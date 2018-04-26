美股交易的最關鍵時段：收盤前30分鐘

美國股市呈現出神奇的一幕：在收盤前 30 分鐘，成交量通常暴增，以致於一些交易員和投資者抱怨，最後半小時的交易量幾乎占了全天總交易量的 1/4。

英國《金融時報》援引瑞士信貸數據稱，平均來看，美股收盤前最後半小時的成交量占全日比重從十年前的 16% 升至 2012 年的 20%，今年進一步升至接近 25%。僅收盤集合競價階段的交易量比重今年就達到 8.2%，是 2007 年 3% 的將近三倍。

這樣一來，被交易員們稱為「流動性微笑」的成交量變動圖居然演變成了「流動性嘲諷之笑」的樣子：

之所以出現這種現象，主要是 ETF 和其他指數跟蹤投資工具通常在全日交易時段的最後半個小時調整交易標的，集中處理申購、贖回的大宗交易，以便更為精準地追蹤指數。

自從金融危機以來，以交易所交易基金 (ETF) 為代表的被動投資迅速崛起，成為市場的一股主導勢力，現在大約有三分之一的美國資產是以這種方式投資的。而對沖基金等主動投資基金由於費率高且表現平平而日漸式微。

這種流動性過於集中的現象使得市場交易風險大增，可能放大盤中中大單對盤面的衝擊，盤中更容易出現震盪。

美股市場的流動性變得惡化，投資者買入或賣出股票變得沒有以前容易了。一旦危機來臨，流動性將變得更加緊張，屆時離場不易，會令市場下跌或者動盪的時間延長。

『新聞來源／華爾街見聞』