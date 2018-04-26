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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   其祥-KY             
易威     凱衛     富邦美債7-10          凱柏實業          謚源     德麥                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          遠昇              東林     世坤                
南璋     晟楠     元大美債7-10          昇銳              欣厚-KY  萬國通              
勝昱     寶得利   富邦中國政策債          點晶              友銓     新昕纖              
飛寶企業 昇華     元大美債1-3          振維              達威     聚紡                
精確              元大投資級公司債          大峽谷-KY          松崗     興采                
宏易              元大中國債3-5          太欣              三圓     直得                
唐鋒              群益15年IG電信債          立衛              雙喜     泰茂                
榮群              群益15年IG科技債          青雲              力泰     至興                
天宇              群益10年IG金融債          凱鈺              理銘     萬在                
新零售            國泰5Y+新興債          建達              雅茗-KY  瑞穎                
力新              國泰1-5Y高收債          撼訊              亞都     大恭                
恩得利            合世              沛亨              東凌-KY  雙邦                
李洲              易威              保銳              關中     致振                
凱柏實業          穆拉德            英格爾            隆中     康聯訊              
遠昇              南璋                                時報     韋僑                
及成              勝昱                                欣泰     威潤                
鑫龍騰            飛寶企業                                     唐榮                
和進              精確                                         世豐                
耀勝              宏易                                         凌網                
倚強              唐鋒                                         李洲                
錦明              榮群                                         港建                
鑫創              天宇                                         昇銳                
廣寰科            新零售                                       至寶電              
點晶              力新                                         點晶                
建舜電            恩得利                                       幸康                
泰谷              李洲                                         迎輝                
典範              凱柏實業                                     重鳥鵬              
長天              遠昇                                         東林                
益通              及成                                         晟楠                
振維              鑫龍騰                                       營邦                
鴻翊              和進                                         友銓                
迎輝              耀勝                                         青雲                
欣厚-KY           倚強                                         昇益                
兆遠              錦明                                         三聯                
系統電            鑫創                                         合邦                
世紀              廣寰科                                       業強                
華容              點晶                                         撼訊                
建榮              建舜電                                       安碁                
立衛              泰谷                                         易通展              
天揚              典範                                         迅德                
鈺創              長天                                         倉和                
合正              益通                                         三圓                
寶聯通            振維                                         力泰                
昇益              鴻翊                                         理銘                
凱鈺              迎輝                                         惠普                
德宏              欣厚-KY                                      安心                
合邦              兆遠                                         燦星旅              
萬旭              系統電                                       高野                
驊宏資            世紀                                         亞都                
久正              華容                                         老爺知              
上揚              建榮                                         德記                
全譜              立衛                                         誠品生活            
易通展            天揚                                         華義                
安鈦克            鈺創                                         時報                
元隆              合正                                         琉園                
沛亨              寶聯通                                       旭然                
九暘              昇益                                         鼎創達              
凱碩              凱鈺                                         捷必勝-KY            
全達              德宏                                         明揚                
奧斯特            合邦                                         綠河-KY             
保銳              萬旭                                         欣雄                
立碁              驊宏資                                       欣泰                
越峰              久正                                                             
英格爾            上揚                                                             
士開              全譜                                                             
志嘉              易通展                                                           
富裔              安鈦克                                                           
正德              元隆                                                             
燦星旅            沛亨                                                             
富驛-KY           九暘                                                             
劍湖山            凱碩                                                             
德記              全達                                                             
泰偉              奧斯特                                                           
華義              保銳                                                             
得利影            立碁                                                             
鼎創達            越峰                                                             
花王              英格爾                                                           
邦泰              士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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