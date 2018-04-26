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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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 4907  富宇     20180426 臺中市西屯區市政北二路238號地下二樓
 6487  源一     20180426 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館1
 8440  綠電     20180426 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號
 9105  泰金寶-DR20180427 60號,Moo_8,Sethakij路,Tambon_Klong_Maduea,Samut_Sakhon省
 4965  商店街   20180430 台北市大安區新生南路三段三十號(公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室)
 9103  美德醫療-DR20180430 Holiday_Inn_Singapore_Atrium_地址：317_Outram_Road_Singapore_169075
 2101  南港     20180504 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)           
 2722  夏都     20180507 夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)         
 4419  元勝     20180507 彰化縣北斗鎮拓農路199號(本公司會議室)                 
 2062  橋椿     20180508 臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓
 6548  長華科   20180508 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8074  鉅橡     20180508 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
 3228  金麗科   20180509 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室
 3290  東浦     20180509 台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店)      
 3523  迎輝     20180509 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳)    
 4197  暐世     20180509 新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)              
 4198  環瑞醫   20180509 台北市中山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)            
 6219  富旺     20180509 台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室）           
 6554  中美冠科-KY20180509 台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)  
 8070  長華     20180509 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8913  全銓     20180509 台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓)         
 1469  理隆     20180510 桃園市中壢市新生路二段466號(本公司中壢廠會議室)       
 3144  新揚科   20180510 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
 8940  新天地   20180510 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳                
 2017  官田鋼   20180511 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)       
 6552  易華電   20180511 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8924  大田     20180511 屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心) 
 3149  正達     20180514 苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)    
 3675  德微     20180514 新北市深坑區北深路3段155巷29號4樓
 3710  連展投控 20180514 新北市深坑區北深路三段265號(深坑假日飯店)             
 6545  擎力     20180514 台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)
 6553  豐華     20180514 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)          
 4991  環宇-KY  20180515 台灣台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
 6586  醣基     20180515 南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之10號A棟2樓)
 4563  百德     20180516 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)      
 5222  全訊     20180516 南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓201會議室  
 6494  九齊     20180516 新竹市水利路81號二樓國際會議廳
 9136  巨騰-DR  20180516 香港干諾道西152號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳       
 2614  東森     20180517 台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳          
 2809  京城銀   20180517 台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂                 
 3303  岱稜     20180517 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)  
 3443  創意     20180517 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓                 
 4414  如興     20180517 台北市松山區復興北路369號7樓-光鹽會議中心             
 6416  瑞祺電   20180517 台北市敦化南路二段333號19樓
 6492  生華科   20180517 新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)          
 6493  雷虎生   20180517 台中市西屯區工業區六路7號(本公司會議室)               
 8119  公信     20180517 新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)  
 8261  富鼎     20180517 新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
 8454  富邦媒   20180517 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號)               
 6578  達邦蛋白 20180518 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)                
 6612  奈米醫材 20180518 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓
 8436  大江     20180518 屏東縣長治鄉德和村神農路12號
 2444  友旺     20180521 苗栗縣竹南鎮友義路77號
 6539  翔宇     20180521 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
 8463  潤泰材   20180521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)                
 8489  三貝德   20180521 新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2                 
 2528  皇普     20180522 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店2樓祥瑞廳)        
 3081  聯亞     20180522 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)      
 1586  和勤     20180523 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)       
 1773  勝一     20180523 高雄市永安區永工一路5號(本公司)
 2305  全友     20180523 新竹市科學工業園區工業東三路6號本公司會議室           
 2642  宅配通   20180523 台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟)
 2743  山富     20180523 台北市南京東路二段85號4樓
 3207  耀勝     20180523 新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區）        
 4527  方土霖   20180523 高雄市梓官區赤崁東路57號(梓官區赤崁社區活動中心)      
 4536  拓凱     20180523 台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)            
 4543  萬在     20180523 台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心2F國際會議廳)    
 8467  波力-KY  20180523 台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號(台中市潭子區嘉仁里活動中心)
 9940  信義     20180523 台大醫院國際會議中心(地址:台北市徐州路2號)            
 1515  力山     20180524 台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室   
 1780  立弘     20180524 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
 2395  研華     20180524 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
 2408  南亞科   20180524 桃園市蘆竹區南崁路1段336號
 2633  台灣高鐵 20180524 國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)      
 2736  高野     20180524 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)        
 4188  安克     20180524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4939  亞電     20180524 新竹市科學園區工業東二路1號
 5234  達興材料 20180524 台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育中心)      
 5871  中租-KY  20180524 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
 6023  元大期   20180524 台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
 6024  群益期   20180524 台北市敦化南路二段97號B2
 6139  亞翔     20180524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號
 6457  紘康     20180524 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心)    
 6643  M31      20180524 新竹縣竹北市台元一街3號2樓會議室
 6665  康聯生醫 20180524 新北市新店區北新路三段223號2樓
 8281  歐普羅   20180524 新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)              
 9935  慶豐富   20180524 彰化縣福興鄉沿海路四段373號
 1605  華新     20180525 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳            
 1733  五鼎     20180525 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)       
 2637  慧洋-KY  20180525 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳)
 4172  因華     20180525 台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創一樓)           
 6266  泰詠     20180525 新竹市牛埔東路480號
 8028  昇陽半   20180525 集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳         
 8420  明揚     20180525 屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)
 8938  明安     20180525 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)           
 9934  成霖     20180525 臺中市潭子區(臺中加工出口區)建國路1號3樓              
 1256  鮮活果汁-KY20180528 耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）                 
 1339  昭輝     20180528 昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)    
 1592  英瑞-KY  20180528 台南市安平區永華二街199號2樓(臺邦商旅)                
 1597  直得     20180528 台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
 1776  展宇     20180528 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)             
 2480  敦陽科   20180528 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)   
 2733  維格     20180528 新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)                 
 3094  聯傑     20180528 新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂               
 3122  笙泉     20180528 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)
 4121  優盛     20180528 台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室
 4807  日成-KY  20180528 集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓)      
 5481  華韡     20180528 華韡綠色科技股份有限公司員工餐廳。(桃園市中壢區中壢工業區自強四路8號)
 6202  盛群     20180528 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳          
 6579  研揚     20180528 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6613  朋億     20180528 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
 8083  瑞穎     20180528 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號)          
 8341  日友     20180528 雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)                
 8942  森鉅     20180528 台南市歸仁區信義南路78號(國際會議廳)
 9946  三發地產 20180528 台北市八德路三段2號5樓501室(台北市電腦商業同業公會)   
 1213  大飲     20180529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)                
 1324  地球     20180529 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓)
*1333  恩得利   20180529 新北市新莊區自由街1號2樓
 1409  新纖     20180529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)  
 1528  恩德     20180529 桃園市中壢區東園路57號二樓
 1566  捷邦     20180529 「關西鎮農會(仙草加工廠)」(新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號)
 1587  吉茂     20180529 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室              
 1594  日高     20180529 高雄市前金區中正四路136號10樓
 1701  中化     20180529 台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)       
 1707  葡萄王   20180529 桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)            
 1786  科妍     20180529 高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
 1813  寶利徠   20180529 桃禧航空城酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓新屋廳     
 2022  聚亨     20180529 高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)             
 2239  英利-KY  20180529 彰化福泰商務飯店B1望廳(彰化市建寶街20號B1)            
 2420  新巨     20180529 新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳)         
 2441  超豐     20180529 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)      
 2442  新美齊   20180529 臺北市內湖區洲子街12號2樓(會議室B廳)
 2467  志聖     20180529 桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)
 2712  遠雄來   20180529 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳   
 2732  六角     20180529 新竹縣體育場中型會議室(新竹縣竹北市福興東路一段1號)   
 2823  中壽     20180529 本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)            
 2926  誠品生活 20180529 台北市信義區松高路11號6樓(誠品信義店視聽室)           
 3088  艾訊     20180529 新北市汐止區南興路55號8樓
 3188  鑫龍騰   20180529 高雄市三民區博愛一路300號4樓(土銀大樓會議室)          
 3189  景碩     20180529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)        
 3264  欣銓     20180529 新竹縣新豐鄉新興路1號明新科技大學
 3413  京鼎     20180529 新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓
 3416  融程電   20180529 新北市三重區興德路111之2號9樓(本公司員工教育訓練室)   
 3557  嘉威     20180529 高雄市楠梓區加昌路600之7號。(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
 3563  牧德     20180529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室             
 3644  凌嘉科   20180529 台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)                
 3673  TPK-KY   20180529 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
 3680  家登     20180529 新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)          
 3686  達能     20180529 桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓)
 3688  華立捷   20180529 新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)                 
 4108  懷特     20180529 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4153  鈺緯     20180529 新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)           
 4556  旭然     20180529 雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)      
 4722  國精化   20180529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心        
 4726  永昕     20180529 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室
 4747  強生     20180529 台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)
 5009  榮剛     20180529 台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓)                
 5209  新鼎     20180529 台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室)    
 5233  有量     20180529 桃園市龜山區茶專路六號
 5263  智崴     20180529 高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)            
 5315  光聯     20180529 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)        
 5475  德宏     20180529 桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)         
 5514  三豐     20180529 台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)       
 5543  崇佑-KY  20180529 台中市北屯區后庄路306號(台中兆品酒店)                 
 6021  大慶證   20180529 臺北市松江路一六八號十三樓(臺灣省商業會之會議廳)      
 6151  晉倫     20180529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)               
 6231  系微     20180529 台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)
 6417  韋僑     20180529 台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)
 6438  迅得     20180529 桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)        
 6441  廣錠     20180529 新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)           
 6442  光聖     20180529 救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
 6496  科懋     20180529 外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室)
 6504  南六     20180529 高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓會議室)              
 6516  勤崴     20180529 台北市中正區羅斯福路二段100號4樓
 6521  金樺     20180529 台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)          
 6530  創威     20180529 集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
 6560  欣普羅   20180529 新北市新莊區中正路80之1號4樓A教室(新莊農會)           
 6565  物聯     20180529 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
 6569  醫揚     20180529 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6585  鼎基     20180529 高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)                
 6633  萊鎂醫   20180529 新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
 8039  台虹     20180529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號                
 8066  來思達   20180529 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)   
 8101  華冠     20180529 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 8298  威睿     20180529 台北市內湖區瑞光路一段399號2樓(自由廣場會議中心)      
 8383  千附     20180529 桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
 8401  白紗科   20180529 台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)
 8424  惠普     20180529 台北市鄭州路137號一樓會議室
 8427  基勝-KY  20180529 新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)
 8476  台境     20180529 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)             
 8487  愛爾達   20180529 台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心202室)      
 8927  北基     20180529 新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)      
 8928  鉅明     20180529 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)        
 9933  中鼎     20180529 台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)           
 1264  德麥     20180530 新北市五股區五工六路9號3樓A會議室
 1268  漢來美食 20180530 高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
 1338  廣華-KY  20180530 北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心洛克廳)
 1413  宏洲     20180530 桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號
 1419  新紡     20180530 台北市建國北路2段15號(新光產物大樓)8樓                
 1598  岱宇     20180530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)   
 1702  南僑     20180530 台北市衡陽路51號6樓之6(台北金融園區願景廳)            
 1731  美吾華   20180530 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 1752  南光     20180530 台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
 1760  寶齡富錦 20180530 臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
 2421  建準     20180530 高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)             
 2461  光群雷   20180530 新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳
 2597  潤弘     20180530 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)                
 2612  中航     20180530 台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳          
 2641  正德     20180530 本公司會議室(高雄市苓雅區海邊路31號3樓)               
 2718  晶悅     20180530 晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)      
 2727  王品     20180530 台中市西區館前路57號B1全國大飯店國際廳會議室          
 2748  雲品     20180530 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)             
 2851  中再保   20180530 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室  
 3010  華立     20180530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 3030  德律     20180530 台北市士林區德行西路45號5樓
 3130  一零四   20180530 一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)      
 3167  大量     20180530 桃園市八德區友聯街49號(本公司)
 3489  森寶     20180530 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)
 3535  晶彩科   20180530 新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)   
 3661  世芯-KY  20180530 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)    
 3708  上緯投控 20180530 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)        
 4130  健亞     20180530 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號(健亞生物科技股份有限公司-湖口廠)
 4155  訊映     20180530 新竹市公道五路二段91號
 4736  泰博     20180530 本公司(新北市五股區五工二路127號)
 4915  致伸     20180530 臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)        
 4916  事欣科   20180530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號)
 4972  湯石照明 20180530 新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心)     
 5205  漢康     20180530 國軍英雄館(台北市長沙街1段20號2樓)
 5230  雷笛克光學20180530 福朋酒店3F東廳(新北市中和區中正路631號)               
 5274  信驊     20180530 新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)
 5536  聖暉     20180530 台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)     
 6015  宏遠證   20180530 台北市信義路四段236號7樓
 6109  亞元     20180530 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6155  鈞寶     20180530 桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)                 
 6196  帆宣     20180530 臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行              
 6251  定穎     20180530 桃園住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號)               
 6423  億而得   20180530 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)           
 6434  達輝光電 20180530 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室      
 6462  神盾     20180530 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)            
 6464  台數科   20180530 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)             
 6549  景凱     20180530 新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
 6603  富強鑫   20180530 富強鑫精密工業(台南市關廟區埤頭里保東路269號)         
 6634  欣耀     20180530 台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
 8255  朋程     20180530 桃園市蘆竹區南崁路2段22號地下一樓會議室               
 8271  宇瞻     20180530 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室)
 1762  中化生   20180531 台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)   
 2063  世鎧     20180531 高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)
 3138  耀登     20180531 桃園市八德區和平路772巷19號
 3374  精材     20180531 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
 5457  宣德     20180531 桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室)           
 6204  艾華     20180531 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號)               
 6470  宇智     20180531 新竹市金山八街一號一樓會議室
 6803  崑鼎     20180531 台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室)      
 8176  智捷     20180531 新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2F
 8240  華宏     20180531 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 8416  實威     20180531 台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)      
 1457  宜進     20180601 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)      
 3169  亞信     20180601 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳  
 3515  華擎     20180601 天母沃田旅店502會議室(台北市士林區中山北路七段127號)  
 3684  榮昌     20180601 新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)           
 4150  優你康   20180601 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室   
 4553  盛復     20180601 新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳      
 4739  康普     20180601 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
 4760  勤凱     20180601 高雄市大寮區大有三街32號勤凱會議室
 5271  紘通     20180601 新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號(本公司會議室)     
 5281  大峽谷-KY20180601 台灣台中市潮港城國際美食館(台中市南屯區環中路四段2號) 
 5310  天剛     20180601 新北市新莊區五權一路一號2樓之2(新北市工商發展投資策進會會議廳)
 6281  全國電   20180601 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室        
 6465  威潤     20180601 內湖自由廣場會議中心1樓東側會議室(地址：臺北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室)
 6558  興能高   20180601 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)              
 6598  ABC-KY   20180601 台北市松山區復興北路99號15樓
 6610  安成生技 20180601 臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
 8084  巨虹     20180601 新北市中和區中正路716號地下二樓
 8109  博大     20180601 本公司地下室(台中市工業區22路36號)
 8462  柏文     20180601 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)           
 1529  樂士     20180604 台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)                 
 1616  億泰     20180604 桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)         
 4921  宏陽     20180604 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室                
 4958  臻鼎-KY  20180604 桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)
 5216  優燈     20180604 新竹科學園區研新二路1號
 5523  豐謙     20180604 台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室              
 6242  立康     20180604 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳(地址：台南市永康區環工路29號)
 1259  安心     20180605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室               
 1304  台聚     20180605 臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳)
 1308  亞聚     20180605 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳          
 1445  大宇     20180605 台北市西寧北路70-1號6樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
 1446  宏和     20180605 台南市仁德區中正路二段806號(仁德國小大禮堂)           
 1516  川飛     20180605 台北市信義區光復南路495號11樓
 1589  永冠-KY  20180605 桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)     
 1595  川寶     20180605 桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心)           
 1609  大亞     20180605 台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)         
 1781  合世     20180605 新北市中和區中正路716號地下二樓
 2024  志聯     20180605 本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)                 
 2061  風青     20180605 高雄市大寮區華中路1號(大發工業區服務中心3樓會議室)    
 2327  國巨     20180605 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
 2330  台積電   20180605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠)
 2359  所羅門   20180605 台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 2375  智寶     20180605 新北市汐止區新台五路一段99號4樓悅來國際會議中心C廳    
 2379  瑞昱     20180605 新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)     
 2385  群光     20180605 新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)               
 2415  錩新     20180605 台北市濟南路一段2-1號3樓
 2456  奇力新   20180605 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
 2482  連宇     20180605 新北市土城區自強街11巷2號B1(本公司大會議室)           
 2483  百容     20180605 台中市工業區25路20號
 2486  一詮     20180605 新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
 2548  華固     20180605 台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)           
 2723  美食-KY  20180605 台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店)              
 2812  台中銀   20180605 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
 3002  歐格     20180605 台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
 3027  盛達     20180605 總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)     
 3042  晶技     20180605 桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
 3205  佰研     20180605 臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)  
 3297  杭特     20180605 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站多媒體室)
 3356  奇偶     20180605 新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟)           
 3521  鴻翊     20180605 新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登酒店              
 3528  安馳     20180605 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)     
 3581  博磊     20180605 新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)      
 3623  富晶通   20180605 台北市民權西路53號B1巴赫廳
 3642  駿熠電   20180605 新北市土城區中央路三段89巷10號(本公司大會議室)        
 3698  隆達     20180605 新竹市科學工業園區工業東二路一號
 3701  大眾控   20180605 台北市內湖區洲子街12號2樓
 3703  欣陸     20180605 台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心)     
 4137  麗豐-KY  20180605 台北市松山區忠孝東路5段510號26樓
 4170  鑫品     20180605 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄UTOWN_B棟接待中心)
 4416  三圓     20180605 台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)        
 4420  光明     20180605 桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)            
 4523  永彰     20180605 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號永彰觀音廠              
 5016  松和     20180605 南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)              
 5278  尚凡     20180605 台北市羅斯福路三段62號(金融研訓院402室)               
 5317  凱美     20180605 新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2
 5353  台林     20180605 本公司(桃園市蘆竹區榮安路十號)
 5388  中磊     20180605 苗栗縣竹南鎮友義路81號4樓
 5533  皇鼎     20180605 新北市汐止區大同路一段一二八號三樓(富信大飯店台北店會議廳)
 5604  中連貨運 20180605 台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號)
 5904  寶雅     20180605 台南市民族路三段74號(本公司6樓會議室)                 
 6164  華興     20180605 新北巿新店區中興路三段219號203室(天下一家共融廣場)    
 6201  亞弘電   20180605 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)      
 6270  倍微     20180605 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店台北二館)        
 6409  旭隼     20180605 台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心)        
 6456  GIS-KY   20180605 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 6510  精測     20180605 桃園市中壢區民權路398號
 6534  正瀚     20180605 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
 6547  高端疫苗 20180605 新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室                
 6596  寬宏藝術 20180605 台北市中山區樂群二路267號6樓
 8121  越峰     20180605 桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳        
 8367  建新國際 20180605 梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓(地址:台中市梧棲區文化路二段85號)
 8415  大國鋼   20180605 台南市南門路261號勞工育樂中心
 8442  威宏-KY  20180605 台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店)          
 8466  美(吉吉)-KY20180605 新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心)
 8908  欣雄     20180605 高雄市鳳山區國泰路一段99號(本公司營管中心二樓會議室)  
 9929  秋雨     20180605 桃園巿龜山區文化一路53號2樓(林口工業區服務中心)       
 1454  台富     20180606 台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)               
 1711  永光     20180606 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 2606  裕民     20180606 國軍英雄館-台北市長沙街一段20號
 2704  國賓     20180606 台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳       
 3141  晶宏     20180606 台北市內湖區堤頂大道一段327號
 3176  基亞     20180606 台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心(A棟2樓)      
 3363  上詮     20180606 新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)           
 3465  祥業     20180606 桃園市八德區國際路47號(竹園餐廳一樓大廳)              
 4147  中裕     20180606 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
 4745  合富-KY  20180606 台北市信義路四段236號7樓703會議室
 4951  精拓科   20180606 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
 5426  振發     20180606 新北市新莊區新樹路222號2樓(新北市新莊勞工中心集會廳)  
 6114  久威     20180606 台北市內湖區瑞光路399號1樓(東側多用途會議室)          
 6570  維田     20180606 遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)
 8104  錸寶     20180606 新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)          
 8342  益張     20180606 彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)                
 2424  隴華     20180607 台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)      
 2910  統領     20180607 桃園市桃園區中華路10號6樓之5(東林大樓)                
 3004  豐達科   20180607 桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)             
 3068  美磊     20180607 桃園市平鎮區南豐路270號(本公司二樓員工餐廳)           
 3305  昇貿     20180607 桃園市觀音區工業二路12-1號(本公司會議室)              
 3522  宏森     20180607 桃園市桃園區南平路166號(晶宴會館桃園館)               
 3595  山太士   20180607 新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
 3674  康訊     20180607 新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
 5213  亞昕     20180607 新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)   
 5386  青雲     20180607 新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)
 6257  矽格     20180607 新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)                 
 6292  迅德     20180607 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
 6412  群電     20180607 新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)              
 6428  淘米     20180607 台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)      
 6561  是方     20180607 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 
 6599  普達系統 20180607 台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
 6653  嘉貿     20180607 桃園市觀音區工業二路16號(本公司會議室)                
 8086  宏捷科   20180607 台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處(台南科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓)
 8183  精星     20180607 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓
 8284  三竹     20180607 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)               
 9908  大台北   20180607 台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室        
 9917  中保     20180607 彰化縣文化局南北管音樂戲曲館(地址：彰化市平和七街66號)
 9918  欣天然   20180607 新北市中和區錦和路388號3樓(晶豪樓)
 1313  聯成     20180608 高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳         
 1315  達新     20180608 總公司(台中市西屯區工業三十五路51號)
 1439  中和     20180608 台北市復興北路99號6樓(牛牛牛)亞國際會議中心           
 1708  東鹼     20180608 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
 1710  東聯     20180608 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
 1904  正隆     20180608 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
 1906  寶隆     20180608 雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)             
 2015  豐興     20180608 台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳)   
 2027  大成鋼   20180608 台南市南門路261號勞工育樂中心
 2065  世豐     20180608 高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)         
 2107  厚生     20180608 桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
 2231  為升     20180608 彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)         
 2237  華德動   20180608 桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)       
 2328  廣宇     20180608 新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠              
 2360  致茂     20180608 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室)                
 2363  矽統     20180608 新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)                 
 2392  正崴     20180608 新北市土城區中央路4段49號2樓
 2433  互盛電   20180608 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)      
 2449  京元電子 20180608 苗栗縣頭份市公所中山堂
 2462  良得電   20180608 新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店)              
 2478  大毅     20180608 本公司(桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號)               
 2501  國建     20180608 台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳               
 2705  六福     20180608 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」    
 2739  寒舍     20180608 台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號地下二樓)
 2801  彰銀     20180608 臺北市中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓13樓             
 2820  華票     20180608 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
 2838  聯邦銀   20180608 台北市中山北路4段16號劍潭海外青年活動中心群英堂(經國紀念堂2樓)
 2849  安泰銀   20180608 新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂               
 2850  新產     20180608 本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)            
 2856  元富證   20180608 台北市農會大禮堂(台北市復興南路一段390號15樓)         
 2881  富邦金   20180608 台北市中山北路二段五十號十四樓(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)
 2882  國泰金   20180608 台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳               
 2884  玉山金   20180608 臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心
 2887  台新金   20180608 台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)                 
 2888  新光金   20180608 台北市南京東路二段123號16樓會議室
 2916  滿心     20180608 新北市五股區五權六路18號8樓
 2942  京站     20180608 臺北市中山北路二段48巷7號B1(捷韻國際廳)               
 3018  同開     20180608 台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳)                
 3023  信邦     20180608 信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號) 
 3026  禾伸堂   20180608 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)  
 3031  佰鴻     20180608 新北市板橋區和平路15號1樓
 3034  聯詠     20180608 新竹科學工業園區篤行一路2號2樓會議室(聯詠辦公大樓)    
 3040  遠見     20180608 新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)
 3051  力特     20180608 桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)       
 3056  總太     20180608 台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)                 
 3092  鴻碩     20180608 臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)
 3206  志豐     20180608 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)   
 3217  優群     20180608 新竹日月光大飯店(新竹市富群3號)
 3259  鑫創     20180608 新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)  
 3294  英濟     20180608 新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室)
 3324  雙鴻     20180608 新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)        
 3426  台興     20180608 新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會)                 
 3434  哲固     20180608 桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)    
 3454  晶睿     20180608 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室                 
 3479  安勤     20180608 本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)            
 3530  晶相光   20180608 新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室               
 3577  泓格     20180608 新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)           
 3579  尚志     20180608 台北市中山北路三段22號(北設工大樓18樓)                
 3611  鼎翰     20180608 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號
 3627  華信科   20180608 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 3630  新鉅科   20180608 台中市外埔區大東里甲東路三十七號
 3666  光耀     20180608 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳
 3669  圓展     20180608 新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司1樓會議室)
 3691  碩禾     20180608 本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)            
 4116  明基醫   20180608 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳       
 4132  國鼎     20180608 新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心            
 4171  瑞基     20180608 台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
 4177  柏登     20180608 台北市內湖路一段516號6樓(實踐菁英會館603室)           
 4180  安成藥   20180608 臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
 4417  金洲     20180608 高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)
 4530  宏易     20180608 台北市中山區南京東路一段35號1樓(康樂區民活動中心）    
 4533  協易機   20180608 桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會會議室)       
 4557  永新-KY  20180608 嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)                 
 4732  彥臣     20180608 台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5樓)
 4923  力士     20180608 新北市五股區中興路一段10號9樓之1
 4956  光鋐     20180608 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)      
 4977  眾達-KY  20180608 國立臺灣師範大學(圖書館校區)進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)
 5013  強新     20180608 台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)    
 5206  坤悅     20180608 台中市西屯區市政路386號3樓302會議室
 5244  弘凱     20180608 桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)             
 5272  笙科     20180608 新竹縣竹北市台元一街3號2樓台元科技園區三期多功能會議室
 5289  宜鼎     20180608 新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室)            
 5324  士開     20180608 台北市中山北路六段88號B1樓(天母國際聯誼會)            
 5349  先豐     20180608 桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號觀音工業區管理中心會議廳
 5410  國眾     20180608 台北市內湖區洲子街12號2樓-會議廳
 5432  達威     20180608 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 5489  彩富     20180608 台北市中山北路七段127號沃田旅店(原天母國際會議中心)   
 5490  同亨     20180608 新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室) 
 5522  遠雄     20180608 台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)     
 5525  順天     20180608 台中市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳)    
 5609  中菲行   20180608 美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)        
 5820  日盛金   20180608 新北市五股區五權路1號2樓「新北市工商展覽中心會議廳」  
 5878  台名     20180608 台北市館前路49號6樓會議室舉行
 6016  康和證   20180608 台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室)        
 6026  福邦證   20180608 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)          
 6116  彩晶     20180608 本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓)        
 6146  耕興     20180608 桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
 6154  順發     20180608 高雄市三民區建國二路50號五樓(本公司教育訓練中心)      
 6206  飛捷     20180608 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 
 6208  日揚     20180608 台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)
 6212  理銘     20180608 新竹市公道五路二段415號11樓會議室
 6226  光鼎     20180608 新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)         
 6234  高僑     20180608 台中市大甲區日南里工七路1號本公司大甲廠               
 6239  力成     20180608 新竹縣新豐鄉新興路1號(明新科技大學鴻超樓)             
 6288  聯嘉     20180608 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號              
 6415  矽力-KY  20180608 新北市中和區中正路631號(福朋酒店三樓會議廳)           
 6418  詠昇     20180608 桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室              
 6425  易發     20180608 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)
 6475  岱煒     20180608 新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室)                
 6477  安集     20180608 台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區服務館   
 6559  研晶     20180608 新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司會議室)           
 6573  虹揚-KY  20180608 新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2D廳) 
 6594  展匯科   20180608 台北市南港區三重路19之10號2樓國際會議中心             
 6617  共信-KY  20180608 台北市松江路168號13樓台灣省商業總會
 6674  鋐寶科技 20180608 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)
 8050  廣積     20180608 台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)  
 8087  華鎂鑫   20180608 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)     
 8213  志超     20180608 桃園市平鎮區南豐路261號2樓(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
 8279  生展     20180608 台南市新營區開元路154號
 8299  群聯     20180608 苗栗縣竹南鎮群義路1號本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)
 8435  鉅邁     20180608 台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)
 8935  邦泰     20180608 本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓
 9802  鈺齊-KY  20180608 雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)      
 9951  皇田     20180608 台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)              
 1233  天仁     20180611 苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)               
 1337  再生-KY  20180611 高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館R102教室)     
 1414  東和     20180611 台北市信義區信義路5段5號2樓(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)
 1452  宏益     20180611 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)           
 1453  大將     20180611 雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)       
 1455  集盛     20180611 本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號)
 1465  偉全     20180611 台北市大同區長安西路287號
 1521  大億     20180611 台南市西門路一段660號大億麗緻酒店5樓
 1537  廣隆     20180611 本公司會議室(地址：南投市自立三路6號)                 
 1590  亞德客-KY20180611 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店)
 1591  駿吉-KY  20180611 台中市北區中清路一段521號(通豪大飯店)                 
 1604  聲寶     20180611 桃園市龜山區大華裡頂湖路26號(聲寶員工餐廳)            
 1626  艾美特-KY20180611 臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)          
 1725  元禎     20180611 台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室                
 1808  潤隆     20180611 新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠)
 1903  士紙     20180611 台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)
 2006  東和鋼鐵 20180611 苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號-東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂
 2032  新鋼     20180611 本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)       
 2106  建大     20180611 彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)         
 2308  台達電   20180611 桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳
 2312  金寶     20180611 新北市深坑區北深路3段147號
 2344  華邦電   20180611 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳            
 2364  倫飛     20180611 高雄市大寮區大發工業區華西路31號
 2368  金像電   20180611 本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
 2374  佳能     20180611 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
 2376  技嘉     20180611 桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)                 
 2401  凌陽     20180611 新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)
 2423  固緯     20180611 新北市土城區中興路7-1號(本公司)
 2443  新利虹   20180611 新竹縣湖口鄉中正二路70號
 2458  義隆     20180611 新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室)    
 2474  可成     20180611 台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號3樓)      
 2484  希華     20180611 台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
 2495  普安     20180611 新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)            
 2535  達工     20180611 台北市敦化南路二段201號地下一樓(遠東國際大飯店)       
 2536  宏普     20180611 中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳(台北市建國南路二段231號B1)
 2542  興富發   20180611 台北市中山區植福路8號(大直典華飯店-金枝玉葉廳)        
 2630  亞航     20180611 台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)             
 2740  天蔥     20180611 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來C廳)
 2939  凱羿-KY  20180611 台北市濟南路一段2-1號3樓A室(台大校友會館)             
 3019  亞光     20180611 台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F                
 3029  零壹     20180611 台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
 3054  立萬利   20180611 新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟)          
 3055  蔚華科   20180611 新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂)   
 3057  喬鼎     20180611 新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)
 3095  及成     20180611 新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)          
 3118  進階     20180611 新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)             
 3211  順達     20180611 桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路66號1樓               
 3276  宇環     20180611 長興社區活動中心(桃園市蘆竹區長興里長興路四段71巷2號) 
 3390  旭軟     20180611 晶悅國際飯店(桃園市桃園區大興路269號)                 
 3431  長天     20180611 新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓                
 3501  維熹     20180611 台北市內湖區新湖三路196號1樓
 3511  矽瑪     20180611 尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)                
 3512  能緹     20180611 新北市勞工活動中心四○二教室(新北市五股區五工六路九號四樓)
 3583  辛耘     20180611 新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
 3597  映興     20180611 台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)      
 3603  建祥國際 20180611 新北市新莊區五工路95號(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室)
 3607  谷崧     20180611 新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)       
 3615  安可     20180611 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
 3663  鑫科     20180611 本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
 3664  安瑞-KY  20180611 台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)          
 3707  漢磊     20180611 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)  
 4126  太醫     20180611 銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)              
 4164  承業醫   20180611 台北市新生南路3段30號1樓(公務人力發展中心福華國際文教會館103室)
 4426  利勤     20180611 雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)                 
 4430  耀億     20180611 彰化縣和美鎮彰美路六段334號(一樓大會議室)             
 4542  科嶠     20180611 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店C棟M樓源隆廳)       
 4912  聯德控股-KY20180611 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)            
 4933  友輝     20180611 桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓
 4942  嘉彰     20180611 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)         
 4995  晶達     20180611 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓
 5225  東科-KY  20180611 集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)     
 5245  智晶     20180611 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
 5299  杰力     20180611 新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)            
 5356  協益     20180611 台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)
 5434  崇越     20180611 台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓
 6108  競國     20180611 新北巿板橋區大觀路三段240號(崑崙公園活動中心)         
 6126  信音     20180611 新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)       
 6152  百一     20180611 百一電子員工餐廳(桃園市中壢區東園路六十九號)          
 6184  大豐電   20180611 新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府階梯會議室0511室)
 6198  凌泰     20180611 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳(臺北市內湖區洲子街12號2樓會議廳A廳)
 6209  今國光   20180611 台中市梧棲區經一路32號(本公司中港分公司四樓會議室)    
 6244  茂迪     20180611 台南市新市區大順九路十八號(本公司台南園區分公司5廠1樓國際會議廳)
 6261  久元     20180611 新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)                
 6263  普萊德   20180611 新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)         
 6284  佳邦     20180611 本公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號)                
 6411  晶焱     20180611 新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室)         
 6531  愛普     20180611 台元科技園區一期豪華商務會館2樓(新竹縣竹北市台元街26號2樓多功能會議室)
 6577  勁豐     20180611 台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)                
 6584  南俊國際 20180611 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)       
 6637  醫影     20180611 台北市南港區經貿二路1號5樓(台北南港展覽館1館501會議室)
 6645  金萬林   20180611 新北市汐止區新台五路一段97號30樓(U_TOWN_B棟)          
 6654  天正國際 20180611 高雄市仁武區安樂三街76巷1號
 8011  台通     20180611 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂(地址:新北市新莊區五工路95號)
 8059  凱碩     20180611 新北市深坑區北深路三段147號
 8067  志旭     20180611 新北市五股區五工六路九號會議室
 8111  立碁     20180611 新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心)             
 8182  加高     20180611 高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳)      
 8358  金居     20180611 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)    
 8418  捷必勝-KY20180611 台大醫院國際會議中心202廳(台北市徐州路2號2樓)         
 8450  霹靂     20180611 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號
 8473  山林水   20180611 台北市和平東路一段115號地下2樓
 8923  時報     20180611 台北市萬華區和平西路3段240號2樓
 8933  愛地雅   20180611 台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)       
 9931  欣高     20180611 高雄市鹽埕區大義街56號
 1307  三芳     20180612 高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓)             
 1340  勝悅-KY  20180612 台北市忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心)             
 1437  勤益控   20180612 台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)           
 1444  力麗     20180612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號
 1447  力鵬     20180612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號(本公司尼龍總廠)      
 1451  年興     20180612 苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)
 1460  宏遠     20180612 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)           
 1519  華城     20180612 桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)             
 1524  耿鼎     20180612 桃園市蘆竹區內溪路48號
 1530  亞崴     20180612 台中市西屯區科園二路15號(亞崴機電股份有限公司台中分公司)
 1536  和大     20180612 和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)
 1614  三洋電   20180612 泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)  
 1718  中纖     20180612 台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第三演講廳)
 1727  中華化   20180612 桃園市觀音區樹林里工業五路15號
 1909  榮成     20180612 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)  
 2030  彰源     20180612 雲林縣斗六工業區服務中心(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)
 2108  南帝     20180612 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳       
 2303  聯電     20180612 新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)     
 2321  東訊     20180612 台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂(地址：新竹科學工業園區展業一路2號1樓)
 2323  中環     20180612 集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓)     
 2347  聯強     20180612 台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳            
 2349  錸德     20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
 2357  華碩     20180612 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)               
 2367  燿華     20180612 新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)
 2373  震旦行   20180612 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)      
 2387  精元     20180612 台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)     
 2404  漢唐     20180612 中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)           
 2427  三商電   20180612 桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)           
 2431  聯昌     20180612 台北市南港區三重路19-10號二樓
 2436  偉詮電   20180612 新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室) 
 2453  凌群     20180612 台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)
 2465  麗臺     20180612 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
 2476  鉅祥     20180612 本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
 2481  強茂     20180612 高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)        
 2485  兆赫     20180612 新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)               
 2489  瑞軒     20180612 新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室               
 2538  基泰     20180612 台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳)
 2545  皇翔     20180612 台北市徐州路2號4樓402AB室(臺大醫院國際會議中心)       
 2730  美麗信   20180612 台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)               
 2741  老四川   20180612 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)       
 2912  統一超   20180612 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
 2913  農林     20180612 苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司)          
 2936  客思達-KY20180612 台中市中清路一段521號(台中通豪大飯店)                 
 3003  健和興   20180612 彰化縣線西鄉彰濱東三路八號
 3008  大立光   20180612 台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
 3015  全漢     20180612 桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)           
 3028  增你強   20180612 台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)         
 3038  全台     20180612 高雄市高雄加工出口區中一路五號
 3045  台灣大   20180612 台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)       
 3046  建碁     20180612 台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳(A廳)       
 3071  協禧     20180612 屏東市橋南里工業六路東段6號
 3083  網龍     20180612 遠見領袖中心(台北市信義區東興路61號1樓)               
 3115  寶島極   20180612 桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號
 3227  原相     20180612 新竹市新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館-愛因斯坦廳)
 3265  台星科   20180612 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司)            
 3311  閎暉     20180612 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 3321  同泰     20180612 台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)        
 3322  建舜電   20180612 悅來國際會議中心-近悅A廳（地址：新北市汐止區新台五路一段99號4樓）
 3373  熱映     20180612 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓        
 3441  聯一光   20180612 南投縣草屯鎮稻香路6－4號大會議室
 3533  嘉澤     20180612 基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)
 3556  禾瑞亞   20180612 珠寶大樓七樓會議室(地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓)
 3617  碩天     20180612 台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
 3646  艾恩特   20180612 台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心               
 3672  康聯訊   20180612 南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)       
 4129  聯合     20180612 新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂              
 4148  全宇生技-KY20180612 台北市復興北路99號15樓(&#29319;亞商務中心)            
 4157  太景*-KY 20180612 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
 4162  智擎     20180612 台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出口商業同業公會)
 4166  友霖     20180612 台北市復興北路99號6樓
 4173  久裕     20180612 新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店)          
 4432  銘旺實   20180612 新北市五股區中興路1段6號1樓
 4544  春日     20180612 高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
 4560  強信-KY  20180612 桃園市桃園區延平路147號1樓(桃園市婦女館101會議室)     
 4707  磐亞     20180612 台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第二演講廳)
 4711  永純     20180612 台北市長春路168號11樓(六福客棧富貴廳)                 
 4730  通用     20180612 新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)         
 4735  豪展     20180612 新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)             
 4738  尚化     20180612 台北市中山北路三段22號
 4919  新唐     20180612 新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)                
 4925  智微     20180612 新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)
 4943  康控-KY  20180612 新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)                
 4974  亞泰     20180612 新北市中和區中正路866-11號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
 5202  力新     20180612 台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體園區育成中心)    
 5212  凌網     20180612 新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
 5309  系統電   20180612 台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)            
 5364  力麗店   20180612 台北市和平東路一段115號地下二樓
 5392  應華     20180612 台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)                 
 5474  聰泰     20180612 台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓-天璽廳)     
 5508  永信建   20180612 高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)             
 5863  瑞興銀   20180612 台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
 6121  新普     20180612 新竹縣湖口鄉八德路二段656號(本公司二廠宿舍1F會議室)   
 6123  上奇     20180612 台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)          
 6124  業強     20180612 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
 6153  嘉聯益   20180612 本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)           
 6158  禾昌     20180612 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)
 6170  統振     20180612 統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)             
 6207  雷科     20180612 高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)
 6223  旺矽     20180612 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館劇場會議中心)
 6272  驊陞     20180612 新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)  
 6426  統新     20180612 台南市新市區南科三路26號2樓
 6461  益得     20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號(本公司益得廠)        
 6527  明達醫   20180612 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)                 
 6529  研鼎     20180612 台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)            
 6546  正基     20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
 6574  霈方     20180612 台北市大安區光復南路200號2樓(國聯大飯店)              
 6589  台康生技 20180612 財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)
 8042  金山電   20180612 新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
 8046  南電     20180612 桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠               
 8048  德勝     20180612 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
 8081  致新     20180612 新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)        
 8404  百和興業-KY20180612 和美農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)        
 8444  綠河-KY  20180612 台北福華大飯店(地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)
 9950  萬國通   20180612 台南市歸仁區中山九街40號(本公司簡報室)                
 1215  卜蜂     20180613 本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號)      
 1232  大統益   20180613 台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓          
 1262  綠悅-KY  20180613 台北世貿中心一館第二會議室臺北市信義路五段五號        
 1336  台翰     20180613 新北市工商展覽中心(新北市五股工業區五權路一號2樓A廳)  
 1441  大東     20180613 台中市東區振興路148之1號
 1558  伸興     20180613 台中市西區館前路五十七號(全國大飯店-國際廳II)         
 1568  倉佑     20180613 本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)    
 1580  新麥     20180613 新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心) 
 1713  國化     20180613 台北市羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-達文西廳)    
 1721  三晃     20180613 彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠餐廳           
 1802  台玻     20180613 台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓
 1817  凱撒衛   20180613 新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
 1902  台紙     20180613 新民國小活動中心(台南市新營區公園路一段136號)         
 2012  春雨     20180613 高雄市岡山區大寶街100號
 2064  晉椿     20180613 本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1)                
 2228  劍麟     20180613 悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)
 2338  光罩     20180613 新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)     
 2345  智邦     20180613 新竹科學園區研新三路一號(本公司會議室)                
 2397  友通     20180613 新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓華美廳        
 2439  美律     20180613 台中市南屯區工業區23路22號
 2457  飛宏     20180613 台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 
 2460  建通     20180613 高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室)        
 2491  吉祥全   20180613 桃園市龜山區科技三路80號
 2493  揚博     20180613 桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心              
 2497  怡利電   20180613 本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)  
 2599  樂揚     20180613 台北市中山區市民大道三段209號(華漾飯店中崙店美漾廳)   
 2719  燦星旅   20180613 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
 3013  晟銘     20180613 台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)           
 3017  奇鋐     20180613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
 3033  威健     20180613 青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)     
 3289  宜特     20180613 新竹市埔頂路19號9樓
 3299  帛漢     20180613 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)        
 3306  鼎天     20180613 桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
 3310  佳穎     20180613 桃園市大園區和平西路二段110號
 3372  典範     20180613 高雄市高雄加工出口區中一路2號
 3438  類比科   20180613 新竹縣竹北市台元街26號2樓一期會館多功能會議室         
 3483  力致     20180613 新竹縣竹北市新泰路35號9樓
 3527  聚積     20180613 本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
 3531  先益     20180613 台中市工業區工業24路22號
 3558  神準     20180613 桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心            
 3587  閎康     20180613 新竹科學園區力行一路1號(B1教育訓練室)                 
 3622  洋華     20180613 桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
 3704  合勤控   20180613 新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳
 4111  濟生     20180613 新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)              
 4114  健喬     20180613 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號(本公司健喬廠)       
 4433  興采     20180613 新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)                
 4510  高鋒     20180613 本公司(台中市大雅區科雅路16號)
 4528  江興鍛   20180613 台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)               
 4552  力達-KY  20180613 太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓)             
 4706  大恭     20180613 王朝大酒店貴賓軒(台北市敦化北路100號二樓)             
 4716  大立     20180613 高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠光電大樓B1會議室)
 4728  雙美     20180613 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路8號2樓(永勝光學股份有限公司)
 4944  兆遠     20180613 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)
 5211  蒙恬     20180613 新竹市光復路二段二巷47號一樓
 5262  立達     20180613 台北市內湖區瑞光路480號12樓
 5283  禾聯碩   20180613 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓               
 5301  寶得利   20180613 台北市南京東路3段9號11樓
 5328  華容     20180613 新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)             
 5465  富驊     20180613 台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)              
 5480  統盟     20180613 經濟部工業局平鎮工業區服務中心(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)
 5498  凱崴     20180613 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店                 
 5519  隆大     20180613 高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室
 5905  南仁湖   20180613 屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)             
 6103  合邦     20180613 新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室)   
 6120  達運     20180613 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號)
 6150  撼訊     20180613 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)           
 6166  凌華     20180613 新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室   
 6173  信昌電   20180613 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室)  
 6177  達麗     20180613 台北市中山區松江路350號3樓(台北市進出口商業同業公會第一會議室)
 6180  橘子     20180613 維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)           
 6188  廣明     20180613 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口店3樓)         
 6189  豐藝     20180613 台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)                
 6227  茂綸     20180613 新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)   
 6233  旺玖     20180613 台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
 6243  迅杰     20180613 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)    
 6294  智基     20180613 台南市西門路一段660號大億麗緻酒店4樓
 6405  悅城     20180613 本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
 6443  元晶     20180613 屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)             
 6452  康友-KY  20180613 台北市信義區信義路五段5號世貿展覽館1館第一會議室      
 6482  弘煜科   20180613 台中市台灣大道二段186號23樓
 6541  泰福-KY  20180613 新北市汐止區台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心/近悅廳C廳)
 6556  勝品     20180613 桃園市桃園區大誠路10號B1
 6649  台生材   20180613 新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)
 6667  信紘科   20180613 苗栗縣竹南鎮友義路66號(本公司會議室)
 8041  東精電   20180613 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室          
 8044  網家     20180613 台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心八○二室)
 8072  陞泰     20180613 台北市南港區三重路19-11號E棟四樓南港軟體育成中心會議室
 8085  福華     20180613 本公司(新北市三峽區中正路一段393號)
 8103  瀚荃     20180613 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)  
 8147  正淩     20180613 新北市汐止區康寧街169巷5號1樓
 8287  英格爾   20180613 桃園市龜山區民生北路一段536號R樓
 8446  華研     20180613 台北市忠孝東路二段95號13樓會議室
 8477  創業家   20180613 臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室                 
 8499  鼎炫-KY  20180613 新北市新店區北新路三段223號3樓(台北矽谷國際會議中心3A會議室)
 8930  青鋼     20180613 台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)                
 9911  櫻花     20180613 台中市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠)             
 9912  偉聯     20180613 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)     
 1104  環泥     20180614 台北福華大飯店會議廳(台北市仁愛路三段160號)           
 1443  立益     20180614 本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)      
 1476  儒鴻     20180614 苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路39號本公司溪洲廠三樓會議廳    
 1503  士電     20180614 台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳)      
 1565  精華     20180614 新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)   
 1570  力肯     20180614 新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂社區活動中心」  
 1583  程泰     20180614 台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室)          
 1608  華榮     20180614 高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)              
 1612  宏泰     20180614 晶悅國際飯店二樓富貴廳(桃園市大興路269號)             
 1709  和益     20180614 松江101會議中心(台北市松江路101號4樓)                 
 1723  中碳     20180614 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室                
 1732  毛寶     20180614 新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)         
 1796  金穎生技 20180614 台南市善化區大利二路3號
 2010  春源     20180614 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)
 2029  盛餘     20180614 高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心會議室)          
 2105  正新     20180614 本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)
 2241  艾姆勒   20180614 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)     
 2313  華通     20180614 桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司               
 2316  楠梓電   20180614 高雄楠梓加工出口區莊敬堂(地址：高雄市楠梓區加昌路600號)
 2337  旺宏     20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區展業一路2號)
 2342  茂矽     20180614 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)           
 2356  英業達   20180614 台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂
 2383  台光電   20180614 桃園巿觀音區大同一路18號本公司會議室
 2417  圓剛     20180614 新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司)         
 2419  仲琦     20180614 新竹市科學園區力行一路1-8號
 2426  鼎元     20180614 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
 2450  神腦     20180614 桃園市龜山區復興三路500號
 2451  創見     20180614 台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)                 
 2459  敦吉     20180614 台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
 2464  盟立     20180614 新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)           
 2496  卓越     20180614 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(7B會議室)              
 2540  愛山林   20180614 台北市市民大道一段209號12樓(會議室)
 2897  王道銀行 20180614 台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳  
 2906  高林     20180614 台北市大安區復興南路一段390號15樓(臺北市農會大禮堂)   
 2911  麗嬰房   20180614 台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心             
 3006  晶豪科   20180614 新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳             
 3011  今皓     20180614 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
 3016  嘉晶     20180614 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)  
 3047  訊舟     20180614 台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)             
 3049  和鑫     20180614 南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號               
 3050  鈺德     20180614 桃園市龜山區華亞二路二二二號
 3064  泰偉     20180614 新北市三重區興德路111號R樓
 3097  拍檔     20180614 本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)           
 3163  波若威   20180614 新竹市科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室)
 3178  公準     20180614 高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)       
 3213  茂訊     20180614 新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)    
 3218  大學光   20180614 台北市南港區園區街3之1號4樓
 3221  台嘉碩   20180614 平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)     
 3231  緯創     20180614 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳)
 3296  勝德     20180614 新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)      
 3317  尼克森   20180614 新北市汐止區康寧街169巷21號1樓
 3323  加百裕   20180614 桃園市龍潭區工五路128號本公司三樓餐廳                 
 3444  利機     20180614 台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)           
 3504  揚明光   20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
 3516  亞帝歐   20180614 福容大飯店會議廳桃園市桃園區大興西路一段200號         
 3529  力旺     20180614 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室                
 3540  曜越     20180614 台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
 3555  (重鳥)鵬 20180614 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)           
 3601  前源     20180614 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)      
 3679  新至陞   20180614 晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)         
 3685  元創精密 20180614 臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)           
 3689  湧德     20180614 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)           
 3694  海華     20180614 新北市新店區北新路三段213號2樓
 3709  鑫聯大投控20180614 臺北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)
 4102  永日     20180614 台中市大甲區成功路315號，鐵砧山鄉野莊                 
 4103  百略     20180614 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)               
 4138  曜亞     20180614 新北市中和區中正路631號(福朋喜來登酒店)               
 4159  泉盛     20180614 台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
 4175  杏一     20180614 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)
 4401  東隆興   20180614 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號
 4526  東台     20180614 高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)              
 4714  永捷     20180614 台南市中西區和緯路五段91號(湖美帝璟接待中心)          
 4729  熒茂     20180614 高雄巿前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)        
 4752  聯超     20180614 台北市松江路101號4樓(松江101會議中心)                 
 4754  國碳科   20180614 桃園市蘆竹區仁愛路一段2號B1視聽教室(桃園市蘆竹區婦幼館)
 4755  三福     20180614 台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)          
 4765  磐采     20180614 桃園市龜山區文明路72-1號(本公司二廠會議室)            
 4766  南寶     20180614 本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)      
 4904  遠傳     20180614 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 4952  凌通     20180614 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
 5007  三星     20180614 本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號) 
 5014  建錩     20180614 桃園市大園區大觀路178號
 5248  景傳     20180614 新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳            
 5251  天鉞電   20180614 新北市新店區北新路三段223號3樓(台北矽谷國際會議中心3B會議室)
 5255  美桀     20180614 新北市中和區中正路716號15樓之3
 5269  祥碩     20180614 中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)     
 5287  數字     20180614 新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)               
 5288  豐祥-KY  20180614 新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)                 
 5347  世界     20180614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳             
 5371  中光電   20180614 科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)        
 5455  昇益     20180614 新竹市公道五路二段415號11樓會議室
 5478  智冠     20180614 高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)         
 5484  慧友     20180614 新北市深坑區北深路三段265號33F_VIP3,4(台北深坑假日飯店)
 5601  台聯     20180614 基隆市七堵區堵南里三合街二號
 5701  劍湖山   20180614 嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)        
 6027  德信     20180614 台北市新生南路一段50號3樓
 6136  富爾特   20180614 新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳
 6176  瑞儀     20180614 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓                
 6185  幃翔     20180614 新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)
 6187  萬潤     20180614 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(北嶺里社區活動中心)  
 6190  萬泰科   20180614 桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)              
 6191  精成科   20180614 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室)
 6194  育富     20180614 桃園市桃園區新埔六街95號R樓
 6221  晉泰     20180614 新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第一會議室)
 6269  台郡     20180614 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)        
 6275  元山     20180614 高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)
 6277  宏正科   20180614 新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館
 6471  聯生藥   20180614 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室             
 6473  好玩家*  20180614 台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)  
 6491  晶碩     20180614 桃園市龜山區興業街5號
 6499  益安     20180614 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)            
 6505  台塑化   20180614 台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂            
 6535  順藥     20180614 北市南港區園區街3號3樓視聽教室(南港軟體工業園區F棟)   
 6568  宏觀     20180614 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)             
 6626  唯數     20180614 台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)            
 6661  威健生技 20180614 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室                 
 6673  和詮     20180614 高雄市前鎮區新生路248-20號1樓
 8021  尖點     20180614 新北市樹林區佳園路三段203號
 8099  大世科   20180614 本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)          
 8277  商丞     20180614 劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號)
 8921  沈氏     20180614 新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)               
 9902  台火     20180614 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳            
 9919  康那香   20180614 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)         
 9938  百和     20180614 和美農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)       
 9942  茂順     20180614 南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳)     
 9943  好樂迪   20180614 :迪廣國際股份有限公司(台北市林森北路312號2樓)         
 9945  潤泰新   20180614 台北市松山區市民大道6段288號3樓(台鐵松山車站CityLink松山壹號店3樓)
 1108  幸福     20180615 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓2樓328教室）
 1210  大成     20180615 台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)         
 1227  佳格     20180615 桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 
 1312  國喬     20180615 高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室              
 1326  台化     20180615 台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂            
 1410  南染     20180615 桃園市蘆竹區南山路三段233號4樓
 1442  名軒     20180615 新北市五股區成泰路一段189巷16號B1
 1464  得力     20180615 台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)       
 1504  東元     20180615 桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠禮堂)              
 1533  車王電   20180615 本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
 1560  中砂     20180615 新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)          
 1730  花仙子   20180615 台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)               
 1785  光洋科   20180615 台南市柳營區環園東路2段1號(光洋應用材料科技股份有限公司光科廠光鑫棟3樓)
 2020  美亞     20180615 桃園市楊梅區青年路三號(中華汽車人力培訓中心)          
 2034  允強     20180615 本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)             
 2102  泰豐     20180615 桃園市觀音區環西路369號
 2201  裕隆     20180615 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2353  宏碁     20180615 悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)
 2362  藍天     20180615 新北市三重區興德路129號
 2369  菱生     20180615 潭陽社區活動中心(台中市潭子區中山路二段237巷9號)      
 2377  微星     20180615 新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓)  
 2380  虹光     20180615 新竹科學工業園區研新一路20號
 2382  廣達     20180615 桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓
 2390  云辰     20180615 新北市土城區中華路一段50號5樓
 2393  億光     20180615 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店-芙蓉廳)             
 2402  毅嘉     20180615 本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)               
 2409  友達     20180615 中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號)   
 2412  中華電   20180615 新北市板橋區民族路168號中華電信學院
 2425  承啟     20180615 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)  
 2454  聯發科   20180615 新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)       
 2455  全新     20180615 桃園市平鎮區工業一路十六號
 2468  華經     20180615 華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)      
 2499  東貝     20180615 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)          
 2506  太設     20180615 新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)          
 2530  華建     20180615 台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓               
 2596  綠意     20180615 台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)         
 2613  中櫃     20180615 台中市梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會)                
 2726  雅茗-KY  20180615 台北市內湖區堤頂大道一段327號2F
 2731  雄獅     20180615 台北市內湖區康寧路三段75巷137號3樓(康寧劇院)          
 2832  台產     20180615 台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店喜廳)        
 2867  三商壽   20180615 台北市民權東路三段6號B1(時代金融廣場)                 
 2885  元大金   20180615 台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)
 2886  兆豐金   20180615 台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓         
 2889  國票金   20180615 中華民國農訓協會天母會議中心大會堂(台北市中山北路七段113號2樓)
 2890  永豐金   20180615 台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
 2891  中信金   20180615 台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳              
 3014  聯陽     20180615 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室               
 3021  鴻名     20180615 台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)        
 3035  智原     20180615 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)  
 3037  欣興     20180615 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)
 3048  益登     20180615 台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)      
 3052  夆典     20180615 新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)              
 3059  華晶科   20180615 新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)。
 3060  銘異     20180615 桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳)
 3105  穩懋     20180615 桃園市龜山區文二一街68號(福容飯店2樓)                 
 3260  威剛     20180615 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)           
 3266  昇陽     20180615 台北市大安區敦化南路二段97號11樓
 3360  尚立     20180615 臺北大眾捷運股份有限公司北投會館306教室(臺北市北投區大業路527巷88號)
 3379  彬台     20180615 台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)              
 3380  明泰     20180615 新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳
 3466  致振     20180615 新北市三重區興德路123-1號R樓
 3498  陽程     20180615 桃園市大園區溪海里聖德北路68號
 3545  敦泰     20180615 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
 3570  大塚     20180615 新北市板橋區縣民大道2段68號6樓(本公司訓練教室)        
 3629  地心引力 20180615 苗栗縣竹南鎮公園路206號B128研習教室(苗北藝文中心)     
 4107  邦特     20180615 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室
 4136  太和-KY  20180615 台北市信義路四段236號7樓
 4144  康聯-KY  20180615 台北市松山區敦化北路100號2樓(王朝大酒店貴賓軒)        
 4529  淳紳     20180615 台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)             
 4545  銘鈺     20180615 桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室(桃園市觀音區大潭三路12巷2號)
 4550  長佳     20180615 台北市中山區樂群二路199號3樓(台北萬豪酒店-春廳)       
 4741  泓瀚     20180615 新竹市大湖路一七三之二號
 4905  台聯電   20180615 台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)     
 4906  正文     20180615 新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
 4927  泰鼎-KY  20180615 台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓            
 4946  辣椒     20180615 台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)     
 5227  立凱-KY  20180615 福容大飯店-桃園店3樓櫻花廳(桃園市桃園區大興西路一段200號)
 5305  敦南     20180615 台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)
 5340  建榮     20180615 桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓)            
 5351  鈺創     20180615 新竹市科學園區科技五路6號-本公司會議室                
 5355  佳總     20180615 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店－祥福廳)                 
 5425  台半     20180615 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)
 5469  瀚宇博   20180615 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)         
 5471  松翰     20180615 台元科技園區劇場式會議中心-新竹縣竹北市台元街26號2樓  
 5493  三聯     20180615 台北市大安區復興南路一段390號11樓
 5511  德昌     20180615 台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心)
 5706  鳳凰     20180615 台北市羅斯福路一段7號9樓(律師公會會館)                
 5859  遠壽     20180615 台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)             
 5876  上海商銀 20180615 台北市民權東路一段2號本公司6樓
 6104  創惟     20180615 新北市新店區北新路三段215號2樓(台北矽谷II-台北矽谷國際會議中心D廳)
 6129  普誠     20180615 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)       
 6143  振曜     20180615 本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓               
 6147  頎邦     20180615 新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)      
 6156  松上     20180615 新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)         
 6179  亞通     20180615 新北市汐止區大同路三段611號(那米哥宴會廣場)           
 6197  佳必琪   20180615 新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店)             
 6199  天品     20180615 桃園市平鎮區洪圳路385-3號(天品聯合企業股份有限公司)   
 6203  海韻電   20180615 台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議室) 
 6213  聯茂     20180615 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)              
 6214  精誠     20180615 自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)
 6217  中探針   20180615 新北市板橋區和平路24巷８號６樓
 6220  岳豐     20180615 桃園市新屋區中山路370號4樓(新屋區婦幼館)              
 6271  同欣電   20180615 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)
 6279  胡連     20180615 新北市汐止區環河街72巷6號2樓(本公司大禮堂)            
 6285  啟碁     20180615 新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
 6419  京晨科   20180615 台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號)      
 6432  今展科   20180615 新北市新莊區中正路82號(瀚品酒店)
 6445  經絡醫   20180615 台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)          
 6486  互動     20180615 新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)                
 6495  納諾*-KY 20180615 臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室                
 6497  亞獅康-KY20180615 臺北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店)1樓/大宴會廳C廳
 6536  碩豐     20180615 新北市汐止區大同路1段308號6樓
 6583  友松     20180615 台北市大同區重慶北路二段153號B1
 6588  東典光電 20180615 宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室                 
 6593  台灣銘板 20180615 桃園市龜山區華亞一路36號
 8043  蜜望實   20180615 新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)          
 8054  安國     20180615 南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）
 8093  保銳     20180615 本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)                
 8107  大億金茂 20180615 大億麗緻酒店5樓(台南市西門路一段660號)                
 8112  至上     20180615 駿宇飯店(地址：台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓)
 8114  振樺電   20180615 新北市土城區大同街23號8樓
 8349  恒耀     20180615 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)       
 8351  新東亞   20180615 桃園市觀音區樹林里工業一路7號
 8421  旭源     20180615 新竹縣仰德高級中學行政大樓二樓會議室(地址：新竹縣新豐鄉員山村133號)
 8432  東生華   20180615 南港軟體園區二期視聽教室(台北市南港區園區街3之1號F棟3樓)
 8936  國統     20180615 高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳) 
 9904  寶成     20180615 彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室       
 9925  新保     20180615 台北市建國北路一段126號9樓會議室
 9939  宏全     20180615 台中市工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳)            
 1303  南亞     20180619 台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂           
 1463  強盛     20180619 桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)   
 1615  大山     20180619 雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)                 
 1724  台硝     20180619 桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店3樓)            
 2031  新光鋼   20180619 本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)
 2230  泰茂     20180619 台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)          
 2235  謚源     20180619 桃園市龜山區頂湖路24號本公司會議室
 2365  昆盈     20180619 新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)   
 2413  環科     20180619 本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)
 2466  冠西電   20180619 新北市中和區中正路726號B1地下室(遠東世紀廣場第一期管理委員會B1地下室)
 2640  大車隊   20180619 台北市中山區濱江街136號
 2701  萬企     20180619 台北市峨嵋街52號
 2724  富驛-KY  20180619 台北市松山區復興北路99號15樓
 2729  瓦城     20180619 新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店東南廳)            
 2908  特力     20180619 台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)       
 3152  璟德     20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓
 3171  新洲     20180619 台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)               
 3191  和進     20180619 新北市五股區五工六路九號(新北市勞工活動中心601教室)   
 3272  東碩     20180619 新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三8樓會議室          
 3285  微端     20180619 台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓(康寧生活會館)     
 3288  點晶     20180619 新竹市科學園區新安路2-1號1樓(尼尼生活館第一會議室)    
 3338  泰碩     20180619 台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
 3377  健格     20180619 台北市內湖區民權東路6段21巷33號
 3391  佳得     20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室
 3428  光燿科   20180619 新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)                
 3485  敘豐     20180619 桃園市八德區茄苳路760巷16號
 3564  其陽     20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN活動中心)   
 3594  磐儀     20180619 新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)           
 3652  精聯     20180619 台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心-經國紀念堂2樓-群英堂)
 4135  天賜爾   20180619 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)  
 4141  龍燈-KY  20180619 台北市中山北路二段63號台北國賓大飯店2樓四香廳         
 4167  展旺     20180619 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
 4191  法德藥   20180619 台北市復興北路99號15樓("牛牛牛"亞國際會議中心會議室)  
 4192  杏國     20180619 台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)           
 4549  桓達     20180619 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)            
 4554  橙的     20180619 台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區A401講堂)
 4565  宏偉     20180619 新北市五股區五權五路33號6樓會議室
 4746  台耀     20180619 台北福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)     
 4804  大略-KY  20180619 台北市復興北路99號15樓(GG會議室)
 4911  德英     20180619 經濟部南台灣創新園區-服務館2樓-202簡報室              
 4949  有成     20180619 新竹市東區公道五路2段180號1樓
 4976  佳凌     20180619 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區從業員工康樂室』
 4987  科誠     20180619 新北市永和區民權路60號(新北市立圖書館永和民權分館)    
 5015  華祺     20180619 桃園市中壢區松江北路二十九號
 5203  訊連     20180619 新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)        
 5259  清惠     20180619 新竹縣湖口鄉成功路1300號1樓大廳
 5264  鎧勝-KY  20180619 沃田旅店(農訓中心)202教室(台北市士林區中山北路七段127號)
 5297  廣化     20180619 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)              
 5520  力泰     20180619 新北市汐止區樟樹二路43號
 5538  東明-KY  20180619 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)            
 6117  迎廣     20180619 桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店)
 6122  擎邦     20180619 台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室       
 6145  勁永     20180619 新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室)                 
 6161  捷波     20180619 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)  
 6230  超眾     20180619 新北市三重區興德路123-1號R樓
 6241  易通展   20180619 台南市安南區工業二路31號2樓(205會議室)                
 6245  立端     20180619 新北市汐止區新台五路一段99號A棟4樓(汐止遠雄廣場A棟4樓－遠來B廳)
 6298  崴強     20180619 新北市土城區中央路4段49號2樓
 6403  群登     20180619 桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)            
 6451  訊芯-KY  20180619 新北市土城區三民路4號3F
 6468  棒辣椒   20180619 臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)          
 6472  保瑞     20180619 台南市官田區工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心)   
 6485  點序     20180619 新竹市展業一路2號
 6506  (又又)邦 20180619 南投市南崗工業區永興路3號
 6508  惠光     20180619 台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室)           
 6525  捷敏-KY  20180619 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 6532  瑞耘     20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
 6572  博錸     20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓
 6580  台睿     20180619 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)         
 6581  鋼聯     20180619 永豐棧酒店(台中市西屯區臺灣大道二段689號)3樓劍橋廳    
 6609  瀧澤科   20180619 桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)             
 6621  華宇藥   20180619 本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)      
 6640  均華     20180619 新北市土城區中州路28巷28號(頂福市民活動中心)          
 6662  樂斯科   20180619 台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(台灣研發型生技新藥發展協會)
 6672  騰輝電子-KY20180619 桃園市平鎮區工業五路十號(騰輝電子股份有限公司四樓)    
 8088  品安     20180619 基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)           
 8091  翔名     20180619 新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室          
 8122  神通     20180619 臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳           
 8291  尚茂     20180619 桃園市大園區濱海路二段208號
 8409  商之器   20180619 台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)                
 8426  紅木-KY  20180619 新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)
 8455  大拓-KY  20180619 尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)      
 8941  關中     20180619 台北市內湖區瑞光路298號9樓
 9926  新海     20180619 台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳               
 9962  有益     20180619 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心)
 1216  統一     20180620 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
 1236  宏亞     20180620 桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠)                 
 1301  臺塑     20180620 台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂           
 1319  東陽     20180620 台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店3樓)       
 1323  永裕     20180620 台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)
 1417  嘉裕     20180620 新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場                
 1418  東華     20180620 本公司新竹廠大禮堂(地址：新竹縣竹北市泰和里125號)     
 1585  鎧鉅     20180620 新北市三峽區介壽路1段412巷8號
 1717  長興     20180620 本公司路竹廠員工活動中心(高雄市路竹區後鄉里長興路22號)
 1720  生達     20180620 台南市新營區開元路154號本公司禮堂
 1734  杏輝     20180620 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓練室)  
 1777  生泰     20180620 台南市新營區開元路168號(本公司會議室)                 
 1809  中釉     20180620 新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳)           
 2007  燁興     20180620 高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心          
 2013  中鋼構   20180620 高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠
 2033  佳大     20180620 本公司永康二廠二樓會議室(臺南市永康區中正北路九六五號)
 2221  大甲     20180620 台中市西屯區台中工業區39路51號
 2340  光磊     20180620 新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)              
 2406  國碩     20180620 新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)                 
 2477  美隆電   20180620 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)                 
 2504  國產     20180620 苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)
 2543  皇昌     20180620 台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)         
 2836  高雄銀   20180620 高雄市三民區九如一路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)
 2845  遠東銀   20180620 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 2928  紅馬-KY  20180620 台北市羅斯福路四段85號B1集思台大會議中心-柏拉圖廳     
 3066  李洲     20180620 新北市汐止區新台五路一段99號4樓
 3090  日電貿   20180620 本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)
 3093  港建     20180620 桃園市蘆竹區南崁路二段66號五樓之一訓練教室            
 3117  年程     20180620 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
 3147  大綜     20180620 高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室)                 
 3168  眾福科   20180620 東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓)      
 3209  全科     20180620 臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」      
 3232  昱捷     20180620 本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓)              
 3284  太普高   20180620 高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
 3354  律勝     20180620 台南市新市區南科三路22號(一樓演藝廳)
 3362  先進光   20180620 台中市西屯區中科路6號7樓(中部科學工業園區管理局工商大樓702會議室)
 3388  崇越電   20180620 台北市電腦公會(地址：台北市八德路三段2號5樓)          
 3429  彥陽     20180620 新北市新店區中興路二段192號9樓
 3481  群創     20180620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 3484  崧騰     20180620 晶悅國際飯店二樓祥瑞廳(桃園市桃園區大興路269號)       
 3514  昱晶     20180620 苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)    
 3541  西柏     20180620 新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
 3543  州巧     20180620 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
 3561  昇陽光電 20180620 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室           
 3576  新日光   20180620 新竹市大學路1001號(國立交通大學工程四館合勤講堂)      
 3585  聯致     20180620 桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)   
 3591  艾笛森   20180620 新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)           
 3592  瑞鼎     20180620 新竹市科學園區展業一路2號會議室
 3659  百辰     20180620 台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司會議室)          
 3682  亞太電   20180620 臺北市內湖區行政中心禮堂(臺北市內湖區民權東路六段99號8樓)
 3705  永信     20180620 台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)   
 4105  東洋     20180620 南港軟體育成中心447室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
 4106  雃博     20180620 新北市土城區民生街9號
 4133  亞諾法   20180620 台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
 4160  創源     20180620 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
 4205  中華食   20180620 屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)
 4502  健信     20180620 彰化縣線西鄉慶福路300號
 4737  華廣     20180620 台中市南區大慶街二段100號
 4764  雙鍵     20180620 新北市中和區中正路959號4樓會議室
 4930  燦星網   20180620 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
 5011  久陽     20180620 高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室)                 
 5276  達輝-KY  20180620 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(A棟遠來A廳)           
 5345  天揚     20180620 古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號)                 
 5438  東友     20180620 桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)  
 5452  佶優     20180620 新北市土城區三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心)
 5487  通泰     20180620 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)          
 5530  龍巖     20180620 新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)                 
 5603  陸海     20180620 新北市汐止區大同路二段451號2樓(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)
 6115  鎰勝     20180620 桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)      
 6134  萬旭     20180620 新北市五股區新北產業園區五工六路72號(萬泰大樓)        
 6141  柏承     20180620 桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
 6142  友勁     20180620 台北市內湖區陽光街321巷60號B1-麗嬰房大樓              
 6172  互億     20180620 新竹市科學園區工業東二路1號
 6183  關貿     20180620 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
 6195  詩肯     20180620 桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)                
 6205  詮欣     20180620 新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓        
 6210  慶生     20180620 桃園市中壢區中壢工業區松江北路24號(本公司員工餐廳)    
 6215  和椿     20180620 台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)  
 6222  上揚     20180620 新北市汐止區大同路一段339-2號
 6228  全譜     20180620 台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)         
 6235  華孚     20180620 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳       
 6291  沛亨     20180620 新竹科學園區力行一路1號(矽導研發中心會議室)           
 6514  芮特-KY  20180620 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓
 6611  方舟     20180620 台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)          
 6615  慧智     20180620 台北市內湖區瑞光路607號11樓
 6625  必應     20180620 台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)      
 6648  斯其大   20180620 台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)          
 8024  佑華     20180620 新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館2樓愛迪生廳會議室
 8033  雷虎     20180620 台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
 8040  九暘電   20180620 新竹市光復路2段2巷47號1樓
 8049  晶采     20180620 新北市汐止區新台五路一段97號4樓
 8092  建暐     20180620 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室     
 8179  旭德     20180620 新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
 8210  勤誠     20180620 新北市中和區中正路726號A棟地下二樓-遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心
 8215  明基材   20180620 住都大飯店住祥廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)             
 8359  錢櫃     20180620 台北市內湖區瑞湖街39號11樓
 8411  福貞-KY  20180620 台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)
 8423  保綠-KY  20180620 台中市烏日區成功西路300號312訓練教室
 8437  大地-KY  20180620 台北市中正區徐州路2號2樓(台大醫院國際會議中心)        
 8492  兔將     20180620 自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號2F東側會議室) 
 8496  台霖     20180620 台南市新營區舊部里舊部八十號
 8905  裕國     20180620 本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)               
 8926  台汽電   20180620 台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳
 9958  世紀鋼   20180620 桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司2F會議室)           
 1103  嘉泥     20180621 台北市中山北路二段96號嘉新大樓1樓
 1109  信大     20180621 台北市中正區衡陽路51號6樓之6基泰台北金融園區願景廳    
 1423  利華     20180621 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心
 1435  中福     20180621 新北市中和區景平路666號1樓
 1436  華友聯   20180621 高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)         
 1517  利奇     20180621 南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館          
 1522  堤維西   20180621 國立台南生活美學館2樓(台南市中華西路二段34號)         
 1525  江申     20180621 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)
 1532  勤美     20180621 新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)
 1611  中電     20180621 本公司新營廠會議室(臺南市新營區五褔路130號1樓)        
 1704  榮化     20180621 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂-集賢廳)
 1714  和桐     20180621 新北市五股區中興路一段六號八樓
 1815  富喬     20180621 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓(經濟部工業局斗六工業區服務中心)
 1907  永豐餘   20180621 台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 
 2002  中鋼     20180621 本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
 2023  燁輝     20180621 高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心          
 2066  世德     20180621 高雄市大寮區華西路41號(台電訓練所-高雄訓練中心2F會議室)
 2070  精湛     20180621 高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)         
 2103  台橡     20180621 富邦國際會議中心(台北市敦化南路一段108號地下二樓)     
 2206  三陽工業 20180621 新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)              
 2207  和泰車   20180621 新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂      
 2227  裕日車   20180621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2314  台揚     20180621 新竹市科學工業園區創新二路一號
 2348  海悅     20180621 台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)        
 2352  佳世達   20180621 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳       
 2399  映泰     20180621 假日飯店貴賓一廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓)       
 2405  浩鑫     20180621 台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)    
 2414  精技     20180621 台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓群英堂)
 2448  晶電     20180621 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)
 2511  太子     20180621 台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳             
 2514  龍邦     20180621 台北市中正區忠孝西路一段50號5樓
 2527  宏璟     20180621 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)     
 2539  櫻花建   20180621 臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店貴賓廳)              
 2603  長榮     20180621 桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳
 2721  楷捷-KY  20180621 台北市松仁路101號13樓群益金融大樓會議室               
 2816  旺旺保   20180621 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳              
 2855  統一證   20180621 台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)              
 2903  遠百     20180621 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 2929  淘帝-KY  20180621 台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室              
 2938  床的世界 20180621 台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)           
 3022  威強電   20180621 新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)         
 3032  偉訓     20180621 本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)        
 3044  健鼎     20180621 桃園市平鎮區南豐路261號-平鎮工業區管理中心會議室      
 3086  華義     20180621 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號4樓之1(本公司會議室) 
 3114  好德     20180621 台北市敦化南路一段25號6樓(本公司會議室)               
 3184  微邦     20180621 桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)                 
 3234  光環     20180621 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
 3312  弘憶股   20180621 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)    
 3313  斐成     20180621 高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店三樓宴會廳)    
 3339  泰谷     20180621 南投縣南投市南崗二路85號(南投縣立婦幼館A棟三樓大禮堂) 
 3357  臺慶科   20180621 桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂
 3376  新日興   20180621 新北市樹林區中正路278號(雙岩龍鳳城餐廳)               
 3419  譁裕     20180621 新竹市水利路81號2樓(旭家經貿園區2F會議廳)             
 3518  柏騰     20180621 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳)        
 3520  振維     20180621 台北市內湖區內湖路一段516號6樓(實踐家共創基地)        
 3526  凡甲     20180621 新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)          
 3532  台勝科   20180621 台塑大樓前棟2樓會議室
 3548  兆利     20180621 新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)          
 3551  世禾     20180621 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)     
 3596  智易     20180621 新竹市光復路二段8號6樓
 3609  東林     20180621 台中市南屯區文山里精科七路20號
 3628  盈正     20180621 新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館)        
 3633  云光     20180621 新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)       
 3645  達邁     20180621 新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
 3665  貿聯-KY  20180621 新北市中和區中正路726號A棟B2會議室
 3702  大聯大   20180621 台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)                 
 4104  佳醫     20180621 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登酒店3樓東南廳)   
 4109  穆拉德加捷20180621 高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓)         
 4120  友華     20180621 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
 4127  天良     20180621 新北市汐止區大同路一段147號
 4139  馬光-KY  20180621 高雄市鼓山區博愛二路99號(林皇宮)
 4163  鐿鈦     20180621 台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)
 4183  福永生技 20180621 新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)             
 4207  環泰     20180621 桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)          
 4427  展頌     20180621 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號               
 4438  廣越     20180621 台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
 4535  至興     20180621 彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。(全興工業區服務中心一樓會議室)
 4555  氣立     20180621 新北市泰山區新北大道七段36號13樓(麗京棧酒店-麗晶廳)   
 4561  健椿     20180621 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號(一樓大會議室)        
 4562  穎漢     20180621 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)        
 4725  信昌化   20180621 台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)        
 4743  合一     20180621 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館2樓為美廳)   
 4806  昇華     20180621 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
 4938  和碩     20180621 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)               
 4953  緯軟     20180621 台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳            
 4961  天鈺     20180621 新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館)             
 4966  譜瑞-KY  20180621 台北市信義路4段236號7樓
 4973  廣穎     20180621 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓會議室)    
 5215  科嘉-KY  20180621 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)          
 5243  乙盛-KY  20180621 新北市土城區三民路4號3樓土城工業區服務中心            
 5277  葳天     20180621 桃園市中壢區西園路89號1樓
 5403  中菲     20180621 台北市行愛路151號10樓(本公司會議室)
 5439  高技     20180621 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
 5464  霖宏     20180621 嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工餐廳)         
 5468  凱鈺     20180621 新竹科學工業園區科技五路6號五樓會議室                 
 5512  力麒     20180621 台北市和平東路一段115號地下二樓
 5531  鄉林     20180621 台中市博館路88號13樓國際會議廳
 6113  亞矽     20180621 台北市內湖區成功路二段320巷19號3樓(湖興活動中心)      
 6168  宏齊     20180621 新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳(新竹市明湖路773號)     
 6171  亞銳士   20180621 台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室      
 6175  立敦     20180621 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)
 6237  驊訊     20180621 台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)            
 6435  大中     20180621 新竹科學工業園區篤行一路6號
 6467  泰合藥   20180621 台北市敦化南路二段97號11樓
 6512  啟發電   20180621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)
 6523  達爾膚   20180621 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳)  
 6533  晶心科   20180621 新竹科學工業園區新竹市力行一路1號
 6538  倉和     20180621 桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司201會議室)         
 6542  隆中     20180621 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議廳)
 6590  普鴻     20180621 臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓202會議室(台北科技大學)
 6668  中揚光   20180621 台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)     
 8027  鈦昇     20180621 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)               
 8076  伍豐     20180621 新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)        
 8110  華東     20180621 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室         
 8163  達方     20180621 住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
 8406  金可-KY  20180621 台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室)
 8429  金麗-KY  20180621 台灣宜蘭市民權路二段36號6樓(蘭城晶英酒店城華廳)       
 8443  阿瘦     20180621 集思台大會議中心阿基米得廳(地址:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)
 8932  宏大     20180621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室              
 9927  泰銘     20180621 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心多媒體演講廳)
 1101  台泥     20180622 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)          
 1110  東泥     20180622 高雄市前金區五福三路21號地下一樓
 1234  黑松     20180622 本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)                 
 1240  茂生農經 20180622 行政院人事行政總處公務人力發展中心
 1305  華夏     20180622 苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)
 1309  臺達化   20180622 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳          
 1333  恩得利   20180622 新北市新莊區自由街1號2樓
 1432  大魯閣   20180622 台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)           
 1434  福懋     20180622 雲林縣斗六市石榴路317號本公司
 1440  南紡     20180622 臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)
 1456  怡華     20180622 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1531  高林股   20180622 桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠               
 1535  中宇     20180622 高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳)    
 1593  祺驊     20180622 新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)               
 1712  興農     20180622 台中僑園大飯店(台中市西屯區惠中路一段111號)           
 1726  永記     20180622 高雄市小港區沿海三路26號
 1737  台鹽     20180622 台南市南區健康路一段297號臺鹽實業股份有限公司大禮堂   
 1788  杏昌     20180622 新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)    
 2014  中鴻     20180622 高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)
 2067  嘉鋼     20180622 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)          
 2069  運錩     20180622 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2301  光寶科   20180622 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2317  鴻海     20180622 新北市土城區土城工業區自由街2號
 2324  仁寶     20180622 台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓
 2332  友訊     20180622 自由廣場會議中心-國際演藝廳(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)
 2351  順德     20180622 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)
 2354  鴻準     20180622 新北市土城區土城工業區中山路66-1號
 2428  興勤     20180622 高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室
 2471  資通     20180622 台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓807室               
 2472  立隆電   20180622 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號)
 2475  華映     20180622 桃園市龍潭區三和里華映路1號
 2488  漢平     20180622 本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)       
 2505  國揚     20180622 國軍英雄館(台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳)             
 2509  全坤建   20180622 台北市內湖區新湖二路329號地下一樓
 2515  中工     20180622 台北市八德路四段138號11樓(京華城11樓會議室)           
 2516  新建     20180622 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-蘇格拉底廳)
 2524  京城     20180622 高雄市鼓山區明華路366號，H2O_HOTEL水京棧國際酒店2樓   
 2546  根基     20180622 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳                 
 2609  陽明     20180622 基隆市中正區信一路181號2樓(基隆市立文化中心第一會議室)
 2611  志信     20180622 基隆長榮桂冠酒店
 2616  山隆     20180622 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
 2618  長榮航   20180622 桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳 
 2706  第一店   20180622 臺北市南京東路2段63號本公司
 2745  五福     20180622 高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)           
 2841  台開     20180622 台北國軍英雄館(台北市中正區長沙街1段20號1樓宴會廳)    
 2880  華南金   20180622 台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
 2883  開發金   20180622 台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳            
 2892  第一金   20180622 台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓22樓大禮堂)     
 2905  三商     20180622 台北市建國北路二段145號20樓(三商大樓)                 
 2915  潤泰全   20180622 台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 3005  神基     20180622 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳       
 3041  揚智     20180622 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)    
 3062  建漢     20180622 新竹科學工業園區新竹縣園區三路99號
 3073  凱柏實業 20180622 台北市內湖區瑞光路399號1樓-自由廣場會議中心           
 3162  精確     20180622 新陶芳庭園餐廳(中壢區中大路170巷19之5號)              
 3229  晟鈦     20180622 新北市新店區安興路77號1樓(白金花園酒店悅廳)           
 3252  海灣     20180622 台中市大和路22號3樓
 3268  海德威   20180622 台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿易中心)      
 3430  奇鈦科   20180622 台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3437  榮創     20180622 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
 3450  聯鈞     20180622 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 3452  益通     20180622 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館)  
 3490  單井     20180622 新北市中和區中正路778號15樓
 3491  昇達科   20180622 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)     
 3499  環天科   20180622 新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)      
 3550  聯穎     20180622 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)            
 3631  晟楠     20180622 福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號)
 3653  健策     20180622 桃園市龜山區文化里科技一路40號
 3706  神達     20180622 新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室               
 4128  中天     20180622 桃園市龍潭區九龍村39號。(悅華大酒店)
 4161  聿新科   20180622 本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)     
 4303  信立     20180622 台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室  
 4305  世坤     20180622 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)
 4431  敏成     20180622 桃園市桃園區經國路168號(23樓第一會議室)               
 4506  崇友     20180622 台北市中正區公園路30號10樓
 4513  福裕     20180622 彰化縣伸港鄉興工路34號
 4541  晟田     20180622 高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)          
 4564  元翎     20180622 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)                
 4712  南璋     20180622 國立台灣科學教育館-台北市士林區士商路189號(B1會議室B室)
 4763  材料-KY  20180622 台北市敦化北路100號(王朝大酒店2樓貴賓軒5會議室)       
 4935  茂林-KY  20180622 桃園市平鎮區延平路一段168號(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)
 4950  牧東     20180622 台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)          
 4960  奇美材   20180622 台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)  
 4984  科納-KY  20180622 台北市瑞光路399號一樓西側
 5210  寶碩     20180622 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(約克國際科技大樓8樓會議室)
 5228  鈺鎧     20180622 台中市南屯區精科東路15號(本公司)
 5285  界霖     20180622 高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)
 5286  育駿     20180622 台北市八德路三段2號B1
 5306  桂盟     20180622 成大會館C廳(台南市東區大學路2號)
 5321  友銓     20180622 桃園市延平路147號(桃園市婦女館103室)
 5381  合正     20180622 桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)            
 5443  均豪     20180622 新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館)       
 5460  同協     20180622 新北市新莊區民安路420巷28號二樓
 5880  合庫金   20180622 台北市松山區長安東路二段225號B棟1樓((合庫銀行總行文康中心)
 6131  悠克     20180622 新北市板橋區文化路一段268號12樓
 6224  聚鼎     20180622 新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)
 6246  臺龍     20180622 新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)
 6278  台表科   20180622 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店三樓、如意廳)       
 6591  動力-KY  20180622 康和綜合證券股份有限公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2)
 6605  帝寶     20180622 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會二樓(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)
 6620  漢達     20180622 台南市新市區南科三路22號1樓(台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6642  富致     20180622 新北市勞工活動中心-601教室(新北市五股區五工六路9號)   
 6669  緯穎     20180622 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳)
 8047  星雲     20180622 新北市汐止區福德二路236號4樓第一會議室                
 8064  東捷     20180622 台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室            
 8069  元太     20180622 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室          
 8096  擎亞     20180622 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)               
 8127  利汎     20180622 台北市萬華區莒光路310號7樓
 8131  福懋科   20180622 雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室         
 8374  羅昇     20180622 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)                
 8390  金益鼎   20180622 新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)       
 8422  可寧衛   20180622 高雄市岡山區岡山路434號2樓(高雄市岡山區農會)          
 8433  弘帆     20180622 自由廣場會議中心2樓東側(臺北市內湖區瑞光路399號2樓)   
 8438  昶昕     20180622 桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)      
 8479  台灣藝術 20180622 高雄市苓雅區中山二路483號
 8488  吉源-KY  20180622 台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店)          
 8495  經緯航   20180622 臺中市大雅區科雅路43號3樓
 8916  光隆     20180622 台北市敦化南路二段95號B2(201室)
 9907  統一實   20180622 台南市永康區中正北路837號(本公司七樓會議廳)           
 9921  巨大     20180622 台中市大甲區順帆路19號(巨大公司)
 9924  福興     20180622 本洲工業區服務中心二樓集會堂(高雄市岡山區本工路十七號)
 9930  中聯資源 20180622 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室                
 9937  全國     20180622 台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院1樓蔣碩傑會議廳) 
 9944  新麗     20180622 桃園市大興路269號1樓。(晶悅國際飯店)
 9960  邁達康   20180622 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
 1235  興泰     20180625 本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)            
 1258  其祥-KY  20180625 台北市忠孝東路三段193巷(台北科技大學-億光大樓3樓)     
 2115  六暉-KY  20180625 彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
 2331  精英     20180625 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓
 2702  華園     20180625 高雄市六合二路二七九號(本公司一樓竹林廳)              
 3224  三顧     20180625 新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓-華美廳)  
 3383  新世紀   20180625 南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)      
 3492  長盛     20180625 新北市淡水區中正東路二段69號10樓
 4568  科際精密 20180625 新北市中和區中正路716號(地下二樓會議室)               
 5201  凱衛     20180625 台北馥敦飯店翡翠廳(台北市南京東路5段32號17樓)         
 5312  寶島科   20180625 新北市汐止區新台五路一段97號17樓
 5348  系通     20180625 新竹科學工業園區新安路2號-科管局活動中心一樓會議室    
 5903  全家     20180625 新北市淡水區中正東路二段29號4樓本公司研修中心         
 6130  星寶國際 20180625 台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓奧米伽廳302會議室))
 6240  松崗     20180625 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)              
 6446  藥華藥   20180625 南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)       
 6488  環球晶   20180625 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)
 8491  真好玩   20180625 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
 8929  富堡     20180625 桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)      
 1102  亞泥     20180626 台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)        
 1203  味王     20180626 台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳             
 1217  愛之味   20180626 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)   
 1225  福懋油   20180626 台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)     
 1229  聯華     20180626 桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
 1260  富味鄉   20180626 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室)      
 1310  台苯     20180626 高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)                
 1316  上曜     20180626 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝璟建案接待中心)
 1449  佳和     20180626 台南市官田區工業路11號
 1467  南緯     20180626 台南市仁德區義林路126號2樓會議室
 1471  首利     20180626 新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳)            
 1526  日馳     20180626 新北市林口區下福里71-2號
 1540  喬福     20180626 本公司(台中市神岡區中山路1056號）
 1569  濱川     20180626 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)
 1735  日勝化   20180626 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)        
 1783  和康生   20180626 桃園市龜山區科技一路88號三樓
 1795  美時     20180626 南投市南崗二路85、87號A棟2樓(南投婦幼館)              
 1806  冠軍     20180626 苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號4樓(本公司4樓冠軍廳)
 1814  東光訊   20180626 桃園市蘆竹區長興路二段58號，本公司三樓會議室          
 1905  華紙     20180626 台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓
 2035  唐榮     20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)    
 2059  川湖     20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室)   
 2104  中橡     20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)          
 2114  鑫永銓   20180626 南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室             
 2388  威盛     20180626 新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 
 2438  翔耀     20180626 桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓                 
 2498  宏達電   20180626 桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)          
 2534  宏盛     20180626 台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒11室            
 2537  聯上發   20180626 台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
 2547  日勝生   20180626 臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)
 2607  榮運     20180626 桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室
 2608  大榮     20180626 台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)
 2615  萬海     20180626 台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓-劍潭海外青年活動中心群英堂
 2617  台航     20180626 台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)          
 2634  漢翔     20180626 台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區)         
 2636  台驊投控 20180626 國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)              
 2707  晶華     20180626 台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1              
 3024  憶聲     20180626 桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳)         
 3131  弘塑     20180626 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)             
 3150  鈺寶     20180626 新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
 3226  至寶電   20180626 台南市新化區崙頂里崙子頂422號(新化區崙頂里活動中心)   
 3236  千如     20180626 桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)           
 3293  鈊象     20180626 經濟部工業局新北產業園區服務中心禮堂(新北市新莊區五工路95號三樓)
 3494  誠研     20180626 新北市新店區北新路三段213號2樓「台北矽谷國際會議中心2D廳」
 3519  綠能     20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3566  太陽光   20180626 新竹縣湖口鄉新興路458-9號
 3580  友威科   20180626 台中市大雅區中科路六號七樓701會議室
 3588  通嘉     20180626 新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)          
 3605  宏致     20180626 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)        
 3624  光頡     20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓              
 3632  研勤     20180626 自由廣場會議中心1樓西側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
 3678  聯享     20180626 竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:劇院教室)          
 4119  旭富     20180626 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店)              
 4123  晟德     20180626 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
 4152  台微體   20180626 台北市南港區三重路19-10號2F
 4169  泰宗     20180626 遠雄悅來國際會議中心-遠來廳C廳(地址：新北市汐止區新台五路1段99號4樓)
 4306  炎洲     20180626 彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)           
 4534  慶騰     20180626 苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)           
 4538  大詠城   20180626 大詠城機械股份有限公司2樓會議室
 4540  全球     20180626 新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)                 
 4566  時碩工業 20180626 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅AB廳)
 4744  皇將     20180626 台中市大里區工業九路190號4樓
 4909  新復興   20180626 新屋區望間社區活動中心(桃園市新屋區望間里4鄰25號)     
 4934  太極     20180626 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號               
 4967  十銓     20180626 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
 4980  佐臻     20180626 本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
 4999  鑫禾     20180626 新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)      
 5220  萬達光電 20180626 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)
 5229  立宇     20180626 高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)             
 5258  虹堡     20180626 新北市新店區北新路三段213號3樓B室(台北矽谷國際會議中心)
 5284  jpp-KY   20180626 台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
 5294  捷音特   20180626 桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)  
 5302  太欣     20180626 新竹市科學工業園區新安路2-1號(尼尼生活館第一會議室)   
 5314  世紀     20180626 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)
 5450  寶聯通   20180626 台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)            
 5483  中美晶   20180626 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)  
 5488  松普     20180626 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司)  
 5902  德記     20180626 台南市永康區中正路301號3樓
 6118  建達     20180626 本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)              
 6138  茂達     20180626 新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)
 6140  訊達     20180626 台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)         
 6160  欣技     20180626 新北市汐止區大同路3段196號R2樓
 6163  華電網   20180626 新北市汐止區新台五路1段99號4樓(遠來B廳)               
 6167  久正     20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)              
 6169  昱泉     20180626 台北市內湖區瑞光路399號一樓東側多用途會議室(內湖自由廣場)
 6186  新潤     20180626 台北市羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心－亞歷山大廳)
 6192  巨路     20180626 台北市南港區園區街3號F棟17樓(南港生技育成中心大會議室)
 6216  居易     20180626 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號(本公司視聽室)            
 6225  天瀚     20180626 新竹科學工業園區展業一路2號台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室
 6229  研通     20180626 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)     
 6282  康舒     20180626 新北市淡水區淡金路三段159號
 6287  元隆     20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)          
 6449  鈺邦     20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
 6498  久禾光   20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)              
 6509  聚和     20180626 本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)         
 6550  北極星藥業-KY20180626 張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)  
 6576  逸達     20180626 台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心)           
 6655  科定     20180626 新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心)         
 8032  光菱     20180626 新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)      
 8038  長園科   20180626 中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓)
 8077  洛碁     20180626 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室)              
 8105  凌巨     20180626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路15號
 8150  南茂     20180626 新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)
 8329  台視     20180626 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
 8410  森田     20180626 台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區(學習資源中心服務館二樓SS201會議室)
 8472  夠麻吉   20180626 台北市敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館)     
 9914  美利達   20180626 本公司美利達大樓四樓R02會議室(彰化縣大村鄉美港村美港路116號)
 9941  裕融     20180626 新北市新店區中興路三段三號一樓
 9949  琉園     20180626 新北市永和區成功路一段80號三樓
 9955  佳龍     20180626 桃園市觀音區環科路323號
 9957  燁聯     20180626 高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2F集會堂)
 1201  味全     20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳       
 1218  泰山     20180627 彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)        
 1219  福壽     20180627 台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)       
 1231  聯華食   20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)              
 1438  裕豐     20180627 臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)        
 1459  聯發     20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)     
 1468  昶和     20180627 公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓)                
 1474  弘裕     20180627 本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)    
 1477  聚陽     20180627 國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓)              
 1563  巧新     20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室      
 1599  宏佳騰   20180627 台南科學工業園區南科三路26號2F之1
 1784  訊聯     20180627 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
 1789  神隆     20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號(行政大樓一樓)
 1805  寶徠     20180627 台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓帝國宴會廳)     
 2008  高興昌   20180627 高雄市中華一路318號(本公司)
 2049  上銀     20180627 台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)              
 2109  華豐     20180627 彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室               
 2204  中華     20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心  
 2233  宇隆     20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
 2245  詠勝昌   20180627 高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)         
 2246  凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3(本公司會議室)    
 2371  大同     20180627 臺北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓)     
 2520  冠德     20180627 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳                 
 2605  新興     20180627 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2610  華航     20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號) 
 2643  捷迅     20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳)
 2904  匯僑     20180627 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)            
 3058  立德     20180627 新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
 3078  僑威     20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)     
 3089  遠昇     20180627 嘉義市西區忠順一街27號(冠閣商務大飯店會議室)          
 3128  昇銳     20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
 3164  景岳     20180627 台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室
 3202  樺晟     20180627 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)      
 3230  錦明     20180627 廣春成大樓R1會議室(地址:桃園市蘆竹區南崁里17鄰經國路890號)
 3257  虹冠電   20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
 3287  廣寰科   20180627 本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)     
 3325  旭品     20180627 新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)  
 3349  寶德     20180627 新北市中和區連城路258號14樓之8
 3406  玉晶光   20180627 台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)
 3508  位速     20180627 桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)           
 3536  誠創     20180627 台北市松山區敦化北路240號(交通部運輸研究所大樓國際會議廳)
 3537  堡達     20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)
 3546  宇峻     20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3552  同致     20180627 桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳)                 
 3562  頂晶科   20180627 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
 3567  逸昌     20180627 新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)         
 3625  西勝     20180627 新北市新莊區中正路665號2樓會議室
 4113  聯上     20180627 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)                 
 4117  普生     20180627 新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)            
 4142  國光生   20180627 台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)           
 4154  康樂-KY  20180627 台北市信義區光復南路495號11樓
 4174  浩鼎     20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
 4193  喬本     20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號
 4402  福大     20180627 關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)     
 4537  旭東     20180627 台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)                
 4609  唐鋒     20180627 本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號)              
 4720  德淵     20180627 本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓)          
 4767  誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路1號
 4803  VHQ-KY   20180627 晶華酒店(台北市中山北路2段41號4樓)
 4903  聯光通   20180627 新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室)         
 4971  IET-KY   20180627 台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)
 4989  榮科     20180627 台北市士林區中山北路四段16號地下層會議室(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)
 4994  傳奇     20180627 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
 5102  富強     20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路2段285號(本公司簡報室)        
 5256  銳捷     20180627 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
 5291  邑昇     20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室            
 5383  金利     20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5398  慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室          
 5516  雙喜     20180627 雙喜營造股份有限公司1樓會議室(新竹市民族路186號)      
 5534  長虹     20180627 台北市北平東路30號11樓
 5607  遠雄港   20180627 桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)       
 5608  四維航   20180627 台北市復興北路99號6樓(B+C會議室)
 5703  亞都     20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳
 6005  群益證   20180627 台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳        
 6020  大展證   20180627 台北市承德路一段17號13樓大會議室
 6112  聚碩     20180627 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地)
 6128  上福     20180627 台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心)           
 6174  安碁     20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號(台中加工出口區從業員工康樂室)
 6182  合晶     20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號                 
 6247  淇譽電   20180627 新北市中和區員山路512號2樓
 6274  台燿     20180627 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)     
 6276  安鈦克   20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室
 6290  良維     20180627 台北市松山區八德路三段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心)  
 6404  通訊-KY  20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(台大集思會館拉斐爾廳)
 6479  瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路3段160號4樓(福華大飯店405會議室)          
 6489  德晶     20180627 新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)              
 6518  康科特   20180627 新北市板橋區文化路一段268號12樓
 6562  聯亞藥   20180627 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓(多功能會議廳)           
 6670  復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓富貴廳)   
 7402  邑錡     20180627 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由時報廣場)              
 8016  矽創     20180627 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
 8034  榮群     20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳(新竹市科學園區工業東二路1號4樓)
 8071  能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」        
 8080  奧斯特   20180627 台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心)    
 8115  帝聞     20180627 新北市新店區寶高路5號
 8155  博智     20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓         
 8171  天宇     20180627 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)  
 8201  無敵     20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)          
 8222  寶一     20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8249  菱光     20180627 台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳)          
 8403  盛弘     20180627 桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
 8464  億豐     20180627 臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)           
 8465  德河     20180627 台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)       
 8917  欣泰     20180627 新北市五股區五工二路134號4樓會議室
 8931  大汽電   20180627 桃園市大園區潮音北路276號
 8937  合騏     20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)      
 9906  欣巴巴   20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳
 9928  中視     20180627 台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚     
 1473  台南     20180628 台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)             
 1475  本盟     20180628 桃園市平鎮區工業三路16號
 1507  永大     20180628 桃園市春日路1352號，永大機電公司桃園廠                
 1514  亞力     20180628 台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)
 1527  鑽全     20180628 台中市工業區36路24號4樓會議室
 1584  精剛     20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號)          
 1617  榮星     20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心(住址：臺南市仁德區仁德里文心路138號)
 1736  喬山     20180628 台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)           
 1742  台蠟     20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
 1787  福盈科   20180628 桃園市大園區大園工業區民生路101號
 1810  和成     20180628 桃園市八德區大發里後庄街135號。(三廠禮堂)             
 2009  第一銅   20180628 高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)          
 2038  海光     20180628 高雄市小港區學府路113號(亞柏會館)
 2208  台船     20180628 高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)         
 2236  百達-KY  20180628 台北市中山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)       
 2302  麗正     20180628 新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)                
 2434  統懋     20180628 台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)            
 2492  華新科   20180628 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心168會議室)  
 2738  曼哈頓-KY20180628 台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓6C會議室         
 2852  第一保   20180628 台北市忠孝東路二段88號地下1樓-金融中心大樓第一會議廳  
 2937  集雅社   20180628 本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)            
 3036  文曄     20180628 新北市中和區中正路738號18樓
 3085  新零售   20180628 本公司會議室(台北市信義區基隆路一段200號16樓)         
 3158  嘉實     20180628 新北市新店區民權路52號6樓
 3308  聯德     20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓               
 3346  麗清     20180628 新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳)           
 3455  由田     20180628 新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)        
 3693  營邦     20180628 桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號                
 4131  晶宇     20180628 苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)                
 4134  台欣生   20180628 苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室
 4190  佐登-KY  20180628 台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)
 4413  飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段2號6樓
 4908  前鼎     20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)            
 4924  欣厚-KY  20180628 奔亞國際會議中心(地址：台北市復興北路99號6樓)         
 4931  新盛力   20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街1號                 
 4947  昂寶-KY  20180628 新北市新店區北新路三段213號3樓(台北矽谷國際會議中心)  
 4968  立積     20180628 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)      
 5267  龍翩     20180628 台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
 5344  立衛     20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號)
 5704  老爺知   20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號
 5907  大洋-KY  20180628 台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6127  九豪     20180628 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)                 
 6148  驊宏資   20180628 台北市內湖區瑞湖街58號一樓會議廳
 6236  康呈     20180628 台中市西區忠明南路303號27樓
 6259  百徽     20180628 莉蓮會館-為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)     
 6289  華上     20180628 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 6407  相互     20180628 新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20180628 新北市中和區建康路10號4樓-樺漢會議室
 6490  凌昇科   20180628 新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)       
 6566  創益     20180628 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
 6575  心悅     20180628 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心)
 6622  百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)      
 6624  萬年清   20180628 台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)    
 6650  帝圖     20180628 台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館)           
 6656  宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓
 7443  凡事康   20180628 屏東市前進里屏加路1號1樓102室
 8045  達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路41號(本公司會議室)          
 8354  冠好     20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室)   
 8458  影一     20180628 台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)                
 8996  高力     20180628 桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室   
 9905  大華     20180628 新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓            
 9910  豐泰     20180628 本公司(雲林縣斗六市科工八路52號)
 1220  台榮     20180629 台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓) 
 1269  乾杯     20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心       
 1321  大洋     20180629 本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號)
 1325  恆大     20180629 台北市林森北路369號-華泰王子大飯店地下室一樓(B1)如意廳
 1402  遠東新   20180629 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
 1416  廣豐     20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)    
 1466  聚隆     20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
 1470  大統染   20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)           
 1472  三洋紡   20180629 桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室)          
 1506  正道     20180629 台南市仁德區大甲里中正西路1015號
 1512  瑞利     20180629 高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳)              
 1513  中興電   20180629 桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)            
 1539  巨庭     20180629 台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
 1541  錩泰     20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1582  信錦     20180629 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)           
 1603  華電     20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)  
 1618  合機     20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 1722  台肥     20180629 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)             
 1799  易威     20180629 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
 1818  願景     20180629 本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)
 1819  豐鼎     20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(屏東廠)
 2028  威致     20180629 本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)        
 2243  宏旭-KY  20180629 新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所4樓會議室)      
 2247  汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路101號13樓群益金融大樓會議室         
 2329  華泰     20180629 高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)       
 2355  敬鵬     20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)       
 2358  廷鑫     20180629 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)                 
 2429  銘旺科   20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)      
 2440  太空梭   20180629 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號        
 2601  益航     20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳              
 2734  易飛網   20180629 台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2834  臺企銀   20180629 台北市塔城街30號17樓
 2901  欣欣     20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路247號4樓            
 2923  鼎固-KY  20180629 台北市信義路五段5號
 2924  東凌-KY  20180629 台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳               
 3025  星通     20180629 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)    
 3043  科風     20180629 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)          
 3067  全域     20180629 松山區復盛區民活動中心(台北市市民大道五段99號)        
 3219  倚強     20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心)
 3332  幸康     20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心)        
 3402  漢科     20180629 新竹市高峰路487號2樓
 3432  台端     20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)             
 3593  力銘     20180629 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室)      
 3687  歐買尬   20180629 台北市南港區經貿二路1號6樓505室(南港展覽館)           
 4151  明躍     20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室）            
 4168  醣聯     20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
 4186  尖端醫   20180629 新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)                 
 4194  禾生技   20180629 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)  
 4195  基米     20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)     
 4304  勝昱     20180629 嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)   
 4406  新昕纖   20180629 桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳)      
 4415  台原藥   20180629 台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心)            
 4429  聚紡     20180629 桃園市觀音區工業六路3號
 4503  金雨     20180629 彰化市延和里埔內街411巷101號
 4532  瑞智     20180629 桃園市觀音區成功路2段943號
 4546  長亨     20180629 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
 4551  智伸科   20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店)            
 4558  寶緯     20180629 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)            
 4559  久裕興   20180629 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 
 4702  中美實   20180629 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)                
 4721  美琪瑪   20180629 桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓)            
 4979  華星光   20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)            
 5240  建騰     20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心            
 5304  鼎創達   20180629 新北市土城區中央路4段51號1F會議室
 5515  建國     20180629 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓)
 5521  工信     20180629 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5529  志嘉     20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6101  寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路62號4樓
 6107  華美     20180629 高雄市橋頭區芋林路305號
 6111  大宇資   20180629 台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心)
 6125  廣運     20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號
 6133  金橋     20180629 新北市深坑區北深路3段265號3樓【台北深坑假日飯店】     
 6144  得利影   20180629 台北市民權西路53號B1巴赫廳
 6165  捷泰     20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓C側(自由廣場)               
 6218  豪勉     20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室         
 6248  沛波     20180629 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室)                 
 6264  富裔     20180629 本公司1樓會議室(台北市士林區中山北路五段455號1樓)     
 6265  方土昶   20180629 天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓) 
 6283  淳安     20180629 台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室  
 6422  君耀-KY  20180629 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓)               
 6431  光麗-KY  20180629 社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)
 6469  大樹     20180629 桃園市中壢區成章四街143號
 6474  華豫寧   20180629 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)               
 6511  綠晁     20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號
 6555  榮炭     20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
 6567  生控     20180629 台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)       
 6582  申豐     20180629 屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)         
 6616  特昇-KY  20180629 PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)   
 6618  永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心(中壢市工業區東園路57號)      
 6651  全宇昕   20180629 新北市中和區中正路716號B2會議室
 6664  群翊     20180629 桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)           
 8068  全達     20180629 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室)    
 8097  常珵     20180629 新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)              
 8234  新漢     20180629 新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳)          
 8289  泰藝     20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室(新北市樹林區武林街6號2樓)
 8431  匯鑽科   20180629 台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)            
 8478  東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)           
 8480  泰昇-KY  20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)    
 8481  政伸     20180629 台中市西屯區工業區12路6號本公司二樓會議室             
 8490  利得     20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)  
 8497  聯廣     20180629 台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳)
 8906  花王     20180629 新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)              
 8934  衡平     20180629 台北市敦化南路二段97號B2(會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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