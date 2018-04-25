新聞

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   其祥-KY             
易威     永捷     富邦美債7-10          凱柏實業          謚源     德麥                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          遠昇              東林     世坤                
南璋     樺晟     元大美債7-10          昇銳              欣厚-KY  萬國通              
勝昱     海灣     元大美債1-3          點晶              友銓     新昕纖              
飛寶企業 晟楠     元大投資級公司債          振維              達威     聚紡                
精確     寶得利   元大中國債3-5          大峽谷-KY          松崗     興采                
宏易     昇華     群益15年IG電信債          太欣              三圓     直得                
唐鋒              群益15年IG科技債          立衛              雙喜     泰茂                
榮群              群益10年IG金融債          青雲              力泰     至興                
天宇              國泰5Y+新興債          凱鈺              理銘     萬在                
新零售            國泰1-5Y高收債          建達              雅茗-KY  瑞穎                
力新              合世              撼訊              亞都     大恭                
恩得利            訊聯              沛亨              東凌-KY  雙邦                
李洲              美時              保銳              關中     致振                
凱柏實業          易威                                隆中     康聯訊              
遠昇              穆拉德                              時報     韋僑                
及成              晟德                                欣泰     威潤                
鑫龍騰            大樹                                         唐榮                
和進              盛弘                                         世豐                
耀勝              南璋                                         凌網                
倚強              勝昱                                         李洲                
錦明              冠好                                         港建                
鑫創              新昕纖                                       昇銳                
廣寰科            飛寶企業                                     至寶電              
點晶              聚紡                                         點晶                
建舜電            宏佳騰                                       幸康                
泰谷              宇隆                                         迎輝                
典範              精確                                         重鳥鵬              
長天              宏易                                         東林                
益通              慶騰                                         晟楠                
振維              唐鋒                                         營邦                
鴻翊              台蠟                                         友銓                
迎輝              福盈科                                       昇益                
欣厚-KY           美琪瑪                                       三聯                
兆遠              聚和                                         合邦                
系統電            聯光通                                       業強                
世紀              前鼎                                         訊達                
華容              新復興                                       撼訊                
建榮              通訊-KY                                      亞銳士              
立衛              榮群                                         安碁                
天揚              天宇                                         易通展              
鈺創              唐榮                                         迅德                
合正              富強                                         倉和                
寶聯通            新零售                                       三圓                
昇益              力新                                         力泰                
凱鈺              恩得利                                       理銘                
德宏              濱川                                         惠普                
合邦              李洲                                         安心                
萬旭              凱柏實業                                     燦星旅              
驊宏資            僑威                                         高野                
久正              遠昇                                         亞都                
上揚              及成                                         老爺知              
全譜              昇銳                                         德記                
易通展            鑫龍騰                                       誠品生活            
安鈦克            和進                                         華義                
元隆              樺晟                                         時報                
沛亨              耀勝                                         琉園                
九暘              倚強                                         旭然                
凱碩              至寶電                                       鼎創達              
全達              錦明                                         捷必勝-KY            
奧斯特            千如                                         明揚                
保銳              鑫創                                         綠河-KY             
立碁              廣寰科                                       欣雄                
越峰              點晶                                         欣泰                
英格爾            建舜電                                                           
士開              旭品                                                             
志嘉              幸康                                                             
富裔              泰谷                                                             
正德              典範                                                             
燦星旅            漢科                                                             
富驛-KY           長天                                                             
劍湖山            益通                                                             
德記              由田                                                             
泰偉              位速                                                             
華義              振維                                                             
得利影            鴻翊                                                             
鼎創達            迎輝                                                             
花王              堡達                                                             
邦泰              同致                                                             
                  逸昌                                                             
                  友威科                                                           
                  光頡                                                             
                  西勝                                                             
                  研勤                                                             
                  營邦                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  昂寶-KY                                                          
                  IET-KY                                                           
                  華星光                                                           
                  邑昇                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  慕康生醫                                                         
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  中美晶                                                           
                  松普                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  建達                                                             
                  廣運                                                             
                  九豪                                                             
                  萬旭                                                             
                  茂達                                                             
                  訊達                                                             
                  驊宏資                                                           
                  欣技                                                             
                  華電網                                                           
                  久正                                                             
                  安碁                                                             
                  合晶                                                             
                  豪勉                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  研通                                                             
                  易通展                                                           
                  沛波                                                             
                  方土昶                                                           
                  台燿                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  良維                                                             
                  沛亨                                                             
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  能率網通                                                         
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  博智                                                             
                  新漢                                                             
                  英格爾                                                           
                  泰藝                                                             
                  森田                                                             
                  匯鑽科                                                           
                  聯上                                                             
                  士開                                                             
                  雙喜                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  易飛網                                                           
                  劍湖山                                                           
                  亞都                                                             
                  老爺知                                                           
                  東凌-KY                                                          
                  德記                                                             
                  大展證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  宇峻                                                             
                  歐買尬                                                           
                  大宇資                                                           
                  得利影                                                           
                  琉園                                                             
                  精剛                                                             
                  VHQ-KY                                                           
                  鼎創達                                                           
                  新潤                                                             
                  花王                                                             
                  欣泰                                                             
                  大汽電                                                           
                  邦泰                                                             
                  合騏
留言載入中...

相關新聞