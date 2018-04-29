規劃署前署長：貨櫃碼頭建屋不可取 倡棕地改造及填海

規劃署前署長凌嘉勤認為，棕地改造及在維港以外填海，重新啟動新市鎮建設是刻不容緩。

土地供應專責小組早前提出18個土地供應選項，並展開為期5個月的「土地供應大辯論」。凌嘉勤在一個電台節目中指，本港棕地內的土地運用極不協調，涉及大量違例發展、 非法填土，又欠缺緊急車輛通道，構成交通及公眾安全問題，並對環境做成嚴重破壞。

凌嘉勤稱，政府的「香港2030+」規劃中建議的新界北新市鎮包括約200公頃棕地，如果這些規劃方案能夠實施，便能夠把約540公頃雜亂無序、低效益、高破壞性的棕地，改造為宜居的新市鎮，提供超過25萬個住宅單位，創造超過20萬個職位。他強調，改造棕地雖然極為困難，但若然不下定決心改造，可以預言50年後大家會為面對棕地帶來的環境影響而懊惱不已。

另外，他又稱，支持維港以外填海，以解決土地問題，指過去本港已透過填海而來的約70平方公里發展用地，容納近三成的居住人口和近七成的商業活動。

對於在貨櫃碼頭加建上蓋興建房屋的建議，凌嘉勤認為，硬要把並不協調的住宅用途，和貨櫃碼頭用途疊放在同一地塊上，規劃上並不可取。

此外，提及收回粉嶺高爾夫球場用地興建住宅爭議不斷，凌嘉勤指，這片土地內有大量老樹及近百個古墳，部分歷史可遠溯到明末清初，是一項不可忽視的本土文化現象，因此需要客觀研究它的歷史、文化、文物的價值和意義。(信報)

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