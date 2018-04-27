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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月26日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大滬深300正2  元大中型100       宏洲              昶和     東泥     達欣工
宏洲          富邦H股正2      富邦科技          中和              大統染   興泰
嘉裕          富邦臺灣加權正2 富邦摩台          本盟              海悅     達新
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          亞力              銘旺科   立益
大東          正道            富邦金融          華城              卓越     怡華
立益          友旺            元大MSCI台灣      永冠-KY           統領     昶和
佳和          同開            永豐臺灣加權      和康生                     大統染
昶和          悠克            富邦日本          科妍                       亞崴
三洋紡                        國泰日經225       上緯投控                   程泰
本盟                          元大日經225       康聯-KY                    科妍
瑞利                          元大美債7-10正2   中鋼構                     士紙
樂士                          元大美債7-10反1   世紀鋼                     高興昌
正峰新                        元大S&P日圓反1    國巨                       東明-KY
億泰                          富邦歐洲          海悅                       世紀鋼
毛寶                          FH彭博高收益債    威盛                       映泰
燁興                          FH彭博新興債      承啟                       隴華
中鴻                          FH富時高息低波    統懋                       玉晶光
聚亨                          宏洲              太空梭                     世芯-KY
千興                          嘉裕              麗臺                       拓凱
威致                          東華              大毅                       傳奇
華豐                          大東              強茂                       東科-KY
首利                          立益              華新科                     亞弘電
麗正                          佳和              玉晶光                     遠雄來
東訊                          昶和              海華                       夏都
華泰                          三洋紡            柏承                       欣欣
錸德                          本盟              晶心科                     統領
倫飛                          瑞利              無敵                       杜康-DR
威盛                          樂士              偉聯                       晨訊科-DR
銘旺科                        正峰新            台船                       友佳-DR
統懋                          億泰              台南-KY                    精熙-DR
翔耀                          毛寶              杜康-DR                    一零四
太空梭                        燁興              陽光能源-DR                欣天然
新利虹                        中鴻              慶豐富                     新海
麗臺                          聚亨              川飛                       秋雨
華映                          千興                                         欣高
吉祥全                        威致                                         台數科
憶聲                          華豐                                         南六
科風                          首利                                         基勝-KY
建碁                          麗正                                         威宏-KY
和鑫                          東訊                                         波力-KY
力特                          華泰                                         政伸
喬鼎                          錸德                                         吉源-KY
正達                          倫飛
晟鈦                          威盛
新世紀                        銘旺科
誠創                          統懋
嘉威                          翔耀
力銘                          太空梭
亞太電                        新利虹
達能                          麗臺
清惠                          華映
慧友                          吉祥全
勁永                          憶聲
捷泰                          科風
互億                          建碁
天瀚                          和鑫
迅杰                          力特
華上                          喬鼎
光麗-KY                       正達
元晶                          晟鈦
華冠                          新世紀
裕豐                          誠創
寶徠                          嘉威
新建                          力銘
皇普                          亞太電
日勝生                        達能
台船                          清惠
台南-KY                       慧友
康師傅-DR                     勁永
聖馬丁-DR                     捷泰
神州-DR                       互億
耀傑-DR                       天瀚
同方友友-DR                   迅杰
晨訊科-DR                     華上
友佳-DR                       光麗-KY
陽光能源-DR                   元晶
精熙-DR                       華冠
中福                          裕豐
雷虎                          寶徠
中視                          新建
秋雨                          皇普
慶豐富                        日勝生
國光生                        台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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