295
永豐主流品牌基金                                                 17.47000   17.32000   0.15000    0.86605
永豐永豐基金                                                     33.47000   32.85000   0.62000    1.88737
永豐亞洲民生消費基金                                             12.16000   12.26000  -0.10000   -0.81566
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80900   12.79220   0.01680    0.13133
永豐高科技基金                                                   23.24000   22.74000   0.50000    2.19877
永豐貨幣市場基金                                                 13.86340   13.86330   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05110    2.05170  -0.00060   -0.02924
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.43180    2.43590  -0.00410   -0.16832
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.93360    7.93330   0.00030    0.00378
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46670   10.46640   0.00030    0.00287
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.45980    7.45470   0.00510    0.06841
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.29370   11.28600   0.00770    0.06823
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.36000    8.51000  -0.15000   -1.76263
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.72000   19.03000  -0.31000   -1.62901
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.45000   52.13000   0.32000    0.61385
永豐領航科技基金                                                 37.77000   37.11000   0.66000    1.77850
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.05000   12.15000  -0.10000   -0.82305
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.62000   11.71000  -0.09000   -0.76857
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
永豐趨勢平衡基金                                                 47.46000   46.34000   1.12000    2.41692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.44020   11.43910   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.61560    9.61620  -0.00060   -0.00624
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74030    9.74090  -0.00060   -0.00616
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59870    9.59890  -0.00020   -0.00208
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68250    9.68270  -0.00020   -0.00207
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62390    9.62490  -0.00100   -0.01039
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87570    9.87670  -0.00100   -0.01012
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58300    9.58330  -0.00030   -0.00313
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75080    9.75110  -0.00030   -0.00308
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.31000   11.50000  -0.19000   -1.65217
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.56000   10.74000  -0.18000   -1.67598
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.47000   11.67000  -0.20000   -1.71380
兆豐國際中小基金                                                 14.81000   14.52000   0.29000    1.99725
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.46000   14.75000  -0.29000   -1.96610
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.09000   20.50000  -0.41000   -2.00000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.36000   20.80000  -0.44000   -2.11538
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.00000   11.92000   0.08000    0.67114
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.00000   11.92000   0.08000    0.67114
兆豐國際生命科學基金                                             14.88000   14.57000   0.31000    2.12766
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.28750   10.23950   0.04800    0.46877
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.71970   10.68050   0.03920    0.36702
兆豐國際全球高股息基金                                           11.46000   11.37000   0.09000    0.79156
兆豐國際全球基金                                                 30.96000   30.73000   0.23000    0.74845
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20670   10.20620   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.57440    9.59610  -0.02170   -0.22613
兆豐國際國民基金                                                 22.09000   21.70000   0.39000    1.79724
兆豐國際第一基金                                                 12.79000   12.57000   0.22000    1.75020
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.97160    9.96470   0.00690    0.06924
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.01410    8.00860   0.00550    0.06868
兆豐國際萬全基金                                                 20.03000   19.74000   0.29000    1.46910
兆豐國際電子基金                                                 24.76000   24.43000   0.33000    1.35080
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.04000    8.04000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.59000   21.44000   0.15000    0.69963
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.51000   17.63000  -0.12000   -0.68066
兆豐國際豐台灣基金                                               32.50000   32.39000   0.11000    0.33961
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48440   12.48420   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12500   11.11260   0.01240    0.11159
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.98150   11.96110   0.02040    0.17055
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76750   10.75260   0.01490    0.13857
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.55170   11.53700   0.01470    0.12742
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.28650    8.27730   0.00920    0.11115
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.69600    9.68080   0.01520    0.15701
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.18850    9.17580   0.01270    0.13841
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.20390    9.19150   0.01240    0.13491
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.51140    9.49830   0.01310    0.13792
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.11530   10.11520   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.77410    9.79260  -0.01850   -0.18892
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.04910   10.06210  -0.01300   -0.12920
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.28310   10.29200  -0.00890   -0.08647
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.84030   11.85480  -0.01450   -0.12231
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.79600   13.81210  -0.01610   -0.11656
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.31290    9.32420  -0.01130   -0.12119
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.94370    9.95660  -0.01290   -0.12956
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.21850    8.22560  -0.00710   -0.08632
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.28220    9.29390  -0.01170   -0.12589
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.58650   10.59950  -0.01300   -0.12265
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88740   10.88670   0.00070    0.00643
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.67320   10.68780  -0.01460   -0.13660
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12290   10.12140   0.00150    0.01482
安聯中國東協基金                                                 15.86000   15.92000  -0.06000   -0.37688
安聯中國策略基金                                                 15.05000   15.52000  -0.47000   -3.02835
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.70000   13.99000  -0.29000   -2.07291
安聯中華新思路基金-美元                                          13.86000   14.18000  -0.32000   -2.25670
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.52000   12.79000  -0.27000   -2.11102
安聯台灣大壩基金                                                 25.04000   24.51000   0.53000    2.16238
安聯台灣科技基金                                                 42.94000   42.25000   0.69000    1.63314
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47350   12.47330   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 28.00000   27.47000   0.53000    1.92938
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10010   10.10660  -0.00650   -0.06431
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06290   15.07190  -0.00900   -0.05971
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74370    9.74950  -0.00580   -0.05949
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.24000   11.15000   0.09000    0.80717
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07980   12.08830  -0.00850   -0.07032
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11570   10.11980  -0.00410   -0.04051
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26360   12.26790  -0.00430   -0.03505
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.65430    9.66100  -0.00670   -0.06935
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.49460    9.49840  -0.00380   -0.04001
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.20320    9.20650  -0.00330   -0.03584
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.87150   11.87040   0.00110    0.00927
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.94060   10.93690   0.00370    0.03383
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61620   10.61140   0.00480    0.04523
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.09770    9.09710   0.00060    0.00660
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.89450    8.89160   0.00290    0.03262
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.60540    8.60150   0.00390    0.04534
安聯全球人口趨勢基金                                             11.16000   11.06000   0.10000    0.90416
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.15000    9.02000   0.13000    1.44124
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.17000   32.63000   0.54000    1.65492
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.72000    8.64000   0.08000    0.92593
安聯全球計量平衡基金                                             12.55000   12.52000   0.03000    0.23962
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07840   12.07520   0.00320    0.02650
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54820   10.54540   0.00280    0.02655
安聯全球新興市場基金                                             18.60000   18.58000   0.02000    0.10764
安聯全球農金趨勢基金                                              9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
安聯亞洲動態策略基金                                             24.32000   24.42000  -0.10000   -0.40950
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99130    9.98580   0.00550    0.05508
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79460    9.78930   0.00530    0.05414
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.62430   83.61640   0.00790    0.00945
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.76480   12.76140   0.00340    0.02664
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.56740   66.55840   0.00900    0.01352
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.08010   10.07740   0.00270    0.02679
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51290    2.51180   0.00110    0.04379
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65050   10.63270   0.01780    0.16741
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09350    2.09310   0.00040    0.01911
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89090    8.87480   0.01610    0.18141
宏利台灣動力基金                                                 29.97000   29.67000   0.30000    1.01112
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.37520   10.33890   0.03630    0.35110
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.80700    9.75500   0.05200    0.53306
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.29800    8.26900   0.02900    0.35071
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05750    8.01780   0.03970    0.49515
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
宏利全球債券組合基金                                             12.96480   12.97500  -0.01020   -0.07861
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77760    2.77540   0.00220    0.07927
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.72880   11.71740   0.01140    0.09729
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.78470    8.77620   0.00850    0.09685
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27560    2.27480   0.00080    0.03517
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.70270   10.67460   0.02810    0.26324
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.14930    4.19850  -0.04920   -1.17185
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.67470    0.68270  -0.00800   -1.17182
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.27000   19.48000  -0.21000   -1.07803
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61490   11.59860   0.01630    0.14053
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37730   10.36400   0.01330    0.12833
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02220   10.00380   0.01840    0.18393
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.12510    9.11330   0.01180    0.12948
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.64400    8.63280   0.01120    0.12974
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46970    8.45180   0.01790    0.21179
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.64850    8.63770   0.01080    0.12503
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.81180    2.81390  -0.00210   -0.07463
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41180    0.41210  -0.00030   -0.07280
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.42050   12.42380  -0.00330   -0.02656
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94130    0.94210  -0.00080   -0.08492
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.70970    7.71090  -0.00120   -0.01556
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.14880    2.15020  -0.00140   -0.06511
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30880    0.30910  -0.00030   -0.09706
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.47590    9.47680  -0.00090   -0.00950
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34840    0.34870  -0.00030   -0.08603
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62730   13.62720   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.75000    2.78000  -0.03000   -1.07914
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.21000   12.30000  -0.09000   -0.73171
宏利臺灣股息收益基金                                             27.59000   27.34000   0.25000    0.91441
宏利澳幣保本基金                                                 11.91360   11.90700   0.00660    0.05543
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.68000   11.65000   0.03000    0.25751
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.95580    9.94870   0.00710    0.07137
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.03390   10.03390   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.08060    9.06680   0.01380    0.15220
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.57430   10.55820   0.01610    0.15249
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
貝萊德新台幣基金                                                 12.92350   12.92350   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   24.37000   24.21000   0.16000    0.66088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15500   11.15280   0.00220    0.01973
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19600   10.18140   0.01460    0.14340
保德信大中華基金                                                 29.93000   30.37000  -0.44000   -1.44880
保德信中小型股基金                                               41.62000   40.68000   0.94000    2.31072
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.46000   10.66000  -0.20000   -1.87617
保德信中國中小基金-美元                                          10.95000   11.17000  -0.22000   -1.96956
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.18000   10.37000  -0.19000   -1.83221
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.66610    9.74230  -0.07620   -0.78216
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.65140    9.72640  -0.07500   -0.77110
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.76710    9.84480  -0.07770   -0.78925
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.43810   10.52120  -0.08310   -0.78983
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.07000   10.27000  -0.20000   -1.94742
保德信中國品牌基金-美元                                           9.91000   10.10000  -0.19000   -1.88119
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.80000   11.01000  -0.21000   -1.90736
保德信台商全方位基金                                             34.03000   33.09000   0.94000    2.84074
保德信全球中小基金                                               29.27000   29.13000   0.14000    0.48060
保德信全球消費商機基金                                           17.33000   17.14000   0.19000    1.10852
保德信全球基礎建設基金                                           11.97000   11.88000   0.09000    0.75758
保德信全球資源基金                                                8.03000    7.94000   0.09000    1.13350
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.28000    9.18000   0.10000    1.08932
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.62000   29.28000   0.34000    1.16120
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.93970    9.91640   0.02330    0.23496
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61940   10.59420   0.02520    0.23787
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.08390    9.04860   0.03530    0.39012
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.69600    9.65830   0.03770    0.39034
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.36890    8.36730   0.00160    0.01912
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84400   10.84190   0.00210    0.01937
保德信亞太基金                                                   22.02000   21.99000   0.03000    0.13643
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.56490    8.56020   0.00470    0.05491
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.16260   11.15640   0.00620    0.05557
保德信店頭市場基金                                               31.57000   30.99000   0.58000    1.87157
保德信拉丁美洲基金                                                7.59000    7.48000   0.11000    1.47059
保德信金平衡基金                                                 28.83000   28.64000   0.19000    0.66341
保德信金滿意基金                                                 39.15000   38.50000   0.65000    1.68831
保德信科技島基金                                                 23.88000   23.39000   0.49000    2.09491
保德信高成長基金                                                 85.55000   83.81000   1.74000    2.07612
保德信第一基金                                                   25.02000   24.61000   0.41000    1.66599
保德信貨幣市場基金                                               15.74520   15.74500   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.62020   10.56930   0.05090    0.48158
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.40940   10.34500   0.06440    0.62252
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89320   10.84630   0.04690    0.43241
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.99610    9.93880   0.05730    0.57653
保德信新世紀基金                                                 10.10000   10.01000   0.09000    0.89910
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.25230    8.25530  -0.00300   -0.03634
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.90050   10.90450  -0.00400   -0.03668
保德信新興趨勢組合基金                                           11.65000   11.49000   0.16000    1.39252
保德信瑞騰基金                                                   15.52870   15.52850   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.84700    9.85350  -0.00650   -0.06597
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99820   10.00480  -0.00660   -0.06597
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.77050    9.77360  -0.00310   -0.03172
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.83770    9.84060  -0.00290   -0.02947
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.90180    9.90560  -0.00380   -0.03836
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.90200    9.90580  -0.00380   -0.03836
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.89890    9.89900  -0.00010   -0.00101
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.89900    9.89920  -0.00020   -0.00202
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.92220    9.91780   0.00440    0.04436
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.80880    9.81730  -0.00850   -0.08658
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.76450    9.76890  -0.00440   -0.04504
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97620    1.97650  -0.00030   -0.01518
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63830    2.63910  -0.00080   -0.03031
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31180    0.31180   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45260    0.45250   0.00010    0.02210
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.81390    8.80560   0.00830    0.09426
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.93560   11.92090   0.01470    0.12331
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.66360    9.66370  -0.00010   -0.00103
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64190   11.64220  -0.00030   -0.00258
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.19660    9.19370   0.00290    0.03154
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.10620   11.10270   0.00350    0.03152
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.24600   10.24820  -0.00220   -0.02147
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.06960   10.06660   0.00300    0.02980
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.17570   10.17630  -0.00060   -0.00590
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66000   10.66080  -0.00080   -0.00750
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.06950   10.06720   0.00230    0.02285
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.89110    9.89850  -0.00740   -0.07476
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11900   10.12660  -0.00760   -0.07505
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.83320    9.83650  -0.00330   -0.03355
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96210    9.96490  -0.00280   -0.02810
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.58250   10.59370  -0.01120   -0.10572
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.52880    6.52260   0.00620    0.09505
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.94430   10.93390   0.01040    0.09512
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63760   11.63750   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.38000   18.03000   0.35000    1.94121
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4169.580004091.11000  78.47000    1.91806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.58420   10.63610  -0.05190   -0.48796
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.84150   11.91250  -0.07100   -0.59601
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.11360   11.18110  -0.06750   -0.60370
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.51950    9.56620  -0.04670   -0.48818
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.19200   10.25310  -0.06110   -0.59592
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.99590   10.05660  -0.06070   -0.60358
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.90350   10.95700  -0.05350   -0.48827
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.72340   11.79370  -0.07030   -0.59608
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.68380   11.75480  -0.07100   -0.60401
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.81000    6.86000  -0.05000   -0.72886
柏瑞巨人基金                                                     12.56000   12.47000   0.09000    0.72173
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63930   13.63920   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.04000   15.95000   0.09000    0.56426
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.37550   13.34530   0.03020    0.22630
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.87340   11.85530   0.01810    0.15267
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.53310   12.51430   0.01880    0.15023
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.13050    9.11000   0.02050    0.22503
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.88110    6.86550   0.01560    0.22722
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.02760    9.01390   0.01370    0.15199
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.68200    8.66460   0.01740    0.20082
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.05750   11.04090   0.01660    0.15035
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.55000    8.53680   0.01320    0.15462
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.04940   12.03110   0.01830    0.15211
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.58740   11.56130   0.02610    0.22575
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.66080   11.63750   0.02330    0.20021
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40900   11.39190   0.01710    0.15011
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.11890    9.09830   0.02060    0.22642
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.08600   10.07060   0.01540    0.15292
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.92380    9.90390   0.01990    0.20093
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.83510    9.82030   0.01480    0.15071
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.67020    9.65530   0.01490    0.15432
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.04990   10.03050   0.01940    0.19341
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98630    9.97360   0.01270    0.12734
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93470    9.92300   0.01170    0.11791
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01480   10.00250   0.01230    0.12297
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.00360    9.98430   0.01930    0.19330
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.92730    9.91470   0.01260    0.12708
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.88870    9.87720   0.01150    0.11643
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.96880    9.95660   0.01220    0.12253
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03060   10.01130   0.01930    0.19278
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98630    9.97360   0.01270    0.12734
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93470    9.92300   0.01170    0.11791
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01480   10.00250   0.01230    0.12297
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.00360    9.98430   0.01930    0.19330
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.92730    9.91470   0.01260    0.12708
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.88870    9.87720   0.01150    0.11643
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.96880    9.95660   0.01220    0.12253
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.67190   10.68870  -0.01680   -0.15718
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.90280   11.92720  -0.02440   -0.20457
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.37690   11.39990  -0.02300   -0.20176
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.25920    9.27390  -0.01470   -0.15851
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.05730   10.07790  -0.02060   -0.20441
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.91800    9.93810  -0.02010   -0.20225
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.38470   10.40110  -0.01640   -0.15768
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08260   11.10530  -0.02270   -0.20441
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.99130   11.01360  -0.02230   -0.20248
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.25930    9.27400  -0.01470   -0.15851
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.05770   10.07830  -0.02060   -0.20440
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.91840    9.93850  -0.02010   -0.20224
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.23000   13.25000  -0.02000   -0.15094
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.37000   14.42000  -0.05000   -0.34674
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.35000   13.41000  -0.06000   -0.44743
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.14000   13.18000  -0.04000   -0.30349
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.44000   10.30000   0.14000    1.35922
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.29740   11.27410   0.02330    0.20667
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48920    7.47380   0.01540    0.20605
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.44370   11.44600  -0.00230   -0.02009
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.12080   11.12730  -0.00650   -0.05841
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.31130   10.31740  -0.00610   -0.05912
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.53660    8.53820  -0.00160   -0.01874
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.66760    9.67330  -0.00570   -0.05893
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.69790    9.70370  -0.00580   -0.05977
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.69740   10.70360  -0.00620   -0.05792
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.04960   10.05160  -0.00200   -0.01990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.29470   10.30080  -0.00610   -0.05922
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.01590   10.02180  -0.00590   -0.05887
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.22380    9.22560  -0.00180   -0.01951
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.18530    9.18660  -0.00130   -0.01415
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.71920    9.72500  -0.00580   -0.05964
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.36020   12.36010   0.00010    0.00081
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.88360   11.89030  -0.00670   -0.05635
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.35210   11.35900  -0.00690   -0.06074
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.51600    7.51590   0.00010    0.00133
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.51680    9.52210  -0.00530   -0.05566
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.18470   10.19090  -0.00620   -0.06084
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.62500   10.62490   0.00010    0.00094
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.37010   11.37710  -0.00700   -0.06153
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.29700   10.30280  -0.00580   -0.05630
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.58510    9.58510   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.40140   10.40780  -0.00640   -0.06149
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.12520   11.12510   0.00010    0.00090
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.71630   11.72280  -0.00650   -0.05545
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.82430   10.82980  -0.00550   -0.05079
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.24490    9.24480   0.00010    0.00108
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.84960    9.85510  -0.00550   -0.05581
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.85500    9.86000  -0.00500   -0.05071
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.04350   11.04960  -0.00610   -0.05521
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92610    9.92610   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.31400   10.31920  -0.00520   -0.05039
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.55690    9.55680   0.00010    0.00105
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.39790    9.39780   0.00010    0.00106
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.06900   10.07460  -0.00560   -0.05559
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.61560    9.62040  -0.00480   -0.04989
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.11000   18.05000   0.06000    0.33241
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.82000   16.73000   0.09000    0.53796
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.03760   13.02750   0.01010    0.07753
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.89190   10.87330   0.01860    0.17106
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.64620   11.62670   0.01950    0.16772
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.17540   12.15870   0.01670    0.13735
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.32270   11.30590   0.01680    0.14859
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.06090   10.04370   0.01720    0.17125
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50510   10.48750   0.01760    0.16782
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.42580   10.41150   0.01430    0.13735
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.47630   10.46080   0.01550    0.14817
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.30190   10.28470   0.01720    0.16724
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.41680   10.40140   0.01540    0.14806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.93000   13.85000   0.08000    0.57762
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.92000   30.30000  -0.38000   -1.25413
國泰大中華基金                                                   20.59000   20.38000   0.21000    1.03042
國泰小龍基金                                                     15.35000   15.14000   0.21000    1.38705
國泰中小成長基金                                                 42.71000   42.21000   0.50000    1.18455
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.24880    4.33410  -0.08530   -1.96811
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.95000   20.34000  -0.39000   -1.91740
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.77260    0.78860  -0.01600   -2.02891
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.73370    0.74900  -0.01530   -2.04272
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08320    2.08370  -0.00050   -0.02400
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.70060    9.69930   0.00130    0.01340
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.40530    8.40420   0.00110    0.01309
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32470    0.32500  -0.00030   -0.09231
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.38050   11.37950   0.00100    0.00879
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79510    1.79620  -0.00110   -0.06124
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.18710   10.19080  -0.00370   -0.03631
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34770    0.34830  -0.00060   -0.17227
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.68610    4.79730  -0.11120   -2.31797
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.99000   22.50000  -0.51000   -2.26667
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.73430    0.75230  -0.01800   -2.39266
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.55660    3.64360  -0.08700   -2.38775
國泰中港台基金台幣級別                                           16.70000   17.10000  -0.40000   -2.33918
國泰中港台基金美元級別                                            0.56430    0.57850  -0.01420   -2.45462
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.37000   27.21000   0.16000    0.58802
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.72000   12.84000  -0.12000   -0.93458
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.28000   35.69000   0.59000    1.65312
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39760   12.39740   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     27.47000   27.14000   0.33000    1.21592
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22690    2.21370   0.01320    0.59629
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35230    0.35050   0.00180    0.51355
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46870    0.46560   0.00310    0.66581
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.83000   12.78000   0.05000    0.39124
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45930    0.45820   0.00110    0.24007
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.61000    5.55000   0.06000    1.08108
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18600    0.18420   0.00180    0.97720
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41280    0.41140   0.00140    0.34030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37640    0.37500   0.00140    0.37333
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43590    0.43430   0.00160    0.36841
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49410    0.49170   0.00240    0.48810
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.39000   19.24000   0.15000    0.77963
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.90000   20.81000   0.09000    0.43248
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.35870    2.36010  -0.00140   -0.05932
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.23880   11.24090  -0.00210   -0.01868
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.27720   10.27910  -0.00190   -0.01848
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37410    0.37460  -0.00050   -0.13348
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34210    0.34260  -0.00050   -0.14594
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49450    0.49440   0.00010    0.02023
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40250    0.40290  -0.00040   -0.09928
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.01000   17.87000   0.14000    0.78344
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60630    0.60260   0.00370    0.61401
國泰科技生化基金                                                 35.56000   34.95000   0.61000    1.74535
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.21000   24.92000   0.29000    1.16372
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.06000   14.20000  -0.14000   -0.98592
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.53110   37.24940   0.28170    0.75625
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.99760   20.10480  -0.10720   -0.53321
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.59660   18.38650   0.21010    1.14269
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.99420   38.76280   0.23140    0.59696
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.18400   39.07730   0.10670    0.27305
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.03970   40.90100   0.13870    0.33911
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91670   11.92560  -0.00890   -0.07463
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18830   12.20030  -0.01200   -0.09836
國泰紐幣保本基金                                                 12.26320   12.26100   0.00220    0.01794
國泰高科技基金                                                   12.66000   12.44000   0.22000    1.76849
國泰國泰基金台幣I級別                                            22.81000   22.38000   0.43000    1.92136
國泰國泰基金台幣級別                                             22.81000   22.38000   0.43000    1.92136
國泰富時中國A50基金                                              19.93000   20.16000  -0.23000   -1.14087
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33810    0.33730   0.00080    0.23718
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45650    0.45480   0.00170    0.37379
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.73000   10.61000   0.12000    1.13101
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35980    0.35620   0.00360    1.01067
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48580    0.48030   0.00550    1.14512
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35020    0.34850   0.00170    0.48780
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47280    0.46990   0.00290    0.61715
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.77400   10.77440  -0.00040   -0.00371
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.88800    7.88840  -0.00040   -0.00507
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36380    0.36390  -0.00010   -0.02748
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26550    0.26600  -0.00050   -0.18797
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.94000   12.07000  -0.13000   -1.07705
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40220    0.40710  -0.00490   -1.20364
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14830    2.14750   0.00080    0.03725
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44670    1.44610   0.00060    0.04149
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35030    0.35040  -0.00010   -0.02854
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37540    0.37550  -0.00010   -0.02663
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23820    0.23830  -0.00010   -0.04196
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.76330   10.76690  -0.00360   -0.03344
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.11410    7.11640  -0.00230   -0.03232
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.78000   14.91000  -0.13000   -0.87190
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.41000   31.89000   0.52000    1.63061
國泰價值卓越基金                                                 15.09000   14.85000   0.24000    1.61616
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.04000   10.96000   0.08000    0.72993
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39080    0.38870   0.00210    0.54026
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.08660   12.08240   0.00420    0.03476
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41190    0.41190   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63900    9.64300  -0.00400   -0.04148
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.65810    8.64870   0.00940    0.10869
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55870   10.56310  -0.00440   -0.04165
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.57530    9.56480   0.01050    0.10978
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07810   11.07710   0.00100    0.00903
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16470   10.15910   0.00560    0.05512
第一金大中華基金                                                 26.47000   26.12000   0.35000    1.33997
第一金小型精選基金                                               37.50000   36.99000   0.51000    1.37875
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.78000   14.15000  -0.37000   -2.61484
第一金中國世紀基金-美元                                           9.36600    9.60980  -0.24380   -2.53699
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.37770    0.00000   9.37770    0.00000
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.60000   10.87000  -0.27000   -2.48390
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.60000   10.87000  -0.27000   -2.48390
第一金中概平衡基金                                               24.84000   24.45000   0.39000    1.59509
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22900   15.22880   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.61200  177.61000   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.49130   13.34270   0.14860    1.11372
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.49180   13.34320   0.14860    1.11368
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.48000   12.32000   0.16000    1.29870
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.48000   12.33000   0.15000    1.21655
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.96930    9.94960   0.01970    0.19800
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.97030    9.95050   0.01980    0.19898
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.47480    9.44880   0.02600    0.27517
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49850    9.47240   0.02610    0.27554
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.30860   10.28820   0.02040    0.19829
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80130    9.77450   0.02680    0.27418
第一金全球大趨勢基金                                             22.60000   22.32000   0.28000    1.25448
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.95670    7.89600   0.06070    0.76874
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.70890    5.66530   0.04360    0.76960
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.29820    9.22170   0.07650    0.82957
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.29930    9.22270   0.07660    0.83056
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.49230    9.41410   0.07820    0.83067
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.49350    9.41530   0.07820    0.83056
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.28000    9.21000   0.07000    0.76004
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.28000    9.21000   0.07000    0.76004
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.64940    8.60150   0.04790    0.55688
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.08550   10.02970   0.05580    0.55635
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.82480    9.81160   0.01320    0.13453
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.10550    8.09550   0.01000    0.12353
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.93710    8.92300   0.01410    0.15802
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.93730    8.92320   0.01410    0.15802
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02410   11.00940   0.01470    0.13352
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02500   11.01020   0.01480    0.13442
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97010    9.95710   0.01300    0.13056
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65250   14.62930   0.02320    0.15859
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.63750   14.62140   0.01610    0.11011
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.65560   14.63940   0.01620    0.11066
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.30000   13.27000   0.03000    0.22607
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.33000   13.29000   0.04000    0.30098
第一金亞洲科技基金                                               20.52000   20.40000   0.12000    0.58824
第一金亞洲新興市場基金                                           13.87000   13.89000  -0.02000   -0.14399
第一金店頭市場基金                                                9.72000    9.56000   0.16000    1.67364
第一金創新趨勢基金                                               23.54000   22.98000   0.56000    2.43690
第一金電子基金                                                   32.60000   32.16000   0.44000    1.36816
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.12000   18.97000   0.15000    0.79072
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.42000   20.57000  -0.15000   -0.72922
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.84000   10.05000  -0.21000   -2.08955
統一大中華中小基金(美元)                                          9.78000   10.00000  -0.22000   -2.20000
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.91000   14.21000  -0.30000   -2.11119
統一大滿貫基金                                                   31.51000   31.08000   0.43000    1.38353
統一大龍印基金                                                   16.35000   16.52000  -0.17000   -1.02906
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.75000    9.95000  -0.20000   -2.01005
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.69000    9.90000  -0.21000   -2.12121
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.61000   10.82000  -0.21000   -1.94085
統一中小基金                                                     24.59000   24.10000   0.49000    2.03320
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.62230    9.62360  -0.00130   -0.01351
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.76750    9.77670  -0.00920   -0.09410
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.28780    9.29430  -0.00650   -0.06994
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.21320   11.21460  -0.00140   -0.01248
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.29740   11.30800  -0.01060   -0.09374
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.75050   10.75800  -0.00750   -0.06972
統一台灣動力基金                                                 15.93000   15.61000   0.32000    2.04997
統一全天候基金                                                  104.17000  102.73000   1.44000    1.40173
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.54290    8.49450   0.04840    0.56978
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.97660    8.93300   0.04360    0.48808
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.81730    8.77080   0.04650    0.53017
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.70540    8.65610   0.04930    0.56954
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.14730    9.10280   0.04450    0.48886
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.98500    8.93760   0.04740    0.53034
統一全球債券組合基金                                             12.06160   12.06510  -0.00350   -0.02901
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.54000   14.40000   0.14000    0.97222
統一全球新科技基金(美元)                                         14.86000   14.74000   0.12000    0.81411
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.72000   13.58000   0.14000    1.03093
統一亞太基金                                                     26.10000   26.27000  -0.17000   -0.64713
統一亞洲大金磚基金                                               12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
統一奔騰基金                                                     55.90000   54.90000   1.00000    1.82149
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63710   16.63690   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                              9.76000    9.91000  -0.15000   -1.51362
統一強漢基金(美元)                                                9.55000    9.71000  -0.16000   -1.64779
統一強漢基金(新台幣)                                             24.19000   24.54000  -0.35000   -1.42624
統一統信基金                                                     30.88000   30.37000   0.51000    1.67929
統一黑馬基金                                                     56.91000   55.99000   0.92000    1.64315
統一新亞洲科技能源基金                                           18.99000   19.08000  -0.09000   -0.47170
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.37830    8.37390   0.00440    0.05254
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.46350   10.45800   0.00550    0.05259
統一經建基金                                                     44.19000   43.59000   0.60000    1.37646
統一龍馬基金                                                     64.42000   63.41000   1.01000    1.59281
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.17000   20.59000   0.58000    2.81690
野村中小基金                                                     46.87000   46.21000   0.66000    1.42826
野村中國機會基金                                                 13.94000   14.21000  -0.27000   -1.90007
野村巴西基金                                                      6.38000    6.26000   0.12000    1.91693
野村日本領先基金                                                 12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
野村台灣高股息基金                                               22.04000   21.88000   0.16000    0.73126
野村台灣運籌基金                                                 35.50000   34.89000   0.61000    1.74835
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.71530    9.72430  -0.00900   -0.09255
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.71590    9.72360  -0.00770   -0.07919
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.72770    9.73710  -0.00940   -0.09654
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.79680    9.80590  -0.00910   -0.09280
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.77850    9.78630  -0.00780   -0.07970
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.75750    9.76700  -0.00950   -0.09727
野村平衡基金                                                     18.62000   18.40000   0.22000    1.19565
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.88000    8.79000   0.09000    1.02389
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.73000   12.60000   0.13000    1.03175
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.06000    9.98000   0.08000    0.80160
野村全球生技醫療基金                                             15.91000   15.66000   0.25000    1.59642
野村全球品牌基金                                                 27.36000   27.14000   0.22000    0.81061
野村全球氣候變遷基金                                              8.55000    8.46000   0.09000    1.06383
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.89000   12.79000   0.10000    0.78186
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.21000   11.13000   0.08000    0.71878
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.06000   18.89000   0.17000    0.89995
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.12000   12.03000   0.09000    0.74813
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60770   10.61200  -0.00430   -0.04052
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43460   10.43470  -0.00010   -0.00096
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.65180    9.62980   0.02200    0.22846
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.40670    9.38320   0.02350    0.25045
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87920    8.85210   0.02710    0.30614
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03350   11.00840   0.02510    0.22801
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57010   10.54360   0.02650    0.25134
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.02620    9.99580   0.03040    0.30413
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.27220   11.24230   0.02990    0.26596
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.85960   10.82810   0.03150    0.29091
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.43180   10.39480   0.03700    0.35595
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.47870   10.43230   0.04640    0.44477
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.56990   10.50000   0.06990    0.66571
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.92830    9.88150   0.04680    0.47361
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.58500    9.52890   0.05610    0.58874
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.74600    9.70190   0.04410    0.45455
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.87890   11.82640   0.05250    0.44392
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.75260   12.67510   0.07750    0.61144
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.96050   10.90880   0.05170    0.47393
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.58510   10.52310   0.06200    0.58918
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.99200   10.94220   0.04980    0.45512
野村成長基金                                                     27.81000   27.71000   0.10000    0.36088
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.72770    9.76680  -0.03910   -0.40034
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.73090    9.76760  -0.03670   -0.37573
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.63020    9.65470  -0.02450   -0.25376
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.89330    9.93310  -0.03980   -0.40068
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.86250    9.89970  -0.03720   -0.37577
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.76350    9.78830  -0.02480   -0.25336
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.29000    9.37000  -0.08000   -0.85379
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.18000   13.29000  -0.11000   -0.82769
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.10820   10.12680  -0.01860   -0.18367
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.03720   10.05500  -0.01780   -0.17703
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91530    9.92110  -0.00580   -0.05846
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.46520   10.48430  -0.01910   -0.18218
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.33670   10.35510  -0.01840   -0.17769
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.21620   10.22220  -0.00600   -0.05870
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.01070    9.03300  -0.02230   -0.24687
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.79200    9.82520  -0.03320   -0.33791
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.67790    9.71040  -0.03250   -0.33469
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.43720   13.47050  -0.03330   -0.24721
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.60550   12.64840  -0.04290   -0.33917
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.33770   10.37250  -0.03480   -0.33550
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27050   10.24860   0.02190    0.21369
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96210    9.93920   0.02290    0.23040
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39560    9.36470   0.03090    0.32996
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.96710   10.93100   0.03610    0.33025
野村泰國基金                                                     44.37000   44.36000   0.01000    0.02254
野村高科技基金                                                   10.89000   10.58000   0.31000    2.93006
野村貨幣市場基金                                                 16.24420   16.24400   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.15000   17.09000   0.06000    0.35108
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.04480    8.05140  -0.00660   -0.08197
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.74610   11.75590  -0.00980   -0.08336
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.31000    7.30000   0.01000    0.13699
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.33000    9.21000   0.12000    1.30293
野村精選貨幣市場基金                                             12.06880   12.06870   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.22000   12.16000   0.06000    0.49342
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.70000   11.65000   0.05000    0.42918
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.44000    8.39000   0.05000    0.59595
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.92000   11.85000   0.07000    0.59072
野村積極成長基金                                                 11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
野村優質基金                                                     32.06000   31.54000   0.52000    1.64870
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.69960    8.68810   0.01150    0.13236
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06090    8.05440   0.00650    0.08070
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89620    7.88010   0.01610    0.20431
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53560   11.52030   0.01530    0.13281
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50170   10.49310   0.00860    0.08196
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.31560   10.29450   0.02110    0.20496
野村環球基金-人民幣計價                                          15.15000   14.93000   0.22000    1.47354
野村環球基金-美元計價                                            12.07000   11.89000   0.18000    1.51388
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.28000   16.02000   0.26000    1.62297
野村鴻利基金                                                     21.37000   21.11000   0.26000    1.23164
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84690   16.84680   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.64000   19.34000   0.30000    1.55119
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.53000    9.83000  -0.30000   -3.05188
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.18000   13.03000   0.15000    1.15119
野村鑫平衡組合基金                                               14.53000   14.47000   0.06000    0.41465
野村鑫全球債券組合基金                                           13.19680   13.20780  -0.01100   -0.08328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.89220    9.89540  -0.00320   -0.03234
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.89090    9.89500  -0.00410   -0.04144
凱基台商天下基金                                                 13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                               20.39000   20.23000   0.16000    0.79090
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.18000   10.12000   0.06000    0.59289
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.83920   10.79550   0.04370    0.40480
凱基亞太高股息基金                                               13.13000   13.17000  -0.04000   -0.30372
凱基亞洲四金磚基金                                               17.80000   17.96000  -0.16000   -0.89087
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.49000   13.55000  -0.06000   -0.44280
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.22270   13.30300  -0.08030   -0.60362
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52860   11.52850   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.24000   26.01000   0.23000    0.88428
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.05000   19.61000   0.44000    2.24375
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.15410   19.73840   0.41570    2.10605
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.43000   18.44000  -0.01000   -0.05423
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.26310   18.30290  -0.03980   -0.21745
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.08700   10.07280   0.01420    0.14097
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04440    8.03310   0.01130    0.14067
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.00000    7.95000   0.05000    0.62893
凱基資源國基金                                                    9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.67510   11.61800   0.05710    0.49148
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.96610   10.85760   0.10850    0.99930
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.84000   10.72000   0.12000    1.11940
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.50000   12.31000   0.19000    1.54346
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.70680   12.52370   0.18310    1.46203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.11000   15.54000  -0.43000   -2.76705
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.78000   28.27000   1.51000    5.34135
富邦NASDAQ-100基金                                               27.19000   26.61000   0.58000    2.17963
富邦上証180基金                                                  30.84000   31.05000  -0.21000   -0.67633
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23150    0.23580  -0.00430   -1.82358
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.88000    7.00000  -0.12000   -1.71429
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.24000    7.24000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.72000   41.29000  -0.57000   -1.38048
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.65160   11.75210  -0.10050   -0.85517
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.04520   11.14320  -0.09800   -0.87946
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.77400   10.85760  -0.08360   -0.76997
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.30270   10.39160  -0.08890   -0.85550
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.68770    9.77370  -0.08600   -0.87991
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.45910    9.53240  -0.07330   -0.76896
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.74020   20.83570  -0.09550   -0.45835
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.21810   11.21710   0.00100    0.00891
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.74170   10.73130   0.01040    0.09691
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.96130   12.96230  -0.00100   -0.00771
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.92150    1.92160  -0.00010   -0.00520
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.65570    9.65650  -0.00080   -0.00828
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.47900    1.47910  -0.00010   -0.00676
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58010   11.57830   0.00180    0.01555
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74480    1.74500  -0.00020   -0.01146
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10310   10.10150   0.00160    0.01584
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54160    1.54170  -0.00010   -0.00649
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.38000   14.42000  -0.04000   -0.27739
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.63000   24.50000   0.13000    0.53061
富邦日本東証基金                                                 22.64000   22.57000   0.07000    0.31015
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.14000   41.90000   0.24000    0.57279
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.12000   44.96000   0.16000    0.35587
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.04000   48.72000   0.32000    0.65681
富邦台灣心基金                                                   21.18000   20.85000   0.33000    1.58273
富邦台灣釆吉50基金                                               45.87000   45.60000   0.27000    0.59211
富邦台灣科技指數基金                                             52.15000   51.68000   0.47000    0.90944
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28950    0.28790   0.00160    0.55575
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31670    2.31260   0.00410    0.17729
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34150    0.34110   0.00040    0.11727
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.68510   10.67530   0.00980    0.09180
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02190    2.01810   0.00380    0.18830
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32970    0.32940   0.00030    0.09107
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.26710    9.25860   0.00850    0.09181
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.88000   22.82000   0.06000    0.26293
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.91000   14.96000  -0.05000   -0.33422
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.61000   28.53000   0.08000    0.28041
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61950   15.61940   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     62.05000   61.16000   0.89000    1.45520
富邦科技基金                                                     23.40000   22.94000   0.46000    2.00523
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.13110   39.15490  -0.02380   -0.06078
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.82450   37.62540   0.19910    0.52916
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.53790   37.46850   0.06940    0.18522
富邦恒生國企ETF基金                                              21.34000   21.22000   0.12000    0.56550
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.03000   13.11000  -0.08000   -0.61022
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.83000   32.54000   0.29000    0.89121
富邦高成長基金                                                   23.72000   23.36000   0.36000    1.54110
富邦基金                                                         12.65000   12.44000   0.21000    1.68810
富邦深証100基金                                                  10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.88000   20.78000   0.10000    0.48123
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40130    0.40020   0.00110    0.27486
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20060   12.17670   0.02390    0.19628
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57090    9.55210   0.01880    0.19682
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30260    0.30180   0.00080    0.26508
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95030    8.93270   0.01760    0.19703
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.77010    9.76250   0.00760    0.07785
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.93970    9.91720   0.02250    0.22688
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.77010    9.76250   0.00760    0.07785
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.93970    9.91720   0.02250    0.22688
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.32000   19.25000   0.07000    0.36364
富邦精準基金                                                     44.61000   43.86000   0.75000    1.70999
富邦精銳中小基金                                                 11.40000   11.27000   0.13000    1.15350
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.79000   20.66000   0.13000    0.62924
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.01000    8.08000  -0.07000   -0.86634
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.05000   13.82000   0.23000    1.66425
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.39000   19.39000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.16320   10.19890  -0.03570   -0.35004
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.14860   11.19830  -0.04970   -0.44382
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.84430   10.87440  -0.03010   -0.27680
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.98270   10.01770  -0.03500   -0.34938
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.90630   10.95490  -0.04860   -0.44364
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.58710   10.61650  -0.02940   -0.27693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.31000   29.14000   0.17000    0.58339
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.17550    9.17160   0.00390    0.04252
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.62680    9.62150   0.00530    0.05508
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.46790    9.46480   0.00310    0.03275
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.89820    9.89400   0.00420    0.04245
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.85830    9.85280   0.00550    0.05582
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.69470    9.69160   0.00310    0.03199
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.74600    9.74270   0.00330    0.03387
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.68690    8.67380   0.01310    0.15103
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.57950    9.56380   0.01570    0.16416
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.18910    9.17700   0.01210    0.13185
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.48220   10.46640   0.01580    0.15096
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.19840   10.18170   0.01670    0.16402
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.83820    9.82440   0.01380    0.14047
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.29540    9.28230   0.01310    0.14113
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.64720    9.63410   0.01310    0.13598
富達卓越領航全球組合基金                                         14.80000   14.69000   0.11000    0.74881
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.91260    8.89720   0.01540    0.17309
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.52520    9.50750   0.01770    0.18617
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.33810    9.32300   0.01510    0.16197
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.89660    9.87950   0.01710    0.17309
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.81180    9.79360   0.01820    0.18584
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.65050    9.63490   0.01560    0.16191
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.40490    9.38940   0.01550    0.16508
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.68530    9.66990   0.01540    0.15926
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.90000   10.03000  -0.13000   -1.29611
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.54000   11.70000  -0.16000   -1.36752
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.79000    8.93000  -0.14000   -1.56775
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.93000   11.12000  -0.19000   -1.70863
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.30000   10.45000  -0.15000   -1.43541
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.59530    9.59660  -0.00130   -0.01355
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.33080    9.33310  -0.00230   -0.02464
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.81440    8.81120   0.00320    0.03632
富蘭克林華美中華基金                                             14.08000   14.32000  -0.24000   -1.67598
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.65000   19.41000   0.24000    1.23648
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.54000   19.34000   0.20000    1.03413
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.09240    8.08990   0.00250    0.03090
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.36490    9.36630  -0.00140   -0.01495
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.93690    9.93840  -0.00150   -0.01509
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.38360    9.38070   0.00290    0.03091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02920   11.01200   0.01720    0.15619
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.92110    8.90720   0.01390    0.15605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.42040    9.40570   0.01470    0.15629
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.00140   12.97730   0.02410    0.18571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.50050   10.48100   0.01950    0.18605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.12640   10.10880   0.01760    0.17411
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.82470    7.81110   0.01360    0.17411
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.36600    9.34970   0.01630    0.17434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57580   10.55180   0.02400    0.22745
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.63440    7.61710   0.01730    0.22712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.15370    9.13290   0.02080    0.22775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.43080   10.41230   0.01850    0.17767
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.87880    7.86480   0.01400    0.17801
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.30920    8.30080   0.00840    0.10120
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.47110    9.46610   0.00500    0.05282
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.08740   10.08210   0.00530    0.05257
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63120   12.61840   0.01280    0.10144
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.74750   12.68680   0.06070    0.47845
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
富蘭克林華美第一富基金                                           38.68000   38.13000   0.55000    1.44243
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28830   10.28810   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.99000   12.80000   0.19000    1.48438
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.13000   12.95000   0.18000    1.38996
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.67000   14.45000   0.22000    1.52249
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.74940    7.65370   0.09570    1.25038
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.05780   11.06380  -0.00600   -0.05423
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.06360   10.06210   0.00150    0.01491
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.22940   11.22770   0.00170    0.01514
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.26230    7.26110   0.00120    0.01653
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.60980    9.61190  -0.00210   -0.02185
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.51390   10.51610  -0.00220   -0.02092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.86130   10.85940   0.00190    0.01750
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.72000   19.70000   0.02000    0.10152
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.52030   11.51930   0.00100    0.00868
復華人生目標基金                                                 36.00520   35.38380   0.62140    1.75617
復華大中華中小策略基金                                            9.60000    9.77000  -0.17000   -1.74002
復華中小精選基金                                                 67.10000   65.81000   1.29000    1.96019
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.18000    9.34000  -0.16000   -1.71306
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.57000    8.71000  -0.14000   -1.60735
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.61000   11.71000  -0.10000   -0.85397
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
復華台灣智能基金                                                 11.45000   11.35000   0.10000    0.88106
復華全方位基金                                                   27.62000   26.99000   0.63000    2.33420
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.92000   12.81000   0.11000    0.85870
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.54000   19.33000   0.21000    1.08639
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.95000   19.82000   0.13000    0.65590
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.26000   15.04000   0.22000    1.46277
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.12000   13.90000   0.22000    1.58273
復華全球原物料基金                                                9.18000    9.12000   0.06000    0.65789
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.27000   13.19000   0.08000    0.60652
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.48560   11.47720   0.00840    0.07319
復華全球債券基金                                                 13.58310   13.56870   0.01440    0.10613
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.81000   13.68000   0.13000    0.95029
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.75000    9.66000   0.09000    0.93168
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
復華有利貨幣市場基金                                             13.41990   13.41980   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.56000   13.68000  -0.12000   -0.87719
復華亞太成長基金                                                 13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
復華東協世紀基金                                                 13.50000   13.57000  -0.07000   -0.51584
復華南非幣長期收益基金A                                          13.50000   13.39000   0.11000    0.82151
復華南非幣長期收益基金B                                           8.62000    8.55000   0.07000    0.81871
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
復華美國新星基金-美元                                            11.99000   11.82000   0.17000    1.43824
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.66000   11.48000   0.18000    1.56794
復華恒生基金                                                     21.48000   21.36000   0.12000    0.56180
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.31000    8.36000  -0.05000   -0.59809
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.72000   35.30000   0.42000    1.18980
復華神盾基金                                                     24.64790   24.23640   0.41150    1.69786
復華高成長基金                                                   61.49000   60.19000   1.30000    2.15983
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.37980   14.37960   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.33000   18.19000   0.14000    0.76965
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.36000   49.20000   0.16000    0.32520
復華復華基金                                                     19.47000   19.06000   0.41000    2.15110
復華華人世紀基金                                                 18.74000   19.08000  -0.34000   -1.78197
復華傳家二號基金                                                 28.02950   27.63120   0.39830    1.44149
復華傳家基金                                                     23.27600   22.89990   0.37610    1.64237
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.76000   0.03000    0.20325
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.51000   11.43000   0.08000    0.69991
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.92000   13.82000   0.10000    0.72359
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.60000   18.59000   0.01000    0.05379
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.08000    6.09000  -0.01000   -0.16420
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.90000   13.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
復華滬深300 A股基金                                              23.40000   23.49000  -0.09000   -0.38314
復華數位經濟基金                                                 53.84000   52.71000   1.13000    2.14381
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.12000   11.26000  -0.14000   -1.24334
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.90410    9.90810  -0.00400   -0.04037
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.75180    9.75690  -0.00510   -0.05227
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.05980   10.06380  -0.00400   -0.03975
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.87400    9.87920  -0.00520   -0.05264
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.86820    9.86880  -0.00060   -0.00608
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.00450    9.99000   0.01450    0.14515
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.91310    9.91650  -0.00340   -0.03429
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.04900   10.03730   0.01170    0.11657
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.91220    9.91560  -0.00340   -0.03429
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.05150   10.03970   0.01180    0.11753
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30210    9.30380  -0.00170   -0.01827
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.13200    9.12970   0.00230    0.02519
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.77100    8.75550   0.01550    0.17703
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38050   11.38260  -0.00210   -0.01845
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.18170   11.17880   0.00290    0.02594
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.86430   10.84510   0.01920    0.17704
景順主流基金                                                     18.50000   18.24000   0.26000    1.42544
景順台灣科技基金                                                 32.17000   31.65000   0.52000    1.64297
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
景順全球科技基金                                                 20.10000   19.67000   0.43000    2.18607
景順全球康健基金                                                 17.36000   17.19000   0.17000    0.98895
景順貨幣市場基金                                                 15.91940   15.91920   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     33.87000   33.40000   0.47000    1.40719
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.74000   14.54000   0.20000    1.37552
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.27000   13.07000   0.20000    1.53022
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.24000   10.13000   0.11000    1.08588
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.96000    8.84000   0.12000    1.35747
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.78000    8.64000   0.14000    1.62037
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.06000    8.93000   0.13000    1.45577
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.87000    8.73000   0.14000    1.60367
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.72150    8.71880   0.00270    0.03097
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.37410    8.39220  -0.01810   -0.21568
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.02230   11.01900   0.00330    0.02995
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55770   10.58040  -0.02270   -0.21455
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.22000    8.31000  -0.09000   -1.08303
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.52000    8.69000  -0.17000   -1.95627
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.03000   12.24000  -0.21000   -1.71569
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.55400    9.55500  -0.00100   -0.01047
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.38850    9.37520   0.01330    0.14186
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76810    9.76910  -0.00100   -0.01024
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.60050    9.58690   0.01360    0.14186
華南永昌永昌基金                                                 19.27000   19.01000   0.26000    1.36770
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.33370   14.32950   0.00420    0.02931
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
華南永昌全球精品基金                                             15.28000   15.17000   0.11000    0.72512
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.10000   11.01000   0.09000    0.81744
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.49000   13.40000   0.09000    0.67164
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.95000   12.84000   0.11000    0.85670
華南永昌物聯網精選基金                                           11.99000   11.86000   0.13000    1.09612
華南永昌策略報酬基金                                             10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18260   16.18240   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.39920   24.08990   0.30930    1.28394
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92170   11.92160   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17330   10.17420  -0.00090   -0.00885
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54540   10.53780   0.00760    0.07212
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93110    9.93140  -0.00030   -0.00302
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.25850   10.25090   0.00760    0.07414
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04720   10.04920  -0.00200   -0.01990
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.35010   10.34390   0.00620    0.05994
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90490    9.90690  -0.00200   -0.02019
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.19930   10.19320   0.00610    0.05984
華頓中小型基金                                                   24.41000   24.07000   0.34000    1.41255
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.36550   12.50380  -0.13830   -1.10606
華頓台灣基金                                                     27.35000   26.72000   0.63000    2.35778
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50390   11.50380   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.91000   16.81000   0.10000    0.59488
華頓全球高收益債券基金A                                          13.42490   13.41790   0.00700    0.05217
華頓全球高收益債券基金B                                           8.50580    8.50140   0.00440    0.05176
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.07000    6.02000   0.05000    0.83056
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.86240    2.92070  -0.05830   -1.99610
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.45450   13.70180  -0.24730   -1.80487
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45290    0.46200  -0.00910   -1.96970
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.67850   11.75800  -0.07950   -0.67614
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.65130   10.72720  -0.07590   -0.70755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.91300   10.96600  -0.05300   -0.48331
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.95030    9.99860  -0.04830   -0.48307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.56260   11.63630  -0.07370   -0.63336
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.63770   10.70780  -0.07010   -0.65466
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.75000   11.97000  -0.22000   -1.83793
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.64000   10.81000  -0.17000   -1.57262
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.85000   12.06000  -0.21000   -1.74129
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41870    2.41850   0.00020    0.00827
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96700    1.96910  -0.00210   -0.10665
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.24460   12.24010   0.00450    0.03676
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.10840   10.10470   0.00370    0.03662
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38200    0.38190   0.00010    0.02618
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32660    0.32660   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.37000    3.42000  -0.05000   -1.46199
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.82000   16.04000  -0.22000   -1.37157
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.53000    0.54000  -0.01000   -1.85185
匯豐太平洋精典基金                                               17.76000   17.80000  -0.04000   -0.22472
匯豐台灣精典基金                                                 23.20000   23.07000   0.13000    0.56350
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.94000   11.80000   0.14000    1.18644
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.29000    8.18000   0.11000    1.34474
匯豐安富基金                                                     24.81000   24.72000   0.09000    0.36408
匯豐成功基金                                                     38.93000   38.79000   0.14000    0.36092
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44110    2.44260  -0.00150   -0.06141
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24650    2.24800  -0.00150   -0.06673
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.73600   11.73320   0.00280    0.02386
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.22750    8.22460   0.00290    0.03526
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38700    0.38710  -0.00010   -0.02583
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35110    0.35110   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.24000    8.09000   0.15000    1.85414
匯豐金磚動力基金                                                 14.70000   14.70000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97160   14.97160   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.15000   0.03000    0.58252
匯豐新鑽動力基金                                                 11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.64220    5.64010   0.00210    0.03723
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.14290    9.14110   0.00180    0.01969
匯豐龍鳳基金-A類型                                               49.69000   49.39000   0.30000    0.60741
匯豐龍鳳基金-I類型                                               49.69000   49.39000   0.30000    0.60741
匯豐龍騰電子基金                                                 35.99000   35.61000   0.38000    1.06712
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.37910   12.37630   0.00280    0.02262
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.24000   18.96000   0.28000    1.47679
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.18000   11.43000  -0.25000   -2.18723
新光中國成長基金(美元)                                           12.17000   12.45000  -0.28000   -2.24900
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.70000   11.98000  -0.28000   -2.33723
新光台灣富貴基金                                                 23.02000   22.92000   0.10000    0.43630
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.41000   11.29000   0.12000    1.06289
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.72000   10.62000   0.10000    0.94162
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93600    9.92070   0.01530    0.15422
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.36430    9.35080   0.01350    0.14437
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64660    9.63180   0.01480    0.15366
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.08140    9.06840   0.01300    0.14335
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42420   15.42400   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
新光亞洲精選基金-美金                                            24.38000   24.39000  -0.01000   -0.04100
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.82000   23.83000  -0.01000   -0.04196
新光兩岸優勢基金                                                 13.27000   13.56000  -0.29000   -2.13864
新光店頭基金                                                     24.91000   24.55000   0.36000    1.46640
新光南非幣保本基金                                               11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
新光創新科技基金                                                 15.03000   14.87000   0.16000    1.07599
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.78280    9.76640   0.01640    0.16792
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.08620   10.07810   0.00810    0.08037
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.75450    9.74010   0.01440    0.14784
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.39450    9.37840   0.01610    0.17167
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.69800    9.69020   0.00780    0.08049
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.37380    9.35990   0.01390    0.14851
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04120   10.01960   0.02160    0.21558
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04080   10.01920   0.02160    0.21559
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94210    9.92790   0.01420    0.14303
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94210    9.92790   0.01420    0.14303
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.94270    9.93050   0.01220    0.12285
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.94240    9.93020   0.01220    0.12286
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.92020    9.90870   0.01150    0.11606
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.92250    9.91100   0.01150    0.11603
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.23000    7.21000   0.02000    0.27739
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.93750    9.92840   0.00910    0.09166
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.72620    9.71730   0.00890    0.09159
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.91850    9.91620   0.00230    0.02319
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.74180    9.73980   0.00200    0.02053
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.80010    9.79910   0.00100    0.01021
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.03990   10.03880   0.00110    0.01096
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.87360   13.86270   0.01090    0.07863
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.70160    8.69480   0.00680    0.07821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.35260   36.12480   0.22780    0.63059
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.69450   36.47470   0.21980    0.60261
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.50700   38.40440   0.10260    0.26716
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.07950   11.07860   0.00090    0.00812
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.33210   10.32820   0.00390    0.03776
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.72230   12.95780  -0.23550   -1.81744
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.33650   10.53900  -0.20250   -1.92143
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.30000   10.49000  -0.19000   -1.81125
群益大印度基金-人民幣                                            13.14560   13.04120   0.10440    0.80054
群益大印度基金-美元                                              13.43850   13.34590   0.09260    0.69385
群益大印度基金-新臺幣                                            12.27000   12.17000   0.10000    0.82169
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.25690   12.17030   0.08660    0.71157
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.84790   12.77050   0.07740    0.60608
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.48160   11.40040   0.08120    0.71226
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.98220   10.91610   0.06610    0.60553
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.83550    9.76590   0.06960    0.71268
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.44600    9.38920   0.05680    0.60495
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.58810    9.52030   0.06780    0.71216
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.51670    9.45940   0.05730    0.60575
群益中小型股基金                                                 46.93000   45.81000   1.12000    2.44488
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.78380    9.82970  -0.04590   -0.46695
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.87330    9.93010  -0.05680   -0.57200
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.91920    8.95700  -0.03780   -0.42202
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.73550    8.77650  -0.04100   -0.46716
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.81510    8.86580  -0.05070   -0.57186
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.96400    7.99770  -0.03370   -0.42137
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44530   11.45040  -0.00510   -0.04454
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.27040   11.27820  -0.00780   -0.06916
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.59310   10.59440  -0.00130   -0.01227
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.15250    9.30930  -0.15680   -1.68434
群益中國新機會基金N-美元                                          9.13530    9.30170  -0.16640   -1.78892
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.40000    9.56000  -0.16000   -1.67364
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.11710    8.25620  -0.13910   -1.68479
群益中國新機會基金-美元                                           9.76800    9.94590  -0.17790   -1.78868
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.98000    9.12000  -0.14000   -1.53509
群益平衡王基金                                                   19.13380   19.09440   0.03940    0.20634
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.94000    7.88000   0.06000    0.76142
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.77000    5.73000   0.04000    0.69808
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.80580    9.69980   0.10600    1.09281
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.17380   10.07440   0.09940    0.98666
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.29000    9.18000   0.11000    1.19826
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.94100    8.84430   0.09670    1.09336
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.27650    9.18590   0.09060    0.98629
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.47000    8.37000   0.10000    1.19474
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.89590    9.88330   0.01260    0.12749
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.73810    9.72770   0.01040    0.10691
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.44170    9.42970   0.01200    0.12726
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.36450    9.35460   0.00990    0.10583
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.95280    9.94010   0.01270    0.12777
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04320   10.03260   0.01060    0.10566
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.60780    9.59560   0.01220    0.12714
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.12470   10.10910   0.01560    0.15432
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.46490    7.45330   0.01160    0.15564
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.59620   14.35620   0.24000    1.67175
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.87000   13.62000   0.25000    1.83554
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.63000   11.53000   0.10000    0.86730
群益印度中小基金N-美元                                           10.24320   10.18600   0.05720    0.56156
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
群益印度中小基金-人民幣                                          15.19710   15.09630   0.10080    0.66771
群益印度中小基金-美元                                            14.65040   14.56870   0.08170    0.56079
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.32000   16.20000   0.12000    0.74074
群益多利策略組合基金                                             11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
群益多重資產組合基金                                             15.40000   15.33000   0.07000    0.45662
群益安家基金                                                     23.65360   23.32270   0.33090    1.41879
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06180   16.06170   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             20.87000   20.41000   0.46000    2.25380
群益亞太中小基金                                                 12.91000   13.03000  -0.12000   -0.92095
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.22000   17.32000  -0.10000   -0.57737
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.60400    9.59080   0.01320    0.13763
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48360    7.47330   0.01030    0.13782
群益店頭市場基金                                                 97.21000   95.03000   2.18000    2.29401
群益東方盛世基金                                                  9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
群益東協成長基金-人民幣                                          14.08220   14.21870  -0.13650   -0.96000
群益東協成長基金-美元                                            13.43570   13.58040  -0.14470   -1.06551
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.80000   12.91000  -0.11000   -0.85205
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.13290   11.09670   0.03620    0.32622
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69210   10.65900   0.03310    0.31054
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.03330    9.99560   0.03770    0.37717
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97530    9.94290   0.03240    0.32586
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.58370    9.55410   0.02960    0.30981
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.99100    8.95730   0.03370    0.37623
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.03190   10.00090   0.03100    0.30997
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76170    9.72990   0.03180    0.32683
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.75410    9.72390   0.03020    0.31057
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.02230    9.98470   0.03760    0.37658
群益長安基金                                                     27.89000   27.45000   0.44000    1.60291
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.08450   13.85270   0.23180    1.67332
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.10000   12.86000   0.24000    1.86625
群益真善美基金                                                   17.27980   17.14330   0.13650    0.79623
群益馬拉松基金                                                  120.78000  118.79000   1.99000    1.67523
群益深証中小板基金                                               14.99000   14.97000   0.02000    0.13360
群益創新科技基金                                                 31.46000   30.94000   0.52000    1.68067
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.51710    9.65870  -0.14160   -1.46604
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.52060    9.67260  -0.15200   -1.57145
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.54000    9.68000  -0.14000   -1.44628
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.36410   10.51830  -0.15420   -1.46602
群益華夏盛世基金-美元                                            10.49780   10.66530  -0.16750   -1.57051
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.67000   16.91000  -0.24000   -1.41928
群益奧斯卡基金                                                   26.69000   26.12000   0.57000    2.18224
群益新興金鑽基金-美元                                            12.94080   13.04540  -0.10460   -0.80182
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
群益葛萊美基金                                                   23.00000   22.53000   0.47000    2.08611
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.26000   18.02000   0.24000    1.33185
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.74000    8.81000  -0.07000   -0.79455
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.34000   12.15000   0.19000    1.56379
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.47780   11.46720   0.01060    0.09244
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.27680   11.26820   0.00860    0.07632
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.16850   11.15950   0.00900    0.08065
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.62050    8.61260   0.00790    0.09173
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.28910    9.28190   0.00720    0.07757
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.40000    8.39000   0.01000    0.11919
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.89770    8.89060   0.00710    0.07986
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.27000   28.03000   0.24000    0.85623
德信中國精選成長基金                                             12.10000   12.26000  -0.16000   -1.30506
德信台灣主流中小基金                                             17.97000   17.77000   0.20000    1.12549
德信新興股票組合基金                                             11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91740   11.91730   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.67030   10.66910   0.00120    0.01125
德信數位時代基金                                                 27.22000   27.04000   0.18000    0.66568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64470   11.64450   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.08000   15.84000   0.24000    1.51515
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.94000   18.81000   0.13000    0.69112
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.27000   0.04000    0.55021
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.89720    9.91820  -0.02100   -0.21173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.89030   13.91970  -0.02940   -0.21121
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.22980    8.23950  -0.00970   -0.11773
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.35400   11.38630  -0.03230   -0.28367
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.44820   11.48140  -0.03320   -0.28916
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.91110   12.92980  -0.01870   -0.14463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.34000   18.27000   0.07000    0.38314
摩根中小基金                                                     23.83000   23.39000   0.44000    1.88115
摩根中國A股基金                                                  14.77000   15.07000  -0.30000   -1.99071
摩根中國A股基金(美元)                                            12.04000   12.31000  -0.27000   -2.19334
摩根中國亮點基金                                                 13.70000   13.85000  -0.15000   -1.08303
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.76870   11.87860  -0.10990   -0.92519
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.66160   12.79400  -0.13240   -1.03486
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.19640   10.30360  -0.10720   -1.04041
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.02660   13.14770  -0.12110   -0.92107
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.45280   14.60390  -0.15110   -1.03466
摩根台灣金磚基金                                                 20.00000   19.65000   0.35000    1.78117
摩根台灣增長基金                                                 49.79000   49.29000   0.50000    1.01440
摩根平衡基金                                                     27.77000   27.63000   0.14000    0.50670
摩根全球α基金                                                   18.70000   18.55000   0.15000    0.80863
摩根全球平衡基金                                                 15.33570   15.27920   0.05650    0.36978
摩根全球發現基金                                                 12.38000   12.30000   0.08000    0.65041
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77140    9.74200   0.02940    0.30179
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59700   10.56610   0.03090    0.29244
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14780   10.11920   0.02860    0.28263
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.28000   11.24610   0.03390    0.30144
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.70240   10.72790  -0.02550   -0.23770
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.55170   13.58390  -0.03220   -0.23705
摩根亞洲基金                                                     56.40000   56.42000  -0.02000   -0.03545
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.81300    8.80850   0.00450    0.05109
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.19010   10.19040  -0.00030   -0.00294
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.13800    9.13810  -0.00010   -0.00109
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.54010   12.53400   0.00610    0.04867
摩根東方內需機會基金                                             17.85000   17.85000   0.00000    0.00000
摩根東方科技基金                                                 35.16000   34.91000   0.25000    0.71613
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.40000   11.43000  -0.03000   -0.26247
摩根金龍收成基金                                                 22.14000   22.39000  -0.25000   -1.11657
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06330   15.06310   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
摩根新金磚五國基金                                               11.67000   11.57000   0.10000    0.86430
摩根新絲路基金                                                   10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
摩根新興35基金                                                   13.68000   13.61000   0.07000    0.51433
摩根新興日本基金                                                 24.70000   24.61000   0.09000    0.36570
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.86460    7.87520  -0.01060   -0.13460
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.90980    9.92450  -0.01470   -0.14812
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.87760    9.89220  -0.01460   -0.14759
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.95280   10.96700  -0.01420   -0.12948
摩根新興科技基金                                                 56.32000   55.17000   1.15000    2.08447
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.41620    8.41830  -0.00210   -0.02495
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.53830   10.54080  -0.00250   -0.02372
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.92340    8.90230   0.02110    0.23702
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.77130    9.76360   0.00770    0.07886
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.39610    9.38890   0.00720    0.07669
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.09570   10.07180   0.02390    0.23730
摩根龍揚基金                                                     33.12000   33.49000  -0.37000   -1.10481
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.40470    9.40290   0.00180    0.01914
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.25500   11.25270   0.00230    0.02044
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.97000   24.60000   0.37000    1.50407
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.76620   11.77000  -0.00380   -0.03229
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.14610   11.15000  -0.00390   -0.03498
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.06210   10.06560  -0.00350   -0.03477
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.46240   10.46570  -0.00330   -0.03153
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.93840    9.94190  -0.00350   -0.03520
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.96580    8.96900  -0.00320   -0.03568
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.65150   10.60380   0.04770    0.44984
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.32050   10.25870   0.06180    0.60242
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.90010    9.87060   0.02950    0.29887
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.68310    9.63970   0.04340    0.45022
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.75260    9.72370   0.02890    0.29721
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.53860    9.49590   0.04270    0.44967
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.64510   11.63550   0.00960    0.08251
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.46770   11.45950   0.00820    0.07156
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.28770   10.26950   0.01820    0.17722
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.15700   11.14780   0.00920    0.08253
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.97020   10.96240   0.00780    0.07115
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.84420    9.82670   0.01750    0.17809
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.70580   22.42080   0.28500    1.27114
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14550   13.14530   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.78150   10.78410  -0.00260   -0.02411
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.30840    8.31030  -0.00190   -0.02286
聯邦精選科技基金                                                 12.49000   12.29000   0.20000    1.62734
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.02860   16.02820   0.00040    0.00250
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.95250   12.03030  -0.07780   -0.64670
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.87560   11.93500  -0.05940   -0.49770
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.43860   11.49580  -0.05720   -0.49757
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.62170   11.61200   0.00970    0.08353
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.98420   10.97350   0.01070    0.09751
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54530   10.53650   0.00880    0.08352
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.67820    8.66970   0.00850    0.09804
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.34000   36.09000   0.25000    0.69271
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.63000   15.60000   0.03000    0.19231
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.14000   12.10000   0.04000    0.33058
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.58000   15.52000   0.06000    0.38660
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.47000   15.41000   0.06000    0.38936
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.50000   20.40000   0.10000    0.49020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.69000   18.61000   0.08000    0.42988
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.61000   0.07000    0.55511
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.86000   15.78000   0.08000    0.50697
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.58000   16.50000   0.08000    0.48485
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.62000   15.55000   0.07000    0.45016
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.84000   15.77000   0.07000    0.44388
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.40000   14.33000   0.07000    0.48849
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.39000   14.32000   0.07000    0.48883
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.08000   15.01000   0.07000    0.46636
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.37000   18.37000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.74000   13.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.75000   14.72000   0.03000    0.20380
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.71000   14.67000   0.04000    0.27267
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
聯博貨幣市場基金                                                 14.98300   14.98290   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.55160   10.54570   0.00590    0.05595
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.26750   14.26130   0.00620    0.04347
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.80790    7.80350   0.00440    0.05638
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.40000   14.39000   0.01000    0.06949
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.05000   21.68000   0.37000    1.70664
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.87000   13.14000  -0.27000   -2.05479
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.12000   14.45000  -0.33000   -2.28374
瀚亞巴西基金                                                      5.39000    5.30000   0.09000    1.69811
瀚亞外銷基金                                                     41.50000   40.90000   0.60000    1.46699
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.49990   10.44320   0.05670    0.54294
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29060   10.28450   0.00610    0.05931
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.15390   12.14590   0.00800    0.06587
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.11760   10.08850   0.02910    0.28845
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.66050    7.61910   0.04140    0.54337
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.15420    8.14930   0.00490    0.06013
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.17360    8.16830   0.00530    0.06488
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.33440    7.31330   0.02110    0.28852
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.00440    8.99840   0.00600    0.06668
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.42110    9.37020   0.05090    0.54321
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.53200    9.52620   0.00580    0.06088
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.38560    9.37940   0.00620    0.06610
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.60000   10.51000   0.09000    0.85633
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.35000   13.32000   0.03000    0.22523
瀚亞印度基金-美元                                                13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.27000   29.27000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.17000   12.19000  -0.02000   -0.16407
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.22000   15.28000  -0.06000   -0.39267
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.58420   11.56180   0.02240    0.19374
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.72510   12.71260   0.01250    0.09833
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.11230   11.13910  -0.02680   -0.24059
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.63880   10.65500  -0.01620   -0.15204
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.69780   11.70380  -0.00600   -0.05127
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.17570    9.15800   0.01770    0.19327
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.65190    9.64230   0.00960    0.09956
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.41290    9.43550  -0.02260   -0.23952
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.00360    9.01720  -0.01360   -0.15082
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.35760    9.36240  -0.00480   -0.05127
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.13740   14.08870   0.04870    0.34567
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.47570   10.40070   0.07500    0.72111
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78590   10.75730   0.02860    0.26587
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.48150   12.43840   0.04310    0.34651
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.41000   11.34000   0.07000    0.61728
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.51000   22.31000   0.20000    0.89646
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54320   13.54310   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.18000   23.61000   0.57000    2.41423
瀚亞高科技基金                                                   57.59000   56.72000   0.87000    1.53385
瀚亞理財通基金                                                   25.22000   24.96000   0.26000    1.04167
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
瀚亞菁華基金                                                     22.22000   21.83000   0.39000    1.78653
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.35500   13.28470   0.07030    0.52918
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.64910    9.59820   0.05090    0.53031
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.57990   10.53830   0.04160    0.39475
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.01890   10.02850  -0.00960   -0.09573
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.94430   10.94940  -0.00510   -0.04658
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.97310    9.96460   0.00850    0.08530
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.16560   10.15210   0.01350    0.13298
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.63530    8.60130   0.03400    0.39529
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.88400    7.89160  -0.00760   -0.09630
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.54500    9.54950  -0.00450   -0.04712
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.58090    8.57360   0.00730    0.08515
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.23430    8.22340   0.01090    0.13255
瀚亞電通網基金                                                   14.92000   14.69000   0.23000    1.56569
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.68760   13.68600   0.00160    0.01169
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.15190   10.11400   0.03790    0.37473
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.16290   10.16690  -0.00400   -0.03934
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.61670   11.61540   0.00130    0.01119
瀚亞歐洲基金                                                     12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞