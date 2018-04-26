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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月25日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2   元大中型100       中和              昶和     東泥     達欣工
宏洲          富邦H股正2      富邦科技          本盟              大統染   興泰
嘉裕          富邦臺灣加權正2 富邦摩台          華城              海悅     達新
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          永冠-KY           銘旺科   立益
大東          正道            富邦金融          和康生            卓越     怡華
立益          友旺            元大MSCI台灣      科妍              統領     昶和
佳和          同開            永豐臺灣加權      上緯投控                   大統染
昶和          悠克            富邦日本          康聯-KY                    亞崴
三洋紡                        國泰日經225       中鋼構                     程泰
本盟                          元大日經225       世紀鋼                     科妍
瑞利                          元大韓國          國巨                       士紙
樂士                          元大美債7-10正2   海悅                       高興昌
正峰新                        元大美債7-10反1   威盛                       東明-KY
億泰                          元大S&P日圓反1    承啟                       世紀鋼
毛寶                          富邦歐洲          統懋                       映泰
燁興                          FH彭博高收益債    太空梭                     隴華
中鴻                          FH彭博新興債      麗臺                       玉晶光
聚亨                          第一金工業30反1   大毅                       世芯-KY
千興                          FH富時高息低波    強茂                       拓凱
威致                          台榮              華新科                     傳奇
華豐                          大洋              海華                       東科-KY
首利                          恆大              柏承                       亞弘電
麗正                          遠東新            晶心科                     遠雄來
東訊                          宏洲              無敵                       夏都
華泰                          廣豐              偉聯                       欣欣
錸德                          嘉裕              台南-KY                    統領
倫飛                          東華              杜康-DR                    杜康-DR
威盛                          大東              陽光能源-DR                晨訊科-DR
銘旺科                        立益              慶豐富                     友佳-DR
統懋                          佳和              川飛                       精熙-DR
翔耀                          聚隆                                         一零四
太空梭                        昶和                                         欣天然
新利虹                        大統染                                       新海
麗臺                          三洋紡                                       秋雨
華映                          本盟                                         欣高
吉祥全                        正道                                         台數科
憶聲                          瑞利                                         南六
科風                          中興電                                       基勝-KY
建碁                          樂士                                         威宏-KY
和鑫                          正峰新                                       波力-KY
力特                          巨庭                                         政伸
喬鼎                          錩泰                                         吉源-KY
正達                          瑞智
晟鈦                          智伸科
新世紀                        華電
誠創                          億泰
嘉威                          合機
力銘                          台肥
亞太電                        毛寶
達能                          燁興
清惠                          中鴻
慧友                          聚亨
勁永                          千興
捷泰                          威致
互億                          華豐
天瀚                          申豐
迅杰                          首利
華上                          信錦
光麗-KY                       麗正
元晶                          東訊
華冠                          華泰
裕豐                          錸德
寶徠                          敬鵬
新建                          廷鑫
皇普                          倫飛
日勝生                        威盛
台船                          銘旺科
台南-KY                       統懋
康師傅-DR                     翔耀
聖馬丁-DR                     太空梭
神州-DR                       新利虹
耀傑-DR                       麗臺
同方友友-DR                   華映
晨訊科-DR                     吉祥全
友佳-DR                       憶聲
陽光能源-DR                   星通
精熙-DR                       科風
中福                          建碁
雷虎                          和鑫
中視                          力特
秋雨                          喬鼎
慶豐富                        正達
國光生                        晟鈦
                              新世紀
                              台端
                              誠創
                              嘉威
                              力銘
                              亞太電
                              達能
                              清惠
                              慧友
                              金橋
                              勁永
                              捷泰
                              互億
                              天瀚
                              迅杰
                              淳安
                              華上
                              君耀-KY
                              光麗-KY
                              元晶
                              華冠
                              裕豐
                              寶徠
                              新建
                              皇普
                              日勝生
                              建國
                              工信
                              台船
                              益航
                              臺企銀
                              欣欣
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              巨騰-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
                              泰昇-KY
                              政伸
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