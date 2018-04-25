[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧04月24日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 162490 00632R 元大台灣50反1 102757 2317 鴻海 71954 2883 開發金 70221 2409 友達 69467 3481 群創 62517 2303 聯電 57837 6116 彩晶 56621 00633L 富邦上証正2 48598 2031 新光鋼 47214 2601 益航 45226 2337 旺宏 44403 2330 台積電 40968 1101 台泥 37557 2344 華邦電 37430 2027 大成鋼 37199 2456 奇力新 33906 2367 燿華 30568 1605 華新 28580 6456 GIS-KY 28246 1609 大亞 27748 2481 強茂 25708 2371 大同 25703 2886 兆豐金 25387 2884 玉山金 24096 2492 華新科 23682 2448 晶電 23496 00655L 國泰中國A50正2 23440 2352 佳世達 22586 2891 中信金 21050
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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