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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月24日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2   元大中型100       中和              昶和     東泥     奇力新
宏洲          富邦H股正2      富邦科技          本盟              大統染   興泰     達欣工
嘉裕          富邦臺灣加權正2 富邦摩台          永冠-KY           海悅     達新
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          科妍              銘旺科   立益
大東          正道            富邦金融          上緯投控          卓越     怡華
立益          友旺            元大MSCI台灣      康聯-KY           統領     昶和
佳和          同開            永豐臺灣加權      中鋼構                     大統染
昶和          悠克            富邦日本          世紀鋼                     亞崴
三洋紡                        國泰日經225       國巨                       程泰
本盟                          元大日經225       海悅                       科妍
瑞利                          元大韓國          威盛                       士紙
樂士                          元大美債7-10正2   承啟                       高興昌
正峰新                        元大美債7-10反1   統懋                       東明-KY
億泰                          元大S&P日圓反1    太空梭                     世紀鋼
毛寶                          富邦歐洲          麗臺                       映泰
燁興                          FH彭博高收益債    大毅                       隴華
中鴻                          FH彭博新興債      強茂                       玉晶光
聚亨                          第一金工業30反1   海華                       世芯-KY
千興                          FH富時高息低波    柏承                       拓凱
威致                          亞泥              晶心科                     傳奇
華豐                          味全              無敵                       東科-KY
首利                          味王              偉聯                       亞弘電
麗正                          愛之味            台南-KY                    遠雄來
東訊                          泰山              杜康-DR                    夏都
華泰                          福壽              陽光能源-DR                欣欣
錸德                          台榮              慶豐富                     統領
倫飛                          福懋油            川飛                       杜康-DR
威盛                          聯華                                         晨訊科-DR
銘旺科                        聯華食                                       友佳-DR
統懋                          台苯                                         精熙-DR
翔耀                          上曜                                         一零四
太空梭                        大洋                                         欣天然
新利虹                        恆大                                         新海
麗臺                          炎洲                                         秋雨
華映                          遠東新                                       欣高
吉祥全                        宏洲                                         台數科
憶聲                          廣豐                                         南六
科風                          嘉裕                                         基勝-KY
建碁                          東華                                         威宏-KY
和鑫                          大東                                         波力-KY
力特                          立益                                         政伸
喬鼎                          佳和                                         吉源-KY
正達                          聯發
晟鈦                          聚隆
新世紀                        南緯
誠創                          昶和
嘉威                          大統染
力銘                          三洋紡
亞太電                        台南
達能                          弘裕
清惠                          本盟
慧友                          聚陽
勁永                          正道
捷泰                          永大
互億                          瑞利
天瀚                          中興電
迅杰                          亞力
華上                          日馳
光麗-KY                       鑽全
元晶                          樂士
華冠                          正峰新
裕豐                          巨庭
寶徠                          喬福
新建                          錩泰
皇普                          上銀
日勝生                        百達-KY
台船                          大同
台南-KY                       瑞智
康師傅-DR                     智伸科
聖馬丁-DR                     寶一
神州-DR                       高力
耀傑-DR                       華電
同方友友-DR                   億泰
晨訊科-DR                     榮星
友佳-DR                       合機
陽光能源-DR                   台肥
精熙-DR                       毛寶
中福                          日勝化
雷虎                          喬山
中視                          和康生
秋雨                          神隆
慶豐富                        景岳
國光生                        旭富
                              德淵
                              冠軍
                              和成
                              華紙
                              燁興
                              高興昌
                              第一銅
                              中鴻
                              聚亨
                              千興
                              威致
                              海光
                              中橡
                              華豐
                              鑫永銓
                              申豐
                              中華
                              麗清
                              首利
                              信錦
                              川湖
                              麗正
                              東訊
                              華泰
                              錸德
                              敬鵬
                              廷鑫
                              倫飛
                              威盛
                              銘旺科
                              統懋
                              翔耀
                              太空梭
                              新利虹
                              麗臺
                              華映
                              吉祥全
                              華新科
                              宏達電
                              憶聲
                              星通
                              文曄
                              科風
                              建碁
                              和鑫
                              力特
                              喬鼎
                              立德
                              正達
                              晟鈦
                              虹冠電
                              聯德
                              新世紀
                              玉晶光
                              台端
                              誠研
                              綠能
                              誠創
                              嘉威
                              通嘉
                              力銘
                              宏致
                              亞太電
                              達能
                              太極
                              立積
                              傳奇
                              鑫禾
                              虹堡
                              清惠
                              慧友
                              聚碩
                              上福
                              金橋
                              勁永
                              捷泰
                              互億
                              巨路
                              居易
                              天瀚
                              迅杰
                              康舒
                              淳安
                              華上
                              樺漢
                              君耀-KY
                              光麗-KY
                              元晶
                              鈺邦
                              矽創
                              華冠
                              凌巨
                              南茂
                              無敵
                              菱光
                              裕豐
                              寶徠
                              新建
                              冠德
                              皇普
                              宏盛
                              聯上發
                              日勝生
                              建國
                              工信
                              長虹
                              台船
                              益航
                              新興
                              榮運
                              大榮
                              華航
                              萬海
                              台航
                              漢翔
                              台驊投控
                              遠雄港
                              四維航
                              晶華
                              臺企銀
                              第一保
                              群益證
                              欣欣
                              台南-KY
                              大洋-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
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                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              匯僑
                              雷虎
                              大華
                              欣巴巴
                              豐泰
                              美利達
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              裕融
                              佳龍
                              國光生
                              佐登-KY
                              jpp-KY
                              億豐
                              泰昇-KY
                              政伸
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