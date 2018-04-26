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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/25  107/04/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.37670   10.37800  -0.00130   -0.01253
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.57840    9.56370   0.01470    0.15371
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.79280    9.78120   0.01160    0.11859
中國信託台灣活力基金                                             15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
中國信託台灣優勢基金                                             17.34000   17.35000  -0.01000   -0.05764
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.69000    8.64000   0.05000    0.57870
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.70840    9.70210   0.00630    0.06493
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23780    9.23180   0.00600    0.06499
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18570   10.19250  -0.00680   -0.06672
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.68930    9.69590  -0.00660   -0.06807
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.98180   10.03200  -0.05020   -0.50040
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.78120    8.82540  -0.04420   -0.50083
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.13200   11.08170   0.05030    0.45390
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.14050   10.09480   0.04570    0.45271
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
中國信託智能運動基金-美元                                        10.01000   10.10000  -0.09000   -0.89109
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97020   10.97010   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.54820    9.53780   0.01040    0.10904
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.34850    9.33830   0.01020    0.10923
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.73520    9.73810  -0.00290   -0.02978
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.52660    9.52920  -0.00260   -0.02728
中國信託精穩基金                                                 17.79130   17.85280  -0.06150   -0.34448
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
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元大2001基金                                                     65.55000   65.61000  -0.06000   -0.09145
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.49910   37.67520  -0.17610   -0.46742
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28240   11.28140   0.00100    0.00886
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.91030   10.85780   0.05250    0.48352
元大上證50基金                                                   31.68000   31.84000  -0.16000   -0.50251
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.62000   12.48000   0.14000    1.12179
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.80000   11.62000   0.18000    1.54905
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.11000   13.02000   0.09000    0.69124
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.42000   13.30300   0.11700    0.87950
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.39800   17.19500   0.20300    1.18058
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.15200   11.01100   0.14100    1.28054
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.25400   11.05900   0.19500    1.76327
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.17000    3.12000   0.05000    1.60256
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.87000   14.58000   0.29000    1.98903
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.33030   47.42010  -0.08980   -0.18937
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33660   10.33230   0.00430    0.04162
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62760    9.62360   0.00400    0.04156
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.98070    9.92940   0.05130    0.51665
元大巴西指數基金                                                  6.54800    6.57600  -0.02800   -0.42579
元大巴菲特基金                                                   29.43000   29.38000   0.05000    0.17018
元大日經225基金                                                  28.01000   28.10000  -0.09000   -0.32028
元大台商收成基金                                                 23.12000   23.25000  -0.13000   -0.55914
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
元大台灣50單日正向2倍基金                                        34.21000   34.60000  -0.39000   -1.12717
元大台灣中型100基金                                              32.03000   32.15000  -0.12000   -0.37325
元大台灣加權股價指數基金                                         24.22800   24.27300  -0.04500   -0.18539
元大台灣卓越50基金                                               78.91000   79.24000  -0.33000   -0.41646
元大台灣金融基金                                                 17.04000   17.05000  -0.01000   -0.05865
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.46000   30.54000  -0.08000   -0.26195
元大台灣高股息基金                                               25.22000   25.39000  -0.17000   -0.66955
元大台灣電子科技基金                                             34.35000   34.53000  -0.18000   -0.52129
元大全球ETF成長組合基金                                          10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.42000   14.43000  -0.01000   -0.06930
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.24000   13.04000   0.20000    1.53374
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.33000    9.18000   0.15000    1.63399
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.40000   12.26000   0.14000    1.14192
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.71500   12.55600   0.15900    1.26633
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.05000    8.93000   0.12000    1.34378
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.93000    6.83000   0.10000    1.46413
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.21000    8.14000   0.07000    0.85995
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.48000    6.42000   0.06000    0.93458
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.09500   10.11700  -0.02200   -0.21746
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.23690   10.24790  -0.01100   -0.10734
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.46930    9.47950  -0.01020   -0.10760
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.23060    9.21310   0.01750    0.18995
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59020    8.57380   0.01640    0.19128
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.88000   13.85000   0.03000    0.21661
元大全球農業商機基金                                             16.00000   16.10000  -0.10000   -0.62112
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.18600    9.23500  -0.04900   -0.53059
元大印度指數基金                                                  9.76300    9.69200   0.07100    0.73256
元大印度基金                                                     12.76000   12.71000   0.05000    0.39339
元大多多基金                                                     19.21000   19.29000  -0.08000   -0.41472
元大多福基金                                                     55.78000   55.82000  -0.04000   -0.07166
元大亞太成長基金                                                 10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.65630    8.61660   0.03970    0.46074
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.20870    7.17560   0.03310    0.46129
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.02400    9.96600   0.05800    0.58198
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.84000    9.75000   0.09000    0.92308
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.12000   10.06100   0.05900    0.58642
元大卓越基金                                                     49.39000   49.43000  -0.04000   -0.08092
元大店頭基金                                                      8.99000    8.90000   0.09000    1.01124
元大泛歐成長基金                                                  9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20030   10.19980   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.17630    9.16220   0.01410    0.15389
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.40780   30.37860   0.02920    0.09612
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.02530   36.16840  -0.14310   -0.39565
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.56220   19.47390   0.08830    0.45343
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.33800   18.50800  -0.17000   -0.91852
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.02420   37.01110   0.01310    0.03539
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.66170   20.66160   0.00010    0.00048
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.68970   17.68930   0.00040    0.00226
元大高科技基金                                                   18.01000   18.19000  -0.18000   -0.98955
元大得利貨幣市場基金                                             16.22990   16.22970   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96530   11.96520   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.52000   13.56000  -0.04000   -0.29499
元大華夏中小基金                                                  8.45000    8.28000   0.17000    2.05314
元大新中國基金-人民幣                                            11.10000   10.84000   0.26000    2.39852
元大新中國基金-美元                                              11.36700   11.08300   0.28400    2.56248
元大新中國基金-新台幣                                            10.87000   10.57000   0.30000    2.83822
元大新主流基金                                                   25.89000   26.01000  -0.12000   -0.46136
元大新東協平衡基金-美元                                          10.18400   10.19900  -0.01500   -0.14707
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
元大新興市場ESG策略基金                                          12.98000   12.84000   0.14000    1.09034
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.54390   10.52640   0.01750    0.16625
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.67890   10.64250   0.03640    0.34202
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.81740   10.74850   0.06890    0.64102
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.60490    9.54370   0.06120    0.64126
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.84440    9.85060  -0.00620   -0.06294
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.56640    9.57240  -0.00600   -0.06268
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.60470    9.58210   0.02260    0.23586
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.33800    9.31600   0.02200    0.23615
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.61460    9.61630  -0.00170   -0.01768
元大新興亞洲基金                                                 11.88000   11.79000   0.09000    0.76336
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.61500    9.58190   0.03310    0.34544
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.49450    9.46180   0.03270    0.34560
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.48880    9.42800   0.06080    0.64489
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.36760    9.30750   0.06010    0.64572
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08080   15.08060   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     36.96000   37.34000  -0.38000   -1.01768
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.87000    9.77000   0.10000    1.02354
元大實質多重資產基金-美元                                         9.91900    9.80700   0.11200    1.14204
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.05000    9.90000   0.15000    1.51515
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.57000   14.33000   0.24000    1.67481
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.16000   16.68000  -0.52000   -3.11751
元大精準中小基金                                                 21.58000   21.85000  -0.27000   -1.23570
元大摩臺基金                                                     37.04000   37.19000  -0.15000   -0.40333
元大標普500基金                                                  23.45000   23.75000  -0.30000   -1.26316
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.02000   13.83000   0.19000    1.37383
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.62000   30.45000  -0.83000   -2.72578
元大標智滬深300基金                                              18.72000   18.65000   0.07000    0.37534
元大歐洲50基金                                                   24.93000   24.95000  -0.02000   -0.08016
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53600    9.57570  -0.03970   -0.41459
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13930   10.13900   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     53.63000   53.81000  -0.18000   -0.33451
元大韓國KOSPI200基金                                             23.84000   23.99000  -0.15000   -0.62526
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.89000   15.03000  -0.14000   -0.93147
日盛上選基金                                                     31.91000   32.16000  -0.25000   -0.77736
日盛小而美基金                                                   18.34000   18.53000  -0.19000   -1.02536
日盛中國內需動力基金                                             11.03000   10.75000   0.28000    2.60465
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.69830   11.70750  -0.00920   -0.07858
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.98220    9.99010  -0.00790   -0.07908
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.01280   12.02440  -0.01160   -0.09647
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.24430   10.25410  -0.00980   -0.09557
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80070   10.79480   0.00590    0.05466
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.19460    9.18960   0.00500    0.05441
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.87000   11.58000   0.29000    2.50432
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.30000   12.04000   0.26000    2.15947
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.21000   11.91000   0.30000    2.51889
日盛日盛基金                                                     12.93000   13.05000  -0.12000   -0.91954
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
日盛全球抗暖化基金                                               10.02000   10.16000  -0.14000   -1.37795
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04690   10.06990  -0.02300   -0.22840
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.59900    9.62090  -0.02190   -0.22763
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79100    9.80180  -0.01080   -0.11018
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.35680    9.36720  -0.01040   -0.11103
日盛全球新興債券基金A                                            10.85950   10.85260   0.00690    0.06358
日盛全球新興債券基金B                                             8.56570    8.56020   0.00550    0.06425
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43300    2.43470  -0.00170   -0.06982
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.72410    1.72540  -0.00130   -0.07534
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38060    0.38100  -0.00040   -0.10499
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27070    0.27100  -0.00030   -0.11070
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.53800   12.53630   0.00170    0.01356
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.76690    8.76580   0.00110    0.01255
日盛亞洲機會基金                                                  7.52000    7.51000   0.01000    0.13316
日盛首選基金                                                     16.79000   16.97000  -0.18000   -1.06070
日盛高科技基金                                                   16.90000   17.05000  -0.15000   -0.87977
日盛貨幣市場基金                                                 14.74780   14.74760   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.82000   38.13000  -0.31000   -0.81301
日盛精選五虎基金                                                 36.89000   37.13000  -0.24000   -0.64638
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46530   13.46510   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               33.54000   33.87000  -0.33000   -0.97431
台新MSCI中國基金                                                 21.62000   21.33000   0.29000    1.35959
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.89000   18.77000   0.12000    0.63932
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.86000   20.05000  -0.19000   -0.94763
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14140   14.14120   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.78750    9.79480  -0.00730   -0.07453
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.87210   10.86110   0.01100    0.10128
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.00090    9.96120   0.03970    0.39855
台新中國通基金                                                   47.29000   47.20000   0.09000    0.19068
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.31500   15.92000   0.39500    2.48116
台新中國精選中小基金                                             12.02000   11.67000   0.35000    2.99914
台新主流基金                                                     24.48000   24.38000   0.10000    0.41017
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.27000   18.18000   0.09000    0.49505
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62030    0.61900   0.00130    0.21002
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.86000   13.79000   0.07000    0.50761
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47010    0.46910   0.00100    0.21317
台新台灣中小基金                                                 37.15000   37.14000   0.01000    0.02693
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.19980    9.21350  -0.01370   -0.14869
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30640    9.30350   0.00290    0.03117
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.41000    8.38000   0.03000    0.35800
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.28900   10.28580   0.00320    0.03111
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.61220   10.62880  -0.01660   -0.15618
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.30130   11.31920  -0.01790   -0.15814
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
台新印度基金                                                     15.76000   15.72000   0.04000    0.25445
台新亞美短期債券基金                                             10.89330   10.88010   0.01320    0.12132
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.77180    8.77040   0.00140    0.01596
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30260    0.30350  -0.00090   -0.29654
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.94770   11.94570   0.00200    0.01674
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40610    0.40730  -0.00120   -0.29462
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07630   11.07620   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.84210   30.02000  -0.17790   -0.59260
台新智慧生活基金-美元                                             9.97150   10.07700  -0.10550   -1.04694
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.84000    9.92000  -0.08000   -0.80645
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.21230    9.22870  -0.01640   -0.17771
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.04240    9.03150   0.01090    0.12069
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.70900    9.72620  -0.01720   -0.17684
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53670    9.52520   0.01150    0.12073
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.46510   10.43990   0.02520    0.24138
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34810    0.34830  -0.00020   -0.05742
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.94850    7.92930   0.01920    0.24214
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27780    0.27800  -0.00020   -0.07194
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.30000    6.23000   0.07000    1.12360
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.54700   10.49200   0.05500    0.52421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.50000   19.83000  -0.33000   -1.66415
未來資產全球大消費基金                                           14.43000   14.61000  -0.18000   -1.23203
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.88500   11.88560  -0.00060   -0.00505
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.74430    9.74480  -0.00050   -0.00513
未來資產亞洲新富基金                                             21.33000   21.20000   0.13000    0.61321
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54960   12.54950   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.11000   12.28000  -0.17000   -1.38436
未來資產新興市場債券基金A                                         8.85640    8.85940  -0.00300   -0.03386
未來資產新興市場債券基金B                                         6.87060    6.87290  -0.00230   -0.03346
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98590   10.98490   0.00100    0.00910
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.24300   10.23160   0.01140    0.11142
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43540    9.43540   0.00000    0.00000
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57640   10.57590   0.00050    0.00473
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57640    8.57920  -0.00280   -0.03264
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.67270    9.67670  -0.00400   -0.04134
永豐中小基金                                                     48.32000   48.72000  -0.40000   -0.82102
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.85720    1.86130  -0.00410   -0.22028
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.40820    2.41350  -0.00530   -0.21960
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.84750    8.85770  -0.01020   -0.11515
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.12940   11.14220  -0.01280   -0.11488
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.57000    4.55000   0.02000    0.43956
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.45000   21.35000   0.10000    0.46838
永豐主流品牌基金                                                 17.21000   17.27000  -0.06000   -0.34742
永豐永豐基金                                                     33.43000   33.55000  -0.12000   -0.35768
永豐亞洲民生消費基金                                             12.33000   12.24000   0.09000    0.73529
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80700   12.82520  -0.01820   -0.14191
永豐高科技基金                                                   22.80000   23.13000  -0.33000   -1.42672
永豐貨幣市場基金                                                 13.86310   13.86300   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05440    2.05510  -0.00070   -0.03406
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.44310    2.44900  -0.00590   -0.24091
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.94350    7.93870   0.00480    0.06046
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47980   10.47350   0.00630    0.06015
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.48150    7.48780  -0.00630   -0.08414
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.32650   11.33610  -0.00960   -0.08469
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.61000    8.48000   0.13000    1.53302
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.25000   18.90000   0.35000    1.85185
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.44000   52.58000  -0.14000   -0.26626
永豐領航科技基金                                                 37.47000   38.09000  -0.62000   -1.62772
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.35000   12.45000  -0.10000   -0.80321
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.90000   11.98000  -0.08000   -0.66778
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
永豐趨勢平衡基金                                                 47.02000   47.62000  -0.60000   -1.25997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.43800   11.43690   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.62300    9.62460  -0.00160   -0.01662
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74790    9.74950  -0.00160   -0.01641
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.60430    9.60680  -0.00250   -0.02602
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68820    9.69060  -0.00240   -0.02477
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.63060    9.63280  -0.00220   -0.02284
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88260    9.88480  -0.00220   -0.02226
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58720    9.59000  -0.00280   -0.02920
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75510    9.75800  -0.00290   -0.02972
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.54000   11.31000   0.23000    2.03360
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.80000   10.55000   0.25000    2.36967
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.75000   11.50000   0.25000    2.17391
兆豐國際中小基金                                                 14.59000   14.70000  -0.11000   -0.74830
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.72000   14.39000   0.33000    2.29326
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.51000   19.98000   0.53000    2.65265
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.83000   20.33000   0.50000    2.45942
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.91000   12.03000  -0.12000   -0.99751
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.91000   12.03000  -0.12000   -0.99751
兆豐國際生命科學基金                                             14.55000   14.67000  -0.12000   -0.81800
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.25600   10.25440   0.00160    0.01560
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.70830   10.72820  -0.01990   -0.18549
兆豐國際全球高股息基金                                           11.39000   11.45000  -0.06000   -0.52402
兆豐國際全球基金                                                 30.87000   30.89000  -0.02000   -0.06475
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20570   10.20520   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.58120    9.56540   0.01580    0.16518
兆豐國際國民基金                                                 22.15000   22.22000  -0.07000   -0.31503
兆豐國際第一基金                                                 12.66000   12.74000  -0.08000   -0.62794
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.99250    9.98480   0.00770    0.07712
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.03090    8.02470   0.00620    0.07726
兆豐國際萬全基金                                                 19.85000   19.97000  -0.12000   -0.60090
兆豐國際電子基金                                                 24.79000   25.02000  -0.23000   -0.91926
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.06000    8.05000   0.01000    0.12422
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.51000   21.62000  -0.11000   -0.50879
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.54000   17.47000   0.07000    0.40069
兆豐國際豐台灣基金                                               32.45000   32.28000   0.17000    0.52664
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48410   12.48390   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15110   11.15780  -0.00670   -0.06005
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.00170   12.01120  -0.00950   -0.07909
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78990   10.80360  -0.01370   -0.12681
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.57970   11.59580  -0.01610   -0.13884
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.30590    8.31090  -0.00500   -0.06016
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.71340    9.72170  -0.00830   -0.08538
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.20800    9.21690  -0.00890   -0.09656
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.22570    9.23730  -0.01160   -0.12558
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.53120    9.54060  -0.00940   -0.09853
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.30000   11.38000  -0.08000   -0.70299
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.69000   10.76000  -0.07000   -0.65056
合庫全球新興市場基金                                              9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.11510   10.11500   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.81790    9.83530  -0.01740   -0.17691
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.08920   10.10920  -0.02000   -0.19784
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.31410   10.32120  -0.00710   -0.06879
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.88630   11.90750  -0.02120   -0.17804
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.83720   13.86270  -0.02550   -0.18395
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.34850    9.36520  -0.01670   -0.17832
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.98350   10.00320  -0.01970   -0.19694
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.24330    8.24890  -0.00560   -0.06789
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.31850    9.33590  -0.01740   -0.18638
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.61910   10.63870  -0.01960   -0.18423
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88590   10.88520   0.00070    0.00643
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.69960   10.72540  -0.02580   -0.24055
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11760   10.11190   0.00570    0.05637
安聯中國東協基金                                                 16.13000   16.02000   0.11000    0.68664
安聯中國策略基金                                                 15.52000   15.18000   0.34000    2.23979
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.09000   13.90000   0.19000    1.36691
安聯中華新思路基金-美元                                          14.29000   14.13000   0.16000    1.13234
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.87000   12.70000   0.17000    1.33858
安聯台灣大壩基金                                                 24.72000   25.00000  -0.28000   -1.12000
安聯台灣科技基金                                                 42.96000   43.47000  -0.51000   -1.17322
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47320   12.47300   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 27.75000   28.08000  -0.33000   -1.17521
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12150   10.12530  -0.00380   -0.03753
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09460   15.09920  -0.00460   -0.03047
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76420    9.76720  -0.00300   -0.03072
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.39000   11.47000  -0.08000   -0.69747
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.10920   12.11880  -0.00960   -0.07922
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13840   10.14570  -0.00730   -0.07195
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.29060   12.29840  -0.00780   -0.06342
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.67770    9.68560  -0.00790   -0.08156
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.51590    9.52280  -0.00690   -0.07246
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.22350    9.22930  -0.00580   -0.06284
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.75000   11.83000  -0.08000   -0.67625
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.68000   10.76000  -0.08000   -0.74349
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.61000   11.69000  -0.08000   -0.68435
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.89590   11.89820  -0.00230   -0.01933
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.96260   10.96680  -0.00420   -0.03830
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.63560   10.63750  -0.00190   -0.01786
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.11620    9.11720  -0.00100   -0.01097
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.91240    8.91590  -0.00350   -0.03926
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.62110    8.62270  -0.00160   -0.01856
安聯全球人口趨勢基金                                             11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.02000    9.16000  -0.14000   -1.52838
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.60000   32.98000  -0.38000   -1.15221
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
安聯全球計量平衡基金                                             12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07570   12.06770   0.00800    0.06629
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54580   10.53890   0.00690    0.06547
安聯全球新興市場基金                                             18.81000   18.72000   0.09000    0.48077
安聯全球農金趨勢基金                                              9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.21000    9.31000  -0.10000   -1.07411
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
安聯亞洲動態策略基金                                             24.72000   24.70000   0.02000    0.08097
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99590    9.99780  -0.00190   -0.01900
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79910    9.80100  -0.00190   -0.01939
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.89150   83.98710  -0.09560   -0.11383
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.81630   12.83420  -0.01790   -0.13947
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.78400   66.86060  -0.07660   -0.11457
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.12080   10.13490  -0.01410   -0.13912
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51290    2.51320  -0.00030   -0.01194
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.64350   10.63670   0.00680    0.06393
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09220    2.09230  -0.00010   -0.00478
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88270    8.87760   0.00510    0.05745
宏利台灣動力基金                                                 30.03000   30.32000  -0.29000   -0.95646
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.43040   10.44180  -0.01140   -0.10918
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.82650    9.80920   0.01730    0.17637
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.34220    8.34980  -0.00760   -0.09102
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.07840    8.06870   0.00970    0.12022
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             12.99340   13.01440  -0.02100   -0.16136
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78040    2.77940   0.00100    0.03598
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.73820   11.73190   0.00630    0.05370
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.79180    8.78710   0.00470    0.05349
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27410    2.27250   0.00160    0.07041
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67930   10.64810   0.03120    0.29301
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.23790    4.22230   0.01560    0.36947
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68930    0.68680   0.00250    0.36401
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.65000   19.55000   0.10000    0.51151
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.62320   11.63720  -0.01400   -0.12030
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38750   10.40120  -0.01370   -0.13172
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02190   10.02680  -0.00490   -0.04887
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.13650    9.14850  -0.01200   -0.13117
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.65250    8.66390  -0.01140   -0.13158
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46540    8.46630  -0.00090   -0.01063
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.65870    8.67240  -0.01370   -0.15797
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.82610    2.82720  -0.00110   -0.03891
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41400    0.41420  -0.00020   -0.04829
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.47390   12.46940   0.00450    0.03609
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94640    0.94700  -0.00060   -0.06336
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.74130    7.73740   0.00390    0.05040
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.15950    2.16030  -0.00080   -0.03703
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31050    0.31060  -0.00010   -0.03220
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.51380    9.50840   0.00540    0.05679
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35020    0.35040  -0.00020   -0.05708
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62710   13.62700   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.81000    2.81000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.42000   12.39000   0.03000    0.24213
宏利臺灣股息收益基金                                             27.72000   27.89000  -0.17000   -0.60954
宏利澳幣保本基金                                                 11.90700   11.91020  -0.00320   -0.02687
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.94000    9.96520  -0.02520   -0.25288
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.06590   10.07420  -0.00830   -0.08239
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.08220    9.06260   0.01960    0.21627
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.57620   10.55340   0.02280    0.21604
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
貝萊德新台幣基金                                                 12.92340   12.92330   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.41000   24.67000  -0.26000   -1.05391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15400   11.14950   0.00450    0.04036
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.20580   10.16910   0.03670    0.36090
保德信大中華基金                                                 30.59000   30.08000   0.51000    1.69548
保德信中小型股基金                                               41.35000   41.60000  -0.25000   -0.60096
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.64000   10.36000   0.28000    2.70270
保德信中國中小基金-美元                                          11.19000   10.89000   0.30000    2.75482
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.37000   10.07000   0.30000    2.97915
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.76520    9.64270   0.12250    1.27039
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.74650    9.62230   0.12420    1.29075
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.86700    9.74460   0.12240    1.25608
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.54480   10.41410   0.13070    1.25503
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.32000   10.06000   0.26000    2.58449
保德信中國品牌基金-美元                                          10.16000    9.89000   0.27000    2.73003
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.07000   10.79000   0.28000    2.59500
保德信台商全方位基金                                             33.43000   33.67000  -0.24000   -0.71280
保德信全球中小基金                                               29.30000   29.39000  -0.09000   -0.30623
保德信全球消費商機基金                                           17.11000   17.20000  -0.09000   -0.52326
保德信全球基礎建設基金                                           11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
保德信全球資源基金                                                7.95000    7.98000  -0.03000   -0.37594
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.34000   29.48000  -0.14000   -0.47490
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.95330    9.97150  -0.01820   -0.18252
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.63330   10.65220  -0.01890   -0.17743
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.06860    9.05770   0.01090    0.12034
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.67960    9.66800   0.01160    0.11998
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.38350    8.38630  -0.00280   -0.03339
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.86300   10.86650  -0.00350   -0.03221
保德信亞太基金                                                   22.19000   22.08000   0.11000    0.49819
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.58330    8.58180   0.00150    0.01748
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.18650   11.18460   0.00190    0.01699
保德信店頭市場基金                                               31.71000   31.65000   0.06000    0.18957
保德信拉丁美洲基金                                                7.58000    7.60000  -0.02000   -0.26316
保德信金平衡基金                                                 28.68000   28.75000  -0.07000   -0.24348
保德信金滿意基金                                                 38.56000   38.87000  -0.31000   -0.79753
保德信科技島基金                                                 23.47000   23.68000  -0.21000   -0.88682
保德信高成長基金                                                 84.42000   85.43000  -1.01000   -1.18225
保德信第一基金                                                   24.88000   25.13000  -0.25000   -0.99483
保德信貨幣市場基金                                               15.74480   15.74460   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.58350   10.64510  -0.06160   -0.57867
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.34370   10.37200  -0.02830   -0.27285
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.86360   10.91750  -0.05390   -0.49370
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.94010    9.95910  -0.01900   -0.19078
保德信新世紀基金                                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.26840    8.26460   0.00380    0.04598
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.92180   10.91680   0.00500    0.04580
保德信新興趨勢組合基金                                           11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
保德信瑞騰基金                                                   15.52800   15.52820  -0.00020   -0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.86860    9.86620   0.00240    0.02433
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02010   10.01780   0.00230    0.02296
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.79460    9.78310   0.01150    0.11755
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.86160    9.84890   0.01270    0.12895
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.92800    9.92230   0.00570    0.05745
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.92820    9.92250   0.00570    0.05745
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.91710    9.91450   0.00260    0.02622
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.91730    9.91470   0.00260    0.02622
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.93990    9.92410   0.01580    0.15921
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.84410    9.84250   0.00160    0.01626
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.79360    9.79360   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97900    1.98070  -0.00170   -0.08583
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64280    2.64500  -0.00220   -0.08318
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31250    0.31290  -0.00040   -0.12784
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45370    0.45410  -0.00040   -0.08809
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.82200    8.81960   0.00240    0.02721
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.94080   11.93140   0.00940    0.07878
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.67380    9.67880  -0.00500   -0.05166
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65420   11.66050  -0.00630   -0.05403
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.21480    9.22260  -0.00780   -0.08457
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12820   11.13760  -0.00940   -0.08440
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.26920   10.26620   0.00300    0.02922
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.09010   10.07650   0.01360    0.13497
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.18630   10.18130   0.00500    0.04911
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67130   10.66620   0.00510    0.04781
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.07920   10.06910   0.01010    0.10031
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.91520    9.91330   0.00190    0.01917
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14370   10.14180   0.00190    0.01873
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.85790    9.84660   0.01130    0.11476
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98550    9.97010   0.01540    0.15446
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.62460   10.65830  -0.03370   -0.31619
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.54660    6.55070  -0.00410   -0.06259
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.97420   10.98100  -0.00680   -0.06193
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63740   11.63740   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.40000   18.39000   0.01000    0.05438
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4175.650004171.94000   3.71000    0.08893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.67950   10.57340   0.10610    1.00346
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.97360   11.87850   0.09510    0.80061
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.23950   11.15380   0.08570    0.76835
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.60520    9.50980   0.09540    1.00318
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.30570   10.22380   0.08190    0.80107
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.10920   10.03200   0.07720    0.76954
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.00170   10.89240   0.10930    1.00345
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.85430   11.76010   0.09420    0.80101
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.81620   11.72600   0.09020    0.76923
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.93000    6.91000   0.02000    0.28944
柏瑞巨人基金                                                     12.61000   12.64000  -0.03000   -0.23734
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63910   13.63900   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.03000   16.04000  -0.01000   -0.06234
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.37550   13.37420   0.00130    0.00972
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.89040   11.90530  -0.01490   -0.12515
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.55170   12.56960  -0.01790   -0.14241
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.13050    9.12960   0.00090    0.00986
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.88110    6.88040   0.00070    0.01017
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.04060    9.05190  -0.01130   -0.12484
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.68800    8.69490  -0.00690   -0.07936
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.07390   11.08970  -0.01580   -0.14247
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.56250    8.57410  -0.01160   -0.13529
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.06670   12.08180  -0.01510   -0.12498
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.58740   11.58630   0.00110    0.00949
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.66890   11.67820  -0.00930   -0.07964
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.42600   11.44220  -0.01620   -0.14158
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.11890    9.11800   0.00090    0.00987
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.10040   10.11310  -0.01270   -0.12558
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.93070    9.93850  -0.00780   -0.07848
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.84970    9.86370  -0.01400   -0.14193
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.68430    9.69750  -0.01320   -0.13612
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05150   10.05090   0.00060    0.00597
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99970   10.01110  -0.01140   -0.11387
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95080    9.96460  -0.01380   -0.13849
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02830   10.03770  -0.00940   -0.09365
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.00520   10.00460   0.00060    0.00600
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.94060    9.95190  -0.01130   -0.11355
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.90480    9.91860  -0.01380   -0.13913
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.98220    9.99160  -0.00940   -0.09408
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03230   10.03170   0.00060    0.00598
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99970   10.01110  -0.01140   -0.11387
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95080    9.96460  -0.01380   -0.13849
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02830   10.03770  -0.00940   -0.09365
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.00530   10.00470   0.00060    0.00600
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.94060    9.95200  -0.01140   -0.11455
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.90480    9.91860  -0.01380   -0.13913
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.98220    9.99160  -0.00940   -0.09408
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.71330   10.72280  -0.00950   -0.08860
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.96170   11.98280  -0.02110   -0.17609
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.43150   11.45300  -0.02150   -0.18772
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.29520    9.30340  -0.00820   -0.08814
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.10710   10.12500  -0.01790   -0.17679
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.96570    9.98440  -0.01870   -0.18729
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.42500   10.43420  -0.00920   -0.08817
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13750   11.15720  -0.01970   -0.17657
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.04410   11.06490  -0.02080   -0.18798
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.29530    9.30350  -0.00820   -0.08814
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.10750   10.12530  -0.01780   -0.17580
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.96600    9.98480  -0.01880   -0.18829
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.37000   13.39000  -0.02000   -0.14937
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.56000   14.62000  -0.06000   -0.41040
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.21000   12.26000  -0.05000   -0.40783
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.60000   12.66000  -0.06000   -0.47393
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.57000   13.49000   0.08000    0.59303
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.31000   13.19000   0.12000    0.90978
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30200   11.30350  -0.00150   -0.01327
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.49220    7.49330  -0.00110   -0.01468
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.46960   11.46510   0.00450    0.03925
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.15560   11.16060  -0.00500   -0.04480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.34330   10.34930  -0.00600   -0.05797
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.55590    8.55260   0.00330    0.03858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.69790    9.70220  -0.00430   -0.04432
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.72800    9.73360  -0.00560   -0.05753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.73090   10.73560  -0.00470   -0.04378
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.07240   10.06850   0.00390    0.03873
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.32670   10.33260  -0.00590   -0.05710
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.04720   10.05170  -0.00450   -0.04477
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.24470    9.24110   0.00360    0.03896
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.20520    9.20740  -0.00220   -0.02389
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.74940    9.75500  -0.00560   -0.05741
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.38730   12.39990  -0.01260   -0.10161
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.92330   11.94920  -0.02590   -0.21675
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.39100   11.41780  -0.02680   -0.23472
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.53250    7.54010  -0.00760   -0.10079
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.54850    9.56930  -0.02080   -0.21736
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.21970   10.24370  -0.02400   -0.23429
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.64830   10.65910  -0.01080   -0.10132
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40910   11.43600  -0.02690   -0.23522
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.33140   10.35390  -0.02250   -0.21731
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.60620    9.61600  -0.00980   -0.10191
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.43710   10.46170  -0.02460   -0.23514
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.14610   11.14910  -0.00300   -0.02691
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.75260   11.76710  -0.01450   -0.12322
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.85560   10.86950  -0.01390   -0.12788
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.26230    9.26480  -0.00250   -0.02698
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.88020    9.89230  -0.01210   -0.12232
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.88340    9.89610  -0.01270   -0.12833
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.07770   11.09130  -0.01360   -0.12262
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.94490    9.94750  -0.00260   -0.02614
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.34370   10.35700  -0.01330   -0.12842
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.57490    9.57740  -0.00250   -0.02610
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.41560    9.41810  -0.00250   -0.02654
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.10030   10.11270  -0.01240   -0.12262
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.64330    9.65570  -0.01240   -0.12842
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.14000   18.14000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.81000   16.86000  -0.05000   -0.29656
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.07170   13.06390   0.00780    0.05971
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.92190   10.93020  -0.00830   -0.07594
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.67800   11.68970  -0.01170   -0.10009
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.19220   12.19320  -0.00100   -0.00820
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.35860   11.37240  -0.01380   -0.12135
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.08870   10.09640  -0.00770   -0.07626
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.53380   10.54430  -0.01050   -0.09958
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.44020   10.44100  -0.00080   -0.00766
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.50960   10.52230  -0.01270   -0.12070
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.33010   10.34040  -0.01030   -0.09961
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.44990   10.46260  -0.01270   -0.12138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.61000   13.39000   0.22000    1.64302
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.38000   32.46000  -1.08000   -3.32717
國泰大中華基金                                                   20.54000   20.92000  -0.38000   -1.81644
國泰小龍基金                                                     15.31000   15.55000  -0.24000   -1.54341
國泰中小成長基金                                                 42.89000   43.49000  -0.60000   -1.37963
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.31570    4.24170   0.07400    1.74458
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.30000   19.86000   0.44000    2.21551
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.78840    0.77350   0.01490    1.92631
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74880    0.73470   0.01410    1.91915
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08360    2.08920  -0.00560   -0.26805
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.72730    9.71440   0.01290    0.13279
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.42850    8.41730   0.01120    0.13306
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32630    0.32660  -0.00030   -0.09186
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.37840   11.37730   0.00110    0.00967
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80340    1.80010   0.00330    0.18332
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20810   10.16230   0.04580    0.45069
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34940    0.34880   0.00060    0.17202
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.79590    4.69540   0.10050    2.14039
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.55000   21.97000   0.58000    2.63996
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75510    0.73800   0.01710    2.31707
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.63510    3.55470   0.08040    2.26179
國泰中港台基金台幣級別                                           17.10000   16.64000   0.46000    2.76442
國泰中港台基金美元級別                                            0.57950    0.56570   0.01380    2.43946
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.08000   27.18000  -0.10000   -0.36792
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.43000   35.58000  -0.15000   -0.42159
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39730   12.39720   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.36000   27.64000  -0.28000   -1.01302
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.20330    2.22110  -0.01780   -0.80140
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35020    0.35240  -0.00220   -0.62429
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46280    0.46570  -0.00290   -0.62272
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.78000   12.77000   0.01000    0.07831
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45870    0.45990  -0.00120   -0.26093
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.56000    5.56000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18490    0.18530  -0.00040   -0.21587
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41360    0.41480  -0.00120   -0.28930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37700    0.37810  -0.00110   -0.29093
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43660    0.43790  -0.00130   -0.29687
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49170    0.49310  -0.00140   -0.28392
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.20000   19.16000   0.04000    0.20877
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.80000   20.86000  -0.06000   -0.28763
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.37310    2.36890   0.00420    0.17730
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.33540   11.26970   0.06570    0.58298
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.36550   10.30540   0.06010    0.58319
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37820    0.37680   0.00140    0.37155
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34580    0.34460   0.00120    0.34823
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49660    0.49480   0.00180    0.36378
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.72000   11.60000   0.12000    1.03448
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40880    0.40580   0.00300    0.73928
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.05000   18.09000  -0.04000   -0.22112
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60940    0.61250  -0.00310   -0.50612
國泰科技生化基金                                                 35.27000   36.23000  -0.96000   -2.64974
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.83000   25.17000  -0.34000   -1.35081
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.26000   14.01000   0.25000    1.78444
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.45650   37.48600  -0.02950   -0.07870
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.96710   19.86640   0.10070    0.50689
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.64710   18.81780  -0.17070   -0.90712
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.00280   38.98560   0.01720    0.04412
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.24810   39.11630   0.13180    0.33694
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.88500   40.81050   0.07450    0.18255
國泰紐幣2021保本基金                                             11.92360   11.91390   0.00970    0.08142
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20020   12.18740   0.01280    0.10503
國泰紐幣保本基金                                                 12.26080   12.25820   0.00260    0.02121
國泰高科技基金                                                   12.58000   12.81000  -0.23000   -1.79547
國泰國泰基金台幣I級別                                            22.45000   23.04000  -0.59000   -2.56076
國泰國泰基金台幣級別                                             22.45000   23.04000  -0.59000   -2.56076
國泰富時中國A50基金                                              20.58000   20.72000  -0.14000   -0.67568
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33820    0.33880  -0.00060   -0.17710
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45360    0.45430  -0.00070   -0.15408
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.64000   10.71000  -0.07000   -0.65359
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35770    0.36110  -0.00340   -0.94157
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47990    0.48430  -0.00440   -0.90853
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35030    0.35150  -0.00120   -0.34139
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46980    0.47140  -0.00160   -0.33941
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80230   10.81240  -0.01010   -0.09341
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.90870    7.91610  -0.00740   -0.09348
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36480    0.36530  -0.00050   -0.13687
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26700    0.26810  -0.00110   -0.41029
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.18000   11.99000   0.19000    1.58465
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41140    0.40620   0.00520    1.28016
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14560    2.14920  -0.00360   -0.16750
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44490    1.44730  -0.00240   -0.16583
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35150    0.35150   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37670    0.37660   0.00010    0.02655
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23910    0.23910   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80070   10.79850   0.00220    0.02037
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.13880    7.13730   0.00150    0.02102
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.82000   14.75000   0.07000    0.47458
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.26000   32.57000  -0.31000   -0.95180
國泰價值卓越基金                                                 14.92000   15.22000  -0.30000   -1.97109
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39170    0.39250  -0.00080   -0.20382
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09770   12.09880  -0.00110   -0.00909
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41250    0.41270  -0.00020   -0.04846
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62400    9.65000  -0.02600   -0.26943
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.65510    8.64880   0.00630    0.07284
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54230   10.57070  -0.02840   -0.26867
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.57180    9.56500   0.00680    0.07109
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07610   11.07510   0.00100    0.00903
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15840   10.15170   0.00670    0.06600
第一金大中華基金                                                 26.28000   26.52000  -0.24000   -0.90498
第一金小型精選基金                                               37.64000   37.99000  -0.35000   -0.92130
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.08000   13.84000   0.24000    1.73410
第一金中國世紀基金-美元                                           9.60570    9.43530   0.17040    1.80598
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.85000   10.62000   0.23000    2.16573
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.85000   10.62000   0.23000    2.16573
第一金中概平衡基金                                               24.60000   24.58000   0.02000    0.08137
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22870   15.22850   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.60900  177.60600   0.00300    0.00169
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.44100   13.55590  -0.11490   -0.84760
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.44150   13.55670  -0.11520   -0.84976
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.39000   12.46000  -0.07000   -0.56180
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.40000   12.47000  -0.07000   -0.56135
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.97580    9.98680  -0.01100   -0.11015
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.97680    9.98770  -0.01090   -0.10913
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.47080    9.46950   0.00130    0.01373
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49440    9.49300   0.00140    0.01475
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.31530   10.32660  -0.01130   -0.10943
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79720    9.79580   0.00140    0.01429
第一金全球大趨勢基金                                             22.46000   22.57000  -0.11000   -0.48737
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.92990    7.84600   0.08390    1.06933
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.68970    5.62950   0.06020    1.06937
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.22230    9.26730  -0.04500   -0.48558
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.22300    9.26840  -0.04540   -0.48984
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.41480    9.46070  -0.04590   -0.48516
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.41610    9.46190  -0.04580   -0.48405
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60440    8.60210   0.00230    0.02674
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.03300   10.03040   0.00260    0.02592
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.83320    9.82440   0.00880    0.08957
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.11710    8.10920   0.00790    0.09742
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94220    8.94130   0.00090    0.01007
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94240    8.94150   0.00090    0.01007
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.03030   11.02370   0.00660    0.05987
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.03440   11.02450   0.00990    0.08980
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.98360    9.97400   0.00960    0.09625
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66090   14.65930   0.00160    0.01091
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.80720   14.91630  -0.10910   -0.73141
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.82550   14.93470  -0.10920   -0.73118
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.42000   13.48000  -0.06000   -0.44510
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.44000   13.50000  -0.06000   -0.44444
第一金亞洲科技基金                                               20.57000   20.64000  -0.07000   -0.33915
第一金亞洲新興市場基金                                           14.07000   13.96000   0.11000    0.78797
第一金店頭市場基金                                                9.77000    9.63000   0.14000    1.45379
第一金創新趨勢基金                                               23.13000   23.36000  -0.23000   -0.98459
第一金電子基金                                                   32.65000   32.97000  -0.32000   -0.97058
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.15000   19.23000  -0.08000   -0.41602
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.46000   20.37000   0.09000    0.44183
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.09000    9.83000   0.26000    2.64496
統一大中華中小基金(美元)                                         10.05000    9.81000   0.24000    2.44648
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.26000   13.87000   0.39000    2.81182
統一大滿貫基金                                                   31.50000   31.45000   0.05000    0.15898
統一大龍印基金                                                   16.65000   16.37000   0.28000    1.71045
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.99000    9.81000   0.18000    1.83486
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.96000    9.78000   0.18000    1.84049
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.87000   10.65000   0.22000    2.06573
統一中小基金                                                     24.41000   24.87000  -0.46000   -1.84962
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.64220    9.65050  -0.00830   -0.08601
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.81440    9.84110  -0.02670   -0.27131
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.32870    9.34910  -0.02040   -0.21820
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.23630   11.24600  -0.00970   -0.08625
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.35160   11.38250  -0.03090   -0.27147
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.79770   10.82140  -0.02370   -0.21901
統一台灣動力基金                                                 15.94000   16.00000  -0.06000   -0.37500
統一全天候基金                                                  104.04000  104.96000  -0.92000   -0.87652
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.52870    8.58840  -0.05970   -0.69512
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.98610    9.06580  -0.07970   -0.87913
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.82020    8.89100  -0.07080   -0.79631
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.69090    8.75180  -0.06090   -0.69586
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.15690    9.23820  -0.08130   -0.88004
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.98790    9.06010  -0.07220   -0.79690
統一全球債券組合基金                                             12.08700   12.09120  -0.00420   -0.03474
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.53000   14.72000  -0.19000   -1.29076
統一全球新科技基金(美元)                                         14.90000   15.11000  -0.21000   -1.38981
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.72000   13.86000  -0.14000   -1.01010
統一亞太基金                                                     26.50000   26.32000   0.18000    0.68389
統一亞洲大金磚基金                                               12.85000   12.78000   0.07000    0.54773
統一奔騰基金                                                     55.61000   56.05000  -0.44000   -0.78501
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63670   16.63650   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                              9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
統一強漢基金(美元)                                                9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
統一強漢基金(新台幣)                                             24.40000   24.27000   0.13000    0.53564
統一統信基金                                                     30.77000   31.07000  -0.30000   -0.96556
統一黑馬基金                                                     56.66000   57.07000  -0.41000   -0.71842
統一新亞洲科技能源基金                                           19.17000   19.23000  -0.06000   -0.31201
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.39660    8.40110  -0.00450   -0.05356
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.48620   10.49180  -0.00560   -0.05338
統一經建基金                                                     44.15000   44.56000  -0.41000   -0.92011
統一龍馬基金                                                     64.26000   65.20000  -0.94000   -1.44172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.71000   21.08000  -0.37000   -1.75522
野村中小基金                                                     46.78000   47.00000  -0.22000   -0.46809
野村中國機會基金                                                 14.22000   13.93000   0.29000    2.08184
野村巴西基金                                                      6.29000    6.33000  -0.04000   -0.63191
野村日本領先基金                                                 12.50000   12.42000   0.08000    0.64412
野村台灣高股息基金                                               22.13000   22.24000  -0.11000   -0.49460
野村台灣運籌基金                                                 35.38000   35.71000  -0.33000   -0.92411
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.73530    9.73430   0.00100    0.01027
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.73520    9.73540  -0.00020   -0.00205
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.74880    9.74580   0.00300    0.03078
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.81690    9.81590   0.00100    0.01019
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.79800    9.79820  -0.00020   -0.00204
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.77870    9.77570   0.00300    0.03069
野村平衡基金                                                     18.52000   18.67000  -0.15000   -0.80343
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.62000   12.56000   0.06000    0.47771
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
野村全球生技醫療基金                                             15.63000   15.77000  -0.14000   -0.88776
野村全球品牌基金                                                 27.13000   27.16000  -0.03000   -0.11046
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.84000   12.87000  -0.03000   -0.23310
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.98000   19.01000  -0.03000   -0.15781
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.10000   12.15000  -0.05000   -0.41152
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.62140   10.62060   0.00080    0.00753
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43990   10.42850   0.01140    0.10932
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63440    9.65170  -0.01730   -0.17924
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38580    9.40300  -0.01720   -0.18292
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84890    8.85210  -0.00320   -0.03615
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.01370   11.03350  -0.01980   -0.17945
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.54650   10.56590  -0.01940   -0.18361
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.99220    9.99610  -0.00390   -0.03902
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.28280   11.31050  -0.02770   -0.24491
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.86730   10.89560  -0.02830   -0.25974
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.42500   10.43680  -0.01180   -0.11306
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.47780   10.53290  -0.05510   -0.52312
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.52680   10.58140  -0.05460   -0.51600
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.92400    9.97700  -0.05300   -0.53122
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.55880    9.58680  -0.02800   -0.29207
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.74300    9.79200  -0.04900   -0.50041
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.87800   11.94050  -0.06250   -0.52343
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.69840   12.76290  -0.06450   -0.50537
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.95580   11.01430  -0.05850   -0.53113
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.55610   10.58680  -0.03070   -0.28998
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.98860   11.04400  -0.05540   -0.50163
野村成長基金                                                     27.92000   28.07000  -0.15000   -0.53438
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.83230    9.82320   0.00910    0.09264
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.83270    9.82400   0.00870    0.08856
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.70720    9.67510   0.03210    0.33178
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.99970    9.99040   0.00930    0.09309
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.96560    9.95670   0.00890    0.08939
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.84160    9.80890   0.03270    0.33337
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.39000   13.31000   0.08000    0.60105
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.15040   10.15110  -0.00070   -0.00690
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.07890   10.07960  -0.00070   -0.00694
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.93110    9.91400   0.01710    0.17248
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.50890   10.50970  -0.00080   -0.00761
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.37970   10.38050  -0.00080   -0.00771
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.23240   10.21480   0.01760    0.17230
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.06100    9.05470   0.00630    0.06958
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.86870    9.87080  -0.00210   -0.02127
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.75010    9.75530  -0.00520   -0.05330
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.51220   13.50290   0.00930    0.06887
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.70430   12.70710  -0.00280   -0.02203
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.41490   10.42040  -0.00550   -0.05278
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28070   10.29630  -0.01560   -0.15151
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96990    9.98830  -0.01840   -0.18422
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38840    9.38920  -0.00080   -0.00852
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.95870   10.95960  -0.00090   -0.00821
野村泰國基金                                                     44.71000   44.61000   0.10000    0.22416
野村高科技基金                                                   10.65000   10.85000  -0.20000   -1.84332
野村貨幣市場基金                                                 16.24380   16.24370   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     17.20000   17.19000   0.01000    0.05817
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06480    8.06990  -0.00510   -0.06320
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.77530   11.78290  -0.00760   -0.06450
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.41000    7.35000   0.06000    0.81633
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
野村精選貨幣市場基金                                             12.06870   12.06860   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.75000   11.81000  -0.06000   -0.50804
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.44000   11.49000  -0.05000   -0.43516
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
野村積極成長基金                                                 11.79000   11.85000  -0.06000   -0.50633
野村優質基金                                                     31.97000   32.36000  -0.39000   -1.20519
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.70800    8.71760  -0.00960   -0.11012
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06570    8.07590  -0.01020   -0.12630
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89310    7.89500  -0.00190   -0.02407
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54660   11.55940  -0.01280   -0.11073
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50780   10.52120  -0.01340   -0.12736
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.31150   10.31390  -0.00240   -0.02327
野村環球基金-人民幣計價                                          14.99000   15.17000  -0.18000   -1.18655
野村環球基金-美元計價                                            11.95000   12.09000  -0.14000   -1.15798
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.07000   16.22000  -0.15000   -0.92478
野村鴻利基金                                                     21.27000   21.47000  -0.20000   -0.93153
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84670   16.84660   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.58000   19.63000  -0.05000   -0.25471
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.14000   13.07000   0.07000    0.53558
野村鑫平衡組合基金                                               14.62000   14.67000  -0.05000   -0.34083
野村鑫全球債券組合基金                                           13.22240   13.22590  -0.00350   -0.02646
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91180    9.90800   0.00380    0.03835
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.91450    9.91920  -0.00470   -0.04738
凱基台商天下基金                                                 13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
凱基台灣精五門基金                                               20.37000   20.32000   0.05000    0.24606
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.82610   10.87850  -0.05240   -0.48168
凱基亞太高股息基金                                               13.24000   13.17000   0.07000    0.53151
凱基亞洲四金磚基金                                               18.03000   17.81000   0.22000    1.23526
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.57000   13.52000   0.05000    0.36982
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.36260   13.28820   0.07440    0.55990
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.66000   12.55000   0.11000    0.87649
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52840   11.52830   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.19000   26.20000  -0.01000   -0.03817
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.68000   20.03000  -0.35000   -1.74738
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.84230   20.25340  -0.41110   -2.02978
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.57000   18.41000   0.16000    0.86909
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.45390   18.35560   0.09830    0.53553
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.06430   10.05600   0.00830    0.08254
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.02640    8.01970   0.00670    0.08354
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
凱基資源國基金                                                    9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.65050   11.71370  -0.06320   -0.53954
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.84020   10.95480  -0.11460   -1.04612
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.68000   10.76000  -0.08000   -0.74349
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.36000   12.40000  -0.04000   -0.32258
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.59290   12.67850  -0.08560   -0.67516
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.60000   15.28000   0.32000    2.09424
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.98000   29.24000  -1.26000   -4.30917
富邦NASDAQ-100基金                                               26.48000   27.03000  -0.55000   -2.03478
富邦上証180基金                                                  31.49000   31.62000  -0.13000   -0.41113
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23720    0.23290   0.00430    1.84629
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.03000    6.88000   0.15000    2.18023
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.13000    7.03000   0.10000    1.42248
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.77000   44.13000  -1.36000   -3.08180
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.78130   11.66920   0.11210    0.96065
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.18460   11.07320   0.11140    1.00603
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.90860   10.75580   0.15280    1.42063
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.41740   10.31830   0.09910    0.96043
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.81000    9.71230   0.09770    1.00594
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.57720    9.44300   0.13420    1.42116
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.90600   20.84770   0.05830    0.27965
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.21600   11.21490   0.00110    0.00981
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.75790   10.70660   0.05130    0.47914
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.00310   13.01550  -0.01240   -0.09527
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.92720    1.92930  -0.00210   -0.10885
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.68690    9.69610  -0.00920   -0.09488
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.48340    1.48510  -0.00170   -0.11447
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58080   11.58110  -0.00030   -0.00259
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74740    1.74670   0.00070    0.04008
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10380   10.10400  -0.00020   -0.00198
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54390    1.54330   0.00060    0.03888
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.34000   24.34000   0.00000    0.00000
富邦日本東証基金                                                 22.54000   22.57000  -0.03000   -0.13292
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.80000   41.81000  -0.01000   -0.02392
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  44.97000   45.10000  -0.13000   -0.28825
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  48.98000   49.20000  -0.22000   -0.44715
富邦台灣心基金                                                   21.03000   21.23000  -0.20000   -0.94206
富邦台灣釆吉50基金                                               45.78000   45.97000  -0.19000   -0.41331
富邦台灣科技指數基金                                             52.44000   52.79000  -0.35000   -0.66300
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28980    0.28820   0.00160    0.55517
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.77000    8.70000   0.07000    0.80460
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30560    2.30920  -0.00360   -0.15590
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34150    0.34140   0.00010    0.02929
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.68800   10.68620   0.00180    0.01684
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01150    2.01450  -0.00300   -0.14892
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32970    0.32960   0.00010    0.03034
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.26960    9.26810   0.00150    0.01618
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.94000   22.91000   0.03000    0.13095
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.88000   14.94000  -0.06000   -0.40161
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.77000   28.64000   0.13000    0.45391
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61920   15.61900   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     61.63000   62.07000  -0.44000   -0.70888
富邦科技基金                                                     23.10000   23.37000  -0.27000   -1.15533
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.00150   38.96360   0.03790    0.09727
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.73340   37.87840  -0.14500   -0.38280
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.42550   37.41330   0.01220    0.03261
富邦恒生國企ETF基金                                              21.48000   21.68000  -0.20000   -0.92251
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.05000   12.82000   0.23000    1.79407
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.85000   33.98000  -1.13000   -3.32549
富邦高成長基金                                                   23.55000   23.74000  -0.19000   -0.80034
富邦基金                                                         12.52000   12.65000  -0.13000   -1.02767
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.85000   20.92000  -0.07000   -0.33461
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40110    0.40120  -0.00010   -0.02493
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20900   12.22100  -0.01200   -0.09819
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57750    9.58690  -0.00940   -0.09805
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30250    0.30250   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95650    8.96530  -0.00880   -0.09816
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.81370    9.81510  -0.00140   -0.01426
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.95620    9.92720   0.02900    0.29213
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.81370    9.81510  -0.00140   -0.01426
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.95620    9.92720   0.02900    0.29213
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.31000   19.29000   0.02000    0.10368
富邦精準基金                                                     44.30000   44.74000  -0.44000   -0.98346
富邦精銳中小基金                                                 11.37000   11.51000  -0.14000   -1.21633
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.76000   20.80000  -0.04000   -0.19231
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.03000    8.00000   0.03000    0.37500
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            13.98000   14.12000  -0.14000   -0.99150
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.36000   19.39000  -0.03000   -0.15472
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.20270   10.16840   0.03430    0.33732
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.25980   11.19900   0.06080    0.54291
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.91540   10.81820   0.09720    0.89849
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.02150    9.98780   0.03370    0.33741
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.01510   10.95560   0.05950    0.54310
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.65650   10.56160   0.09490    0.89854
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.24000   29.30000  -0.06000   -0.20478
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.21080    9.22240  -0.01160   -0.12578
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.66450    9.67690  -0.01240   -0.12814
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.50770    9.51580  -0.00810   -0.08512
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.93630    9.94860  -0.01230   -0.12364
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.89690    9.90950  -0.01260   -0.12715
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.73550    9.74380  -0.00830   -0.08518
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.78660    9.79470  -0.00810   -0.08270
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.71240    8.72100  -0.00860   -0.09861
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.60860    9.61820  -0.00960   -0.09981
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.22100    9.22720  -0.00620   -0.06719
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.51290   10.52330  -0.01040   -0.09883
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.22940   10.23970  -0.01030   -0.10059
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.87100    9.87680  -0.00580   -0.05872
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.32610    9.33140  -0.00530   -0.05680
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.68000    9.68610  -0.00610   -0.06298
富達卓越領航全球組合基金                                         14.85000   14.77000   0.08000    0.54164
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.93570    8.94570  -0.01000   -0.11179
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.55070    9.56170  -0.01100   -0.11504
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.36600    9.37290  -0.00690   -0.07362
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.92250    9.93370  -0.01120   -0.11275
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.83810    9.84940  -0.01130   -0.11473
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.67930    9.68660  -0.00730   -0.07536
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.43240    9.43890  -0.00650   -0.06886
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.71460    9.72200  -0.00740   -0.07612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.00000    9.76000   0.24000    2.45902
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.71000   11.41000   0.30000    2.62927
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.88000    9.60000   0.28000    2.91667
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.95000    8.77000   0.18000    2.05245
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.19000   10.95000   0.24000    2.19178
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.51000   10.25000   0.26000    2.53659
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.61950    9.63460  -0.01510   -0.15673
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.36710    9.37810  -0.01100   -0.11729
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.83720    8.83400   0.00320    0.03622
富蘭克林華美中華基金                                             14.46000   14.23000   0.23000    1.61630
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.69000   19.97000  -0.28000   -1.40210
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.46000   19.46000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.11980    8.10320   0.01660    0.20486
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.40630    9.39970   0.00660    0.07022
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.98080    9.97390   0.00690    0.06918
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.41530    9.39610   0.01920    0.20434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.04620   11.06750  -0.02130   -0.19246
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.93490    8.95210  -0.01720   -0.19213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.43490    9.45310  -0.01820   -0.19253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.02390   13.03910  -0.01520   -0.11657
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.51860   10.53100  -0.01240   -0.11775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.14010   10.16120  -0.02110   -0.20765
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.83540    7.85160  -0.01620   -0.20633
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.37870    9.39820  -0.01950   -0.20749
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57770   10.58410  -0.00640   -0.06047
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.63580    7.64040  -0.00460   -0.06021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.15530    9.16080  -0.00550   -0.06004
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.44580   10.46660  -0.02080   -0.19873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.89010    7.90580  -0.01570   -0.19859
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.31530    8.31730  -0.00200   -0.02405
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.48830    9.50370  -0.01540   -0.16204
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.10580   10.12220  -0.01640   -0.16202
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64050   12.64350  -0.00300   -0.02373
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.42000    8.46000  -0.04000   -0.47281
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.74700   12.78100  -0.03400   -0.26602
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           38.85000   39.01000  -0.16000   -0.41015
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28800   10.28790   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.80000   13.06000  -0.26000   -1.99081
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.00000   13.24000  -0.24000   -1.81269
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.49000   14.71000  -0.22000   -1.49558
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.69840    7.67690   0.02150    0.28006
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.16570   11.12690   0.03880    0.34870
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.11450   10.08700   0.02750    0.27263
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.28620   11.25560   0.03060    0.27186
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.27920    7.27840   0.00080    0.01099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.64080    9.65030  -0.00950   -0.09844
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.54780   10.55820  -0.01040   -0.09850
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.88650   10.88540   0.00110    0.01011
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.66000   19.67000  -0.01000   -0.05084
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51840   11.51750   0.00090    0.00781
復華人生目標基金                                                 35.43360   35.70200  -0.26840   -0.75178
復華大中華中小策略基金                                            9.79000    9.68000   0.11000    1.13636
復華中小精選基金                                                 66.67000   66.87000  -0.20000   -0.29909
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.30000    9.14000   0.16000    1.75055
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.69000    8.50000   0.19000    2.23529
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.70000   11.79000  -0.09000   -0.76336
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
復華台灣智能基金                                                 11.41000   11.45000  -0.04000   -0.34934
復華全方位基金                                                   27.15000   27.34000  -0.19000   -0.69495
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.96000   13.20000  -0.24000   -1.81818
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.53000   19.84000  -0.31000   -1.56250
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.93000   19.96000  -0.03000   -0.15030
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.23000   15.60000  -0.37000   -2.37179
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.05000   14.36000  -0.31000   -2.15877
復華全球原物料基金                                                9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47830   11.47150   0.00680    0.05928
復華全球債券基金                                                 13.58010   13.56730   0.01280    0.09434
復華全球債券組合基金                                             14.70000   14.71000  -0.01000   -0.06798
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.73000   13.57000   0.16000    1.17907
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.70000    9.58000   0.12000    1.25261
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.73000   10.79000  -0.06000   -0.55607
復華有利貨幣市場基金                                             13.41970   13.41960   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.70000   13.80000  -0.10000   -0.72464
復華亞太成長基金                                                 14.13000   14.49000  -0.36000   -2.48447
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.53000    9.65000  -0.12000   -1.24352
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.68000    9.77000  -0.09000   -0.92119
復華東協世紀基金                                                 13.71000   13.75000  -0.04000   -0.29091
復華南非幣長期收益基金A                                          13.45000   13.54000  -0.09000   -0.66470
復華南非幣長期收益基金B                                           8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.44000  -0.02000   -0.14881
復華南非幣短期收益基金B                                           9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
復華美國新星基金-美元                                            11.94000   12.18000  -0.24000   -1.97044
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.58000   11.78000  -0.20000   -1.69779
復華恒生基金                                                     21.58000   21.74000  -0.16000   -0.73597
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.33000    8.20000   0.13000    1.58537
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.65000   36.69000  -1.04000   -2.83456
復華神盾基金                                                     24.29080   24.50820  -0.21740   -0.88705
復華高成長基金                                                   60.64000   61.35000  -0.71000   -1.15729
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.37950   14.37940   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.09000   18.05000   0.04000    0.22161
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.23000   49.30000  -0.07000   -0.14199
復華復華基金                                                     19.20000   19.42000  -0.22000   -1.13285
復華華人世紀基金                                                 19.14000   19.20000  -0.06000   -0.31250
復華傳家二號基金                                                 27.67360   27.94380  -0.27020   -0.96694
復華傳家基金                                                     22.97890   23.19180  -0.21290   -0.91800
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.64000   18.63000   0.01000    0.05368
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.11000    6.11000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.96000   13.95000   0.01000    0.07168
復華新興市場短期收益基金                                         10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
復華滬深300 A股基金                                              24.01000   24.07000  -0.06000   -0.24927
復華數位經濟基金                                                 53.30000   54.03000  -0.73000   -1.35110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.35000   11.21000   0.14000    1.24888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.92820    9.92790   0.00030    0.00302
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.77510    9.76930   0.00580    0.05937
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.08430   10.08400   0.00030    0.00298
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.89760    9.89170   0.00590    0.05965
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.88880    9.88520   0.00360    0.03642
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.99540    9.96210   0.03330    0.33427
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.93610    9.93730  -0.00120   -0.01208
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.04210   10.01350   0.02860    0.28561
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.93520    9.93640  -0.00120   -0.01208
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.04460   10.01600   0.02860    0.28554
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29710    9.30140  -0.00430   -0.04623
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.16640    9.16000   0.00640    0.06987
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.77760    8.74540   0.03220    0.36819
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37450   11.37980  -0.00530   -0.04657
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.22370   11.21590   0.00780    0.06954
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.87250   10.83260   0.03990    0.36833
景順主流基金                                                     18.57000   18.69000  -0.12000   -0.64205
景順台灣科技基金                                                 32.45000   32.57000  -0.12000   -0.36844
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
景順全球科技基金                                                 19.70000   19.97000  -0.27000   -1.35203
景順全球康健基金                                                 17.12000   17.14000  -0.02000   -0.11669
景順貨幣市場基金                                                 15.91910   15.91890   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.01000   34.24000  -0.23000   -0.67173
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.63000   14.80000  -0.17000   -1.14865
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.13000   13.24000  -0.11000   -0.83082
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.30000   10.45000  -0.15000   -1.43541
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.37000   10.51000  -0.14000   -1.33206
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.12000   10.23000  -0.11000   -1.07527
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.62000    8.56000   0.06000    0.70093
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.73230    8.74480  -0.01250   -0.14294
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.41550    8.40820   0.00730    0.08682
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.03620   11.05180  -0.01560   -0.14115
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.60980   10.60060   0.00920    0.08679
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.32000    8.18000   0.14000    1.71149
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.72000    8.59000   0.13000    1.51339
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.27000   12.04000   0.23000    1.91030
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.56200    9.56410  -0.00210   -0.02196
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.36820    9.34230   0.02590    0.27723
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77620    9.77840  -0.00220   -0.02250
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57970    9.55330   0.02640    0.27634
華南永昌永昌基金                                                 19.11000   19.13000  -0.02000   -0.10455
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35800   14.35050   0.00750    0.05226
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
華南永昌全球精品基金                                             15.13000   15.09000   0.04000    0.26508
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.47000   13.62000  -0.15000   -1.10132
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.88000   12.99000  -0.11000   -0.84681
華南永昌物聯網精選基金                                           12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
華南永昌策略報酬基金                                             10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18220   16.18210   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.33220   24.22030   0.11190    0.46201
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92150   11.92130   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17670   10.17960  -0.00290   -0.02849
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56740   10.52050   0.04690    0.44580
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93390    9.93670  -0.00280   -0.02818
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.27930   10.23370   0.04560    0.44559
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05150   10.05610  -0.00460   -0.04574
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.37270   10.32840   0.04430    0.42891
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90910    9.91360  -0.00450   -0.04539
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.22160   10.17790   0.04370    0.42936
華頓中小型基金                                                   24.49000   24.61000  -0.12000   -0.48761
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.58810   12.37980   0.20830    1.68258
華頓台灣基金                                                     27.30000   27.39000  -0.09000   -0.32859
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50370   11.50350   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             16.81000   16.85000  -0.04000   -0.23739
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44620   13.45510  -0.00890   -0.06615
華頓全球高收益債券基金B                                           8.51930    8.52500  -0.00570   -0.06686
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.06000    6.04000   0.02000    0.33113
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.91430    2.85600   0.05830    2.04132
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.71600   13.38620   0.32980    2.46373
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46310    0.45330   0.00980    2.16192
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.74570   11.66250   0.08320    0.71340
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.71040   10.64160   0.06880    0.64652
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.98980   10.86720   0.12260    1.12817
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.02040    9.90860   0.11180    1.12831
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.67900   11.58310   0.09590    0.82793
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.74910   10.66500   0.08410    0.78856
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.95000   11.79000   0.16000    1.35708
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.83000   10.64000   0.19000    1.78571
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.10000   11.92000   0.18000    1.51007
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41740    2.41790  -0.00050   -0.02068
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96450    1.96950  -0.00500   -0.25387
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.29120   12.27770   0.01350    0.10996
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.14690   10.13570   0.01120    0.11050
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38350    0.38310   0.00040    0.10441
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32820    0.32830  -0.00010   -0.03046
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.42000    3.38000   0.04000    1.18343
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.11000   15.84000   0.27000    1.70455
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.54000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.95000   17.85000   0.10000    0.56022
匯豐台灣精典基金                                                 23.20000   23.38000  -0.18000   -0.76989
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.79000   11.89000  -0.10000   -0.84104
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
匯豐安富基金                                                     24.81000   24.91000  -0.10000   -0.40145
匯豐成功基金                                                     38.94000   38.81000   0.13000    0.33497
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43920    2.44490  -0.00570   -0.23314
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24440    2.25040  -0.00600   -0.26662
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.76740   11.77030  -0.00290   -0.02464
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.25860    8.26140  -0.00280   -0.03389
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38840    0.38880  -0.00040   -0.10288
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35240    0.35280  -0.00040   -0.11338
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                 14.90000   14.70000   0.20000    1.36054
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97150   14.97150   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.20000    5.16000   0.04000    0.77519
匯豐新鑽動力基金                                                 11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.64010    5.63460   0.00550    0.09761
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.14110    9.13570   0.00540    0.05911
匯豐龍鳳基金-A類型                                               49.70000   50.10000  -0.40000   -0.79840
匯豐龍鳳基金-I類型                                               49.70000   50.10000  -0.40000   -0.79840
匯豐龍騰電子基金                                                 36.04000   36.60000  -0.56000   -1.53005
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.41180   12.41980  -0.00800   -0.06441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.22000   19.38000  -0.16000   -0.82559
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.45000   11.25000   0.20000    1.77778
新光中國成長基金(美元)                                           12.50000   12.29000   0.21000    1.70871
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.98000   11.78000   0.20000    1.69779
新光台灣富貴基金                                                 23.14000   23.13000   0.01000    0.04323
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.66000   10.73000  -0.07000   -0.65238
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93860    9.95030  -0.01170   -0.11758
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.33350    9.33970  -0.00620   -0.06638
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64840    9.65970  -0.01130   -0.11698
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.05160    9.05750  -0.00590   -0.06514
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42390   15.42370   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光亞洲精選基金-美金                                            24.61000   24.62000  -0.01000   -0.04062
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.96000   23.96000   0.00000    0.00000
新光兩岸優勢基金                                                 13.59000   13.41000   0.18000    1.34228
新光店頭基金                                                     25.06000   25.07000  -0.01000   -0.03989
新光南非幣保本基金                                               11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 15.06000   15.28000  -0.22000   -1.43979
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.80180    9.81430  -0.01250   -0.12737
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.11300   10.12270  -0.00970   -0.09582
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.76740    9.76830  -0.00090   -0.00921
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.41270    9.42460  -0.01190   -0.12627
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.72410    9.73340  -0.00930   -0.09555
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.38680    9.38770  -0.00090   -0.00959
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
新光澳幣十年期保本基金                                           10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
新光澳幣保本基金                                                 11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.03690   10.05630  -0.01940   -0.19291
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.03730   10.05680  -0.01950   -0.19390
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94640    9.95020  -0.00380   -0.03819
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94640    9.95020  -0.00380   -0.03819
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.95290    9.96680  -0.01390   -0.13946
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.95270    9.96660  -0.01390   -0.13947
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.93170    9.94600  -0.01430   -0.14378
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.93400    9.94840  -0.01440   -0.14475
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.22000    7.26000  -0.04000   -0.55096
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.95940    9.97730  -0.01790   -0.17941
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.74740    9.76510  -0.01770   -0.18126
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95210    9.96540  -0.01330   -0.13346
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.77500    9.78810  -0.01310   -0.13384
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.82990    9.83600  -0.00610   -0.06202
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.07050   10.07680  -0.00630   -0.06252
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.90370   13.90160   0.00210    0.01511
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.72040    8.71910   0.00130    0.01491
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.36900   36.37980  -0.01080   -0.02969
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.75230   36.76670  -0.01440   -0.03917
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.58350   38.51000   0.07350    0.19086
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.07760   11.07670   0.00090    0.00813
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.32750   10.32050   0.00700    0.06783
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.92520   12.69110   0.23410    1.84460
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.52830   10.36220   0.16610    1.60294
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.46000   10.27000   0.19000    1.85005
群益大印度基金-人民幣                                            13.13000   13.11700   0.01300    0.09911
群益大印度基金-美元                                              13.45700   13.47560  -0.01860   -0.13803
群益大印度基金-新臺幣                                            12.25000   12.23000   0.02000    0.16353
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.20310   12.32270  -0.11960   -0.97057
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.82420   12.98080  -0.15660   -1.20640
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.57000   11.67000  -0.10000   -0.85690
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.43120   11.54330  -0.11210   -0.97113
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.96200   11.09590  -0.13390   -1.20675
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.91000   10.00000  -0.09000   -0.90000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.79230    9.88830  -0.09600   -0.97084
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.42870    9.54380  -0.11510   -1.20602
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.54600    9.63960  -0.09360   -0.97099
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.49920    9.61520  -0.11600   -1.20642
群益中小型股基金                                                 46.01000   46.23000  -0.22000   -0.47588
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.81310    9.71170   0.10140    1.04410
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.92820    9.84900   0.07920    0.80414
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.94200    8.84430   0.09770    1.10467
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.76160    8.67100   0.09060    1.04486
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.86410    8.79340   0.07070    0.80401
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.98430    7.89710   0.08720    1.10420
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.46350   11.46770  -0.00420   -0.03662
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.29270   11.31630  -0.02360   -0.20855
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.60570   10.60380   0.00190    0.01792
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.30030    9.12710   0.17320    1.89765
群益中國新機會基金N-美元                                          9.30670    9.15510   0.15160    1.65591
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.55000    9.37000   0.18000    1.92102
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.24820    8.09460   0.15360    1.89756
群益中國新機會基金-美元                                           9.95120    9.78920   0.16200    1.65488
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.12000    8.94000   0.18000    2.01342
群益平衡王基金                                                   19.15980   19.21140  -0.05160   -0.26859
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.89000    7.87000   0.02000    0.25413
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.76000    5.75000   0.01000    0.17391
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.71650    9.67880   0.03770    0.38951
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.10710   10.09180   0.01530    0.15161
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.85960    8.82520   0.03440    0.38979
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.21570    9.20170   0.01400    0.15215
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.39000    8.35000   0.04000    0.47904
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91290    9.93440  -0.02150   -0.21642
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.75800    9.78170  -0.02370   -0.24229
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.45790    9.47840  -0.02050   -0.21628
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.38370    9.40650  -0.02280   -0.24239
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97000    9.99160  -0.02160   -0.21618
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.06380   10.08830  -0.02450   -0.24286
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.62440    9.64520  -0.02080   -0.21565
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13320   10.11530   0.01790    0.17696
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.47110    7.45790   0.01320    0.17699
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.32410   14.49450  -0.17040   -1.17562
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.57000   13.69000  -0.12000   -0.87655
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.59000   11.65000  -0.06000   -0.51502
群益印度中小基金N-美元                                           10.23110   10.25570  -0.02460   -0.23987
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          15.14040   15.14060  -0.00020   -0.00132
群益印度中小基金-美元                                            14.63320   14.66830  -0.03510   -0.23929
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.25000   16.24000   0.01000    0.06158
群益多利策略組合基金                                             11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
群益多重資產組合基金                                             15.48000   15.46000   0.02000    0.12937
群益安家基金                                                     23.39250   23.45250  -0.06000   -0.25584
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06150   16.06130   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.40000   20.63000  -0.23000   -1.11488
群益亞太中小基金                                                 13.15000   13.25000  -0.10000   -0.75472
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.30000   17.23000   0.07000    0.40627
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.61360    9.60530   0.00830    0.08641
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.49110    7.48460   0.00650    0.08684
群益店頭市場基金                                                 95.71000   95.65000   0.06000    0.06273
群益東方盛世基金                                                  9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
群益東協成長基金-人民幣                                          14.35990   14.41640  -0.05650   -0.39191
群益東協成長基金-美元                                            13.73590   13.82270  -0.08680   -0.62795
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.12200   11.16310  -0.04110   -0.36818
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.68570   10.73000  -0.04430   -0.41286
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.01430   10.04240  -0.02810   -0.27981
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.96550   10.00240  -0.03690   -0.36891
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.57800    9.61780  -0.03980   -0.41382
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97400    8.99930  -0.02530   -0.28113
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.02590   10.06750  -0.04160   -0.41321
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.75210    9.78820  -0.03610   -0.36881
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.74830    9.78870  -0.04040   -0.41272
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.00330   10.03140  -0.02810   -0.28012
群益長安基金                                                     27.72000   28.15000  -0.43000   -1.52753
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.91760   14.19520  -0.27760   -1.95559
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.90000   13.12000  -0.22000   -1.67683
群益真善美基金                                                   17.22450   17.26670  -0.04220   -0.24440
群益馬拉松基金                                                  118.83000  119.66000  -0.83000   -0.69363
群益深証中小板基金                                               15.34000   15.31000   0.03000    0.19595
群益創新科技基金                                                 31.10000   31.43000  -0.33000   -1.04995
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.63720    9.45810   0.17910    1.89361
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.66560    9.50850   0.15710    1.65221
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.66000    9.47000   0.19000    2.00634
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.49500   10.29980   0.19520    1.89518
群益華夏盛世基金-美元                                            10.65760   10.48440   0.17320    1.65198
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.87000   16.55000   0.32000    1.93353
群益奧斯卡基金                                                   26.25000   26.48000  -0.23000   -0.86858
群益新興金鑽基金-美元                                            13.24070   13.34440  -0.10370   -0.77711
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
群益葛萊美基金                                                   22.59000   22.80000  -0.21000   -0.92105
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.04000   17.91000   0.13000    0.72585
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.29000   12.41000  -0.12000   -0.96696
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.57500   11.56840   0.00660    0.05705
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.38770   11.38550   0.00220    0.01932
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26990   11.25470   0.01520    0.13505
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.69350    8.68850   0.00500    0.05755
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.38040    9.37850   0.00190    0.02026
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.97850    8.96640   0.01210    0.13495
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.35000   28.52000  -0.17000   -0.59607
德信中國精選成長基金                                             12.27000   12.05000   0.22000    1.82573
德信台灣主流中小基金                                             18.01000   18.28000  -0.27000   -1.47702
德信新興股票組合基金                                             11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91720   11.91710   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.66270   10.65260   0.01010    0.09481
德信數位時代基金                                                 27.39000   27.31000   0.08000    0.29293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64440   11.64430   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.09000   16.15000  -0.06000   -0.37152
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.80000   18.85000  -0.05000   -0.26525
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.31000  -0.02000   -0.27360
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.90320    9.93010  -0.02690   -0.27089
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.89830   13.93630  -0.03800   -0.27267
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.26820    8.26330   0.00490    0.05930
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.41530   11.42600  -0.01070   -0.09365
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.51110   11.52250  -0.01140   -0.09894
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.98090   12.96700   0.01390    0.10720
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.54000   18.51000   0.03000    0.16207
摩根中小基金                                                     23.70000   24.20000  -0.50000   -2.06612
摩根中國A股基金                                                  15.07000   14.72000   0.35000    2.37772
摩根中國A股基金(美元)                                            12.32000   12.07000   0.25000    2.07125
摩根中國亮點基金                                                 13.92000   13.70000   0.22000    1.60584
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.93950   11.74950   0.19000    1.61709
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.83770   12.66390   0.17380    1.37241
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.36670   10.22190   0.14480    1.41657
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.21490   13.00470   0.21020    1.61634
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.65380   14.45540   0.19840    1.37250
摩根台灣金磚基金                                                 19.89000   20.22000  -0.33000   -1.63205
摩根台灣增長基金                                                 49.63000   49.99000  -0.36000   -0.72014
摩根平衡基金                                                     27.70000   27.80000  -0.10000   -0.35971
摩根全球α基金                                                   18.56000   18.68000  -0.12000   -0.64240
摩根全球平衡基金                                                 15.37590   15.35730   0.01860    0.12112
摩根全球發現基金                                                 12.33000   12.39000  -0.06000   -0.48426
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80010    9.79900   0.00110    0.01123
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62310   10.62730  -0.00420   -0.03952
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.18030   10.18360  -0.00330   -0.03241
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31300   11.31180   0.00120    0.01061
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.77730   10.74850   0.02880    0.26794
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.64650   13.61010   0.03640    0.26745
摩根亞洲基金                                                     57.03000   56.68000   0.35000    0.61750
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.82380    8.85820  -0.03440   -0.38834
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.20920   10.25790  -0.04870   -0.47476
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.15800    9.20210  -0.04410   -0.47924
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.55610   12.60510  -0.04900   -0.38873
摩根東方內需機會基金                                             18.05000   17.94000   0.11000    0.61315
摩根東方科技基金                                                 35.23000   35.44000  -0.21000   -0.59255
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.95000    9.88000   0.07000    0.70850
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.51000   11.43000   0.08000    0.69991
摩根金龍收成基金                                                 22.53000   22.25000   0.28000    1.25843
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06300   15.06290   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.26000   14.21000   0.05000    0.35186
摩根新金磚五國基金                                               11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
摩根新絲路基金                                                   10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
摩根新興35基金                                                   13.77000   13.76000   0.01000    0.07267
摩根新興日本基金                                                 24.71000   24.51000   0.20000    0.81599
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.89680    7.89750  -0.00070   -0.00886
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.91810    9.92930  -0.01120   -0.11280
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.92080    9.92630  -0.00550   -0.05541
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.99670   10.99690  -0.00020   -0.00182
摩根新興科技基金                                                 56.07000   57.20000  -1.13000   -1.97552
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.43110    8.43680  -0.00570   -0.06756
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.55700   10.56400  -0.00700   -0.06626
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.97440    8.95410   0.02030    0.22671
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.84470    9.84780  -0.00310   -0.03148
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.47720    9.47860  -0.00140   -0.01477
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.15340   10.13040   0.02300    0.22704
摩根龍揚基金                                                     33.69000   33.29000   0.40000    1.20156
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.41180    9.42440  -0.01260   -0.13370
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26340   11.27850  -0.01510   -0.13388
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.97000   25.08000  -0.11000   -0.43860
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.80710   11.82110  -0.01400   -0.11843
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.18600   11.20060  -0.01460   -0.13035
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.11340   10.12630  -0.01290   -0.12739
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.49870   10.51110  -0.01240   -0.11797
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.97390    9.98700  -0.01310   -0.13117
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.01150    9.02310  -0.01160   -0.12856
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.63990   10.69930  -0.05940   -0.55518
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.27830   10.30500  -0.02670   -0.25910
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.88890    9.90050  -0.01160   -0.11717
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.64320    9.62580   0.01740    0.18076
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.74170    9.75310  -0.01140   -0.11689
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.49940    9.48220   0.01720    0.18139
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.66330   11.72620  -0.06290   -0.53641
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.48820   11.55440  -0.06620   -0.57294
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.28450   10.32200  -0.03750   -0.36330
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.17440   11.23470  -0.06030   -0.53673
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.98990   11.05320  -0.06330   -0.57268
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.84110    9.87700  -0.03590   -0.36347
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.70530   22.82000  -0.11470   -0.50263
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14520   13.14500   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.80560   10.78920   0.01640    0.15200
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.32690    8.31430   0.01260    0.15155
聯邦精選科技基金                                                 12.51000   12.55000  -0.04000   -0.31873
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06440   16.06790  -0.00350   -0.02178
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.06990   12.14950  -0.07960   -0.65517
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.98100   12.03770  -0.05670   -0.47102
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.54010   11.59470  -0.05460   -0.47090
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.63830   11.63780   0.00050    0.00430
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.99180   10.99030   0.00150    0.01365
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56040   10.55990   0.00050    0.00473
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.68420    8.68300   0.00120    0.01382
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.30000   36.37000  -0.07000   -0.19247
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.64000   15.69000  -0.05000   -0.31867
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.07000   13.11000  -0.04000   -0.30511
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.74000   13.79000  -0.05000   -0.36258
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.90000   12.94000  -0.04000   -0.30912
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.57000   12.61000  -0.04000   -0.31721
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.19000   12.19000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.63000   15.65000  -0.02000   -0.12780
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.52000   15.54000  -0.02000   -0.12870
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.43000   20.53000  -0.10000   -0.48709
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.63000   18.73000  -0.10000   -0.53390
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.80000   15.88000  -0.08000   -0.50378
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.51000   16.60000  -0.09000   -0.54217
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.57000   15.65000  -0.08000   -0.51118
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.79000   15.87000  -0.08000   -0.50410
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.35000   14.42000  -0.07000   -0.48544
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.34000   14.41000  -0.07000   -0.48577
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.03000   15.10000  -0.07000   -0.46358
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.40000   18.41000  -0.01000   -0.05432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.31000   17.33000  -0.02000   -0.11541
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.77000   13.78000  -0.01000   -0.07257
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.75000   14.79000  -0.04000   -0.27045
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.71000   14.75000  -0.04000   -0.27119
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
聯博貨幣市場基金                                                 14.98280   14.98270   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.58490   10.60000  -0.01510   -0.14245
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.31980   14.35460  -0.03480   -0.24243
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.83260    7.84370  -0.01110   -0.14151
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.43000   14.44000  -0.01000   -0.06925
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.44000   14.45000  -0.01000   -0.06920
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
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瀚亞中小型股基金                                                 21.89000   21.99000  -0.10000   -0.45475
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.17000   12.87000   0.30000    2.33100
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.44000   14.15000   0.29000    2.04947
瀚亞巴西基金                                                      5.35000    5.38000  -0.03000   -0.55762
瀚亞外銷基金                                                     41.26000   41.53000  -0.27000   -0.65013
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51010   10.47500   0.03510    0.33508
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.31430   10.32800  -0.01370   -0.13265
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.17710   12.18240  -0.00530   -0.04351
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10020   10.11870  -0.01850   -0.18283
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.66760    7.64220   0.02540    0.33237
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.17300    8.18380  -0.01080   -0.13197
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.18930    8.19280  -0.00350   -0.04272
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.32180    7.33520  -0.01340   -0.18268
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.02160    9.02550  -0.00390   -0.04321
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.42990    9.39850   0.03140    0.33410
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.55390    9.56660  -0.01270   -0.13275
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40360    9.40770  -0.00410   -0.04358
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.61000   10.67000  -0.06000   -0.56232
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.44000   13.40000   0.04000    0.29851
瀚亞印度基金-美元                                                13.82000   13.85000  -0.03000   -0.21661
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.46000   29.43000   0.03000    0.10194
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.23000   12.18000   0.05000    0.41051
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.38000   15.33000   0.05000    0.32616
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.65000   11.56000   0.09000    0.77855
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.65150   11.58680   0.06470    0.55839
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.69550   12.64690   0.04860    0.38428
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.20010   11.19200   0.00810    0.07237
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.70280   10.67300   0.02980    0.27921
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.71690   11.66920   0.04770    0.40877
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.22900    9.17780   0.05120    0.55787
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.62940    9.59250   0.03690    0.38468
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.48720    9.48040   0.00680    0.07173
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.05770    9.03250   0.02520    0.27899
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.37290    9.33480   0.03810    0.40815
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.10670   14.16020  -0.05350   -0.37782
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.44850   10.45840  -0.00990   -0.09466
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78100   10.84340  -0.06240   -0.57547
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.45440   12.50160  -0.04720   -0.37755
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.61000   22.61000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54290   13.54280   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               23.62000   24.01000  -0.39000   -1.62432
瀚亞高科技基金                                                   57.07000   58.07000  -1.00000   -1.72206
瀚亞理財通基金                                                   25.01000   25.15000  -0.14000   -0.55666
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞菁華基金                                                     22.00000   22.23000  -0.23000   -1.03464
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.32480   13.38880  -0.06400   -0.47801
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.62720    9.67340  -0.04620   -0.47760
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.62500   10.59860   0.02640    0.24909
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.97090    9.92650   0.04440    0.44729
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.01370   11.21910  -0.20540   -1.83081
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.00980   10.00590   0.00390    0.03898
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.16060   10.14000   0.02060    0.20316
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.67210    8.65050   0.02160    0.24970
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.84630    7.82470   0.02160    0.27605
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.60550    9.62790  -0.02240   -0.23266
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.61250    8.60920   0.00330    0.03833
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.23030    8.21360   0.01670    0.20332
瀚亞電通網基金                                                   14.80000   15.05000  -0.25000   -1.66113
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.71470   13.72340  -0.00870   -0.06340
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.17450   10.13970   0.03480    0.34321
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.19530   10.21600  -0.02070   -0.20262
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.63970   11.64710  -0.00740   -0.06354
瀚亞歐洲基金                                                     12.08000   12.17000  -0.09000   -0.73952
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