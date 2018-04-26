[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 中和 昶和 東泥 達欣工 宏洲 富邦H股正2 富邦科技 本盟 大統染 興泰 嘉裕 富邦臺灣加權正2 富邦摩台 華城 海悅 達新 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 永冠-KY 銘旺科 立益 大東 正道 富邦金融 和康生 卓越 怡華 立益 友旺 元大MSCI台灣 科妍 統領 昶和 佳和 同開 永豐臺灣加權 上緯投控 大統染 昶和 悠克 富邦日本 康聯-KY 亞崴 三洋紡 國泰日經225 中鋼構 程泰 本盟 元大日經225 世紀鋼 科妍 瑞利 元大韓國 國巨 士紙 樂士 元大美債7-10正2 海悅 高興昌 正峰新 元大美債7-10反1 威盛 東明-KY 億泰 元大S&P日圓反1 承啟 世紀鋼 毛寶 富邦歐洲 統懋 映泰 燁興 FH彭博高收益債 太空梭 隴華 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 玉晶光 聚亨 第一金工業30反1 大毅 世芯-KY 千興 FH富時高息低波 強茂 拓凱 威致 台榮 華新科 傳奇 華豐 大洋 海華 東科-KY 首利 恆大 柏承 亞弘電 麗正 遠東新 晶心科 遠雄來 東訊 宏洲 無敵 夏都 華泰 廣豐 偉聯 欣欣 錸德 嘉裕 台南-KY 統領 倫飛 東華 杜康-DR 杜康-DR 威盛 大東 陽光能源-DR 晨訊科-DR 銘旺科 立益 慶豐富 友佳-DR 統懋 佳和 川飛 精熙-DR 翔耀 聚隆 一零四 太空梭 昶和 欣天然 新利虹 大統染 新海 麗臺 三洋紡 秋雨 華映 本盟 欣高 吉祥全 正道 台數科 憶聲 瑞利 南六 科風 中興電 基勝-KY 建碁 樂士 威宏-KY 和鑫 正峰新 波力-KY 力特 巨庭 政伸 喬鼎 錩泰 吉源-KY 正達 瑞智 晟鈦 智伸科 新世紀 華電 誠創 億泰 嘉威 合機 力銘 台肥 亞太電 毛寶 達能 燁興 清惠 中鴻 慧友 聚亨 勁永 千興 捷泰 威致 互億 華豐 天瀚 申豐 迅杰 首利 華上 信錦 光麗-KY 麗正 元晶 東訊 華冠 華泰 裕豐 錸德 寶徠 敬鵬 新建 廷鑫 皇普 倫飛 日勝生 威盛 台船 銘旺科 台南-KY 統懋 康師傅-DR 翔耀 聖馬丁-DR 太空梭 神州-DR 新利虹 耀傑-DR 麗臺 同方友友-DR 華映 晨訊科-DR 吉祥全 友佳-DR 憶聲 陽光能源-DR 星通 精熙-DR 科風 中福 建碁 雷虎 和鑫 中視 力特 秋雨 喬鼎 慶豐富 正達 國光生 晟鈦 新世紀 台端 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 清惠 慧友 金橋 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 淳安 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 新建 皇普 日勝生 建國 工信 台船 益航 臺企銀 欣欣 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生 泰昇-KY 政伸