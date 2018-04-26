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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   其祥-KY             
易威     永捷     富邦美債7-10          凱柏實業          謚源     德麥                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          遠昇              東林     世坤                
南璋     海灣     元大美債7-10          昇銳              欣厚-KY  萬國通              
勝昱     晟楠     富邦中國政策債          點晶              友銓     新昕纖              
飛寶企業 寶得利   元大美債1-3          振維              達威     聚紡                
精確     昇華     元大投資級公司債          大峽谷-KY          松崗     興采                
宏易              元大中國債3-5          太欣              三圓     直得                
唐鋒              群益15年IG電信債          立衛              雙喜     泰茂                
榮群              群益15年IG科技債          青雲              力泰     至興                
天宇              群益10年IG金融債          凱鈺              理銘     萬在                
新零售            國泰5Y+新興債          建達              雅茗-KY  瑞穎                
力新              國泰1-5Y高收債          撼訊              亞都     大恭                
恩得利            合世              沛亨              東凌-KY  雙邦                
李洲              易威              保銳              關中     致振                
凱柏實業          穆拉德                              隆中     康聯訊              
遠昇              大樹                                時報     韋僑                
及成              南璋                                欣泰     威潤                
鑫龍騰            勝昱                                         唐榮                
和進              新昕纖                                       世豐                
耀勝              飛寶企業                                     凌網                
倚強              聚紡                                         李洲                
錦明              精確                                         港建                
鑫創              宏易                                         昇銳                
廣寰科            唐鋒                                         至寶電              
點晶              美琪瑪                                       點晶                
建舜電            榮群                                         幸康                
泰谷              天宇                                         迎輝                
典範              新零售                                       重鳥鵬              
長天              力新                                         東林                
益通              恩得利                                       晟楠                
振維              李洲                                         營邦                
鴻翊              凱柏實業                                     友銓                
迎輝              遠昇                                         青雲                
欣厚-KY           及成                                         昇益                
兆遠              鑫龍騰                                       三聯                
系統電            和進                                         合邦                
世紀              耀勝                                         業強                
華容              倚強                                         撼訊                
建榮              錦明                                         安碁                
立衛              鑫創                                         易通展              
天揚              廣寰科                                       迅德                
鈺創              點晶                                         倉和                
合正              建舜電                                       三圓                
寶聯通            幸康                                         力泰                
昇益              泰谷                                         理銘                
凱鈺              典範                                         惠普                
德宏              漢科                                         安心                
合邦              長天                                         燦星旅              
萬旭              益通                                         高野                
驊宏資            振維                                         亞都                
久正              鴻翊                                         老爺知              
上揚              迎輝                                         德記                
全譜              欣厚-KY                                      誠品生活            
易通展            兆遠                                         華義                
安鈦克            華星光                                       時報                
元隆              系統電                                       琉園                
沛亨              世紀                                         旭然                
九暘              華容                                         鼎創達              
凱碩              建榮                                         捷必勝-KY            
全達              立衛                                         明揚                
奧斯特            天揚                                         綠河-KY             
保銳              鈺創                                         欣雄                
立碁              合正                                         欣泰                
越峰              寶聯通                                                           
英格爾            昇益                                                             
士開              凱鈺                                                             
志嘉              德宏                                                             
富裔              寬魚國際                                                         
正德              合邦                                                             
燦星旅            廣運                                                             
富驛-KY           萬旭                                                             
劍湖山            驊宏資                                                           
德記              久正                                                             
泰偉              豪勉                                                             
華義              上揚                                                             
得利影            全譜                                                             
鼎創達            易通展                                                           
花王              沛波                                                             
邦泰              方土昶                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  新漢                                                             
                  英格爾                                                           
                  泰藝                                                             
                  匯鑽科                                                           
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  易飛網                                                           
                  劍湖山                                                           
                  東凌-KY                                                          
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  歐買尬                                                           
                  大宇資                                                           
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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