[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/27 107/04/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.38200 10.37760 0.00440 0.04240 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.54160 9.55040 -0.00880 -0.09214 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.75790 9.76420 -0.00630 -0.06452 中國信託台灣活力基金 15.37000 15.18000 0.19000 1.25165 中國信託台灣優勢基金 17.31000 17.06000 0.25000 1.46542 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71850 9.71020 0.00830 0.08548 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24740 9.23950 0.00790 0.08550 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18680 10.18100 0.00580 0.05697 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69030 9.68480 0.00550 0.05679 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99980 9.91720 0.08260 0.83290 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.79710 8.72440 0.07270 0.83330 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.01020 11.12160 -0.11140 -1.00165 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02960 10.13110 -0.10150 -1.00187 中國信託智能運動基金-台幣 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 中國信託智能運動基金-美元 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97040 10.97030 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.51450 9.51160 0.00290 0.03049 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.31540 9.31270 0.00270 0.02899 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.69580 9.69410 0.00170 0.01754 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.48800 9.48630 0.00170 0.01792 中國信託精穩基金 17.68750 17.68030 0.00720 0.04072 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.38000 64.57000 0.81000 1.25445 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.57540 37.41960 0.15580 0.41636 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28440 11.28340 0.00100 0.00886 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89310 10.88340 0.00970 0.08913 元大上證50基金 30.90000 31.17000 -0.27000 -0.86622 元大大中華TMT基金-人民幣 12.36000 12.63000 -0.27000 -2.13777 元大大中華TMT基金-新台幣 11.54000 11.78000 -0.24000 -2.03735 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.98000 13.06000 -0.08000 -0.61256 元大大中華價值指數基金-美元 13.22400 13.31000 -0.08600 -0.64613 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.19500 17.28100 -0.08600 -0.49766 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.05400 11.21200 -0.15800 -1.40920 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.13600 11.28600 -0.15000 -1.32908 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.18000 -0.05000 -1.57233 元大中國平衡基金-新台幣 14.65000 14.88000 -0.23000 -1.54570 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.35390 47.46130 -0.10740 -0.22629 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33580 10.33370 0.00210 0.02032 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62690 9.62490 0.00200 0.02078 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96250 9.95240 0.01010 0.10148 元大巴西指數基金 6.63600 6.50500 0.13100 2.01384 元大巴菲特基金 29.53000 29.06000 0.47000 1.61734 元大日經225基金 28.37000 28.15000 0.22000 0.78153 元大台商收成基金 23.14000 23.09000 0.05000 0.21654 元大台灣50單日反向1倍基金 13.07000 13.18000 -0.11000 -0.83460 元大台灣50單日正向2倍基金 34.44000 33.90000 0.54000 1.59292 元大台灣中型100基金 31.80000 31.54000 0.26000 0.82435 元大台灣加權股價指數基金 24.22100 24.08500 0.13600 0.56467 元大台灣卓越50基金 79.07000 78.61000 0.46000 0.58517 元大台灣金融基金 17.20000 17.09000 0.11000 0.64365 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.32000 30.32000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 25.08000 25.01000 0.07000 0.27989 元大台灣電子科技基金 34.28000 34.00000 0.28000 0.82353 元大全球ETF成長組合基金 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 元大全球ETF穩健組合基金 14.50000 14.39000 0.11000 0.76442 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 元大全球不動產證券化基金-美元 12.61800 12.61600 0.00200 0.01585 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.48000 0.04000 0.61728 元大全球股票入息基金-美元配息 10.07300 10.04100 0.03200 0.31869 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.22900 10.22240 0.00660 0.06456 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.46200 9.45590 0.00610 0.06451 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.25120 9.23130 0.01990 0.21557 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.60940 8.59080 0.01860 0.21651 元大全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273 元大全球農業商機基金 16.16000 16.10000 0.06000 0.37267 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 元大印尼指數基金 8.62000 8.86000 -0.24000 -2.70880 元大印度指數基金 9.73700 9.68200 0.05500 0.56806 元大印度基金 12.75000 12.66000 0.09000 0.71090 元大多多基金 19.23000 18.88000 0.35000 1.85381 元大多福基金 55.97000 55.07000 0.90000 1.63428 元大亞太成長基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63830 8.62130 0.01700 0.19719 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.19370 7.17960 0.01410 0.19639 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.94600 10.02400 -0.07800 -0.77813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10700 10.12000 -0.01300 -0.12846 元大卓越基金 49.63000 48.88000 0.75000 1.53437 元大店頭基金 8.92000 8.78000 0.14000 1.59453 元大泛歐成長基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20130 10.20080 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.16970 9.19060 -0.02090 -0.22741 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.50420 30.52020 -0.01600 -0.05242 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.10640 35.90640 0.20000 0.55700 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.58670 19.69860 -0.11190 -0.56806 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.30220 18.09470 0.20750 1.14674 元大美國政府7至10年期債券基金 37.13680 37.06750 0.06930 0.18696 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.66700 20.70870 -0.04170 -0.20136 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.68630 17.61920 0.06710 0.38083 元大高科技基金 18.24000 17.91000 0.33000 1.84255 元大得利貨幣市場基金 16.23030 16.23010 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96560 11.96540 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.36000 13.22000 0.14000 1.05900 元大華夏中小基金 8.27000 8.43000 -0.16000 -1.89798 元大新中國基金-人民幣 10.89000 11.11000 -0.22000 -1.98020 元大新中國基金-美元 11.10700 11.34100 -0.23400 -2.06331 元大新中國基金-新台幣 10.65000 10.86000 -0.21000 -1.93370 元大新主流基金 26.08000 25.51000 0.57000 2.23442 元大新東協平衡基金-美元 10.03800 10.08700 -0.04900 -0.48577 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 元大新興市場ESG策略基金 12.80000 12.87000 -0.07000 -0.54390 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.51280 10.46060 0.05220 0.49902 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.59690 10.55180 0.04510 0.42742 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.76660 10.70450 0.06210 0.58013 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.55980 9.50460 0.05520 0.58077 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80670 9.80730 -0.00060 -0.00612 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.52970 9.53030 -0.00060 -0.00630 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59660 9.58260 0.01400 0.14610 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33010 9.31660 0.01350 0.14490 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.57730 9.57900 -0.00170 -0.01775 元大新興亞洲基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.56660 9.54490 0.02170 0.22735 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.44670 9.42530 0.02140 0.22705 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46930 9.43360 0.03570 0.37843 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.34830 9.31310 0.03520 0.37796 元大萬泰貨幣市場基金 15.08110 15.08090 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.33000 36.68000 0.65000 1.77208 元大實質多重資產基金-人民幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 元大實質多重資產基金-美元 9.81400 9.84500 -0.03100 -0.31488 元大實質多重資產基金-新台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 元大滬深300單日反向1倍基金 14.88000 14.81000 0.07000 0.47265 元大滬深300單日正向2倍基金 15.39000 15.60000 -0.21000 -1.34615 元大精準中小基金 21.52000 21.18000 0.34000 1.60529 元大摩臺基金 37.08000 36.83000 0.25000 0.67879 元大標普500基金 23.82000 23.59000 0.23000 0.97499 元大標普500單日反向1倍基金 13.82000 13.98000 -0.16000 -1.14449 元大標普500單日正向2倍基金 30.54000 29.87000 0.67000 2.24305 元大標智滬深300基金 18.65000 18.20000 0.45000 2.47253 元大歐洲50基金 24.93000 24.78000 0.15000 0.60533 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.46640 9.51540 -0.04900 -0.51495 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14040 10.14000 0.00040 0.00394 元大績效基金 54.00000 52.82000 1.18000 2.23400 元大韓國KOSPI200基金 24.34000 24.21000 0.13000 0.53697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.10000 14.85000 0.25000 1.68350 日盛上選基金 32.00000 31.69000 0.31000 0.97823 日盛小而美基金 18.56000 18.25000 0.31000 1.69863 日盛中國內需動力基金 10.76000 11.04000 -0.28000 -2.53623 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67570 11.67870 -0.00300 -0.02569 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.96300 9.96550 -0.00250 -0.02509 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.98550 11.98930 -0.00380 -0.03169 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22100 10.22430 -0.00330 -0.03228 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78860 10.78680 0.00180 0.01669 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.18430 9.18280 0.00150 0.01633 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.59000 11.86000 -0.27000 -2.27656 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.99000 12.28000 -0.29000 -2.36156 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.93000 12.20000 -0.27000 -2.21311 日盛日盛基金 13.12000 12.90000 0.22000 1.70543 日盛目標收益組合基金(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03310 10.02360 0.00950 0.09478 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.58580 9.57670 0.00910 0.09502 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78470 9.77300 0.01170 0.11972 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35090 9.33960 0.01130 0.12099 日盛全球新興債券基金A 10.82980 10.82990 -0.00010 -0.00092 日盛全球新興債券基金B 8.54230 8.54240 -0.00010 -0.00117 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42600 2.42560 0.00040 0.01649 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.71920 1.71890 0.00030 0.01745 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37920 0.37930 -0.00010 -0.02636 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26970 0.26980 -0.00010 -0.03706 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.50210 12.50120 0.00090 0.00720 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.74180 8.74120 0.00060 0.00686 日盛亞洲機會基金 7.42000 7.48000 -0.06000 -0.80214 日盛首選基金 16.73000 16.55000 0.18000 1.08761 日盛高科技基金 16.96000 16.77000 0.19000 1.13298 日盛貨幣市場基金 14.74810 14.74800 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 38.53000 37.90000 0.63000 1.66227 日盛精選五虎基金 37.48000 36.90000 0.58000 1.57182 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46560 13.46540 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 33.64000 33.11000 0.53000 1.60072 台新MSCI中國基金 21.33000 21.37000 -0.04000 -0.18718 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.80000 19.00000 -0.20000 -1.05263 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.95000 19.68000 0.27000 1.37195 台新大眾貨幣市場基金 14.14170 14.14150 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80800 9.80470 0.00330 0.03366 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84370 10.84750 -0.00380 -0.03503 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00430 9.99290 0.01140 0.11408 台新中國通基金 47.17000 46.63000 0.54000 1.15805 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.08300 16.38300 -0.30000 -1.83117 台新中國精選中小基金 11.76000 12.01000 -0.25000 -2.08160 台新主流基金 24.44000 24.17000 0.27000 1.11709 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.47000 18.28000 0.19000 1.03939 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62520 0.61980 0.00540 0.87125 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.01000 13.87000 0.14000 1.00937 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47380 0.46970 0.00410 0.87290 台新台灣中小基金 37.08000 36.64000 0.44000 1.20087 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.27190 9.17850 0.09340 1.01760 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.32950 9.25390 0.07560 0.81695 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31400 10.23090 0.08310 0.81225 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.59600 10.57730 0.01870 0.17679 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28360 11.26360 0.02000 0.17756 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 台新印度基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333 台新亞美短期債券基金 10.90390 10.90040 0.00350 0.03211 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.74760 8.74410 0.00350 0.04003 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30090 0.30120 -0.00030 -0.09960 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.91480 11.90990 0.00490 0.04114 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40380 0.40430 -0.00050 -0.12367 台新真吉利貨幣市場基金 11.07650 11.07640 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.69300 29.45750 0.23550 0.79946 台新智慧生活基金-美元 9.98230 9.87710 0.10520 1.06509 台新智慧生活基金-新台幣 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.17440 9.18110 -0.00670 -0.07298 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.03220 9.02510 0.00710 0.07867 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.66900 9.67600 -0.00700 -0.07234 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52600 9.51840 0.00760 0.07985 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46010 10.45450 0.00560 0.05357 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34690 0.34720 -0.00030 -0.08641 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94470 7.94040 0.00430 0.05415 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27680 0.27710 -0.00030 -0.10826 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.26000 6.25000 0.01000 0.16000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.58500 10.52100 0.06400 0.60831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.94000 19.37000 0.57000 2.94269 未來資產全球大消費基金 14.62000 14.43000 0.19000 1.31670 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.87120 11.86550 0.00570 0.04804 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.73300 9.72840 0.00460 0.04728 未來資產亞洲新富基金 21.03000 21.27000 -0.24000 -1.12835 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54980 12.54970 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.36000 12.02000 0.34000 2.82862 未來資產新興市場債券基金A 8.83340 8.83080 0.00260 0.02944 未來資產新興市場債券基金B 6.85270 6.85070 0.00200 0.02919 未來資產閣來寶全球組合基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.98790 10.98690 0.00100 0.00910 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24770 10.24350 0.00420 0.04100 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44060 9.43780 0.00280 0.02967 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58220 10.57900 0.00320 0.03025 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57090 8.57180 -0.00090 -0.01050 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.66650 9.66730 -0.00080 -0.00828 永豐中小基金 48.45000 47.61000 0.84000 1.76434 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.85200 1.85330 -0.00130 -0.07015 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40140 2.40310 -0.00170 -0.07074 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.82540 8.82830 -0.00290 -0.03285 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10160 11.10520 -0.00360 -0.03242 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.47000 4.53000 -0.06000 -1.32450 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.00000 21.26000 -0.26000 -1.22295 永豐主流品牌基金 17.47000 17.32000 0.15000 0.86605 永豐永豐基金 33.47000 32.85000 0.62000 1.88737 永豐亞洲民生消費基金 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566 永豐南非幣2021保本基金 12.80900 12.79220 0.01680 0.13133 永豐高科技基金 23.24000 22.74000 0.50000 2.19877 永豐貨幣市場基金 13.86340 13.86330 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05110 2.05170 -0.00060 -0.02924 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43180 2.43590 -0.00410 -0.16832 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.93360 7.93330 0.00030 0.00378 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46670 10.46640 0.00030 0.00287 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.45980 7.45470 0.00510 0.06841 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.29370 11.28600 0.00770 0.06823 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.36000 8.51000 -0.15000 -1.76263 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.72000 19.03000 -0.31000 -1.62901 永豐臺灣加權ETF基金 52.45000 52.13000 0.32000 0.61385 永豐領航科技基金 37.77000 37.11000 0.66000 1.77850 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.05000 12.15000 -0.10000 -0.82305 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 永豐趨勢平衡基金 47.46000 46.34000 1.12000 2.41692 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.44020 11.43910 0.00110 0.00962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.61560 9.61620 -0.00060 -0.00624 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74030 9.74090 -0.00060 -0.00616 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59870 9.59890 -0.00020 -0.00208 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68250 9.68270 -0.00020 -0.00207 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62390 9.62490 -0.00100 -0.01039 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87570 9.87670 -0.00100 -0.01012 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58300 9.58330 -0.00030 -0.00313 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75080 9.75110 -0.00030 -0.00308 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.31000 11.50000 -0.19000 -1.65217 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.56000 10.74000 -0.18000 -1.67598 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.47000 11.67000 -0.20000 -1.71380 兆豐國際中小基金 14.81000 14.52000 0.29000 1.99725 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.46000 14.75000 -0.29000 -1.96610 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.09000 20.50000 -0.41000 -2.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.36000 20.80000 -0.44000 -2.11538 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114 兆豐國際生命科學基金 14.88000 14.57000 0.31000 2.12766 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28750 10.23950 0.04800 0.46877 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71970 10.68050 0.03920 0.36702 兆豐國際全球高股息基金 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 兆豐國際全球基金 30.96000 30.73000 0.23000 0.74845 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20670 10.20620 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.57440 9.59610 -0.02170 -0.22613 兆豐國際國民基金 22.09000 21.70000 0.39000 1.79724 兆豐國際第一基金 12.79000 12.57000 0.22000 1.75020 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97160 9.96470 0.00690 0.06924 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.01410 8.00860 0.00550 0.06868 兆豐國際萬全基金 20.03000 19.74000 0.29000 1.46910 兆豐國際電子基金 24.76000 24.43000 0.33000 1.35080 兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.59000 21.44000 0.15000 0.69963 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.51000 17.63000 -0.12000 -0.68066 兆豐國際豐台灣基金 32.50000 32.39000 0.11000 0.33961 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48440 12.48420 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12500 11.11260 0.01240 0.11159 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98150 11.96110 0.02040 0.17055 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76750 10.75260 0.01490 0.13857 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55170 11.53700 0.01470 0.12742 合庫全球高收益債券基金B類型 8.28650 8.27730 0.00920 0.11115 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.69600 9.68080 0.01520 0.15701 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18850 9.17580 0.01270 0.13841 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.20390 9.19150 0.01240 0.13491 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.51140 9.49830 0.01310 0.13792 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.11530 10.11520 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.77410 9.79260 -0.01850 -0.18892 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.04910 10.06210 -0.01300 -0.12920 合庫新興多重收益基金A類型 10.28310 10.29200 -0.00890 -0.08647 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.84030 11.85480 -0.01450 -0.12231 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.79600 13.81210 -0.01610 -0.11656 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.31290 9.32420 -0.01130 -0.12119 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.94370 9.95660 -0.01290 -0.12956 合庫新興多重收益基金B類型 8.21850 8.22560 -0.00710 -0.08632 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28220 9.29390 -0.01170 -0.12589 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58650 10.59950 -0.01300 -0.12265 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88740 10.88670 0.00070 0.00643 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.67320 10.68780 -0.01460 -0.13660 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12290 10.12140 0.00150 0.01482 安聯中國東協基金 15.86000 15.92000 -0.06000 -0.37688 安聯中國策略基金 15.05000 15.52000 -0.47000 -3.02835 安聯中華新思路基金-人民幣 13.70000 13.99000 -0.29000 -2.07291 安聯中華新思路基金-美元 13.86000 14.18000 -0.32000 -2.25670 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.52000 12.79000 -0.27000 -2.11102 安聯台灣大壩基金 25.04000 24.51000 0.53000 2.16238 安聯台灣科技基金 42.94000 42.25000 0.69000 1.63314 安聯台灣貨幣市場基金 12.47350 12.47330 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 28.00000 27.47000 0.53000 1.92938 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10010 10.10660 -0.00650 -0.06431 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06290 15.07190 -0.00900 -0.05971 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74370 9.74950 -0.00580 -0.05949 安聯四季成長組合基金-美元 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07980 12.08830 -0.00850 -0.07032 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11570 10.11980 -0.00410 -0.04051 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26360 12.26790 -0.00430 -0.03505 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65430 9.66100 -0.00670 -0.06935 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49460 9.49840 -0.00380 -0.04001 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20320 9.20650 -0.00330 -0.03584 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87150 11.87040 0.00110 0.00927 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94060 10.93690 0.00370 0.03383 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61620 10.61140 0.00480 0.04523 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.09770 9.09710 0.00060 0.00660 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.89450 8.89160 0.00290 0.03262 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.60540 8.60150 0.00390 0.04534 安聯全球人口趨勢基金 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.15000 9.02000 0.13000 1.44124 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.17000 32.63000 0.54000 1.65492 安聯全球油礦金趨勢基金 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593 安聯全球計量平衡基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07840 12.07520 0.00320 0.02650 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54820 10.54540 0.00280 0.02655 安聯全球新興市場基金 18.60000 18.58000 0.02000 0.10764 安聯全球農金趨勢基金 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 安聯亞洲動態策略基金 24.32000 24.42000 -0.10000 -0.40950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99130 9.98580 0.00550 0.05508 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79460 9.78930 0.00530 0.05414 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.62430 83.61640 0.00790 0.00945 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.76480 12.76140 0.00340 0.02664 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.56740 66.55840 0.00900 0.01352 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.08010 10.07740 0.00270 0.02679 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51290 2.51180 0.00110 0.04379 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65050 10.63270 0.01780 0.16741 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09350 2.09310 0.00040 0.01911 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89090 8.87480 0.01610 0.18141 宏利台灣動力基金 29.97000 29.67000 0.30000 1.01112 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.37520 10.33890 0.03630 0.35110 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80700 9.75500 0.05200 0.53306 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29800 8.26900 0.02900 0.35071 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05750 8.01780 0.03970 0.49515 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 宏利全球債券組合基金 12.96480 12.97500 -0.01020 -0.07861 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77760 2.77540 0.00220 0.07927 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72880 11.71740 0.01140 0.09729 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.78470 8.77620 0.00850 0.09685 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27560 2.27480 0.00080 0.03517 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.70270 10.67460 0.02810 0.26324 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.14930 4.19850 -0.04920 -1.17185 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67470 0.68270 -0.00800 -1.17182 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.27000 19.48000 -0.21000 -1.07803 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61490 11.59860 0.01630 0.14053 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37730 10.36400 0.01330 0.12833 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02220 10.00380 0.01840 0.18393 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.12510 9.11330 0.01180 0.12948 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.64400 8.63280 0.01120 0.12974 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46970 8.45180 0.01790 0.21179 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.64850 8.63770 0.01080 0.12503 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81180 2.81390 -0.00210 -0.07463 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41180 0.41210 -0.00030 -0.07280 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.42050 12.42380 -0.00330 -0.02656 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94130 0.94210 -0.00080 -0.08492 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.70970 7.71090 -0.00120 -0.01556 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14880 2.15020 -0.00140 -0.06511 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30880 0.30910 -0.00030 -0.09706 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.47590 9.47680 -0.00090 -0.00950 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34840 0.34870 -0.00030 -0.08603 宏利萬利貨幣市場基金 13.62730 13.62720 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.75000 2.78000 -0.03000 -1.07914 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.21000 12.30000 -0.09000 -0.73171 宏利臺灣股息收益基金 27.59000 27.34000 0.25000 0.91441 宏利澳幣保本基金 11.91360 11.90700 0.00660 0.05543 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95580 9.94870 0.00710 0.07137 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.03390 10.03390 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.08060 9.06680 0.01380 0.15220 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.57430 10.55820 0.01610 0.15249 貝萊德亞美利加收益基金 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 貝萊德新台幣基金 12.92350 12.92350 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 24.37000 24.21000 0.16000 0.66088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15500 11.15280 0.00220 0.01973 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19600 10.18140 0.01460 0.14340 保德信大中華基金 29.93000 30.37000 -0.44000 -1.44880 保德信中小型股基金 41.62000 40.68000 0.94000 2.31072 保德信中國中小基金-人民幣 10.46000 10.66000 -0.20000 -1.87617 保德信中國中小基金-美元 10.95000 11.17000 -0.22000 -1.96956 保德信中國中小基金-新臺幣 10.18000 10.37000 -0.19000 -1.83221 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66610 9.74230 -0.07620 -0.78216 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.65140 9.72640 -0.07500 -0.77110 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.76710 9.84480 -0.07770 -0.78925 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.43810 10.52120 -0.08310 -0.78983 保德信中國品牌基金-人民幣 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742 保德信中國品牌基金-美元 9.91000 10.10000 -0.19000 -1.88119 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.80000 11.01000 -0.21000 -1.90736 保德信台商全方位基金 34.03000 33.09000 0.94000 2.84074 保德信全球中小基金 29.27000 29.13000 0.14000 0.48060 保德信全球消費商機基金 17.33000 17.14000 0.19000 1.10852 保德信全球基礎建設基金 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758 保德信全球資源基金 8.03000 7.94000 0.09000 1.13350 保德信全球醫療生化基金-美元 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.62000 29.28000 0.34000 1.16120 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.93970 9.91640 0.02330 0.23496 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61940 10.59420 0.02520 0.23787 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08390 9.04860 0.03530 0.39012 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.69600 9.65830 0.03770 0.39034 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.36890 8.36730 0.00160 0.01912 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84400 10.84190 0.00210 0.01937 保德信亞太基金 22.02000 21.99000 0.03000 0.13643 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56490 8.56020 0.00470 0.05491 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16260 11.15640 0.00620 0.05557 保德信店頭市場基金 31.57000 30.99000 0.58000 1.87157 保德信拉丁美洲基金 7.59000 7.48000 0.11000 1.47059 保德信金平衡基金 28.83000 28.64000 0.19000 0.66341 保德信金滿意基金 39.15000 38.50000 0.65000 1.68831 保德信科技島基金 23.88000 23.39000 0.49000 2.09491 保德信高成長基金 85.55000 83.81000 1.74000 2.07612 保德信第一基金 25.02000 24.61000 0.41000 1.66599 保德信貨幣市場基金 15.74520 15.74500 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62020 10.56930 0.05090 0.48158 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40940 10.34500 0.06440 0.62252 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89320 10.84630 0.04690 0.43241 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99610 9.93880 0.05730 0.57653 保德信新世紀基金 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25230 8.25530 -0.00300 -0.03634 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90050 10.90450 -0.00400 -0.03668 保德信新興趨勢組合基金 11.65000 11.49000 0.16000 1.39252 保德信瑞騰基金 15.52870 15.52850 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84700 9.85350 -0.00650 -0.06597 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99820 10.00480 -0.00660 -0.06597 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77050 9.77360 -0.00310 -0.03172 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83770 9.84060 -0.00290 -0.02947 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90180 9.90560 -0.00380 -0.03836 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90200 9.90580 -0.00380 -0.03836 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89890 9.89900 -0.00010 -0.00101 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89900 9.89920 -0.00020 -0.00202 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.92220 9.91780 0.00440 0.04436 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80880 9.81730 -0.00850 -0.08658 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76450 9.76890 -0.00440 -0.04504 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97620 1.97650 -0.00030 -0.01518 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63830 2.63910 -0.00080 -0.03031 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31180 0.31180 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45260 0.45250 0.00010 0.02210 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.81390 8.80560 0.00830 0.09426 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93560 11.92090 0.01470 0.12331 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.66360 9.66370 -0.00010 -0.00103 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64190 11.64220 -0.00030 -0.00258 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19660 9.19370 0.00290 0.03154 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10620 11.10270 0.00350 0.03152 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.24600 10.24820 -0.00220 -0.02147 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.06960 10.06660 0.00300 0.02980 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17570 10.17630 -0.00060 -0.00590 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66000 10.66080 -0.00080 -0.00750 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06950 10.06720 0.00230 0.02285 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89110 9.89850 -0.00740 -0.07476 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11900 10.12660 -0.00760 -0.07505 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83320 9.83650 -0.00330 -0.03355 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96210 9.96490 -0.00280 -0.02810 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.58250 10.59370 -0.01120 -0.10572 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.52880 6.52260 0.00620 0.09505 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94430 10.93390 0.01040 0.09512 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63760 11.63750 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.38000 18.03000 0.35000 1.94121 施羅德樂活中小基金-I類型 4169.580004091.11000 78.47000 1.91806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.58420 10.63610 -0.05190 -0.48796 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.84150 11.91250 -0.07100 -0.59601 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.11360 11.18110 -0.06750 -0.60370 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.51950 9.56620 -0.04670 -0.48818 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.19200 10.25310 -0.06110 -0.59592 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.99590 10.05660 -0.06070 -0.60358 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.90350 10.95700 -0.05350 -0.48827 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.72340 11.79370 -0.07030 -0.59608 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.68380 11.75480 -0.07100 -0.60401 柏瑞五國金勢力建設基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886 柏瑞巨人基金 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63930 13.63920 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.04000 15.95000 0.09000 0.56426 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37550 13.34530 0.03020 0.22630 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87340 11.85530 0.01810 0.15267 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.53310 12.51430 0.01880 0.15023 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.13050 9.11000 0.02050 0.22503 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.88110 6.86550 0.01560 0.22722 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.02760 9.01390 0.01370 0.15199 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.68200 8.66460 0.01740 0.20082 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05750 11.04090 0.01660 0.15035 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55000 8.53680 0.01320 0.15462 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.04940 12.03110 0.01830 0.15211 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58740 11.56130 0.02610 0.22575 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.66080 11.63750 0.02330 0.20021 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40900 11.39190 0.01710 0.15011 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.11890 9.09830 0.02060 0.22642 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.08600 10.07060 0.01540 0.15292 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.92380 9.90390 0.01990 0.20093 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.83510 9.82030 0.01480 0.15071 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.67020 9.65530 0.01490 0.15432 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.04990 10.03050 0.01940 0.19341 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98630 9.97360 0.01270 0.12734 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93470 9.92300 0.01170 0.11791 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01480 10.00250 0.01230 0.12297 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00360 9.98430 0.01930 0.19330 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.92730 9.91470 0.01260 0.12708 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.88870 9.87720 0.01150 0.11643 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.96880 9.95660 0.01220 0.12253 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.03060 10.01130 0.01930 0.19278 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98630 9.97360 0.01270 0.12734 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93470 9.92300 0.01170 0.11791 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01480 10.00250 0.01230 0.12297 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.00360 9.98430 0.01930 0.19330 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.92730 9.91470 0.01260 0.12708 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.88870 9.87720 0.01150 0.11643 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.96880 9.95660 0.01220 0.12253 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67190 10.68870 -0.01680 -0.15718 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90280 11.92720 -0.02440 -0.20457 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.37690 11.39990 -0.02300 -0.20176 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.25920 9.27390 -0.01470 -0.15851 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05730 10.07790 -0.02060 -0.20441 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.91800 9.93810 -0.02010 -0.20225 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.38470 10.40110 -0.01640 -0.15768 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08260 11.10530 -0.02270 -0.20441 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.99130 11.01360 -0.02230 -0.20248 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.25930 9.27400 -0.01470 -0.15851 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05770 10.07830 -0.02060 -0.20440 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.91840 9.93850 -0.02010 -0.20224 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.23000 13.25000 -0.02000 -0.15094 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.37000 14.42000 -0.05000 -0.34674 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349 柏瑞拉丁美洲基金 10.44000 10.30000 0.14000 1.35922 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29740 11.27410 0.02330 0.20667 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48920 7.47380 0.01540 0.20605 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44370 11.44600 -0.00230 -0.02009 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.12080 11.12730 -0.00650 -0.05841 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.31130 10.31740 -0.00610 -0.05912 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.53660 8.53820 -0.00160 -0.01874 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66760 9.67330 -0.00570 -0.05893 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.69790 9.70370 -0.00580 -0.05977 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.69740 10.70360 -0.00620 -0.05792 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04960 10.05160 -0.00200 -0.01990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.29470 10.30080 -0.00610 -0.05922 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.01590 10.02180 -0.00590 -0.05887 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.22380 9.22560 -0.00180 -0.01951 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.18530 9.18660 -0.00130 -0.01415 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.71920 9.72500 -0.00580 -0.05964 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.36020 12.36010 0.00010 0.00081 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88360 11.89030 -0.00670 -0.05635 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.35210 11.35900 -0.00690 -0.06074 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.51600 7.51590 0.00010 0.00133 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51680 9.52210 -0.00530 -0.05566 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.18470 10.19090 -0.00620 -0.06084 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.62500 10.62490 0.00010 0.00094 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.37010 11.37710 -0.00700 -0.06153 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.29700 10.30280 -0.00580 -0.05630 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.58510 9.58510 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.40140 10.40780 -0.00640 -0.06149 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.12520 11.12510 0.00010 0.00090 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.71630 11.72280 -0.00650 -0.05545 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.82430 10.82980 -0.00550 -0.05079 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.24490 9.24480 0.00010 0.00108 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84960 9.85510 -0.00550 -0.05581 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.85500 9.86000 -0.00500 -0.05071 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04350 11.04960 -0.00610 -0.05521 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92610 9.92610 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31400 10.31920 -0.00520 -0.05039 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.55690 9.55680 0.00010 0.00105 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.39790 9.39780 0.00010 0.00106 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.06900 10.07460 -0.00560 -0.05559 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.61560 9.62040 -0.00480 -0.04989 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.11000 18.05000 0.06000 0.33241 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.82000 16.73000 0.09000 0.53796 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03760 13.02750 0.01010 0.07753 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.89190 10.87330 0.01860 0.17106 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.64620 11.62670 0.01950 0.16772 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.17540 12.15870 0.01670 0.13735 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.32270 11.30590 0.01680 0.14859 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06090 10.04370 0.01720 0.17125 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50510 10.48750 0.01760 0.16782 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42580 10.41150 0.01430 0.13735 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.47630 10.46080 0.01550 0.14817 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30190 10.28470 0.01720 0.16724 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.41680 10.40140 0.01540 0.14806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.93000 13.85000 0.08000 0.57762 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.92000 30.30000 -0.38000 -1.25413 國泰大中華基金 20.59000 20.38000 0.21000 1.03042 國泰小龍基金 15.35000 15.14000 0.21000 1.38705 國泰中小成長基金 42.71000 42.21000 0.50000 1.18455 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.24880 4.33410 -0.08530 -1.96811 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.95000 20.34000 -0.39000 -1.91740 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.77260 0.78860 -0.01600 -2.02891 國泰中國內需增長基金美元級別 0.73370 0.74900 -0.01530 -2.04272 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08320 2.08370 -0.00050 -0.02400 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70060 9.69930 0.00130 0.01340 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.40530 8.40420 0.00110 0.01309 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32470 0.32500 -0.00030 -0.09231 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.38050 11.37950 0.00100 0.00879 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79510 1.79620 -0.00110 -0.06124 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.18710 10.19080 -0.00370 -0.03631 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34770 0.34830 -0.00060 -0.17227 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.68610 4.79730 -0.11120 -2.31797 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.99000 22.50000 -0.51000 -2.26667 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.73430 0.75230 -0.01800 -2.39266 國泰中港台基金人民幣級別 3.55660 3.64360 -0.08700 -2.38775 國泰中港台基金台幣級別 16.70000 17.10000 -0.40000 -2.33918 國泰中港台基金美元級別 0.56430 0.57850 -0.01420 -2.45462 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.37000 27.21000 0.16000 0.58802 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.72000 12.84000 -0.12000 -0.93458 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.28000 35.69000 0.59000 1.65312 國泰台灣貨幣市場基金 12.39760 12.39740 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 27.47000 27.14000 0.33000 1.21592 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22690 2.21370 0.01320 0.59629 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35230 0.35050 0.00180 0.51355 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46870 0.46560 0.00310 0.66581 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45930 0.45820 0.00110 0.24007 國泰全球資源基金台幣級別 5.61000 5.55000 0.06000 1.08108 國泰全球資源基金美元級別 0.18600 0.18420 0.00180 0.97720 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41280 0.41140 0.00140 0.34030 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37640 0.37500 0.00140 0.37333 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43590 0.43430 0.00160 0.36841 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49410 0.49170 0.00240 0.48810 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.39000 19.24000 0.15000 0.77963 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.90000 20.81000 0.09000 0.43248 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.35870 2.36010 -0.00140 -0.05932 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.23880 11.24090 -0.00210 -0.01868 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27720 10.27910 -0.00190 -0.01848 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37410 0.37460 -0.00050 -0.13348 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34210 0.34260 -0.00050 -0.14594 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49450 0.49440 0.00010 0.02023 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40250 0.40290 -0.00040 -0.09928 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.01000 17.87000 0.14000 0.78344 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60630 0.60260 0.00370 0.61401 國泰科技生化基金 35.56000 34.95000 0.61000 1.74535 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.21000 24.92000 0.29000 1.16372 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.06000 14.20000 -0.14000 -0.98592 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.53110 37.24940 0.28170 0.75625 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.99760 20.10480 -0.10720 -0.53321 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.59660 18.38650 0.21010 1.14269 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.99420 38.76280 0.23140 0.59696 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.18400 39.07730 0.10670 0.27305 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.03970 40.90100 0.13870 0.33911 國泰紐幣2021保本基金 11.91670 11.92560 -0.00890 -0.07463 國泰紐幣八年期保本基金 12.18830 12.20030 -0.01200 -0.09836 國泰紐幣保本基金 12.26320 12.26100 0.00220 0.01794 國泰高科技基金 12.66000 12.44000 0.22000 1.76849 國泰國泰基金台幣I級別 22.81000 22.38000 0.43000 1.92136 國泰國泰基金台幣級別 22.81000 22.38000 0.43000 1.92136 國泰富時中國A50基金 19.93000 20.16000 -0.23000 -1.14087 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33810 0.33730 0.00080 0.23718 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45650 0.45480 0.00170 0.37379 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.73000 10.61000 0.12000 1.13101 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35980 0.35620 0.00360 1.01067 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48580 0.48030 0.00550 1.14512 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35020 0.34850 0.00170 0.48780 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47280 0.46990 0.00290 0.61715 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.77400 10.77440 -0.00040 -0.00371 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.88800 7.88840 -0.00040 -0.00507 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36380 0.36390 -0.00010 -0.02748 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26550 0.26600 -0.00050 -0.18797 國泰新興市場基金台幣級別 11.94000 12.07000 -0.13000 -1.07705 國泰新興市場基金美元級別 0.40220 0.40710 -0.00490 -1.20364 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14830 2.14750 0.00080 0.03725 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44670 1.44610 0.00060 0.04149 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35030 0.35040 -0.00010 -0.02854 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37540 0.37550 -0.00010 -0.02663 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23820 0.23830 -0.00010 -0.04196 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76330 10.76690 -0.00360 -0.03344 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.11410 7.11640 -0.00230 -0.03232 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.78000 14.91000 -0.13000 -0.87190 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.41000 31.89000 0.52000 1.63061 國泰價值卓越基金 15.09000 14.85000 0.24000 1.61616 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39080 0.38870 0.00210 0.54026 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08660 12.08240 0.00420 0.03476 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41190 0.41190 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63900 9.64300 -0.00400 -0.04148 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.65810 8.64870 0.00940 0.10869 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55870 10.56310 -0.00440 -0.04165 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57530 9.56480 0.01050 0.10978 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07810 11.07710 0.00100 0.00903 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16470 10.15910 0.00560 0.05512 第一金大中華基金 26.47000 26.12000 0.35000 1.33997 第一金小型精選基金 37.50000 36.99000 0.51000 1.37875 第一金中國世紀基金-人民幣 13.78000 14.15000 -0.37000 -2.61484 第一金中國世紀基金-美元 9.36600 9.60980 -0.24380 -2.53699 第一金中國世紀基金-美元-N 9.37770 0.00000 9.37770 0.00000 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.60000 10.87000 -0.27000 -2.48390 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.60000 10.87000 -0.27000 -2.48390 第一金中概平衡基金 24.84000 24.45000 0.39000 1.59509 第一金台灣貨幣市場基金 15.22900 15.22880 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.61200 177.61000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.49130 13.34270 0.14860 1.11372 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.49180 13.34320 0.14860 1.11368 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.48000 12.32000 0.16000 1.29870 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.48000 12.33000 0.15000 1.21655 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.96930 9.94960 0.01970 0.19800 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.97030 9.95050 0.01980 0.19898 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47480 9.44880 0.02600 0.27517 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49850 9.47240 0.02610 0.27554 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.30860 10.28820 0.02040 0.19829 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80130 9.77450 0.02680 0.27418 第一金全球大趨勢基金 22.60000 22.32000 0.28000 1.25448 第一金全球不動產證券化基金A 7.95670 7.89600 0.06070 0.76874 第一金全球不動產證券化基金B 5.70890 5.66530 0.04360 0.76960 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.29820 9.22170 0.07650 0.82957 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.29930 9.22270 0.07660 0.83056 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.49230 9.41410 0.07820 0.83067 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.49350 9.41530 0.07820 0.83056 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64940 8.60150 0.04790 0.55688 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08550 10.02970 0.05580 0.55635 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.82480 9.81160 0.01320 0.13453 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.10550 8.09550 0.01000 0.12353 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.93710 8.92300 0.01410 0.15802 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.93730 8.92320 0.01410 0.15802 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02410 11.00940 0.01470 0.13352 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02500 11.01020 0.01480 0.13442 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97010 9.95710 0.01300 0.13056 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65250 14.62930 0.02320 0.15859 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.63750 14.62140 0.01610 0.11011 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.65560 14.63940 0.01620 0.11066 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098 第一金亞洲科技基金 20.52000 20.40000 0.12000 0.58824 第一金亞洲新興市場基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 第一金店頭市場基金 9.72000 9.56000 0.16000 1.67364 第一金創新趨勢基金 23.54000 22.98000 0.56000 2.43690 第一金電子基金 32.60000 32.16000 0.44000 1.36816 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.12000 18.97000 0.15000 0.79072 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.42000 20.57000 -0.15000 -0.72922 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.84000 10.05000 -0.21000 -2.08955 統一大中華中小基金(美元) 9.78000 10.00000 -0.22000 -2.20000 統一大中華中小基金(新台幣) 13.91000 14.21000 -0.30000 -2.11119 統一大滿貫基金 31.51000 31.08000 0.43000 1.38353 統一大龍印基金 16.35000 16.52000 -0.17000 -1.02906 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.75000 9.95000 -0.20000 -2.01005 統一大龍騰中國基金(美元) 9.69000 9.90000 -0.21000 -2.12121 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.61000 10.82000 -0.21000 -1.94085 統一中小基金 24.59000 24.10000 0.49000 2.03320 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.62230 9.62360 -0.00130 -0.01351 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76750 9.77670 -0.00920 -0.09410 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.28780 9.29430 -0.00650 -0.06994 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.21320 11.21460 -0.00140 -0.01248 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.29740 11.30800 -0.01060 -0.09374 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.75050 10.75800 -0.00750 -0.06972 統一台灣動力基金 15.93000 15.61000 0.32000 2.04997 統一全天候基金 104.17000 102.73000 1.44000 1.40173 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.54290 8.49450 0.04840 0.56978 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.97660 8.93300 0.04360 0.48808 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.81730 8.77080 0.04650 0.53017 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.70540 8.65610 0.04930 0.56954 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.14730 9.10280 0.04450 0.48886 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.98500 8.93760 0.04740 0.53034 統一全球債券組合基金 12.06160 12.06510 -0.00350 -0.02901 統一全球新科技基金(人民幣) 14.54000 14.40000 0.14000 0.97222 統一全球新科技基金(美元) 14.86000 14.74000 0.12000 0.81411 統一全球新科技基金(新台幣) 13.72000 13.58000 0.14000 1.03093 統一亞太基金 26.10000 26.27000 -0.17000 -0.64713 統一亞洲大金磚基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 統一奔騰基金 55.90000 54.90000 1.00000 1.82149 統一強棒貨幣市場基金 16.63710 16.63690 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.76000 9.91000 -0.15000 -1.51362 統一強漢基金(美元) 9.55000 9.71000 -0.16000 -1.64779 統一強漢基金(新台幣) 24.19000 24.54000 -0.35000 -1.42624 統一統信基金 30.88000 30.37000 0.51000 1.67929 統一黑馬基金 56.91000 55.99000 0.92000 1.64315 統一新亞洲科技能源基金 18.99000 19.08000 -0.09000 -0.47170 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.37830 8.37390 0.00440 0.05254 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.46350 10.45800 0.00550 0.05259 統一經建基金 44.19000 43.59000 0.60000 1.37646 統一龍馬基金 64.42000 63.41000 1.01000 1.59281 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.17000 20.59000 0.58000 2.81690 野村中小基金 46.87000 46.21000 0.66000 1.42826 野村中國機會基金 13.94000 14.21000 -0.27000 -1.90007 野村巴西基金 6.38000 6.26000 0.12000 1.91693 野村日本領先基金 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 野村台灣高股息基金 22.04000 21.88000 0.16000 0.73126 野村台灣運籌基金 35.50000 34.89000 0.61000 1.74835 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.71530 9.72430 -0.00900 -0.09255 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.71590 9.72360 -0.00770 -0.07919 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.72770 9.73710 -0.00940 -0.09654 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79680 9.80590 -0.00910 -0.09280 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.77850 9.78630 -0.00780 -0.07970 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.75750 9.76700 -0.00950 -0.09727 野村平衡基金 18.62000 18.40000 0.22000 1.19565 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.73000 12.60000 0.13000 1.03175 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 野村全球生技醫療基金 15.91000 15.66000 0.25000 1.59642 野村全球品牌基金 27.36000 27.14000 0.22000 0.81061 野村全球氣候變遷基金 8.55000 8.46000 0.09000 1.06383 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 12.79000 0.10000 0.78186 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.06000 18.89000 0.17000 0.89995 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60770 10.61200 -0.00430 -0.04052 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43460 10.43470 -0.00010 -0.00096 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.65180 9.62980 0.02200 0.22846 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.40670 9.38320 0.02350 0.25045 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87920 8.85210 0.02710 0.30614 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03350 11.00840 0.02510 0.22801 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57010 10.54360 0.02650 0.25134 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02620 9.99580 0.03040 0.30413 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.27220 11.24230 0.02990 0.26596 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.85960 10.82810 0.03150 0.29091 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.43180 10.39480 0.03700 0.35595 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.47870 10.43230 0.04640 0.44477 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.56990 10.50000 0.06990 0.66571 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.92830 9.88150 0.04680 0.47361 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.58500 9.52890 0.05610 0.58874 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.74600 9.70190 0.04410 0.45455 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.87890 11.82640 0.05250 0.44392 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.75260 12.67510 0.07750 0.61144 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.96050 10.90880 0.05170 0.47393 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.58510 10.52310 0.06200 0.58918 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.99200 10.94220 0.04980 0.45512 野村成長基金 27.81000 27.71000 0.10000 0.36088 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.72770 9.76680 -0.03910 -0.40034 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.73090 9.76760 -0.03670 -0.37573 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63020 9.65470 -0.02450 -0.25376 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.89330 9.93310 -0.03980 -0.40068 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.86250 9.89970 -0.03720 -0.37577 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.76350 9.78830 -0.02480 -0.25336 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.18000 13.29000 -0.11000 -0.82769 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.10820 10.12680 -0.01860 -0.18367 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.03720 10.05500 -0.01780 -0.17703 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91530 9.92110 -0.00580 -0.05846 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.46520 10.48430 -0.01910 -0.18218 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.33670 10.35510 -0.01840 -0.17769 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.21620 10.22220 -0.00600 -0.05870 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.01070 9.03300 -0.02230 -0.24687 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79200 9.82520 -0.03320 -0.33791 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.67790 9.71040 -0.03250 -0.33469 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.43720 13.47050 -0.03330 -0.24721 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.60550 12.64840 -0.04290 -0.33917 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33770 10.37250 -0.03480 -0.33550 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27050 10.24860 0.02190 0.21369 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96210 9.93920 0.02290 0.23040 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39560 9.36470 0.03090 0.32996 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96710 10.93100 0.03610 0.33025 野村泰國基金 44.37000 44.36000 0.01000 0.02254 野村高科技基金 10.89000 10.58000 0.31000 2.93006 野村貨幣市場基金 16.24420 16.24400 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.15000 17.09000 0.06000 0.35108 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.04480 8.05140 -0.00660 -0.08197 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74610 11.75590 -0.00980 -0.08336 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.33000 9.21000 0.12000 1.30293 野村精選貨幣市場基金 12.06880 12.06870 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 野村歐洲高股息基金季配型 8.44000 8.39000 0.05000 0.59595 野村歐洲高股息基金累積型 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072 野村積極成長基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 野村優質基金 32.06000 31.54000 0.52000 1.64870 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.69960 8.68810 0.01150 0.13236 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06090 8.05440 0.00650 0.08070 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89620 7.88010 0.01610 0.20431 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53560 11.52030 0.01530 0.13281 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50170 10.49310 0.00860 0.08196 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31560 10.29450 0.02110 0.20496 野村環球基金-人民幣計價 15.15000 14.93000 0.22000 1.47354 野村環球基金-美元計價 12.07000 11.89000 0.18000 1.51388 野村環球基金-新臺幣計價 16.28000 16.02000 0.26000 1.62297 野村鴻利基金 21.37000 21.11000 0.26000 1.23164 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84690 16.84680 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.64000 19.34000 0.30000 1.55119 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.83000 -0.30000 -3.05188 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.18000 13.03000 0.15000 1.15119 野村鑫平衡組合基金 14.53000 14.47000 0.06000 0.41465 野村鑫全球債券組合基金 13.19680 13.20780 -0.01100 -0.08328 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.89220 9.89540 -0.00320 -0.03234 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.89090 9.89500 -0.00410 -0.04144 凱基台商天下基金 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.39000 20.23000 0.16000 0.79090 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83920 10.79550 0.04370 0.40480 凱基亞太高股息基金 13.13000 13.17000 -0.04000 -0.30372 凱基亞洲四金磚基金 17.80000 17.96000 -0.16000 -0.89087 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.22270 13.30300 -0.08030 -0.60362 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52860 11.52850 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.24000 26.01000 0.23000 0.88428 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.05000 19.61000 0.44000 2.24375 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.15410 19.73840 0.41570 2.10605 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.26310 18.30290 -0.03980 -0.21745 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08700 10.07280 0.01420 0.14097 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04440 8.03310 0.01130 0.14067 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00000 7.95000 0.05000 0.62893 凱基資源國基金 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.67510 11.61800 0.05710 0.49148 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.96610 10.85760 0.10850 0.99930 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.84000 10.72000 0.12000 1.11940 凱基護城河基金-台幣計價A 12.50000 12.31000 0.19000 1.54346 凱基護城河基金-美元計價B 12.70680 12.52370 0.18310 1.46203 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.11000 15.54000 -0.43000 -2.76705 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.78000 28.27000 1.51000 5.34135 富邦NASDAQ-100基金 27.19000 26.61000 0.58000 2.17963 富邦上証180基金 30.84000 31.05000 -0.21000 -0.67633 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23150 0.23580 -0.00430 -1.82358 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.88000 7.00000 -0.12000 -1.71429 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.72000 41.29000 -0.57000 -1.38048 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.65160 11.75210 -0.10050 -0.85517 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.04520 11.14320 -0.09800 -0.87946 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.77400 10.85760 -0.08360 -0.76997 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30270 10.39160 -0.08890 -0.85550 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.68770 9.77370 -0.08600 -0.87991 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.45910 9.53240 -0.07330 -0.76896 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.74020 20.83570 -0.09550 -0.45835 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.21810 11.21710 0.00100 0.00891 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74170 10.73130 0.01040 0.09691 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.96130 12.96230 -0.00100 -0.00771 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92150 1.92160 -0.00010 -0.00520 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65570 9.65650 -0.00080 -0.00828 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.47900 1.47910 -0.00010 -0.00676 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58010 11.57830 0.00180 0.01555 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74480 1.74500 -0.00020 -0.01146 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10310 10.10150 0.00160 0.01584 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54160 1.54170 -0.00010 -0.00649 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.63000 24.50000 0.13000 0.53061 富邦日本東証基金 22.64000 22.57000 0.07000 0.31015 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.14000 41.90000 0.24000 0.57279 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.12000 44.96000 0.16000 0.35587 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.04000 48.72000 0.32000 0.65681 富邦台灣心基金 21.18000 20.85000 0.33000 1.58273 富邦台灣釆吉50基金 45.87000 45.60000 0.27000 0.59211 富邦台灣科技指數基金 52.15000 51.68000 0.47000 0.90944 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28950 0.28790 0.00160 0.55575 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31670 2.31260 0.00410 0.17729 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34150 0.34110 0.00040 0.11727 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68510 10.67530 0.00980 0.09180 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02190 2.01810 0.00380 0.18830 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32970 0.32940 0.00030 0.09107 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.26710 9.25860 0.00850 0.09181 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.88000 22.82000 0.06000 0.26293 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.91000 14.96000 -0.05000 -0.33422 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.61000 28.53000 0.08000 0.28041 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61950 15.61940 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 62.05000 61.16000 0.89000 1.45520 富邦科技基金 23.40000 22.94000 0.46000 2.00523 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.13110 39.15490 -0.02380 -0.06078 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.82450 37.62540 0.19910 0.52916 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.53790 37.46850 0.06940 0.18522 富邦恒生國企ETF基金 21.34000 21.22000 0.12000 0.56550 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.83000 32.54000 0.29000 0.89121 富邦高成長基金 23.72000 23.36000 0.36000 1.54110 富邦基金 12.65000 12.44000 0.21000 1.68810 富邦深証100基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 富邦富時歐洲ETF基金 20.88000 20.78000 0.10000 0.48123 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40020 0.00110 0.27486 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20060 12.17670 0.02390 0.19628 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57090 9.55210 0.01880 0.19682 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30180 0.00080 0.26508 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95030 8.93270 0.01760 0.19703 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.77010 9.76250 0.00760 0.07785 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93970 9.91720 0.02250 0.22688 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.77010 9.76250 0.00760 0.07785 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93970 9.91720 0.02250 0.22688 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.32000 19.25000 0.07000 0.36364 富邦精準基金 44.61000 43.86000 0.75000 1.70999 富邦精銳中小基金 11.40000 11.27000 0.13000 1.15350 富邦臺灣公司治理100基金 20.79000 20.66000 0.13000 0.62924 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.01000 8.08000 -0.07000 -0.86634 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.05000 13.82000 0.23000 1.66425 富邦標普美國特別股ETF基金 19.39000 19.39000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.16320 10.19890 -0.03570 -0.35004 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.14860 11.19830 -0.04970 -0.44382 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84430 10.87440 -0.03010 -0.27680 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.98270 10.01770 -0.03500 -0.34938 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.90630 10.95490 -0.04860 -0.44364 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58710 10.61650 -0.02940 -0.27693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.31000 29.14000 0.17000 0.58339 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.17550 9.17160 0.00390 0.04252 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.62680 9.62150 0.00530 0.05508 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.46790 9.46480 0.00310 0.03275 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.89820 9.89400 0.00420 0.04245 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.85830 9.85280 0.00550 0.05582 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69470 9.69160 0.00310 0.03199 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.74600 9.74270 0.00330 0.03387 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68690 8.67380 0.01310 0.15103 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.57950 9.56380 0.01570 0.16416 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18910 9.17700 0.01210 0.13185 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.48220 10.46640 0.01580 0.15096 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.19840 10.18170 0.01670 0.16402 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83820 9.82440 0.01380 0.14047 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.29540 9.28230 0.01310 0.14113 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64720 9.63410 0.01310 0.13598 富達卓越領航全球組合基金 14.80000 14.69000 0.11000 0.74881 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.91260 8.89720 0.01540 0.17309 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.52520 9.50750 0.01770 0.18617 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.33810 9.32300 0.01510 0.16197 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.89660 9.87950 0.01710 0.17309 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.81180 9.79360 0.01820 0.18584 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65050 9.63490 0.01560 0.16191 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40490 9.38940 0.01550 0.16508 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.68530 9.66990 0.01540 0.15926 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.90000 10.03000 -0.13000 -1.29611 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.54000 11.70000 -0.16000 -1.36752 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.79000 8.93000 -0.14000 -1.56775 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.93000 11.12000 -0.19000 -1.70863 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.30000 10.45000 -0.15000 -1.43541 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.59530 9.59660 -0.00130 -0.01355 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33080 9.33310 -0.00230 -0.02464 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81440 8.81120 0.00320 0.03632 富蘭克林華美中華基金 14.08000 14.32000 -0.24000 -1.67598 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.65000 19.41000 0.24000 1.23648 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.54000 19.34000 0.20000 1.03413 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.09240 8.08990 0.00250 0.03090 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.36490 9.36630 -0.00140 -0.01495 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.93690 9.93840 -0.00150 -0.01509 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.38360 9.38070 0.00290 0.03091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02920 11.01200 0.01720 0.15619 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.92110 8.90720 0.01390 0.15605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.42040 9.40570 0.01470 0.15629 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.00140 12.97730 0.02410 0.18571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.50050 10.48100 0.01950 0.18605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12640 10.10880 0.01760 0.17411 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.82470 7.81110 0.01360 0.17411 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.36600 9.34970 0.01630 0.17434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57580 10.55180 0.02400 0.22745 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63440 7.61710 0.01730 0.22712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.15370 9.13290 0.02080 0.22775 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43080 10.41230 0.01850 0.17767 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.87880 7.86480 0.01400 0.17801 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.30920 8.30080 0.00840 0.10120 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.47110 9.46610 0.00500 0.05282 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.08740 10.08210 0.00530 0.05257 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63120 12.61840 0.01280 0.10144 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.74750 12.68680 0.06070 0.47845 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 富蘭克林華美第一富基金 38.68000 38.13000 0.55000 1.44243 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28830 10.28810 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.99000 12.80000 0.19000 1.48438 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.13000 12.95000 0.18000 1.38996 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.67000 14.45000 0.22000 1.52249 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.74940 7.65370 0.09570 1.25038 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.05780 11.06380 -0.00600 -0.05423 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.06360 10.06210 0.00150 0.01491 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.22940 11.22770 0.00170 0.01514 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.26230 7.26110 0.00120 0.01653 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.60980 9.61190 -0.00210 -0.02185 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.51390 10.51610 -0.00220 -0.02092 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86130 10.85940 0.00190 0.01750 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.72000 19.70000 0.02000 0.10152 復華人民幣貨幣市場基金 11.52030 11.51930 0.00100 0.00868 復華人生目標基金 36.00520 35.38380 0.62140 1.75617 復華大中華中小策略基金 9.60000 9.77000 -0.17000 -1.74002 復華中小精選基金 67.10000 65.81000 1.29000 1.96019 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.18000 9.34000 -0.16000 -1.71306 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.57000 8.71000 -0.14000 -1.60735 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 復華台灣智能基金 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 復華全方位基金 27.62000 26.99000 0.63000 2.33420 復華全球大趨勢基金-美元 12.92000 12.81000 0.11000 0.85870 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.54000 19.33000 0.21000 1.08639 復華全球平衡基金-新臺幣 19.95000 19.82000 0.13000 0.65590 復華全球物聯網科技基金-美元 15.26000 15.04000 0.22000 1.46277 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.12000 13.90000 0.22000 1.58273 復華全球原物料基金 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789 復華全球消費基金-新臺幣 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48560 11.47720 0.00840 0.07319 復華全球債券基金 13.58310 13.56870 0.01440 0.10613 復華全球債券組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.81000 13.68000 0.13000 0.95029 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 復華有利貨幣市場基金 13.41990 13.41980 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.56000 13.68000 -0.12000 -0.87719 復華亞太成長基金 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 復華東協世紀基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584 復華南非幣長期收益基金A 13.50000 13.39000 0.11000 0.82151 復華南非幣長期收益基金B 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 復華美國新星基金-美元 11.99000 11.82000 0.17000 1.43824 復華美國新星基金-新臺幣 11.66000 11.48000 0.18000 1.56794 復華恒生基金 21.48000 21.36000 0.12000 0.56180 復華恒生單日反向一倍基金 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 復華恒生單日正向二倍基金 35.72000 35.30000 0.42000 1.18980 復華神盾基金 24.64790 24.23640 0.41150 1.69786 復華高成長基金 61.49000 60.19000 1.30000 2.15983 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.37980 14.37960 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.33000 18.19000 0.14000 0.76965 復華富時台灣高股息低波動基金 49.36000 49.20000 0.16000 0.32520 復華復華基金 19.47000 19.06000 0.41000 2.15110 復華華人世紀基金 18.74000 19.08000 -0.34000 -1.78197 復華傳家二號基金 28.02950 27.63120 0.39830 1.44149 復華傳家基金 23.27600 22.89990 0.37610 1.64237 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 復華新興人民幣短期收益基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 復華新興市場10年期以上債券基金 18.60000 18.59000 0.01000 0.05379 復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.08000 6.09000 -0.01000 -0.16420 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 復華滬深300 A股基金 23.40000 23.49000 -0.09000 -0.38314 復華數位經濟基金 53.84000 52.71000 1.13000 2.14381 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.90410 9.90810 -0.00400 -0.04037 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75180 9.75690 -0.00510 -0.05227 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.05980 10.06380 -0.00400 -0.03975 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.87400 9.87920 -0.00520 -0.05264 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.86820 9.86880 -0.00060 -0.00608 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.00450 9.99000 0.01450 0.14515 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.91310 9.91650 -0.00340 -0.03429 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04900 10.03730 0.01170 0.11657 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.91220 9.91560 -0.00340 -0.03429 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.05150 10.03970 0.01180 0.11753 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30210 9.30380 -0.00170 -0.01827 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13200 9.12970 0.00230 0.02519 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.77100 8.75550 0.01550 0.17703 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38050 11.38260 -0.00210 -0.01845 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.18170 11.17880 0.00290 0.02594 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.86430 10.84510 0.01920 0.17704 景順主流基金 18.50000 18.24000 0.26000 1.42544 景順台灣科技基金 32.17000 31.65000 0.52000 1.64297 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 景順全球科技基金 20.10000 19.67000 0.43000 2.18607 景順全球康健基金 17.36000 17.19000 0.17000 0.98895 景順貨幣市場基金 15.91940 15.91920 0.00020 0.00126 景順潛力基金 33.87000 33.40000 0.47000 1.40719 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.74000 14.54000 0.20000 1.37552 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.27000 13.07000 0.20000 1.53022 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.96000 8.84000 0.12000 1.35747 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.78000 8.64000 0.14000 1.62037 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.06000 8.93000 0.13000 1.45577 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.87000 8.73000 0.14000 1.60367 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.72150 8.71880 0.00270 0.03097 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.37410 8.39220 -0.01810 -0.21568 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.02230 11.01900 0.00330 0.02995 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55770 10.58040 -0.02270 -0.21455 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.22000 8.31000 -0.09000 -1.08303 華南永昌中國A股基金(美元) 8.52000 8.69000 -0.17000 -1.95627 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.03000 12.24000 -0.21000 -1.71569 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55400 9.55500 -0.00100 -0.01047 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.38850 9.37520 0.01330 0.14186 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76810 9.76910 -0.00100 -0.01024 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.60050 9.58690 0.01360 0.14186 華南永昌永昌基金 19.27000 19.01000 0.26000 1.36770 華南永昌全球亨利組合基金 14.33370 14.32950 0.00420 0.02931 華南永昌全球神農水資源基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 華南永昌全球精品基金 15.28000 15.17000 0.11000 0.72512 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.49000 13.40000 0.09000 0.67164 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670 華南永昌物聯網精選基金 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612 華南永昌策略報酬基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18260 16.18240 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.39920 24.08990 0.30930 1.28394 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92170 11.92160 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17330 10.17420 -0.00090 -0.00885 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.54540 10.53780 0.00760 0.07212 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93110 9.93140 -0.00030 -0.00302 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.25850 10.25090 0.00760 0.07414 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04720 10.04920 -0.00200 -0.01990 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.35010 10.34390 0.00620 0.05994 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90490 9.90690 -0.00200 -0.02019 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.19930 10.19320 0.00610 0.05984 華頓中小型基金 24.41000 24.07000 0.34000 1.41255 華頓中國多重機會平衡基金 12.36550 12.50380 -0.13830 -1.10606 華頓台灣基金 27.35000 26.72000 0.63000 2.35778 華頓平安貨幣市場基金 11.50390 11.50380 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.91000 16.81000 0.10000 0.59488 華頓全球高收益債券基金A 13.42490 13.41790 0.00700 0.05217 華頓全球高收益債券基金B 8.50580 8.50140 0.00440 0.05176 華頓全球黑鑽油源基金 6.07000 6.02000 0.05000 0.83056 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.86240 2.92070 -0.05830 -1.99610 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.45450 13.70180 -0.24730 -1.80487 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45290 0.46200 -0.00910 -1.96970 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.67850 11.75800 -0.07950 -0.67614 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65130 10.72720 -0.07590 -0.70755 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.91300 10.96600 -0.05300 -0.48331 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.95030 9.99860 -0.04830 -0.48307 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.56260 11.63630 -0.07370 -0.63336 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.63770 10.70780 -0.07010 -0.65466 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.75000 11.97000 -0.22000 -1.83793 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.64000 10.81000 -0.17000 -1.57262 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.85000 12.06000 -0.21000 -1.74129 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41870 2.41850 0.00020 0.00827 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96700 1.96910 -0.00210 -0.10665 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24460 12.24010 0.00450 0.03676 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.10840 10.10470 0.00370 0.03662 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38200 0.38190 0.00010 0.02618 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32660 0.32660 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.42000 -0.05000 -1.46199 匯豐中國動力基金(台幣) 15.82000 16.04000 -0.22000 -1.37157 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.54000 -0.01000 -1.85185 匯豐太平洋精典基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472 匯豐台灣精典基金 23.20000 23.07000 0.13000 0.56350 匯豐全球趨勢組合基金 11.94000 11.80000 0.14000 1.18644 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474 匯豐安富基金 24.81000 24.72000 0.09000 0.36408 匯豐成功基金 38.93000 38.79000 0.14000 0.36092 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44110 2.44260 -0.00150 -0.06141 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24650 2.24800 -0.00150 -0.06673 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73600 11.73320 0.00280 0.02386 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.22750 8.22460 0.00290 0.03526 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38700 0.38710 -0.00010 -0.02583 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35110 0.35110 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 8.24000 8.09000 0.15000 1.85414 匯豐金磚動力基金 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97160 14.97160 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.15000 0.03000 0.58252 匯豐新鑽動力基金 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.64220 5.64010 0.00210 0.03723 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14290 9.14110 0.00180 0.01969 匯豐龍鳳基金-A類型 49.69000 49.39000 0.30000 0.60741 匯豐龍鳳基金-I類型 49.69000 49.39000 0.30000 0.60741 匯豐龍騰電子基金 35.99000 35.61000 0.38000 1.06712 匯豐雙高收益債券組合基金 12.37910 12.37630 0.00280 0.02262 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.24000 18.96000 0.28000 1.47679 新光中國成長基金(人民幣) 11.18000 11.43000 -0.25000 -2.18723 新光中國成長基金(美元) 12.17000 12.45000 -0.28000 -2.24900 新光中國成長基金(新臺幣) 11.70000 11.98000 -0.28000 -2.33723 新光台灣富貴基金 23.02000 22.92000 0.10000 0.43630 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 新光全球生技醫療基金(美元) 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93600 9.92070 0.01530 0.15422 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.36430 9.35080 0.01350 0.14437 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64660 9.63180 0.01480 0.15366 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.08140 9.06840 0.01300 0.14335 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 新光吉星貨幣市場基金 15.42420 15.42400 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光多重資產基金(A累積)美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 新光亞洲精選基金-美金 24.38000 24.39000 -0.01000 -0.04100 新光亞洲精選基金-新台幣 23.82000 23.83000 -0.01000 -0.04196 新光兩岸優勢基金 13.27000 13.56000 -0.29000 -2.13864 新光店頭基金 24.91000 24.55000 0.36000 1.46640 新光南非幣保本基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 新光創新科技基金 15.03000 14.87000 0.16000 1.07599 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78280 9.76640 0.01640 0.16792 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.08620 10.07810 0.00810 0.08037 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.75450 9.74010 0.01440 0.14784 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39450 9.37840 0.01610 0.17167 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69800 9.69020 0.00780 0.08049 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.37380 9.35990 0.01390 0.14851 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04120 10.01960 0.02160 0.21558 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04080 10.01920 0.02160 0.21559 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94210 9.92790 0.01420 0.14303 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94210 9.92790 0.01420 0.14303 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94270 9.93050 0.01220 0.12285 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.94240 9.93020 0.01220 0.12286 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92020 9.90870 0.01150 0.11606 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92250 9.91100 0.01150 0.11603 瑞銀全球創新趨勢基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.93750 9.92840 0.00910 0.09166 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.72620 9.71730 0.00890 0.09159 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91850 9.91620 0.00230 0.02319 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.74180 9.73980 0.00200 0.02053 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.80010 9.79910 0.00100 0.01021 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.03990 10.03880 0.00110 0.01096 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.87360 13.86270 0.01090 0.07863 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70160 8.69480 0.00680 0.07821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.35260 36.12480 0.22780 0.63059 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.69450 36.47470 0.21980 0.60261 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.50700 38.40440 0.10260 0.26716 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07950 11.07860 0.00090 0.00812 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33210 10.32820 0.00390 0.03776 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.72230 12.95780 -0.23550 -1.81744 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.33650 10.53900 -0.20250 -1.92143 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.30000 10.49000 -0.19000 -1.81125 群益大印度基金-人民幣 13.14560 13.04120 0.10440 0.80054 群益大印度基金-美元 13.43850 13.34590 0.09260 0.69385 群益大印度基金-新臺幣 12.27000 12.17000 0.10000 0.82169 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.25690 12.17030 0.08660 0.71157 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.84790 12.77050 0.07740 0.60608 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.48160 11.40040 0.08120 0.71226 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.98220 10.91610 0.06610 0.60553 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.83550 9.76590 0.06960 0.71268 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.44600 9.38920 0.05680 0.60495 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.58810 9.52030 0.06780 0.71216 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.51670 9.45940 0.05730 0.60575 群益中小型股基金 46.93000 45.81000 1.12000 2.44488 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78380 9.82970 -0.04590 -0.46695 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.87330 9.93010 -0.05680 -0.57200 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.91920 8.95700 -0.03780 -0.42202 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73550 8.77650 -0.04100 -0.46716 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.81510 8.86580 -0.05070 -0.57186 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96400 7.99770 -0.03370 -0.42137 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44530 11.45040 -0.00510 -0.04454 群益中國高收益債券基金-美元 11.27040 11.27820 -0.00780 -0.06916 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.59310 10.59440 -0.00130 -0.01227 群益中國新機會基金N-人民幣 9.15250 9.30930 -0.15680 -1.68434 群益中國新機會基金N-美元 9.13530 9.30170 -0.16640 -1.78892 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.40000 9.56000 -0.16000 -1.67364 群益中國新機會基金-人民幣 8.11710 8.25620 -0.13910 -1.68479 群益中國新機會基金-美元 9.76800 9.94590 -0.17790 -1.78868 群益中國新機會基金-新臺幣 8.98000 9.12000 -0.14000 -1.53509 群益平衡王基金 19.13380 19.09440 0.03940 0.20634 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.77000 5.73000 0.04000 0.69808 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.80580 9.69980 0.10600 1.09281 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.17380 10.07440 0.09940 0.98666 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.94100 8.84430 0.09670 1.09336 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27650 9.18590 0.09060 0.98629 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.47000 8.37000 0.10000 1.19474 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.89590 9.88330 0.01260 0.12749 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.73810 9.72770 0.01040 0.10691 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.44170 9.42970 0.01200 0.12726 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.36450 9.35460 0.00990 0.10583 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.95280 9.94010 0.01270 0.12777 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04320 10.03260 0.01060 0.10566 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.60780 9.59560 0.01220 0.12714 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12470 10.10910 0.01560 0.15432 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.46490 7.45330 0.01160 0.15564 群益全球關鍵生技基金-美元 14.59620 14.35620 0.24000 1.67175 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.87000 13.62000 0.25000 1.83554 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.63000 11.53000 0.10000 0.86730 群益印度中小基金N-美元 10.24320 10.18600 0.05720 0.56156 群益印度中小基金N-新臺幣 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 群益印度中小基金-人民幣 15.19710 15.09630 0.10080 0.66771 群益印度中小基金-美元 14.65040 14.56870 0.08170 0.56079 群益印度中小基金-新臺幣 16.32000 16.20000 0.12000 0.74074 群益多利策略組合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 群益多重資產組合基金 15.40000 15.33000 0.07000 0.45662 群益安家基金 23.65360 23.32270 0.33090 1.41879 群益安穩貨幣市場基金 16.06180 16.06170 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 20.87000 20.41000 0.46000 2.25380 群益亞太中小基金 12.91000 13.03000 -0.12000 -0.92095 群益亞太新趨勢平衡基金 17.22000 17.32000 -0.10000 -0.57737 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.60400 9.59080 0.01320 0.13763 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48360 7.47330 0.01030 0.13782 群益店頭市場基金 97.21000 95.03000 2.18000 2.29401 群益東方盛世基金 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 群益東協成長基金-人民幣 14.08220 14.21870 -0.13650 -0.96000 群益東協成長基金-美元 13.43570 13.58040 -0.14470 -1.06551 群益東協成長基金-新臺幣 12.80000 12.91000 -0.11000 -0.85205 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.13290 11.09670 0.03620 0.32622 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69210 10.65900 0.03310 0.31054 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.03330 9.99560 0.03770 0.37717 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97530 9.94290 0.03240 0.32586 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.58370 9.55410 0.02960 0.30981 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.99100 8.95730 0.03370 0.37623 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.03190 10.00090 0.03100 0.30997 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76170 9.72990 0.03180 0.32683 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.75410 9.72390 0.03020 0.31057 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.02230 9.98470 0.03760 0.37658 群益長安基金 27.89000 27.45000 0.44000 1.60291 群益美國新創亮點基金-美元 14.08450 13.85270 0.23180 1.67332 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.10000 12.86000 0.24000 1.86625 群益真善美基金 17.27980 17.14330 0.13650 0.79623 群益馬拉松基金 120.78000 118.79000 1.99000 1.67523 群益深証中小板基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360 群益創新科技基金 31.46000 30.94000 0.52000 1.68067 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.51710 9.65870 -0.14160 -1.46604 群益華夏盛世基金N-美元 9.52060 9.67260 -0.15200 -1.57145 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628 群益華夏盛世基金-人民幣 10.36410 10.51830 -0.15420 -1.46602 群益華夏盛世基金-美元 10.49780 10.66530 -0.16750 -1.57051 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.67000 16.91000 -0.24000 -1.41928 群益奧斯卡基金 26.69000 26.12000 0.57000 2.18224 群益新興金鑽基金-美元 12.94080 13.04540 -0.10460 -0.80182 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 群益葛萊美基金 23.00000 22.53000 0.47000 2.08611 群益道瓊美國地產ETF基金 18.26000 18.02000 0.24000 1.33185 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.34000 12.15000 0.19000 1.56379 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.47780 11.46720 0.01060 0.09244 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.27680 11.26820 0.00860 0.07632 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16850 11.15950 0.00900 0.08065 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62050 8.61260 0.00790 0.09173 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.28910 9.28190 0.00720 0.07757 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.89770 8.89060 0.00710 0.07986 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.27000 28.03000 0.24000 0.85623 德信中國精選成長基金 12.10000 12.26000 -0.16000 -1.30506 德信台灣主流中小基金 17.97000 17.77000 0.20000 1.12549 德信新興股票組合基金 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 德信萬保貨幣市場基金 11.91740 11.91730 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.67030 10.66910 0.00120 0.01125 德信數位時代基金 27.22000 27.04000 0.18000 0.66568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64470 11.64450 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.08000 15.84000 0.24000 1.51515 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.94000 18.81000 0.13000 0.69112 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.27000 0.04000 0.55021 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.89720 9.91820 -0.02100 -0.21173 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89030 13.91970 -0.02940 -0.21121 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.22980 8.23950 -0.00970 -0.11773 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.35400 11.38630 -0.03230 -0.28367 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.44820 11.48140 -0.03320 -0.28916 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.91110 12.92980 -0.01870 -0.14463 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.34000 18.27000 0.07000 0.38314 摩根中小基金 23.83000 23.39000 0.44000 1.88115 摩根中國A股基金 14.77000 15.07000 -0.30000 -1.99071 摩根中國A股基金(美元) 12.04000 12.31000 -0.27000 -2.19334 摩根中國亮點基金 13.70000 13.85000 -0.15000 -1.08303 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76870 11.87860 -0.10990 -0.92519 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.66160 12.79400 -0.13240 -1.03486 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.19640 10.30360 -0.10720 -1.04041 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.02660 13.14770 -0.12110 -0.92107 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.45280 14.60390 -0.15110 -1.03466 摩根台灣金磚基金 20.00000 19.65000 0.35000 1.78117 摩根台灣增長基金 49.79000 49.29000 0.50000 1.01440 摩根平衡基金 27.77000 27.63000 0.14000 0.50670 摩根全球α基金 18.70000 18.55000 0.15000 0.80863 摩根全球平衡基金 15.33570 15.27920 0.05650 0.36978 摩根全球發現基金 12.38000 12.30000 0.08000 0.65041 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77140 9.74200 0.02940 0.30179 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59700 10.56610 0.03090 0.29244 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14780 10.11920 0.02860 0.28263 摩根多元入息成長基金-累積型 11.28000 11.24610 0.03390 0.30144 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70240 10.72790 -0.02550 -0.23770 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.55170 13.58390 -0.03220 -0.23705 摩根亞洲基金 56.40000 56.42000 -0.02000 -0.03545 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.81300 8.80850 0.00450 0.05109 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.19010 10.19040 -0.00030 -0.00294 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.13800 9.13810 -0.00010 -0.00109 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.54010 12.53400 0.00610 0.04867 摩根東方內需機會基金 17.85000 17.85000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 35.16000 34.91000 0.25000 0.71613 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 摩根金龍收成基金 22.14000 22.39000 -0.25000 -1.11657 摩根第一貨幣市場基金 15.06330 15.06310 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 摩根新金磚五國基金 11.67000 11.57000 0.10000 0.86430 摩根新絲路基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 摩根新興35基金 13.68000 13.61000 0.07000 0.51433 摩根新興日本基金 24.70000 24.61000 0.09000 0.36570 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.86460 7.87520 -0.01060 -0.13460 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.90980 9.92450 -0.01470 -0.14812 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.87760 9.89220 -0.01460 -0.14759 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.95280 10.96700 -0.01420 -0.12948 摩根新興科技基金 56.32000 55.17000 1.15000 2.08447 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.41620 8.41830 -0.00210 -0.02495 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.53830 10.54080 -0.00250 -0.02372 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.92340 8.90230 0.02110 0.23702 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.77130 9.76360 0.00770 0.07886 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.39610 9.38890 0.00720 0.07669 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.09570 10.07180 0.02390 0.23730 摩根龍揚基金 33.12000 33.49000 -0.37000 -1.10481 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 摩根環球股票收益基金-累積型 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 摩根總收益組合基金-月配息型 9.40470 9.40290 0.00180 0.01914 摩根總收益組合基金-累積型 11.25500 11.25270 0.00230 0.02044 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.97000 24.60000 0.37000 1.50407 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76620 11.77000 -0.00380 -0.03229 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.14610 11.15000 -0.00390 -0.03498 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06210 10.06560 -0.00350 -0.03477 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46240 10.46570 -0.00330 -0.03153 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.93840 9.94190 -0.00350 -0.03520 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96580 8.96900 -0.00320 -0.03568 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.65150 10.60380 0.04770 0.44984 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.32050 10.25870 0.06180 0.60242 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.90010 9.87060 0.02950 0.29887 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.68310 9.63970 0.04340 0.45022 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.75260 9.72370 0.02890 0.29721 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53860 9.49590 0.04270 0.44967 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64510 11.63550 0.00960 0.08251 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.46770 11.45950 0.00820 0.07156 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.28770 10.26950 0.01820 0.17722 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.15700 11.14780 0.00920 0.08253 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.97020 10.96240 0.00780 0.07115 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84420 9.82670 0.01750 0.17809 聯邦金鑽平衡基金 22.70580 22.42080 0.28500 1.27114 聯邦貨幣市場基金 13.14550 13.14530 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.78150 10.78410 -0.00260 -0.02411 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.30840 8.31030 -0.00190 -0.02286 聯邦精選科技基金 12.49000 12.29000 0.20000 1.62734 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02860 16.02820 0.00040 0.00250 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.95250 12.03030 -0.07780 -0.64670 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.87560 11.93500 -0.05940 -0.49770 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.43860 11.49580 -0.05720 -0.49757 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62170 11.61200 0.00970 0.08353 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.98420 10.97350 0.01070 0.09751 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54530 10.53650 0.00880 0.08352 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67820 8.66970 0.00850 0.09804 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.34000 36.09000 0.25000 0.69271 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.63000 15.60000 0.03000 0.19231 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.14000 12.10000 0.04000 0.33058 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.58000 15.52000 0.06000 0.38660 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.47000 15.41000 0.06000 0.38936 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.50000 20.40000 0.10000 0.49020 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.75000 14.72000 0.03000 0.20380 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.71000 14.67000 0.04000 0.27267 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 聯博貨幣市場基金 14.98300 14.98290 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.55160 10.54570 0.00590 0.05595 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.26750 14.26130 0.00620 0.04347 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.80790 7.80350 0.00440 0.05638 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.05000 21.68000 0.37000 1.70664 瀚亞中國基金-人民幣 12.87000 13.14000 -0.27000 -2.05479 瀚亞中國基金-新台幣 14.12000 14.45000 -0.33000 -2.28374 瀚亞巴西基金 5.39000 5.30000 0.09000 1.69811 瀚亞外銷基金 41.50000 40.90000 0.60000 1.46699 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.49990 10.44320 0.05670 0.54294 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29060 10.28450 0.00610 0.05931 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15390 12.14590 0.00800 0.06587 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.11760 10.08850 0.02910 0.28845 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 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