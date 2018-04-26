美房市飆漲 建商成功將建築成本轉移至售價

美國住房市場過去幾年的故事情節一直是需求穩定和供應有限，來推動價格的走高。現在，為行業及其客戶開闢了新的章節：建築材料成本飆升。

週二（24 日）的報告強調了購屋活動的韌性和房價的上漲。S&P CoreLogic Case-Shiller 指數顯示，2 月份美國 20 個主要城市的房地產價格上漲 6.8%，是自 2014 年 6 月以來最大的年增率。政府數據顯示 3 月新屋銷售速度快於預期。

房價上漲 / 圖：彭博

此外，房屋量的庫存也達 19 年來的最低水平，也是解釋需求不減的關鍵原因。隨著木材和其他建築材料的成本一起飆升，買家在一段時間內不可能看到任何便宜貨。

事實上，像 PulteGroup (PHM-US)、Lennar (LEN-US) 和 KB Home (KBH-US) 等建商已經表示他們把建築成本轉移至售價是個有效的策略，並表明未來利潤將維持良好的狀態。

房屋成本 / 圖：彭博

KB Home 執行長於 3 月 22 日法說會表示，「對少數大宗商品及勞資都有壓力。我們預計會繼續看到這些壓力。但在第 1 季度，我們能夠以提高價格來抵制成本的壓力」。Pulte 財務長 Rober O'Shaughnessy 也提到，「市場使我們可以以售價蓋過大宗商品的成本上漲」。從板子到屋頂，材料成本是美國住宅的最大成本份額。

《彭博》認為，短期內建商將能夠提高價格以抵消材料成本上漲。一些平均銷售價格放緩主要是由於產品線的混搭，但供應量的缺乏，還是在大程度上限制了需求量的下滑。

數據顯示，房屋架構、屋頂、和牆壁佔建築成本的 15%。而木材產品數據 Random Lengths 顯示，從 2017 年 12 月到 3 月的木材成本綜合衡量指標上漲了 16%。

木材成本上漲 / 圖：彭博

不僅僅是木材。勞工部衡量生產者水平的建築投入成本 - 從刨花板、水管、到混凝土、和保溫材料 - 3 月份同比上漲 5.1%，這是近 8 年來最大的年度漲幅。

建材成本上漲 / 圖：彭博

目前為止，無論是房價上漲、還是 4 年新高的抵押貸款成本，都不足以勸阻買家。週二（24 日）諮商會的消費者信心指數結果顯示，4 月份的受訪者中有 1.7% 計劃在未來 6 個月內購買新房，佔較高的比率。

願意買房的民眾增加 / 圖：彭博

有助於需求不降的說法，認為現在是購買的好時機，因價格不會很快下滑。在某種程度上，對於那些想要擁有房屋的人而言，負擔能力將成為更大的問題。但迄今為止，消費者正在大步追高房價，建商對市場前景也仍然保持樂觀。