[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 其祥-KY 易威 永捷 富邦美債7-10 凱柏實業 謚源 德麥 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 遠昇 東林 世坤 南璋 海灣 元大美債7-10 昇銳 欣厚-KY 萬國通 勝昱 晟楠 富邦中國政策債 點晶 友銓 新昕纖 飛寶企業 寶得利 元大美債1-3 振維 達威 聚紡 精確 昇華 元大投資級公司債 大峽谷-KY 松崗 興采 宏易 元大中國債3-5 太欣 三圓 直得 唐鋒 群益15年IG電信債 立衛 雙喜 泰茂 榮群 群益15年IG科技債 青雲 力泰 至興 天宇 群益10年IG金融債 凱鈺 理銘 萬在 新零售 國泰5Y+新興債 建達 雅茗-KY 瑞穎 力新 國泰1-5Y高收債 撼訊 亞都 大恭 恩得利 合世 沛亨 東凌-KY 雙邦 李洲 易威 保銳 關中 致振 凱柏實業 穆拉德 隆中 康聯訊 遠昇 大樹 時報 韋僑 及成 南璋 欣泰 威潤 鑫龍騰 勝昱 唐榮 和進 新昕纖 世豐 耀勝 飛寶企業 凌網 倚強 聚紡 李洲 錦明 精確 港建 鑫創 宏易 昇銳 廣寰科 唐鋒 至寶電 點晶 美琪瑪 點晶 建舜電 榮群 幸康 泰谷 天宇 迎輝 典範 新零售 重鳥鵬 長天 力新 東林 益通 恩得利 晟楠 振維 李洲 營邦 鴻翊 凱柏實業 友銓 迎輝 遠昇 青雲 欣厚-KY 及成 昇益 兆遠 鑫龍騰 三聯 系統電 和進 合邦 世紀 耀勝 業強 華容 倚強 撼訊 建榮 錦明 安碁 立衛 鑫創 易通展 天揚 廣寰科 迅德 鈺創 點晶 倉和 合正 建舜電 三圓 寶聯通 幸康 力泰 昇益 泰谷 理銘 凱鈺 典範 惠普 德宏 漢科 安心 合邦 長天 燦星旅 萬旭 益通 高野 驊宏資 振維 亞都 久正 鴻翊 老爺知 上揚 迎輝 德記 全譜 欣厚-KY 誠品生活 易通展 兆遠 華義 安鈦克 華星光 時報 元隆 系統電 琉園 沛亨 世紀 旭然 九暘 華容 鼎創達 凱碩 建榮 捷必勝-KY 全達 立衛 明揚 奧斯特 天揚 綠河-KY 保銳 鈺創 欣雄 立碁 合正 欣泰 越峰 寶聯通 英格爾 昇益 士開 凱鈺 志嘉 德宏 富裔 寬魚國際 正德 合邦 燦星旅 廣運 富驛-KY 萬旭 劍湖山 驊宏資 德記 久正 泰偉 豪勉 華義 上揚 得利影 全譜 鼎創達 易通展 花王 沛波 邦泰 方土昶 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 常珵 立碁 越峰 新漢 英格爾 泰藝 匯鑽科 士開 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 易飛網 劍湖山 東凌-KY 德記 泰偉 華義 歐買尬 大宇資 得利影 鼎創達 花王 邦泰