[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 中和 昶和 東泥 奇力新 宏洲 富邦H股正2 富邦科技 本盟 大統染 興泰 達欣工 嘉裕 富邦臺灣加權正2 富邦摩台 永冠-KY 海悅 達新 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 科妍 銘旺科 立益 大東 正道 富邦金融 上緯投控 卓越 怡華 立益 友旺 元大MSCI台灣 康聯-KY 統領 昶和 佳和 同開 永豐臺灣加權 中鋼構 大統染 昶和 悠克 富邦日本 世紀鋼 亞崴 三洋紡 國泰日經225 國巨 程泰 本盟 元大日經225 海悅 科妍 瑞利 元大韓國 威盛 士紙 樂士 元大美債7-10正2 承啟 高興昌 正峰新 元大美債7-10反1 統懋 東明-KY 億泰 元大S&P日圓反1 太空梭 世紀鋼 毛寶 富邦歐洲 麗臺 映泰 燁興 FH彭博高收益債 大毅 隴華 中鴻 FH彭博新興債 強茂 玉晶光 聚亨 第一金工業30反1 海華 世芯-KY 千興 FH富時高息低波 柏承 拓凱 威致 亞泥 晶心科 傳奇 華豐 味全 無敵 東科-KY 首利 味王 偉聯 亞弘電 麗正 愛之味 台南-KY 遠雄來 東訊 泰山 杜康-DR 夏都 華泰 福壽 陽光能源-DR 欣欣 錸德 台榮 慶豐富 統領 倫飛 福懋油 川飛 杜康-DR 威盛 聯華 晨訊科-DR 銘旺科 聯華食 友佳-DR 統懋 台苯 精熙-DR 翔耀 上曜 一零四 太空梭 大洋 欣天然 新利虹 恆大 新海 麗臺 炎洲 秋雨 華映 遠東新 欣高 吉祥全 宏洲 台數科 憶聲 廣豐 南六 科風 嘉裕 基勝-KY 建碁 東華 威宏-KY 和鑫 大東 波力-KY 力特 立益 政伸 喬鼎 佳和 吉源-KY 正達 聯發 晟鈦 聚隆 新世紀 南緯 誠創 昶和 嘉威 大統染 力銘 三洋紡 亞太電 台南 達能 弘裕 清惠 本盟 慧友 聚陽 勁永 正道 捷泰 永大 互億 瑞利 天瀚 中興電 迅杰 亞力 華上 日馳 光麗-KY 鑽全 元晶 樂士 華冠 正峰新 裕豐 巨庭 寶徠 喬福 新建 錩泰 皇普 上銀 日勝生 百達-KY 台船 大同 台南-KY 瑞智 康師傅-DR 智伸科 聖馬丁-DR 寶一 神州-DR 高力 耀傑-DR 華電 同方友友-DR 億泰 晨訊科-DR 榮星 友佳-DR 合機 陽光能源-DR 台肥 精熙-DR 毛寶 中福 日勝化 雷虎 喬山 中視 和康生 秋雨 神隆 慶豐富 景岳 國光生 旭富 德淵 冠軍 和成 華紙 燁興 高興昌 第一銅 中鴻 聚亨 千興 威致 海光 中橡 華豐 鑫永銓 申豐 中華 麗清 首利 信錦 川湖 麗正 東訊 華泰 錸德 敬鵬 廷鑫 倫飛 威盛 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 麗臺 華映 吉祥全 華新科 宏達電 憶聲 星通 文曄 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 立德 正達 晟鈦 虹冠電 聯德 新世紀 玉晶光 台端 誠研 綠能 誠創 嘉威 通嘉 力銘 宏致 亞太電 達能 太極 立積 傳奇 鑫禾 虹堡 清惠 慧友 聚碩 上福 金橋 勁永 捷泰 互億 巨路 居易 天瀚 迅杰 康舒 淳安 華上 樺漢 君耀-KY 光麗-KY 元晶 鈺邦 矽創 華冠 凌巨 南茂 無敵 菱光 裕豐 寶徠 新建 冠德 皇普 宏盛 聯上發 日勝生 建國 工信 長虹 台船 益航 新興 榮運 大榮 華航 萬海 台航 漢翔 台驊投控 遠雄港 四維航 晶華 臺企銀 第一保 群益證 欣欣 台南-KY 大洋-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 匯僑 雷虎 大華 欣巴巴 豐泰 美利達 新海 中視 秋雨 慶豐富 裕融 佳龍 國光生 佐登-KY jpp-KY 億豐 泰昇-KY 政伸