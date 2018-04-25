樊綱6個錢包買房論遭網友吐槽：啃老徹底乾淨 令人驚漢！

不只台灣年輕人買不起房，中國大陸乃至全球的年輕人都深受高房價之苦。不過，中國央行貨幣政策委員會委員 4 月 19 日提出年輕人用「6 個錢包」首付買房論調，不幸戮中年輕人的痛處，被網友瘋狂吐槽，指央行領導建議的這種啃老法，啃得徹底，啃得乾淨，令人驚嘆！

據雪花新聞報導，樊綱表示，如果年輕人工作還不穩定，可以就租個小房子住；如果要結婚了，雙方父母和長輩的「6 個錢包」能一起湊出房屋首付款，建議還是買房好。並說「中國為什麼搞房貸，就是怕有些人快死了才能買房子。」

樊綱的「6 個錢包」指年輕人若想有一套屬於自己的房子，可以利用夫妻雙方父母、爺爺奶奶、外公外婆 3 代人的積蓄，湊出首付款。

用常識算一下，30 歲結婚的話，父母那一輩應該是 55 歲左右，爺爺奶奶那一輩應該是 80 歲左右，基本上這「6 個錢包」都養老錢，拿去付買房首付後，養老怎麼辦？

難怪網友吐槽說：「年輕人你們看見了嗎？人家惦記的是 6 個錢包，不是 2 個，感情得把所有人都掏空了，還得付房貸」「終於能夠證明買不起房不是因為我不夠努力了，而是因為我實在沒能厚臉皮去掏空上兩代」「兩家三代人供一套房子，這是不是我們的悲哀……」

還有網友吐槽樊綱的「6 個錢包」是「公開鼓勵啃老，不僅啃父母，連祖父母、外祖父母都連帶啃，還是面帶微笑的啃老，出自專家之口，真是不可思議。」

也有網友說樊綱的建議很牛逼！「給我們指了一條啃老的明路。6 個錢包買房，幾個錢包養老呢？」

更有網友說「就算勉強湊出來 6 個錢包，突然生個什麼大病，一家就廢了。」

面對排山倒海的吐槽聲浪，大陸官媒新華網終於出面緩頰，指由於個別媒體斷章取義，公眾對樊綱的本意有所誤解。樊綱的「6 個錢包」原意是衡量家庭條件的重要指標，如果財力允許，應該利用好房貸機制，而如果財力不允許，則應考慮租房，不要勉強「上車」。

作為研究房地產政策的專家，號召年輕人量力而為，樊綱的發言其實無可厚非。只不過，在許多年輕人都為房價而感到焦慮的情況下，樊綱的發言內容正好觸發公眾的「怒點」，才會無辜「躺槍」。