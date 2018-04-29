商務部回應美「特別301報告」：缺乏客觀標準和公正性

商務部條法司負責人就美發布《特別301報告》做出回應

我們注意到，4月27日美國貿易代表辦公室發布了關於知識產權保護的《特別301報告》。長期以來，美方單方面對其他國家的知識產權狀況進行評判和指責，缺乏客觀標準和公正性，受到有關國家的普遍反對。

在今年的報告中，美方罔顧客觀事實，繼續將中國列入「重點觀察國家」名單。中方對此表示反對，並敦促美方認真履行中美雙邊承諾，尊重事實，客觀、公正、善意地評價包括中國在內的外國政府在知識產權方面付出的努力和取得的成效。

中國政府高度重視知識產權保護，將其作為完善產權保護制度最重要的內容，作為提高中國經濟競爭力的最大激勵。多年來，中國持續完善立法，不斷加強知識產權行政和司法保護力度，相關制度和保護水平符合國際通行規則。同時，中國堅持擴大開放，推行負面清單制度，對內外資企業一視同仁，努力改善外商投資營商環境。

隨著新技術和全球價值鏈的發展，知識產權保護已成為人類創新發展面臨的共性問題。中國願與世界各國一道，加強知識產權國際交流合作，共同應對挑戰。

責任編輯：孫劍嵩

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)