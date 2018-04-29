財經事務及庫務局：5月推虛擬銀行認可指引

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，香港金管局剛就修訂《虛擬銀行的認可》指引進行公眾諮詢，預計在下月推出新指引。估計虛擬銀行的出現會使銀行可以服務更多的市民、使金融服務更為普及，相信這類銀行能夠與傳統銀行攜手服務大眾。

他稱，上周末與另外3位局長和30多位立法會議員出訪粵港澳大灣區，了解廣東5個城市的最新發展，以及大灣區的構建為香港帶來的各種機遇。當中印象比較深刻的是深圳微眾銀行。

劉怡翔指出，微眾銀行是國內首家互聯網銀行，不但沒有營業網點，也沒有營業櫃枱。銀行在運作過程中應用了金融科技ABCD的4個領域，即人工智能(Artificial Intelligence)、區塊鏈(Blockchain)、雲計算(Cloud Computing)和大數據(Big Data)。微眾銀行表示，希望服務的群眾是弱勢社群和中小微企。自2014年創立至今，微眾銀行一直扮演補充傳統金融業務的角色，憑藉尖端科技的優勢，大幅降低成本，讓普及金融得以推進。

劉怡翔稱，特區政府一直重視推動普及金融的發展，以確保公眾能夠獲得基本的銀行服務。期待香港能夠借鑑微眾銀行的經驗，在平衡金融科技的應用、「風險為本」的監管和保障個人私隱的前提下，繼續推進普及金融。(信報)

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