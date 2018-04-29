一季度17省GDP增速跑贏全國：貴州暫排第一 天津墊底

一季度17省份GDP增速跑贏全國

29省份公布一季度經濟數據，GDP增速貴州第一，天津墊底；廣東、江蘇經濟總量首次破兩萬億

4月即將結束，各省份一季度經濟數據相繼揭開面紗。截至目前，共有29省份公布了「成績單」，其中17個省份經濟增速跑贏全國，貴州暫時排名第一，天津墊底。

貴州GDP增速居全國首位

日前，國家統計局公布了全國一季度經濟數據，一季度國內生產總值198783億元，按可比價格計算，同比增長6.8%。

緊隨其後，各省份的一季度經濟數據也陸續公布。截至目前，31個省份中，29個省份公布了一季度經濟數據，僅剩西藏、吉林尚未公布。不過，在公布了經濟數據的省份中，內蒙古僅公布了工業、服務業等具體領域數據，表示“經濟運行總體平穩”，未提及GDP總量和增速。

在已公布GDP增速“成績單”的28省份中，GDP增速暫時位居前三的分別是貴州、雲南、江西，均為中西部省份，增速分別為10.1%、9.3%、9.0%。暫列後三位的分別是天津、遼寧、海南，增速分別為1.9%、5.1%、5.1%。

此前表現搶眼、長居前列的重慶一季度GDP增速為7.0%，位於各省份中遊。

整體來看，有17個省份經濟增速均跑贏全國平均水平。

雲南統計部門介紹，雲南一季度全省實現生產總值3393.06億元，同比增長9.3%，增速比全國高2.5個百分點，增速排全國第3位。分產業看，均比全國速度快，第一產業同比增長5.1%，增速比全國高1.9個百分點；第二產業同比增長11.2%，增速比全國高4.9個百分點；第三產業同比增長8.2%，增速比全國高0.7個百分點。

江西一季度GDP增速增長9.0%，高於全國2.2個百分點，與上年同期持平，比上年全年提高0.1個百分點。該省統計部門表示，經濟增長總體保持平穩態勢，增速繼續保持在全國“第一方陣”。

5省份一季度經濟總量破萬億

從總量方面看，一季度經濟總量排名前三名的依次是廣東、江蘇、山東，分別是21705.29億元、21093.3億元、18900.6億元，其中廣東和江蘇首次破兩萬億大關。

除了廣東、江蘇和山東，浙江和河南的經濟總量也突破了萬億大關，一共5個省份，較去年同期增加一個。

河南一季度經濟總量10611.00億元，首次破萬億，同比增長7.9%，比上年全年提高0.1個百分點，高於全國平均水平1.1個百分點。該省統計部門表示，「一季度全省經濟實現良好開局」。

廣東省GDP總量繼續領跑全國，增速同比增長7.0%，高於全國平均水平0.2個百分點，不過比去年同期回落0.8個百分點。對此，該省統計部門認為，一季度廣東支撐經濟邁向高質量發展的有利條件繼續積累增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎。

■ 焦點

5省份GDP增速好於去年同期

山西、遼寧等地的經濟增速開始逆勢上揚，表現亮眼。

一季度，山西省地區生產總值3122.07億元，按可比價格計算，比上年增長6.2%，較上年同期加快0.1個百分點。山西省統計局總統計師衛永傑介紹，主要指標穩定增長，經濟總體延續穩中向好態勢。GDP增長6.2%，是5年來同期最快增速。其他指標中，財政收入大幅增長，用電量、貨運量等先行指標總體向好。

回顧山西近年來的經濟情況，2014年GDP增速開始大幅回落，至2015年一季度達到最低點增速2.5%，之後逐步回升。2017年增速為7.0%。

與山西相似，遼寧省經濟增速自2014年開始走低，2016年底達到-2.5%，此後逐步回升。較去年同期相比，今年一季度增速提升2.7個百分點。遼寧省統計局表示，「全省經濟運行延續了築底企穩、逐步向好的態勢，實現了良好開局。」

記者統計發現，28個省份中，18個省份經濟增速低於去年同期，5個省份持平，陜西、湖南、廣西、山西、遼寧5個省份好於去年同期。

在低於去年同期的18個省份中，天津降幅最大，此外，海南回落3.8個百分點，重慶回落3.5個百分點，山東回落1個百分點。

4月22日晚，海南發布通知開始實施全域限購。記者註意到，海南房地產投資比重持續減少。一季度房地產開發投資占固定資產投資比重為48.1%，占比同比減少3.7個百分點。海南省統計局副局長、新聞發言人王淵認為，這是房地產結構不斷升級優化的表現。

近年來，重慶經濟增速一直位居全國前列，一度占據榜首。2017年二季度之後，增速現回落之勢，從10.5%跌至年底的9.3%，增速從兩位數變成個位數。不過，商品房新開工面積同比增長74.7%，其中住宅新開工面積增長87.1%；商品房銷售額增長20.3%，其中住宅銷售額948.13億元，增長23.5%。

天津GDP增速連續7個季度回落

在公布一季度GDP增速的28個省份中，天津以1.9%墊底。初步核算並經國家統計局評估審定，一季度，天津市生產總值4959.42億元，按可比價格計算，同比增長1.9%。其中，第一產業下降1.9%，第二產業下降1.0%，第三產業增長4.4%，「兩降一升」，去年同期均為上漲。

從天津公布的具體數據看，工業增加值僅同比增長0.2%，比2017年回落2.1個百分點。其中，規模以上工業增加值增長0.1%，比2017年回落2.2個百分點。而去年同期，規模以上工業增加值增長7.5%。

此外，天津固定資產投資速度下降，商品房銷售面積降幅明顯。一季度天津市固定資產投資(不含農戶)同比下降25.6%；商品房銷售面積下降58.7%，銷售額下降54.8%。



天津市統計局表示，一季度天津市經濟運行總體平穩，盡管經濟下行壓力依然較大，但經濟向高質量發展的勢頭沒有改變。下階段，要搶抓歷史性窗口期，以“滾石上山”的勇氣和決心，認真做好各項工作，推動天津市經濟健康穩定發展。

記者注意到，自2016年第二季度以來，天津GDP增速連續7個季度回落，尤其2017年以來，回落幅度較大，2017年前四個季度分別為8.0%、6.9%、6.0%、3.6%。

今年1月，濱海新區重新調整GDP統計數據，天津開始「擠水分」，並將全年經濟增速目標從去年的8%下調為5%，也創下近年來新低。時任天津市代市長張國清表示，今年是天津實現從高速增長向高質量發展轉變的生死攸關的一年，將著力在「破」「立」「降」上下功夫。

除了天津，內蒙古也承認政府財政收入存在虛增空轉，工業增加值也存在水分。記者發現，自2017年以來，內蒙古經濟增速一直處於回落態勢，前四季度分別為7.2%、6.6%、5.0%、4.0%。今年一季度經濟增速尚未公布。

新京報記者 沙璐 責任編輯：李彥麗

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