新iPhone組件訂單要等到第三季度中期才會增長

據業内消息人士透露，由于越來越多的台灣供應商聲稱它們從蘋果那裡獲得的智能手機組件訂單有所削減或被推遲，投資者普遍認為蘋果削減了iPhone設備和相關組件的訂單。

蘋果主要芯片制造商台積電最近發布了低于預期的2018年第二季度業績指導，這進一步加大了外界對蘋果訂單減少的擔憂。

台積電預計，其第二季度營收將在78億美元到79億美元之間，較前一季度下降6.6%到7.8%，這比市場分析師們預測的營收目标少了10億美元。

台積電還表示，第二季度毛利率將在47%到49%之間，低于第一季度的50.3%。

台灣鑄造業的消息人士稱，由于iPhone供應鏈訂單減少，台積電第二季度10納米/16納米工藝生産線的産能利用率已大幅下降。

消息人士還指出，由于蘋果的産品轉型，一些觸控面板制造商已經減少了夜班的工作量。在此之前，這些制造商一直在執行三班倒的制度，以滿足訂單需求。

另外，蘋果第三季度的訂單情況現在還不太清楚，因此預計大多數供應商在第三季度中期之前都不會看到蘋果訂單反彈。

與此同時，新一代iPhone和MacBook産品的組件訂單也可能會被推遲。

來源：騰訊科技

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