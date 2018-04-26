[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/25 107/04/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.37670 10.37800 -0.00130 -0.01253 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.57840 9.56370 0.01470 0.15371 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.79280 9.78120 0.01160 0.11859 中國信託台灣活力基金 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 中國信託台灣優勢基金 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.70840 9.70210 0.00630 0.06493 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23780 9.23180 0.00600 0.06499 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18570 10.19250 -0.00680 -0.06672 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.68930 9.69590 -0.00660 -0.06807 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98180 10.03200 -0.05020 -0.50040 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.78120 8.82540 -0.04420 -0.50083 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.13200 11.08170 0.05030 0.45390 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14050 10.09480 0.04570 0.45271 中國信託智能運動基金-台幣 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 中國信託智能運動基金-美元 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97020 10.97010 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.54820 9.53780 0.01040 0.10904 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.34850 9.33830 0.01020 0.10923 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.73520 9.73810 -0.00290 -0.02978 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.52660 9.52920 -0.00260 -0.02728 中國信託精穩基金 17.79130 17.85280 -0.06150 -0.34448 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.55000 65.61000 -0.06000 -0.09145 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.49910 37.67520 -0.17610 -0.46742 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28240 11.28140 0.00100 0.00886 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91030 10.85780 0.05250 0.48352 元大上證50基金 31.68000 31.84000 -0.16000 -0.50251 元大大中華TMT基金-人民幣 12.62000 12.48000 0.14000 1.12179 元大大中華TMT基金-新台幣 11.80000 11.62000 0.18000 1.54905 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124 元大大中華價值指數基金-美元 13.42000 13.30300 0.11700 0.87950 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.39800 17.19500 0.20300 1.18058 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.15200 11.01100 0.14100 1.28054 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.25400 11.05900 0.19500 1.76327 元大中國平衡基金-人民幣 3.17000 3.12000 0.05000 1.60256 元大中國平衡基金-新台幣 14.87000 14.58000 0.29000 1.98903 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.33030 47.42010 -0.08980 -0.18937 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33660 10.33230 0.00430 0.04162 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62760 9.62360 0.00400 0.04156 元大中國機會債券基金-新台幣 9.98070 9.92940 0.05130 0.51665 元大巴西指數基金 6.54800 6.57600 -0.02800 -0.42579 元大巴菲特基金 29.43000 29.38000 0.05000 0.17018 元大日經225基金 28.01000 28.10000 -0.09000 -0.32028 元大台商收成基金 23.12000 23.25000 -0.13000 -0.55914 元大台灣50單日反向1倍基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 元大台灣50單日正向2倍基金 34.21000 34.60000 -0.39000 -1.12717 元大台灣中型100基金 32.03000 32.15000 -0.12000 -0.37325 元大台灣加權股價指數基金 24.22800 24.27300 -0.04500 -0.18539 元大台灣卓越50基金 78.91000 79.24000 -0.33000 -0.41646 元大台灣金融基金 17.04000 17.05000 -0.01000 -0.05865 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.46000 30.54000 -0.08000 -0.26195 元大台灣高股息基金 25.22000 25.39000 -0.17000 -0.66955 元大台灣電子科技基金 34.35000 34.53000 -0.18000 -0.52129 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 元大全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.24000 13.04000 0.20000 1.53374 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.33000 9.18000 0.15000 1.63399 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.40000 12.26000 0.14000 1.14192 元大全球不動產證券化基金-美元 12.71500 12.55600 0.15900 1.26633 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.05000 8.93000 0.12000 1.34378 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.93000 6.83000 0.10000 1.46413 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.48000 6.42000 0.06000 0.93458 元大全球股票入息基金-美元配息 10.09500 10.11700 -0.02200 -0.21746 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.23690 10.24790 -0.01100 -0.10734 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.46930 9.47950 -0.01020 -0.10760 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.23060 9.21310 0.01750 0.18995 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59020 8.57380 0.01640 0.19128 元大全球新興市場精選組合基金 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 元大全球農業商機基金 16.00000 16.10000 -0.10000 -0.62112 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.18600 9.23500 -0.04900 -0.53059 元大印度指數基金 9.76300 9.69200 0.07100 0.73256 元大印度基金 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 元大多多基金 19.21000 19.29000 -0.08000 -0.41472 元大多福基金 55.78000 55.82000 -0.04000 -0.07166 元大亞太成長基金 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65630 8.61660 0.03970 0.46074 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20870 7.17560 0.03310 0.46129 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.02400 9.96600 0.05800 0.58198 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.12000 10.06100 0.05900 0.58642 元大卓越基金 49.39000 49.43000 -0.04000 -0.08092 元大店頭基金 8.99000 8.90000 0.09000 1.01124 元大泛歐成長基金 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20030 10.19980 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.17630 9.16220 0.01410 0.15389 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.40780 30.37860 0.02920 0.09612 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.02530 36.16840 -0.14310 -0.39565 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.56220 19.47390 0.08830 0.45343 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.33800 18.50800 -0.17000 -0.91852 元大美國政府7至10年期債券基金 37.02420 37.01110 0.01310 0.03539 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.66170 20.66160 0.00010 0.00048 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.68970 17.68930 0.00040 0.00226 元大高科技基金 18.01000 18.19000 -0.18000 -0.98955 元大得利貨幣市場基金 16.22990 16.22970 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96530 11.96520 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 元大華夏中小基金 8.45000 8.28000 0.17000 2.05314 元大新中國基金-人民幣 11.10000 10.84000 0.26000 2.39852 元大新中國基金-美元 11.36700 11.08300 0.28400 2.56248 元大新中國基金-新台幣 10.87000 10.57000 0.30000 2.83822 元大新主流基金 25.89000 26.01000 -0.12000 -0.46136 元大新東協平衡基金-美元 10.18400 10.19900 -0.01500 -0.14707 元大新東協平衡基金-新台幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 元大新興市場ESG策略基金 12.98000 12.84000 0.14000 1.09034 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.54390 10.52640 0.01750 0.16625 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.67890 10.64250 0.03640 0.34202 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.81740 10.74850 0.06890 0.64102 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.60490 9.54370 0.06120 0.64126 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.84440 9.85060 -0.00620 -0.06294 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.56640 9.57240 -0.00600 -0.06268 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.60470 9.58210 0.02260 0.23586 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33800 9.31600 0.02200 0.23615 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.61460 9.61630 -0.00170 -0.01768 元大新興亞洲基金 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.61500 9.58190 0.03310 0.34544 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.49450 9.46180 0.03270 0.34560 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.48880 9.42800 0.06080 0.64489 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.36760 9.30750 0.06010 0.64572 元大萬泰貨幣市場基金 15.08080 15.08060 0.00020 0.00133 元大經貿基金 36.96000 37.34000 -0.38000 -1.01768 元大實質多重資產基金-人民幣 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 元大實質多重資產基金-美元 9.91900 9.80700 0.11200 1.14204 元大實質多重資產基金-新台幣 10.05000 9.90000 0.15000 1.51515 元大滬深300單日反向1倍基金 14.57000 14.33000 0.24000 1.67481 元大滬深300單日正向2倍基金 16.16000 16.68000 -0.52000 -3.11751 元大精準中小基金 21.58000 21.85000 -0.27000 -1.23570 元大摩臺基金 37.04000 37.19000 -0.15000 -0.40333 元大標普500基金 23.45000 23.75000 -0.30000 -1.26316 元大標普500單日反向1倍基金 14.02000 13.83000 0.19000 1.37383 元大標普500單日正向2倍基金 29.62000 30.45000 -0.83000 -2.72578 元大標智滬深300基金 18.72000 18.65000 0.07000 0.37534 元大歐洲50基金 24.93000 24.95000 -0.02000 -0.08016 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53600 9.57570 -0.03970 -0.41459 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13930 10.13900 0.00030 0.00296 元大績效基金 53.63000 53.81000 -0.18000 -0.33451 元大韓國KOSPI200基金 23.84000 23.99000 -0.15000 -0.62526 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.89000 15.03000 -0.14000 -0.93147 日盛上選基金 31.91000 32.16000 -0.25000 -0.77736 日盛小而美基金 18.34000 18.53000 -0.19000 -1.02536 日盛中國內需動力基金 11.03000 10.75000 0.28000 2.60465 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.69830 11.70750 -0.00920 -0.07858 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.98220 9.99010 -0.00790 -0.07908 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.01280 12.02440 -0.01160 -0.09647 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24430 10.25410 -0.00980 -0.09557 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80070 10.79480 0.00590 0.05466 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.19460 9.18960 0.00500 0.05441 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.87000 11.58000 0.29000 2.50432 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.30000 12.04000 0.26000 2.15947 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.21000 11.91000 0.30000 2.51889 日盛日盛基金 12.93000 13.05000 -0.12000 -0.91954 日盛目標收益組合基金(美元) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 日盛全球抗暖化基金 10.02000 10.16000 -0.14000 -1.37795 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04690 10.06990 -0.02300 -0.22840 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.59900 9.62090 -0.02190 -0.22763 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79100 9.80180 -0.01080 -0.11018 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35680 9.36720 -0.01040 -0.11103 日盛全球新興債券基金A 10.85950 10.85260 0.00690 0.06358 日盛全球新興債券基金B 8.56570 8.56020 0.00550 0.06425 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43300 2.43470 -0.00170 -0.06982 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.72410 1.72540 -0.00130 -0.07534 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38060 0.38100 -0.00040 -0.10499 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27070 0.27100 -0.00030 -0.11070 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.53800 12.53630 0.00170 0.01356 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.76690 8.76580 0.00110 0.01255 日盛亞洲機會基金 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316 日盛首選基金 16.79000 16.97000 -0.18000 -1.06070 日盛高科技基金 16.90000 17.05000 -0.15000 -0.87977 日盛貨幣市場基金 14.74780 14.74760 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.82000 38.13000 -0.31000 -0.81301 日盛精選五虎基金 36.89000 37.13000 -0.24000 -0.64638 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46530 13.46510 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 33.54000 33.87000 -0.33000 -0.97431 台新MSCI中國基金 21.62000 21.33000 0.29000 1.35959 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.89000 18.77000 0.12000 0.63932 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.86000 20.05000 -0.19000 -0.94763 台新大眾貨幣市場基金 14.14140 14.14120 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.78750 9.79480 -0.00730 -0.07453 台新中美貨幣市場基金-美元 10.87210 10.86110 0.01100 0.10128 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00090 9.96120 0.03970 0.39855 台新中國通基金 47.29000 47.20000 0.09000 0.19068 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.31500 15.92000 0.39500 2.48116 台新中國精選中小基金 12.02000 11.67000 0.35000 2.99914 台新主流基金 24.48000 24.38000 0.10000 0.41017 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.27000 18.18000 0.09000 0.49505 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62030 0.61900 0.00130 0.21002 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.86000 13.79000 0.07000 0.50761 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47010 0.46910 0.00100 0.21317 台新台灣中小基金 37.15000 37.14000 0.01000 0.02693 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.19980 9.21350 -0.01370 -0.14869 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30640 9.30350 0.00290 0.03117 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.28900 10.28580 0.00320 0.03111 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.61220 10.62880 -0.01660 -0.15618 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30130 11.31920 -0.01790 -0.15814 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 台新印度基金 15.76000 15.72000 0.04000 0.25445 台新亞美短期債券基金 10.89330 10.88010 0.01320 0.12132 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.77180 8.77040 0.00140 0.01596 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30260 0.30350 -0.00090 -0.29654 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.94770 11.94570 0.00200 0.01674 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40610 0.40730 -0.00120 -0.29462 台新真吉利貨幣市場基金 11.07630 11.07620 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.84210 30.02000 -0.17790 -0.59260 台新智慧生活基金-美元 9.97150 10.07700 -0.10550 -1.04694 台新智慧生活基金-新台幣 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.21230 9.22870 -0.01640 -0.17771 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.04240 9.03150 0.01090 0.12069 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.70900 9.72620 -0.01720 -0.17684 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53670 9.52520 0.01150 0.12073 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46510 10.43990 0.02520 0.24138 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34810 0.34830 -0.00020 -0.05742 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94850 7.92930 0.01920 0.24214 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27780 0.27800 -0.00020 -0.07194 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.30000 6.23000 0.07000 1.12360 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.54700 10.49200 0.05500 0.52421 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.50000 19.83000 -0.33000 -1.66415 未來資產全球大消費基金 14.43000 14.61000 -0.18000 -1.23203 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.88500 11.88560 -0.00060 -0.00505 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.74430 9.74480 -0.00050 -0.00513 未來資產亞洲新富基金 21.33000 21.20000 0.13000 0.61321 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54960 12.54950 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.11000 12.28000 -0.17000 -1.38436 未來資產新興市場債券基金A 8.85640 8.85940 -0.00300 -0.03386 未來資產新興市場債券基金B 6.87060 6.87290 -0.00230 -0.03346 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.98590 10.98490 0.00100 0.00910 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24300 10.23160 0.01140 0.11142 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43540 9.43540 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57640 10.57590 0.00050 0.00473 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57640 8.57920 -0.00280 -0.03264 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.67270 9.67670 -0.00400 -0.04134 永豐中小基金 48.32000 48.72000 -0.40000 -0.82102 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.85720 1.86130 -0.00410 -0.22028 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40820 2.41350 -0.00530 -0.21960 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.84750 8.85770 -0.01020 -0.11515 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12940 11.14220 -0.01280 -0.11488 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.57000 4.55000 0.02000 0.43956 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.45000 21.35000 0.10000 0.46838 永豐主流品牌基金 17.21000 17.27000 -0.06000 -0.34742 永豐永豐基金 33.43000 33.55000 -0.12000 -0.35768 永豐亞洲民生消費基金 12.33000 12.24000 0.09000 0.73529 永豐南非幣2021保本基金 12.80700 12.82520 -0.01820 -0.14191 永豐高科技基金 22.80000 23.13000 -0.33000 -1.42672 永豐貨幣市場基金 13.86310 13.86300 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05440 2.05510 -0.00070 -0.03406 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.44310 2.44900 -0.00590 -0.24091 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.94350 7.93870 0.00480 0.06046 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47980 10.47350 0.00630 0.06015 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.48150 7.48780 -0.00630 -0.08414 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.32650 11.33610 -0.00960 -0.08469 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.61000 8.48000 0.13000 1.53302 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.25000 18.90000 0.35000 1.85185 永豐臺灣加權ETF基金 52.44000 52.58000 -0.14000 -0.26626 永豐領航科技基金 37.47000 38.09000 -0.62000 -1.62772 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.35000 12.45000 -0.10000 -0.80321 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 永豐趨勢平衡基金 47.02000 47.62000 -0.60000 -1.25997 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.43800 11.43690 0.00110 0.00962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.62300 9.62460 -0.00160 -0.01662 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74790 9.74950 -0.00160 -0.01641 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.60430 9.60680 -0.00250 -0.02602 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68820 9.69060 -0.00240 -0.02477 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.63060 9.63280 -0.00220 -0.02284 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88260 9.88480 -0.00220 -0.02226 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58720 9.59000 -0.00280 -0.02920 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75510 9.75800 -0.00290 -0.02972 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.54000 11.31000 0.23000 2.03360 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.80000 10.55000 0.25000 2.36967 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.75000 11.50000 0.25000 2.17391 兆豐國際中小基金 14.59000 14.70000 -0.11000 -0.74830 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.72000 14.39000 0.33000 2.29326 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.51000 19.98000 0.53000 2.65265 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.83000 20.33000 0.50000 2.45942 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.91000 12.03000 -0.12000 -0.99751 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.91000 12.03000 -0.12000 -0.99751 兆豐國際生命科學基金 14.55000 14.67000 -0.12000 -0.81800 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.25600 10.25440 0.00160 0.01560 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70830 10.72820 -0.01990 -0.18549 兆豐國際全球高股息基金 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 兆豐國際全球基金 30.87000 30.89000 -0.02000 -0.06475 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20570 10.20520 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.58120 9.56540 0.01580 0.16518 兆豐國際國民基金 22.15000 22.22000 -0.07000 -0.31503 兆豐國際第一基金 12.66000 12.74000 -0.08000 -0.62794 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99250 9.98480 0.00770 0.07712 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.03090 8.02470 0.00620 0.07726 兆豐國際萬全基金 19.85000 19.97000 -0.12000 -0.60090 兆豐國際電子基金 24.79000 25.02000 -0.23000 -0.91926 兆豐國際綠鑽基金 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.51000 21.62000 -0.11000 -0.50879 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.54000 17.47000 0.07000 0.40069 兆豐國際豐台灣基金 32.45000 32.28000 0.17000 0.52664 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48410 12.48390 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15110 11.15780 -0.00670 -0.06005 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.00170 12.01120 -0.00950 -0.07909 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78990 10.80360 -0.01370 -0.12681 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.57970 11.59580 -0.01610 -0.13884 合庫全球高收益債券基金B類型 8.30590 8.31090 -0.00500 -0.06016 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.71340 9.72170 -0.00830 -0.08538 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20800 9.21690 -0.00890 -0.09656 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.22570 9.23730 -0.01160 -0.12558 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.53120 9.54060 -0.00940 -0.09853 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056 合庫全球新興市場基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.11510 10.11500 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.81790 9.83530 -0.01740 -0.17691 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.08920 10.10920 -0.02000 -0.19784 合庫新興多重收益基金A類型 10.31410 10.32120 -0.00710 -0.06879 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.88630 11.90750 -0.02120 -0.17804 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.83720 13.86270 -0.02550 -0.18395 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.34850 9.36520 -0.01670 -0.17832 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.98350 10.00320 -0.01970 -0.19694 合庫新興多重收益基金B類型 8.24330 8.24890 -0.00560 -0.06789 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31850 9.33590 -0.01740 -0.18638 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61910 10.63870 -0.01960 -0.18423 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88590 10.88520 0.00070 0.00643 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.69960 10.72540 -0.02580 -0.24055 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11760 10.11190 0.00570 0.05637 安聯中國東協基金 16.13000 16.02000 0.11000 0.68664 安聯中國策略基金 15.52000 15.18000 0.34000 2.23979 安聯中華新思路基金-人民幣 14.09000 13.90000 0.19000 1.36691 安聯中華新思路基金-美元 14.29000 14.13000 0.16000 1.13234 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.87000 12.70000 0.17000 1.33858 安聯台灣大壩基金 24.72000 25.00000 -0.28000 -1.12000 安聯台灣科技基金 42.96000 43.47000 -0.51000 -1.17322 安聯台灣貨幣市場基金 12.47320 12.47300 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.75000 28.08000 -0.33000 -1.17521 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12150 10.12530 -0.00380 -0.03753 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09460 15.09920 -0.00460 -0.03047 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76420 9.76720 -0.00300 -0.03072 安聯四季成長組合基金-美元 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.10920 12.11880 -0.00960 -0.07922 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13840 10.14570 -0.00730 -0.07195 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29060 12.29840 -0.00780 -0.06342 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67770 9.68560 -0.00790 -0.08156 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51590 9.52280 -0.00690 -0.07246 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22350 9.22930 -0.00580 -0.06284 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.75000 11.83000 -0.08000 -0.67625 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.89590 11.89820 -0.00230 -0.01933 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96260 10.96680 -0.00420 -0.03830 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63560 10.63750 -0.00190 -0.01786 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11620 9.11720 -0.00100 -0.01097 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.91240 8.91590 -0.00350 -0.03926 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.62110 8.62270 -0.00160 -0.01856 安聯全球人口趨勢基金 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.02000 9.16000 -0.14000 -1.52838 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.60000 32.98000 -0.38000 -1.15221 安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 安聯全球計量平衡基金 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07570 12.06770 0.00800 0.06629 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54580 10.53890 0.00690 0.06547 安聯全球新興市場基金 18.81000 18.72000 0.09000 0.48077 安聯全球農金趨勢基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 安聯全球綠能趨勢基金 9.21000 9.31000 -0.10000 -1.07411 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 安聯亞洲動態策略基金 24.72000 24.70000 0.02000 0.08097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99590 9.99780 -0.00190 -0.01900 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79910 9.80100 -0.00190 -0.01939 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.89150 83.98710 -0.09560 -0.11383 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.81630 12.83420 -0.01790 -0.13947 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.78400 66.86060 -0.07660 -0.11457 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.12080 10.13490 -0.01410 -0.13912 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51290 2.51320 -0.00030 -0.01194 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64350 10.63670 0.00680 0.06393 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09220 2.09230 -0.00010 -0.00478 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88270 8.87760 0.00510 0.05745 宏利台灣動力基金 30.03000 30.32000 -0.29000 -0.95646 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.43040 10.44180 -0.01140 -0.10918 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82650 9.80920 0.01730 0.17637 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.34220 8.34980 -0.00760 -0.09102 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.07840 8.06870 0.00970 0.12022 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.99340 13.01440 -0.02100 -0.16136 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78040 2.77940 0.00100 0.03598 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73820 11.73190 0.00630 0.05370 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.79180 8.78710 0.00470 0.05349 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27410 2.27250 0.00160 0.07041 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67930 10.64810 0.03120 0.29301 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.23790 4.22230 0.01560 0.36947 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68930 0.68680 0.00250 0.36401 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.65000 19.55000 0.10000 0.51151 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62320 11.63720 -0.01400 -0.12030 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38750 10.40120 -0.01370 -0.13172 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02190 10.02680 -0.00490 -0.04887 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.13650 9.14850 -0.01200 -0.13117 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.65250 8.66390 -0.01140 -0.13158 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46540 8.46630 -0.00090 -0.01063 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.65870 8.67240 -0.01370 -0.15797 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82610 2.82720 -0.00110 -0.03891 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41400 0.41420 -0.00020 -0.04829 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.47390 12.46940 0.00450 0.03609 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94640 0.94700 -0.00060 -0.06336 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.74130 7.73740 0.00390 0.05040 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15950 2.16030 -0.00080 -0.03703 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31050 0.31060 -0.00010 -0.03220 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.51380 9.50840 0.00540 0.05679 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35020 0.35040 -0.00020 -0.05708 宏利萬利貨幣市場基金 13.62710 13.62700 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.81000 2.81000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213 宏利臺灣股息收益基金 27.72000 27.89000 -0.17000 -0.60954 宏利澳幣保本基金 11.90700 11.91020 -0.00320 -0.02687 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.94000 9.96520 -0.02520 -0.25288 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.06590 10.07420 -0.00830 -0.08239 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.08220 9.06260 0.01960 0.21627 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.57620 10.55340 0.02280 0.21604 貝萊德亞美利加收益基金 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 貝萊德新台幣基金 12.92340 12.92330 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.41000 24.67000 -0.26000 -1.05391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15400 11.14950 0.00450 0.04036 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20580 10.16910 0.03670 0.36090 保德信大中華基金 30.59000 30.08000 0.51000 1.69548 保德信中小型股基金 41.35000 41.60000 -0.25000 -0.60096 保德信中國中小基金-人民幣 10.64000 10.36000 0.28000 2.70270 保德信中國中小基金-美元 11.19000 10.89000 0.30000 2.75482 保德信中國中小基金-新臺幣 10.37000 10.07000 0.30000 2.97915 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.76520 9.64270 0.12250 1.27039 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.74650 9.62230 0.12420 1.29075 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.86700 9.74460 0.12240 1.25608 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.54480 10.41410 0.13070 1.25503 保德信中國品牌基金-人民幣 10.32000 10.06000 0.26000 2.58449 保德信中國品牌基金-美元 10.16000 9.89000 0.27000 2.73003 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.07000 10.79000 0.28000 2.59500 保德信台商全方位基金 33.43000 33.67000 -0.24000 -0.71280 保德信全球中小基金 29.30000 29.39000 -0.09000 -0.30623 保德信全球消費商機基金 17.11000 17.20000 -0.09000 -0.52326 保德信全球基礎建設基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 保德信全球資源基金 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594 保德信全球醫療生化基金-美元 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.34000 29.48000 -0.14000 -0.47490 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.95330 9.97150 -0.01820 -0.18252 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.63330 10.65220 -0.01890 -0.17743 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06860 9.05770 0.01090 0.12034 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.67960 9.66800 0.01160 0.11998 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.38350 8.38630 -0.00280 -0.03339 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86300 10.86650 -0.00350 -0.03221 保德信亞太基金 22.19000 22.08000 0.11000 0.49819 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.58330 8.58180 0.00150 0.01748 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18650 11.18460 0.00190 0.01699 保德信店頭市場基金 31.71000 31.65000 0.06000 0.18957 保德信拉丁美洲基金 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 保德信金平衡基金 28.68000 28.75000 -0.07000 -0.24348 保德信金滿意基金 38.56000 38.87000 -0.31000 -0.79753 保德信科技島基金 23.47000 23.68000 -0.21000 -0.88682 保德信高成長基金 84.42000 85.43000 -1.01000 -1.18225 保德信第一基金 24.88000 25.13000 -0.25000 -0.99483 保德信貨幣市場基金 15.74480 15.74460 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58350 10.64510 -0.06160 -0.57867 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34370 10.37200 -0.02830 -0.27285 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86360 10.91750 -0.05390 -0.49370 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94010 9.95910 -0.01900 -0.19078 保德信新世紀基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26840 8.26460 0.00380 0.04598 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92180 10.91680 0.00500 0.04580 保德信新興趨勢組合基金 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 保德信瑞騰基金 15.52800 15.52820 -0.00020 -0.00129 保德信歐洲組合基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86860 9.86620 0.00240 0.02433 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02010 10.01780 0.00230 0.02296 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.79460 9.78310 0.01150 0.11755 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.86160 9.84890 0.01270 0.12895 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92800 9.92230 0.00570 0.05745 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92820 9.92250 0.00570 0.05745 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.91710 9.91450 0.00260 0.02622 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91730 9.91470 0.00260 0.02622 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.93990 9.92410 0.01580 0.15921 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84410 9.84250 0.00160 0.01626 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.79360 9.79360 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97900 1.98070 -0.00170 -0.08583 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64280 2.64500 -0.00220 -0.08318 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31250 0.31290 -0.00040 -0.12784 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45370 0.45410 -0.00040 -0.08809 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.82200 8.81960 0.00240 0.02721 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94080 11.93140 0.00940 0.07878 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.67380 9.67880 -0.00500 -0.05166 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65420 11.66050 -0.00630 -0.05403 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21480 9.22260 -0.00780 -0.08457 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12820 11.13760 -0.00940 -0.08440 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.26920 10.26620 0.00300 0.02922 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.09010 10.07650 0.01360 0.13497 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18630 10.18130 0.00500 0.04911 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67130 10.66620 0.00510 0.04781 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07920 10.06910 0.01010 0.10031 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.91520 9.91330 0.00190 0.01917 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14370 10.14180 0.00190 0.01873 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.85790 9.84660 0.01130 0.11476 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98550 9.97010 0.01540 0.15446 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.62460 10.65830 -0.03370 -0.31619 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.54660 6.55070 -0.00410 -0.06259 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.97420 10.98100 -0.00680 -0.06193 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63740 11.63740 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 18.40000 18.39000 0.01000 0.05438 施羅德樂活中小基金-I類型 4175.650004171.94000 3.71000 0.08893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.67950 10.57340 0.10610 1.00346 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.97360 11.87850 0.09510 0.80061 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.23950 11.15380 0.08570 0.76835 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.60520 9.50980 0.09540 1.00318 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.30570 10.22380 0.08190 0.80107 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.10920 10.03200 0.07720 0.76954 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.00170 10.89240 0.10930 1.00345 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.85430 11.76010 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9.11890 9.11800 0.00090 0.00987 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10040 10.11310 -0.01270 -0.12558 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.93070 9.93850 -0.00780 -0.07848 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.84970 9.86370 -0.01400 -0.14193 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.68430 9.69750 -0.01320 -0.13612 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05150 10.05090 0.00060 0.00597 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99970 10.01110 -0.01140 -0.11387 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95080 9.96460 -0.01380 -0.13849 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.02830 10.03770 -0.00940 -0.09365 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00520 10.00460 0.00060 0.00600 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.94060 9.95190 -0.01130 -0.11355 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.90480 9.91860 -0.01380 -0.13913 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.98220 9.99160 -0.00940 -0.09408 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.03230 10.03170 0.00060 0.00598 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99970 10.01110 -0.01140 -0.11387 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95080 9.96460 -0.01380 -0.13849 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.02830 10.03770 -0.00940 -0.09365 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.00530 10.00470 0.00060 0.00600 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.94060 9.95200 -0.01140 -0.11455 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.90480 9.91860 -0.01380 -0.13913 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.98220 9.99160 -0.00940 -0.09408 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71330 10.72280 -0.00950 -0.08860 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.96170 11.98280 -0.02110 -0.17609 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.43150 11.45300 -0.02150 -0.18772 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.29520 9.30340 -0.00820 -0.08814 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10710 10.12500 -0.01790 -0.17679 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96570 9.98440 -0.01870 -0.18729 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42500 10.43420 -0.00920 -0.08817 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.13750 11.15720 -0.01970 -0.17657 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.04410 11.06490 -0.02080 -0.18798 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.29530 9.30350 -0.00820 -0.08814 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10750 10.12530 -0.01780 -0.17580 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96600 9.98480 -0.01880 -0.18829 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.56000 14.62000 -0.06000 -0.41040 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.89000 8.91000 -0.02000 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-0.19550 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.46960 11.46510 0.00450 0.03925 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.15560 11.16060 -0.00500 -0.04480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.34330 10.34930 -0.00600 -0.05797 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.55590 8.55260 0.00330 0.03858 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69790 9.70220 -0.00430 -0.04432 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.72800 9.73360 -0.00560 -0.05753 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.73090 10.73560 -0.00470 -0.04378 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07240 10.06850 0.00390 0.03873 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.32670 10.33260 -0.00590 -0.05710 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04720 10.05170 -0.00450 -0.04477 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.24470 9.24110 0.00360 0.03896 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.20520 9.20740 -0.00220 -0.02389 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.74940 9.75500 -0.00560 -0.05741 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.38730 12.39990 -0.01260 -0.10161 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92330 11.94920 -0.02590 -0.21675 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.39100 11.41780 -0.02680 -0.23472 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.53250 7.54010 -0.00760 -0.10079 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54850 9.56930 -0.02080 -0.21736 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.21970 10.24370 -0.02400 -0.23429 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.64830 10.65910 -0.01080 -0.10132 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40910 11.43600 -0.02690 -0.23522 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.33140 10.35390 -0.02250 -0.21731 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.60620 9.61600 -0.00980 -0.10191 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.43710 10.46170 -0.02460 -0.23514 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.14610 11.14910 -0.00300 -0.02691 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75260 11.76710 -0.01450 -0.12322 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.85560 10.86950 -0.01390 -0.12788 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.26230 9.26480 -0.00250 -0.02698 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88020 9.89230 -0.01210 -0.12232 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.88340 9.89610 -0.01270 -0.12833 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07770 11.09130 -0.01360 -0.12262 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94490 9.94750 -0.00260 -0.02614 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.34370 10.35700 -0.01330 -0.12842 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.57490 9.57740 -0.00250 -0.02610 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.41560 9.41810 -0.00250 -0.02654 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10030 10.11270 -0.01240 -0.12262 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.64330 9.65570 -0.01240 -0.12842 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.14000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07170 13.06390 0.00780 0.05971 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.92190 10.93020 -0.00830 -0.07594 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67800 11.68970 -0.01170 -0.10009 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19220 12.19320 -0.00100 -0.00820 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.35860 11.37240 -0.01380 -0.12135 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08870 10.09640 -0.00770 -0.07626 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.53380 10.54430 -0.01050 -0.09958 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.44020 10.44100 -0.00080 -0.00766 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.50960 10.52230 -0.01270 -0.12070 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.33010 10.34040 -0.01030 -0.09961 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.44990 10.46260 -0.01270 -0.12138 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.61000 13.39000 0.22000 1.64302 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.38000 32.46000 -1.08000 -3.32717 國泰大中華基金 20.54000 20.92000 -0.38000 -1.81644 國泰小龍基金 15.31000 15.55000 -0.24000 -1.54341 國泰中小成長基金 42.89000 43.49000 -0.60000 -1.37963 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.31570 4.24170 0.07400 1.74458 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.30000 19.86000 0.44000 2.21551 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.78840 0.77350 0.01490 1.92631 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74880 0.73470 0.01410 1.91915 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08360 2.08920 -0.00560 -0.26805 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.72730 9.71440 0.01290 0.13279 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.42850 8.41730 0.01120 0.13306 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32630 0.32660 -0.00030 -0.09186 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.37840 11.37730 0.00110 0.00967 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80340 1.80010 0.00330 0.18332 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20810 10.16230 0.04580 0.45069 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34940 0.34880 0.00060 0.17202 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.79590 4.69540 0.10050 2.14039 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.55000 21.97000 0.58000 2.63996 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75510 0.73800 0.01710 2.31707 國泰中港台基金人民幣級別 3.63510 3.55470 0.08040 2.26179 國泰中港台基金台幣級別 17.10000 16.64000 0.46000 2.76442 國泰中港台基金美元級別 0.57950 0.56570 0.01380 2.43946 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.08000 27.18000 -0.10000 -0.36792 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.43000 35.58000 -0.15000 -0.42159 國泰台灣貨幣市場基金 12.39730 12.39720 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.36000 27.64000 -0.28000 -1.01302 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.20330 2.22110 -0.01780 -0.80140 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35020 0.35240 -0.00220 -0.62429 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46280 0.46570 -0.00290 -0.62272 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45870 0.45990 -0.00120 -0.26093 國泰全球資源基金台幣級別 5.56000 5.56000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18490 0.18530 -0.00040 -0.21587 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41360 0.41480 -0.00120 -0.28930 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37700 0.37810 -0.00110 -0.29093 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43660 0.43790 -0.00130 -0.29687 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49170 0.49310 -0.00140 -0.28392 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.20000 19.16000 0.04000 0.20877 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.80000 20.86000 -0.06000 -0.28763 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37310 2.36890 0.00420 0.17730 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.33540 11.26970 0.06570 0.58298 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.36550 10.30540 0.06010 0.58319 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37820 0.37680 0.00140 0.37155 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34580 0.34460 0.00120 0.34823 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49660 0.49480 0.00180 0.36378 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.72000 11.60000 0.12000 1.03448 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40880 0.40580 0.00300 0.73928 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.05000 18.09000 -0.04000 -0.22112 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60940 0.61250 -0.00310 -0.50612 國泰科技生化基金 35.27000 36.23000 -0.96000 -2.64974 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.83000 25.17000 -0.34000 -1.35081 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.26000 14.01000 0.25000 1.78444 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.45650 37.48600 -0.02950 -0.07870 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.96710 19.86640 0.10070 0.50689 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.64710 18.81780 -0.17070 -0.90712 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.00280 38.98560 0.01720 0.04412 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.24810 39.11630 0.13180 0.33694 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.88500 40.81050 0.07450 0.18255 國泰紐幣2021保本基金 11.92360 11.91390 0.00970 0.08142 國泰紐幣八年期保本基金 12.20020 12.18740 0.01280 0.10503 國泰紐幣保本基金 12.26080 12.25820 0.00260 0.02121 國泰高科技基金 12.58000 12.81000 -0.23000 -1.79547 國泰國泰基金台幣I級別 22.45000 23.04000 -0.59000 -2.56076 國泰國泰基金台幣級別 22.45000 23.04000 -0.59000 -2.56076 國泰富時中國A50基金 20.58000 20.72000 -0.14000 -0.67568 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33820 0.33880 -0.00060 -0.17710 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45360 0.45430 -0.00070 -0.15408 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.64000 10.71000 -0.07000 -0.65359 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35770 0.36110 -0.00340 -0.94157 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47990 0.48430 -0.00440 -0.90853 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35030 0.35150 -0.00120 -0.34139 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46980 0.47140 -0.00160 -0.33941 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80230 10.81240 -0.01010 -0.09341 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.90870 7.91610 -0.00740 -0.09348 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36480 0.36530 -0.00050 -0.13687 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26700 0.26810 -0.00110 -0.41029 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 11.99000 0.19000 1.58465 國泰新興市場基金美元級別 0.41140 0.40620 0.00520 1.28016 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14560 2.14920 -0.00360 -0.16750 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44490 1.44730 -0.00240 -0.16583 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35150 0.35150 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37670 0.37660 0.00010 0.02655 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23910 0.23910 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80070 10.79850 0.00220 0.02037 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.13880 7.13730 0.00150 0.02102 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.82000 14.75000 0.07000 0.47458 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.26000 32.57000 -0.31000 -0.95180 國泰價值卓越基金 14.92000 15.22000 -0.30000 -1.97109 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39170 0.39250 -0.00080 -0.20382 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09770 12.09880 -0.00110 -0.00909 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41250 0.41270 -0.00020 -0.04846 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62400 9.65000 -0.02600 -0.26943 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.65510 8.64880 0.00630 0.07284 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54230 10.57070 -0.02840 -0.26867 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57180 9.56500 0.00680 0.07109 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07610 11.07510 0.00100 0.00903 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15840 10.15170 0.00670 0.06600 第一金大中華基金 26.28000 26.52000 -0.24000 -0.90498 第一金小型精選基金 37.64000 37.99000 -0.35000 -0.92130 第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 13.84000 0.24000 1.73410 第一金中國世紀基金-美元 9.60570 9.43530 0.17040 1.80598 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.85000 10.62000 0.23000 2.16573 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.85000 10.62000 0.23000 2.16573 第一金中概平衡基金 24.60000 24.58000 0.02000 0.08137 第一金台灣貨幣市場基金 15.22870 15.22850 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.60900 177.60600 0.00300 0.00169 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.44100 13.55590 -0.11490 -0.84760 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.44150 13.55670 -0.11520 -0.84976 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.39000 12.46000 -0.07000 -0.56180 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.40000 12.47000 -0.07000 -0.56135 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.97580 9.98680 -0.01100 -0.11015 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.97680 9.98770 -0.01090 -0.10913 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47080 9.46950 0.00130 0.01373 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49440 9.49300 0.00140 0.01475 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.31530 10.32660 -0.01130 -0.10943 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79720 9.79580 0.00140 0.01429 第一金全球大趨勢基金 22.46000 22.57000 -0.11000 -0.48737 第一金全球不動產證券化基金A 7.92990 7.84600 0.08390 1.06933 第一金全球不動產證券化基金B 5.68970 5.62950 0.06020 1.06937 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22230 9.26730 -0.04500 -0.48558 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.22300 9.26840 -0.04540 -0.48984 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.41480 9.46070 -0.04590 -0.48516 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.41610 9.46190 -0.04580 -0.48405 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60440 8.60210 0.00230 0.02674 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03300 10.03040 0.00260 0.02592 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.83320 9.82440 0.00880 0.08957 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.11710 8.10920 0.00790 0.09742 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94220 8.94130 0.00090 0.01007 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94240 8.94150 0.00090 0.01007 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03030 11.02370 0.00660 0.05987 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.03440 11.02450 0.00990 0.08980 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98360 9.97400 0.00960 0.09625 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66090 14.65930 0.00160 0.01091 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.80720 14.91630 -0.10910 -0.73141 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.82550 14.93470 -0.10920 -0.73118 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.42000 13.48000 -0.06000 -0.44510 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.44000 13.50000 -0.06000 -0.44444 第一金亞洲科技基金 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915 第一金亞洲新興市場基金 14.07000 13.96000 0.11000 0.78797 第一金店頭市場基金 9.77000 9.63000 0.14000 1.45379 第一金創新趨勢基金 23.13000 23.36000 -0.23000 -0.98459 第一金電子基金 32.65000 32.97000 -0.32000 -0.97058 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.15000 19.23000 -0.08000 -0.41602 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.46000 20.37000 0.09000 0.44183 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.09000 9.83000 0.26000 2.64496 統一大中華中小基金(美元) 10.05000 9.81000 0.24000 2.44648 統一大中華中小基金(新台幣) 14.26000 13.87000 0.39000 2.81182 統一大滿貫基金 31.50000 31.45000 0.05000 0.15898 統一大龍印基金 16.65000 16.37000 0.28000 1.71045 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.99000 9.81000 0.18000 1.83486 統一大龍騰中國基金(美元) 9.96000 9.78000 0.18000 1.84049 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.87000 10.65000 0.22000 2.06573 統一中小基金 24.41000 24.87000 -0.46000 -1.84962 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.64220 9.65050 -0.00830 -0.08601 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.81440 9.84110 -0.02670 -0.27131 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.32870 9.34910 -0.02040 -0.21820 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.23630 11.24600 -0.00970 -0.08625 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35160 11.38250 -0.03090 -0.27147 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.79770 10.82140 -0.02370 -0.21901 統一台灣動力基金 15.94000 16.00000 -0.06000 -0.37500 統一全天候基金 104.04000 104.96000 -0.92000 -0.87652 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.52870 8.58840 -0.05970 -0.69512 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.98610 9.06580 -0.07970 -0.87913 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.82020 8.89100 -0.07080 -0.79631 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.69090 8.75180 -0.06090 -0.69586 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.15690 9.23820 -0.08130 -0.88004 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.98790 9.06010 -0.07220 -0.79690 統一全球債券組合基金 12.08700 12.09120 -0.00420 -0.03474 統一全球新科技基金(人民幣) 14.53000 14.72000 -0.19000 -1.29076 統一全球新科技基金(美元) 14.90000 15.11000 -0.21000 -1.38981 統一全球新科技基金(新台幣) 13.72000 13.86000 -0.14000 -1.01010 統一亞太基金 26.50000 26.32000 0.18000 0.68389 統一亞洲大金磚基金 12.85000 12.78000 0.07000 0.54773 統一奔騰基金 55.61000 56.05000 -0.44000 -0.78501 統一強棒貨幣市場基金 16.63670 16.63650 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 統一強漢基金(美元) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 統一強漢基金(新台幣) 24.40000 24.27000 0.13000 0.53564 統一統信基金 30.77000 31.07000 -0.30000 -0.96556 統一黑馬基金 56.66000 57.07000 -0.41000 -0.71842 統一新亞洲科技能源基金 19.17000 19.23000 -0.06000 -0.31201 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.39660 8.40110 -0.00450 -0.05356 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.48620 10.49180 -0.00560 -0.05338 統一經建基金 44.15000 44.56000 -0.41000 -0.92011 統一龍馬基金 64.26000 65.20000 -0.94000 -1.44172 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.71000 21.08000 -0.37000 -1.75522 野村中小基金 46.78000 47.00000 -0.22000 -0.46809 野村中國機會基金 14.22000 13.93000 0.29000 2.08184 野村巴西基金 6.29000 6.33000 -0.04000 -0.63191 野村日本領先基金 12.50000 12.42000 0.08000 0.64412 野村台灣高股息基金 22.13000 22.24000 -0.11000 -0.49460 野村台灣運籌基金 35.38000 35.71000 -0.33000 -0.92411 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.73530 9.73430 0.00100 0.01027 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.73520 9.73540 -0.00020 -0.00205 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.74880 9.74580 0.00300 0.03078 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.81690 9.81590 0.00100 0.01019 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.79800 9.79820 -0.00020 -0.00204 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77870 9.77570 0.00300 0.03069 野村平衡基金 18.52000 18.67000 -0.15000 -0.80343 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 野村全球生技醫療基金 15.63000 15.77000 -0.14000 -0.88776 野村全球品牌基金 27.13000 27.16000 -0.03000 -0.11046 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.84000 12.87000 -0.03000 -0.23310 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.98000 19.01000 -0.03000 -0.15781 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62140 10.62060 0.00080 0.00753 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43990 10.42850 0.01140 0.10932 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63440 9.65170 -0.01730 -0.17924 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38580 9.40300 -0.01720 -0.18292 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84890 8.85210 -0.00320 -0.03615 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.01370 11.03350 -0.01980 -0.17945 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54650 10.56590 -0.01940 -0.18361 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99220 9.99610 -0.00390 -0.03902 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.28280 11.31050 -0.02770 -0.24491 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.86730 10.89560 -0.02830 -0.25974 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.42500 10.43680 -0.01180 -0.11306 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.47780 10.53290 -0.05510 -0.52312 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.52680 10.58140 -0.05460 -0.51600 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.92400 9.97700 -0.05300 -0.53122 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55880 9.58680 -0.02800 -0.29207 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.74300 9.79200 -0.04900 -0.50041 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.87800 11.94050 -0.06250 -0.52343 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.69840 12.76290 -0.06450 -0.50537 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.95580 11.01430 -0.05850 -0.53113 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.55610 10.58680 -0.03070 -0.28998 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.98860 11.04400 -0.05540 -0.50163 野村成長基金 27.92000 28.07000 -0.15000 -0.53438 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.83230 9.82320 0.00910 0.09264 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.83270 9.82400 0.00870 0.08856 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.70720 9.67510 0.03210 0.33178 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.99970 9.99040 0.00930 0.09309 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.96560 9.95670 0.00890 0.08939 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.84160 9.80890 0.03270 0.33337 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.31000 0.08000 0.60105 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.15040 10.15110 -0.00070 -0.00690 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.07890 10.07960 -0.00070 -0.00694 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.93110 9.91400 0.01710 0.17248 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.50890 10.50970 -0.00080 -0.00761 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.37970 10.38050 -0.00080 -0.00771 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.23240 10.21480 0.01760 0.17230 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.06100 9.05470 0.00630 0.06958 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86870 9.87080 -0.00210 -0.02127 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.75010 9.75530 -0.00520 -0.05330 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51220 13.50290 0.00930 0.06887 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.70430 12.70710 -0.00280 -0.02203 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.41490 10.42040 -0.00550 -0.05278 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28070 10.29630 -0.01560 -0.15151 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96990 9.98830 -0.01840 -0.18422 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38840 9.38920 -0.00080 -0.00852 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95870 10.95960 -0.00090 -0.00821 野村泰國基金 44.71000 44.61000 0.10000 0.22416 野村高科技基金 10.65000 10.85000 -0.20000 -1.84332 野村貨幣市場基金 16.24380 16.24370 0.00010 0.00062 野村新馬基金 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06480 8.06990 -0.00510 -0.06320 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77530 11.78290 -0.00760 -0.06450 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.41000 7.35000 0.06000 0.81633 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 野村精選貨幣市場基金 12.06870 12.06860 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.75000 11.81000 -0.06000 -0.50804 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.44000 11.49000 -0.05000 -0.43516 野村歐洲高股息基金季配型 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 野村積極成長基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633 野村優質基金 31.97000 32.36000 -0.39000 -1.20519 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.70800 8.71760 -0.00960 -0.11012 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06570 8.07590 -0.01020 -0.12630 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89310 7.89500 -0.00190 -0.02407 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54660 11.55940 -0.01280 -0.11073 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50780 10.52120 -0.01340 -0.12736 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31150 10.31390 -0.00240 -0.02327 野村環球基金-人民幣計價 14.99000 15.17000 -0.18000 -1.18655 野村環球基金-美元計價 11.95000 12.09000 -0.14000 -1.15798 野村環球基金-新臺幣計價 16.07000 16.22000 -0.15000 -0.92478 野村鴻利基金 21.27000 21.47000 -0.20000 -0.93153 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84670 16.84660 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.58000 19.63000 -0.05000 -0.25471 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558 野村鑫平衡組合基金 14.62000 14.67000 -0.05000 -0.34083 野村鑫全球債券組合基金 13.22240 13.22590 -0.00350 -0.02646 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91180 9.90800 0.00380 0.03835 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.91450 9.91920 -0.00470 -0.04738 凱基台商天下基金 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 凱基台灣精五門基金 20.37000 20.32000 0.05000 0.24606 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.82610 10.87850 -0.05240 -0.48168 凱基亞太高股息基金 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151 凱基亞洲四金磚基金 18.03000 17.81000 0.22000 1.23526 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.36260 13.28820 0.07440 0.55990 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52840 11.52830 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.19000 26.20000 -0.01000 -0.03817 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.68000 20.03000 -0.35000 -1.74738 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.84230 20.25340 -0.41110 -2.02978 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.57000 18.41000 0.16000 0.86909 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.45390 18.35560 0.09830 0.53553 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06430 10.05600 0.00830 0.08254 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.02640 8.01970 0.00670 0.08354 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516 凱基資源國基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.65050 11.71370 -0.06320 -0.53954 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.84020 10.95480 -0.11460 -1.04612 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349 凱基護城河基金-台幣計價A 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 凱基護城河基金-美元計價B 12.59290 12.67850 -0.08560 -0.67516 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.60000 15.28000 0.32000 2.09424 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.98000 29.24000 -1.26000 -4.30917 富邦NASDAQ-100基金 26.48000 27.03000 -0.55000 -2.03478 富邦上証180基金 31.49000 31.62000 -0.13000 -0.41113 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23720 0.23290 0.00430 1.84629 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.03000 6.88000 0.15000 2.18023 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.13000 7.03000 0.10000 1.42248 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.77000 44.13000 -1.36000 -3.08180 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.78130 11.66920 0.11210 0.96065 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.18460 11.07320 0.11140 1.00603 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.90860 10.75580 0.15280 1.42063 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.41740 10.31830 0.09910 0.96043 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.81000 9.71230 0.09770 1.00594 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.57720 9.44300 0.13420 1.42116 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.90600 20.84770 0.05830 0.27965 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.21600 11.21490 0.00110 0.00981 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75790 10.70660 0.05130 0.47914 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.00310 13.01550 -0.01240 -0.09527 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92720 1.92930 -0.00210 -0.10885 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68690 9.69610 -0.00920 -0.09488 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.48340 1.48510 -0.00170 -0.11447 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58080 11.58110 -0.00030 -0.00259 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74740 1.74670 0.00070 0.04008 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10380 10.10400 -0.00020 -0.00198 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54390 1.54330 0.00060 0.03888 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.34000 24.34000 0.00000 0.00000 富邦日本東証基金 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13292 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.80000 41.81000 -0.01000 -0.02392 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.97000 45.10000 -0.13000 -0.28825 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.98000 49.20000 -0.22000 -0.44715 富邦台灣心基金 21.03000 21.23000 -0.20000 -0.94206 富邦台灣釆吉50基金 45.78000 45.97000 -0.19000 -0.41331 富邦台灣科技指數基金 52.44000 52.79000 -0.35000 -0.66300 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28980 0.28820 0.00160 0.55517 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30560 2.30920 -0.00360 -0.15590 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34150 0.34140 0.00010 0.02929 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68800 10.68620 0.00180 0.01684 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01150 2.01450 -0.00300 -0.14892 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32970 0.32960 0.00010 0.03034 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.26960 9.26810 0.00150 0.01618 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.94000 22.91000 0.03000 0.13095 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.88000 14.94000 -0.06000 -0.40161 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.77000 28.64000 0.13000 0.45391 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61920 15.61900 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 61.63000 62.07000 -0.44000 -0.70888 富邦科技基金 23.10000 23.37000 -0.27000 -1.15533 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.00150 38.96360 0.03790 0.09727 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.73340 37.87840 -0.14500 -0.38280 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.42550 37.41330 0.01220 0.03261 富邦恒生國企ETF基金 21.48000 21.68000 -0.20000 -0.92251 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.05000 12.82000 0.23000 1.79407 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.85000 33.98000 -1.13000 -3.32549 富邦高成長基金 23.55000 23.74000 -0.19000 -0.80034 富邦基金 12.52000 12.65000 -0.13000 -1.02767 富邦深証100基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 富邦富時歐洲ETF基金 20.85000 20.92000 -0.07000 -0.33461 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40110 0.40120 -0.00010 -0.02493 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20900 12.22100 -0.01200 -0.09819 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57750 9.58690 -0.00940 -0.09805 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30250 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95650 8.96530 -0.00880 -0.09816 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.81370 9.81510 -0.00140 -0.01426 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.95620 9.92720 0.02900 0.29213 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.81370 9.81510 -0.00140 -0.01426 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.95620 9.92720 0.02900 0.29213 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.31000 19.29000 0.02000 0.10368 富邦精準基金 44.30000 44.74000 -0.44000 -0.98346 富邦精銳中小基金 11.37000 11.51000 -0.14000 -1.21633 富邦臺灣公司治理100基金 20.76000 20.80000 -0.04000 -0.19231 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.98000 14.12000 -0.14000 -0.99150 富邦標普美國特別股ETF基金 19.36000 19.39000 -0.03000 -0.15472 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.20270 10.16840 0.03430 0.33732 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.25980 11.19900 0.06080 0.54291 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91540 10.81820 0.09720 0.89849 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02150 9.98780 0.03370 0.33741 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.01510 10.95560 0.05950 0.54310 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.65650 10.56160 0.09490 0.89854 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.24000 29.30000 -0.06000 -0.20478 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.21080 9.22240 -0.01160 -0.12578 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66450 9.67690 -0.01240 -0.12814 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.50770 9.51580 -0.00810 -0.08512 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.93630 9.94860 -0.01230 -0.12364 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.89690 9.90950 -0.01260 -0.12715 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73550 9.74380 -0.00830 -0.08518 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.78660 9.79470 -0.00810 -0.08270 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.71240 8.72100 -0.00860 -0.09861 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.60860 9.61820 -0.00960 -0.09981 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22100 9.22720 -0.00620 -0.06719 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.51290 10.52330 -0.01040 -0.09883 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.22940 10.23970 -0.01030 -0.10059 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87100 9.87680 -0.00580 -0.05872 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32610 9.33140 -0.00530 -0.05680 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.68000 9.68610 -0.00610 -0.06298 富達卓越領航全球組合基金 14.85000 14.77000 0.08000 0.54164 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.93570 8.94570 -0.01000 -0.11179 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.55070 9.56170 -0.01100 -0.11504 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36600 9.37290 -0.00690 -0.07362 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.92250 9.93370 -0.01120 -0.11275 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.83810 9.84940 -0.01130 -0.11473 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67930 9.68660 -0.00730 -0.07536 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.43240 9.43890 -0.00650 -0.06886 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.71460 9.72200 -0.00740 -0.07612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.00000 9.76000 0.24000 2.45902 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.71000 11.41000 0.30000 2.62927 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.88000 9.60000 0.28000 2.91667 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.95000 8.77000 0.18000 2.05245 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.19000 10.95000 0.24000 2.19178 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.51000 10.25000 0.26000 2.53659 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61950 9.63460 -0.01510 -0.15673 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.36710 9.37810 -0.01100 -0.11729 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.83720 8.83400 0.00320 0.03622 富蘭克林華美中華基金 14.46000 14.23000 0.23000 1.61630 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.69000 19.97000 -0.28000 -1.40210 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.46000 19.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.11980 8.10320 0.01660 0.20486 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.40630 9.39970 0.00660 0.07022 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.98080 9.97390 0.00690 0.06918 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.41530 9.39610 0.01920 0.20434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.04620 11.06750 -0.02130 -0.19246 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.93490 8.95210 -0.01720 -0.19213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.43490 9.45310 -0.01820 -0.19253 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.02390 13.03910 -0.01520 -0.11657 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51860 10.53100 -0.01240 -0.11775 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14010 10.16120 -0.02110 -0.20765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.83540 7.85160 -0.01620 -0.20633 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.37870 9.39820 -0.01950 -0.20749 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57770 10.58410 -0.00640 -0.06047 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63580 7.64040 -0.00460 -0.06021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.15530 9.16080 -0.00550 -0.06004 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44580 10.46660 -0.02080 -0.19873 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.89010 7.90580 -0.01570 -0.19859 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.31530 8.31730 -0.00200 -0.02405 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.48830 9.50370 -0.01540 -0.16204 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.10580 10.12220 -0.01640 -0.16202 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64050 12.64350 -0.00300 -0.02373 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.74700 12.78100 -0.03400 -0.26602 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 38.85000 39.01000 -0.16000 -0.41015 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28800 10.28790 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.80000 13.06000 -0.26000 -1.99081 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.00000 13.24000 -0.24000 -1.81269 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.49000 14.71000 -0.22000 -1.49558 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.69840 7.67690 0.02150 0.28006 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.16570 11.12690 0.03880 0.34870 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.11450 10.08700 0.02750 0.27263 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28620 11.25560 0.03060 0.27186 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.27920 7.27840 0.00080 0.01099 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.64080 9.65030 -0.00950 -0.09844 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.54780 10.55820 -0.01040 -0.09850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.88650 10.88540 0.00110 0.01011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.66000 19.67000 -0.01000 -0.05084 復華人民幣貨幣市場基金 11.51840 11.51750 0.00090 0.00781 復華人生目標基金 35.43360 35.70200 -0.26840 -0.75178 復華大中華中小策略基金 9.79000 9.68000 0.11000 1.13636 復華中小精選基金 66.67000 66.87000 -0.20000 -0.29909 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.30000 9.14000 0.16000 1.75055 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.69000 8.50000 0.19000 2.23529 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 復華台灣智能基金 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934 復華全方位基金 27.15000 27.34000 -0.19000 -0.69495 復華全球大趨勢基金-美元 12.96000 13.20000 -0.24000 -1.81818 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.53000 19.84000 -0.31000 -1.56250 復華全球平衡基金-新臺幣 19.93000 19.96000 -0.03000 -0.15030 復華全球物聯網科技基金-美元 15.23000 15.60000 -0.37000 -2.37179 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.05000 14.36000 -0.31000 -2.15877 復華全球原物料基金 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 復華全球消費基金-新臺幣 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47830 11.47150 0.00680 0.05928 復華全球債券基金 13.58010 13.56730 0.01280 0.09434 復華全球債券組合基金 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.70000 9.58000 0.12000 1.25261 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607 復華有利貨幣市場基金 13.41970 13.41960 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.70000 13.80000 -0.10000 -0.72464 復華亞太成長基金 14.13000 14.49000 -0.36000 -2.48447 復華亞太神龍科技基金-美元 9.53000 9.65000 -0.12000 -1.24352 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119 復華東協世紀基金 13.71000 13.75000 -0.04000 -0.29091 復華南非幣長期收益基金A 13.45000 13.54000 -0.09000 -0.66470 復華南非幣長期收益基金B 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 復華南非幣短期收益基金A 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 復華南非幣短期收益基金B 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 復華美國新星基金-美元 11.94000 12.18000 -0.24000 -1.97044 復華美國新星基金-新臺幣 11.58000 11.78000 -0.20000 -1.69779 復華恒生基金 21.58000 21.74000 -0.16000 -0.73597 復華恒生單日反向一倍基金 8.33000 8.20000 0.13000 1.58537 復華恒生單日正向二倍基金 35.65000 36.69000 -1.04000 -2.83456 復華神盾基金 24.29080 24.50820 -0.21740 -0.88705 復華高成長基金 60.64000 61.35000 -0.71000 -1.15729 復華高益策略組合基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.37950 14.37940 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161 復華富時台灣高股息低波動基金 49.23000 49.30000 -0.07000 -0.14199 復華復華基金 19.20000 19.42000 -0.22000 -1.13285 復華華人世紀基金 19.14000 19.20000 -0.06000 -0.31250 復華傳家二號基金 27.67360 27.94380 -0.27020 -0.96694 復華傳家基金 22.97890 23.19180 -0.21290 -0.91800 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華新興人民幣短期收益基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.64000 18.63000 0.01000 0.05368 復華新興市場高收益債券基金A 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 復華新興市場高收益債券基金B 6.11000 6.11000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 復華滬深300 A股基金 24.01000 24.07000 -0.06000 -0.24927 復華數位經濟基金 53.30000 54.03000 -0.73000 -1.35110 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.35000 11.21000 0.14000 1.24888 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.92820 9.92790 0.00030 0.00302 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.77510 9.76930 0.00580 0.05937 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.08430 10.08400 0.00030 0.00298 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.89760 9.89170 0.00590 0.05965 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.88880 9.88520 0.00360 0.03642 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99540 9.96210 0.03330 0.33427 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.93610 9.93730 -0.00120 -0.01208 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04210 10.01350 0.02860 0.28561 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.93520 9.93640 -0.00120 -0.01208 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04460 10.01600 0.02860 0.28554 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29710 9.30140 -0.00430 -0.04623 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16640 9.16000 0.00640 0.06987 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.77760 8.74540 0.03220 0.36819 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37450 11.37980 -0.00530 -0.04657 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.22370 11.21590 0.00780 0.06954 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87250 10.83260 0.03990 0.36833 景順主流基金 18.57000 18.69000 -0.12000 -0.64205 景順台灣科技基金 32.45000 32.57000 -0.12000 -0.36844 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 景順全球科技基金 19.70000 19.97000 -0.27000 -1.35203 景順全球康健基金 17.12000 17.14000 -0.02000 -0.11669 景順貨幣市場基金 15.91910 15.91890 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.01000 34.24000 -0.23000 -0.67173 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.63000 14.80000 -0.17000 -1.14865 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.13000 13.24000 -0.11000 -0.83082 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.30000 10.45000 -0.15000 -1.43541 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.12000 10.23000 -0.11000 -1.07527 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.73230 8.74480 -0.01250 -0.14294 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.41550 8.40820 0.00730 0.08682 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03620 11.05180 -0.01560 -0.14115 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60980 10.60060 0.00920 0.08679 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.32000 8.18000 0.14000 1.71149 華南永昌中國A股基金(美元) 8.72000 8.59000 0.13000 1.51339 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.27000 12.04000 0.23000 1.91030 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56200 9.56410 -0.00210 -0.02196 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.36820 9.34230 0.02590 0.27723 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77620 9.77840 -0.00220 -0.02250 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57970 9.55330 0.02640 0.27634 華南永昌永昌基金 19.11000 19.13000 -0.02000 -0.10455 華南永昌全球亨利組合基金 14.35800 14.35050 0.00750 0.05226 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 華南永昌全球精品基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.47000 13.62000 -0.15000 -1.10132 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.88000 12.99000 -0.11000 -0.84681 華南永昌物聯網精選基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 華南永昌策略報酬基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18220 16.18210 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.33220 24.22030 0.11190 0.46201 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92150 11.92130 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17670 10.17960 -0.00290 -0.02849 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.56740 10.52050 0.04690 0.44580 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93390 9.93670 -0.00280 -0.02818 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.27930 10.23370 0.04560 0.44559 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05150 10.05610 -0.00460 -0.04574 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.37270 10.32840 0.04430 0.42891 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90910 9.91360 -0.00450 -0.04539 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.22160 10.17790 0.04370 0.42936 華頓中小型基金 24.49000 24.61000 -0.12000 -0.48761 華頓中國多重機會平衡基金 12.58810 12.37980 0.20830 1.68258 華頓台灣基金 27.30000 27.39000 -0.09000 -0.32859 華頓平安貨幣市場基金 11.50370 11.50350 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 16.81000 16.85000 -0.04000 -0.23739 華頓全球高收益債券基金A 13.44620 13.45510 -0.00890 -0.06615 華頓全球高收益債券基金B 8.51930 8.52500 -0.00570 -0.06686 華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.91430 2.85600 0.05830 2.04132 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.71600 13.38620 0.32980 2.46373 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46310 0.45330 0.00980 2.16192 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74570 11.66250 0.08320 0.71340 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.71040 10.64160 0.06880 0.64652 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98980 10.86720 0.12260 1.12817 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.02040 9.90860 0.11180 1.12831 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.67900 11.58310 0.09590 0.82793 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.74910 10.66500 0.08410 0.78856 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.95000 11.79000 0.16000 1.35708 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.83000 10.64000 0.19000 1.78571 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.10000 11.92000 0.18000 1.51007 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41740 2.41790 -0.00050 -0.02068 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96450 1.96950 -0.00500 -0.25387 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.29120 12.27770 0.01350 0.10996 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.14690 10.13570 0.01120 0.11050 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38350 0.38310 0.00040 0.10441 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32820 0.32830 -0.00010 -0.03046 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.38000 0.04000 1.18343 匯豐中國動力基金(台幣) 16.11000 15.84000 0.27000 1.70455 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.95000 17.85000 0.10000 0.56022 匯豐台灣精典基金 23.20000 23.38000 -0.18000 -0.76989 匯豐全球趨勢組合基金 11.79000 11.89000 -0.10000 -0.84104 匯豐全球關鍵資源基金 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 匯豐安富基金 24.81000 24.91000 -0.10000 -0.40145 匯豐成功基金 38.94000 38.81000 0.13000 0.33497 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43920 2.44490 -0.00570 -0.23314 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24440 2.25040 -0.00600 -0.26662 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.76740 11.77030 -0.00290 -0.02464 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.25860 8.26140 -0.00280 -0.03389 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38840 0.38880 -0.00040 -0.10288 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35240 0.35280 -0.00040 -0.11338 匯豐拉丁美洲基金 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.90000 14.70000 0.20000 1.36054 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97150 14.97150 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.16000 0.04000 0.77519 匯豐新鑽動力基金 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.64010 5.63460 0.00550 0.09761 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14110 9.13570 0.00540 0.05911 匯豐龍鳳基金-A類型 49.70000 50.10000 -0.40000 -0.79840 匯豐龍鳳基金-I類型 49.70000 50.10000 -0.40000 -0.79840 匯豐龍騰電子基金 36.04000 36.60000 -0.56000 -1.53005 匯豐雙高收益債券組合基金 12.41180 12.41980 -0.00800 -0.06441 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.22000 19.38000 -0.16000 -0.82559 新光中國成長基金(人民幣) 11.45000 11.25000 0.20000 1.77778 新光中國成長基金(美元) 12.50000 12.29000 0.21000 1.70871 新光中國成長基金(新臺幣) 11.98000 11.78000 0.20000 1.69779 新光台灣富貴基金 23.14000 23.13000 0.01000 0.04323 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 新光全球生技醫療基金(美元) 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93860 9.95030 -0.01170 -0.11758 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.33350 9.33970 -0.00620 -0.06638 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64840 9.65970 -0.01130 -0.11698 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.05160 9.05750 -0.00590 -0.06514 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 新光吉星貨幣市場基金 15.42390 15.42370 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光多重資產基金(A累積)美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光亞洲精選基金-美金 24.61000 24.62000 -0.01000 -0.04062 新光亞洲精選基金-新台幣 23.96000 23.96000 0.00000 0.00000 新光兩岸優勢基金 13.59000 13.41000 0.18000 1.34228 新光店頭基金 25.06000 25.07000 -0.01000 -0.03989 新光南非幣保本基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 15.06000 15.28000 -0.22000 -1.43979 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80180 9.81430 -0.01250 -0.12737 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.11300 10.12270 -0.00970 -0.09582 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.76740 9.76830 -0.00090 -0.00921 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41270 9.42460 -0.01190 -0.12627 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72410 9.73340 -0.00930 -0.09555 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.38680 9.38770 -0.00090 -0.00959 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 新光澳幣保本基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03690 10.05630 -0.01940 -0.19291 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.03730 10.05680 -0.01950 -0.19390 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94640 9.95020 -0.00380 -0.03819 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94640 9.95020 -0.00380 -0.03819 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95290 9.96680 -0.01390 -0.13946 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.95270 9.96660 -0.01390 -0.13947 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.93170 9.94600 -0.01430 -0.14378 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93400 9.94840 -0.01440 -0.14475 瑞銀全球創新趨勢基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95940 9.97730 -0.01790 -0.17941 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.74740 9.76510 -0.01770 -0.18126 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95210 9.96540 -0.01330 -0.13346 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77500 9.78810 -0.01310 -0.13384 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.82990 9.83600 -0.00610 -0.06202 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.07050 10.07680 -0.00630 -0.06252 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.90370 13.90160 0.00210 0.01511 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72040 8.71910 0.00130 0.01491 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.36900 36.37980 -0.01080 -0.02969 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.75230 36.76670 -0.01440 -0.03917 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.58350 38.51000 0.07350 0.19086 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07760 11.07670 0.00090 0.00813 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32750 10.32050 0.00700 0.06783 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.92520 12.69110 0.23410 1.84460 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.52830 10.36220 0.16610 1.60294 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.46000 10.27000 0.19000 1.85005 群益大印度基金-人民幣 13.13000 13.11700 0.01300 0.09911 群益大印度基金-美元 13.45700 13.47560 -0.01860 -0.13803 群益大印度基金-新臺幣 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.20310 12.32270 -0.11960 -0.97057 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.82420 12.98080 -0.15660 -1.20640 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.57000 11.67000 -0.10000 -0.85690 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.43120 11.54330 -0.11210 -0.97113 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.96200 11.09590 -0.13390 -1.20675 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.79230 9.88830 -0.09600 -0.97084 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.42870 9.54380 -0.11510 -1.20602 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.54600 9.63960 -0.09360 -0.97099 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.49920 9.61520 -0.11600 -1.20642 群益中小型股基金 46.01000 46.23000 -0.22000 -0.47588 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.81310 9.71170 0.10140 1.04410 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.92820 9.84900 0.07920 0.80414 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.94200 8.84430 0.09770 1.10467 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.76160 8.67100 0.09060 1.04486 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.86410 8.79340 0.07070 0.80401 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.98430 7.89710 0.08720 1.10420 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.46350 11.46770 -0.00420 -0.03662 群益中國高收益債券基金-美元 11.29270 11.31630 -0.02360 -0.20855 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.60570 10.60380 0.00190 0.01792 群益中國新機會基金N-人民幣 9.30030 9.12710 0.17320 1.89765 群益中國新機會基金N-美元 9.30670 9.15510 0.15160 1.65591 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.55000 9.37000 0.18000 1.92102 群益中國新機會基金-人民幣 8.24820 8.09460 0.15360 1.89756 群益中國新機會基金-美元 9.95120 9.78920 0.16200 1.65488 群益中國新機會基金-新臺幣 9.12000 8.94000 0.18000 2.01342 群益平衡王基金 19.15980 19.21140 -0.05160 -0.26859 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.76000 5.75000 0.01000 0.17391 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.71650 9.67880 0.03770 0.38951 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.10710 10.09180 0.01530 0.15161 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.85960 8.82520 0.03440 0.38979 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.21570 9.20170 0.01400 0.15215 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91290 9.93440 -0.02150 -0.21642 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.75800 9.78170 -0.02370 -0.24229 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.45790 9.47840 -0.02050 -0.21628 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38370 9.40650 -0.02280 -0.24239 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97000 9.99160 -0.02160 -0.21618 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.06380 10.08830 -0.02450 -0.24286 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.62440 9.64520 -0.02080 -0.21565 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13320 10.11530 0.01790 0.17696 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.47110 7.45790 0.01320 0.17699 群益全球關鍵生技基金-美元 14.32410 14.49450 -0.17040 -1.17562 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.57000 13.69000 -0.12000 -0.87655 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502 群益印度中小基金N-美元 10.23110 10.25570 -0.02460 -0.23987 群益印度中小基金N-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 15.14040 15.14060 -0.00020 -0.00132 群益印度中小基金-美元 14.63320 14.66830 -0.03510 -0.23929 群益印度中小基金-新臺幣 16.25000 16.24000 0.01000 0.06158 群益多利策略組合基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 群益多重資產組合基金 15.48000 15.46000 0.02000 0.12937 群益安家基金 23.39250 23.45250 -0.06000 -0.25584 群益安穩貨幣市場基金 16.06150 16.06130 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.40000 20.63000 -0.23000 -1.11488 群益亞太中小基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472 群益亞太新趨勢平衡基金 17.30000 17.23000 0.07000 0.40627 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.61360 9.60530 0.00830 0.08641 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49110 7.48460 0.00650 0.08684 群益店頭市場基金 95.71000 95.65000 0.06000 0.06273 群益東方盛世基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 群益東協成長基金-人民幣 14.35990 14.41640 -0.05650 -0.39191 群益東協成長基金-美元 13.73590 13.82270 -0.08680 -0.62795 群益東協成長基金-新臺幣 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.12200 11.16310 -0.04110 -0.36818 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68570 10.73000 -0.04430 -0.41286 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.01430 10.04240 -0.02810 -0.27981 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96550 10.00240 -0.03690 -0.36891 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.57800 9.61780 -0.03980 -0.41382 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97400 8.99930 -0.02530 -0.28113 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.02590 10.06750 -0.04160 -0.41321 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75210 9.78820 -0.03610 -0.36881 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.74830 9.78870 -0.04040 -0.41272 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.00330 10.03140 -0.02810 -0.28012 群益長安基金 27.72000 28.15000 -0.43000 -1.52753 群益美國新創亮點基金-美元 13.91760 14.19520 -0.27760 -1.95559 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.90000 13.12000 -0.22000 -1.67683 群益真善美基金 17.22450 17.26670 -0.04220 -0.24440 群益馬拉松基金 118.83000 119.66000 -0.83000 -0.69363 群益深証中小板基金 15.34000 15.31000 0.03000 0.19595 群益創新科技基金 31.10000 31.43000 -0.33000 -1.04995 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.63720 9.45810 0.17910 1.89361 群益華夏盛世基金N-美元 9.66560 9.50850 0.15710 1.65221 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.66000 9.47000 0.19000 2.00634 群益華夏盛世基金-人民幣 10.49500 10.29980 0.19520 1.89518 群益華夏盛世基金-美元 10.65760 10.48440 0.17320 1.65198 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.87000 16.55000 0.32000 1.93353 群益奧斯卡基金 26.25000 26.48000 -0.23000 -0.86858 群益新興金鑽基金-美元 13.24070 13.34440 -0.10370 -0.77711 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 群益葛萊美基金 22.59000 22.80000 -0.21000 -0.92105 群益道瓊美國地產ETF基金 18.04000 17.91000 0.13000 0.72585 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.57500 11.56840 0.00660 0.05705 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.38770 11.38550 0.00220 0.01932 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26990 11.25470 0.01520 0.13505 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69350 8.68850 0.00500 0.05755 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.38040 9.37850 0.00190 0.02026 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.97850 8.96640 0.01210 0.13495 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.35000 28.52000 -0.17000 -0.59607 德信中國精選成長基金 12.27000 12.05000 0.22000 1.82573 德信台灣主流中小基金 18.01000 18.28000 -0.27000 -1.47702 德信新興股票組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 德信萬保貨幣市場基金 11.91720 11.91710 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.66270 10.65260 0.01010 0.09481 德信數位時代基金 27.39000 27.31000 0.08000 0.29293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64440 11.64430 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.09000 16.15000 -0.06000 -0.37152 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.80000 18.85000 -0.05000 -0.26525 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.31000 -0.02000 -0.27360 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90320 9.93010 -0.02690 -0.27089 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89830 13.93630 -0.03800 -0.27267 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26820 8.26330 0.00490 0.05930 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.41530 11.42600 -0.01070 -0.09365 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.51110 11.52250 -0.01140 -0.09894 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.98090 12.96700 0.01390 0.10720 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.54000 18.51000 0.03000 0.16207 摩根中小基金 23.70000 24.20000 -0.50000 -2.06612 摩根中國A股基金 15.07000 14.72000 0.35000 2.37772 摩根中國A股基金(美元) 12.32000 12.07000 0.25000 2.07125 摩根中國亮點基金 13.92000 13.70000 0.22000 1.60584 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.93950 11.74950 0.19000 1.61709 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.83770 12.66390 0.17380 1.37241 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.36670 10.22190 0.14480 1.41657 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.21490 13.00470 0.21020 1.61634 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.65380 14.45540 0.19840 1.37250 摩根台灣金磚基金 19.89000 20.22000 -0.33000 -1.63205 摩根台灣增長基金 49.63000 49.99000 -0.36000 -0.72014 摩根平衡基金 27.70000 27.80000 -0.10000 -0.35971 摩根全球α基金 18.56000 18.68000 -0.12000 -0.64240 摩根全球平衡基金 15.37590 15.35730 0.01860 0.12112 摩根全球發現基金 12.33000 12.39000 -0.06000 -0.48426 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80010 9.79900 0.00110 0.01123 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62310 10.62730 -0.00420 -0.03952 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.18030 10.18360 -0.00330 -0.03241 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31300 11.31180 0.00120 0.01061 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.77730 10.74850 0.02880 0.26794 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.64650 13.61010 0.03640 0.26745 摩根亞洲基金 57.03000 56.68000 0.35000 0.61750 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.82380 8.85820 -0.03440 -0.38834 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.20920 10.25790 -0.04870 -0.47476 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.15800 9.20210 -0.04410 -0.47924 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55610 12.60510 -0.04900 -0.38873 摩根東方內需機會基金 18.05000 17.94000 0.11000 0.61315 摩根東方科技基金 35.23000 35.44000 -0.21000 -0.59255 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991 摩根金龍收成基金 22.53000 22.25000 0.28000 1.25843 摩根第一貨幣市場基金 15.06300 15.06290 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.26000 14.21000 0.05000 0.35186 摩根新金磚五國基金 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 摩根新絲路基金 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 摩根新興35基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267 摩根新興日本基金 24.71000 24.51000 0.20000 0.81599 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.89680 7.89750 -0.00070 -0.00886 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.91810 9.92930 -0.01120 -0.11280 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.92080 9.92630 -0.00550 -0.05541 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.99670 10.99690 -0.00020 -0.00182 摩根新興科技基金 56.07000 57.20000 -1.13000 -1.97552 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.43110 8.43680 -0.00570 -0.06756 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.55700 10.56400 -0.00700 -0.06626 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.97440 8.95410 0.02030 0.22671 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.84470 9.84780 -0.00310 -0.03148 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.47720 9.47860 -0.00140 -0.01477 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.15340 10.13040 0.02300 0.22704 摩根龍揚基金 33.69000 33.29000 0.40000 1.20156 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 摩根環球股票收益基金-累積型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 摩根總收益組合基金-月配息型 9.41180 9.42440 -0.01260 -0.13370 摩根總收益組合基金-累積型 11.26340 11.27850 -0.01510 -0.13388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.97000 25.08000 -0.11000 -0.43860 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80710 11.82110 -0.01400 -0.11843 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.18600 11.20060 -0.01460 -0.13035 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11340 10.12630 -0.01290 -0.12739 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49870 10.51110 -0.01240 -0.11797 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.97390 9.98700 -0.01310 -0.13117 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.01150 9.02310 -0.01160 -0.12856 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.63990 10.69930 -0.05940 -0.55518 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27830 10.30500 -0.02670 -0.25910 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.88890 9.90050 -0.01160 -0.11717 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.64320 9.62580 0.01740 0.18076 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.74170 9.75310 -0.01140 -0.11689 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.49940 9.48220 0.01720 0.18139 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.66330 11.72620 -0.06290 -0.53641 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.48820 11.55440 -0.06620 -0.57294 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.28450 10.32200 -0.03750 -0.36330 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.17440 11.23470 -0.06030 -0.53673 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.98990 11.05320 -0.06330 -0.57268 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84110 9.87700 -0.03590 -0.36347 聯邦金鑽平衡基金 22.70530 22.82000 -0.11470 -0.50263 聯邦貨幣市場基金 13.14520 13.14500 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80560 10.78920 0.01640 0.15200 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.32690 8.31430 0.01260 0.15155 聯邦精選科技基金 12.51000 12.55000 -0.04000 -0.31873 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06440 16.06790 -0.00350 -0.02178 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.06990 12.14950 -0.07960 -0.65517 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.98100 12.03770 -0.05670 -0.47102 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.54010 11.59470 -0.05460 -0.47090 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63830 11.63780 0.00050 0.00430 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99180 10.99030 0.00150 0.01365 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56040 10.55990 0.00050 0.00473 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68420 8.68300 0.00120 0.01382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.30000 36.37000 -0.07000 -0.19247 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.64000 15.69000 -0.05000 -0.31867 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.63000 15.65000 -0.02000 -0.12780 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.52000 15.54000 -0.02000 -0.12870 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.43000 20.53000 -0.10000 -0.48709 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.63000 18.73000 -0.10000 -0.53390 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.80000 15.88000 -0.08000 -0.50378 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.51000 16.60000 -0.09000 -0.54217 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.57000 15.65000 -0.08000 -0.51118 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.79000 15.87000 -0.08000 -0.50410 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.35000 14.42000 -0.07000 -0.48544 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.34000 14.41000 -0.07000 -0.48577 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.03000 15.10000 -0.07000 -0.46358 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.40000 18.41000 -0.01000 -0.05432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.75000 14.79000 -0.04000 -0.27045 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 聯博貨幣市場基金 14.98280 14.98270 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.58490 10.60000 -0.01510 -0.14245 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.31980 14.35460 -0.03480 -0.24243 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.83260 7.84370 -0.01110 -0.14151 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.89000 21.99000 -0.10000 -0.45475 瀚亞中國基金-人民幣 13.17000 12.87000 0.30000 2.33100 瀚亞中國基金-新台幣 14.44000 14.15000 0.29000 2.04947 瀚亞巴西基金 5.35000 5.38000 -0.03000 -0.55762 瀚亞外銷基金 41.26000 41.53000 -0.27000 -0.65013 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.51010 10.47500 0.03510 0.33508 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.31430 10.32800 -0.01370 -0.13265 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.17710 12.18240 -0.00530 -0.04351 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.10020 10.11870 -0.01850 -0.18283 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.66760 7.64220 0.02540 0.33237 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.17300 8.18380 -0.01080 -0.13197 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.18930 8.19280 -0.00350 -0.04272 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.32180 7.33520 -0.01340 -0.18268 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.02160 9.02550 -0.00390 -0.04321 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.42990 9.39850 0.03140 0.33410 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.55390 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