[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/26 107/04/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.37760 10.37670 0.00090 0.00867 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.55040 9.57840 -0.02800 -0.29232 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.76420 9.79280 -0.02860 -0.29205 中國信託台灣活力基金 15.18000 15.39000 -0.21000 -1.36452 中國信託台灣優勢基金 17.06000 17.34000 -0.28000 -1.61476 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.51000 -0.08000 -0.84122 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71020 9.70840 0.00180 0.01854 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23950 9.23780 0.00170 0.01840 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18100 10.18570 -0.00470 -0.04614 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.68480 9.68930 -0.00450 -0.04644 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.91720 9.98180 -0.06460 -0.64718 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.72440 8.78120 -0.05680 -0.64684 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12160 11.13200 -0.01040 -0.09342 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13110 10.14050 -0.00940 -0.09270 中國信託智能運動基金-台幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97030 10.97020 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.51160 9.54820 -0.03660 -0.38332 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.31270 9.34850 -0.03580 -0.38295 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.69410 9.73520 -0.04110 -0.42218 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.48630 9.52660 -0.04030 -0.42303 中國信託精穩基金 17.68030 17.79130 -0.11100 -0.62390 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 64.57000 65.55000 -0.98000 -1.49504 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.41960 37.49910 -0.07950 -0.21201 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28340 11.28240 0.00100 0.00886 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88340 10.91030 -0.02690 -0.24656 元大上證50基金 31.17000 31.68000 -0.51000 -1.60985 元大大中華TMT基金-人民幣 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 元大大中華TMT基金-新台幣 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.06000 13.11000 -0.05000 -0.38139 元大大中華價值指數基金-美元 13.31000 13.42000 -0.11000 -0.81967 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.28100 17.39800 -0.11700 -0.67249 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.21200 11.15200 0.06000 0.53802 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.28600 11.25400 0.03200 0.28434 元大中國平衡基金-人民幣 3.18000 3.17000 0.01000 0.31546 元大中國平衡基金-新台幣 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.46130 47.33030 0.13100 0.27678 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33370 10.33660 -0.00290 -0.02806 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62490 9.62760 -0.00270 -0.02804 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95240 9.98070 -0.02830 -0.28355 元大巴西指數基金 6.50500 6.54800 -0.04300 -0.65669 元大巴菲特基金 29.06000 29.43000 -0.37000 -1.25722 元大日經225基金 28.15000 28.01000 0.14000 0.49982 元大台商收成基金 23.09000 23.12000 -0.03000 -0.12976 元大台灣50單日反向1倍基金 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 元大台灣50單日正向2倍基金 33.90000 34.21000 -0.31000 -0.90617 元大台灣中型100基金 31.54000 32.03000 -0.49000 -1.52982 元大台灣加權股價指數基金 24.08500 24.22800 -0.14300 -0.59023 元大台灣卓越50基金 78.61000 78.91000 -0.30000 -0.38018 元大台灣金融基金 17.09000 17.04000 0.05000 0.29343 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.32000 30.46000 -0.14000 -0.45962 元大台灣高股息基金 25.01000 25.22000 -0.21000 -0.83267 元大台灣電子科技基金 34.00000 34.35000 -0.35000 -1.01892 元大全球ETF成長組合基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323 元大全球不動產證券化基金-美元 12.61600 12.71500 -0.09900 -0.77861 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 10.04100 10.09500 -0.05400 -0.53492 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.22240 10.23690 -0.01450 -0.14164 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.45590 9.46930 -0.01340 -0.14151 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.23130 9.23060 0.00070 0.00758 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59080 8.59020 0.00060 0.00698 元大全球新興市場精選組合基金 13.75000 13.88000 -0.13000 -0.93660 元大全球農業商機基金 16.10000 16.00000 0.10000 0.62500 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.86000 9.18600 -0.32600 -3.54888 元大印度指數基金 9.68200 9.76300 -0.08100 -0.82966 元大印度基金 12.66000 12.76000 -0.10000 -0.78370 元大多多基金 18.88000 19.21000 -0.33000 -1.71786 元大多福基金 55.07000 55.78000 -0.71000 -1.27286 元大亞太成長基金 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.62130 8.65630 -0.03500 -0.40433 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17960 7.20870 -0.02910 -0.40368 元大卓越基金 48.88000 49.39000 -0.51000 -1.03260 元大店頭基金 8.78000 8.99000 -0.21000 -2.33593 元大泛歐成長基金 9.67000 9.81000 -0.14000 -1.42712 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20080 10.20030 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.19060 9.17630 0.01430 0.15584 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.52020 30.40780 0.11240 0.36964 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.90640 36.02530 -0.11890 -0.33005 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.69860 19.56220 0.13640 0.69726 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.09470 18.33800 -0.24330 -1.32675 元大美國政府7至10年期債券基金 37.06750 37.02420 0.04330 0.11695 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.70870 20.66170 0.04700 0.22747 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.61920 17.68970 -0.07050 -0.39854 元大高科技基金 17.91000 18.01000 -0.10000 -0.55525 元大得利貨幣市場基金 16.23010 16.22990 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96540 11.96530 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.22000 13.52000 -0.30000 -2.21893 元大華夏中小基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669 元大新中國基金-人民幣 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 元大新中國基金-美元 11.34100 11.36700 -0.02600 -0.22873 元大新中國基金-新台幣 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 元大新主流基金 25.51000 25.89000 -0.38000 -1.46775 元大新東協平衡基金-美元 10.08700 10.18400 -0.09700 -0.95247 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 元大新興市場ESG策略基金 12.87000 12.98000 -0.11000 -0.84746 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.46060 10.54390 -0.08330 -0.79003 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.55180 10.67890 -0.12710 -1.19020 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.70450 10.81740 -0.11290 -1.04369 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.50460 9.60490 -0.10030 -1.04426 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80730 9.84440 -0.03710 -0.37686 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.53030 9.56640 -0.03610 -0.37736 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58260 9.60470 -0.02210 -0.23010 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31660 9.33800 -0.02140 -0.22917 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.57900 9.61460 -0.03560 -0.37027 元大新興亞洲基金 11.83000 11.88000 -0.05000 -0.42088 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.54490 9.61500 -0.07010 -0.72907 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.42530 9.49450 -0.06920 -0.72884 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.43360 9.48880 -0.05520 -0.58174 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31310 9.36760 -0.05450 -0.58179 元大萬泰貨幣市場基金 15.08090 15.08080 0.00010 0.00066 元大經貿基金 36.68000 36.96000 -0.28000 -0.75758 元大實質多重資產基金-人民幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 元大實質多重資產基金-美元 9.84500 9.91900 -0.07400 -0.74604 元大實質多重資產基金-新台幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 元大滬深300單日反向1倍基金 14.81000 14.57000 0.24000 1.64722 元大滬深300單日正向2倍基金 15.60000 16.16000 -0.56000 -3.46535 元大精準中小基金 21.18000 21.58000 -0.40000 -1.85357 元大摩臺基金 36.83000 37.04000 -0.21000 -0.56695 元大標普500基金 23.59000 23.45000 0.14000 0.59701 元大標普500單日反向1倍基金 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531 元大標普500單日正向2倍基金 29.87000 29.62000 0.25000 0.84402 元大標智滬深300基金 18.20000 18.72000 -0.52000 -2.77778 元大歐洲50基金 24.78000 24.93000 -0.15000 -0.60168 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51540 9.53600 -0.02060 -0.21602 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14000 10.13930 0.00070 0.00690 元大績效基金 52.82000 53.63000 -0.81000 -1.51035 元大韓國KOSPI200基金 24.21000 23.84000 0.37000 1.55201 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.85000 14.89000 -0.04000 -0.26864 日盛上選基金 31.69000 31.91000 -0.22000 -0.68944 日盛小而美基金 18.25000 18.34000 -0.09000 -0.49073 日盛中國內需動力基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67870 11.69830 -0.01960 -0.16755 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.96550 9.98220 -0.01670 -0.16730 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.98930 12.01280 -0.02350 -0.19562 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22430 10.24430 -0.02000 -0.19523 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78680 10.80070 -0.01390 -0.12870 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.18280 9.19460 -0.01180 -0.12834 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 日盛日盛基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 日盛目標收益組合基金(美元) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 日盛全球抗暖化基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02360 10.04690 -0.02330 -0.23191 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.57670 9.59900 -0.02230 -0.23232 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77300 9.79100 -0.01800 -0.18384 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33960 9.35680 -0.01720 -0.18382 日盛全球新興債券基金A 10.82990 10.85950 -0.02960 -0.27257 日盛全球新興債券基金B 8.54240 8.56570 -0.02330 -0.27202 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42560 2.43300 -0.00740 -0.30415 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.71890 1.72410 -0.00520 -0.30161 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37930 0.38060 -0.00130 -0.34157 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26980 0.27070 -0.00090 -0.33247 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.50120 12.53800 -0.03680 -0.29351 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.74120 8.76690 -0.02570 -0.29315 日盛亞洲機會基金 7.48000 7.52000 -0.04000 -0.53191 日盛首選基金 16.55000 16.79000 -0.24000 -1.42942 日盛高科技基金 16.77000 16.90000 -0.13000 -0.76923 日盛貨幣市場基金 14.74800 14.74780 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.90000 37.82000 0.08000 0.21153 日盛精選五虎基金 36.90000 36.89000 0.01000 0.02711 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46540 13.46530 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 33.11000 33.54000 -0.43000 -1.28205 台新MSCI中國基金 21.37000 21.62000 -0.25000 -1.15634 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.00000 18.89000 0.11000 0.58232 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.68000 19.86000 -0.18000 -0.90634 台新大眾貨幣市場基金 14.14150 14.14140 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80470 9.78750 0.01720 0.17573 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84750 10.87210 -0.02460 -0.22627 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.99290 10.00090 -0.00800 -0.07999 台新中國通基金 46.63000 47.29000 -0.66000 -1.39564 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.38300 16.31500 0.06800 0.41679 台新中國精選中小基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 台新主流基金 24.17000 24.48000 -0.31000 -1.26634 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.28000 18.27000 0.01000 0.05473 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61980 0.62030 -0.00050 -0.08061 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46970 0.47010 -0.00040 -0.08509 台新台灣中小基金 36.64000 37.15000 -0.51000 -1.37281 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.17850 9.19980 -0.02130 -0.23153 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25390 9.30640 -0.05250 -0.56413 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.23090 10.28900 -0.05810 -0.56468 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.57730 10.61220 -0.03490 -0.32887 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.26360 11.30130 -0.03770 -0.33359 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 台新印度基金 15.60000 15.76000 -0.16000 -1.01523 台新亞美短期債券基金 10.90040 10.89330 0.00710 0.06518 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.74410 8.77180 -0.02770 -0.31578 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30120 0.30260 -0.00140 -0.46266 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90990 11.94770 -0.03780 -0.31638 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40430 0.40610 -0.00180 -0.44324 台新真吉利貨幣市場基金 11.07640 11.07630 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.45750 29.84210 -0.38460 -1.28878 台新智慧生活基金-美元 9.87710 9.97150 -0.09440 -0.94670 台新智慧生活基金-新台幣 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.18110 9.21230 -0.03120 -0.33868 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.02510 9.04240 -0.01730 -0.19132 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.67600 9.70900 -0.03300 -0.33989 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51840 9.53670 -0.01830 -0.19189 台新新興市場債券基金(A類型) 10.45450 10.46510 -0.01060 -0.10129 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34720 0.34810 -0.00090 -0.25855 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94040 7.94850 -0.00810 -0.10191 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27710 0.27780 -0.00070 -0.25198 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52100 10.54700 -0.02600 -0.24652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.37000 19.50000 -0.13000 -0.66667 未來資產全球大消費基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.86550 11.88500 -0.01950 -0.16407 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.72840 9.74430 -0.01590 -0.16317 未來資產亞洲新富基金 21.27000 21.33000 -0.06000 -0.28129 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54970 12.54960 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319 未來資產新興市場債券基金A 8.83080 8.85640 -0.02560 -0.28906 未來資產新興市場債券基金B 6.85070 6.87060 -0.01990 -0.28964 未來資產閣來寶全球組合基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.98690 10.98590 0.00100 0.00910 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24350 10.24300 0.00050 0.00488 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43780 9.43540 0.00240 0.02544 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57900 10.57640 0.00260 0.02458 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57180 8.57640 -0.00460 -0.05364 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.66730 9.67270 -0.00540 -0.05583 永豐中小基金 47.61000 48.32000 -0.71000 -1.46937 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.85330 1.85720 -0.00390 -0.20999 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40310 2.40820 -0.00510 -0.21178 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.82830 8.84750 -0.01920 -0.21701 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10520 11.12940 -0.02420 -0.21744 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.53000 4.57000 -0.04000 -0.87527 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.26000 21.45000 -0.19000 -0.88578 永豐主流品牌基金 17.32000 17.21000 0.11000 0.63916 永豐永豐基金 32.85000 33.43000 -0.58000 -1.73497 永豐亞洲民生消費基金 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 永豐南非幣2021保本基金 12.79220 12.80700 -0.01480 -0.11556 永豐高科技基金 22.74000 22.80000 -0.06000 -0.26316 永豐貨幣市場基金 13.86330 13.86310 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05170 2.05440 -0.00270 -0.13143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43590 2.44310 -0.00720 -0.29471 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.93330 7.94350 -0.01020 -0.12841 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46640 10.47980 -0.01340 -0.12787 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.45470 7.48150 -0.02680 -0.35822 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.28600 11.32650 -0.04050 -0.35757 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.51000 8.61000 -0.10000 -1.16144 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.03000 19.25000 -0.22000 -1.14286 永豐臺灣加權ETF基金 52.13000 52.44000 -0.31000 -0.59115 永豐領航科技基金 37.11000 37.47000 -0.36000 -0.96077 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.15000 12.35000 -0.20000 -1.61943 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.71000 11.90000 -0.19000 -1.59664 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 永豐趨勢平衡基金 46.34000 47.02000 -0.68000 -1.44619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.43910 11.43800 0.00110 0.00962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.61620 9.62300 -0.00680 -0.07066 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74090 9.74790 -0.00700 -0.07181 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59890 9.60430 -0.00540 -0.05622 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68270 9.68820 -0.00550 -0.05677 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62490 9.63060 -0.00570 -0.05919 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87670 9.88260 -0.00590 -0.05970 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58330 9.58720 -0.00390 -0.04068 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75110 9.75510 -0.00400 -0.04100 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 兆豐國際中小基金 14.52000 14.59000 -0.07000 -0.47978 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.75000 14.72000 0.03000 0.20380 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.50000 20.51000 -0.01000 -0.04876 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.80000 20.83000 -0.03000 -0.14402 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 兆豐國際生命科學基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.23950 10.25600 -0.01650 -0.16088 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.68050 10.70830 -0.02780 -0.25961 兆豐國際全球高股息基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 兆豐國際全球基金 30.73000 30.87000 -0.14000 -0.45351 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20620 10.20570 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.59610 9.58120 0.01490 0.15551 兆豐國際國民基金 21.70000 22.15000 -0.45000 -2.03160 兆豐國際第一基金 12.57000 12.66000 -0.09000 -0.71090 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96470 9.99250 -0.02780 -0.27821 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.00860 8.03090 -0.02230 -0.27768 兆豐國際萬全基金 19.74000 19.85000 -0.11000 -0.55416 兆豐國際電子基金 24.43000 24.79000 -0.36000 -1.45220 兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.44000 21.51000 -0.07000 -0.32543 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.63000 17.54000 0.09000 0.51311 兆豐國際豐台灣基金 32.39000 32.45000 -0.06000 -0.18490 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48420 12.48410 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.01000 11.12000 -0.11000 -0.98921 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11260 11.15110 -0.03850 -0.34526 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96110 12.00170 -0.04060 -0.33829 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75260 10.78990 -0.03730 -0.34569 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53700 11.57970 -0.04270 -0.36875 合庫全球高收益債券基金B類型 8.27730 8.30590 -0.02860 -0.34433 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.68080 9.71340 -0.03260 -0.33562 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17580 9.20800 -0.03220 -0.34970 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.19150 9.22570 -0.03420 -0.37070 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.49830 9.53120 -0.03290 -0.34518 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 合庫全球新興市場基金 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 合庫貨幣市場基金 10.11520 10.11510 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.79260 9.81790 -0.02530 -0.25769 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.06210 10.08920 -0.02710 -0.26860 合庫新興多重收益基金A類型 10.29200 10.31410 -0.02210 -0.21427 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.85480 11.88630 -0.03150 -0.26501 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.81210 13.83720 -0.02510 -0.18140 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.32420 9.34850 -0.02430 -0.25993 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.95660 9.98350 -0.02690 -0.26944 合庫新興多重收益基金B類型 8.22560 8.24330 -0.01770 -0.21472 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.29390 9.31850 -0.02460 -0.26399 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59950 10.61910 -0.01960 -0.18457 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88670 10.88590 0.00080 0.00735 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.68780 10.69960 -0.01180 -0.11028 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12140 10.11760 0.00380 0.03756 安聯中國東協基金 15.92000 16.13000 -0.21000 -1.30192 安聯中國策略基金 15.52000 15.52000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 13.99000 14.09000 -0.10000 -0.70972 安聯中華新思路基金-美元 14.18000 14.29000 -0.11000 -0.76977 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160 安聯台灣大壩基金 24.51000 24.72000 -0.21000 -0.84951 安聯台灣科技基金 42.25000 42.96000 -0.71000 -1.65270 安聯台灣貨幣市場基金 12.47330 12.47320 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 27.47000 27.75000 -0.28000 -1.00901 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10660 10.12150 -0.01490 -0.14721 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07190 15.09460 -0.02270 -0.15038 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74950 9.76420 -0.01470 -0.15055 安聯四季成長組合基金-美元 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.08830 12.10920 -0.02090 -0.17260 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11980 10.13840 -0.01860 -0.18346 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26790 12.29060 -0.02270 -0.18469 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66100 9.67770 -0.01670 -0.17256 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49840 9.51590 -0.01750 -0.18390 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20650 9.22350 -0.01700 -0.18431 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87040 11.89590 -0.02550 -0.21436 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93690 10.96260 -0.02570 -0.23443 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61140 10.63560 -0.02420 -0.22754 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.09710 9.11620 -0.01910 -0.20952 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.89160 8.91240 -0.02080 -0.23338 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.60150 8.62110 -0.01960 -0.22735 安聯全球人口趨勢基金 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.63000 32.60000 0.03000 0.09202 安聯全球油礦金趨勢基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 安聯全球計量平衡基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07520 12.07570 -0.00050 -0.00414 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54540 10.54580 -0.00040 -0.00379 安聯全球新興市場基金 18.58000 18.81000 -0.23000 -1.22275 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 安聯全球綠能趨勢基金 9.11000 9.21000 -0.10000 -1.08578 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 安聯亞洲動態策略基金 24.42000 24.72000 -0.30000 -1.21359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98580 9.99590 -0.01010 -0.10104 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78930 9.79910 -0.00980 -0.10001 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.61640 83.89150 -0.27510 -0.32792 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.76140 12.81630 -0.05490 -0.42836 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.55840 66.78400 -0.22560 -0.33781 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.07740 10.12080 -0.04340 -0.42882 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51180 2.51290 -0.00110 -0.04377 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63270 10.64350 -0.01080 -0.10147 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09310 2.09220 0.00090 0.04302 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87480 8.88270 -0.00790 -0.08894 宏利台灣動力基金 29.67000 30.03000 -0.36000 -1.19880 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.33890 10.43040 -0.09150 -0.87724 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.75500 9.82650 -0.07150 -0.72762 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26900 8.34220 -0.07320 -0.87747 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.01780 8.07840 -0.06060 -0.75015 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.97500 12.99340 -0.01840 -0.14161 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77540 2.78040 -0.00500 -0.17983 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71740 11.73820 -0.02080 -0.17720 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.77620 8.79180 -0.01560 -0.17744 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27480 2.27410 0.00070 0.03078 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67460 10.67930 -0.00470 -0.04401 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.19850 4.23790 -0.03940 -0.92971 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68270 0.68930 -0.00660 -0.95749 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.48000 19.65000 -0.17000 -0.86514 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59860 11.62320 -0.02460 -0.21165 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36400 10.38750 -0.02350 -0.22623 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00380 10.02190 -0.01810 -0.18060 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.11330 9.13650 -0.02320 -0.25393 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.63280 8.65250 -0.01970 -0.22768 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45180 8.46540 -0.01360 -0.16065 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.63770 8.65870 -0.02100 -0.24253 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81390 2.82610 -0.01220 -0.43169 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41210 0.41400 -0.00190 -0.45894 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.42380 12.47390 -0.05010 -0.40164 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94210 0.94640 -0.00430 -0.45435 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.71090 7.74130 -0.03040 -0.39270 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15020 2.15950 -0.00930 -0.43066 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30910 0.31050 -0.00140 -0.45089 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.47680 9.51380 -0.03700 -0.38891 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34870 0.35020 -0.00150 -0.42833 宏利萬利貨幣市場基金 13.62720 13.62710 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.78000 2.81000 -0.03000 -1.06762 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.30000 12.42000 -0.12000 -0.96618 宏利臺灣股息收益基金 27.34000 27.72000 -0.38000 -1.37085 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.94870 9.94000 0.00870 0.08753 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.03390 10.06590 -0.03200 -0.31791 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06680 9.08220 -0.01540 -0.16956 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55820 10.57620 -0.01800 -0.17019 貝萊德亞美利加收益基金 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 貝萊德新台幣基金 12.92350 12.92340 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.21000 24.41000 -0.20000 -0.81934 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15280 11.15400 -0.00120 -0.01076 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18140 10.20580 -0.02440 -0.23908 保德信大中華基金 30.37000 30.59000 -0.22000 -0.71919 保德信中小型股基金 40.68000 41.35000 -0.67000 -1.62031 保德信中國中小基金-人民幣 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 保德信中國中小基金-美元 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 保德信中國中小基金-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.74230 9.76520 -0.02290 -0.23451 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.72640 9.74650 -0.02010 -0.20623 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.84480 9.86700 -0.02220 -0.22499 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.52120 10.54480 -0.02360 -0.22381 保德信中國品牌基金-人民幣 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 保德信中國品牌基金-美元 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 保德信台商全方位基金 33.09000 33.43000 -0.34000 -1.01705 保德信全球中小基金 29.13000 29.30000 -0.17000 -0.58020 保德信全球消費商機基金 17.14000 17.11000 0.03000 0.17534 保德信全球基礎建設基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 保德信全球資源基金 7.94000 7.95000 -0.01000 -0.12579 保德信全球醫療生化基金-美元 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.28000 29.34000 -0.06000 -0.20450 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.91640 9.95330 -0.03690 -0.37073 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59420 10.63330 -0.03910 -0.36771 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04860 9.06860 -0.02000 -0.22054 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65830 9.67960 -0.02130 -0.22005 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.36730 8.38350 -0.01620 -0.19324 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84190 10.86300 -0.02110 -0.19424 保德信亞太基金 21.99000 22.19000 -0.20000 -0.90131 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56020 8.58330 -0.02310 -0.26913 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.15640 11.18650 -0.03010 -0.26907 保德信店頭市場基金 30.99000 31.71000 -0.72000 -2.27058 保德信拉丁美洲基金 7.48000 7.58000 -0.10000 -1.31926 保德信金平衡基金 28.64000 28.68000 -0.04000 -0.13947 保德信金滿意基金 38.50000 38.56000 -0.06000 -0.15560 保德信科技島基金 23.39000 23.47000 -0.08000 -0.34086 保德信高成長基金 83.81000 84.42000 -0.61000 -0.72258 保德信第一基金 24.61000 24.88000 -0.27000 -1.08521 保德信貨幣市場基金 15.74500 15.74480 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.56930 10.58350 -0.01420 -0.13417 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34500 10.34370 0.00130 0.01257 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.84630 10.86360 -0.01730 -0.15925 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.93880 9.94010 -0.00130 -0.01308 保德信新世紀基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25530 8.26840 -0.01310 -0.15843 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90450 10.92180 -0.01730 -0.15840 保德信新興趨勢組合基金 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 保德信瑞騰基金 15.52850 15.52800 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.85350 9.86860 -0.01510 -0.15301 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00480 10.02010 -0.01530 -0.15269 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77360 9.79460 -0.02100 -0.21440 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84060 9.86160 -0.02100 -0.21295 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90560 9.92800 -0.02240 -0.22562 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90580 9.92820 -0.02240 -0.22562 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89900 9.91710 -0.01810 -0.18251 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89920 9.91730 -0.01810 -0.18251 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.91780 9.93990 -0.02210 -0.22234 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81730 9.84410 -0.02680 -0.27224 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76890 9.79360 -0.02470 -0.25221 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97650 1.97900 -0.00250 -0.12633 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63910 2.64280 -0.00370 -0.14000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31180 0.31250 -0.00070 -0.22400 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45250 0.45370 -0.00120 -0.26449 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.80560 8.82200 -0.01640 -0.18590 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.92090 11.94080 -0.01990 -0.16666 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.66370 9.67380 -0.01010 -0.10441 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64220 11.65420 -0.01200 -0.10297 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19370 9.21480 -0.02110 -0.22898 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10270 11.12820 -0.02550 -0.22915 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.24820 10.26920 -0.02100 -0.20449 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.06660 10.09010 -0.02350 -0.23290 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17630 10.18630 -0.01000 -0.09817 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66080 10.67130 -0.01050 -0.09839 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06720 10.07920 -0.01200 -0.11906 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89850 9.91520 -0.01670 -0.16843 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12660 10.14370 -0.01710 -0.16858 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83650 9.85790 -0.02140 -0.21708 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96490 9.98550 -0.02060 -0.20630 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.59370 10.62460 -0.03090 -0.29083 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.52260 6.54660 -0.02400 -0.36660 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.93390 10.97420 -0.04030 -0.36722 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63750 11.63740 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.03000 18.40000 -0.37000 -2.01087 施羅德樂活中小基金-I類型 4091.110004175.65000 -84.54000 -2.02459 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.63610 10.67950 -0.04340 -0.40639 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.91250 11.97360 -0.06110 -0.51029 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.18110 11.23950 -0.05840 -0.51960 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.56620 9.60520 -0.03900 -0.40603 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.25310 10.30570 -0.05260 -0.51040 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.05660 10.10920 -0.05260 -0.52032 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.95700 11.00170 -0.04470 -0.40630 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.79370 11.85430 -0.06060 -0.51121 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.75480 11.81620 -0.06140 -0.51963 柏瑞五國金勢力建設基金 6.86000 6.93000 -0.07000 -1.01010 柏瑞巨人基金 12.47000 12.61000 -0.14000 -1.11023 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63920 13.63910 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.95000 16.03000 -0.08000 -0.49906 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.34530 13.37550 -0.03020 -0.22579 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85530 11.89040 -0.03510 -0.29520 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.51430 12.55170 -0.03740 -0.29797 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.11000 9.13050 -0.02050 -0.22452 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.86550 6.88110 -0.01560 -0.22671 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01390 9.04060 -0.02670 -0.29533 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.66460 8.68800 -0.02340 -0.26934 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.04090 11.07390 -0.03300 -0.29800 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.53680 8.56250 -0.02570 -0.30015 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03110 12.06670 -0.03560 -0.29503 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.56130 11.58740 -0.02610 -0.22524 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63750 11.66890 -0.03140 -0.26909 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39190 11.42600 -0.03410 -0.29844 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.09830 9.11890 -0.02060 -0.22590 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07060 10.10040 -0.02980 -0.29504 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.90390 9.93070 -0.02680 -0.26987 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.82030 9.84970 -0.02940 -0.29849 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.65530 9.68430 -0.02900 -0.29945 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.03050 10.05150 -0.02100 -0.20892 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.97360 9.99970 -0.02610 -0.26101 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.92300 9.95080 -0.02780 -0.27937 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.00250 10.02830 -0.02580 -0.25727 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98430 10.00520 -0.02090 -0.20889 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.91470 9.94060 -0.02590 -0.26055 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.87720 9.90480 -0.02760 -0.27865 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.95660 9.98220 -0.02560 -0.25646 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.01130 10.03230 -0.02100 -0.20932 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.97360 9.99970 -0.02610 -0.26101 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.92300 9.95080 -0.02780 -0.27937 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.00250 10.02830 -0.02580 -0.25727 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98430 10.00530 -0.02100 -0.20989 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.91470 9.94060 -0.02590 -0.26055 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.87720 9.90480 -0.02760 -0.27865 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.95660 9.98220 -0.02560 -0.25646 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68870 10.71330 -0.02460 -0.22962 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92720 11.96170 -0.03450 -0.28842 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.39990 11.43150 -0.03160 -0.27643 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.27390 9.29520 -0.02130 -0.22915 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07790 10.10710 -0.02920 -0.28891 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.93810 9.96570 -0.02760 -0.27695 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40110 10.42500 -0.02390 -0.22926 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.10530 11.13750 -0.03220 -0.28911 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.01360 11.04410 -0.03050 -0.27617 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.27400 9.29530 -0.02130 -0.22915 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07830 10.10750 -0.02920 -0.28889 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.93850 9.96600 -0.02750 -0.27594 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.25000 13.37000 -0.12000 -0.89753 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.42000 14.56000 -0.14000 -0.96154 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.89000 -0.08000 -0.89989 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.63000 11.73000 -0.10000 -0.85251 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.09000 12.21000 -0.12000 -0.98280 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.41000 13.57000 -0.16000 -1.17907 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.18000 13.31000 -0.13000 -0.97671 柏瑞拉丁美洲基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.27410 11.30200 -0.02790 -0.24686 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47380 7.49220 -0.01840 -0.24559 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44600 11.46960 -0.02360 -0.20576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.12730 11.15560 -0.02830 -0.25368 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.31740 10.34330 -0.02590 -0.25040 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.53820 8.55590 -0.01770 -0.20687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67330 9.69790 -0.02460 -0.25366 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.70370 9.72800 -0.02430 -0.24979 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.70360 10.73090 -0.02730 -0.25441 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05160 10.07240 -0.02080 -0.20650 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.30080 10.32670 -0.02590 -0.25081 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02180 10.04720 -0.02540 -0.25281 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.22560 9.24470 -0.01910 -0.20660 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.18660 9.20520 -0.01860 -0.20206 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.72500 9.74940 -0.02440 -0.25027 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.36010 12.38730 -0.02720 -0.21958 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89030 11.92330 -0.03300 -0.27677 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.35900 11.39100 -0.03200 -0.28092 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.51590 7.53250 -0.01660 -0.22038 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52210 9.54850 -0.02640 -0.27648 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.19090 10.21970 -0.02880 -0.28181 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.62490 10.64830 -0.02340 -0.21975 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.37710 11.40910 -0.03200 -0.28048 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.30280 10.33140 -0.02860 -0.27683 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.58510 9.60620 -0.02110 -0.21965 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.40780 10.43710 -0.02930 -0.28073 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.12510 11.14610 -0.02100 -0.18841 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.72280 11.75260 -0.02980 -0.25356 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.82980 10.85560 -0.02580 -0.23767 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.24480 9.26230 -0.01750 -0.18894 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85510 9.88020 -0.02510 -0.25404 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.86000 9.88340 -0.02340 -0.23676 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04960 11.07770 -0.02810 -0.25366 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92610 9.94490 -0.01880 -0.18904 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31920 10.34370 -0.02450 -0.23686 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.55680 9.57490 -0.01810 -0.18904 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.39780 9.41560 -0.01780 -0.18905 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07460 10.10030 -0.02570 -0.25445 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.62040 9.64330 -0.02290 -0.23747 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.05000 18.14000 -0.09000 -0.49614 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.73000 16.81000 -0.08000 -0.47591 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02750 13.07170 -0.04420 -0.33814 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.87330 10.92190 -0.04860 -0.44498 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.62670 11.67800 -0.05130 -0.43929 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.15870 12.19220 -0.03350 -0.27477 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.30590 11.35860 -0.05270 -0.46397 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.04370 10.08870 -0.04500 -0.44604 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.48750 10.53380 -0.04630 -0.43954 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.41150 10.44020 -0.02870 -0.27490 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.46080 10.50960 -0.04880 -0.46434 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28470 10.33010 -0.04540 -0.43949 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.40140 10.44990 -0.04850 -0.46412 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.85000 13.61000 0.24000 1.76341 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.30000 31.38000 -1.08000 -3.44168 國泰大中華基金 20.38000 20.54000 -0.16000 -0.77897 國泰小龍基金 15.14000 15.31000 -0.17000 -1.11039 國泰中小成長基金 42.21000 42.89000 -0.68000 -1.58545 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.33410 4.31570 0.01840 0.42635 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.34000 20.30000 0.04000 0.19704 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.78860 0.78840 0.00020 0.02537 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74900 0.74880 0.00020 0.02671 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08370 2.08360 0.00010 0.00480 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.69930 9.72730 -0.02800 -0.28785 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.40420 8.42850 -0.02430 -0.28831 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32500 0.32630 -0.00130 -0.39841 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.37950 11.37840 0.00110 0.00967 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79620 1.80340 -0.00720 -0.39925 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.19080 10.20810 -0.01730 -0.16947 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34830 0.34940 -0.00110 -0.31483 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.79730 4.79590 0.00140 0.02919 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.50000 22.55000 -0.05000 -0.22173 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75230 0.75510 -0.00280 -0.37081 國泰中港台基金人民幣級別 3.64360 3.63510 0.00850 0.23383 國泰中港台基金台幣級別 17.10000 17.10000 0.00000 0.00000 國泰中港台基金美元級別 0.57850 0.57950 -0.00100 -0.17256 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.21000 27.08000 0.13000 0.48006 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.69000 35.43000 0.26000 0.73384 國泰台灣貨幣市場基金 12.39740 12.39730 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.14000 27.36000 -0.22000 -0.80409 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21370 2.20330 0.01040 0.47202 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35050 0.35020 0.00030 0.08567 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46560 0.46280 0.00280 0.60501 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45820 0.45870 -0.00050 -0.10900 國泰全球資源基金台幣級別 5.55000 5.56000 -0.01000 -0.17986 國泰全球資源基金美元級別 0.18420 0.18490 -0.00070 -0.37858 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41140 0.41360 -0.00220 -0.53191 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37500 0.37700 -0.00200 -0.53050 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43430 0.43660 -0.00230 -0.52680 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49170 0.49170 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.24000 19.20000 0.04000 0.20833 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.81000 20.80000 0.01000 0.04808 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36010 2.37310 -0.01300 -0.54781 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.24090 11.33540 -0.09450 -0.83367 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27910 10.36550 -0.08640 -0.83353 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37460 0.37820 -0.00360 -0.95188 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34260 0.34580 -0.00320 -0.92539 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49440 0.49660 -0.00220 -0.44301 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.57000 11.72000 -0.15000 -1.27986 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40290 0.40880 -0.00590 -1.44325 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.87000 18.05000 -0.18000 -0.99723 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60260 0.60940 -0.00680 -1.11585 國泰科技生化基金 34.95000 35.27000 -0.32000 -0.90729 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.92000 24.83000 0.09000 0.36246 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.20000 14.26000 -0.06000 -0.42076 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.24940 37.45650 -0.20710 -0.55291 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10480 19.96710 0.13770 0.68963 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38650 18.64710 -0.26060 -1.39754 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.76280 39.00280 -0.24000 -0.61534 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.07730 39.24810 -0.17080 -0.43518 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.90100 40.88500 0.01600 0.03913 國泰紐幣2021保本基金 11.92560 11.92360 0.00200 0.01677 國泰紐幣八年期保本基金 12.20030 12.20020 0.00010 0.00082 國泰紐幣保本基金 12.26100 12.26080 0.00020 0.00163 國泰高科技基金 12.44000 12.58000 -0.14000 -1.11288 國泰國泰基金台幣I級別 22.38000 22.45000 -0.07000 -0.31180 國泰國泰基金台幣級別 22.38000 22.45000 -0.07000 -0.31180 國泰富時中國A50基金 20.16000 20.58000 -0.42000 -2.04082 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33730 0.33820 -0.00090 -0.26611 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45480 0.45360 0.00120 0.26455 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35620 0.35770 -0.00150 -0.41935 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48030 0.47990 0.00040 0.08335 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34850 0.35030 -0.00180 -0.51385 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46990 0.46980 0.00010 0.02129 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.77440 10.80230 -0.02790 -0.25828 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.88840 7.90870 -0.02030 -0.25668 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36390 0.36480 -0.00090 -0.24671 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26600 0.26700 -0.00100 -0.37453 國泰新興市場基金台幣級別 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312 國泰新興市場基金美元級別 0.40710 0.41140 -0.00430 -1.04521 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14750 2.14560 0.00190 0.08855 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44610 1.44490 0.00120 0.08305 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35040 0.35150 -0.00110 -0.31294 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37550 0.37670 -0.00120 -0.31856 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23830 0.23910 -0.00080 -0.33459 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76690 10.80070 -0.03380 -0.31294 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.11640 7.13880 -0.02240 -0.31378 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.91000 14.82000 0.09000 0.60729 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.89000 32.26000 -0.37000 -1.14693 國泰價值卓越基金 14.85000 14.92000 -0.07000 -0.46917 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38870 0.39170 -0.00300 -0.76589 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08240 12.09770 -0.01530 -0.12647 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41190 0.41250 -0.00060 -0.14545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64300 9.62400 0.01900 0.19742 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.64870 8.65510 -0.00640 -0.07394 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56310 10.54230 0.02080 0.19730 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56480 9.57180 -0.00700 -0.07313 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07710 11.07610 0.00100 0.00903 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15910 10.15840 0.00070 0.00689 第一金大中華基金 26.12000 26.28000 -0.16000 -0.60883 第一金小型精選基金 36.99000 37.64000 -0.65000 -1.72689 第一金中國世紀基金-人民幣 14.15000 14.08000 0.07000 0.49716 第一金中國世紀基金-美元 9.60980 9.60570 0.00410 0.04268 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 第一金中概平衡基金 24.45000 24.60000 -0.15000 -0.60976 第一金台灣貨幣市場基金 15.22880 15.22870 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.61000 177.60900 0.00100 0.00056 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.34270 13.44100 -0.09830 -0.73134 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.34320 13.44150 -0.09830 -0.73132 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.32000 12.39000 -0.07000 -0.56497 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.94960 9.97580 -0.02620 -0.26264 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.95050 9.97680 -0.02630 -0.26361 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44880 9.47080 -0.02200 -0.23229 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47240 9.49440 -0.02200 -0.23172 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28820 10.31530 -0.02710 -0.26272 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77450 9.79720 -0.02270 -0.23170 第一金全球大趨勢基金 22.32000 22.46000 -0.14000 -0.62333 第一金全球不動產證券化基金A 7.89600 7.92990 -0.03390 -0.42750 第一金全球不動產證券化基金B 5.66530 5.68970 -0.02440 -0.42885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22170 9.22230 -0.00060 -0.00651 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.22270 9.22300 -0.00030 -0.00325 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.41410 9.41480 -0.00070 -0.00744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.41530 9.41610 -0.00080 -0.00850 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60150 8.60440 -0.00290 -0.03370 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.02970 10.03300 -0.00330 -0.03289 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.81160 9.83320 -0.02160 -0.21966 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.09550 8.11710 -0.02160 -0.26610 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.92300 8.94220 -0.01920 -0.21471 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.92320 8.94240 -0.01920 -0.21471 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.00940 11.03030 -0.02090 -0.18948 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01020 11.03440 -0.02420 -0.21931 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95710 9.98360 -0.02650 -0.26544 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62930 14.66090 -0.03160 -0.21554 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.62140 14.80720 -0.18580 -1.25479 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.63940 14.82550 -0.18610 -1.25527 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.27000 13.42000 -0.15000 -1.11773 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.29000 13.44000 -0.15000 -1.11607 第一金亞洲科技基金 20.40000 20.57000 -0.17000 -0.82645 第一金亞洲新興市場基金 13.89000 14.07000 -0.18000 -1.27932 第一金店頭市場基金 9.56000 9.77000 -0.21000 -2.14944 第一金創新趨勢基金 22.98000 23.13000 -0.15000 -0.64851 第一金電子基金 32.16000 32.65000 -0.49000 -1.50077 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.97000 19.15000 -0.18000 -0.93995 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.57000 20.46000 0.11000 0.53763 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 統一大中華中小基金(美元) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 統一大中華中小基金(新台幣) 14.21000 14.26000 -0.05000 -0.35063 統一大滿貫基金 31.08000 31.50000 -0.42000 -1.33333 統一大龍印基金 16.52000 16.65000 -0.13000 -0.78078 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 統一大龍騰中國基金(美元) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 統一中小基金 24.10000 24.41000 -0.31000 -1.26997 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.62360 9.64220 -0.01860 -0.19290 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.77670 9.81440 -0.03770 -0.38413 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.29430 9.32870 -0.03440 -0.36875 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.21460 11.23630 -0.02170 -0.19312 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.30800 11.35160 -0.04360 -0.38409 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.75800 10.79770 -0.03970 -0.36767 統一台灣動力基金 15.61000 15.94000 -0.33000 -2.07026 統一全天候基金 102.73000 104.04000 -1.31000 -1.25913 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.49450 8.52870 -0.03420 -0.40100 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.93300 8.98610 -0.05310 -0.59091 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.77080 8.82020 -0.04940 -0.56008 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.65610 8.69090 -0.03480 -0.40042 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.10280 9.15690 -0.05410 -0.59081 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.93760 8.98790 -0.05030 -0.55964 統一全球債券組合基金 12.06510 12.08700 -0.02190 -0.18119 統一全球新科技基金(人民幣) 14.40000 14.53000 -0.13000 -0.89470 統一全球新科技基金(美元) 14.74000 14.90000 -0.16000 -1.07383 統一全球新科技基金(新台幣) 13.58000 13.72000 -0.14000 -1.02041 統一亞太基金 26.27000 26.50000 -0.23000 -0.86792 統一亞洲大金磚基金 12.71000 12.85000 -0.14000 -1.08949 統一奔騰基金 54.90000 55.61000 -0.71000 -1.27675 統一強棒貨幣市場基金 16.63690 16.63670 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 統一強漢基金(美元) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 統一強漢基金(新台幣) 24.54000 24.40000 0.14000 0.57377 統一統信基金 30.37000 30.77000 -0.40000 -1.29997 統一黑馬基金 55.99000 56.66000 -0.67000 -1.18249 統一新亞洲科技能源基金 19.08000 19.17000 -0.09000 -0.46948 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.37390 8.39660 -0.02270 -0.27035 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.45800 10.48620 -0.02820 -0.26892 統一經建基金 43.59000 44.15000 -0.56000 -1.26840 統一龍馬基金 63.41000 64.26000 -0.85000 -1.32275 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.59000 20.71000 -0.12000 -0.57943 野村中小基金 46.21000 46.78000 -0.57000 -1.21847 野村中國機會基金 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032 野村巴西基金 6.26000 6.29000 -0.03000 -0.47695 野村日本領先基金 12.45000 12.50000 -0.05000 -0.40000 野村台灣高股息基金 21.88000 22.13000 -0.25000 -1.12969 野村台灣運籌基金 34.89000 35.38000 -0.49000 -1.38496 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.72430 9.73530 -0.01100 -0.11299 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.72360 9.73520 -0.01160 -0.11916 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.73710 9.74880 -0.01170 -0.12001 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80590 9.81690 -0.01100 -0.11205 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.78630 9.79800 -0.01170 -0.11941 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.76700 9.77870 -0.01170 -0.11965 野村平衡基金 18.40000 18.52000 -0.12000 -0.64795 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 野村全球生技醫療基金 15.66000 15.63000 0.03000 0.19194 野村全球品牌基金 27.14000 27.13000 0.01000 0.03686 野村全球氣候變遷基金 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.03000 12.10000 -0.07000 -0.57851 野村全球短期收益基金-美元計價 10.61200 10.62140 -0.00940 -0.08850 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43470 10.43990 -0.00520 -0.04981 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62980 9.63440 -0.00460 -0.04775 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38320 9.38580 -0.00260 -0.02770 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.85210 8.84890 0.00320 0.03616 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.00840 11.01370 -0.00530 -0.04812 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54360 10.54650 -0.00290 -0.02750 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99580 9.99220 0.00360 0.03603 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.24230 11.28280 -0.04050 -0.35895 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.82810 10.86730 -0.03920 -0.36072 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.39480 10.42500 -0.03020 -0.28969 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.43230 10.47780 -0.04550 -0.43425 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.50000 10.52680 -0.02680 -0.25459 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88150 9.92400 -0.04250 -0.42825 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.52890 9.55880 -0.02990 -0.31280 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70190 9.74300 -0.04110 -0.42184 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.82640 11.87800 -0.05160 -0.43442 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.67510 12.69840 -0.02330 -0.18349 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.90880 10.95580 -0.04700 -0.42900 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.52310 10.55610 -0.03300 -0.31262 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.94220 10.98860 -0.04640 -0.42226 野村成長基金 27.71000 27.92000 -0.21000 -0.75215 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.76680 9.83230 -0.06550 -0.66617 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.76760 9.83270 -0.06510 -0.66208 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65470 9.70720 -0.05250 -0.54084 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.93310 9.99970 -0.06660 -0.66602 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.89970 9.96560 -0.06590 -0.66127 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78830 9.84160 -0.05330 -0.54158 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.39000 -0.10000 -0.74683 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.12680 10.15040 -0.02360 -0.23250 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.05500 10.07890 -0.02390 -0.23713 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.92110 9.93110 -0.01000 -0.10069 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48430 10.50890 -0.02460 -0.23409 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.35510 10.37970 -0.02460 -0.23700 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.22220 10.23240 -0.01020 -0.09968 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.03300 9.06100 -0.02800 -0.30902 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82520 9.86870 -0.04350 -0.44079 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.71040 9.75010 -0.03970 -0.40718 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.47050 13.51220 -0.04170 -0.30861 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.64840 12.70430 -0.05590 -0.44001 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.37250 10.41490 -0.04240 -0.40711 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24860 10.28070 -0.03210 -0.31224 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93920 9.96990 -0.03070 -0.30793 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.36470 9.38840 -0.02370 -0.25244 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93100 10.95870 -0.02770 -0.25277 野村泰國基金 44.36000 44.71000 -0.35000 -0.78282 野村高科技基金 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 野村貨幣市場基金 16.24400 16.24380 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.09000 17.20000 -0.11000 -0.63953 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.05140 8.06480 -0.01340 -0.16615 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75590 11.77530 -0.01940 -0.16475 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.30000 7.41000 -0.11000 -1.48448 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.21000 9.30000 -0.09000 -0.96774 野村精選貨幣市場基金 12.06870 12.06870 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.65000 11.75000 -0.10000 -0.85106 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.35000 11.44000 -0.09000 -0.78671 野村歐洲高股息基金季配型 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742 野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682 野村積極成長基金 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 野村優質基金 31.54000 31.97000 -0.43000 -1.34501 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68810 8.70800 -0.01990 -0.22853 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05440 8.06570 -0.01130 -0.14010 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88010 7.89310 -0.01300 -0.16470 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52030 11.54660 -0.02630 -0.22777 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49310 10.50780 -0.01470 -0.13990 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29450 10.31150 -0.01700 -0.16486 野村環球基金-人民幣計價 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027 野村環球基金-美元計價 11.89000 11.95000 -0.06000 -0.50209 野村環球基金-新臺幣計價 16.02000 16.07000 -0.05000 -0.31114 野村鴻利基金 21.11000 21.27000 -0.16000 -0.75223 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84680 16.84670 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.34000 19.58000 -0.24000 -1.22574 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 10.14000 -0.31000 -3.05720 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 野村鑫平衡組合基金 14.47000 14.62000 -0.15000 -1.02599 野村鑫全球債券組合基金 13.20780 13.22240 -0.01460 -0.11042 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.89540 9.91180 -0.01640 -0.16546 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.89500 9.91450 -0.01950 -0.19668 凱基台商天下基金 13.44000 13.49000 -0.05000 -0.37064 凱基台灣精五門基金 20.23000 20.37000 -0.14000 -0.68729 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.79550 10.82610 -0.03060 -0.28265 凱基亞太高股息基金 13.17000 13.24000 -0.07000 -0.52870 凱基亞洲四金磚基金 17.96000 18.03000 -0.07000 -0.38824 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.30300 13.36260 -0.05960 -0.44602 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52850 11.52840 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.01000 26.19000 -0.18000 -0.68729 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.61000 19.68000 -0.07000 -0.35569 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.73840 19.84230 -0.10390 -0.52363 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.44000 18.57000 -0.13000 -0.70005 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.30290 18.45390 -0.15100 -0.81826 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.07280 10.06430 0.00850 0.08446 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.03310 8.02640 0.00670 0.08347 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594 凱基資源國基金 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.61800 11.65050 -0.03250 -0.27896 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.85760 10.84020 0.01740 0.16051 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 凱基護城河基金-台幣計價A 12.31000 12.36000 -0.05000 -0.40453 凱基護城河基金-美元計價B 12.52370 12.59290 -0.06920 -0.54952 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.54000 15.60000 -0.06000 -0.38462 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.27000 27.98000 0.29000 1.03645 富邦NASDAQ-100基金 26.61000 26.48000 0.13000 0.49094 富邦上証180基金 31.05000 31.49000 -0.44000 -1.39727 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23580 0.23720 -0.00140 -0.59022 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.00000 7.03000 -0.03000 -0.42674 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.24000 7.13000 0.11000 1.54278 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.29000 42.77000 -1.48000 -3.46037 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.75210 11.78130 -0.02920 -0.24785 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.14320 11.18460 -0.04140 -0.37015 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.85760 10.90860 -0.05100 -0.46752 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.39160 10.41740 -0.02580 -0.24766 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.77370 9.81000 -0.03630 -0.37003 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.53240 9.57720 -0.04480 -0.46778 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.83570 20.90600 -0.07030 -0.33627 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.21710 11.21600 0.00110 0.00981 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73130 10.75790 -0.02660 -0.24726 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.96230 13.00310 -0.04080 -0.31377 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92160 1.92720 -0.00560 -0.29058 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65650 9.68690 -0.03040 -0.31383 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.47910 1.48340 -0.00430 -0.28987 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.57830 11.58080 -0.00250 -0.02159 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74500 1.74740 -0.00240 -0.13735 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10150 10.10380 -0.00230 -0.02276 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54170 1.54390 -0.00220 -0.14250 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.42000 14.46000 -0.04000 -0.27663 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.50000 24.34000 0.16000 0.65735 富邦日本東証基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.90000 41.80000 0.10000 0.23923 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.96000 44.97000 -0.01000 -0.02224 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.72000 48.98000 -0.26000 -0.53083 富邦台灣心基金 20.85000 21.03000 -0.18000 -0.85592 富邦台灣釆吉50基金 45.60000 45.78000 -0.18000 -0.39318 富邦台灣科技指數基金 51.68000 52.44000 -0.76000 -1.44928 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28790 0.28980 -0.00190 -0.65562 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31260 2.30560 0.00700 0.30361 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34110 0.34150 -0.00040 -0.11713 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.67530 10.68800 -0.01270 -0.11882 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01810 2.01150 0.00660 0.32811 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32940 0.32970 -0.00030 -0.09099 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.25860 9.26960 -0.01100 -0.11867 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.82000 22.94000 -0.12000 -0.52310 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.96000 14.88000 0.08000 0.53763 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.53000 28.77000 -0.24000 -0.83420 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61940 15.61920 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 61.16000 61.63000 -0.47000 -0.76262 富邦科技基金 22.94000 23.10000 -0.16000 -0.69264 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.15490 39.00150 0.15340 0.39332 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.62540 37.73340 -0.10800 -0.28622 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.46850 37.42550 0.04300 0.11489 富邦恒生國企ETF基金 21.22000 21.48000 -0.26000 -1.21043 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.54000 32.85000 -0.31000 -0.94368 富邦高成長基金 23.36000 23.55000 -0.19000 -0.80679 富邦基金 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898 富邦深証100基金 11.01000 11.34000 -0.33000 -2.91005 富邦富時歐洲ETF基金 20.78000 20.85000 -0.07000 -0.33573 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40020 0.40110 -0.00090 -0.22438 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17670 12.20900 -0.03230 -0.26456 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55210 9.57750 -0.02540 -0.26520 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30180 0.30250 -0.00070 -0.23140 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.93270 8.95650 -0.02380 -0.26573 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.76250 9.81370 -0.05120 -0.52172 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.91720 9.95620 -0.03900 -0.39172 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.76250 9.81370 -0.05120 -0.52172 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91720 9.95620 -0.03900 -0.39172 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.25000 19.31000 -0.06000 -0.31072 富邦精準基金 43.86000 44.30000 -0.44000 -0.99323 富邦精銳中小基金 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 富邦臺灣公司治理100基金 20.66000 20.76000 -0.10000 -0.48170 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.82000 13.98000 -0.16000 -1.14449 富邦標普美國特別股ETF基金 19.39000 19.36000 0.03000 0.15496 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.19890 10.20270 -0.00380 -0.03725 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.19830 11.25980 -0.06150 -0.54619 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87440 10.91540 -0.04100 -0.37562 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01770 10.02150 -0.00380 -0.03792 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.95490 11.01510 -0.06020 -0.54652 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.61650 10.65650 -0.04000 -0.37536 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.14000 29.24000 -0.10000 -0.34200 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.17160 9.21080 -0.03920 -0.42559 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.62150 9.66450 -0.04300 -0.44493 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.46480 9.50770 -0.04290 -0.45121 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.89400 9.93630 -0.04230 -0.42571 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.85280 9.89690 -0.04410 -0.44559 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69160 9.73550 -0.04390 -0.45093 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.74270 9.78660 -0.04390 -0.44857 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.67380 8.71240 -0.03860 -0.44305 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.56380 9.60860 -0.04480 -0.46625 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17700 9.22100 -0.04400 -0.47717 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46640 10.51290 -0.04650 -0.44231 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.18170 10.22940 -0.04770 -0.46630 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82440 9.87100 -0.04660 -0.47209 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.28230 9.32610 -0.04380 -0.46965 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.63410 9.68000 -0.04590 -0.47417 富達卓越領航全球組合基金 14.69000 14.85000 -0.16000 -1.07744 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89720 8.93570 -0.03850 -0.43086 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.50750 9.55070 -0.04320 -0.45232 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32300 9.36600 -0.04300 -0.45911 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.87950 9.92250 -0.04300 -0.43336 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.79360 9.83810 -0.04450 -0.45232 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63490 9.67930 -0.04440 -0.45871 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.38940 9.43240 -0.04300 -0.45588 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.66990 9.71460 -0.04470 -0.46013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.59660 9.61950 -0.02290 -0.23806 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33310 9.36710 -0.03400 -0.36297 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81120 8.83720 -0.02600 -0.29421 富蘭克林華美中華基金 14.32000 14.46000 -0.14000 -0.96819 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.41000 19.69000 -0.28000 -1.42204 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.34000 19.46000 -0.12000 -0.61665 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08990 8.11980 -0.02990 -0.36824 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.36630 9.40630 -0.04000 -0.42525 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.93840 9.98080 -0.04240 -0.42482 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.38070 9.41530 -0.03460 -0.36749 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01200 11.04620 -0.03420 -0.30961 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.90720 8.93490 -0.02770 -0.31002 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.40570 9.43490 -0.02920 -0.30949 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.97730 13.02390 -0.04660 -0.35780 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.48100 10.51860 -0.03760 -0.35746 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10880 10.14010 -0.03130 -0.30868 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.81110 7.83540 -0.02430 -0.31013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.34970 9.37870 -0.02900 -0.30921 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55180 10.57770 -0.02590 -0.24485 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61710 7.63580 -0.01870 -0.24490 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.13290 9.15530 -0.02240 -0.24467 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41230 10.44580 -0.03350 -0.32070 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.86480 7.89010 -0.02530 -0.32065 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.30080 8.31530 -0.01450 -0.17438 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.46610 9.48830 -0.02220 -0.23397 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.08210 10.10580 -0.02370 -0.23452 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61840 12.64050 -0.02210 -0.17483 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.64000 10.71000 -0.07000 -0.65359 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.68680 12.74700 -0.06020 -0.47227 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 富蘭克林華美第一富基金 38.13000 38.85000 -0.72000 -1.85328 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28810 10.28800 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.95000 13.00000 -0.05000 -0.38462 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.65370 7.69840 -0.04470 -0.58064 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.06380 11.16570 -0.10190 -0.91262 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.06210 10.11450 -0.05240 -0.51807 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.22770 11.28620 -0.05850 -0.51833 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.26110 7.27920 -0.01810 -0.24865 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.61190 9.64080 -0.02890 -0.29977 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.51610 10.54780 -0.03170 -0.30054 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.85940 10.88650 -0.02710 -0.24893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.70000 19.66000 0.04000 0.20346 復華人民幣貨幣市場基金 11.51930 11.51840 0.00090 0.00781 復華人生目標基金 35.38380 35.43360 -0.04980 -0.14054 復華大中華中小策略基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 復華中小精選基金 65.81000 66.67000 -0.86000 -1.28994 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 復華台灣智能基金 11.35000 11.41000 -0.06000 -0.52585 復華全方位基金 26.99000 27.15000 -0.16000 -0.58932 復華全球大趨勢基金-美元 12.81000 12.96000 -0.15000 -1.15741 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.33000 19.53000 -0.20000 -1.02407 復華全球平衡基金-新臺幣 19.82000 19.93000 -0.11000 -0.55193 復華全球物聯網科技基金-美元 15.04000 15.23000 -0.19000 -1.24754 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.90000 14.05000 -0.15000 -1.06762 復華全球原物料基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 復華全球消費基金-新臺幣 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47720 11.47830 -0.00110 -0.00958 復華全球債券基金 13.56870 13.58010 -0.01140 -0.08395 復華全球債券組合基金 14.68000 14.70000 -0.02000 -0.13605 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 復華有利貨幣市場基金 13.41980 13.41970 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.68000 13.70000 -0.02000 -0.14599 復華亞太成長基金 13.96000 14.13000 -0.17000 -1.20311 復華亞太神龍科技基金-美元 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 復華東協世紀基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115 復華南非幣長期收益基金A 13.39000 13.45000 -0.06000 -0.44610 復華南非幣長期收益基金B 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 復華南非幣短期收益基金A 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 復華南非幣短期收益基金B 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 復華美國新星基金-美元 11.82000 11.94000 -0.12000 -1.00503 復華美國新星基金-新臺幣 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356 復華恒生基金 21.36000 21.58000 -0.22000 -1.01946 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 復華恒生單日正向二倍基金 35.30000 35.65000 -0.35000 -0.98177 復華神盾基金 24.23640 24.29080 -0.05440 -0.22395 復華高成長基金 60.19000 60.64000 -0.45000 -0.74208 復華高益策略組合基金 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373 復華貨幣市場基金 14.37960 14.37950 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.19000 18.09000 0.10000 0.55279 復華富時台灣高股息低波動基金 49.20000 49.23000 -0.03000 -0.06094 復華復華基金 19.06000 19.20000 -0.14000 -0.72917 復華華人世紀基金 19.08000 19.14000 -0.06000 -0.31348 復華傳家二號基金 27.63120 27.67360 -0.04240 -0.15321 復華傳家基金 22.89990 22.97890 -0.07900 -0.34379 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.43000 11.61000 -0.18000 -1.55039 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.82000 14.03000 -0.21000 -1.49679 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.68000 9.82000 -0.14000 -1.42566 復華新興人民幣短期收益基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 復華新興人民幣債券基金B 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.59000 18.64000 -0.05000 -0.26824 復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 復華新興市場高收益債券基金B 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.29000 13.36000 -0.07000 -0.52395 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.90000 13.96000 -0.06000 -0.42980 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 復華滬深300 A股基金 23.49000 24.01000 -0.52000 -2.16576 復華數位經濟基金 52.71000 53.30000 -0.59000 -1.10694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.26000 11.35000 -0.09000 -0.79295 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.90810 9.92820 -0.02010 -0.20245 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75690 9.77510 -0.01820 -0.18619 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.06380 10.08430 -0.02050 -0.20329 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.87920 9.89760 -0.01840 -0.18590 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.86880 9.88880 -0.02000 -0.20225 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99000 9.99540 -0.00540 -0.05402 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.91650 9.93610 -0.01960 -0.19726 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03730 10.04210 -0.00480 -0.04780 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.91560 9.93520 -0.01960 -0.19728 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.03970 10.04460 -0.00490 -0.04878 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30380 9.29710 0.00670 0.07207 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12970 9.16640 -0.03670 -0.40038 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.75550 8.77760 -0.02210 -0.25178 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38260 11.37450 0.00810 0.07121 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.17880 11.22370 -0.04490 -0.40005 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84510 10.87250 -0.02740 -0.25201 景順主流基金 18.24000 18.57000 -0.33000 -1.77706 景順台灣科技基金 31.65000 32.45000 -0.80000 -2.46533 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 景順全球科技基金 19.67000 19.70000 -0.03000 -0.15228 景順全球康健基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888 景順貨幣市場基金 15.91920 15.91910 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.40000 34.01000 -0.61000 -1.79359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.54000 14.63000 -0.09000 -0.61517 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71880 8.73230 -0.01350 -0.15460 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39220 8.41550 -0.02330 -0.27687 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01900 11.03620 -0.01720 -0.15585 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58040 10.60980 -0.02940 -0.27710 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 華南永昌中國A股基金(美元) 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55500 9.56200 -0.00700 -0.07321 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.37520 9.36820 0.00700 0.07472 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76910 9.77620 -0.00710 -0.07263 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58690 9.57970 0.00720 0.07516 華南永昌永昌基金 19.01000 19.11000 -0.10000 -0.52329 華南永昌全球亨利組合基金 14.32950 14.35800 -0.02850 -0.19850 華南永昌全球神農水資源基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 華南永昌全球精品基金 15.17000 15.13000 0.04000 0.26438 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.40000 13.47000 -0.07000 -0.51967 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056 華南永昌物聯網精選基金 11.86000 12.01000 -0.15000 -1.24896 華南永昌策略報酬基金 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18240 16.18220 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.08990 24.33220 -0.24230 -0.99580 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92160 11.92150 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17420 10.17670 -0.00250 -0.02457 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.53780 10.56740 -0.02960 -0.28011 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93140 9.93390 -0.00250 -0.02517 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.25090 10.27930 -0.02840 -0.27628 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04920 10.05150 -0.00230 -0.02288 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.34390 10.37270 -0.02880 -0.27765 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90690 9.90910 -0.00220 -0.02220 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.19320 10.22160 -0.02840 -0.27784 華頓中小型基金 24.07000 24.49000 -0.42000 -1.71499 華頓中國多重機會平衡基金 12.50380 12.58810 -0.08430 -0.66968 華頓台灣基金 26.72000 27.30000 -0.58000 -2.12454 華頓平安貨幣市場基金 11.50380 11.50370 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.81000 16.81000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.41790 13.44620 -0.02830 -0.21047 華頓全球高收益債券基金B 8.50140 8.51930 -0.01790 -0.21011 華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.06000 -0.04000 -0.66007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92070 2.91430 0.00640 0.21961 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.70180 13.71600 -0.01420 -0.10353 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46200 0.46310 -0.00110 -0.23753 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.75800 11.74570 0.01230 0.10472 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72720 10.71040 0.01680 0.15686 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96600 10.98980 -0.02380 -0.21656 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99860 10.02040 -0.02180 -0.21756 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.63630 11.67900 -0.04270 -0.36561 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.70780 10.74910 -0.04130 -0.38422 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41850 2.41740 0.00110 0.04550 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96910 1.96450 0.00460 0.23416 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24010 12.29120 -0.05110 -0.41574 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.10470 10.14690 -0.04220 -0.41589 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38190 0.38350 -0.00160 -0.41721 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32660 0.32820 -0.00160 -0.48751 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.42000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.04000 16.11000 -0.07000 -0.43451 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.80000 17.95000 -0.15000 -0.83565 匯豐台灣精典基金 23.07000 23.20000 -0.13000 -0.56034 匯豐全球趨勢組合基金 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 匯豐全球關鍵資源基金 8.18000 8.26000 -0.08000 -0.96852 匯豐安富基金 24.72000 24.81000 -0.09000 -0.36276 匯豐成功基金 38.79000 38.94000 -0.15000 -0.38521 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44260 2.43920 0.00340 0.13939 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24800 2.24440 0.00360 0.16040 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73320 11.76740 -0.03420 -0.29063 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.22460 8.25860 -0.03400 -0.41169 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38710 0.38840 -0.00130 -0.33471 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35110 0.35240 -0.00130 -0.36890 匯豐拉丁美洲基金 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425 匯豐金磚動力基金 14.70000 14.90000 -0.20000 -1.34228 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97160 14.97150 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.20000 -0.05000 -0.96154 匯豐新鑽動力基金 11.25000 11.41000 -0.16000 -1.40228 匯豐龍鳳基金-A類型 49.39000 49.70000 -0.31000 -0.62374 匯豐龍鳳基金-I類型 49.39000 49.70000 -0.31000 -0.62374 匯豐龍騰電子基金 35.61000 36.04000 -0.43000 -1.19312 匯豐雙高收益債券組合基金 12.37630 12.41180 -0.03550 -0.28602 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.96000 19.22000 -0.26000 -1.35276 新光中國成長基金(人民幣) 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 新光中國成長基金(美元) 12.45000 12.50000 -0.05000 -0.40000 新光中國成長基金(新臺幣) 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 22.92000 23.14000 -0.22000 -0.95073 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 新光全球生技醫療基金(美元) 11.29000 11.38000 -0.09000 -0.79086 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92070 9.93860 -0.01790 -0.18011 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.35080 9.33350 0.01730 0.18535 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63180 9.64840 -0.01660 -0.17205 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.06840 9.05160 0.01680 0.18560 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.42400 15.42390 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 新光多重資產基金(A累積)美元 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光亞洲精選基金-美金 24.39000 24.61000 -0.22000 -0.89395 新光亞洲精選基金-新台幣 23.83000 23.96000 -0.13000 -0.54257 新光兩岸優勢基金 13.56000 13.59000 -0.03000 -0.22075 新光店頭基金 24.55000 25.06000 -0.51000 -2.03512 新光南非幣保本基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 新光創新科技基金 14.87000 15.06000 -0.19000 -1.26162 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76640 9.80180 -0.03540 -0.36116 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07810 10.11300 -0.03490 -0.34510 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.74010 9.76740 -0.02730 -0.27950 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37840 9.41270 -0.03430 -0.36440 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69020 9.72410 -0.03390 -0.34862 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.35990 9.38680 -0.02690 -0.28657 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01960 10.03690 -0.01730 -0.17236 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.01920 10.03730 -0.01810 -0.18033 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92790 9.94640 -0.01850 -0.18600 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92790 9.94640 -0.01850 -0.18600 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93050 9.95290 -0.02240 -0.22506 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.93020 9.95270 -0.02250 -0.22607 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.90870 9.93170 -0.02300 -0.23158 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91100 9.93400 -0.02300 -0.23153 瑞銀全球創新趨勢基金 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.92840 9.95940 -0.03100 -0.31126 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.71730 9.74740 -0.03010 -0.30880 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91620 9.95210 -0.03590 -0.36073 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.73980 9.77500 -0.03520 -0.36010 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.79910 9.82990 -0.03080 -0.31333 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.03880 10.07050 -0.03170 -0.31478 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86270 13.90370 -0.04100 -0.29489 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.69480 8.72040 -0.02560 -0.29356 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.12480 36.36900 -0.24420 -0.67145 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.47470 36.75230 -0.27760 -0.75533 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.40440 38.58350 -0.17910 -0.46419 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07860 11.07760 0.00100 0.00903 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32820 10.32750 0.00070 0.00678 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.95780 12.92520 0.03260 0.25222 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.53900 10.52830 0.01070 0.10163 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 群益大印度基金-人民幣 13.04120 13.13000 -0.08880 -0.67631 群益大印度基金-美元 13.34590 13.45700 -0.11110 -0.82559 群益大印度基金-新臺幣 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.17030 12.20310 -0.03280 -0.26878 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.77050 12.82420 -0.05370 -0.41874 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.40040 11.43120 -0.03080 -0.26944 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.91610 10.96200 -0.04590 -0.41872 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.76590 9.79230 -0.02640 -0.26960 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.38920 9.42870 -0.03950 -0.41893 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.52030 9.54600 -0.02570 -0.26922 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.45940 9.49920 -0.03980 -0.41898 群益中小型股基金 45.81000 46.01000 -0.20000 -0.43469 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82970 9.81310 0.01660 0.16916 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.93010 9.92820 0.00190 0.01914 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.95700 8.94200 0.01500 0.16775 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.77650 8.76160 0.01490 0.17006 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.86580 8.86410 0.00170 0.01918 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.99770 7.98430 0.01340 0.16783 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.45040 11.46350 -0.01310 -0.11428 群益中國高收益債券基金-美元 11.27820 11.29270 -0.01450 -0.12840 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.59440 10.60570 -0.01130 -0.10655 群益中國新機會基金N-人民幣 9.30930 9.30030 0.00900 0.09677 群益中國新機會基金N-美元 9.30170 9.30670 -0.00500 -0.05372 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 群益中國新機會基金-人民幣 8.25620 8.24820 0.00800 0.09699 群益中國新機會基金-美元 9.94590 9.95120 -0.00530 -0.05326 群益中國新機會基金-新臺幣 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.09440 19.15980 -0.06540 -0.34134 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.76000 -0.03000 -0.52083 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.69980 9.71650 -0.01670 -0.17187 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.07440 10.10710 -0.03270 -0.32353 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.84430 8.85960 -0.01530 -0.17269 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.18590 9.21570 -0.02980 -0.32336 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.88330 9.91290 -0.02960 -0.29860 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.72770 9.75800 -0.03030 -0.31051 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.42970 9.45790 -0.02820 -0.29816 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.35460 9.38370 -0.02910 -0.31011 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.94010 9.97000 -0.02990 -0.29990 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.03260 10.06380 -0.03120 -0.31002 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.59560 9.62440 -0.02880 -0.29924 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10910 10.13320 -0.02410 -0.23783 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.45330 7.47110 -0.01780 -0.23825 群益全球關鍵生技基金-美元 14.35620 14.32410 0.03210 0.22410 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769 群益印度中小基金N-美元 10.18600 10.23110 -0.04510 -0.44081 群益印度中小基金N-新臺幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 群益印度中小基金-人民幣 15.09630 15.14040 -0.04410 -0.29127 群益印度中小基金-美元 14.56870 14.63320 -0.06450 -0.44078 群益印度中小基金-新臺幣 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769 群益多利策略組合基金 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 群益多重收益組合基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 群益多重資產組合基金 15.33000 15.48000 -0.15000 -0.96899 群益安家基金 23.32270 23.39250 -0.06980 -0.29839 群益安穩貨幣市場基金 16.06170 16.06150 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.41000 20.40000 0.01000 0.04902 群益亞太中小基金 13.03000 13.15000 -0.12000 -0.91255 群益亞太新趨勢平衡基金 17.32000 17.30000 0.02000 0.11561 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59080 9.61360 -0.02280 -0.23716 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47330 7.49110 -0.01780 -0.23762 群益店頭市場基金 95.03000 95.71000 -0.68000 -0.71048 群益東方盛世基金 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477 群益東協成長基金-人民幣 14.21870 14.35990 -0.14120 -0.98329 群益東協成長基金-美元 13.58040 13.73590 -0.15550 -1.13207 群益東協成長基金-新臺幣 12.91000 13.04000 -0.13000 -0.99693 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.09670 11.12200 -0.02530 -0.22748 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.65900 10.68570 -0.02670 -0.24987 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.99560 10.01430 -0.01870 -0.18673 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.94290 9.96550 -0.02260 -0.22678 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.55410 9.57800 -0.02390 -0.24953 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95730 8.97400 -0.01670 -0.18609 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.00090 10.02590 -0.02500 -0.24935 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.72990 9.75210 -0.02220 -0.22764 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.72390 9.74830 -0.02440 -0.25030 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98470 10.00330 -0.01860 -0.18594 群益長安基金 27.45000 27.72000 -0.27000 -0.97403 群益美國新創亮點基金-美元 13.85270 13.91760 -0.06490 -0.46632 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008 群益真善美基金 17.14330 17.22450 -0.08120 -0.47142 群益馬拉松基金 118.79000 118.83000 -0.04000 -0.03366 群益深証中小板基金 14.97000 15.34000 -0.37000 -2.41199 群益創新科技基金 30.94000 31.10000 -0.16000 -0.51447 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.65870 9.63720 0.02150 0.22309 群益華夏盛世基金N-美元 9.67260 9.66560 0.00700 0.07242 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 群益華夏盛世基金-人民幣 10.51830 10.49500 0.02330 0.22201 群益華夏盛世基金-美元 10.66530 10.65760 0.00770 0.07225 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.91000 16.87000 0.04000 0.23711 群益奧斯卡基金 26.12000 26.25000 -0.13000 -0.49524 群益新興金鑽基金-美元 13.04540 13.24070 -0.19530 -1.47500 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.58000 9.71000 -0.13000 -1.33883 群益葛萊美基金 22.53000 22.59000 -0.06000 -0.26560 群益道瓊美國地產ETF基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.15000 12.29000 -0.14000 -1.13914 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.46720 11.57500 -0.10780 -0.93132 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.26820 11.38770 -0.11950 -1.04938 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.18000 10.28000 -0.10000 -0.97276 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.15950 11.26990 -0.11040 -0.97960 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61260 8.69350 -0.08090 -0.93058 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.28190 9.38040 -0.09850 -1.05006 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.47000 -0.08000 -0.94451 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.89060 8.97850 -0.08790 -0.97901 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.03000 28.35000 -0.32000 -1.12875 德信中國精選成長基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 德信台灣主流中小基金 17.77000 18.01000 -0.24000 -1.33259 德信新興股票組合基金 11.50000 11.60000 -0.10000 -0.86207 德信萬保貨幣市場基金 11.91730 11.91720 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.66910 10.66270 0.00640 0.06002 德信數位時代基金 27.04000 27.39000 -0.35000 -1.27784 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64450 11.64440 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.84000 16.09000 -0.25000 -1.55376 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.91820 9.90320 0.01500 0.15147 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.91970 13.89830 0.02140 0.15398 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23950 8.26820 -0.02870 -0.34711 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.38630 11.41530 -0.02900 -0.25405 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.48140 11.51110 -0.02970 -0.25801 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92980 12.98090 -0.05110 -0.39366 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.27000 18.54000 -0.27000 -1.45631 摩根中小基金 23.39000 23.70000 -0.31000 -1.30802 摩根中國A股基金 15.07000 15.07000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 摩根中國亮點基金 13.85000 13.92000 -0.07000 -0.50287 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.87860 11.93950 -0.06090 -0.51007 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.79400 12.83770 -0.04370 -0.34040 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.30360 10.36670 -0.06310 -0.60868 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.14770 13.21490 -0.06720 -0.50852 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.60390 14.65380 -0.04990 -0.34053 摩根台灣金磚基金 19.65000 19.89000 -0.24000 -1.20664 摩根台灣增長基金 49.29000 49.63000 -0.34000 -0.68507 摩根平衡基金 27.63000 27.70000 -0.07000 -0.25271 摩根全球α基金 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388 摩根全球平衡基金 15.27920 15.37590 -0.09670 -0.62891 摩根全球發現基金 12.30000 12.33000 -0.03000 -0.24331 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74200 9.80010 -0.05810 -0.59285 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56610 10.62310 -0.05700 -0.53657 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11920 10.18030 -0.06110 -0.60018 摩根多元入息成長基金-累積型 11.24610 11.31300 -0.06690 -0.59136 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72790 10.77730 -0.04940 -0.45837 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.58390 13.64650 -0.06260 -0.45873 摩根亞洲基金 56.42000 57.03000 -0.61000 -1.06961 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.80850 8.82380 -0.01530 -0.17339 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.19040 10.20920 -0.01880 -0.18415 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.13810 9.15800 -0.01990 -0.21730 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53400 12.55610 -0.02210 -0.17601 摩根東方內需機會基金 17.85000 18.05000 -0.20000 -1.10803 摩根東方科技基金 34.91000 35.23000 -0.32000 -0.90832 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505 摩根金龍收成基金 22.39000 22.53000 -0.14000 -0.62139 摩根第一貨幣市場基金 15.06310 15.06300 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.15000 14.26000 -0.11000 -0.77139 摩根新金磚五國基金 11.57000 11.75000 -0.18000 -1.53191 摩根新絲路基金 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852 摩根新興35基金 13.61000 13.77000 -0.16000 -1.16195 摩根新興日本基金 24.61000 24.71000 -0.10000 -0.40469 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.87520 7.89680 -0.02160 -0.27353 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92450 9.91810 0.00640 0.06453 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.89220 9.92080 -0.02860 -0.28828 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.96700 10.99670 -0.02970 -0.27008 摩根新興科技基金 55.17000 56.07000 -0.90000 -1.60514 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.41830 8.43110 -0.01280 -0.15182 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.54080 10.55700 -0.01620 -0.15345 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.90230 8.97440 -0.07210 -0.80340 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.76360 9.84470 -0.08110 -0.82379 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.38890 9.47720 -0.08830 -0.93171 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.07180 10.15340 -0.08160 -0.80367 摩根龍揚基金 33.49000 33.69000 -0.20000 -0.59365 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 摩根環球股票收益基金-累積型 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 摩根總收益組合基金-月配息型 9.40290 9.41180 -0.00890 -0.09456 摩根總收益組合基金-累積型 11.25270 11.26340 -0.01070 -0.09500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.60000 24.97000 -0.37000 -1.48178 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77000 11.80710 -0.03710 -0.31422 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15000 11.18600 -0.03600 -0.32183 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06560 10.11340 -0.04780 -0.47264 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46570 10.49870 -0.03300 -0.31432 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.94190 9.97390 -0.03200 -0.32084 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96900 9.01150 -0.04250 -0.47162 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.60380 10.63990 -0.03610 -0.33929 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25870 10.27830 -0.01960 -0.19069 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.87060 9.88890 -0.01830 -0.18506 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.63970 9.64320 -0.00350 -0.03630 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.72370 9.74170 -0.01800 -0.18477 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.49590 9.49940 -0.00350 -0.03684 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.63550 11.66330 -0.02780 -0.23835 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.45950 11.48820 -0.02870 -0.24982 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.26950 10.28450 -0.01500 -0.14585 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.14780 11.17440 -0.02660 -0.23804 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.96240 10.98990 -0.02750 -0.25023 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82670 9.84110 -0.01440 -0.14633 聯邦金鑽平衡基金 22.42080 22.70530 -0.28450 -1.25301 聯邦貨幣市場基金 13.14530 13.14520 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.78410 10.80560 -0.02150 -0.19897 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.31030 8.32690 -0.01660 -0.19935 聯邦精選科技基金 12.29000 12.51000 -0.22000 -1.75859 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02820 16.06440 -0.03620 -0.22534 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.03030 12.06990 -0.03960 -0.32809 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.93500 11.98100 -0.04600 -0.38394 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.49580 11.54010 -0.04430 -0.38388 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61200 11.63830 -0.02630 -0.22598 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97350 10.99180 -0.01830 -0.16649 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53650 10.56040 -0.02390 -0.22632 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66970 8.68420 -0.01450 -0.16697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.09000 36.30000 -0.21000 -0.57851 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.60000 15.64000 -0.04000 -0.25575 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.03000 13.07000 -0.04000 -0.30604 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.52000 15.63000 -0.11000 -0.70377 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.41000 15.52000 -0.11000 -0.70876 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.40000 20.43000 -0.03000 -0.14684 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.61000 18.63000 -0.02000 -0.10735 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.55000 15.57000 -0.02000 -0.12845 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.77000 15.79000 -0.02000 -0.12666 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.01000 15.03000 -0.02000 -0.13307 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.31000 -0.03000 -0.17331 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.72000 14.75000 -0.03000 -0.20339 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 聯博貨幣市場基金 14.98290 14.98280 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.54570 10.58490 -0.03920 -0.37034 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.26130 14.31980 -0.05850 -0.40853 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.80350 7.83260 -0.02910 -0.37152 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.68000 21.89000 -0.21000 -0.95934 瀚亞中國基金-人民幣 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779 瀚亞中國基金-新台幣 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925 瀚亞巴西基金 5.30000 5.35000 -0.05000 -0.93458 瀚亞外銷基金 40.90000 41.26000 -0.36000 -0.87252 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 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