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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          中和              昶和     東泥     達欣工     
宏洲     富邦H股正2 富邦科技          本盟              大統染   興泰                
嘉裕     富邦臺灣加權正2 富邦摩台          華城              海悅     達新                
東華     群益臺灣加權反1 富邦發達          永冠-KY           銘旺科   立益                
大東     正道     富邦金融          和康生            卓越     怡華                
立益     友旺     元大MSCI台灣          科妍              統領     昶和                
佳和     同開     永豐臺灣加權          上緯投控                   大統染              
昶和     悠克     富邦日本          康聯-KY                    亞崴                
三洋紡            國泰日經225          中鋼構                     程泰                
本盟              元大日經225          世紀鋼                     科妍                
瑞利              元大韓國          國巨                       士紙                
樂士              元大美債7-10正2          海悅                       高興昌              
正峰新            元大美債7-10反1          威盛                       東明-KY             
億泰              元大S&P日圓反1          承啟                       世紀鋼              
毛寶              富邦歐洲          統懋                       映泰                
燁興              FH彭博高收益債          太空梭                     隴華                
中鴻              FH彭博新興債          麗臺                       玉晶光              
聚亨              第一金工業30反1          大毅                       世芯-KY             
千興              FH富時高息低波          強茂                       拓凱                
威致              台榮              華新科                     傳奇                
華豐              大洋              海華                       東科-KY             
首利              恆大              柏承                       亞弘電              
麗正              遠東新            晶心科                     遠雄來              
東訊              宏洲              無敵                       夏都                
華泰              廣豐              偉聯                       欣欣                
錸德              嘉裕              台南-KY                    統領                
倫飛              東華              杜康-DR                    杜康-DR             
威盛              大東              陽光能源-DR                   晨訊科-DR            
銘旺科            立益              慶豐富                     友佳-DR             
統懋              佳和              川飛                       精熙-DR             
翔耀              聚隆                                         一零四              
太空梭            昶和                                         欣天然              
新利虹            大統染                                       新海                
麗臺              三洋紡                                       秋雨                
華映              本盟                                         欣高                
吉祥全            正道                                         台數科              
憶聲              瑞利                                         南六                
科風              中興電                                       基勝-KY             
建碁              樂士                                         威宏-KY             
和鑫              正峰新                                       波力-KY             
力特              巨庭                                         政伸                
喬鼎              錩泰                                         吉源-KY             
正達              瑞智                                                             
晟鈦              智伸科                                                           
新世紀            華電                                                             
誠創              億泰                                                             
嘉威              合機                                                             
力銘              台肥                                                             
亞太電            毛寶                                                             
達能              燁興                                                             
清惠              中鴻                                                             
慧友              聚亨                                                             
勁永              千興                                                             
捷泰              威致                                                             
互億              華豐                                                             
天瀚              申豐                                                             
迅杰              首利                                                             
華上              信錦                                                             
光麗-KY           麗正                                                             
元晶              東訊                                                             
華冠              華泰                                                             
裕豐              錸德                                                             
寶徠              敬鵬                                                             
新建              廷鑫                                                             
皇普              倫飛                                                             
日勝生            威盛                                                             
台船              銘旺科                                                           
台南-KY           統懋                                                             
康師傅-DR          翔耀                                                             
聖馬丁-DR          太空梭                                                           
神州-DR           新利虹                                                           
耀傑-DR           麗臺                                                             
同方友友-DR          華映                                                             
晨訊科-DR          吉祥全                                                           
友佳-DR           憶聲                                                             
陽光能源-DR          星通                                                             
精熙-DR           科風                                                             
中福              建碁                                                             
雷虎              和鑫                                                             
中視              力特                                                             
秋雨              喬鼎                                                             
慶豐富            正達                                                             
國光生            晟鈦                                                             
                  新世紀                                                           
                  台端                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  金橋                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  淳安                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  新建                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  建國                                                             
                  工信                                                             
                  台船                                                             
                  益航                                                             
                  臺企銀                                                           
                  欣欣                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  巨騰-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生                                                           
                  泰昇-KY                                                          
                  政伸
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