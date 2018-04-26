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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大滬深300正2 元大中型100          宏洲              昶和     東泥     達欣工     
宏洲     富邦H股正2 富邦科技          中和              大統染   興泰                
嘉裕     富邦臺灣加權正2 富邦摩台          本盟              海悅     達新                
東華     群益臺灣加權反1 富邦發達          亞力              銘旺科   立益                
大東     正道     富邦金融          華城              卓越     怡華                
立益     友旺     元大MSCI台灣          永冠-KY           統領     昶和                
佳和     同開     永豐臺灣加權          和康生                     大統染              
昶和     悠克     富邦日本          科妍                       亞崴                
三洋紡            國泰日經225          上緯投控                   程泰                
本盟              元大日經225          康聯-KY                    科妍                
瑞利              元大美債7-10正2          中鋼構                     士紙                
樂士              元大美債7-10反1          世紀鋼                     高興昌              
正峰新            元大S&P日圓反1          國巨                       東明-KY             
億泰              富邦歐洲          海悅                       世紀鋼              
毛寶              FH彭博高收益債          威盛                       映泰                
燁興              FH彭博新興債          承啟                       隴華                
中鴻              FH富時高息低波          統懋                       玉晶光              
聚亨              宏洲              太空梭                     世芯-KY             
千興              嘉裕              麗臺                       拓凱                
威致              東華              大毅                       傳奇                
華豐              大東              強茂                       東科-KY             
首利              立益              華新科                     亞弘電              
麗正              佳和              玉晶光                     遠雄來              
東訊              昶和              海華                       夏都                
華泰              三洋紡            柏承                       欣欣                
錸德              本盟              晶心科                     統領                
倫飛              瑞利              無敵                       杜康-DR             
威盛              樂士              偉聯                       晨訊科-DR            
銘旺科            正峰新            台船                       友佳-DR             
統懋              億泰              台南-KY                    精熙-DR             
翔耀              毛寶              杜康-DR                    一零四              
太空梭            燁興              陽光能源-DR                   欣天然              
新利虹            中鴻              慶豐富                     新海                
麗臺              聚亨              川飛                       秋雨                
華映              千興                                         欣高                
吉祥全            威致                                         台數科              
憶聲              華豐                                         南六                
科風              首利                                         基勝-KY             
建碁              麗正                                         威宏-KY             
和鑫              東訊                                         波力-KY             
力特              華泰                                         政伸                
喬鼎              錸德                                         吉源-KY             
正達              倫飛                                                             
晟鈦              威盛                                                             
新世紀            銘旺科                                                           
誠創              統懋                                                             
嘉威              翔耀                                                             
力銘              太空梭                                                           
亞太電            新利虹                                                           
達能              麗臺                                                             
清惠              華映                                                             
慧友              吉祥全                                                           
勁永              憶聲                                                             
捷泰              科風                                                             
互億              建碁                                                             
天瀚              和鑫                                                             
迅杰              力特                                                             
華上              喬鼎                                                             
光麗-KY           正達                                                             
元晶              晟鈦                                                             
華冠              新世紀                                                           
裕豐              誠創                                                             
寶徠              嘉威                                                             
新建              力銘                                                             
皇普              亞太電                                                           
日勝生            達能                                                             
台船              清惠                                                             
台南-KY           慧友                                                             
康師傅-DR          勁永                                                             
聖馬丁-DR          捷泰                                                             
神州-DR           互億                                                             
耀傑-DR           天瀚                                                             
同方友友-DR          迅杰                                                             
晨訊科-DR          華上                                                             
友佳-DR           光麗-KY                                                          
陽光能源-DR          元晶                                                             
精熙-DR           華冠                                                             
中福              裕豐                                                             
雷虎              寶徠                                                             
中視              新建                                                             
秋雨              皇普                                                             
慶豐富            日勝生                                                           
國光生            台船                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生
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