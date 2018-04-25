銀保監會提示互聯網保險風險：謹防吸睛、高息産品

4月25日，中國銀保監會網站發布《關于互聯網保險的風險提示》和《關于防範保險從業人員違規銷售非保險金融産品的風險提示》，提示保險消費者，購買互聯網保險時謹防三大風險。

風險一：“吸睛”産品暗藏誤導。有的保險機構為片面追求關注度和銷售量，推出所謂的“吸睛”産品，存在宣傳内容不規範、網頁所載格式條款的内容不一緻或顯示不全、未明确說明免責條款等問題，涉嫌誤導消費者。

風險二：在線平台暗藏“搭售”。某些在線平台在其票務、酒店預定頁面通過默認勾選的方式銷售一些保險産品，未明确列明承保主體或代理銷售主體，未完整披露保險産品條款等相關重要信息，侵害了消費者的知情權、自主選擇權等權益。

風險三：“高息”産品暗藏騙局。一些不法分子利用互聯網平台虛構保險産品或保險項目，或承諾高額回報引誘消費者出資，或冒用保險機構名義僞造保單，往往涉嫌非法集資，給消費者造成經濟損失。

此外，近期，部分媒體報道了消費者遭遇保險從業人員違規銷售非保險金融産品的情況。一些保險從業人員假借介紹保險産品名義，向消費者推銷P2P等非保險金融産品，以“保本高收益”引誘消費者出資購買，有的甚至構成金融詐騙和非法集資。銀保監會提醒廣大金融消費者，要核實資質，細讀合同，理性消費。

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