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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/24  107/04/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.37800   10.37450   0.00350    0.03374
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.56370    9.58260  -0.01890   -0.19723
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.78120    9.80070  -0.01950   -0.19897
中國信託台灣活力基金                                             15.38000   15.96000  -0.58000   -3.63409
中國信託台灣優勢基金                                             17.35000   18.02000  -0.67000   -3.71809
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.70210    9.69220   0.00990    0.10214
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23180    9.22230   0.00950    0.10301
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19250   10.19780  -0.00530   -0.05197
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69590    9.70090  -0.00500   -0.05154
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.03200   10.01520   0.01680    0.16775
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.82540    8.81060   0.01480    0.16798
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.08170   11.09180  -0.01010   -0.09106
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.09480   10.10390  -0.00910   -0.09006
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
中國信託智能運動基金-美元                                        10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97010   10.96990   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.53780    9.55370  -0.01590   -0.16643
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.33830    9.35390  -0.01560   -0.16678
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.73810    9.76230  -0.02420   -0.24789
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.52920    9.55310  -0.02390   -0.25018
中國信託精穩基金                                                 17.85280   17.98780  -0.13500   -0.75051
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
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元大2001基金                                                     65.61000   66.94000  -1.33000   -1.98685
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.67520   37.51150   0.16370    0.43640
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28140   11.27830   0.00310    0.02749
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85780   10.85800  -0.00020   -0.00184
元大上證50基金                                                   31.84000   31.19000   0.65000    2.08400
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.48000   12.77000  -0.29000   -2.27095
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.62000   11.89000  -0.27000   -2.27082
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.30300   13.37800  -0.07500   -0.56062
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.19500   17.22000  -0.02500   -0.14518
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.01100   11.13200  -0.12100   -1.08696
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.05900   11.18400  -0.12500   -1.11767
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.12000    3.12000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.42010   47.27640   0.14370    0.30396
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33230   10.33450  -0.00220   -0.02129
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62360    9.62570  -0.00210   -0.02182
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92940    9.93400  -0.00460   -0.04631
元大巴西指數基金                                                  6.57600    6.61800  -0.04200   -0.63463
元大巴菲特基金                                                   29.38000   30.14000  -0.76000   -2.52157
元大日經225基金                                                  28.10000   27.89000   0.21000    0.75296
元大台商收成基金                                                 23.25000   23.63000  -0.38000   -1.60813
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.05000   12.92000   0.13000    1.00619
元大台灣50單日正向2倍基金                                        34.60000   35.17000  -0.57000   -1.62070
元大台灣中型100基金                                              32.15000   32.74000  -0.59000   -1.80208
元大台灣加權股價指數基金                                         24.27300   24.52100  -0.24800   -1.01138
元大台灣卓越50基金                                               79.24000   79.78000  -0.54000   -0.67686
元大台灣金融基金                                                 17.05000   17.06000  -0.01000   -0.05862
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.54000   30.81000  -0.27000   -0.87634
元大台灣高股息基金                                               25.39000   25.61000  -0.22000   -0.85904
元大台灣電子科技基金                                             34.53000   35.02000  -0.49000   -1.39920
元大全球ETF成長組合基金                                          10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.43000   14.42000   0.01000    0.06935
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.04000   13.11000  -0.07000   -0.53394
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.55600   12.67900  -0.12300   -0.97011
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.83000    6.84000  -0.01000   -0.14620
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.42000    6.44000  -0.02000   -0.31056
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.11700   10.12500  -0.00800   -0.07901
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.24790   10.26240  -0.01450   -0.14129
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.47950    9.49290  -0.01340   -0.14116
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.21310    9.18830   0.02480    0.26991
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.57380    8.55080   0.02300    0.26898
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
元大全球農業商機基金                                             16.10000   16.07000   0.03000    0.18668
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.23500    9.29500  -0.06000   -0.64551
元大印度指數基金                                                  9.69200    9.67200   0.02000    0.20678
元大印度基金                                                     12.71000   12.69000   0.02000    0.15760
元大多多基金                                                     19.29000   20.13000  -0.84000   -4.17288
元大多福基金                                                     55.82000   57.52000  -1.70000   -2.95549
元大亞太成長基金                                                  9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61660    8.63700  -0.02040   -0.23619
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17560    7.19270  -0.01710   -0.23774
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.96600   10.00700  -0.04100   -0.40971
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.06100   10.01300   0.04800    0.47938
元大卓越基金                                                     49.43000   50.60000  -1.17000   -2.31225
元大店頭基金                                                      8.90000    9.31000  -0.41000   -4.40387
元大泛歐成長基金                                                  9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19980   10.19930   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.16220    9.13460   0.02760    0.30215
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.37860   30.19280   0.18580    0.61538
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.16840   35.95080   0.21760    0.60527
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.47390   19.45470   0.01920    0.09869
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.50800   18.49800   0.01000    0.05406
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.01110   36.84230   0.16880    0.45817
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.66160   20.61740   0.04420    0.21438
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.68930   17.74230  -0.05300   -0.29872
元大高科技基金                                                   18.19000   18.77000  -0.58000   -3.09004
元大得利貨幣市場基金                                             16.22970   16.22950   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96520   11.96500   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   13.56000   14.12000  -0.56000   -3.96601
元大華夏中小基金                                                  8.28000    8.40000  -0.12000   -1.42857
元大新中國基金-人民幣                                            10.84000   11.07000  -0.23000   -2.07769
元大新中國基金-美元                                              11.08300   11.36900  -0.28600   -2.51561
元大新中國基金-新台幣                                            10.57000   10.79000  -0.22000   -2.03892
元大新主流基金                                                   26.01000   27.22000  -1.21000   -4.44526
元大新東協平衡基金-美元                                          10.19900   10.26700  -0.06800   -0.66232
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
元大新興市場ESG策略基金                                          12.84000   12.92000  -0.08000   -0.61920
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.52640   10.56790  -0.04150   -0.39270
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.64250   10.73090  -0.08840   -0.82379
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.74850   10.79340  -0.04490   -0.41599
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.54370    9.58360  -0.03990   -0.41634
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.85060    9.88480  -0.03420   -0.34599
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.57240    9.60560  -0.03320   -0.34563
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58210    9.57570   0.00640    0.06684
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31600    9.30980   0.00620    0.06660
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.61630    9.64680  -0.03050   -0.31617
元大新興亞洲基金                                                 11.79000   11.87000  -0.08000   -0.67397
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.58190    9.63090  -0.04900   -0.50878
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.46180    9.51010  -0.04830   -0.50788
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.42800    9.43740  -0.00940   -0.09960
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.30750    9.31680  -0.00930   -0.09982
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08060   15.08050   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     37.34000   38.53000  -1.19000   -3.08850
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
元大實質多重資產基金-美元                                         9.80700    9.89600  -0.08900   -0.89935
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.33000   14.76000  -0.43000   -2.91328
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.68000   15.73000   0.95000    6.03942
元大精準中小基金                                                 21.85000   22.63000  -0.78000   -3.44675
元大摩臺基金                                                     37.19000   37.51000  -0.32000   -0.85311
元大標普500基金                                                  23.75000   23.61000   0.14000    0.59297
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.83000   13.81000   0.02000    0.14482
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.45000   30.40000   0.05000    0.16447
元大標智滬深300基金                                              18.65000   18.29000   0.36000    1.96829
元大歐洲50基金                                                   24.95000   24.83000   0.12000    0.48329
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53600    9.57570  -0.03970   -0.41459
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13930   10.13900   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     53.81000   56.42000  -2.61000   -4.62602
元大韓國KOSPI200基金                                             23.99000   24.26000  -0.27000   -1.11294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.03000   15.40000  -0.37000   -2.40260
日盛上選基金                                                     32.16000   33.33000  -1.17000   -3.51035
日盛小而美基金                                                   18.53000   19.21000  -0.68000   -3.53982
日盛中國內需動力基金                                             10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70750   11.71240  -0.00490   -0.04184
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.99010    9.99420  -0.00410   -0.04102
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.02440   12.03350  -0.00910   -0.07562
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.25410   10.26190  -0.00780   -0.07601
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.79480   10.78300   0.01180    0.10943
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.18960    9.17960   0.01000    0.10894
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.04000   12.11000  -0.07000   -0.57803
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.91000   11.93000  -0.02000   -0.16764
日盛日盛基金                                                     13.05000   13.66000  -0.61000   -4.46559
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
日盛全球抗暖化基金                                               10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.06990   10.08950  -0.01960   -0.19426
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.62090    9.63970  -0.01880   -0.19503
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.80180    9.80780  -0.00600   -0.06118
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.36720    9.37300  -0.00580   -0.06188
日盛全球新興債券基金A                                            10.85260   10.86470  -0.01210   -0.11137
日盛全球新興債券基金B                                             8.56020    8.56980  -0.00960   -0.11202
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43470    2.43940  -0.00470   -0.19267
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.72540    1.72870  -0.00330   -0.19089
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38100    0.38190  -0.00090   -0.23566
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27100    0.27160  -0.00060   -0.22091
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.53630   12.54890  -0.01260   -0.10041
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.76580    8.77460  -0.00880   -0.10029
日盛亞洲機會基金                                                  7.51000    7.57000  -0.06000   -0.79260
日盛首選基金                                                     16.97000   17.60000  -0.63000   -3.57955
日盛高科技基金                                                   17.05000   17.64000  -0.59000   -3.34467
日盛貨幣市場基金                                                 14.74760   14.74740   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.13000   39.89000  -1.76000   -4.41213
日盛精選五虎基金                                                 37.13000   38.37000  -1.24000   -3.23169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46510   13.46490   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               33.87000   34.84000  -0.97000   -2.78416
台新MSCI中國基金                                                 21.33000   21.49000  -0.16000   -0.74453
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.77000   18.54000   0.23000    1.24056
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.05000   20.38000  -0.33000   -1.61923
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14120   14.14110   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.79480    9.77630   0.01850    0.18923
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.86110   10.88790  -0.02680   -0.24614
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.96120    9.94480   0.01640    0.16491
台新中國通基金                                                   47.20000   48.60000  -1.40000   -2.88066
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   15.92000   15.90800   0.01200    0.07543
台新中國精選中小基金                                             11.67000   11.80000  -0.13000   -1.10169
台新主流基金                                                     24.38000   24.76000  -0.38000   -1.53473
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.18000   18.11000   0.07000    0.38653
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61900    0.61920  -0.00020   -0.03230
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.79000   13.74000   0.05000    0.36390
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46910    0.46930  -0.00020   -0.04262
台新台灣中小基金                                                 37.14000   38.20000  -1.06000   -2.77487
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.21350    9.23210  -0.01860   -0.20147
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30350    9.35290  -0.04940   -0.52818
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.28580   10.34030  -0.05450   -0.52706
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.62880   10.66660  -0.03780   -0.35438
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.31920   11.35930  -0.04010   -0.35301
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.72000   15.70000   0.02000    0.12739
台新亞美短期債券基金                                             10.88010   10.86760   0.01250    0.11502
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.77040    8.78210  -0.01170   -0.13323
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30350    0.30510  -0.00160   -0.52442
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.94570   11.96170  -0.01600   -0.13376
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40730    0.40950  -0.00220   -0.53724
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07620   11.07610   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.02000   30.44510  -0.42510   -1.39628
台新智慧生活基金-美元                                            10.07700   10.12110  -0.04410   -0.43572
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.22870    9.27610  -0.04740   -0.51099
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.03150    9.04030  -0.00880   -0.09734
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.72620    9.77600  -0.04980   -0.50941
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52520    9.53450  -0.00930   -0.09754
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.43990   10.41170   0.02820    0.27085
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34830    0.34880  -0.00050   -0.14335
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.92930    7.90790   0.02140    0.27062
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27800    0.27840  -0.00040   -0.14368
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.23000    6.28000  -0.05000   -0.79618
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.49200   10.46500   0.02700    0.25800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.83000   20.84000  -1.01000   -4.84645
未來資產全球大消費基金                                           14.61000   14.57000   0.04000    0.27454
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.88560   11.90660  -0.02100   -0.17637
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.74480    9.76200  -0.01720   -0.17619
未來資產亞洲新富基金                                             21.20000   21.15000   0.05000    0.23641
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54950   12.54940   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.28000   12.90000  -0.62000   -4.80620
未來資產新興市場債券基金A                                         8.85940    8.88340  -0.02400   -0.27017
未來資產新興市場債券基金B                                         6.87290    6.89150  -0.01860   -0.26990
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98490   10.98200   0.00290    0.02641
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.23160   10.21240   0.01920    0.18801
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43540    9.42960   0.00580    0.06151
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57590   10.56940   0.00650    0.06150
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57920    8.57810   0.00110    0.01282
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.67670    9.67620   0.00050    0.00517
永豐中小基金                                                     48.72000   50.49000  -1.77000   -3.50564
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.86130    1.86540  -0.00410   -0.21979
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.41350    2.41890  -0.00540   -0.22324
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.85770    8.86280  -0.00510   -0.05754
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.14220   11.14860  -0.00640   -0.05741
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.55000    4.57000  -0.02000   -0.43764
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.35000   21.39000  -0.04000   -0.18700
永豐主流品牌基金                                                 17.27000   17.25000   0.02000    0.11594
永豐永豐基金                                                     33.55000   34.62000  -1.07000   -3.09070
永豐亞洲民生消費基金                                             12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
永豐南非幣2021保本基金                                           12.82520   12.84970  -0.02450   -0.19067
永豐高科技基金                                                   23.13000   24.17000  -1.04000   -4.30285
永豐貨幣市場基金                                                 13.86300   13.86280   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05510    2.05760  -0.00250   -0.12150
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.44900    2.45880  -0.00980   -0.39857
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.93870    7.93620   0.00250    0.03150
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47350   10.47020   0.00330    0.03152
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.48780    7.51640  -0.02860   -0.38050
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.33610   11.37930  -0.04320   -0.37964
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.90000   18.82000   0.08000    0.42508
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.58000   53.13000  -0.55000   -1.03520
永豐領航科技基金                                                 38.09000   39.63000  -1.54000   -3.88594
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.45000   12.55000  -0.10000   -0.79681
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.98000   12.07000  -0.09000   -0.74565
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
永豐趨勢平衡基金                                                 47.62000   48.91000  -1.29000   -2.63750
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.43690   11.43580   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.62460    9.63290  -0.00830   -0.08616
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74950    9.75790  -0.00840   -0.08608
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.60680    9.61310  -0.00630   -0.06554
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69060    9.69710  -0.00650   -0.06703
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.63280    9.64040  -0.00760   -0.07883
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88480    9.89250  -0.00770   -0.07784
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.59000    9.59650  -0.00650   -0.06773
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75800    9.76450  -0.00650   -0.06657
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
兆豐國際中小基金                                                 14.70000   15.04000  -0.34000   -2.26064
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.39000   14.32000   0.07000    0.48883
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.98000   19.89000   0.09000    0.45249
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.33000   20.29000   0.04000    0.19714
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.03000   12.73000  -0.70000   -5.49882
兆豐國際生命科學基金                                             14.67000   14.63000   0.04000    0.27341
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.25440   10.23380   0.02060    0.20129
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.72820   10.73570  -0.00750   -0.06986
兆豐國際全球高股息基金                                           11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
兆豐國際全球基金                                                 30.89000   30.93000  -0.04000   -0.12932
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20520   10.20470   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.56540    9.53680   0.02860    0.29989
兆豐國際國民基金                                                 22.22000   22.70000  -0.48000   -2.11454
兆豐國際第一基金                                                 12.74000   13.07000  -0.33000   -2.52487
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.98480    9.99140  -0.00660   -0.06606
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.02470    8.03000  -0.00530   -0.06600
兆豐國際萬全基金                                                 19.97000   20.40000  -0.43000   -2.10784
兆豐國際電子基金                                                 25.02000   25.77000  -0.75000   -2.91036
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.05000    8.02000   0.03000    0.37406
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.62000   21.76000  -0.14000   -0.64338
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.47000   17.32000   0.15000    0.86605
兆豐國際豐台灣基金                                               32.28000   32.47000  -0.19000   -0.58516
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48390   12.48380   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.17000   11.26000  -0.09000   -0.79929
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15780   11.18160  -0.02380   -0.21285
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.01120   12.03840  -0.02720   -0.22594
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.80360   10.82810  -0.02450   -0.22626
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.59580   11.62890  -0.03310   -0.28464
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.31090    8.32860  -0.01770   -0.21252
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.72170    9.74390  -0.02220   -0.22783
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.21690    9.23750  -0.02060   -0.22300
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.23730    9.26360  -0.02630   -0.28391
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.54060    9.56190  -0.02130   -0.22276
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
合庫全球新興市場基金                                              9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
合庫貨幣市場基金                                                 10.11500   10.11490   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.83530    9.87120  -0.03590   -0.36368
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.10920   10.14620  -0.03700   -0.36467
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.32120   10.34470  -0.02350   -0.22717
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.90750   11.95500  -0.04750   -0.39732
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.86270   13.90460  -0.04190   -0.30134
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.36520    9.39950  -0.03430   -0.36491
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.00320   10.04130  -0.03810   -0.37943
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.24890    8.26770  -0.01880   -0.22739
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.33590    9.37330  -0.03740   -0.39901
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.63870   10.67070  -0.03200   -0.29989
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88520   10.88310   0.00210    0.01930
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.72540   10.75220  -0.02680   -0.24925
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11190   10.09400   0.01790    0.17733
安聯中國東協基金                                                 16.02000   16.09000  -0.07000   -0.43505
安聯中國策略基金                                                 15.18000   15.25000  -0.07000   -0.45902
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.90000   13.99000  -0.09000   -0.64332
安聯中華新思路基金-美元                                          14.13000   14.26000  -0.13000   -0.91164
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.70000   12.76000  -0.06000   -0.47022
安聯台灣大壩基金                                                 25.00000   25.61000  -0.61000   -2.38188
安聯台灣科技基金                                                 43.47000   44.53000  -1.06000   -2.38042
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47300   12.47290   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.08000   28.79000  -0.71000   -2.46613
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12530   10.13450  -0.00920   -0.09078
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09920   15.11320  -0.01400   -0.09263
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76720    9.77620  -0.00900   -0.09206
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.47000   11.53000  -0.06000   -0.52038
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.11880   12.12970  -0.01090   -0.08986
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14570   10.15650  -0.01080   -0.10634
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.29840   12.31110  -0.01270   -0.10316
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.68560    9.69510  -0.00950   -0.09799
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.52280    9.53290  -0.01010   -0.10595
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.22930    9.23890  -0.00960   -0.10391
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.83000   11.90000  -0.07000   -0.58824
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.69000   11.76000  -0.07000   -0.59524
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.89820   11.90890  -0.01070   -0.08985
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.96680   10.97830  -0.01150   -0.10475
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.63750   10.64550  -0.00800   -0.07515
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.11720    9.12320  -0.00600   -0.06577
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.91590    8.92520  -0.00930   -0.10420
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.62270    8.62920  -0.00650   -0.07533
安聯全球人口趨勢基金                                             11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.98000   32.94000   0.04000    0.12143
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
安聯全球計量平衡基金                                             12.56000   12.60000  -0.04000   -0.31746
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06770   12.06560   0.00210    0.01740
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53890   10.53700   0.00190    0.01803
安聯全球新興市場基金                                             18.72000   18.85000  -0.13000   -0.68966
安聯全球農金趨勢基金                                              9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.98000    0.00000   9.98000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.99000    0.00000   9.99000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.98000    0.00000   9.98000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.99000    0.00000   9.99000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             24.70000   24.94000  -0.24000   -0.96231
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99780   10.00320  -0.00540   -0.05398
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80100    9.80630  -0.00530   -0.05405
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.98710   84.11320  -0.12610   -0.14992
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.83420   12.86970  -0.03550   -0.27584
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.86060   66.97180  -0.11120   -0.16604
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.13490   10.16290  -0.02800   -0.27551
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51320    2.51500  -0.00180   -0.07157
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63670   10.64410  -0.00740   -0.06952
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09230    2.09130   0.00100    0.04782
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87760    8.88490  -0.00730   -0.08216
宏利台灣動力基金                                                 30.32000   31.47000  -1.15000   -3.65427
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.44180   10.48610  -0.04430   -0.42246
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.80920    9.80640   0.00280    0.02855
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.34980    8.38290  -0.03310   -0.39485
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06870    8.07320  -0.00450   -0.05574
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
宏利全球債券組合基金                                             13.01440   13.04220  -0.02780   -0.21315
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77940    2.78630  -0.00690   -0.24764
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.73190   11.75600  -0.02410   -0.20500
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.78710    8.80520  -0.01810   -0.20556
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27250    2.27170   0.00080    0.03522
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.64810   10.63070   0.01740    0.16368
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.22230    4.27860  -0.05630   -1.31585
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68680    0.69610  -0.00930   -1.33601
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.55000   19.77000  -0.22000   -1.11280
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.63720   11.65580  -0.01860   -0.15958
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40120   10.41860  -0.01740   -0.16701
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02680   10.02940  -0.00260   -0.02592
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.14850    9.16700  -0.01850   -0.20181
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.66390    8.67840  -0.01450   -0.16708
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46630    8.46370   0.00260    0.03072
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.67240    8.68970  -0.01730   -0.19909
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.82720    2.83470  -0.00750   -0.26458
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41420    0.41540  -0.00120   -0.28888
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.46940   12.48460  -0.01520   -0.12175
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94700    0.94970  -0.00270   -0.28430
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.73740    7.74520  -0.00780   -0.10071
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.16030    2.16590  -0.00560   -0.25855
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31060    0.31150  -0.00090   -0.28892
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.50840    9.51690  -0.00850   -0.08931
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35040    0.35130  -0.00090   -0.25619
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62700   13.62690   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.81000    2.83000  -0.02000   -0.70671
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.39000   12.46000  -0.07000   -0.56180
宏利臺灣股息收益基金                                             27.89000   28.60000  -0.71000   -2.48252
宏利澳幣保本基金                                                 11.91020   11.90740   0.00280    0.02351
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.76000   11.85000  -0.09000   -0.75949
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.69000   11.74000  -0.05000   -0.42589
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.96520    9.94430   0.02090    0.21017
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.07420   10.09790  -0.02370   -0.23470
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.06260    9.04670   0.01590    0.17575
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55340   10.53490   0.01850    0.17561
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
貝萊德新台幣基金                                                 12.92330   12.92320   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.67000   25.07000  -0.40000   -1.59553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14950   11.14580   0.00370    0.03320
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16910   10.15850   0.01060    0.10435
保德信大中華基金                                                 30.08000   30.23000  -0.15000   -0.49620
保德信中小型股基金                                               41.60000   43.27000  -1.67000   -3.85949
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.36000   10.51000  -0.15000   -1.42721
保德信中國中小基金-美元                                          10.89000   11.08000  -0.19000   -1.71480
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.07000   10.20000  -0.13000   -1.27451
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.64270    9.62490   0.01780    0.18494
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.62230    9.59980   0.02250    0.23438
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.74460    9.72710   0.01750    0.17991
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.41410   10.39540   0.01870    0.17989
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
保德信中國品牌基金-美元                                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
保德信台商全方位基金                                             33.67000   34.92000  -1.25000   -3.57961
保德信全球中小基金                                               29.39000   29.38000   0.01000    0.03404
保德信全球消費商機基金                                           17.20000   17.19000   0.01000    0.05817
保德信全球基礎建設基金                                           11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
保德信全球資源基金                                                7.98000    7.94000   0.04000    0.50378
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.48000   29.40000   0.08000    0.27211
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.97150    9.99680  -0.02530   -0.25308
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.65220   10.67850  -0.02630   -0.24629
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.05770    9.04280   0.01490    0.16477
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.66800    9.65210   0.01590    0.16473
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.38630    8.39510  -0.00880   -0.10482
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.86650   10.87790  -0.01140   -0.10480
保德信亞太基金                                                   22.08000   22.16000  -0.08000   -0.36101
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.58180    8.59710  -0.01530   -0.17797
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.18460   11.20450  -0.01990   -0.17761
保德信店頭市場基金                                               31.65000   32.92000  -1.27000   -3.85784
保德信拉丁美洲基金                                                7.60000    7.63000  -0.03000   -0.39318
保德信金平衡基金                                                 28.75000   29.03000  -0.28000   -0.96452
保德信金滿意基金                                                 38.87000   39.77000  -0.90000   -2.26301
保德信科技島基金                                                 23.68000   24.19000  -0.51000   -2.10831
保德信高成長基金                                                 85.43000   87.97000  -2.54000   -2.88735
保德信第一基金                                                   25.13000   25.97000  -0.84000   -3.23450
保德信貨幣市場基金                                               15.74460   15.74450   0.00010    0.00064
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.64510   10.67990  -0.03480   -0.32585
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.37200   10.36370   0.00830    0.08009
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91750   10.95720  -0.03970   -0.36232
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.95910    9.95450   0.00460    0.04621
保德信新世紀基金                                                 10.07000   10.21000  -0.14000   -1.37120
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.26460    8.26550  -0.00090   -0.01089
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91680   10.91800  -0.00120   -0.01099
保德信新興趨勢組合基金                                           11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
保德信瑞騰基金                                                   15.52820   15.52820   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.86620    9.87430  -0.00810   -0.08203
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.01780   10.02610  -0.00830   -0.08278
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.78310    9.80370  -0.02060   -0.21012
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.84890    9.86860  -0.01970   -0.19962
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.92230    9.94610  -0.02380   -0.23929
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.92250    9.94630  -0.02380   -0.23928
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.91450    9.92740  -0.01290   -0.12994
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.91470    9.92750  -0.01280   -0.12893
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.92410    9.94450  -0.02040   -0.20514
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.84250    9.87330  -0.03080   -0.31195
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.79360    9.81480  -0.02120   -0.21600
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98070    1.98270  -0.00200   -0.10087
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64500    2.64890  -0.00390   -0.14723
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31290    0.31370  -0.00080   -0.25502
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45410    0.45530  -0.00120   -0.26356
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.81960    8.82620  -0.00660   -0.07478
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.93140   11.93370  -0.00230   -0.01927
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.67880    9.68720  -0.00840   -0.08671
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66050   11.67230  -0.01180   -0.10109
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.22260    9.24490  -0.02230   -0.24121
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.13760   11.16450  -0.02690   -0.24094
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.26620   10.28180  -0.01560   -0.15172
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.07650   10.09660  -0.02010   -0.19908
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.18130   10.18630  -0.00500   -0.04909
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66620   10.67020  -0.00400   -0.03749
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.06910   10.07760  -0.00850   -0.08435
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.91330    9.92030  -0.00700   -0.07056
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14180   10.14890  -0.00710   -0.06996
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.84660    9.86200  -0.01540   -0.15615
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.97010    9.98470  -0.01460   -0.14622
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.65830   10.71150  -0.05320   -0.49666
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.55070    6.57590  -0.02520   -0.38322
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.98100   11.02330  -0.04230   -0.38373
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63740   11.63730   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.39000   19.13000  -0.74000   -3.86827
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4171.940004339.56000 -167.62000  -3.86260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.57340   10.58420  -0.01080   -0.10204
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.87850   11.92500  -0.04650   -0.38994
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.15380   11.20090  -0.04710   -0.42050
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.50980    9.51950  -0.00970   -0.10190
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.22380   10.26380  -0.04000   -0.38972
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.03200   10.07440  -0.04240   -0.42087
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.89240   10.90350  -0.01110   -0.10180
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.76010   11.80610  -0.04600   -0.38963
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.72600   11.77550  -0.04950   -0.42036
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.91000    6.93000  -0.02000   -0.28860
柏瑞巨人基金                                                     12.64000   12.84000  -0.20000   -1.55763
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63900   13.63890   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.04000   16.03000   0.01000    0.06238
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.37420   13.37250   0.00170    0.01271
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.90530   11.92630  -0.02100   -0.17608
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.56960   12.59470  -0.02510   -0.19929
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.12960    9.12850   0.00110    0.01205
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.88040    6.87950   0.00090    0.01308
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.05190    9.06780  -0.01590   -0.17535
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.69490    8.70960  -0.01470   -0.16878
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.08970   11.11180  -0.02210   -0.19889
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.57410    8.59080  -0.01670   -0.19439
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.08180   12.10310  -0.02130   -0.17599
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.58630   11.58490   0.00140    0.01208
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.67820   11.69790  -0.01970   -0.16841
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.44220   11.46510  -0.02290   -0.19974
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.11800    9.11690   0.00110    0.01207
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.11310   10.13090  -0.01780   -0.17570
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.93850    9.95530  -0.01680   -0.16875
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.86370    9.88340  -0.01970   -0.19932
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.69750    9.71640  -0.01890   -0.19452
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05090   10.05050   0.00040    0.00398
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.01110   10.02760  -0.01650   -0.16455
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.96460    9.98420  -0.01960   -0.19631
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03770   10.05270  -0.01500   -0.14921
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.00460   10.00420   0.00040    0.00400
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.95190    9.96830  -0.01640   -0.16452
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.91860    9.93810  -0.01950   -0.19621
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.99160   10.00650  -0.01490   -0.14890
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03170   10.03130   0.00040    0.00399
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.01110   10.02760  -0.01650   -0.16455
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.96460    9.98420  -0.01960   -0.19631
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03770   10.05270  -0.01500   -0.14921
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.00470   10.00420   0.00050    0.00500
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.95200    9.96830  -0.01630   -0.16352
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.91860    9.93810  -0.01950   -0.19621
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.99160   10.00650  -0.01490   -0.14890
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.72280   10.72520  -0.00240   -0.02238
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.98280   12.00100  -0.01820   -0.15165
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.45300   11.47240  -0.01940   -0.16910
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.30340    9.30550  -0.00210   -0.02257
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.12500   10.14030  -0.01530   -0.15088
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.98440   10.00130  -0.01690   -0.16898
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.43420   10.43660  -0.00240   -0.02300
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.15720   11.17400  -0.01680   -0.15035
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.06490   11.08350  -0.01860   -0.16782
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.30350    9.30560  -0.00210   -0.02257
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.12530   10.14060  -0.01530   -0.15088
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.98480   10.00160  -0.01680   -0.16797
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.39000   13.40000  -0.01000   -0.07463
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.62000   14.69000  -0.07000   -0.47651
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.26000   12.32000  -0.06000   -0.48701
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.66000   12.73000  -0.07000   -0.54988
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.49000   13.59000  -0.10000   -0.73584
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30350   11.30610  -0.00260   -0.02300
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.49330    7.49500  -0.00170   -0.02268
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.46510   11.46780  -0.00270   -0.02354
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.16060   11.17590  -0.01530   -0.13690
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.34930   10.36530  -0.01600   -0.15436
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.55260    8.55450  -0.00190   -0.02221
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.70220    9.71550  -0.01330   -0.13689
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.73360    9.74870  -0.01510   -0.15489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.73560   10.75030  -0.01470   -0.13674
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.06850   10.07080  -0.00230   -0.02284
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.33260   10.34860  -0.01600   -0.15461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.05170   10.06550  -0.01380   -0.13710
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.24110    9.24320  -0.00210   -0.02272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.20740    9.21220  -0.00480   -0.05210
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.75500    9.77010  -0.01510   -0.15455
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.39990   12.42310  -0.02320   -0.18675
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.94920   11.99070  -0.04150   -0.34610
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.41780   11.46020  -0.04240   -0.36998
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.54010    7.55420  -0.01410   -0.18665
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.56930    9.60250  -0.03320   -0.34574
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.24370   10.28180  -0.03810   -0.37056
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.65910   10.67910  -0.02000   -0.18728
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.43600   11.47850  -0.04250   -0.37026
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.35390   10.38980  -0.03590   -0.34553
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.61600    9.63390  -0.01790   -0.18580
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.46170   10.50050  -0.03880   -0.36951
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.14910   11.16240  -0.01330   -0.11915
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.76710   11.79670  -0.02960   -0.25092
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.86950   10.90200  -0.03250   -0.29811
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.26480    9.27590  -0.01110   -0.11966
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.89230    9.91720  -0.02490   -0.25108
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.89610    9.92220  -0.02610   -0.26305
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.09130   11.11930  -0.02800   -0.25181
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.94750    9.95940  -0.01190   -0.11949
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.35700   10.38430  -0.02730   -0.26290
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.57740    9.58890  -0.01150   -0.11993
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.41810    9.42930  -0.01120   -0.11878
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.11270   10.13810  -0.02540   -0.25054
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.65570    9.68110  -0.02540   -0.26237
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.14000   18.14000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.86000   16.85000   0.01000    0.05935
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.06390   13.08690  -0.02300   -0.17575
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.93020   10.94670  -0.01650   -0.15073
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.68970   11.71380  -0.02410   -0.20574
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.19320   12.17750   0.01570    0.12893
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.37240   11.39850  -0.02610   -0.22898
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.09640   10.11150  -0.01510   -0.14933
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.54430   10.56600  -0.02170   -0.20538
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.44100   10.42760   0.01340    0.12851
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.52230   10.54640  -0.02410   -0.22851
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.34040   10.36170  -0.02130   -0.20556
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.46260   10.48660  -0.02400   -0.22886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.39000   13.82000  -0.43000   -3.11143
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.46000   30.59000   1.87000    6.11311
國泰大中華基金                                                   20.92000   21.38000  -0.46000   -2.15154
國泰小龍基金                                                     15.55000   15.89000  -0.34000   -2.13971
國泰中小成長基金                                                 43.49000   44.74000  -1.25000   -2.79392
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.24170    4.26380  -0.02210   -0.51832
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.86000   19.97000  -0.11000   -0.55083
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.77350    0.78080  -0.00730   -0.93494
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.73470    0.74170  -0.00700   -0.94378
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08920    2.08510   0.00410    0.19663
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.71440    9.70760   0.00680    0.07005
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41730    8.41140   0.00590    0.07014
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32660    0.32740  -0.00080   -0.24435
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.37730   11.37410   0.00320    0.02813
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80010    1.80740  -0.00730   -0.40390
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.16230   10.14900   0.01330    0.13105
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34880    0.34980  -0.00100   -0.28588
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.69540    4.74070  -0.04530   -0.95556
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.97000   22.19000  -0.22000   -0.99144
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.73800    0.74840  -0.01040   -1.38963
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.55470    3.58330  -0.02860   -0.79815
國泰中港台基金台幣級別                                           16.64000   16.78000  -0.14000   -0.83433
國泰中港台基金美元級別                                            0.56570    0.57270  -0.00700   -1.22228
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.18000   27.00000   0.18000    0.66667
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.86000   12.97000  -0.11000   -0.84811
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.58000   35.06000   0.52000    1.48317
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39720   12.39710   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.64000   28.39000  -0.75000   -2.64178
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22110    2.21220   0.00890    0.40231
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35240    0.35250  -0.00010   -0.02837
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46570    0.46180   0.00390    0.84452
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.77000   12.72000   0.05000    0.39308
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45990    0.45970   0.00020    0.04351
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.56000    5.55000   0.01000    0.18018
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18530    0.18570  -0.00040   -0.21540
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41480    0.41600  -0.00120   -0.28846
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37810    0.37930  -0.00120   -0.31637
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43790    0.43920  -0.00130   -0.29599
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49310    0.49030   0.00280    0.57108
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.16000   19.07000   0.09000    0.47195
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.86000   20.91000  -0.05000   -0.23912
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.36890    2.36940  -0.00050   -0.02110
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.26970   11.28550  -0.01580   -0.14000
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.30540   10.31990  -0.01450   -0.14051
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37680    0.37860  -0.00180   -0.47544
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34460    0.34620  -0.00160   -0.46216
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49480    0.49270   0.00210    0.42622
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.60000   11.63000  -0.03000   -0.25795
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40580    0.40870  -0.00290   -0.70957
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.09000   18.09000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61250    0.61530  -0.00280   -0.45506
國泰科技生化基金                                                 36.23000   37.11000  -0.88000   -2.37133
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.17000   25.10000   0.07000    0.27888
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.48600   37.36220   0.12380    0.33135
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.86640   19.85540   0.01100    0.05540
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.81780   18.82050  -0.00270   -0.01435
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.98560   38.92770   0.05790    0.14874
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11630   39.09680   0.01950    0.04988
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.81050   40.68680   0.12370    0.30403
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91390   11.91170   0.00220    0.01847
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18740   12.18590   0.00150    0.01231
國泰紐幣保本基金                                                 12.25820   12.25320   0.00500    0.04081
國泰高科技基金                                                   12.81000   13.34000  -0.53000   -3.97301
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.04000   23.50000  -0.46000   -1.95745
國泰國泰基金台幣級別                                             23.04000   23.50000  -0.46000   -1.95745
國泰富時中國A50基金                                              20.72000   20.26000   0.46000    2.27048
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33880    0.33950  -0.00070   -0.20619
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45430    0.45130   0.00300    0.66475
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36110    0.36220  -0.00110   -0.30370
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48430    0.48160   0.00270    0.56063
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35150    0.35250  -0.00100   -0.28369
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47140    0.46860   0.00280    0.59752
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.81240   10.83540  -0.02300   -0.21227
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.91610    7.93300  -0.01690   -0.21303
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36530    0.36620  -0.00090   -0.24577
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26810    0.26980  -0.00170   -0.63010
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40620    0.40760  -0.00140   -0.34347
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14920    2.14470   0.00450    0.20982
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44730    1.44430   0.00300    0.20771
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35150    0.35230  -0.00080   -0.22708
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37660    0.37740  -0.00080   -0.21198
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23910    0.23960  -0.00050   -0.20868
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.79850   10.82110  -0.02260   -0.20885
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.13730    7.15230  -0.01500   -0.20972
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.75000   14.61000   0.14000    0.95825
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.57000   33.23000  -0.66000   -1.98616
國泰價值卓越基金                                                 15.22000   15.96000  -0.74000   -4.63659
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39250    0.39220   0.00030    0.07649
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09880   12.10680  -0.00800   -0.06608
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41270    0.41330  -0.00060   -0.14517
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.65000    9.64970   0.00030    0.00311
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.64880    8.63930   0.00950    0.10996
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57070   10.57040   0.00030    0.00284
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.56500    9.55440   0.01060    0.11094
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07510   11.07200   0.00310    0.02800
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15170   10.13310   0.01860    0.18356
第一金大中華基金                                                 26.52000   27.75000  -1.23000   -4.43243
第一金小型精選基金                                               37.99000   39.96000  -1.97000   -4.92993
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.84000   13.95000  -0.11000   -0.78853
第一金中國世紀基金-美元                                           9.43530    9.53300  -0.09770   -1.02486
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
第一金中概平衡基金                                               24.58000   25.27000  -0.69000   -2.73051
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22850   15.22830   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.60600  177.60400   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.55590   13.58200  -0.02610   -0.19217
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.55670   13.58220  -0.02550   -0.18775
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.47000   12.44000   0.03000    0.24116
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.98680   10.01670  -0.02990   -0.29850
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.98770   10.01760  -0.02990   -0.29847
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46950    9.47790  -0.00840   -0.08863
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49300    9.50150  -0.00850   -0.08946
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32660   10.35700  -0.03040   -0.29352
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79580    9.80460  -0.00880   -0.08975
第一金全球大趨勢基金                                             22.57000   22.63000  -0.06000   -0.26513
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.84600    7.85580  -0.00980   -0.12475
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.62950    5.63650  -0.00700   -0.12419
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.26730    9.33430  -0.06700   -0.71778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.26840    9.33550  -0.06710   -0.71876
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.46070    9.52920  -0.06850   -0.71884
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.46190    9.52990  -0.06800   -0.71354
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60210    8.58990   0.01220    0.14203
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.03040   10.01620   0.01420    0.14177
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.82440    9.83300  -0.00860   -0.08746
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.10920    8.11870  -0.00950   -0.11701
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94130    8.94130   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94150    8.94140   0.00010    0.00112
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02370   11.03330  -0.00960   -0.08701
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02450   11.03410  -0.00960   -0.08700
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97400    9.98560  -0.01160   -0.11617
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65930   14.65920   0.00010    0.00068
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.91630   15.11780  -0.20150   -1.33287
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.93470   15.13650  -0.20180   -1.33320
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.48000   13.60000  -0.12000   -0.88235
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.50000   13.63000  -0.13000   -0.95378
第一金亞洲科技基金                                               20.64000   20.80000  -0.16000   -0.76923
第一金亞洲新興市場基金                                           13.96000   14.00000  -0.04000   -0.28571
第一金店頭市場基金                                                9.63000   10.09000  -0.46000   -4.55897
第一金創新趨勢基金                                               23.36000   24.56000  -1.20000   -4.88599
第一金電子基金                                                   32.97000   34.54000  -1.57000   -4.54545
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.23000   19.47000  -0.24000   -1.23267
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.37000   20.18000   0.19000    0.94153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.83000    0.00000   9.83000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                          9.81000    0.00000   9.81000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.87000   14.09000  -0.22000   -1.56139
統一大滿貫基金                                                   31.45000   32.04000  -0.59000   -1.84145
統一大龍印基金                                                   16.37000   16.38000  -0.01000   -0.06105
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.81000    0.00000   9.81000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.78000    0.00000   9.78000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.65000   10.84000  -0.19000   -1.75277
統一中小基金                                                     24.87000   25.80000  -0.93000   -3.60465
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.65050    9.65910  -0.00860   -0.08904
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.84110    9.87410  -0.03300   -0.33421
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.34910    9.37560  -0.02650   -0.28265
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.24600   11.25600  -0.01000   -0.08884
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.38250   11.42060  -0.03810   -0.33361
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.82140   10.85210  -0.03070   -0.28289
統一台灣動力基金                                                 16.00000   16.59000  -0.59000   -3.55636
統一全天候基金                                                  104.96000  108.26000  -3.30000   -3.04822
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.58840    8.60950  -0.02110   -0.24508
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.06580    9.11050  -0.04470   -0.49064
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.89100    8.92590  -0.03490   -0.39100
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.75180    8.77330  -0.02150   -0.24506
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.23820    9.28380  -0.04560   -0.49118
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.06010    9.09570  -0.03560   -0.39139
統一全球債券組合基金                                             12.09120   12.11920  -0.02800   -0.23104
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.72000   14.81000  -0.09000   -0.60770
統一全球新科技基金(美元)                                         15.11000   15.23000  -0.12000   -0.78792
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.86000   13.92000  -0.06000   -0.43103
統一亞太基金                                                     26.32000   26.43000  -0.11000   -0.41619
統一亞洲大金磚基金                                               12.78000   12.80000  -0.02000   -0.15625
統一奔騰基金                                                     56.05000   57.95000  -1.90000   -3.27869
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63650   16.63640   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                              9.81000    0.00000   9.81000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                9.64000    9.85000  -0.21000   -2.13198
統一強漢基金(新台幣)                                             24.27000   24.69000  -0.42000   -1.70109
統一統信基金                                                     31.07000   32.06000  -0.99000   -3.08796
統一黑馬基金                                                     57.07000   58.83000  -1.76000   -2.99167
統一新亞洲科技能源基金                                           19.23000   19.35000  -0.12000   -0.62016
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.40110    8.41340  -0.01230   -0.14620
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.49180   10.50720  -0.01540   -0.14657
統一經建基金                                                     44.56000   45.90000  -1.34000   -2.91939
統一龍馬基金                                                     65.20000   67.38000  -2.18000   -3.23538
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.08000   22.27000  -1.19000   -5.34351
野村中小基金                                                     47.00000   48.69000  -1.69000   -3.47094
野村中國機會基金                                                 13.93000   14.08000  -0.15000   -1.06534
野村巴西基金                                                      6.33000    6.38000  -0.05000   -0.78370
野村日本領先基金                                                 12.42000   12.44000  -0.02000   -0.16077
野村台灣高股息基金                                               22.24000   22.57000  -0.33000   -1.46212
野村台灣運籌基金                                                 35.71000   36.89000  -1.18000   -3.19870
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.73430    9.74720  -0.01290   -0.13235
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.73540    9.73830  -0.00290   -0.02978
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.74580    9.75020  -0.00440   -0.04513
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.81590    9.82900  -0.01310   -0.13328
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.79820    9.80110  -0.00290   -0.02959
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.77570    9.78010  -0.00440   -0.04499
野村平衡基金                                                     18.67000   19.09000  -0.42000   -2.20010
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
野村全球生技醫療基金                                             15.77000   15.69000   0.08000    0.50988
野村全球品牌基金                                                 27.16000   27.14000   0.02000    0.07369
野村全球氣候變遷基金                                              8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.87000   12.79000   0.08000    0.62549
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.01000   18.90000   0.11000    0.58201
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.15000   12.13000   0.02000    0.16488
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.62060   10.63410  -0.01350   -0.12695
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.42850   10.43450  -0.00600   -0.05750
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.65170    9.65660  -0.00490   -0.05074
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.40300    9.39860   0.00440    0.04682
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.85210    8.83230   0.01980    0.22418
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03350   11.03940  -0.00590   -0.05344
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.56590   10.56090   0.00500    0.04734
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.99610    9.97420   0.02190    0.21957
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.31050   11.35560  -0.04510   -0.39716
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.89560   10.92660  -0.03100   -0.28371
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.43680   10.44880  -0.01200   -0.11485
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.53290   10.56870  -0.03580   -0.33874
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.58140   10.60820  -0.02680   -0.25263
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.97700   10.00530  -0.02830   -0.28285
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.58680    9.58570   0.00110    0.01148
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.79200    9.82290  -0.03090   -0.31457
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.94050   11.98120  -0.04070   -0.33970
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.76290   12.78770  -0.02480   -0.19394
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.01430   11.04550  -0.03120   -0.28247
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.58680   10.58550   0.00130    0.01228
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.04400   11.07890  -0.03490   -0.31501
野村成長基金                                                     28.07000   28.38000  -0.31000   -1.09232
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.82320    9.88530  -0.06210   -0.62821
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.82400    9.87560  -0.05160   -0.52250
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.67510    9.69480  -0.01970   -0.20320
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.99040   10.05350  -0.06310   -0.62764
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.95670   10.00900  -0.05230   -0.52253
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.80890    9.82880  -0.01990   -0.20247
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.31000   13.33000  -0.02000   -0.15004
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.15110   10.18570  -0.03460   -0.33969
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.07960   10.10070  -0.02110   -0.20890
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91400    9.91220   0.00180    0.01816
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.50970   10.54550  -0.03580   -0.33948
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.38050   10.40220  -0.02170   -0.20861
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.21480   10.21280   0.00200    0.01958
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.05470    9.06470  -0.01000   -0.11032
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.87080    9.90190  -0.03110   -0.31408
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.75530    9.77740  -0.02210   -0.22603
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.50290   13.51780  -0.01490   -0.11023
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.70710   12.74720  -0.04010   -0.31458
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.42040   10.44410  -0.02370   -0.22692
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.29630   10.33170  -0.03540   -0.34263
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.98830   10.01240  -0.02410   -0.24070
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38920    9.39710  -0.00790   -0.08407
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.95960   10.96890  -0.00930   -0.08479
野村泰國基金                                                     44.61000   44.99000  -0.38000   -0.84463
野村高科技基金                                                   10.85000   11.48000  -0.63000   -5.48780
野村貨幣市場基金                                                 16.24370   16.24350   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.19000   17.21000  -0.02000   -0.11621
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06990    8.07620  -0.00630   -0.07801
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.78290   11.79200  -0.00910   -0.07717
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.35000    7.33000   0.02000    0.27285
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.35000    9.44000  -0.09000   -0.95339
野村精選貨幣市場基金                                             12.06860   12.06850   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.33000   12.26000   0.07000    0.57096
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.81000   11.75000   0.06000    0.51064
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.49000   11.42000   0.07000    0.61296
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.46000    8.40000   0.06000    0.71429
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.94000   11.86000   0.08000    0.67454
野村積極成長基金                                                 11.85000   11.99000  -0.14000   -1.16764
野村優質基金                                                     32.36000   33.35000  -0.99000   -2.96852
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71760    8.73750  -0.01990   -0.22775
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.07590    8.08630  -0.01040   -0.12861
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89500    7.90000  -0.00500   -0.06329
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.55940   11.58580  -0.02640   -0.22787
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.52120   10.53460  -0.01340   -0.12720
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.31390   10.32050  -0.00660   -0.06395
野村環球基金-人民幣計價                                          15.17000   15.21000  -0.04000   -0.26298
野村環球基金-美元計價                                            12.09000   12.13000  -0.04000   -0.32976
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.22000   16.20000   0.02000    0.12346
野村鴻利基金                                                     21.47000   21.99000  -0.52000   -2.36471
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84660   16.84650   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.63000   20.20000  -0.57000   -2.82178
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.20000   10.28000  -0.08000   -0.77821
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.07000   13.02000   0.05000    0.38402
野村鑫平衡組合基金                                               14.67000   14.70000  -0.03000   -0.20408
野村鑫全球債券組合基金                                           13.22590   13.23310  -0.00720   -0.05441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.90800    9.91340  -0.00540   -0.05447
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.91920    9.93300  -0.01380   -0.13893
凱基台商天下基金                                                 13.47000   13.51000  -0.04000   -0.29608
凱基台灣精五門基金                                               20.32000   20.55000  -0.23000   -1.11922
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.87850   10.89110  -0.01260   -0.11569
凱基亞太高股息基金                                               13.17000   13.21000  -0.04000   -0.30280
凱基亞洲四金磚基金                                               17.81000   17.86000  -0.05000   -0.27996
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.52000   13.60000  -0.08000   -0.58824
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.28820   13.40750  -0.11930   -0.88980
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.55000   12.61000  -0.06000   -0.47581
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52830   11.52820   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.20000   26.59000  -0.39000   -1.46672
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.03000   20.06000  -0.03000   -0.14955
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.25340   20.37170  -0.11830   -0.58071
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.41000   18.51000  -0.10000   -0.54025
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.35560   18.52170  -0.16610   -0.89679
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.05600   10.04260   0.01340    0.13343
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.01970    8.00900   0.01070    0.13360
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.99000    8.02000  -0.03000   -0.37406
凱基資源國基金                                                    9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.71370   11.71540  -0.00170   -0.01451
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.95480   11.00230  -0.04750   -0.43173
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.67850   12.72950  -0.05100   -0.40064
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.28000   15.25000   0.03000    0.19672
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.24000   29.27000  -0.03000   -0.10249
富邦NASDAQ-100基金                                               27.03000   26.95000   0.08000    0.29685
富邦上証180基金                                                  31.62000   31.00000   0.62000    2.00000
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23290    0.23630  -0.00340   -1.43885
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.88000    6.95000  -0.07000   -1.00719
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.03000    7.22000  -0.19000   -2.63158
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.13000   41.60000   2.53000    6.08173
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.66920   11.69970  -0.03050   -0.26069
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.07320   11.11720  -0.04400   -0.39578
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.75580   10.78320  -0.02740   -0.25410
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.31830   10.34530  -0.02700   -0.26099
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.71230    9.75090  -0.03860   -0.39586
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.44300    9.46710  -0.02410   -0.25457
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.84770   20.89670  -0.04900   -0.23449
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.21490   11.21170   0.00320    0.02854
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.70660   10.70720  -0.00060   -0.00560
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.01550   13.04590  -0.03040   -0.23302
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.92930    1.93270  -0.00340   -0.17592
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.69610    9.71870  -0.02260   -0.23254
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.48510    1.48760  -0.00250   -0.16806
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58110   11.58480  -0.00370   -0.03194
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74670    1.74930  -0.00260   -0.14863
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10400   10.10720  -0.00320   -0.03166
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54330    1.54560  -0.00230   -0.14881
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.47000   14.61000  -0.14000   -0.95825
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.34000   23.89000   0.45000    1.88363
富邦日本東証基金                                                 22.57000   22.34000   0.23000    1.02954
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.81000   41.83000  -0.02000   -0.04781
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.10000   45.85000  -0.75000   -1.63577
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.20000   49.62000  -0.42000   -0.84643
富邦台灣心基金                                                   21.23000   22.05000  -0.82000   -3.71882
富邦台灣釆吉50基金                                               45.97000   46.28000  -0.31000   -0.66984
富邦台灣科技指數基金                                             52.79000   53.05000  -0.26000   -0.49010
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28820    0.29010  -0.00190   -0.65495
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30920    2.30300   0.00620    0.26921
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34140    0.34200  -0.00060   -0.17544
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.68620   10.70700  -0.02080   -0.19427
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01450    2.00940   0.00510    0.25381
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32960    0.33020  -0.00060   -0.18171
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.26810    9.28610  -0.01800   -0.19384
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.91000   22.84000   0.07000    0.30648
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.94000   14.92000   0.02000    0.13405
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.64000   28.70000  -0.06000   -0.20906
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61900   15.61890   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     62.07000   64.21000  -2.14000   -3.33281
富邦科技基金                                                     23.37000   24.46000  -1.09000   -4.45626
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.96360   38.72370   0.23990    0.61952
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.87840   37.64970   0.22870    0.60744
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.41330   37.24280   0.17050    0.45781
富邦恒生國企ETF基金                                              21.68000   21.23000   0.45000    2.11964
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.82000   13.09000  -0.27000   -2.06264
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.98000   32.62000   1.36000    4.16922
富邦高成長基金                                                   23.74000   24.65000  -0.91000   -3.69168
富邦基金                                                         12.65000   13.20000  -0.55000   -4.16667
富邦深証100基金                                                  11.36000   11.13000   0.23000    2.06649
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.92000   20.80000   0.12000    0.57692
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40120    0.40130  -0.00010   -0.02492
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22100   12.24250  -0.02150   -0.17562
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.58690    9.60380  -0.01690   -0.17597
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30250    0.30260  -0.00010   -0.03305
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.96530    8.98110  -0.01580   -0.17592
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.81510    9.86590  -0.05080   -0.51490
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.92720    9.93790  -0.01070   -0.10767
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.81510    9.86590  -0.05080   -0.51490
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.92720    9.93790  -0.01070   -0.10767
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.29000   19.61000  -0.32000   -1.63182
富邦精準基金                                                     44.74000   46.52000  -1.78000   -3.82631
富邦精銳中小基金                                                 11.51000   11.99000  -0.48000   -4.00334
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.80000   20.98000  -0.18000   -0.85796
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.00000    7.92000   0.08000    1.01010
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.12000   14.40000  -0.28000   -1.94444
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.39000   19.31000   0.08000    0.41429
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.16840   10.18470  -0.01630   -0.16004
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.19900   11.27910  -0.08010   -0.71016
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.81820   10.84420  -0.02600   -0.23976
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.98780   10.00380  -0.01600   -0.15994
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.95560   11.03400  -0.07840   -0.71053
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.56160   10.58690  -0.02530   -0.23897
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.30000   29.55000  -0.25000   -0.84602
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.22240    9.25450  -0.03210   -0.34686
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.67690    9.71090  -0.03400   -0.35012
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.51580    9.55040  -0.03460   -0.36229
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.94860    9.98340  -0.03480   -0.34858
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.90950    9.94430  -0.03480   -0.34995
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.74380    9.77940  -0.03560   -0.36403
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.79470    9.82990  -0.03520   -0.35809
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.72100    8.74810  -0.02710   -0.30978
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.61820    9.64840  -0.03020   -0.31301
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.22720    9.25890  -0.03170   -0.34237
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.52330   10.55610  -0.03280   -0.31072
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.23970   10.27170  -0.03200   -0.31154
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.87680    9.90930  -0.03250   -0.32797
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.33140    9.36160  -0.03020   -0.32259
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.68610    9.71840  -0.03230   -0.33236
富達卓越領航全球組合基金                                         14.77000   14.72000   0.05000    0.33967
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.94570    8.96800  -0.02230   -0.24866
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.56170    9.58570  -0.02400   -0.25037
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.37290    9.39780  -0.02490   -0.26496
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.93370    9.95840  -0.02470   -0.24803
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.84940    9.87410  -0.02470   -0.25015
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.68660    9.71270  -0.02610   -0.26872
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.43890    9.46320  -0.02430   -0.25678
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.72200    9.74820  -0.02620   -0.26877
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.76000    9.88000  -0.12000   -1.21457
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.41000   11.60000  -0.19000   -1.63793
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.60000    9.72000  -0.12000   -1.23457
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.77000    8.87000  -0.10000   -1.12740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.95000   11.12000  -0.17000   -1.52878
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.25000   10.36000  -0.11000   -1.06178
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.63460    9.63840  -0.00380   -0.03943
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.37810    9.39440  -0.01630   -0.17351
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.83400    8.83330   0.00070    0.00792
富蘭克林華美中華基金                                             14.23000   14.29000  -0.06000   -0.41987
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.97000   20.42000  -0.45000   -2.20372
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.46000   19.85000  -0.39000   -1.96474
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.10320    8.13890  -0.03570   -0.43863
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.39970    9.45540  -0.05570   -0.58908
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.97390   10.03290  -0.05900   -0.58807
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.39610    9.43750  -0.04140   -0.43868
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.06750   11.09220  -0.02470   -0.22268
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.95210    8.97210  -0.02000   -0.22291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.45310    9.47420  -0.02110   -0.22271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.03910   13.05110  -0.01200   -0.09195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.53100   10.54060  -0.00960   -0.09108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.16120   10.18360  -0.02240   -0.21996
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.85160    7.86890  -0.01730   -0.21985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.39820    9.41890  -0.02070   -0.21977
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.58410   10.58880  -0.00470   -0.04439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.64040    7.64380  -0.00340   -0.04448
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.16080    9.16490  -0.00410   -0.04474
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.46660   10.48930  -0.02270   -0.21641
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.90580    7.92300  -0.01720   -0.21709
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.31730    8.33380  -0.01650   -0.19799
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.50370    9.53770  -0.03400   -0.35648
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.12220   10.15840  -0.03620   -0.35636
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64350   12.66860  -0.02510   -0.19813
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.90000   10.07000  -0.17000   -1.68818
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.74000    9.86000  -0.12000   -1.21704
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.46000    8.30000   0.16000    1.92771
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.35000   10.17000   0.18000    1.76991
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.63000   10.72000  -0.09000   -0.83955
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.65000   10.74000  -0.09000   -0.83799
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.78100   12.78940  -0.00840   -0.06568
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.12000    9.95000   0.17000    1.70854
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.12000    9.95000   0.17000    1.70854
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           39.01000   40.33000  -1.32000   -3.27300
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28790   10.28770   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.24000   13.31000  -0.07000   -0.52592
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.71000   14.72000  -0.01000   -0.06793
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.67690    7.66910   0.00780    0.10171
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.12690   11.15120  -0.02430   -0.21791
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.08700   10.14640  -0.05940   -0.58543
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.25560   11.32180  -0.06620   -0.58471
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.27840    7.30110  -0.02270   -0.31091
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.65030    9.69120  -0.04090   -0.42203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.55820   10.60290  -0.04470   -0.42158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.88540   10.91930  -0.03390   -0.31046
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.67000   19.55000   0.12000    0.61381
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51750   11.51660   0.00090    0.00781
復華人生目標基金                                                 35.70200   36.53070  -0.82870   -2.26850
復華大中華中小策略基金                                            9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
復華中小精選基金                                                 66.87000   69.27000  -2.40000   -3.46470
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.79000   11.83000  -0.04000   -0.33812
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.90000   10.94000  -0.04000   -0.36563
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.11000   11.18000  -0.07000   -0.62612
復華台灣智能基金                                                 11.45000   11.67000  -0.22000   -1.88518
復華全方位基金                                                   27.34000   28.41000  -1.07000   -3.76628
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.20000   13.27000  -0.07000   -0.52751
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.84000   19.86000  -0.02000   -0.10070
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.96000   20.12000  -0.16000   -0.79523
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.60000   15.69000  -0.09000   -0.57361
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.36000   14.38000  -0.02000   -0.13908
復華全球原物料基金                                                9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47150   11.47430  -0.00280   -0.02440
復華全球債券基金                                                 13.56730   13.60230  -0.03500   -0.25731
復華全球債券組合基金                                             14.71000   14.72000  -0.01000   -0.06793
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.57000   13.61000  -0.04000   -0.29390
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
復華有利貨幣市場基金                                             13.41960   13.41940   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.80000   13.87000  -0.07000   -0.50469
復華亞太成長基金                                                 14.49000   14.51000  -0.02000   -0.13784
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
復華東協世紀基金                                                 13.75000   13.84000  -0.09000   -0.65029
復華南非幣長期收益基金A                                          13.54000   13.68000  -0.14000   -1.02339
復華南非幣長期收益基金B                                           8.64000    8.73000  -0.09000   -1.03093
復華南非幣短期收益基金A                                          13.44000   13.47000  -0.03000   -0.22272
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
復華美國新星基金-美元                                            12.18000   12.41000  -0.23000   -1.85334
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.78000   11.95000  -0.17000   -1.42259
復華恒生基金                                                     21.74000   21.46000   0.28000    1.30475
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.20000    8.31000  -0.11000   -1.32371
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.69000   35.76000   0.93000    2.60067
復華神盾基金                                                     24.50820   25.13740  -0.62920   -2.50304
復華高成長基金                                                   61.35000   63.72000  -2.37000   -3.71940
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.37940   14.37920   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.05000   17.90000   0.15000    0.83799
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.30000   49.65000  -0.35000   -0.70493
復華復華基金                                                     19.42000   20.17000  -0.75000   -3.71839
復華華人世紀基金                                                 19.20000   19.35000  -0.15000   -0.77519
復華傳家二號基金                                                 27.94380   28.60810  -0.66430   -2.32207
復華傳家基金                                                     23.19180   23.78520  -0.59340   -2.49483
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.63000   11.69000  -0.06000   -0.51326
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.04000   14.10000  -0.06000   -0.42553
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.63000   18.59000   0.04000    0.21517
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.11000    6.13000  -0.02000   -0.32626
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.35000   13.41000  -0.06000   -0.44743
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.95000   14.02000  -0.07000   -0.49929
復華新興市場短期收益基金                                         10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
復華滬深300 A股基金                                              24.07000   23.59000   0.48000    2.03476
復華數位經濟基金                                                 54.03000   56.68000  -2.65000   -4.67537
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.92790    9.93790  -0.01000   -0.10062
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.76930    9.77460  -0.00530   -0.05422
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.08400   10.09410  -0.01010   -0.10006
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.89170    9.89710  -0.00540   -0.05456
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.88520    9.90180  -0.01660   -0.16765
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.96210    9.93800   0.02410    0.24250
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.93730    9.95220  -0.01490   -0.14972
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.01350    9.98750   0.02600    0.26033
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.93640    9.95130  -0.01490   -0.14973
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.01600    9.98960   0.02640    0.26427
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30140    9.29750   0.00390    0.04195
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.16000    9.18130  -0.02130   -0.23199
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.74540    8.72990   0.01550    0.17755
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37980   11.37480   0.00500    0.04396
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.21590   11.24200  -0.02610   -0.23217
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.83260   10.81330   0.01930    0.17848
景順主流基金                                                     18.69000   19.02000  -0.33000   -1.73502
景順台灣科技基金                                                 32.57000   33.73000  -1.16000   -3.43908
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 19.97000   20.00000  -0.03000   -0.15000
景順全球康健基金                                                 17.14000   17.06000   0.08000    0.46893
景順貨幣市場基金                                                 15.91890   15.91880   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     34.24000   34.89000  -0.65000   -1.86300
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.80000   14.93000  -0.13000   -0.87073
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.24000   13.30000  -0.06000   -0.45113
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.74480    8.75450  -0.00970   -0.11080
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.40820    8.41120  -0.00300   -0.03567
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.05180   11.06400  -0.01220   -0.11027
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.60060   10.60440  -0.00380   -0.03583
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.18000    8.26000  -0.08000   -0.96852
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.59000    8.69000  -0.10000   -1.15075
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.04000   12.12000  -0.08000   -0.66007
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.56410    9.56770  -0.00360   -0.03763
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.34230    9.30750   0.03480    0.37389
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77840    9.78210  -0.00370   -0.03782
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.55330    9.51770   0.03560    0.37404
華南永昌永昌基金                                                 19.13000   19.50000  -0.37000   -1.89744
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35050   14.36400  -0.01350   -0.09398
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.09000   15.06000   0.03000    0.19920
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.67000   11.77000  -0.10000   -0.84962
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.62000   13.73000  -0.11000   -0.80117
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.99000   13.04000  -0.05000   -0.38344
華南永昌物聯網精選基金                                           12.02000   12.32000  -0.30000   -2.43506
華南永昌策略報酬基金                                             10.06000   10.22000  -0.16000   -1.56556
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18210   16.18190   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.22030   24.67550  -0.45520   -1.84474
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92130   11.92120   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17960   10.18170  -0.00210   -0.02063
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52050   10.52420  -0.00370   -0.03516
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93670    9.93880  -0.00210   -0.02113
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.23370   10.23750  -0.00380   -0.03712
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05610   10.06040  -0.00430   -0.04274
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.32840   10.33540  -0.00700   -0.06773
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.91360    9.91790  -0.00430   -0.04336
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.17790   10.18480  -0.00690   -0.06775
華頓中小型基金                                                   24.61000   25.15000  -0.54000   -2.14712
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.37980   12.39030  -0.01050   -0.08474
華頓台灣基金                                                     27.39000   28.70000  -1.31000   -4.56446
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50350   11.50340   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.85000   16.99000  -0.14000   -0.82401
華頓全球高收益債券基金A                                          13.45510   13.46550  -0.01040   -0.07723
華頓全球高收益債券基金B                                           8.52500    8.53150  -0.00650   -0.07619
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.04000    6.03000   0.01000    0.16584
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.85600    2.85250   0.00350    0.12270
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.38620   13.35810   0.02810    0.21036
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45330    0.45430  -0.00100   -0.22012
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.66250   11.66320  -0.00070   -0.00600
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.64160   10.64370  -0.00210   -0.01973
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.86720   10.85840   0.00880    0.08104
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.90860    9.90060   0.00800    0.08080
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.58310   11.62130  -0.03820   -0.32871
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.66500   10.70600  -0.04100   -0.38296
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.79000   12.05000  -0.26000   -2.15768
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.64000   10.87000  -0.23000   -2.11592
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.92000   12.23000  -0.31000   -2.53475
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41790    2.41550   0.00240    0.09936
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96950    1.96860   0.00090    0.04572
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.27770   12.30310  -0.02540   -0.20645
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.13570   10.15660  -0.02090   -0.20578
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38310    0.38400  -0.00090   -0.23438
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32830    0.32960  -0.00130   -0.39442
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.38000    3.38000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.84000   15.83000   0.01000    0.06317
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.54000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.85000   17.85000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 23.38000   23.76000  -0.38000   -1.59933
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.21000    8.20000   0.01000    0.12195
匯豐安富基金                                                     24.91000   25.12000  -0.21000   -0.83599
匯豐成功基金                                                     38.81000   39.11000  -0.30000   -0.76707
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44490    2.44610  -0.00120   -0.04906
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25040    2.25150  -0.00110   -0.04886
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.77030   11.79820  -0.02790   -0.23648
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.26140    8.28870  -0.02730   -0.32936
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38880    0.39030  -0.00150   -0.38432
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35280    0.35420  -0.00140   -0.39526
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.14000    8.20000  -0.06000   -0.73171
匯豐金磚動力基金                                                 14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97150   14.97140   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.16000    5.18000  -0.02000   -0.38610
匯豐新鑽動力基金                                                 11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.63460    5.69970  -0.06510   -1.14217
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.13570    9.20120  -0.06550   -0.71186
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.10000   50.95000  -0.85000   -1.66830
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.10000   50.95000  -0.85000   -1.66830
匯豐龍騰電子基金                                                 36.60000   37.45000  -0.85000   -2.26969
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.41980   12.44990  -0.03010   -0.24177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.38000   20.03000  -0.65000   -3.24513
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.25000   11.39000  -0.14000   -1.22915
新光中國成長基金(美元)                                           12.29000   12.49000  -0.20000   -1.60128
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.78000   11.88000  -0.10000   -0.84175
新光台灣富貴基金                                                 23.13000   23.49000  -0.36000   -1.53257
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.46000   11.53000  -0.07000   -0.60711
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95030    9.95770  -0.00740   -0.07431
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.33970    9.28430   0.05540    0.59671
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65970    9.66680  -0.00710   -0.07345
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.05750    9.00380   0.05370    0.59641
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42370   15.42360   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光亞洲精選基金-美金                                            24.62000   24.78000  -0.16000   -0.64568
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.96000   23.96000   0.00000    0.00000
新光兩岸優勢基金                                                 13.41000   13.53000  -0.12000   -0.88692
新光店頭基金                                                     25.07000   25.96000  -0.89000   -3.42835
新光南非幣保本基金                                               11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
新光創新科技基金                                                 15.28000   15.72000  -0.44000   -2.79898
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.81430    9.82480  -0.01050   -0.10687
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.12270   10.14000  -0.01730   -0.17061
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.76830    9.77670  -0.00840   -0.08592
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.42460    9.43470  -0.01010   -0.10705
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.73340    9.75070  -0.01730   -0.17742
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.38770    9.39700  -0.00930   -0.09897
新光澳幣八年期保本基金                                           10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
新光澳幣十年期保本基金                                           10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.05630   10.08540  -0.02910   -0.28854
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.05680   10.08580  -0.02900   -0.28753
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.95020    9.96180  -0.01160   -0.11644
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.95020    9.96180  -0.01160   -0.11644
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.96680    9.98940  -0.02260   -0.22624
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.96660    9.98920  -0.02260   -0.22624
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.94600    9.96850  -0.02250   -0.22571
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.94840    9.97090  -0.02250   -0.22566
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.26000    7.25000   0.01000    0.13793
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.97730   10.01000  -0.03270   -0.32667
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.76510    9.79720  -0.03210   -0.32764
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.96540    9.99040  -0.02500   -0.25024
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.78810    9.81270  -0.02460   -0.25070
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.83600    9.85080  -0.01480   -0.15024
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.07680   10.09220  -0.01540   -0.15259
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.90160   13.91110  -0.00950   -0.06829
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.71910    8.72510  -0.00600   -0.06877
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.37980   36.33460   0.04520    0.12440
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.76670   36.68890   0.07780    0.21205
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.51000   38.41000   0.10000    0.26035
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.07670   11.07360   0.00310    0.02799
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.32050   10.30170   0.01880    0.18249
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.69110   12.90140  -0.21030   -1.63006
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.36220   10.56080  -0.19860   -1.88054
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.27000   10.42000  -0.15000   -1.43954
群益大印度基金-人民幣                                            13.11700   13.07020   0.04680    0.35807
群益大印度基金-美元                                              13.47560   13.46180   0.01380    0.10251
群益大印度基金-新臺幣                                            12.23000   12.17000   0.06000    0.49302
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.32270   12.31090   0.01180    0.09585
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.98080   13.00120  -0.02040   -0.15691
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.54330   11.53210   0.01120    0.09712
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.09590   11.11340  -0.01750   -0.15747
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.88830    9.87870   0.00960    0.09718
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.54380    9.55890  -0.01510   -0.15797
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.63960    9.63030   0.00930    0.09657
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.61520    9.63040  -0.01520   -0.15783
群益中小型股基金                                                 46.23000   47.92000  -1.69000   -3.52671
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.71170    9.74830  -0.03660   -0.37545
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.84900    9.91140  -0.06240   -0.62958
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.84430    8.86380  -0.01950   -0.22000
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.67100    8.70370  -0.03270   -0.37570
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.79340    8.84900  -0.05560   -0.62832
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.89710    7.91450  -0.01740   -0.21985
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.46770   11.47610  -0.00840   -0.07320
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.31630   11.34460  -0.02830   -0.24946
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.60380   10.59790   0.00590    0.05567
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.12710    9.26640  -0.13930   -1.50328
群益中國新機會基金N-美元                                          9.15510    9.31850  -0.16340   -1.75350
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.37000    9.50000  -0.13000   -1.36842
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.09460    8.21810  -0.12350   -1.50278
群益中國新機會基金-美元                                           9.78920    9.96390  -0.17470   -1.75333
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.94000    9.06000  -0.12000   -1.32450
群益平衡王基金                                                   19.21140   19.33840  -0.12700   -0.65672
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.87000    7.86000   0.01000    0.12723
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.75000    5.74000   0.01000    0.17422
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.67880    9.69430  -0.01550   -0.15989
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.09180   10.13370  -0.04190   -0.41347
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.82520    8.83940  -0.01420   -0.16064
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.20170    9.24000  -0.03830   -0.41450
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.93440    9.95300  -0.01860   -0.18688
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.78170    9.80000  -0.01830   -0.18673
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47840    9.49620  -0.01780   -0.18744
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40650    9.42400  -0.01750   -0.18570
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.99160   10.01030  -0.01870   -0.18681
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.08830   10.10710  -0.01880   -0.18601
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64520    9.66330  -0.01810   -0.18731
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.11530   10.11640  -0.00110   -0.01087
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.45790    7.45870  -0.00080   -0.01073
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.49450   14.54950  -0.05500   -0.37802
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
群益印度中小基金N-美元                                           10.25570   10.19670   0.05900    0.57862
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.28000    9.19000   0.09000    0.97933
群益印度中小基金-人民幣                                          15.14060   15.01520   0.12540    0.83515
群益印度中小基金-美元                                            14.66830   14.58390   0.08440    0.57872
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.24000   16.08000   0.16000    0.99502
群益多利策略組合基金                                             11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
群益多重收益組合基金                                             13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
群益多重資產組合基金                                             15.46000   15.49000  -0.03000   -0.19367
群益安家基金                                                     23.45250   23.95470  -0.50220   -2.09646
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06130   16.06110   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.63000   20.60000   0.03000    0.14563
群益亞太中小基金                                                 13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.23000   17.28000  -0.05000   -0.28935
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.60530    9.61170  -0.00640   -0.06659
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48460    7.48960  -0.00500   -0.06676
群益店頭市場基金                                                 95.65000   99.18000  -3.53000   -3.55919
群益東方盛世基金                                                  9.41000    9.47000  -0.06000   -0.63358
群益東協成長基金-人民幣                                          14.41640   14.50080  -0.08440   -0.58204
群益東協成長基金-美元                                            13.82270   13.93910  -0.11640   -0.83506
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.09000   13.14000  -0.05000   -0.38052
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.16310   11.18570  -0.02260   -0.20204
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.73000   10.75290  -0.02290   -0.21297
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.04240   10.04510  -0.00270   -0.02688
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.00240   10.02260  -0.02020   -0.20154
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.61780    9.63830  -0.02050   -0.21269
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.99930    9.00160  -0.00230   -0.02555
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.06750   10.08900  -0.02150   -0.21310
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.78820    9.80800  -0.01980   -0.20188
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.78870    9.80960  -0.02090   -0.21306
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.03140   10.03410  -0.00270   -0.02691
群益長安基金                                                     28.15000   29.02000  -0.87000   -2.99793
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.19520   14.27050  -0.07530   -0.52766
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.12000   13.14000  -0.02000   -0.15221
群益真善美基金                                                   17.26670   17.38450  -0.11780   -0.67762
群益馬拉松基金                                                  119.66000  122.69000  -3.03000   -2.46964
群益深証中小板基金                                               15.31000   15.00000   0.31000    2.06667
群益創新科技基金                                                 31.43000   32.42000  -0.99000   -3.05367
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.45810    9.57550  -0.11740   -1.22605
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.50850    9.65110  -0.14260   -1.47755
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.47000    9.58000  -0.11000   -1.14823
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.29980   10.42780  -0.12800   -1.22749
群益華夏盛世基金-美元                                            10.48440   10.64160  -0.15720   -1.47722
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.55000   16.73000  -0.18000   -1.07591
群益奧斯卡基金                                                   26.48000   27.36000  -0.88000   -3.21637
群益新興金鑽基金-美元                                            13.34440   13.40100  -0.05660   -0.42236
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   22.80000   23.50000  -0.70000   -2.97872
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.91000   17.85000   0.06000    0.33613
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.72000    8.63000   0.09000    1.04287
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.41000   12.66000  -0.25000   -1.97472
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.56840   11.60680  -0.03840   -0.33084
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.38550   11.44450  -0.05900   -0.51553
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.25470   11.30140  -0.04670   -0.41322
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.68850    8.71720  -0.02870   -0.32923
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.37850    9.42710  -0.04860   -0.51554
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.96640    9.00360  -0.03720   -0.41317
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.43000    9.53000  -0.10000   -1.04932
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.72000    9.82000  -0.10000   -1.01833
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.52000   29.40000  -0.88000   -2.99320
德信中國精選成長基金                                             12.05000   12.16000  -0.11000   -0.90461
德信台灣主流中小基金                                             18.28000   19.11000  -0.83000   -4.34328
德信新興股票組合基金                                             11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91710   11.91690   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.65260   10.64340   0.00920    0.08644
德信數位時代基金                                                 27.31000   27.96000  -0.65000   -2.32475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64430   11.64410   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.15000   16.46000  -0.31000   -1.88335
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.85000   18.79000   0.06000    0.31932
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.31000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.93010    9.89980   0.03030    0.30607
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.93630   13.89380   0.04250    0.30589
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.26330    8.26920  -0.00590   -0.07135
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.42600   11.44130  -0.01530   -0.13373
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.52250   11.53880  -0.01630   -0.14126
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.96700   12.99930  -0.03230   -0.24847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.51000   18.41000   0.10000    0.54318
摩根中小基金                                                     24.20000   24.98000  -0.78000   -3.12250
摩根中國A股基金                                                  14.72000   14.78000  -0.06000   -0.40595
摩根中國A股基金(美元)                                            12.07000   12.18000  -0.11000   -0.90312
摩根中國亮點基金                                                 13.70000   13.80000  -0.10000   -0.72464
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.74950   11.70860   0.04090    0.34932
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.66390   12.63200   0.03190    0.25253
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.22190   10.21740   0.00450    0.04404
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.00470   12.95940   0.04530    0.34955
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.45540   14.41900   0.03640    0.25244
摩根台灣金磚基金                                                 20.22000   20.73000  -0.51000   -2.46020
摩根台灣增長基金                                                 49.99000   50.81000  -0.82000   -1.61386
摩根平衡基金                                                     27.80000   27.97000  -0.17000   -0.60779
摩根全球α基金                                                   18.68000   18.60000   0.08000    0.43011
摩根全球平衡基金                                                 15.35730   15.38540  -0.02810   -0.18264
摩根全球發現基金                                                 12.39000   12.32000   0.07000    0.56818
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.79900    9.80020  -0.00120   -0.01224
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62730   10.63100  -0.00370   -0.03480
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.18360   10.19110  -0.00750   -0.07359
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31180   11.31310  -0.00130   -0.01149
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.74850   10.74480   0.00370    0.03444
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.61010   13.60540   0.00470    0.03455
摩根亞洲基金                                                     56.68000   56.88000  -0.20000   -0.35162
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.85820    8.86170  -0.00350   -0.03950
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.25790   10.27550  -0.01760   -0.17128
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.20210    9.21900  -0.01690   -0.18332
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.60510   12.61020  -0.00510   -0.04044
摩根東方內需機會基金                                             17.94000   18.01000  -0.07000   -0.38867
摩根東方科技基金                                                 35.44000   35.73000  -0.29000   -0.81164
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
摩根金龍收成基金                                                 22.25000   22.43000  -0.18000   -0.80250
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06290   15.06280   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.21000   14.28000  -0.07000   -0.49020
摩根新金磚五國基金                                               11.71000   11.74000  -0.03000   -0.25554
摩根新絲路基金                                                   10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
摩根新興35基金                                                   13.76000   13.77000  -0.01000   -0.07262
摩根新興日本基金                                                 24.51000   24.59000  -0.08000   -0.32534
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.89750    7.93490  -0.03740   -0.47134
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.92930    9.95480  -0.02550   -0.25616
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.92630    9.98010  -0.05380   -0.53907
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.99690   11.04930  -0.05240   -0.47424
摩根新興科技基金                                                 57.20000   59.11000  -1.91000   -3.23126
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.43680    8.44420  -0.00740   -0.08763
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.56400   10.57330  -0.00930   -0.08796
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.95410    8.98170  -0.02760   -0.30729
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.84780    9.90670  -0.05890   -0.59455
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.47860    9.54470  -0.06610   -0.69253
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.13040   10.16160  -0.03120   -0.30704
摩根龍揚基金                                                     33.29000   33.56000  -0.27000   -0.80453
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42440    9.42520  -0.00080   -0.00849
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27850   11.27950  -0.00100   -0.00887
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.08000   25.85000  -0.77000   -2.97872
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.82110   11.85380  -0.03270   -0.27586
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.20060   11.23020  -0.02960   -0.26358
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.12630   10.15170  -0.02540   -0.25020
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.51110   10.54020  -0.02910   -0.27609
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.98700   10.01340  -0.02640   -0.26365
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.02310    9.04570  -0.02260   -0.24984
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.69930   10.76060  -0.06130   -0.56967
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.30500   10.32170  -0.01670   -0.16180
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.90050    9.91430  -0.01380   -0.13919
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.62580    9.59970   0.02610    0.27188
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.75310    9.76660  -0.01350   -0.13823
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.48220    9.45650   0.02570    0.27177
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.72620   11.75680  -0.03060   -0.26027
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.55440   11.58500  -0.03060   -0.26413
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.32200   10.31900   0.00300    0.02907
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.23470   11.26400  -0.02930   -0.26012
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.05320   11.08240  -0.02920   -0.26348
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.87700    9.87410   0.00290    0.02937
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.82000   23.32720  -0.50720   -2.17429
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14500   13.14490   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.78920   10.80070  -0.01150   -0.10647
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.31430    8.32320  -0.00890   -0.10693
聯邦精選科技基金                                                 12.55000   12.91000  -0.36000   -2.78854
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06790   16.09530  -0.02740   -0.17024
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.14950   12.25010  -0.10060   -0.82122
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.03770   12.13620  -0.09850   -0.81162
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.59470   11.68960  -0.09490   -0.81183
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.63780   11.68130  -0.04350   -0.37239
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.99030   11.01070  -0.02040   -0.18527
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55990   10.59940  -0.03950   -0.37266
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.68300    8.69910  -0.01610   -0.18508
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.37000   36.70000  -0.33000   -0.89918
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.69000   15.73000  -0.04000   -0.25429
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.11000   13.14000  -0.03000   -0.22831
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.94000   12.97000  -0.03000   -0.23130
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.19000    8.19000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.61000   12.64000  -0.03000   -0.23734
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.61000   0.04000    0.25625
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.54000   15.50000   0.04000    0.25806
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.53000   20.56000  -0.03000   -0.14591
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.73000   18.75000  -0.02000   -0.10667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.88000   15.90000  -0.02000   -0.12579
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.60000   16.61000  -0.01000   -0.06020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.87000   15.89000  -0.02000   -0.12587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.42000   14.44000  -0.02000   -0.13850
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.41000   14.43000  -0.02000   -0.13860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.10000   15.12000  -0.02000   -0.13228
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.45000  -0.04000   -0.21680
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.33000   17.35000  -0.02000   -0.11527
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.78000   13.80000  -0.02000   -0.14493
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.53000   14.55000  -0.02000   -0.13746
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.40000    8.41000  -0.01000   -0.11891
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.59000   13.61000  -0.02000   -0.14695
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.79000   14.82000  -0.03000   -0.20243
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.75000   14.78000  -0.03000   -0.20298
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
聯博貨幣市場基金                                                 14.98270   14.98260   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.60000   10.60330  -0.00330   -0.03112
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.35460   14.37830  -0.02370   -0.16483
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.84370    7.84620  -0.00250   -0.03186
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.44000   14.48000  -0.04000   -0.27624
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.45000   14.49000  -0.04000   -0.27605
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.99000   22.90000  -0.91000   -3.97380
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.15000   14.18000  -0.03000   -0.21157
瀚亞巴西基金                                                      5.38000    5.40000  -0.02000   -0.37037
瀚亞外銷基金                                                     41.53000   42.96000  -1.43000   -3.32868
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47500   10.54120  -0.06620   -0.62801
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.32800   10.35160  -0.02360   -0.22798
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.18240   12.19870  -0.01630   -0.13362
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.11870   10.12790  -0.00920   -0.09084
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.64220    7.69050  -0.04830   -0.62805
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.18380    8.20250  -0.01870   -0.22798
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.19280    8.20380  -0.01100   -0.13408
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.33520    7.34170  -0.00650   -0.08854
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.02550    9.03760  -0.01210   -0.13389
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.39850    9.45780  -0.05930   -0.62700
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.56660    9.58840  -0.02180   -0.22736
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40770    9.42020  -0.01250   -0.13269
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
瀚亞印度基金-美元                                                13.85000   13.85000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.43000   29.30000   0.13000    0.44369
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.19000  -0.01000   -0.08203
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.55000   11.61000  -0.06000   -0.51680
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.58680   11.65120  -0.06440   -0.55273
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.64690   12.59160   0.05530    0.43918
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.19200   11.22600  -0.03400   -0.30287
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.67300   10.67580  -0.00280   -0.02623
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.66920   11.63100   0.03820    0.32843
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.17780    9.22890  -0.05110   -0.55370
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.59250    9.55610   0.03640    0.38091
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.48040    9.50870  -0.02830   -0.29762
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.03250    9.03480  -0.00230   -0.02546
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.33480    9.30420   0.03060    0.32888
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.16020   14.16350  -0.00330   -0.02330
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.45840   10.51560  -0.05720   -0.54395
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.84340   10.87400  -0.03060   -0.28141
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.50160   12.50460  -0.00300   -0.02399
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.35000   11.26000   0.09000    0.79929
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.61000   22.69000  -0.08000   -0.35258
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54280   13.54260   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.01000   24.04000  -0.03000   -0.12479
瀚亞高科技基金                                                   58.07000   60.16000  -2.09000   -3.47407
瀚亞理財通基金                                                   25.15000   25.76000  -0.61000   -2.36801
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     22.23000   23.09000  -0.86000   -3.72456
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.38880   13.48600  -0.09720   -0.72075
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.67340    9.74370  -0.07030   -0.72149
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.59860   10.68750  -0.08890   -0.83181
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.92650    9.82730   0.09920    1.00943
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.21910   11.28590  -0.06680   -0.59189
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.00590   10.02850  -0.02260   -0.22536
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.14000   10.12390   0.01610    0.15903
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.65050    8.72300  -0.07250   -0.83114
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.82470    7.74640   0.07830    1.01079
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.62790    9.68520  -0.05730   -0.59162
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.60920    8.62860  -0.01940   -0.22483
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.21360    8.20050   0.01310    0.15975
瀚亞電通網基金                                                   15.05000   15.60000  -0.55000   -3.52564
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.72340   13.73630  -0.01290   -0.09391
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.13970   10.18490  -0.04520   -0.44379
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.21600   10.24480  -0.02880   -0.28112
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.64710   11.65800  -0.01090   -0.09350
瀚亞歐洲基金                                                     12.17000   12.15000   0.02000    0.16461
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