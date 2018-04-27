【權益變動】普匯中金國際(00997-HK)遭主席李偉斌出售1億股

港交所最新資料顯示，普匯中金國際(00997-HK)遭李偉斌(彼為公司執行董事、主席及控股股東)透過其全資擁有的富保國際有限公司于4月20日在場内以每股均價1.0港元售出公司1億股股份，占公司已發行股份約7.54%，涉資1億港元。減持後，李偉斌的最新持股數目約為8.916億股，比例由74.84%降至67.3%。

普匯中金國際發布公告，于2018年4月20日，該公司獲李偉斌(為該公司執行董事、主席及控股股東)通知，于2018年4月20日，其全資擁有的富保國際有限公司已售出該公司1億股每股面值0.3125 港元的股份，占該公司已發行股份約7.54%，交易涉資1億港元。

于股份出售後，富保持股量已由9.247億股股份(占該公司已發行股本總數約69.80%)減少至8.247億股股份(占該公司已發行股本總數約62.25%)，及李偉斌與富保加總的總持股量已由9.9億股股份(占公司已發行股本總數約74.79%)減少至8.9億股股份(占本公司已發行股本總數約67.3%)。

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