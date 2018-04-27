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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/26  107/04/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.37760   10.37670   0.00090    0.00867
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.55040    9.57840  -0.02800   -0.29232
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.76420    9.79280  -0.02860   -0.29205
中國信託台灣活力基金                                             15.18000   15.39000  -0.21000   -1.36452
中國信託台灣優勢基金                                             17.06000   17.34000  -0.28000   -1.61476
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.43000    9.51000  -0.08000   -0.84122
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71020    9.70840   0.00180    0.01854
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23950    9.23780   0.00170    0.01840
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18100   10.18570  -0.00470   -0.04614
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.68480    9.68930  -0.00450   -0.04644
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.91720    9.98180  -0.06460   -0.64718
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.72440    8.78120  -0.05680   -0.64684
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.12160   11.13200  -0.01040   -0.09342
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.13110   10.14050  -0.00940   -0.09270
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97030   10.97020   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.51160    9.54820  -0.03660   -0.38332
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.31270    9.34850  -0.03580   -0.38295
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.69410    9.73520  -0.04110   -0.42218
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.48630    9.52660  -0.04030   -0.42303
中國信託精穩基金                                                 17.68030   17.79130  -0.11100   -0.62390
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
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元大2001基金                                                     64.57000   65.55000  -0.98000   -1.49504
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.41960   37.49910  -0.07950   -0.21201
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28340   11.28240   0.00100    0.00886
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.88340   10.91030  -0.02690   -0.24656
元大上證50基金                                                   31.17000   31.68000  -0.51000   -1.60985
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.63000   12.62000   0.01000    0.07924
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.06000   13.11000  -0.05000   -0.38139
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.31000   13.42000  -0.11000   -0.81967
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.28100   17.39800  -0.11700   -0.67249
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.21200   11.15200   0.06000    0.53802
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.28600   11.25400   0.03200    0.28434
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.18000    3.17000   0.01000    0.31546
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.88000   14.87000   0.01000    0.06725
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.46130   47.33030   0.13100    0.27678
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33370   10.33660  -0.00290   -0.02806
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62490    9.62760  -0.00270   -0.02804
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.95240    9.98070  -0.02830   -0.28355
元大巴西指數基金                                                  6.50500    6.54800  -0.04300   -0.65669
元大巴菲特基金                                                   29.06000   29.43000  -0.37000   -1.25722
元大日經225基金                                                  28.15000   28.01000   0.14000    0.49982
元大台商收成基金                                                 23.09000   23.12000  -0.03000   -0.12976
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
元大台灣50單日正向2倍基金                                        33.90000   34.21000  -0.31000   -0.90617
元大台灣中型100基金                                              31.54000   32.03000  -0.49000   -1.52982
元大台灣加權股價指數基金                                         24.08500   24.22800  -0.14300   -0.59023
元大台灣卓越50基金                                               78.61000   78.91000  -0.30000   -0.38018
元大台灣金融基金                                                 17.09000   17.04000   0.05000    0.29343
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.32000   30.46000  -0.14000   -0.45962
元大台灣高股息基金                                               25.01000   25.22000  -0.21000   -0.83267
元大台灣電子科技基金                                             34.00000   34.35000  -0.35000   -1.01892
元大全球ETF成長組合基金                                          10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.16000   13.24000  -0.08000   -0.60423
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.35000   12.40000  -0.05000   -0.40323
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.61600   12.71500  -0.09900   -0.77861
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.95000    6.93000   0.02000    0.28860
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.48000    6.48000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.04100   10.09500  -0.05400   -0.53492
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.22240   10.23690  -0.01450   -0.14164
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.45590    9.46930  -0.01340   -0.14151
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.23130    9.23060   0.00070    0.00758
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59080    8.59020   0.00060    0.00698
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.75000   13.88000  -0.13000   -0.93660
元大全球農業商機基金                                             16.10000   16.00000   0.10000    0.62500
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.86000    9.18600  -0.32600   -3.54888
元大印度指數基金                                                  9.68200    9.76300  -0.08100   -0.82966
元大印度基金                                                     12.66000   12.76000  -0.10000   -0.78370
元大多多基金                                                     18.88000   19.21000  -0.33000   -1.71786
元大多福基金                                                     55.07000   55.78000  -0.71000   -1.27286
元大亞太成長基金                                                  9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.62130    8.65630  -0.03500   -0.40433
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17960    7.20870  -0.02910   -0.40368
元大卓越基金                                                     48.88000   49.39000  -0.51000   -1.03260
元大店頭基金                                                      8.78000    8.99000  -0.21000   -2.33593
元大泛歐成長基金                                                  9.67000    9.81000  -0.14000   -1.42712
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20080   10.20030   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.19060    9.17630   0.01430    0.15584
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.52020   30.40780   0.11240    0.36964
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.90640   36.02530  -0.11890   -0.33005
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.69860   19.56220   0.13640    0.69726
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.09470   18.33800  -0.24330   -1.32675
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.06750   37.02420   0.04330    0.11695
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.70870   20.66170   0.04700    0.22747
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.61920   17.68970  -0.07050   -0.39854
元大高科技基金                                                   17.91000   18.01000  -0.10000   -0.55525
元大得利貨幣市場基金                                             16.23010   16.22990   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96540   11.96530   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.22000   13.52000  -0.30000   -2.21893
元大華夏中小基金                                                  8.43000    8.45000  -0.02000   -0.23669
元大新中國基金-人民幣                                            11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
元大新中國基金-美元                                              11.34100   11.36700  -0.02600   -0.22873
元大新中國基金-新台幣                                            10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
元大新主流基金                                                   25.51000   25.89000  -0.38000   -1.46775
元大新東協平衡基金-美元                                          10.08700   10.18400  -0.09700   -0.95247
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
元大新興市場ESG策略基金                                          12.87000   12.98000  -0.11000   -0.84746
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.46060   10.54390  -0.08330   -0.79003
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.55180   10.67890  -0.12710   -1.19020
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.70450   10.81740  -0.11290   -1.04369
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.50460    9.60490  -0.10030   -1.04426
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80730    9.84440  -0.03710   -0.37686
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.53030    9.56640  -0.03610   -0.37736
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58260    9.60470  -0.02210   -0.23010
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31660    9.33800  -0.02140   -0.22917
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.57900    9.61460  -0.03560   -0.37027
元大新興亞洲基金                                                 11.83000   11.88000  -0.05000   -0.42088
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.54490    9.61500  -0.07010   -0.72907
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.42530    9.49450  -0.06920   -0.72884
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.43360    9.48880  -0.05520   -0.58174
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.31310    9.36760  -0.05450   -0.58179
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08090   15.08080   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     36.68000   36.96000  -0.28000   -0.75758
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
元大實質多重資產基金-美元                                         9.84500    9.91900  -0.07400   -0.74604
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.81000   14.57000   0.24000    1.64722
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.60000   16.16000  -0.56000   -3.46535
元大精準中小基金                                                 21.18000   21.58000  -0.40000   -1.85357
元大摩臺基金                                                     36.83000   37.04000  -0.21000   -0.56695
元大標普500基金                                                  23.59000   23.45000   0.14000    0.59701
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.98000   14.02000  -0.04000   -0.28531
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.87000   29.62000   0.25000    0.84402
元大標智滬深300基金                                              18.20000   18.72000  -0.52000   -2.77778
元大歐洲50基金                                                   24.78000   24.93000  -0.15000   -0.60168
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.51540    9.53600  -0.02060   -0.21602
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14000   10.13930   0.00070    0.00690
元大績效基金                                                     52.82000   53.63000  -0.81000   -1.51035
元大韓國KOSPI200基金                                             24.21000   23.84000   0.37000    1.55201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.85000   14.89000  -0.04000   -0.26864
日盛上選基金                                                     31.69000   31.91000  -0.22000   -0.68944
日盛小而美基金                                                   18.25000   18.34000  -0.09000   -0.49073
日盛中國內需動力基金                                             11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67870   11.69830  -0.01960   -0.16755
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.96550    9.98220  -0.01670   -0.16730
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.98930   12.01280  -0.02350   -0.19562
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.22430   10.24430  -0.02000   -0.19523
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78680   10.80070  -0.01390   -0.12870
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.18280    9.19460  -0.01180   -0.12834
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
日盛日盛基金                                                     12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
日盛全球抗暖化基金                                               10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02360   10.04690  -0.02330   -0.23191
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.57670    9.59900  -0.02230   -0.23232
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77300    9.79100  -0.01800   -0.18384
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33960    9.35680  -0.01720   -0.18382
日盛全球新興債券基金A                                            10.82990   10.85950  -0.02960   -0.27257
日盛全球新興債券基金B                                             8.54240    8.56570  -0.02330   -0.27202
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42560    2.43300  -0.00740   -0.30415
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.71890    1.72410  -0.00520   -0.30161
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37930    0.38060  -0.00130   -0.34157
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26980    0.27070  -0.00090   -0.33247
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.50120   12.53800  -0.03680   -0.29351
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.74120    8.76690  -0.02570   -0.29315
日盛亞洲機會基金                                                  7.48000    7.52000  -0.04000   -0.53191
日盛首選基金                                                     16.55000   16.79000  -0.24000   -1.42942
日盛高科技基金                                                   16.77000   16.90000  -0.13000   -0.76923
日盛貨幣市場基金                                                 14.74800   14.74780   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.90000   37.82000   0.08000    0.21153
日盛精選五虎基金                                                 36.90000   36.89000   0.01000    0.02711
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46540   13.46530   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               33.11000   33.54000  -0.43000   -1.28205
台新MSCI中國基金                                                 21.37000   21.62000  -0.25000   -1.15634
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      19.00000   18.89000   0.11000    0.58232
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.68000   19.86000  -0.18000   -0.90634
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14150   14.14140   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80470    9.78750   0.01720    0.17573
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84750   10.87210  -0.02460   -0.22627
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.99290   10.00090  -0.00800   -0.07999
台新中國通基金                                                   46.63000   47.29000  -0.66000   -1.39564
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.38300   16.31500   0.06800    0.41679
台新中國精選中小基金                                             12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
台新主流基金                                                     24.17000   24.48000  -0.31000   -1.26634
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.28000   18.27000   0.01000    0.05473
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61980    0.62030  -0.00050   -0.08061
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46970    0.47010  -0.00040   -0.08509
台新台灣中小基金                                                 36.64000   37.15000  -0.51000   -1.37281
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.17850    9.19980  -0.02130   -0.23153
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.25390    9.30640  -0.05250   -0.56413
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.23090   10.28900  -0.05810   -0.56468
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.57730   10.61220  -0.03490   -0.32887
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.26360   11.30130  -0.03770   -0.33359
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
台新印度基金                                                     15.60000   15.76000  -0.16000   -1.01523
台新亞美短期債券基金                                             10.90040   10.89330   0.00710    0.06518
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.74410    8.77180  -0.02770   -0.31578
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30120    0.30260  -0.00140   -0.46266
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.90990   11.94770  -0.03780   -0.31638
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40430    0.40610  -0.00180   -0.44324
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07640   11.07630   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.45750   29.84210  -0.38460   -1.28878
台新智慧生活基金-美元                                             9.87710    9.97150  -0.09440   -0.94670
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.18110    9.21230  -0.03120   -0.33868
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.02510    9.04240  -0.01730   -0.19132
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.67600    9.70900  -0.03300   -0.33989
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.51840    9.53670  -0.01830   -0.19189
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.45450   10.46510  -0.01060   -0.10129
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34720    0.34810  -0.00090   -0.25855
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.94040    7.94850  -0.00810   -0.10191
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27710    0.27780  -0.00070   -0.25198
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.25000    6.30000  -0.05000   -0.79365
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.52100   10.54700  -0.02600   -0.24652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.37000   19.50000  -0.13000   -0.66667
未來資產全球大消費基金                                           14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.86550   11.88500  -0.01950   -0.16407
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.72840    9.74430  -0.01590   -0.16317
未來資產亞洲新富基金                                             21.27000   21.33000  -0.06000   -0.28129
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54970   12.54960   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.02000   12.11000  -0.09000   -0.74319
未來資產新興市場債券基金A                                         8.83080    8.85640  -0.02560   -0.28906
未來資產新興市場債券基金B                                         6.85070    6.87060  -0.01990   -0.28964
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98690   10.98590   0.00100    0.00910
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.24350   10.24300   0.00050    0.00488
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43780    9.43540   0.00240    0.02544
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57900   10.57640   0.00260    0.02458
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57180    8.57640  -0.00460   -0.05364
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.66730    9.67270  -0.00540   -0.05583
永豐中小基金                                                     47.61000   48.32000  -0.71000   -1.46937
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.85330    1.85720  -0.00390   -0.20999
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.40310    2.40820  -0.00510   -0.21178
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.82830    8.84750  -0.01920   -0.21701
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.10520   11.12940  -0.02420   -0.21744
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.53000    4.57000  -0.04000   -0.87527
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.26000   21.45000  -0.19000   -0.88578
永豐主流品牌基金                                                 17.32000   17.21000   0.11000    0.63916
永豐永豐基金                                                     32.85000   33.43000  -0.58000   -1.73497
永豐亞洲民生消費基金                                             12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79220   12.80700  -0.01480   -0.11556
永豐高科技基金                                                   22.74000   22.80000  -0.06000   -0.26316
永豐貨幣市場基金                                                 13.86330   13.86310   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05170    2.05440  -0.00270   -0.13143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.43590    2.44310  -0.00720   -0.29471
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.93330    7.94350  -0.01020   -0.12841
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46640   10.47980  -0.01340   -0.12787
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.45470    7.48150  -0.02680   -0.35822
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.28600   11.32650  -0.04050   -0.35757
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.51000    8.61000  -0.10000   -1.16144
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.03000   19.25000  -0.22000   -1.14286
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.13000   52.44000  -0.31000   -0.59115
永豐領航科技基金                                                 37.11000   37.47000  -0.36000   -0.96077
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.15000   12.35000  -0.20000   -1.61943
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.71000   11.90000  -0.19000   -1.59664
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
永豐趨勢平衡基金                                                 46.34000   47.02000  -0.68000   -1.44619
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.43910   11.43800   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.61620    9.62300  -0.00680   -0.07066
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74090    9.74790  -0.00700   -0.07181
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59890    9.60430  -0.00540   -0.05622
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68270    9.68820  -0.00550   -0.05677
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62490    9.63060  -0.00570   -0.05919
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87670    9.88260  -0.00590   -0.05970
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58330    9.58720  -0.00390   -0.04068
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75110    9.75510  -0.00400   -0.04100
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.67000   11.75000  -0.08000   -0.68085
兆豐國際中小基金                                                 14.52000   14.59000  -0.07000   -0.47978
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.75000   14.72000   0.03000    0.20380
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.50000   20.51000  -0.01000   -0.04876
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.80000   20.83000  -0.03000   -0.14402
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
兆豐國際生命科學基金                                             14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.23950   10.25600  -0.01650   -0.16088
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.68050   10.70830  -0.02780   -0.25961
兆豐國際全球高股息基金                                           11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
兆豐國際全球基金                                                 30.73000   30.87000  -0.14000   -0.45351
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20620   10.20570   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.59610    9.58120   0.01490    0.15551
兆豐國際國民基金                                                 21.70000   22.15000  -0.45000   -2.03160
兆豐國際第一基金                                                 12.57000   12.66000  -0.09000   -0.71090
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.96470    9.99250  -0.02780   -0.27821
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.00860    8.03090  -0.02230   -0.27768
兆豐國際萬全基金                                                 19.74000   19.85000  -0.11000   -0.55416
兆豐國際電子基金                                                 24.43000   24.79000  -0.36000   -1.45220
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.04000    8.06000  -0.02000   -0.24814
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.44000   21.51000  -0.07000   -0.32543
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.63000   17.54000   0.09000    0.51311
兆豐國際豐台灣基金                                               32.39000   32.45000  -0.06000   -0.18490
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48420   12.48410   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.01000   11.12000  -0.11000   -0.98921
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.11260   11.15110  -0.03850   -0.34526
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.96110   12.00170  -0.04060   -0.33829
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.75260   10.78990  -0.03730   -0.34569
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.53700   11.57970  -0.04270   -0.36875
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.27730    8.30590  -0.02860   -0.34433
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.68080    9.71340  -0.03260   -0.33562
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.17580    9.20800  -0.03220   -0.34970
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.19150    9.22570  -0.03420   -0.37070
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.49830    9.53120  -0.03290   -0.34518
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
合庫全球新興市場基金                                              9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
合庫貨幣市場基金                                                 10.11520   10.11510   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.79260    9.81790  -0.02530   -0.25769
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.06210   10.08920  -0.02710   -0.26860
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.29200   10.31410  -0.02210   -0.21427
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.85480   11.88630  -0.03150   -0.26501
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.81210   13.83720  -0.02510   -0.18140
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.32420    9.34850  -0.02430   -0.25993
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.95660    9.98350  -0.02690   -0.26944
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.22560    8.24330  -0.01770   -0.21472
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.29390    9.31850  -0.02460   -0.26399
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.59950   10.61910  -0.01960   -0.18457
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88670   10.88590   0.00080    0.00735
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.68780   10.69960  -0.01180   -0.11028
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12140   10.11760   0.00380    0.03756
安聯中國東協基金                                                 15.92000   16.13000  -0.21000   -1.30192
安聯中國策略基金                                                 15.52000   15.52000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.99000   14.09000  -0.10000   -0.70972
安聯中華新思路基金-美元                                          14.18000   14.29000  -0.11000   -0.76977
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.79000   12.87000  -0.08000   -0.62160
安聯台灣大壩基金                                                 24.51000   24.72000  -0.21000   -0.84951
安聯台灣科技基金                                                 42.25000   42.96000  -0.71000   -1.65270
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47330   12.47320   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 27.47000   27.75000  -0.28000   -1.00901
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10660   10.12150  -0.01490   -0.14721
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.07190   15.09460  -0.02270   -0.15038
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74950    9.76420  -0.01470   -0.15055
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.31000   11.39000  -0.08000   -0.70237
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.08830   12.10920  -0.02090   -0.17260
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11980   10.13840  -0.01860   -0.18346
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26790   12.29060  -0.02270   -0.18469
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.66100    9.67770  -0.01670   -0.17256
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.49840    9.51590  -0.01750   -0.18390
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.20650    9.22350  -0.01700   -0.18431
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.56000   11.61000  -0.05000   -0.43066
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.87040   11.89590  -0.02550   -0.21436
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93690   10.96260  -0.02570   -0.23443
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61140   10.63560  -0.02420   -0.22754
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.09710    9.11620  -0.01910   -0.20952
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.89160    8.91240  -0.02080   -0.23338
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.60150    8.62110  -0.01960   -0.22735
安聯全球人口趨勢基金                                             11.06000   11.13000  -0.07000   -0.62893
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.63000   32.60000   0.03000    0.09202
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
安聯全球計量平衡基金                                             12.52000   12.57000  -0.05000   -0.39777
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07520   12.07570  -0.00050   -0.00414
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54540   10.54580  -0.00040   -0.00379
安聯全球新興市場基金                                             18.58000   18.81000  -0.23000   -1.22275
安聯全球農金趨勢基金                                              9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.11000    9.21000  -0.10000   -1.08578
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
安聯亞洲動態策略基金                                             24.42000   24.72000  -0.30000   -1.21359
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98580    9.99590  -0.01010   -0.10104
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78930    9.79910  -0.00980   -0.10001
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.61640   83.89150  -0.27510   -0.32792
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.76140   12.81630  -0.05490   -0.42836
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.55840   66.78400  -0.22560   -0.33781
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.07740   10.12080  -0.04340   -0.42882
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51180    2.51290  -0.00110   -0.04377
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63270   10.64350  -0.01080   -0.10147
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09310    2.09220   0.00090    0.04302
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87480    8.88270  -0.00790   -0.08894
宏利台灣動力基金                                                 29.67000   30.03000  -0.36000   -1.19880
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.33890   10.43040  -0.09150   -0.87724
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.75500    9.82650  -0.07150   -0.72762
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.26900    8.34220  -0.07320   -0.87747
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.01780    8.07840  -0.06060   -0.75015
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             12.97500   12.99340  -0.01840   -0.14161
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77540    2.78040  -0.00500   -0.17983
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71740   11.73820  -0.02080   -0.17720
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.77620    8.79180  -0.01560   -0.17744
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27480    2.27410   0.00070    0.03078
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67460   10.67930  -0.00470   -0.04401
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.19850    4.23790  -0.03940   -0.92971
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68270    0.68930  -0.00660   -0.95749
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.48000   19.65000  -0.17000   -0.86514
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.59860   11.62320  -0.02460   -0.21165
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36400   10.38750  -0.02350   -0.22623
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00380   10.02190  -0.01810   -0.18060
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.11330    9.13650  -0.02320   -0.25393
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.63280    8.65250  -0.01970   -0.22768
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45180    8.46540  -0.01360   -0.16065
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.63770    8.65870  -0.02100   -0.24253
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.81390    2.82610  -0.01220   -0.43169
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41210    0.41400  -0.00190   -0.45894
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.42380   12.47390  -0.05010   -0.40164
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94210    0.94640  -0.00430   -0.45435
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.71090    7.74130  -0.03040   -0.39270
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.15020    2.15950  -0.00930   -0.43066
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30910    0.31050  -0.00140   -0.45089
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.47680    9.51380  -0.03700   -0.38891
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34870    0.35020  -0.00150   -0.42833
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62720   13.62710   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.78000    2.81000  -0.03000   -1.06762
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.30000   12.42000  -0.12000   -0.96618
宏利臺灣股息收益基金                                             27.34000   27.72000  -0.38000   -1.37085
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.14000   11.20000  -0.06000   -0.53571
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.66000   11.75000  -0.09000   -0.76596
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.65000   11.73000  -0.08000   -0.68201
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.94870    9.94000   0.00870    0.08753
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.03390   10.06590  -0.03200   -0.31791
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.06680    9.08220  -0.01540   -0.16956
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55820   10.57620  -0.01800   -0.17019
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
貝萊德新台幣基金                                                 12.92350   12.92340   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.21000   24.41000  -0.20000   -0.81934
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15280   11.15400  -0.00120   -0.01076
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18140   10.20580  -0.02440   -0.23908
保德信大中華基金                                                 30.37000   30.59000  -0.22000   -0.71919
保德信中小型股基金                                               40.68000   41.35000  -0.67000   -1.62031
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
保德信中國中小基金-美元                                          11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.74230    9.76520  -0.02290   -0.23451
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.72640    9.74650  -0.02010   -0.20623
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.84480    9.86700  -0.02220   -0.22499
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.52120   10.54480  -0.02360   -0.22381
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
保德信中國品牌基金-美元                                          10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
保德信台商全方位基金                                             33.09000   33.43000  -0.34000   -1.01705
保德信全球中小基金                                               29.13000   29.30000  -0.17000   -0.58020
保德信全球消費商機基金                                           17.14000   17.11000   0.03000    0.17534
保德信全球基礎建設基金                                           11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
保德信全球資源基金                                                7.94000    7.95000  -0.01000   -0.12579
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.28000   29.34000  -0.06000   -0.20450
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.91640    9.95330  -0.03690   -0.37073
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.59420   10.63330  -0.03910   -0.36771
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.04860    9.06860  -0.02000   -0.22054
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.65830    9.67960  -0.02130   -0.22005
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.36730    8.38350  -0.01620   -0.19324
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84190   10.86300  -0.02110   -0.19424
保德信亞太基金                                                   21.99000   22.19000  -0.20000   -0.90131
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.56020    8.58330  -0.02310   -0.26913
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.15640   11.18650  -0.03010   -0.26907
保德信店頭市場基金                                               30.99000   31.71000  -0.72000   -2.27058
保德信拉丁美洲基金                                                7.48000    7.58000  -0.10000   -1.31926
保德信金平衡基金                                                 28.64000   28.68000  -0.04000   -0.13947
保德信金滿意基金                                                 38.50000   38.56000  -0.06000   -0.15560
保德信科技島基金                                                 23.39000   23.47000  -0.08000   -0.34086
保德信高成長基金                                                 83.81000   84.42000  -0.61000   -0.72258
保德信第一基金                                                   24.61000   24.88000  -0.27000   -1.08521
保德信貨幣市場基金                                               15.74500   15.74480   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.56930   10.58350  -0.01420   -0.13417
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.34500   10.34370   0.00130    0.01257
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.84630   10.86360  -0.01730   -0.15925
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.93880    9.94010  -0.00130   -0.01308
保德信新世紀基金                                                 10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.25530    8.26840  -0.01310   -0.15843
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.90450   10.92180  -0.01730   -0.15840
保德信新興趨勢組合基金                                           11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
保德信瑞騰基金                                                   15.52850   15.52800   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                               10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.85350    9.86860  -0.01510   -0.15301
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.00480   10.02010  -0.01530   -0.15269
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.77360    9.79460  -0.02100   -0.21440
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.84060    9.86160  -0.02100   -0.21295
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.90560    9.92800  -0.02240   -0.22562
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.90580    9.92820  -0.02240   -0.22562
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.89900    9.91710  -0.01810   -0.18251
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.89920    9.91730  -0.01810   -0.18251
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.91780    9.93990  -0.02210   -0.22234
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.81730    9.84410  -0.02680   -0.27224
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.76890    9.79360  -0.02470   -0.25221
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97650    1.97900  -0.00250   -0.12633
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63910    2.64280  -0.00370   -0.14000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31180    0.31250  -0.00070   -0.22400
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45250    0.45370  -0.00120   -0.26449
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.80560    8.82200  -0.01640   -0.18590
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.92090   11.94080  -0.01990   -0.16666
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.66370    9.67380  -0.01010   -0.10441
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64220   11.65420  -0.01200   -0.10297
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.19370    9.21480  -0.02110   -0.22898
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.10270   11.12820  -0.02550   -0.22915
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.24820   10.26920  -0.02100   -0.20449
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.06660   10.09010  -0.02350   -0.23290
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.17630   10.18630  -0.01000   -0.09817
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66080   10.67130  -0.01050   -0.09839
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.06720   10.07920  -0.01200   -0.11906
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.89850    9.91520  -0.01670   -0.16843
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.12660   10.14370  -0.01710   -0.16858
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.83650    9.85790  -0.02140   -0.21708
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96490    9.98550  -0.02060   -0.20630
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.59370   10.62460  -0.03090   -0.29083
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.52260    6.54660  -0.02400   -0.36660
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.93390   10.97420  -0.04030   -0.36722
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63750   11.63740   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.03000   18.40000  -0.37000   -2.01087
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4091.110004175.65000 -84.54000   -2.02459
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.63610   10.67950  -0.04340   -0.40639
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.91250   11.97360  -0.06110   -0.51029
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.18110   11.23950  -0.05840   -0.51960
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.56620    9.60520  -0.03900   -0.40603
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.25310   10.30570  -0.05260   -0.51040
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.05660   10.10920  -0.05260   -0.52032
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.95700   11.00170  -0.04470   -0.40630
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.79370   11.85430  -0.06060   -0.51121
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.75480   11.81620  -0.06140   -0.51963
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.86000    6.93000  -0.07000   -1.01010
柏瑞巨人基金                                                     12.47000   12.61000  -0.14000   -1.11023
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63920   13.63910   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.95000   16.03000  -0.08000   -0.49906
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.34530   13.37550  -0.03020   -0.22579
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85530   11.89040  -0.03510   -0.29520
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.51430   12.55170  -0.03740   -0.29797
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.11000    9.13050  -0.02050   -0.22452
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.86550    6.88110  -0.01560   -0.22671
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.01390    9.04060  -0.02670   -0.29533
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.66460    8.68800  -0.02340   -0.26934
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.04090   11.07390  -0.03300   -0.29800
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.53680    8.56250  -0.02570   -0.30015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03110   12.06670  -0.03560   -0.29503
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.56130   11.58740  -0.02610   -0.22524
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63750   11.66890  -0.03140   -0.26909
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.39190   11.42600  -0.03410   -0.29844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.09830    9.11890  -0.02060   -0.22590
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.07060   10.10040  -0.02980   -0.29504
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.90390    9.93070  -0.02680   -0.26987
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.82030    9.84970  -0.02940   -0.29849
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.65530    9.68430  -0.02900   -0.29945
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.03050   10.05150  -0.02100   -0.20892
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.97360    9.99970  -0.02610   -0.26101
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92300    9.95080  -0.02780   -0.27937
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.00250   10.02830  -0.02580   -0.25727
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98430   10.00520  -0.02090   -0.20889
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.91470    9.94060  -0.02590   -0.26055
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.87720    9.90480  -0.02760   -0.27865
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.95660    9.98220  -0.02560   -0.25646
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.01130   10.03230  -0.02100   -0.20932
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.97360    9.99970  -0.02610   -0.26101
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92300    9.95080  -0.02780   -0.27937
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.00250   10.02830  -0.02580   -0.25727
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98430   10.00530  -0.02100   -0.20989
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.91470    9.94060  -0.02590   -0.26055
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.87720    9.90480  -0.02760   -0.27865
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.95660    9.98220  -0.02560   -0.25646
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.68870   10.71330  -0.02460   -0.22962
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.92720   11.96170  -0.03450   -0.28842
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.39990   11.43150  -0.03160   -0.27643
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.27390    9.29520  -0.02130   -0.22915
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.07790   10.10710  -0.02920   -0.28891
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.93810    9.96570  -0.02760   -0.27695
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.40110   10.42500  -0.02390   -0.22926
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.10530   11.13750  -0.03220   -0.28911
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.01360   11.04410  -0.03050   -0.27617
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.27400    9.29530  -0.02130   -0.22915
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.07830   10.10750  -0.02920   -0.28889
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.93850    9.96600  -0.02750   -0.27594
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.25000   13.37000  -0.12000   -0.89753
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.42000   14.56000  -0.14000   -0.96154
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.62000    9.72000  -0.10000   -1.02881
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.81000    8.89000  -0.08000   -0.89989
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.09000   10.20000  -0.11000   -1.07843
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.63000   11.73000  -0.10000   -0.85251
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.09000   12.21000  -0.12000   -0.98280
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.48000   12.60000  -0.12000   -0.95238
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.41000   13.57000  -0.16000   -1.17907
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.18000   13.31000  -0.13000   -0.97671
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.27410   11.30200  -0.02790   -0.24686
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47380    7.49220  -0.01840   -0.24559
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.44600   11.46960  -0.02360   -0.20576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.12730   11.15560  -0.02830   -0.25368
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.31740   10.34330  -0.02590   -0.25040
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.53820    8.55590  -0.01770   -0.20687
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.67330    9.69790  -0.02460   -0.25366
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.70370    9.72800  -0.02430   -0.24979
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.70360   10.73090  -0.02730   -0.25441
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.05160   10.07240  -0.02080   -0.20650
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.30080   10.32670  -0.02590   -0.25081
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.02180   10.04720  -0.02540   -0.25281
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.22560    9.24470  -0.01910   -0.20660
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.18660    9.20520  -0.01860   -0.20206
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.72500    9.74940  -0.02440   -0.25027
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.36010   12.38730  -0.02720   -0.21958
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.89030   11.92330  -0.03300   -0.27677
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.35900   11.39100  -0.03200   -0.28092
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.51590    7.53250  -0.01660   -0.22038
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.52210    9.54850  -0.02640   -0.27648
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.19090   10.21970  -0.02880   -0.28181
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.62490   10.64830  -0.02340   -0.21975
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.37710   11.40910  -0.03200   -0.28048
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.30280   10.33140  -0.02860   -0.27683
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.58510    9.60620  -0.02110   -0.21965
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.40780   10.43710  -0.02930   -0.28073
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.12510   11.14610  -0.02100   -0.18841
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.72280   11.75260  -0.02980   -0.25356
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.82980   10.85560  -0.02580   -0.23767
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.24480    9.26230  -0.01750   -0.18894
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.85510    9.88020  -0.02510   -0.25404
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.86000    9.88340  -0.02340   -0.23676
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.04960   11.07770  -0.02810   -0.25366
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92610    9.94490  -0.01880   -0.18904
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.31920   10.34370  -0.02450   -0.23686
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.55680    9.57490  -0.01810   -0.18904
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.39780    9.41560  -0.01780   -0.18905
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.07460   10.10030  -0.02570   -0.25445
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.62040    9.64330  -0.02290   -0.23747
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.05000   18.14000  -0.09000   -0.49614
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.73000   16.81000  -0.08000   -0.47591
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.02750   13.07170  -0.04420   -0.33814
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.87330   10.92190  -0.04860   -0.44498
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.62670   11.67800  -0.05130   -0.43929
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.15870   12.19220  -0.03350   -0.27477
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.30590   11.35860  -0.05270   -0.46397
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.04370   10.08870  -0.04500   -0.44604
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.48750   10.53380  -0.04630   -0.43954
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.41150   10.44020  -0.02870   -0.27490
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.46080   10.50960  -0.04880   -0.46434
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.28470   10.33010  -0.04540   -0.43949
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.40140   10.44990  -0.04850   -0.46412
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.85000   13.61000   0.24000    1.76341
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.30000   31.38000  -1.08000   -3.44168
國泰大中華基金                                                   20.38000   20.54000  -0.16000   -0.77897
國泰小龍基金                                                     15.14000   15.31000  -0.17000   -1.11039
國泰中小成長基金                                                 42.21000   42.89000  -0.68000   -1.58545
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.33410    4.31570   0.01840    0.42635
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.34000   20.30000   0.04000    0.19704
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.78860    0.78840   0.00020    0.02537
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74900    0.74880   0.00020    0.02671
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08370    2.08360   0.00010    0.00480
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.69930    9.72730  -0.02800   -0.28785
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.40420    8.42850  -0.02430   -0.28831
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32500    0.32630  -0.00130   -0.39841
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.37950   11.37840   0.00110    0.00967
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79620    1.80340  -0.00720   -0.39925
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.19080   10.20810  -0.01730   -0.16947
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34830    0.34940  -0.00110   -0.31483
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.79730    4.79590   0.00140    0.02919
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.50000   22.55000  -0.05000   -0.22173
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75230    0.75510  -0.00280   -0.37081
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.64360    3.63510   0.00850    0.23383
國泰中港台基金台幣級別                                           17.10000   17.10000   0.00000    0.00000
國泰中港台基金美元級別                                            0.57850    0.57950  -0.00100   -0.17256
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.21000   27.08000   0.13000    0.48006
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.84000   12.88000  -0.04000   -0.31056
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.69000   35.43000   0.26000    0.73384
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39740   12.39730   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.14000   27.36000  -0.22000   -0.80409
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21370    2.20330   0.01040    0.47202
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35050    0.35020   0.00030    0.08567
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46560    0.46280   0.00280    0.60501
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.78000   12.78000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45820    0.45870  -0.00050   -0.10900
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.55000    5.56000  -0.01000   -0.17986
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18420    0.18490  -0.00070   -0.37858
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41140    0.41360  -0.00220   -0.53191
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37500    0.37700  -0.00200   -0.53050
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43430    0.43660  -0.00230   -0.52680
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.97000   11.02000  -0.05000   -0.45372
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49170    0.49170   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.24000   19.20000   0.04000    0.20833
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.81000   20.80000   0.01000    0.04808
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.36010    2.37310  -0.01300   -0.54781
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.24090   11.33540  -0.09450   -0.83367
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.27910   10.36550  -0.08640   -0.83353
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37460    0.37820  -0.00360   -0.95188
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34260    0.34580  -0.00320   -0.92539
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49440    0.49660  -0.00220   -0.44301
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.57000   11.72000  -0.15000   -1.27986
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40290    0.40880  -0.00590   -1.44325
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.87000   18.05000  -0.18000   -0.99723
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60260    0.60940  -0.00680   -1.11585
國泰科技生化基金                                                 34.95000   35.27000  -0.32000   -0.90729
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.92000   24.83000   0.09000    0.36246
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.20000   14.26000  -0.06000   -0.42076
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.24940   37.45650  -0.20710   -0.55291
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10480   19.96710   0.13770    0.68963
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38650   18.64710  -0.26060   -1.39754
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.76280   39.00280  -0.24000   -0.61534
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.07730   39.24810  -0.17080   -0.43518
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.90100   40.88500   0.01600    0.03913
國泰紐幣2021保本基金                                             11.92560   11.92360   0.00200    0.01677
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20030   12.20020   0.00010    0.00082
國泰紐幣保本基金                                                 12.26100   12.26080   0.00020    0.00163
國泰高科技基金                                                   12.44000   12.58000  -0.14000   -1.11288
國泰國泰基金台幣I級別                                            22.38000   22.45000  -0.07000   -0.31180
國泰國泰基金台幣級別                                             22.38000   22.45000  -0.07000   -0.31180
國泰富時中國A50基金                                              20.16000   20.58000  -0.42000   -2.04082
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33730    0.33820  -0.00090   -0.26611
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45480    0.45360   0.00120    0.26455
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35620    0.35770  -0.00150   -0.41935
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48030    0.47990   0.00040    0.08335
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34850    0.35030  -0.00180   -0.51385
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46990    0.46980   0.00010    0.02129
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.77440   10.80230  -0.02790   -0.25828
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.88840    7.90870  -0.02030   -0.25668
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36390    0.36480  -0.00090   -0.24671
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26600    0.26700  -0.00100   -0.37453
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.07000   12.18000  -0.11000   -0.90312
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40710    0.41140  -0.00430   -1.04521
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14750    2.14560   0.00190    0.08855
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44610    1.44490   0.00120    0.08305
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35040    0.35150  -0.00110   -0.31294
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37550    0.37670  -0.00120   -0.31856
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23830    0.23910  -0.00080   -0.33459
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.76690   10.80070  -0.03380   -0.31294
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.11640    7.13880  -0.02240   -0.31378
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.91000   14.82000   0.09000    0.60729
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 31.89000   32.26000  -0.37000   -1.14693
國泰價值卓越基金                                                 14.85000   14.92000  -0.07000   -0.46917
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38870    0.39170  -0.00300   -0.76589
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.08240   12.09770  -0.01530   -0.12647
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41190    0.41250  -0.00060   -0.14545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.64300    9.62400   0.01900    0.19742
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.64870    8.65510  -0.00640   -0.07394
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56310   10.54230   0.02080    0.19730
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.56480    9.57180  -0.00700   -0.07313
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07710   11.07610   0.00100    0.00903
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15910   10.15840   0.00070    0.00689
第一金大中華基金                                                 26.12000   26.28000  -0.16000   -0.60883
第一金小型精選基金                                               36.99000   37.64000  -0.65000   -1.72689
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.15000   14.08000   0.07000    0.49716
第一金中國世紀基金-美元                                           9.60980    9.60570   0.00410    0.04268
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
第一金中概平衡基金                                               24.45000   24.60000  -0.15000   -0.60976
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22880   15.22870   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.61000  177.60900   0.00100    0.00056
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.34270   13.44100  -0.09830   -0.73134
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.34320   13.44150  -0.09830   -0.73132
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.32000   12.39000  -0.07000   -0.56497
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.33000   12.40000  -0.07000   -0.56452
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.94960    9.97580  -0.02620   -0.26264
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.95050    9.97680  -0.02630   -0.26361
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44880    9.47080  -0.02200   -0.23229
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.47240    9.49440  -0.02200   -0.23172
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.28820   10.31530  -0.02710   -0.26272
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77450    9.79720  -0.02270   -0.23170
第一金全球大趨勢基金                                             22.32000   22.46000  -0.14000   -0.62333
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.89600    7.92990  -0.03390   -0.42750
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.66530    5.68970  -0.02440   -0.42885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.22170    9.22230  -0.00060   -0.00651
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.22270    9.22300  -0.00030   -0.00325
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.41410    9.41480  -0.00070   -0.00744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.41530    9.41610  -0.00080   -0.00850
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60150    8.60440  -0.00290   -0.03370
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.02970   10.03300  -0.00330   -0.03289
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.81160    9.83320  -0.02160   -0.21966
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.09550    8.11710  -0.02160   -0.26610
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.92300    8.94220  -0.01920   -0.21471
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.92320    8.94240  -0.01920   -0.21471
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.00940   11.03030  -0.02090   -0.18948
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01020   11.03440  -0.02420   -0.21931
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95710    9.98360  -0.02650   -0.26544
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.62930   14.66090  -0.03160   -0.21554
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.62140   14.80720  -0.18580   -1.25479
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.63940   14.82550  -0.18610   -1.25527
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.27000   13.42000  -0.15000   -1.11773
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.29000   13.44000  -0.15000   -1.11607
第一金亞洲科技基金                                               20.40000   20.57000  -0.17000   -0.82645
第一金亞洲新興市場基金                                           13.89000   14.07000  -0.18000   -1.27932
第一金店頭市場基金                                                9.56000    9.77000  -0.21000   -2.14944
第一金創新趨勢基金                                               22.98000   23.13000  -0.15000   -0.64851
第一金電子基金                                                   32.16000   32.65000  -0.49000   -1.50077
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     18.97000   19.15000  -0.18000   -0.93995
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.57000   20.46000   0.11000    0.53763
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
統一大中華中小基金(美元)                                         10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.21000   14.26000  -0.05000   -0.35063
統一大滿貫基金                                                   31.08000   31.50000  -0.42000   -1.33333
統一大龍印基金                                                   16.52000   16.65000  -0.13000   -0.78078
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.82000   10.87000  -0.05000   -0.45998
統一中小基金                                                     24.10000   24.41000  -0.31000   -1.26997
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.62360    9.64220  -0.01860   -0.19290
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.77670    9.81440  -0.03770   -0.38413
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.29430    9.32870  -0.03440   -0.36875
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.21460   11.23630  -0.02170   -0.19312
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.30800   11.35160  -0.04360   -0.38409
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.75800   10.79770  -0.03970   -0.36767
統一台灣動力基金                                                 15.61000   15.94000  -0.33000   -2.07026
統一全天候基金                                                  102.73000  104.04000  -1.31000   -1.25913
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.49450    8.52870  -0.03420   -0.40100
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.93300    8.98610  -0.05310   -0.59091
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.77080    8.82020  -0.04940   -0.56008
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.65610    8.69090  -0.03480   -0.40042
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.10280    9.15690  -0.05410   -0.59081
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.93760    8.98790  -0.05030   -0.55964
統一全球債券組合基金                                             12.06510   12.08700  -0.02190   -0.18119
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.40000   14.53000  -0.13000   -0.89470
統一全球新科技基金(美元)                                         14.74000   14.90000  -0.16000   -1.07383
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.58000   13.72000  -0.14000   -1.02041
統一亞太基金                                                     26.27000   26.50000  -0.23000   -0.86792
統一亞洲大金磚基金                                               12.71000   12.85000  -0.14000   -1.08949
統一奔騰基金                                                     54.90000   55.61000  -0.71000   -1.27675
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63690   16.63670   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                              9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
統一強漢基金(美元)                                                9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
統一強漢基金(新台幣)                                             24.54000   24.40000   0.14000    0.57377
統一統信基金                                                     30.37000   30.77000  -0.40000   -1.29997
統一黑馬基金                                                     55.99000   56.66000  -0.67000   -1.18249
統一新亞洲科技能源基金                                           19.08000   19.17000  -0.09000   -0.46948
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.37390    8.39660  -0.02270   -0.27035
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.45800   10.48620  -0.02820   -0.26892
統一經建基金                                                     43.59000   44.15000  -0.56000   -1.26840
統一龍馬基金                                                     63.41000   64.26000  -0.85000   -1.32275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.59000   20.71000  -0.12000   -0.57943
野村中小基金                                                     46.21000   46.78000  -0.57000   -1.21847
野村中國機會基金                                                 14.21000   14.22000  -0.01000   -0.07032
野村巴西基金                                                      6.26000    6.29000  -0.03000   -0.47695
野村日本領先基金                                                 12.45000   12.50000  -0.05000   -0.40000
野村台灣高股息基金                                               21.88000   22.13000  -0.25000   -1.12969
野村台灣運籌基金                                                 34.89000   35.38000  -0.49000   -1.38496
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.72430    9.73530  -0.01100   -0.11299
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.72360    9.73520  -0.01160   -0.11916
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.73710    9.74880  -0.01170   -0.12001
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.80590    9.81690  -0.01100   -0.11205
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.78630    9.79800  -0.01170   -0.11941
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.76700    9.77870  -0.01170   -0.11965
野村平衡基金                                                     18.40000   18.52000  -0.12000   -0.64795
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
野村全球生技醫療基金                                             15.66000   15.63000   0.03000    0.19194
野村全球品牌基金                                                 27.14000   27.13000   0.01000    0.03686
野村全球氣候變遷基金                                              8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.79000   12.84000  -0.05000   -0.38941
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.89000   18.98000  -0.09000   -0.47418
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.03000   12.10000  -0.07000   -0.57851
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.61200   10.62140  -0.00940   -0.08850
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43470   10.43990  -0.00520   -0.04981
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62980    9.63440  -0.00460   -0.04775
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38320    9.38580  -0.00260   -0.02770
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.85210    8.84890   0.00320    0.03616
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.00840   11.01370  -0.00530   -0.04812
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.54360   10.54650  -0.00290   -0.02750
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.99580    9.99220   0.00360    0.03603
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.24230   11.28280  -0.04050   -0.35895
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.82810   10.86730  -0.03920   -0.36072
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.39480   10.42500  -0.03020   -0.28969
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.43230   10.47780  -0.04550   -0.43425
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.50000   10.52680  -0.02680   -0.25459
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.88150    9.92400  -0.04250   -0.42825
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.52890    9.55880  -0.02990   -0.31280
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.70190    9.74300  -0.04110   -0.42184
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.82640   11.87800  -0.05160   -0.43442
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.67510   12.69840  -0.02330   -0.18349
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.90880   10.95580  -0.04700   -0.42900
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.52310   10.55610  -0.03300   -0.31262
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.94220   10.98860  -0.04640   -0.42226
野村成長基金                                                     27.71000   27.92000  -0.21000   -0.75215
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.76680    9.83230  -0.06550   -0.66617
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.76760    9.83270  -0.06510   -0.66208
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.65470    9.70720  -0.05250   -0.54084
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.93310    9.99970  -0.06660   -0.66602
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.89970    9.96560  -0.06590   -0.66127
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78830    9.84160  -0.05330   -0.54158
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.29000   13.39000  -0.10000   -0.74683
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.12680   10.15040  -0.02360   -0.23250
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.05500   10.07890  -0.02390   -0.23713
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.92110    9.93110  -0.01000   -0.10069
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.48430   10.50890  -0.02460   -0.23409
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.35510   10.37970  -0.02460   -0.23700
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.22220   10.23240  -0.01020   -0.09968
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.03300    9.06100  -0.02800   -0.30902
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.82520    9.86870  -0.04350   -0.44079
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.71040    9.75010  -0.03970   -0.40718
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.47050   13.51220  -0.04170   -0.30861
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.64840   12.70430  -0.05590   -0.44001
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.37250   10.41490  -0.04240   -0.40711
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24860   10.28070  -0.03210   -0.31224
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93920    9.96990  -0.03070   -0.30793
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.36470    9.38840  -0.02370   -0.25244
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.93100   10.95870  -0.02770   -0.25277
野村泰國基金                                                     44.36000   44.71000  -0.35000   -0.78282
野村高科技基金                                                   10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
野村貨幣市場基金                                                 16.24400   16.24380   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.09000   17.20000  -0.11000   -0.63953
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.05140    8.06480  -0.01340   -0.16615
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.75590   11.77530  -0.01940   -0.16475
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.30000    7.41000  -0.11000   -1.48448
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.21000    9.30000  -0.09000   -0.96774
野村精選貨幣市場基金                                             12.06870   12.06870   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.16000   12.26000  -0.10000   -0.81566
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.65000   11.75000  -0.10000   -0.85106
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.35000   11.44000  -0.09000   -0.78671
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.39000    8.46000  -0.07000   -0.82742
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.85000   11.95000  -0.10000   -0.83682
野村積極成長基金                                                 11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
野村優質基金                                                     31.54000   31.97000  -0.43000   -1.34501
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.68810    8.70800  -0.01990   -0.22853
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.05440    8.06570  -0.01130   -0.14010
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88010    7.89310  -0.01300   -0.16470
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52030   11.54660  -0.02630   -0.22777
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49310   10.50780  -0.01470   -0.13990
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29450   10.31150  -0.01700   -0.16486
野村環球基金-人民幣計價                                          14.93000   14.99000  -0.06000   -0.40027
野村環球基金-美元計價                                            11.89000   11.95000  -0.06000   -0.50209
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.02000   16.07000  -0.05000   -0.31114
野村鴻利基金                                                     21.11000   21.27000  -0.16000   -0.75223
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84680   16.84670   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.34000   19.58000  -0.24000   -1.22574
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.83000   10.14000  -0.31000   -3.05720
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.03000   13.14000  -0.11000   -0.83714
野村鑫平衡組合基金                                               14.47000   14.62000  -0.15000   -1.02599
野村鑫全球債券組合基金                                           13.20780   13.22240  -0.01460   -0.11042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.89540    9.91180  -0.01640   -0.16546
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.89500    9.91450  -0.01950   -0.19668
凱基台商天下基金                                                 13.44000   13.49000  -0.05000   -0.37064
凱基台灣精五門基金                                               20.23000   20.37000  -0.14000   -0.68729
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.79550   10.82610  -0.03060   -0.28265
凱基亞太高股息基金                                               13.17000   13.24000  -0.07000   -0.52870
凱基亞洲四金磚基金                                               17.96000   18.03000  -0.07000   -0.38824
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.55000   13.57000  -0.02000   -0.14738
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.30300   13.36260  -0.05960   -0.44602
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52850   11.52840   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.01000   26.19000  -0.18000   -0.68729
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.61000   19.68000  -0.07000   -0.35569
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.73840   19.84230  -0.10390   -0.52363
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.44000   18.57000  -0.13000   -0.70005
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.30290   18.45390  -0.15100   -0.81826
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.07280   10.06430   0.00850    0.08446
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.03310    8.02640   0.00670    0.08347
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.95000    7.98000  -0.03000   -0.37594
凱基資源國基金                                                    9.75000    9.84000  -0.09000   -0.91463
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.61800   11.65050  -0.03250   -0.27896
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.85760   10.84020   0.01740    0.16051
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.31000   12.36000  -0.05000   -0.40453
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.52370   12.59290  -0.06920   -0.54952
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.54000   15.60000  -0.06000   -0.38462
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.27000   27.98000   0.29000    1.03645
富邦NASDAQ-100基金                                               26.61000   26.48000   0.13000    0.49094
富邦上証180基金                                                  31.05000   31.49000  -0.44000   -1.39727
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23580    0.23720  -0.00140   -0.59022
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.00000    7.03000  -0.03000   -0.42674
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.24000    7.13000   0.11000    1.54278
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.29000   42.77000  -1.48000   -3.46037
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.75210   11.78130  -0.02920   -0.24785
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.14320   11.18460  -0.04140   -0.37015
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.85760   10.90860  -0.05100   -0.46752
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.39160   10.41740  -0.02580   -0.24766
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.77370    9.81000  -0.03630   -0.37003
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.53240    9.57720  -0.04480   -0.46778
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.83570   20.90600  -0.07030   -0.33627
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.21710   11.21600   0.00110    0.00981
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.73130   10.75790  -0.02660   -0.24726
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.96230   13.00310  -0.04080   -0.31377
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.92160    1.92720  -0.00560   -0.29058
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.65650    9.68690  -0.03040   -0.31383
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.47910    1.48340  -0.00430   -0.28987
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.57830   11.58080  -0.00250   -0.02159
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74500    1.74740  -0.00240   -0.13735
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10150   10.10380  -0.00230   -0.02276
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54170    1.54390  -0.00220   -0.14250
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.50000   24.34000   0.16000    0.65735
富邦日本東証基金                                                 22.57000   22.54000   0.03000    0.13310
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.90000   41.80000   0.10000    0.23923
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  44.96000   44.97000  -0.01000   -0.02224
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  48.72000   48.98000  -0.26000   -0.53083
富邦台灣心基金                                                   20.85000   21.03000  -0.18000   -0.85592
富邦台灣釆吉50基金                                               45.60000   45.78000  -0.18000   -0.39318
富邦台灣科技指數基金                                             51.68000   52.44000  -0.76000   -1.44928
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28790    0.28980  -0.00190   -0.65562
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31260    2.30560   0.00700    0.30361
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34110    0.34150  -0.00040   -0.11713
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.67530   10.68800  -0.01270   -0.11882
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01810    2.01150   0.00660    0.32811
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32940    0.32970  -0.00030   -0.09099
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.25860    9.26960  -0.01100   -0.11867
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.82000   22.94000  -0.12000   -0.52310
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.96000   14.88000   0.08000    0.53763
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.53000   28.77000  -0.24000   -0.83420
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61940   15.61920   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     61.16000   61.63000  -0.47000   -0.76262
富邦科技基金                                                     22.94000   23.10000  -0.16000   -0.69264
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.15490   39.00150   0.15340    0.39332
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.62540   37.73340  -0.10800   -0.28622
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.46850   37.42550   0.04300    0.11489
富邦恒生國企ETF基金                                              21.22000   21.48000  -0.26000   -1.21043
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.54000   32.85000  -0.31000   -0.94368
富邦高成長基金                                                   23.36000   23.55000  -0.19000   -0.80679
富邦基金                                                         12.44000   12.52000  -0.08000   -0.63898
富邦深証100基金                                                  11.01000   11.34000  -0.33000   -2.91005
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.78000   20.85000  -0.07000   -0.33573
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40020    0.40110  -0.00090   -0.22438
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17670   12.20900  -0.03230   -0.26456
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55210    9.57750  -0.02540   -0.26520
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30180    0.30250  -0.00070   -0.23140
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.93270    8.95650  -0.02380   -0.26573
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.76250    9.81370  -0.05120   -0.52172
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.91720    9.95620  -0.03900   -0.39172
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.76250    9.81370  -0.05120   -0.52172
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.91720    9.95620  -0.03900   -0.39172
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.25000   19.31000  -0.06000   -0.31072
富邦精準基金                                                     43.86000   44.30000  -0.44000   -0.99323
富邦精銳中小基金                                                 11.27000   11.37000  -0.10000   -0.87951
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.66000   20.76000  -0.10000   -0.48170
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.08000    8.03000   0.05000    0.62267
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            13.82000   13.98000  -0.16000   -1.14449
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.39000   19.36000   0.03000    0.15496
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.19890   10.20270  -0.00380   -0.03725
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.19830   11.25980  -0.06150   -0.54619
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.87440   10.91540  -0.04100   -0.37562
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.01770   10.02150  -0.00380   -0.03792
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.95490   11.01510  -0.06020   -0.54652
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.61650   10.65650  -0.04000   -0.37536
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富達台灣成長基金                                                 29.14000   29.24000  -0.10000   -0.34200
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.17160    9.21080  -0.03920   -0.42559
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.62150    9.66450  -0.04300   -0.44493
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.46480    9.50770  -0.04290   -0.45121
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.89400    9.93630  -0.04230   -0.42571
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.85280    9.89690  -0.04410   -0.44559
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.69160    9.73550  -0.04390   -0.45093
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.74270    9.78660  -0.04390   -0.44857
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.67380    8.71240  -0.03860   -0.44305
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.56380    9.60860  -0.04480   -0.46625
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.17700    9.22100  -0.04400   -0.47717
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.46640   10.51290  -0.04650   -0.44231
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.18170   10.22940  -0.04770   -0.46630
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.82440    9.87100  -0.04660   -0.47209
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.28230    9.32610  -0.04380   -0.46965
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.63410    9.68000  -0.04590   -0.47417
富達卓越領航全球組合基金                                         14.69000   14.85000  -0.16000   -1.07744
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.89720    8.93570  -0.03850   -0.43086
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.50750    9.55070  -0.04320   -0.45232
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.32300    9.36600  -0.04300   -0.45911
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.87950    9.92250  -0.04300   -0.43336
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.79360    9.83810  -0.04450   -0.45232
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.63490    9.67930  -0.04440   -0.45871
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.38940    9.43240  -0.04300   -0.45588
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.66990    9.71460  -0.04470   -0.46013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.59660    9.61950  -0.02290   -0.23806
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.33310    9.36710  -0.03400   -0.36297
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.81120    8.83720  -0.02600   -0.29421
富蘭克林華美中華基金                                             14.32000   14.46000  -0.14000   -0.96819
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.41000   19.69000  -0.28000   -1.42204
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.34000   19.46000  -0.12000   -0.61665
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.13000   11.22000  -0.09000   -0.80214
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.08990    8.11980  -0.02990   -0.36824
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.36630    9.40630  -0.04000   -0.42525
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.93840    9.98080  -0.04240   -0.42482
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.38070    9.41530  -0.03460   -0.36749
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01200   11.04620  -0.03420   -0.30961
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.90720    8.93490  -0.02770   -0.31002
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.40570    9.43490  -0.02920   -0.30949
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.97730   13.02390  -0.04660   -0.35780
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.48100   10.51860  -0.03760   -0.35746
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10880   10.14010  -0.03130   -0.30868
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.81110    7.83540  -0.02430   -0.31013
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.34970    9.37870  -0.02900   -0.30921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55180   10.57770  -0.02590   -0.24485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61710    7.63580  -0.01870   -0.24490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.13290    9.15530  -0.02240   -0.24467
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41230   10.44580  -0.03350   -0.32070
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.86480    7.89010  -0.02530   -0.32065
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.30080    8.31530  -0.01450   -0.17438
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.46610    9.48830  -0.02220   -0.23397
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.08210   10.10580  -0.02370   -0.23452
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61840   12.64050  -0.02210   -0.17483
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.98000    9.89000   0.09000    0.91001
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.46000    8.42000   0.04000    0.47506
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.20000   11.30000  -0.10000   -0.88496
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.64000   10.71000  -0.07000   -0.65359
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.68680   12.74700  -0.06020   -0.47227
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
富蘭克林華美第一富基金                                           38.13000   38.85000  -0.72000   -1.85328
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28810   10.28800   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.80000   12.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.95000   13.00000  -0.05000   -0.38462
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.45000   14.49000  -0.04000   -0.27605
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.65370    7.69840  -0.04470   -0.58064
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.06380   11.16570  -0.10190   -0.91262
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.06210   10.11450  -0.05240   -0.51807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.22770   11.28620  -0.05850   -0.51833
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.26110    7.27920  -0.01810   -0.24865
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.61190    9.64080  -0.02890   -0.29977
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.51610   10.54780  -0.03170   -0.30054
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.85940   10.88650  -0.02710   -0.24893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.70000   19.66000   0.04000    0.20346
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51930   11.51840   0.00090    0.00781
復華人生目標基金                                                 35.38380   35.43360  -0.04980   -0.14054
復華大中華中小策略基金                                            9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
復華中小精選基金                                                 65.81000   66.67000  -0.86000   -1.28994
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
復華台灣智能基金                                                 11.35000   11.41000  -0.06000   -0.52585
復華全方位基金                                                   26.99000   27.15000  -0.16000   -0.58932
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.81000   12.96000  -0.15000   -1.15741
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.33000   19.53000  -0.20000   -1.02407
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.82000   19.93000  -0.11000   -0.55193
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.04000   15.23000  -0.19000   -1.24754
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.90000   14.05000  -0.15000   -1.06762
復華全球原物料基金                                                9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.19000   13.25000  -0.06000   -0.45283
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47720   11.47830  -0.00110   -0.00958
復華全球債券基金                                                 13.56870   13.58010  -0.01140   -0.08395
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.70000  -0.02000   -0.13605
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.68000   13.73000  -0.05000   -0.36417
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
復華有利貨幣市場基金                                             13.41980   13.41970   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.68000   13.70000  -0.02000   -0.14599
復華亞太成長基金                                                 13.96000   14.13000  -0.17000   -1.20311
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
復華東協世紀基金                                                 13.57000   13.71000  -0.14000   -1.02115
復華南非幣長期收益基金A                                          13.39000   13.45000  -0.06000   -0.44610
復華南非幣長期收益基金B                                           8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
復華南非幣短期收益基金B                                           9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
復華美國新星基金-美元                                            11.82000   11.94000  -0.12000   -1.00503
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.48000   11.58000  -0.10000   -0.86356
復華恒生基金                                                     21.36000   21.58000  -0.22000   -1.01946
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.30000   35.65000  -0.35000   -0.98177
復華神盾基金                                                     24.23640   24.29080  -0.05440   -0.22395
復華高成長基金                                                   60.19000   60.64000  -0.45000   -0.74208
復華高益策略組合基金                                             12.99000   13.01000  -0.02000   -0.15373
復華貨幣市場基金                                                 14.37960   14.37950   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.19000   18.09000   0.10000    0.55279
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.20000   49.23000  -0.03000   -0.06094
復華復華基金                                                     19.06000   19.20000  -0.14000   -0.72917
復華華人世紀基金                                                 19.08000   19.14000  -0.06000   -0.31348
復華傳家二號基金                                                 27.63120   27.67360  -0.04240   -0.15321
復華傳家基金                                                     22.89990   22.97890  -0.07900   -0.34379
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.43000   11.61000  -0.18000   -1.55039
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.82000   14.03000  -0.21000   -1.49679
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.68000    9.82000  -0.14000   -1.42566
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
復華新興人民幣債券基金B                                           9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.59000   18.64000  -0.05000   -0.26824
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.09000    6.11000  -0.02000   -0.32733
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.29000   13.36000  -0.07000   -0.52395
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.90000   13.96000  -0.06000   -0.42980
復華新興市場短期收益基金                                         10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
復華滬深300 A股基金                                              23.49000   24.01000  -0.52000   -2.16576
復華數位經濟基金                                                 52.71000   53.30000  -0.59000   -1.10694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.26000   11.35000  -0.09000   -0.79295
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.90810    9.92820  -0.02010   -0.20245
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.75690    9.77510  -0.01820   -0.18619
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.06380   10.08430  -0.02050   -0.20329
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.87920    9.89760  -0.01840   -0.18590
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.86880    9.88880  -0.02000   -0.20225
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.99000    9.99540  -0.00540   -0.05402
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.91650    9.93610  -0.01960   -0.19726
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.03730   10.04210  -0.00480   -0.04780
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.91560    9.93520  -0.01960   -0.19728
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.03970   10.04460  -0.00490   -0.04878
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30380    9.29710   0.00670    0.07207
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.12970    9.16640  -0.03670   -0.40038
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.75550    8.77760  -0.02210   -0.25178
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38260   11.37450   0.00810    0.07121
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.17880   11.22370  -0.04490   -0.40005
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.84510   10.87250  -0.02740   -0.25201
景順主流基金                                                     18.24000   18.57000  -0.33000   -1.77706
景順台灣科技基金                                                 31.65000   32.45000  -0.80000   -2.46533
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
景順全球科技基金                                                 19.67000   19.70000  -0.03000   -0.15228
景順全球康健基金                                                 17.19000   17.12000   0.07000    0.40888
景順貨幣市場基金                                                 15.91920   15.91910   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     33.40000   34.01000  -0.61000   -1.79359
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.54000   14.63000  -0.09000   -0.61517
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.07000   13.13000  -0.06000   -0.45697
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.71880    8.73230  -0.01350   -0.15460
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.39220    8.41550  -0.02330   -0.27687
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01900   11.03620  -0.01720   -0.15585
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.58040   10.60980  -0.02940   -0.27710
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.55500    9.56200  -0.00700   -0.07321
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.37520    9.36820   0.00700    0.07472
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76910    9.77620  -0.00710   -0.07263
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58690    9.57970   0.00720    0.07516
華南永昌永昌基金                                                 19.01000   19.11000  -0.10000   -0.52329
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.32950   14.35800  -0.02850   -0.19850
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
華南永昌全球精品基金                                             15.17000   15.13000   0.04000    0.26438
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.48000   11.54000  -0.06000   -0.51993
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.40000   13.47000  -0.07000   -0.51967
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.84000   12.88000  -0.04000   -0.31056
華南永昌物聯網精選基金                                           11.86000   12.01000  -0.15000   -1.24896
華南永昌策略報酬基金                                             10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18240   16.18220   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.08990   24.33220  -0.24230   -0.99580
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92160   11.92150   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17420   10.17670  -0.00250   -0.02457
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53780   10.56740  -0.02960   -0.28011
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93140    9.93390  -0.00250   -0.02517
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.25090   10.27930  -0.02840   -0.27628
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04920   10.05150  -0.00230   -0.02288
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.34390   10.37270  -0.02880   -0.27765
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90690    9.90910  -0.00220   -0.02220
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.19320   10.22160  -0.02840   -0.27784
華頓中小型基金                                                   24.07000   24.49000  -0.42000   -1.71499
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.50380   12.58810  -0.08430   -0.66968
華頓台灣基金                                                     26.72000   27.30000  -0.58000   -2.12454
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50380   11.50370   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.81000   16.81000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.41790   13.44620  -0.02830   -0.21047
華頓全球高收益債券基金B                                           8.50140    8.51930  -0.01790   -0.21011
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.02000    6.06000  -0.04000   -0.66007
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.92070    2.91430   0.00640    0.21961
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.70180   13.71600  -0.01420   -0.10353
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46200    0.46310  -0.00110   -0.23753
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.75800   11.74570   0.01230    0.10472
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.72720   10.71040   0.01680    0.15686
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.96600   10.98980  -0.02380   -0.21656
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.99860   10.02040  -0.02180   -0.21756
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.63630   11.67900  -0.04270   -0.36561
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.70780   10.74910  -0.04130   -0.38422
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41850    2.41740   0.00110    0.04550
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96910    1.96450   0.00460    0.23416
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.24010   12.29120  -0.05110   -0.41574
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.10470   10.14690  -0.04220   -0.41589
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38190    0.38350  -0.00160   -0.41721
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32660    0.32820  -0.00160   -0.48751
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.42000    3.42000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.04000   16.11000  -0.07000   -0.43451
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.54000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.80000   17.95000  -0.15000   -0.83565
匯豐台灣精典基金                                                 23.07000   23.20000  -0.13000   -0.56034
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.18000    8.26000  -0.08000   -0.96852
匯豐安富基金                                                     24.72000   24.81000  -0.09000   -0.36276
匯豐成功基金                                                     38.79000   38.94000  -0.15000   -0.38521
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.34000  -0.06000   -0.52910
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.07000   11.13000  -0.06000   -0.53908
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.16000   11.22000  -0.06000   -0.53476
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44260    2.43920   0.00340    0.13939
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24800    2.24440   0.00360    0.16040
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.73320   11.76740  -0.03420   -0.29063
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.22460    8.25860  -0.03400   -0.41169
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38710    0.38840  -0.00130   -0.33471
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35110    0.35240  -0.00130   -0.36890
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.09000    8.14000  -0.05000   -0.61425
匯豐金磚動力基金                                                 14.70000   14.90000  -0.20000   -1.34228
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97160   14.97150   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.15000    5.20000  -0.05000   -0.96154
匯豐新鑽動力基金                                                 11.25000   11.41000  -0.16000   -1.40228
匯豐龍鳳基金-A類型                                               49.39000   49.70000  -0.31000   -0.62374
匯豐龍鳳基金-I類型                                               49.39000   49.70000  -0.31000   -0.62374
匯豐龍騰電子基金                                                 35.61000   36.04000  -0.43000   -1.19312
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.37630   12.41180  -0.03550   -0.28602
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.96000   19.22000  -0.26000   -1.35276
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
新光中國成長基金(美元)                                           12.45000   12.50000  -0.05000   -0.40000
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
新光台灣富貴基金                                                 22.92000   23.14000  -0.22000   -0.95073
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.29000   11.38000  -0.09000   -0.79086
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.92070    9.93860  -0.01790   -0.18011
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.35080    9.33350   0.01730    0.18535
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63180    9.64840  -0.01660   -0.17205
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.06840    9.05160   0.01680    0.18560
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42400   15.42390   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光亞洲精選基金-美金                                            24.39000   24.61000  -0.22000   -0.89395
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.83000   23.96000  -0.13000   -0.54257
新光兩岸優勢基金                                                 13.56000   13.59000  -0.03000   -0.22075
新光店頭基金                                                     24.55000   25.06000  -0.51000   -2.03512
新光南非幣保本基金                                               11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
新光創新科技基金                                                 14.87000   15.06000  -0.19000   -1.26162
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.76640    9.80180  -0.03540   -0.36116
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.07810   10.11300  -0.03490   -0.34510
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.74010    9.76740  -0.02730   -0.27950
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.37840    9.41270  -0.03430   -0.36440
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.69020    9.72410  -0.03390   -0.34862
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.35990    9.38680  -0.02690   -0.28657
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.01960   10.03690  -0.01730   -0.17236
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.01920   10.03730  -0.01810   -0.18033
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92790    9.94640  -0.01850   -0.18600
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92790    9.94640  -0.01850   -0.18600
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.93050    9.95290  -0.02240   -0.22506
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.93020    9.95270  -0.02250   -0.22607
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.90870    9.93170  -0.02300   -0.23158
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.91100    9.93400  -0.02300   -0.23153
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.21000    7.22000  -0.01000   -0.13850
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.92840    9.95940  -0.03100   -0.31126
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.71730    9.74740  -0.03010   -0.30880
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.91620    9.95210  -0.03590   -0.36073
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.73980    9.77500  -0.03520   -0.36010
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.79910    9.82990  -0.03080   -0.31333
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.03880   10.07050  -0.03170   -0.31478
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.86270   13.90370  -0.04100   -0.29489
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.69480    8.72040  -0.02560   -0.29356
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.12480   36.36900  -0.24420   -0.67145
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.47470   36.75230  -0.27760   -0.75533
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.40440   38.58350  -0.17910   -0.46419
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.07860   11.07760   0.00100    0.00903
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.32820   10.32750   0.00070    0.00678
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.95780   12.92520   0.03260    0.25222
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.53900   10.52830   0.01070    0.10163
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
群益大印度基金-人民幣                                            13.04120   13.13000  -0.08880   -0.67631
群益大印度基金-美元                                              13.34590   13.45700  -0.11110   -0.82559
群益大印度基金-新臺幣                                            12.17000   12.25000  -0.08000   -0.65306
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.17030   12.20310  -0.03280   -0.26878
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.77050   12.82420  -0.05370   -0.41874
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.40040   11.43120  -0.03080   -0.26944
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.91610   10.96200  -0.04590   -0.41872
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.76590    9.79230  -0.02640   -0.26960
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.38920    9.42870  -0.03950   -0.41893
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.52030    9.54600  -0.02570   -0.26922
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.45940    9.49920  -0.03980   -0.41898
群益中小型股基金                                                 45.81000   46.01000  -0.20000   -0.43469
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82970    9.81310   0.01660    0.16916
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.93010    9.92820   0.00190    0.01914
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.95700    8.94200   0.01500    0.16775
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.77650    8.76160   0.01490    0.17006
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.86580    8.86410   0.00170    0.01918
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.99770    7.98430   0.01340    0.16783
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.45040   11.46350  -0.01310   -0.11428
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.27820   11.29270  -0.01450   -0.12840
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.59440   10.60570  -0.01130   -0.10655
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.30930    9.30030   0.00900    0.09677
群益中國新機會基金N-美元                                          9.30170    9.30670  -0.00500   -0.05372
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.25620    8.24820   0.00800    0.09699
群益中國新機會基金-美元                                           9.94590    9.95120  -0.00530   -0.05326
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                   19.09440   19.15980  -0.06540   -0.34134
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.88000    7.89000  -0.01000   -0.12674
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.73000    5.76000  -0.03000   -0.52083
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.69980    9.71650  -0.01670   -0.17187
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.07440   10.10710  -0.03270   -0.32353
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.84430    8.85960  -0.01530   -0.17269
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.18590    9.21570  -0.02980   -0.32336
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.88330    9.91290  -0.02960   -0.29860
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.72770    9.75800  -0.03030   -0.31051
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.42970    9.45790  -0.02820   -0.29816
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.35460    9.38370  -0.02910   -0.31011
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.94010    9.97000  -0.02990   -0.29990
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.03260   10.06380  -0.03120   -0.31002
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.59560    9.62440  -0.02880   -0.29924
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.10910   10.13320  -0.02410   -0.23783
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.45330    7.47110  -0.01780   -0.23825
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.35620   14.32410   0.03210    0.22410
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.62000   13.57000   0.05000    0.36846
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.53000   11.59000  -0.06000   -0.51769
群益印度中小基金N-美元                                           10.18600   10.23110  -0.04510   -0.44081
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
群益印度中小基金-人民幣                                          15.09630   15.14040  -0.04410   -0.29127
群益印度中小基金-美元                                            14.56870   14.63320  -0.06450   -0.44078
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.20000   16.25000  -0.05000   -0.30769
群益多利策略組合基金                                             11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
群益多重收益組合基金                                             13.60000   13.63000  -0.03000   -0.22010
群益多重資產組合基金                                             15.33000   15.48000  -0.15000   -0.96899
群益安家基金                                                     23.32270   23.39250  -0.06980   -0.29839
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06170   16.06150   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.41000   20.40000   0.01000    0.04902
群益亞太中小基金                                                 13.03000   13.15000  -0.12000   -0.91255
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.32000   17.30000   0.02000    0.11561
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59080    9.61360  -0.02280   -0.23716
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47330    7.49110  -0.01780   -0.23762
群益店頭市場基金                                                 95.03000   95.71000  -0.68000   -0.71048
群益東方盛世基金                                                  9.39000    9.47000  -0.08000   -0.84477
群益東協成長基金-人民幣                                          14.21870   14.35990  -0.14120   -0.98329
群益東協成長基金-美元                                            13.58040   13.73590  -0.15550   -1.13207
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.91000   13.04000  -0.13000   -0.99693
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.09670   11.12200  -0.02530   -0.22748
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.65900   10.68570  -0.02670   -0.24987
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.99560   10.01430  -0.01870   -0.18673
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.94290    9.96550  -0.02260   -0.22678
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.55410    9.57800  -0.02390   -0.24953
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95730    8.97400  -0.01670   -0.18609
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.00090   10.02590  -0.02500   -0.24935
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.72990    9.75210  -0.02220   -0.22764
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.72390    9.74830  -0.02440   -0.25030
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98470   10.00330  -0.01860   -0.18594
群益長安基金                                                     27.45000   27.72000  -0.27000   -0.97403
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.85270   13.91760  -0.06490   -0.46632
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.86000   12.90000  -0.04000   -0.31008
群益真善美基金                                                   17.14330   17.22450  -0.08120   -0.47142
群益馬拉松基金                                                  118.79000  118.83000  -0.04000   -0.03366
群益深証中小板基金                                               14.97000   15.34000  -0.37000   -2.41199
群益創新科技基金                                                 30.94000   31.10000  -0.16000   -0.51447
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.65870    9.63720   0.02150    0.22309
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.67260    9.66560   0.00700    0.07242
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.51830   10.49500   0.02330    0.22201
群益華夏盛世基金-美元                                            10.66530   10.65760   0.00770    0.07225
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.91000   16.87000   0.04000    0.23711
群益奧斯卡基金                                                   26.12000   26.25000  -0.13000   -0.49524
群益新興金鑽基金-美元                                            13.04540   13.24070  -0.19530   -1.47500
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.58000    9.71000  -0.13000   -1.33883
群益葛萊美基金                                                   22.53000   22.59000  -0.06000   -0.26560
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.02000   18.04000  -0.02000   -0.11086
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.15000   12.29000  -0.14000   -1.13914
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.46720   11.57500  -0.10780   -0.93132
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.26820   11.38770  -0.11950   -1.04938
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.18000   10.28000  -0.10000   -0.97276
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.15950   11.26990  -0.11040   -0.97960
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.61260    8.69350  -0.08090   -0.93058
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.28190    9.38040  -0.09850   -1.05006
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.39000    8.47000  -0.08000   -0.94451
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.89060    8.97850  -0.08790   -0.97901
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.03000   28.35000  -0.32000   -1.12875
德信中國精選成長基金                                             12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
德信台灣主流中小基金                                             17.77000   18.01000  -0.24000   -1.33259
德信新興股票組合基金                                             11.50000   11.60000  -0.10000   -0.86207
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91730   11.91720   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.66910   10.66270   0.00640    0.06002
德信數位時代基金                                                 27.04000   27.39000  -0.35000   -1.27784
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64450   11.64440   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          15.84000   16.09000  -0.25000   -1.55376
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.81000   18.80000   0.01000    0.05319
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.27000    7.29000  -0.02000   -0.27435
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.91820    9.90320   0.01500    0.15147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.91970   13.89830   0.02140    0.15398
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.23950    8.26820  -0.02870   -0.34711
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.38630   11.41530  -0.02900   -0.25405
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.48140   11.51110  -0.02970   -0.25801
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.92980   12.98090  -0.05110   -0.39366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.27000   18.54000  -0.27000   -1.45631
摩根中小基金                                                     23.39000   23.70000  -0.31000   -1.30802
摩根中國A股基金                                                  15.07000   15.07000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                            12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
摩根中國亮點基金                                                 13.85000   13.92000  -0.07000   -0.50287
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.87860   11.93950  -0.06090   -0.51007
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.79400   12.83770  -0.04370   -0.34040
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.30360   10.36670  -0.06310   -0.60868
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.14770   13.21490  -0.06720   -0.50852
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.60390   14.65380  -0.04990   -0.34053
摩根台灣金磚基金                                                 19.65000   19.89000  -0.24000   -1.20664
摩根台灣增長基金                                                 49.29000   49.63000  -0.34000   -0.68507
摩根平衡基金                                                     27.63000   27.70000  -0.07000   -0.25271
摩根全球α基金                                                   18.55000   18.56000  -0.01000   -0.05388
摩根全球平衡基金                                                 15.27920   15.37590  -0.09670   -0.62891
摩根全球發現基金                                                 12.30000   12.33000  -0.03000   -0.24331
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74200    9.80010  -0.05810   -0.59285
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.56610   10.62310  -0.05700   -0.53657
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.11920   10.18030  -0.06110   -0.60018
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.24610   11.31300  -0.06690   -0.59136
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.72790   10.77730  -0.04940   -0.45837
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.58390   13.64650  -0.06260   -0.45873
摩根亞洲基金                                                     56.42000   57.03000  -0.61000   -1.06961
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.80850    8.82380  -0.01530   -0.17339
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.19040   10.20920  -0.01880   -0.18415
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.13810    9.15800  -0.01990   -0.21730
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.53400   12.55610  -0.02210   -0.17601
摩根東方內需機會基金                                             17.85000   18.05000  -0.20000   -1.10803
摩根東方科技基金                                                 34.91000   35.23000  -0.32000   -0.90832
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.43000   11.51000  -0.08000   -0.69505
摩根金龍收成基金                                                 22.39000   22.53000  -0.14000   -0.62139
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06310   15.06300   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.15000   14.26000  -0.11000   -0.77139
摩根新金磚五國基金                                               11.57000   11.75000  -0.18000   -1.53191
摩根新絲路基金                                                   10.42000   10.54000  -0.12000   -1.13852
摩根新興35基金                                                   13.61000   13.77000  -0.16000   -1.16195
摩根新興日本基金                                                 24.61000   24.71000  -0.10000   -0.40469
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.87520    7.89680  -0.02160   -0.27353
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.92450    9.91810   0.00640    0.06453
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.89220    9.92080  -0.02860   -0.28828
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.96700   10.99670  -0.02970   -0.27008
摩根新興科技基金                                                 55.17000   56.07000  -0.90000   -1.60514
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.41830    8.43110  -0.01280   -0.15182
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.54080   10.55700  -0.01620   -0.15345
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.90230    8.97440  -0.07210   -0.80340
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.76360    9.84470  -0.08110   -0.82379
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.38890    9.47720  -0.08830   -0.93171
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.07180   10.15340  -0.08160   -0.80367
摩根龍揚基金                                                     33.49000   33.69000  -0.20000   -0.59365
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.40290    9.41180  -0.00890   -0.09456
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.25270   11.26340  -0.01070   -0.09500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.60000   24.97000  -0.37000   -1.48178
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.77000   11.80710  -0.03710   -0.31422
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15000   11.18600  -0.03600   -0.32183
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.06560   10.11340  -0.04780   -0.47264
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.46570   10.49870  -0.03300   -0.31432
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.94190    9.97390  -0.03200   -0.32084
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.96900    9.01150  -0.04250   -0.47162
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.60380   10.63990  -0.03610   -0.33929
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.25870   10.27830  -0.01960   -0.19069
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.87060    9.88890  -0.01830   -0.18506
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.63970    9.64320  -0.00350   -0.03630
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.72370    9.74170  -0.01800   -0.18477
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.49590    9.49940  -0.00350   -0.03684
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.63550   11.66330  -0.02780   -0.23835
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.45950   11.48820  -0.02870   -0.24982
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.26950   10.28450  -0.01500   -0.14585
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.14780   11.17440  -0.02660   -0.23804
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.96240   10.98990  -0.02750   -0.25023
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.82670    9.84110  -0.01440   -0.14633
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.42080   22.70530  -0.28450   -1.25301
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14530   13.14520   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.78410   10.80560  -0.02150   -0.19897
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.31030    8.32690  -0.01660   -0.19935
聯邦精選科技基金                                                 12.29000   12.51000  -0.22000   -1.75859
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.02820   16.06440  -0.03620   -0.22534
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.03030   12.06990  -0.03960   -0.32809
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.93500   11.98100  -0.04600   -0.38394
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.49580   11.54010  -0.04430   -0.38388
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.61200   11.63830  -0.02630   -0.22598
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.97350   10.99180  -0.01830   -0.16649
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.53650   10.56040  -0.02390   -0.22632
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66970    8.68420  -0.01450   -0.16697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.09000   36.30000  -0.21000   -0.57851
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.60000   15.64000  -0.04000   -0.25575
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.03000   13.07000  -0.04000   -0.30604
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.71000   13.74000  -0.03000   -0.21834
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.86000   12.90000  -0.04000   -0.31008
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.54000   12.57000  -0.03000   -0.23866
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.10000   12.19000  -0.09000   -0.73831
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.52000   15.63000  -0.11000   -0.70377
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.41000   15.52000  -0.11000   -0.70876
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.40000   20.43000  -0.03000   -0.14684
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.61000   18.63000  -0.02000   -0.10735
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.61000   12.62000  -0.01000   -0.07924
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.78000   15.80000  -0.02000   -0.12658
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.50000   16.51000  -0.01000   -0.06057
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.55000   15.57000  -0.02000   -0.12845
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.77000   15.79000  -0.02000   -0.12666
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.33000   14.35000  -0.02000   -0.13937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.32000   14.34000  -0.02000   -0.13947
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.01000   15.03000  -0.02000   -0.13307
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.37000   18.40000  -0.03000   -0.16304
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.31000  -0.03000   -0.17331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.74000   13.77000  -0.03000   -0.21786
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.55000   13.58000  -0.03000   -0.22091
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.72000   14.75000  -0.03000   -0.20339
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.67000   14.71000  -0.04000   -0.27192
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
聯博貨幣市場基金                                                 14.98290   14.98280   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.54570   10.58490  -0.03920   -0.37034
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.26130   14.31980  -0.05850   -0.40853
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.80350    7.83260  -0.02910   -0.37152
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.38000   14.43000  -0.05000   -0.34650
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.39000   14.44000  -0.05000   -0.34626
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.68000   21.89000  -0.21000   -0.95934
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.14000   13.17000  -0.03000   -0.22779
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.45000   14.44000   0.01000    0.06925
瀚亞巴西基金                                                      5.30000    5.35000  -0.05000   -0.93458
瀚亞外銷基金                                                     40.90000   41.26000  -0.36000   -0.87252
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.44320   10.51010  -0.06690   -0.63653
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28450   10.31430  -0.02980   -0.28892
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14590   12.17710  -0.03120   -0.25622
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.08850   10.10020  -0.01170   -0.11584
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.61910    7.66760  -0.04850   -0.63253
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.14930    8.17300  -0.02370   -0.28998
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.16830    8.18930  -0.02100   -0.25643
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.31330    7.32180  -0.00850   -0.11609
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.99840    9.02160  -0.02320   -0.25716
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.37020    9.42990  -0.05970   -0.63309
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.52620    9.55390  -0.02770   -0.28993
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.37940    9.40360  -0.02420   -0.25735
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.32000   13.44000  -0.12000   -0.89286
瀚亞印度基金-美元                                                13.71000   13.82000  -0.11000   -0.79595
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.27000   29.46000  -0.19000   -0.64494
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.19000   12.23000  -0.04000   -0.32706
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.50000   11.61000  -0.11000   -0.94746
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.28000   15.38000  -0.10000   -0.65020
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.57000   11.65000  -0.08000   -0.68670
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.56180   11.65150  -0.08970   -0.76986
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.71260   12.69550   0.01710    0.13469
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.13910   11.20010  -0.06100   -0.54464
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.65500   10.70280  -0.04780   -0.44661
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.70380   11.71690  -0.01310   -0.11180
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.15800    9.22900  -0.07100   -0.76931
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.64230    9.62940   0.01290    0.13396
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.43550    9.48720  -0.05170   -0.54494
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.01720    9.05770  -0.04050   -0.44713
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.36240    9.37290  -0.01050   -0.11203
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.08870   14.10670  -0.01800   -0.12760
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.40070   10.44850  -0.04780   -0.45748
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.75730   10.78100  -0.02370   -0.21983
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.43840   12.45440  -0.01600   -0.12847
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.34000   11.38000  -0.04000   -0.35149
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.31000   22.61000  -0.30000   -1.32685
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54310   13.54290   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               23.61000   23.62000  -0.01000   -0.04234
瀚亞高科技基金                                                   56.72000   57.07000  -0.35000   -0.61328
瀚亞理財通基金                                                   24.96000   25.01000  -0.05000   -0.19992
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
瀚亞菁華基金                                                     21.83000   22.00000  -0.17000   -0.77273
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.28470   13.32480  -0.04010   -0.30094
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.59820    9.62720  -0.02900   -0.30123
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.53830   10.62500  -0.08670   -0.81600
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.02850    9.97090   0.05760    0.57768
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.94940   11.01370  -0.06430   -0.58382
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.96460   10.00980  -0.04520   -0.45156
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.15210   10.16060  -0.00850   -0.08366
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.60130    8.67210  -0.07080   -0.81641
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.89160    7.84630   0.04530    0.57734
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.54950    9.60550  -0.05600   -0.58300
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.57360    8.61250  -0.03890   -0.45167
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.22340    8.23030  -0.00690   -0.08384
瀚亞電通網基金                                                   14.69000   14.80000  -0.11000   -0.74324
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.68600   13.71470  -0.02870   -0.20926
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.11400   10.17450  -0.06050   -0.59462
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.16690   10.19530  -0.02840   -0.27856
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.61540   11.63970  -0.02430   -0.20877
瀚亞歐洲基金                                                     12.03000   12.08000  -0.05000   -0.41391
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