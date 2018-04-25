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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧04月24日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      162490  
00632R 元大台灣50反1       102757  
2317   鴻海                 71954  
2883   開發金               70221  
2409   友達                 69467  
3481   群創                 62517  
2303   聯電                 57837  
6116   彩晶                 56621  
00633L 富邦上証正2          48598  
2031   新光鋼               47214  
2601   益航                 45226  
2337   旺宏                 44403  
2330   台積電               40968  
1101   台泥                 37557  
2344   華邦電               37430  
2027   大成鋼               37199  
2456   奇力新               33906  
2367   燿華                 30568  
1605   華新                 28580  
6456   GIS-KY               28246  
1609   大亞                 27748  
2481   強茂                 25708  
2371   大同                 25703  
2886   兆豐金               25387  
2884   玉山金               24096  
2492   華新科               23682  
2448   晶電                 23496  
00655L 國泰中國A50正2       23440  
2352   佳世達               22586  
2891   中信金               21050
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