[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 其祥-KY 易威 永捷 富邦美債7-10 凱柏實業 謚源 德麥 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 遠昇 東林 世坤 南璋 樺晟 元大美債7-10 昇銳 欣厚-KY 萬國通 勝昱 海灣 元大美債1-3 點晶 友銓 新昕纖 飛寶企業 晟楠 元大投資級公司債 振維 達威 聚紡 精確 寶得利 元大中國債3-5 大峽谷-KY 松崗 興采 宏易 昇華 群益15年IG電信債 太欣 三圓 直得 唐鋒 群益15年IG科技債 立衛 雙喜 泰茂 榮群 群益10年IG金融債 青雲 力泰 至興 天宇 國泰5Y+新興債 凱鈺 理銘 萬在 新零售 國泰1-5Y高收債 建達 雅茗-KY 瑞穎 力新 合世 撼訊 亞都 大恭 恩得利 訊聯 沛亨 東凌-KY 雙邦 李洲 美時 保銳 關中 致振 凱柏實業 易威 隆中 康聯訊 遠昇 穆拉德 時報 韋僑 及成 晟德 欣泰 威潤 鑫龍騰 大樹 唐榮 和進 盛弘 世豐 耀勝 南璋 凌網 倚強 勝昱 李洲 錦明 冠好 港建 鑫創 新昕纖 昇銳 廣寰科 飛寶企業 至寶電 點晶 聚紡 點晶 建舜電 宏佳騰 幸康 泰谷 宇隆 迎輝 典範 精確 重鳥鵬 長天 宏易 東林 益通 慶騰 晟楠 振維 唐鋒 營邦 鴻翊 台蠟 友銓 迎輝 福盈科 昇益 欣厚-KY 美琪瑪 三聯 兆遠 聚和 合邦 系統電 聯光通 業強 世紀 前鼎 訊達 華容 新復興 撼訊 建榮 通訊-KY 亞銳士 立衛 榮群 安碁 天揚 天宇 易通展 鈺創 唐榮 迅德 合正 富強 倉和 寶聯通 新零售 三圓 昇益 力新 力泰 凱鈺 恩得利 理銘 德宏 濱川 惠普 合邦 李洲 安心 萬旭 凱柏實業 燦星旅 驊宏資 僑威 高野 久正 遠昇 亞都 上揚 及成 老爺知 全譜 昇銳 德記 易通展 鑫龍騰 誠品生活 安鈦克 和進 華義 元隆 樺晟 時報 沛亨 耀勝 琉園 九暘 倚強 旭然 凱碩 至寶電 鼎創達 全達 錦明 捷必勝-KY 奧斯特 千如 明揚 保銳 鑫創 綠河-KY 立碁 廣寰科 欣雄 越峰 點晶 欣泰 英格爾 建舜電 士開 旭品 志嘉 幸康 富裔 泰谷 正德 典範 燦星旅 漢科 富驛-KY 長天 劍湖山 益通 德記 由田 泰偉 位速 華義 振維 得利影 鴻翊 鼎創達 迎輝 花王 堡達 邦泰 同致 逸昌 友威科 光頡 西勝 研勤 營邦 欣厚-KY 兆遠 昂寶-KY IET-KY 華星光 邑昇 太欣 系統電 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 合正 金利 慕康生醫 寶聯通 昇益 凱鈺 德宏 中美晶 松普 寬魚國際 合邦 建達 廣運 九豪 萬旭 茂達 訊達 驊宏資 欣技 華電網 久正 安碁 合晶 豪勉 上揚 全譜 研通 易通展 沛波 方土昶 台燿 安鈦克 元隆 良維 沛亨 光菱 九暘 凱碩 全達 能率網通 奧斯特 保銳 常珵 立碁 越峰 博智 新漢 英格爾 泰藝 森田 匯鑽科 聯上 士開 雙喜 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 易飛網 劍湖山 亞都 老爺知 東凌-KY 德記 大展證 泰偉 華義 鈊象 宇峻 歐買尬 大宇資 得利影 琉園 精剛 VHQ-KY 鼎創達 新潤 花王 欣泰 大汽電 邦泰 合騏