勝利管道(01080-HK)附屬獲中石化(00386-HK)若幹訂單

勝利管道(01080-HK)公布，公司的附屬公司山東勝利鋼管有限公司和湖南勝利湘鋼鋼管有限公司近期獲得獨立第三方客戶中石化(00386-HK)若幹訂單，其中包括新氣管道潛江 — 韶關輸氣管道工程螺旋縫埋弧焊管(SAWH焊管)和直縫埋弧焊管(SAWL焊管)訂單合共約10萬噸；鄂爾多斯 — 安平 — 滄州輸氣管道工程SAWH焊管和SAWL焊管訂單合共約3.9萬噸；魯豫塬油管道(日照 — 濮陽 — 洛陽原油管道工程)SAWH焊管訂單約1.6萬噸。

截至2018年4月中旬，集團已獲得焊管訂單總數約21.6萬噸，已達2017年全年生産總量的約115%，其中國家大型管道工程佔比約70%，訂單均預計于2018年内交付。

2018年，随着國家《石油發展「十三五」規劃》和《天然氣發展「十三五」規劃》、《中長期油氣管網規劃》及山東油氣管網建設的全面推進，油氣管道行業將迎來新一輪的發展機遇。董事會認為，集團憑藉産能優勢、各子公司的地理位置優勢、先進的預精焊技術優勢及在中國石油天然氣股份有限公司、中石化等國家大型管道供應的良好業績，尤其是作為中石化内部的長期穩定合資格供應商，將會繼續獲得國家大型管道工程焊管訂單，從而有利于公司未來的發展。

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