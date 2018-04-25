[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/24 107/04/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.37800 10.37450 0.00350 0.03374 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.56370 9.58260 -0.01890 -0.19723 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.78120 9.80070 -0.01950 -0.19897 中國信託台灣活力基金 15.38000 15.96000 -0.58000 -3.63409 中國信託台灣優勢基金 17.35000 18.02000 -0.67000 -3.71809 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.70210 9.69220 0.00990 0.10214 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23180 9.22230 0.00950 0.10301 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19250 10.19780 -0.00530 -0.05197 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69590 9.70090 -0.00500 -0.05154 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.03200 10.01520 0.01680 0.16775 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.82540 8.81060 0.01480 0.16798 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.08170 11.09180 -0.01010 -0.09106 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09480 10.10390 -0.00910 -0.09006 中國信託智能運動基金-台幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 中國信託智能運動基金-美元 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97010 10.96990 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.53780 9.55370 -0.01590 -0.16643 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.33830 9.35390 -0.01560 -0.16678 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.73810 9.76230 -0.02420 -0.24789 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.52920 9.55310 -0.02390 -0.25018 中國信託精穩基金 17.85280 17.98780 -0.13500 -0.75051 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.61000 66.94000 -1.33000 -1.98685 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.67520 37.51150 0.16370 0.43640 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28140 11.27830 0.00310 0.02749 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85780 10.85800 -0.00020 -0.00184 元大上證50基金 31.84000 31.19000 0.65000 2.08400 元大大中華TMT基金-人民幣 12.48000 12.77000 -0.29000 -2.27095 元大大中華TMT基金-新台幣 11.62000 11.89000 -0.27000 -2.27082 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337 元大大中華價值指數基金-美元 13.30300 13.37800 -0.07500 -0.56062 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.19500 17.22000 -0.02500 -0.14518 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.01100 11.13200 -0.12100 -1.08696 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.05900 11.18400 -0.12500 -1.11767 元大中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.12000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.42010 47.27640 0.14370 0.30396 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33230 10.33450 -0.00220 -0.02129 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62360 9.62570 -0.00210 -0.02182 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92940 9.93400 -0.00460 -0.04631 元大巴西指數基金 6.57600 6.61800 -0.04200 -0.63463 元大巴菲特基金 29.38000 30.14000 -0.76000 -2.52157 元大日經225基金 28.10000 27.89000 0.21000 0.75296 元大台商收成基金 23.25000 23.63000 -0.38000 -1.60813 元大台灣50單日反向1倍基金 13.05000 12.92000 0.13000 1.00619 元大台灣50單日正向2倍基金 34.60000 35.17000 -0.57000 -1.62070 元大台灣中型100基金 32.15000 32.74000 -0.59000 -1.80208 元大台灣加權股價指數基金 24.27300 24.52100 -0.24800 -1.01138 元大台灣卓越50基金 79.24000 79.78000 -0.54000 -0.67686 元大台灣金融基金 17.05000 17.06000 -0.01000 -0.05862 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.54000 30.81000 -0.27000 -0.87634 元大台灣高股息基金 25.39000 25.61000 -0.22000 -0.85904 元大台灣電子科技基金 34.53000 35.02000 -0.49000 -1.39920 元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.04000 13.11000 -0.07000 -0.53394 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 元大全球不動產證券化基金-美元 12.55600 12.67900 -0.12300 -0.97011 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.83000 6.84000 -0.01000 -0.14620 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056 元大全球股票入息基金-美元配息 10.11700 10.12500 -0.00800 -0.07901 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.24790 10.26240 -0.01450 -0.14129 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.47950 9.49290 -0.01340 -0.14116 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.21310 9.18830 0.02480 0.26991 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.57380 8.55080 0.02300 0.26898 元大全球新興市場精選組合基金 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 元大全球農業商機基金 16.10000 16.07000 0.03000 0.18668 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.23500 9.29500 -0.06000 -0.64551 元大印度指數基金 9.69200 9.67200 0.02000 0.20678 元大印度基金 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760 元大多多基金 19.29000 20.13000 -0.84000 -4.17288 元大多福基金 55.82000 57.52000 -1.70000 -2.95549 元大亞太成長基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61660 8.63700 -0.02040 -0.23619 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17560 7.19270 -0.01710 -0.23774 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.96600 10.00700 -0.04100 -0.40971 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06100 10.01300 0.04800 0.47938 元大卓越基金 49.43000 50.60000 -1.17000 -2.31225 元大店頭基金 8.90000 9.31000 -0.41000 -4.40387 元大泛歐成長基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19980 10.19930 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.16220 9.13460 0.02760 0.30215 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.37860 30.19280 0.18580 0.61538 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.16840 35.95080 0.21760 0.60527 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.47390 19.45470 0.01920 0.09869 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.50800 18.49800 0.01000 0.05406 元大美國政府7至10年期債券基金 37.01110 36.84230 0.16880 0.45817 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.66160 20.61740 0.04420 0.21438 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.68930 17.74230 -0.05300 -0.29872 元大高科技基金 18.19000 18.77000 -0.58000 -3.09004 元大得利貨幣市場基金 16.22970 16.22950 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96520 11.96500 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.56000 14.12000 -0.56000 -3.96601 元大華夏中小基金 8.28000 8.40000 -0.12000 -1.42857 元大新中國基金-人民幣 10.84000 11.07000 -0.23000 -2.07769 元大新中國基金-美元 11.08300 11.36900 -0.28600 -2.51561 元大新中國基金-新台幣 10.57000 10.79000 -0.22000 -2.03892 元大新主流基金 26.01000 27.22000 -1.21000 -4.44526 元大新東協平衡基金-美元 10.19900 10.26700 -0.06800 -0.66232 元大新東協平衡基金-新台幣 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 元大新興市場ESG策略基金 12.84000 12.92000 -0.08000 -0.61920 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.52640 10.56790 -0.04150 -0.39270 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.64250 10.73090 -0.08840 -0.82379 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74850 10.79340 -0.04490 -0.41599 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.54370 9.58360 -0.03990 -0.41634 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85060 9.88480 -0.03420 -0.34599 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.57240 9.60560 -0.03320 -0.34563 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58210 9.57570 0.00640 0.06684 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31600 9.30980 0.00620 0.06660 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.61630 9.64680 -0.03050 -0.31617 元大新興亞洲基金 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.58190 9.63090 -0.04900 -0.50878 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.46180 9.51010 -0.04830 -0.50788 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.42800 9.43740 -0.00940 -0.09960 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.30750 9.31680 -0.00930 -0.09982 元大萬泰貨幣市場基金 15.08060 15.08050 0.00010 0.00066 元大經貿基金 37.34000 38.53000 -1.19000 -3.08850 元大實質多重資產基金-人民幣 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 元大實質多重資產基金-美元 9.80700 9.89600 -0.08900 -0.89935 元大實質多重資產基金-新台幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 元大滬深300單日反向1倍基金 14.33000 14.76000 -0.43000 -2.91328 元大滬深300單日正向2倍基金 16.68000 15.73000 0.95000 6.03942 元大精準中小基金 21.85000 22.63000 -0.78000 -3.44675 元大摩臺基金 37.19000 37.51000 -0.32000 -0.85311 元大標普500基金 23.75000 23.61000 0.14000 0.59297 元大標普500單日反向1倍基金 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482 元大標普500單日正向2倍基金 30.45000 30.40000 0.05000 0.16447 元大標智滬深300基金 18.65000 18.29000 0.36000 1.96829 元大歐洲50基金 24.95000 24.83000 0.12000 0.48329 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53600 9.57570 -0.03970 -0.41459 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13930 10.13900 0.00030 0.00296 元大績效基金 53.81000 56.42000 -2.61000 -4.62602 元大韓國KOSPI200基金 23.99000 24.26000 -0.27000 -1.11294 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.03000 15.40000 -0.37000 -2.40260 日盛上選基金 32.16000 33.33000 -1.17000 -3.51035 日盛小而美基金 18.53000 19.21000 -0.68000 -3.53982 日盛中國內需動力基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70750 11.71240 -0.00490 -0.04184 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99010 9.99420 -0.00410 -0.04102 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.02440 12.03350 -0.00910 -0.07562 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25410 10.26190 -0.00780 -0.07601 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79480 10.78300 0.01180 0.10943 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.18960 9.17960 0.01000 0.10894 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764 日盛日盛基金 13.05000 13.66000 -0.61000 -4.46559 日盛目標收益組合基金(美元) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 日盛全球抗暖化基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06990 10.08950 -0.01960 -0.19426 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.62090 9.63970 -0.01880 -0.19503 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.80180 9.80780 -0.00600 -0.06118 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36720 9.37300 -0.00580 -0.06188 日盛全球新興債券基金A 10.85260 10.86470 -0.01210 -0.11137 日盛全球新興債券基金B 8.56020 8.56980 -0.00960 -0.11202 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43470 2.43940 -0.00470 -0.19267 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.72540 1.72870 -0.00330 -0.19089 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38100 0.38190 -0.00090 -0.23566 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27100 0.27160 -0.00060 -0.22091 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.53630 12.54890 -0.01260 -0.10041 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.76580 8.77460 -0.00880 -0.10029 日盛亞洲機會基金 7.51000 7.57000 -0.06000 -0.79260 日盛首選基金 16.97000 17.60000 -0.63000 -3.57955 日盛高科技基金 17.05000 17.64000 -0.59000 -3.34467 日盛貨幣市場基金 14.74760 14.74740 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.13000 39.89000 -1.76000 -4.41213 日盛精選五虎基金 37.13000 38.37000 -1.24000 -3.23169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46510 13.46490 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 33.87000 34.84000 -0.97000 -2.78416 台新MSCI中國基金 21.33000 21.49000 -0.16000 -0.74453 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.77000 18.54000 0.23000 1.24056 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.05000 20.38000 -0.33000 -1.61923 台新大眾貨幣市場基金 14.14120 14.14110 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.79480 9.77630 0.01850 0.18923 台新中美貨幣市場基金-美元 10.86110 10.88790 -0.02680 -0.24614 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.96120 9.94480 0.01640 0.16491 台新中國通基金 47.20000 48.60000 -1.40000 -2.88066 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.92000 15.90800 0.01200 0.07543 台新中國精選中小基金 11.67000 11.80000 -0.13000 -1.10169 台新主流基金 24.38000 24.76000 -0.38000 -1.53473 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.18000 18.11000 0.07000 0.38653 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61900 0.61920 -0.00020 -0.03230 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46910 0.46930 -0.00020 -0.04262 台新台灣中小基金 37.14000 38.20000 -1.06000 -2.77487 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.21350 9.23210 -0.01860 -0.20147 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30350 9.35290 -0.04940 -0.52818 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.28580 10.34030 -0.05450 -0.52706 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.62880 10.66660 -0.03780 -0.35438 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31920 11.35930 -0.04010 -0.35301 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739 台新亞美短期債券基金 10.88010 10.86760 0.01250 0.11502 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.77040 8.78210 -0.01170 -0.13323 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30350 0.30510 -0.00160 -0.52442 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.94570 11.96170 -0.01600 -0.13376 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40730 0.40950 -0.00220 -0.53724 台新真吉利貨幣市場基金 11.07620 11.07610 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.02000 30.44510 -0.42510 -1.39628 台新智慧生活基金-美元 10.07700 10.12110 -0.04410 -0.43572 台新智慧生活基金-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.22870 9.27610 -0.04740 -0.51099 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.03150 9.04030 -0.00880 -0.09734 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.72620 9.77600 -0.04980 -0.50941 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52520 9.53450 -0.00930 -0.09754 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43990 10.41170 0.02820 0.27085 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34830 0.34880 -0.00050 -0.14335 台新新興市場債券基金(B類型) 7.92930 7.90790 0.02140 0.27062 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27800 0.27840 -0.00040 -0.14368 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.23000 6.28000 -0.05000 -0.79618 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.49200 10.46500 0.02700 0.25800 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.83000 20.84000 -1.01000 -4.84645 未來資產全球大消費基金 14.61000 14.57000 0.04000 0.27454 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.88560 11.90660 -0.02100 -0.17637 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.74480 9.76200 -0.01720 -0.17619 未來資產亞洲新富基金 21.20000 21.15000 0.05000 0.23641 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54950 12.54940 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.28000 12.90000 -0.62000 -4.80620 未來資產新興市場債券基金A 8.85940 8.88340 -0.02400 -0.27017 未來資產新興市場債券基金B 6.87290 6.89150 -0.01860 -0.26990 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.98490 10.98200 0.00290 0.02641 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23160 10.21240 0.01920 0.18801 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43540 9.42960 0.00580 0.06151 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57590 10.56940 0.00650 0.06150 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57920 8.57810 0.00110 0.01282 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.67670 9.67620 0.00050 0.00517 永豐中小基金 48.72000 50.49000 -1.77000 -3.50564 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.86130 1.86540 -0.00410 -0.21979 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41350 2.41890 -0.00540 -0.22324 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.85770 8.86280 -0.00510 -0.05754 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14220 11.14860 -0.00640 -0.05741 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.55000 4.57000 -0.02000 -0.43764 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.35000 21.39000 -0.04000 -0.18700 永豐主流品牌基金 17.27000 17.25000 0.02000 0.11594 永豐永豐基金 33.55000 34.62000 -1.07000 -3.09070 永豐亞洲民生消費基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 永豐南非幣2021保本基金 12.82520 12.84970 -0.02450 -0.19067 永豐高科技基金 23.13000 24.17000 -1.04000 -4.30285 永豐貨幣市場基金 13.86300 13.86280 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05510 2.05760 -0.00250 -0.12150 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.44900 2.45880 -0.00980 -0.39857 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.93870 7.93620 0.00250 0.03150 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47350 10.47020 0.00330 0.03152 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.48780 7.51640 -0.02860 -0.38050 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.33610 11.37930 -0.04320 -0.37964 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.90000 18.82000 0.08000 0.42508 永豐臺灣加權ETF基金 52.58000 53.13000 -0.55000 -1.03520 永豐領航科技基金 38.09000 39.63000 -1.54000 -3.88594 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.45000 12.55000 -0.10000 -0.79681 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.98000 12.07000 -0.09000 -0.74565 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 永豐趨勢平衡基金 47.62000 48.91000 -1.29000 -2.63750 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.43690 11.43580 0.00110 0.00962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.62460 9.63290 -0.00830 -0.08616 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74950 9.75790 -0.00840 -0.08608 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.60680 9.61310 -0.00630 -0.06554 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69060 9.69710 -0.00650 -0.06703 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.63280 9.64040 -0.00760 -0.07883 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88480 9.89250 -0.00770 -0.07784 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.59000 9.59650 -0.00650 -0.06773 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75800 9.76450 -0.00650 -0.06657 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 兆豐國際中小基金 14.70000 15.04000 -0.34000 -2.26064 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.39000 14.32000 0.07000 0.48883 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.98000 19.89000 0.09000 0.45249 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.33000 20.29000 0.04000 0.19714 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.03000 12.73000 -0.70000 -5.49882 兆豐國際生命科學基金 14.67000 14.63000 0.04000 0.27341 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.25440 10.23380 0.02060 0.20129 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72820 10.73570 -0.00750 -0.06986 兆豐國際全球高股息基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 兆豐國際全球基金 30.89000 30.93000 -0.04000 -0.12932 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20520 10.20470 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.56540 9.53680 0.02860 0.29989 兆豐國際國民基金 22.22000 22.70000 -0.48000 -2.11454 兆豐國際第一基金 12.74000 13.07000 -0.33000 -2.52487 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98480 9.99140 -0.00660 -0.06606 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02470 8.03000 -0.00530 -0.06600 兆豐國際萬全基金 19.97000 20.40000 -0.43000 -2.10784 兆豐國際電子基金 25.02000 25.77000 -0.75000 -2.91036 兆豐國際綠鑽基金 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.62000 21.76000 -0.14000 -0.64338 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.47000 17.32000 0.15000 0.86605 兆豐國際豐台灣基金 32.28000 32.47000 -0.19000 -0.58516 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48390 12.48380 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15780 11.18160 -0.02380 -0.21285 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01120 12.03840 -0.02720 -0.22594 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.80360 10.82810 -0.02450 -0.22626 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.59580 11.62890 -0.03310 -0.28464 合庫全球高收益債券基金B類型 8.31090 8.32860 -0.01770 -0.21252 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72170 9.74390 -0.02220 -0.22783 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21690 9.23750 -0.02060 -0.22300 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.23730 9.26360 -0.02630 -0.28391 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.54060 9.56190 -0.02130 -0.22276 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 合庫全球新興市場基金 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 合庫貨幣市場基金 10.11500 10.11490 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.83530 9.87120 -0.03590 -0.36368 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.10920 10.14620 -0.03700 -0.36467 合庫新興多重收益基金A類型 10.32120 10.34470 -0.02350 -0.22717 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.90750 11.95500 -0.04750 -0.39732 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.86270 13.90460 -0.04190 -0.30134 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.36520 9.39950 -0.03430 -0.36491 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.00320 10.04130 -0.03810 -0.37943 合庫新興多重收益基金B類型 8.24890 8.26770 -0.01880 -0.22739 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33590 9.37330 -0.03740 -0.39901 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.63870 10.67070 -0.03200 -0.29989 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88520 10.88310 0.00210 0.01930 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.72540 10.75220 -0.02680 -0.24925 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11190 10.09400 0.01790 0.17733 安聯中國東協基金 16.02000 16.09000 -0.07000 -0.43505 安聯中國策略基金 15.18000 15.25000 -0.07000 -0.45902 安聯中華新思路基金-人民幣 13.90000 13.99000 -0.09000 -0.64332 安聯中華新思路基金-美元 14.13000 14.26000 -0.13000 -0.91164 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022 安聯台灣大壩基金 25.00000 25.61000 -0.61000 -2.38188 安聯台灣科技基金 43.47000 44.53000 -1.06000 -2.38042 安聯台灣貨幣市場基金 12.47300 12.47290 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.08000 28.79000 -0.71000 -2.46613 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12530 10.13450 -0.00920 -0.09078 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09920 15.11320 -0.01400 -0.09263 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76720 9.77620 -0.00900 -0.09206 安聯四季成長組合基金-美元 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.11880 12.12970 -0.01090 -0.08986 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14570 10.15650 -0.01080 -0.10634 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29840 12.31110 -0.01270 -0.10316 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68560 9.69510 -0.00950 -0.09799 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52280 9.53290 -0.01010 -0.10595 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22930 9.23890 -0.00960 -0.10391 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.83000 11.90000 -0.07000 -0.58824 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.69000 11.76000 -0.07000 -0.59524 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.89820 11.90890 -0.01070 -0.08985 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96680 10.97830 -0.01150 -0.10475 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63750 10.64550 -0.00800 -0.07515 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11720 9.12320 -0.00600 -0.06577 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.91590 8.92520 -0.00930 -0.10420 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.62270 8.62920 -0.00650 -0.07533 安聯全球人口趨勢基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.98000 32.94000 0.04000 0.12143 安聯全球油礦金趨勢基金 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 安聯全球計量平衡基金 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06770 12.06560 0.00210 0.01740 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53890 10.53700 0.00190 0.01803 安聯全球新興市場基金 18.72000 18.85000 -0.13000 -0.68966 安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.98000 0.00000 9.98000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 0.00000 9.99000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98000 0.00000 9.98000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 0.00000 9.99000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 24.70000 24.94000 -0.24000 -0.96231 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99780 10.00320 -0.00540 -0.05398 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80100 9.80630 -0.00530 -0.05405 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.98710 84.11320 -0.12610 -0.14992 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.83420 12.86970 -0.03550 -0.27584 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.86060 66.97180 -0.11120 -0.16604 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.13490 10.16290 -0.02800 -0.27551 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51320 2.51500 -0.00180 -0.07157 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63670 10.64410 -0.00740 -0.06952 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09230 2.09130 0.00100 0.04782 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87760 8.88490 -0.00730 -0.08216 宏利台灣動力基金 30.32000 31.47000 -1.15000 -3.65427 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.44180 10.48610 -0.04430 -0.42246 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80920 9.80640 0.00280 0.02855 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.34980 8.38290 -0.03310 -0.39485 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06870 8.07320 -0.00450 -0.05574 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 宏利全球債券組合基金 13.01440 13.04220 -0.02780 -0.21315 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77940 2.78630 -0.00690 -0.24764 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73190 11.75600 -0.02410 -0.20500 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.78710 8.80520 -0.01810 -0.20556 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27250 2.27170 0.00080 0.03522 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.64810 10.63070 0.01740 0.16368 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.22230 4.27860 -0.05630 -1.31585 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68680 0.69610 -0.00930 -1.33601 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.55000 19.77000 -0.22000 -1.11280 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63720 11.65580 -0.01860 -0.15958 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40120 10.41860 -0.01740 -0.16701 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02680 10.02940 -0.00260 -0.02592 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14850 9.16700 -0.01850 -0.20181 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.66390 8.67840 -0.01450 -0.16708 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46630 8.46370 0.00260 0.03072 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.67240 8.68970 -0.01730 -0.19909 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82720 2.83470 -0.00750 -0.26458 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41420 0.41540 -0.00120 -0.28888 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.46940 12.48460 -0.01520 -0.12175 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94700 0.94970 -0.00270 -0.28430 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.73740 7.74520 -0.00780 -0.10071 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16030 2.16590 -0.00560 -0.25855 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31060 0.31150 -0.00090 -0.28892 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.50840 9.51690 -0.00850 -0.08931 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35040 0.35130 -0.00090 -0.25619 宏利萬利貨幣市場基金 13.62700 13.62690 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.81000 2.83000 -0.02000 -0.70671 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.39000 12.46000 -0.07000 -0.56180 宏利臺灣股息收益基金 27.89000 28.60000 -0.71000 -2.48252 宏利澳幣保本基金 11.91020 11.90740 0.00280 0.02351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.96520 9.94430 0.02090 0.21017 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.07420 10.09790 -0.02370 -0.23470 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06260 9.04670 0.01590 0.17575 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55340 10.53490 0.01850 0.17561 貝萊德亞美利加收益基金 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 貝萊德新台幣基金 12.92330 12.92320 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.67000 25.07000 -0.40000 -1.59553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14950 11.14580 0.00370 0.03320 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16910 10.15850 0.01060 0.10435 保德信大中華基金 30.08000 30.23000 -0.15000 -0.49620 保德信中小型股基金 41.60000 43.27000 -1.67000 -3.85949 保德信中國中小基金-人民幣 10.36000 10.51000 -0.15000 -1.42721 保德信中國中小基金-美元 10.89000 11.08000 -0.19000 -1.71480 保德信中國中小基金-新臺幣 10.07000 10.20000 -0.13000 -1.27451 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.64270 9.62490 0.01780 0.18494 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.62230 9.59980 0.02250 0.23438 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.74460 9.72710 0.01750 0.17991 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.41410 10.39540 0.01870 0.17989 保德信中國品牌基金-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 保德信中國品牌基金-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 保德信台商全方位基金 33.67000 34.92000 -1.25000 -3.57961 保德信全球中小基金 29.39000 29.38000 0.01000 0.03404 保德信全球消費商機基金 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817 保德信全球基礎建設基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 保德信全球資源基金 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 保德信全球醫療生化基金-美元 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.48000 29.40000 0.08000 0.27211 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.97150 9.99680 -0.02530 -0.25308 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.65220 10.67850 -0.02630 -0.24629 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05770 9.04280 0.01490 0.16477 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66800 9.65210 0.01590 0.16473 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.38630 8.39510 -0.00880 -0.10482 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86650 10.87790 -0.01140 -0.10480 保德信亞太基金 22.08000 22.16000 -0.08000 -0.36101 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.58180 8.59710 -0.01530 -0.17797 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18460 11.20450 -0.01990 -0.17761 保德信店頭市場基金 31.65000 32.92000 -1.27000 -3.85784 保德信拉丁美洲基金 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318 保德信金平衡基金 28.75000 29.03000 -0.28000 -0.96452 保德信金滿意基金 38.87000 39.77000 -0.90000 -2.26301 保德信科技島基金 23.68000 24.19000 -0.51000 -2.10831 保德信高成長基金 85.43000 87.97000 -2.54000 -2.88735 保德信第一基金 25.13000 25.97000 -0.84000 -3.23450 保德信貨幣市場基金 15.74460 15.74450 0.00010 0.00064 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.64510 10.67990 -0.03480 -0.32585 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.37200 10.36370 0.00830 0.08009 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91750 10.95720 -0.03970 -0.36232 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.95910 9.95450 0.00460 0.04621 保德信新世紀基金 10.07000 10.21000 -0.14000 -1.37120 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26460 8.26550 -0.00090 -0.01089 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91680 10.91800 -0.00120 -0.01099 保德信新興趨勢組合基金 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 保德信瑞騰基金 15.52820 15.52820 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86620 9.87430 -0.00810 -0.08203 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01780 10.02610 -0.00830 -0.08278 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.78310 9.80370 -0.02060 -0.21012 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84890 9.86860 -0.01970 -0.19962 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92230 9.94610 -0.02380 -0.23929 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92250 9.94630 -0.02380 -0.23928 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.91450 9.92740 -0.01290 -0.12994 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91470 9.92750 -0.01280 -0.12893 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.92410 9.94450 -0.02040 -0.20514 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84250 9.87330 -0.03080 -0.31195 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.79360 9.81480 -0.02120 -0.21600 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98070 1.98270 -0.00200 -0.10087 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64500 2.64890 -0.00390 -0.14723 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31290 0.31370 -0.00080 -0.25502 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45410 0.45530 -0.00120 -0.26356 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.81960 8.82620 -0.00660 -0.07478 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93140 11.93370 -0.00230 -0.01927 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.67880 9.68720 -0.00840 -0.08671 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66050 11.67230 -0.01180 -0.10109 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.22260 9.24490 -0.02230 -0.24121 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13760 11.16450 -0.02690 -0.24094 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.26620 10.28180 -0.01560 -0.15172 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07650 10.09660 -0.02010 -0.19908 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18130 10.18630 -0.00500 -0.04909 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66620 10.67020 -0.00400 -0.03749 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06910 10.07760 -0.00850 -0.08435 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.91330 9.92030 -0.00700 -0.07056 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14180 10.14890 -0.00710 -0.06996 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.84660 9.86200 -0.01540 -0.15615 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97010 9.98470 -0.01460 -0.14622 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.65830 10.71150 -0.05320 -0.49666 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.55070 6.57590 -0.02520 -0.38322 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98100 11.02330 -0.04230 -0.38373 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63740 11.63730 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.39000 19.13000 -0.74000 -3.86827 施羅德樂活中小基金-I類型 4171.940004339.56000 -167.62000 -3.86260 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.57340 10.58420 -0.01080 -0.10204 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.87850 11.92500 -0.04650 -0.38994 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.15380 11.20090 -0.04710 -0.42050 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.50980 9.51950 -0.00970 -0.10190 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.22380 10.26380 -0.04000 -0.38972 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.03200 10.07440 -0.04240 -0.42087 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.89240 10.90350 -0.01110 -0.10180 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.76010 11.80610 -0.04600 -0.38963 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.72600 11.77550 -0.04950 -0.42036 柏瑞五國金勢力建設基金 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860 柏瑞巨人基金 12.64000 12.84000 -0.20000 -1.55763 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63900 13.63890 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.04000 16.03000 0.01000 0.06238 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37420 13.37250 0.00170 0.01271 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90530 11.92630 -0.02100 -0.17608 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.56960 12.59470 -0.02510 -0.19929 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.12960 9.12850 0.00110 0.01205 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.88040 6.87950 0.00090 0.01308 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.05190 9.06780 -0.01590 -0.17535 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.69490 8.70960 -0.01470 -0.16878 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.08970 11.11180 -0.02210 -0.19889 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57410 8.59080 -0.01670 -0.19439 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.08180 12.10310 -0.02130 -0.17599 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58630 11.58490 0.00140 0.01208 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.67820 11.69790 -0.01970 -0.16841 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.44220 11.46510 -0.02290 -0.19974 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.11800 9.11690 0.00110 0.01207 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.11310 10.13090 -0.01780 -0.17570 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.93850 9.95530 -0.01680 -0.16875 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.86370 9.88340 -0.01970 -0.19932 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.69750 9.71640 -0.01890 -0.19452 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05090 10.05050 0.00040 0.00398 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01110 10.02760 -0.01650 -0.16455 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.96460 9.98420 -0.01960 -0.19631 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03770 10.05270 -0.01500 -0.14921 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00460 10.00420 0.00040 0.00400 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.95190 9.96830 -0.01640 -0.16452 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.91860 9.93810 -0.01950 -0.19621 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.99160 10.00650 -0.01490 -0.14890 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.03170 10.03130 0.00040 0.00399 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01110 10.02760 -0.01650 -0.16455 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.96460 9.98420 -0.01960 -0.19631 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03770 10.05270 -0.01500 -0.14921 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.00470 10.00420 0.00050 0.00500 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.95200 9.96830 -0.01630 -0.16352 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.91860 9.93810 -0.01950 -0.19621 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.99160 10.00650 -0.01490 -0.14890 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72280 10.72520 -0.00240 -0.02238 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.98280 12.00100 -0.01820 -0.15165 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.45300 11.47240 -0.01940 -0.16910 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.30340 9.30550 -0.00210 -0.02257 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.12500 10.14030 -0.01530 -0.15088 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.98440 10.00130 -0.01690 -0.16898 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43420 10.43660 -0.00240 -0.02300 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.15720 11.17400 -0.01680 -0.15035 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.06490 11.08350 -0.01860 -0.16782 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.30350 9.30560 -0.00210 -0.02257 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.12530 10.14060 -0.01530 -0.15088 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.98480 10.00160 -0.01680 -0.16797 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.62000 14.69000 -0.07000 -0.47651 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.49000 13.59000 -0.10000 -0.73584 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 柏瑞拉丁美洲基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30350 11.30610 -0.00260 -0.02300 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49330 7.49500 -0.00170 -0.02268 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.46510 11.46780 -0.00270 -0.02354 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.16060 11.17590 -0.01530 -0.13690 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.34930 10.36530 -0.01600 -0.15436 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.55260 8.55450 -0.00190 -0.02221 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70220 9.71550 -0.01330 -0.13689 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.73360 9.74870 -0.01510 -0.15489 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.73560 10.75030 -0.01470 -0.13674 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06850 10.07080 -0.00230 -0.02284 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.33260 10.34860 -0.01600 -0.15461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05170 10.06550 -0.01380 -0.13710 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.24110 9.24320 -0.00210 -0.02272 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.20740 9.21220 -0.00480 -0.05210 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.75500 9.77010 -0.01510 -0.15455 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.39990 12.42310 -0.02320 -0.18675 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.94920 11.99070 -0.04150 -0.34610 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.41780 11.46020 -0.04240 -0.36998 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.54010 7.55420 -0.01410 -0.18665 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56930 9.60250 -0.03320 -0.34574 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.24370 10.28180 -0.03810 -0.37056 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65910 10.67910 -0.02000 -0.18728 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.43600 11.47850 -0.04250 -0.37026 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.35390 10.38980 -0.03590 -0.34553 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.61600 9.63390 -0.01790 -0.18580 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.46170 10.50050 -0.03880 -0.36951 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.14910 11.16240 -0.01330 -0.11915 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76710 11.79670 -0.02960 -0.25092 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.86950 10.90200 -0.03250 -0.29811 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.26480 9.27590 -0.01110 -0.11966 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.89230 9.91720 -0.02490 -0.25108 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.89610 9.92220 -0.02610 -0.26305 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.09130 11.11930 -0.02800 -0.25181 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94750 9.95940 -0.01190 -0.11949 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.35700 10.38430 -0.02730 -0.26290 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.57740 9.58890 -0.01150 -0.11993 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.41810 9.42930 -0.01120 -0.11878 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11270 10.13810 -0.02540 -0.25054 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.65570 9.68110 -0.02540 -0.26237 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.14000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06390 13.08690 -0.02300 -0.17575 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.93020 10.94670 -0.01650 -0.15073 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.68970 11.71380 -0.02410 -0.20574 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19320 12.17750 0.01570 0.12893 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.37240 11.39850 -0.02610 -0.22898 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.09640 10.11150 -0.01510 -0.14933 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.54430 10.56600 -0.02170 -0.20538 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.44100 10.42760 0.01340 0.12851 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.52230 10.54640 -0.02410 -0.22851 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.34040 10.36170 -0.02130 -0.20556 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.46260 10.48660 -0.02400 -0.22886 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.39000 13.82000 -0.43000 -3.11143 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.46000 30.59000 1.87000 6.11311 國泰大中華基金 20.92000 21.38000 -0.46000 -2.15154 國泰小龍基金 15.55000 15.89000 -0.34000 -2.13971 國泰中小成長基金 43.49000 44.74000 -1.25000 -2.79392 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.24170 4.26380 -0.02210 -0.51832 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.86000 19.97000 -0.11000 -0.55083 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.77350 0.78080 -0.00730 -0.93494 國泰中國內需增長基金美元級別 0.73470 0.74170 -0.00700 -0.94378 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08920 2.08510 0.00410 0.19663 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.71440 9.70760 0.00680 0.07005 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41730 8.41140 0.00590 0.07014 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32660 0.32740 -0.00080 -0.24435 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.37730 11.37410 0.00320 0.02813 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80010 1.80740 -0.00730 -0.40390 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.16230 10.14900 0.01330 0.13105 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34880 0.34980 -0.00100 -0.28588 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.69540 4.74070 -0.04530 -0.95556 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.97000 22.19000 -0.22000 -0.99144 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.73800 0.74840 -0.01040 -1.38963 國泰中港台基金人民幣級別 3.55470 3.58330 -0.02860 -0.79815 國泰中港台基金台幣級別 16.64000 16.78000 -0.14000 -0.83433 國泰中港台基金美元級別 0.56570 0.57270 -0.00700 -1.22228 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.18000 27.00000 0.18000 0.66667 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.86000 12.97000 -0.11000 -0.84811 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.58000 35.06000 0.52000 1.48317 國泰台灣貨幣市場基金 12.39720 12.39710 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.64000 28.39000 -0.75000 -2.64178 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22110 2.21220 0.00890 0.40231 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35240 0.35250 -0.00010 -0.02837 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46570 0.46180 0.00390 0.84452 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45990 0.45970 0.00020 0.04351 國泰全球資源基金台幣級別 5.56000 5.55000 0.01000 0.18018 國泰全球資源基金美元級別 0.18530 0.18570 -0.00040 -0.21540 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41480 0.41600 -0.00120 -0.28846 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37810 0.37930 -0.00120 -0.31637 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43790 0.43920 -0.00130 -0.29599 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49310 0.49030 0.00280 0.57108 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.16000 19.07000 0.09000 0.47195 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.86000 20.91000 -0.05000 -0.23912 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36890 2.36940 -0.00050 -0.02110 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26970 11.28550 -0.01580 -0.14000 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30540 10.31990 -0.01450 -0.14051 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37680 0.37860 -0.00180 -0.47544 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34460 0.34620 -0.00160 -0.46216 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49480 0.49270 0.00210 0.42622 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40580 0.40870 -0.00290 -0.70957 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.09000 18.09000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61250 0.61530 -0.00280 -0.45506 國泰科技生化基金 36.23000 37.11000 -0.88000 -2.37133 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.17000 25.10000 0.07000 0.27888 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.48600 37.36220 0.12380 0.33135 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.86640 19.85540 0.01100 0.05540 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.81780 18.82050 -0.00270 -0.01435 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.98560 38.92770 0.05790 0.14874 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11630 39.09680 0.01950 0.04988 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.81050 40.68680 0.12370 0.30403 國泰紐幣2021保本基金 11.91390 11.91170 0.00220 0.01847 國泰紐幣八年期保本基金 12.18740 12.18590 0.00150 0.01231 國泰紐幣保本基金 12.25820 12.25320 0.00500 0.04081 國泰高科技基金 12.81000 13.34000 -0.53000 -3.97301 國泰國泰基金台幣I級別 23.04000 23.50000 -0.46000 -1.95745 國泰國泰基金台幣級別 23.04000 23.50000 -0.46000 -1.95745 國泰富時中國A50基金 20.72000 20.26000 0.46000 2.27048 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33880 0.33950 -0.00070 -0.20619 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45430 0.45130 0.00300 0.66475 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36110 0.36220 -0.00110 -0.30370 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48430 0.48160 0.00270 0.56063 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35150 0.35250 -0.00100 -0.28369 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47140 0.46860 0.00280 0.59752 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.81240 10.83540 -0.02300 -0.21227 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.91610 7.93300 -0.01690 -0.21303 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36530 0.36620 -0.00090 -0.24577 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26810 0.26980 -0.00170 -0.63010 國泰新興市場基金台幣級別 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 國泰新興市場基金美元級別 0.40620 0.40760 -0.00140 -0.34347 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14920 2.14470 0.00450 0.20982 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44730 1.44430 0.00300 0.20771 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35150 0.35230 -0.00080 -0.22708 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37660 0.37740 -0.00080 -0.21198 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23910 0.23960 -0.00050 -0.20868 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.79850 10.82110 -0.02260 -0.20885 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.13730 7.15230 -0.01500 -0.20972 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.75000 14.61000 0.14000 0.95825 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.57000 33.23000 -0.66000 -1.98616 國泰價值卓越基金 15.22000 15.96000 -0.74000 -4.63659 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39250 0.39220 0.00030 0.07649 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09880 12.10680 -0.00800 -0.06608 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41270 0.41330 -0.00060 -0.14517 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65000 9.64970 0.00030 0.00311 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.64880 8.63930 0.00950 0.10996 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57070 10.57040 0.00030 0.00284 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56500 9.55440 0.01060 0.11094 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07510 11.07200 0.00310 0.02800 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15170 10.13310 0.01860 0.18356 第一金大中華基金 26.52000 27.75000 -1.23000 -4.43243 第一金小型精選基金 37.99000 39.96000 -1.97000 -4.92993 第一金中國世紀基金-人民幣 13.84000 13.95000 -0.11000 -0.78853 第一金中國世紀基金-美元 9.43530 9.53300 -0.09770 -1.02486 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 第一金中概平衡基金 24.58000 25.27000 -0.69000 -2.73051 第一金台灣貨幣市場基金 15.22850 15.22830 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.60600 177.60400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.55590 13.58200 -0.02610 -0.19217 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.55670 13.58220 -0.02550 -0.18775 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.98680 10.01670 -0.02990 -0.29850 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.98770 10.01760 -0.02990 -0.29847 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46950 9.47790 -0.00840 -0.08863 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49300 9.50150 -0.00850 -0.08946 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32660 10.35700 -0.03040 -0.29352 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79580 9.80460 -0.00880 -0.08975 第一金全球大趨勢基金 22.57000 22.63000 -0.06000 -0.26513 第一金全球不動產證券化基金A 7.84600 7.85580 -0.00980 -0.12475 第一金全球不動產證券化基金B 5.62950 5.63650 -0.00700 -0.12419 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.26730 9.33430 -0.06700 -0.71778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.26840 9.33550 -0.06710 -0.71876 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.46070 9.52920 -0.06850 -0.71884 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.46190 9.52990 -0.06800 -0.71354 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60210 8.58990 0.01220 0.14203 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03040 10.01620 0.01420 0.14177 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.82440 9.83300 -0.00860 -0.08746 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.10920 8.11870 -0.00950 -0.11701 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94130 8.94130 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94150 8.94140 0.00010 0.00112 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02370 11.03330 -0.00960 -0.08701 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02450 11.03410 -0.00960 -0.08700 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97400 9.98560 -0.01160 -0.11617 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65930 14.65920 0.00010 0.00068 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.91630 15.11780 -0.20150 -1.33287 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.93470 15.13650 -0.20180 -1.33320 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.48000 13.60000 -0.12000 -0.88235 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.50000 13.63000 -0.13000 -0.95378 第一金亞洲科技基金 20.64000 20.80000 -0.16000 -0.76923 第一金亞洲新興市場基金 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 第一金店頭市場基金 9.63000 10.09000 -0.46000 -4.55897 第一金創新趨勢基金 23.36000 24.56000 -1.20000 -4.88599 第一金電子基金 32.97000 34.54000 -1.57000 -4.54545 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.23000 19.47000 -0.24000 -1.23267 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.37000 20.18000 0.19000 0.94153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.83000 0.00000 9.83000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 9.81000 0.00000 9.81000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 13.87000 14.09000 -0.22000 -1.56139 統一大滿貫基金 31.45000 32.04000 -0.59000 -1.84145 統一大龍印基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.81000 0.00000 9.81000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 9.78000 0.00000 9.78000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.65000 10.84000 -0.19000 -1.75277 統一中小基金 24.87000 25.80000 -0.93000 -3.60465 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65050 9.65910 -0.00860 -0.08904 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84110 9.87410 -0.03300 -0.33421 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.34910 9.37560 -0.02650 -0.28265 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.24600 11.25600 -0.01000 -0.08884 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.38250 11.42060 -0.03810 -0.33361 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.82140 10.85210 -0.03070 -0.28289 統一台灣動力基金 16.00000 16.59000 -0.59000 -3.55636 統一全天候基金 104.96000 108.26000 -3.30000 -3.04822 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.58840 8.60950 -0.02110 -0.24508 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.06580 9.11050 -0.04470 -0.49064 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.89100 8.92590 -0.03490 -0.39100 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.75180 8.77330 -0.02150 -0.24506 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.23820 9.28380 -0.04560 -0.49118 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.06010 9.09570 -0.03560 -0.39139 統一全球債券組合基金 12.09120 12.11920 -0.02800 -0.23104 統一全球新科技基金(人民幣) 14.72000 14.81000 -0.09000 -0.60770 統一全球新科技基金(美元) 15.11000 15.23000 -0.12000 -0.78792 統一全球新科技基金(新台幣) 13.86000 13.92000 -0.06000 -0.43103 統一亞太基金 26.32000 26.43000 -0.11000 -0.41619 統一亞洲大金磚基金 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625 統一奔騰基金 56.05000 57.95000 -1.90000 -3.27869 統一強棒貨幣市場基金 16.63650 16.63640 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 9.81000 0.00000 9.81000 0.00000 統一強漢基金(美元) 9.64000 9.85000 -0.21000 -2.13198 統一強漢基金(新台幣) 24.27000 24.69000 -0.42000 -1.70109 統一統信基金 31.07000 32.06000 -0.99000 -3.08796 統一黑馬基金 57.07000 58.83000 -1.76000 -2.99167 統一新亞洲科技能源基金 19.23000 19.35000 -0.12000 -0.62016 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.40110 8.41340 -0.01230 -0.14620 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.49180 10.50720 -0.01540 -0.14657 統一經建基金 44.56000 45.90000 -1.34000 -2.91939 統一龍馬基金 65.20000 67.38000 -2.18000 -3.23538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.08000 22.27000 -1.19000 -5.34351 野村中小基金 47.00000 48.69000 -1.69000 -3.47094 野村中國機會基金 13.93000 14.08000 -0.15000 -1.06534 野村巴西基金 6.33000 6.38000 -0.05000 -0.78370 野村日本領先基金 12.42000 12.44000 -0.02000 -0.16077 野村台灣高股息基金 22.24000 22.57000 -0.33000 -1.46212 野村台灣運籌基金 35.71000 36.89000 -1.18000 -3.19870 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.73430 9.74720 -0.01290 -0.13235 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.73540 9.73830 -0.00290 -0.02978 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.74580 9.75020 -0.00440 -0.04513 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.81590 9.82900 -0.01310 -0.13328 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.79820 9.80110 -0.00290 -0.02959 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77570 9.78010 -0.00440 -0.04499 野村平衡基金 18.67000 19.09000 -0.42000 -2.20010 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 野村全球生技醫療基金 15.77000 15.69000 0.08000 0.50988 野村全球品牌基金 27.16000 27.14000 0.02000 0.07369 野村全球氣候變遷基金 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62060 10.63410 -0.01350 -0.12695 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.42850 10.43450 -0.00600 -0.05750 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.65170 9.65660 -0.00490 -0.05074 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.40300 9.39860 0.00440 0.04682 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.85210 8.83230 0.01980 0.22418 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03350 11.03940 -0.00590 -0.05344 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.56590 10.56090 0.00500 0.04734 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99610 9.97420 0.02190 0.21957 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.31050 11.35560 -0.04510 -0.39716 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.89560 10.92660 -0.03100 -0.28371 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.43680 10.44880 -0.01200 -0.11485 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.53290 10.56870 -0.03580 -0.33874 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.58140 10.60820 -0.02680 -0.25263 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.97700 10.00530 -0.02830 -0.28285 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.58680 9.58570 0.00110 0.01148 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.79200 9.82290 -0.03090 -0.31457 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.94050 11.98120 -0.04070 -0.33970 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.76290 12.78770 -0.02480 -0.19394 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.01430 11.04550 -0.03120 -0.28247 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.58680 10.58550 0.00130 0.01228 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.04400 11.07890 -0.03490 -0.31501 野村成長基金 28.07000 28.38000 -0.31000 -1.09232 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.82320 9.88530 -0.06210 -0.62821 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.82400 9.87560 -0.05160 -0.52250 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67510 9.69480 -0.01970 -0.20320 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.99040 10.05350 -0.06310 -0.62764 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.95670 10.00900 -0.05230 -0.52253 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.80890 9.82880 -0.01990 -0.20247 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.15110 10.18570 -0.03460 -0.33969 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.07960 10.10070 -0.02110 -0.20890 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91400 9.91220 0.00180 0.01816 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.50970 10.54550 -0.03580 -0.33948 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.38050 10.40220 -0.02170 -0.20861 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.21480 10.21280 0.00200 0.01958 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.05470 9.06470 -0.01000 -0.11032 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87080 9.90190 -0.03110 -0.31408 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.75530 9.77740 -0.02210 -0.22603 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.50290 13.51780 -0.01490 -0.11023 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.70710 12.74720 -0.04010 -0.31458 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.42040 10.44410 -0.02370 -0.22692 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.29630 10.33170 -0.03540 -0.34263 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98830 10.01240 -0.02410 -0.24070 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38920 9.39710 -0.00790 -0.08407 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95960 10.96890 -0.00930 -0.08479 野村泰國基金 44.61000 44.99000 -0.38000 -0.84463 野村高科技基金 10.85000 11.48000 -0.63000 -5.48780 野村貨幣市場基金 16.24370 16.24350 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.19000 17.21000 -0.02000 -0.11621 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06990 8.07620 -0.00630 -0.07801 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78290 11.79200 -0.00910 -0.07717 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339 野村精選貨幣市場基金 12.06860 12.06850 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 野村歐洲高股息基金季配型 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429 野村歐洲高股息基金累積型 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454 野村積極成長基金 11.85000 11.99000 -0.14000 -1.16764 野村優質基金 32.36000 33.35000 -0.99000 -2.96852 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71760 8.73750 -0.01990 -0.22775 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07590 8.08630 -0.01040 -0.12861 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89500 7.90000 -0.00500 -0.06329 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.55940 11.58580 -0.02640 -0.22787 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52120 10.53460 -0.01340 -0.12720 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31390 10.32050 -0.00660 -0.06395 野村環球基金-人民幣計價 15.17000 15.21000 -0.04000 -0.26298 野村環球基金-美元計價 12.09000 12.13000 -0.04000 -0.32976 野村環球基金-新臺幣計價 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346 野村鴻利基金 21.47000 21.99000 -0.52000 -2.36471 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84660 16.84650 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.63000 20.20000 -0.57000 -2.82178 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402 野村鑫平衡組合基金 14.67000 14.70000 -0.03000 -0.20408 野村鑫全球債券組合基金 13.22590 13.23310 -0.00720 -0.05441 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.90800 9.91340 -0.00540 -0.05447 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.91920 9.93300 -0.01380 -0.13893 凱基台商天下基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608 凱基台灣精五門基金 20.32000 20.55000 -0.23000 -1.11922 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.87850 10.89110 -0.01260 -0.11569 凱基亞太高股息基金 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280 凱基亞洲四金磚基金 17.81000 17.86000 -0.05000 -0.27996 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.52000 13.60000 -0.08000 -0.58824 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.28820 13.40750 -0.11930 -0.88980 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52830 11.52820 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.20000 26.59000 -0.39000 -1.46672 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.03000 20.06000 -0.03000 -0.14955 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.25340 20.37170 -0.11830 -0.58071 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.41000 18.51000 -0.10000 -0.54025 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.35560 18.52170 -0.16610 -0.89679 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05600 10.04260 0.01340 0.13343 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.01970 8.00900 0.01070 0.13360 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406 凱基資源國基金 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.71370 11.71540 -0.00170 -0.01451 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.95480 11.00230 -0.04750 -0.43173 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.67850 12.72950 -0.05100 -0.40064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.28000 15.25000 0.03000 0.19672 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.24000 29.27000 -0.03000 -0.10249 富邦NASDAQ-100基金 27.03000 26.95000 0.08000 0.29685 富邦上証180基金 31.62000 31.00000 0.62000 2.00000 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23290 0.23630 -0.00340 -1.43885 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.88000 6.95000 -0.07000 -1.00719 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.03000 7.22000 -0.19000 -2.63158 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.13000 41.60000 2.53000 6.08173 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.66920 11.69970 -0.03050 -0.26069 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.07320 11.11720 -0.04400 -0.39578 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.75580 10.78320 -0.02740 -0.25410 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.31830 10.34530 -0.02700 -0.26099 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.71230 9.75090 -0.03860 -0.39586 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44300 9.46710 -0.02410 -0.25457 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.84770 20.89670 -0.04900 -0.23449 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.21490 11.21170 0.00320 0.02854 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70660 10.70720 -0.00060 -0.00560 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.01550 13.04590 -0.03040 -0.23302 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92930 1.93270 -0.00340 -0.17592 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69610 9.71870 -0.02260 -0.23254 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.48510 1.48760 -0.00250 -0.16806 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58110 11.58480 -0.00370 -0.03194 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74670 1.74930 -0.00260 -0.14863 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10400 10.10720 -0.00320 -0.03166 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54330 1.54560 -0.00230 -0.14881 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.47000 14.61000 -0.14000 -0.95825 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.34000 23.89000 0.45000 1.88363 富邦日本東証基金 22.57000 22.34000 0.23000 1.02954 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.81000 41.83000 -0.02000 -0.04781 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.10000 45.85000 -0.75000 -1.63577 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.20000 49.62000 -0.42000 -0.84643 富邦台灣心基金 21.23000 22.05000 -0.82000 -3.71882 富邦台灣釆吉50基金 45.97000 46.28000 -0.31000 -0.66984 富邦台灣科技指數基金 52.79000 53.05000 -0.26000 -0.49010 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28820 0.29010 -0.00190 -0.65495 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30920 2.30300 0.00620 0.26921 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34140 0.34200 -0.00060 -0.17544 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68620 10.70700 -0.02080 -0.19427 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01450 2.00940 0.00510 0.25381 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32960 0.33020 -0.00060 -0.18171 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.26810 9.28610 -0.01800 -0.19384 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.91000 22.84000 0.07000 0.30648 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.64000 28.70000 -0.06000 -0.20906 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61900 15.61890 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 62.07000 64.21000 -2.14000 -3.33281 富邦科技基金 23.37000 24.46000 -1.09000 -4.45626 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.96360 38.72370 0.23990 0.61952 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.87840 37.64970 0.22870 0.60744 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.41330 37.24280 0.17050 0.45781 富邦恒生國企ETF基金 21.68000 21.23000 0.45000 2.11964 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.82000 13.09000 -0.27000 -2.06264 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.98000 32.62000 1.36000 4.16922 富邦高成長基金 23.74000 24.65000 -0.91000 -3.69168 富邦基金 12.65000 13.20000 -0.55000 -4.16667 富邦深証100基金 11.36000 11.13000 0.23000 2.06649 富邦富時歐洲ETF基金 20.92000 20.80000 0.12000 0.57692 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40120 0.40130 -0.00010 -0.02492 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22100 12.24250 -0.02150 -0.17562 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.58690 9.60380 -0.01690 -0.17597 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.96530 8.98110 -0.01580 -0.17592 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.81510 9.86590 -0.05080 -0.51490 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.92720 9.93790 -0.01070 -0.10767 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.81510 9.86590 -0.05080 -0.51490 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.92720 9.93790 -0.01070 -0.10767 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.29000 19.61000 -0.32000 -1.63182 富邦精準基金 44.74000 46.52000 -1.78000 -3.82631 富邦精銳中小基金 11.51000 11.99000 -0.48000 -4.00334 富邦臺灣公司治理100基金 20.80000 20.98000 -0.18000 -0.85796 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.00000 7.92000 0.08000 1.01010 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.12000 14.40000 -0.28000 -1.94444 富邦標普美國特別股ETF基金 19.39000 19.31000 0.08000 0.41429 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.16840 10.18470 -0.01630 -0.16004 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.19900 11.27910 -0.08010 -0.71016 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.81820 10.84420 -0.02600 -0.23976 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.98780 10.00380 -0.01600 -0.15994 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.95560 11.03400 -0.07840 -0.71053 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.56160 10.58690 -0.02530 -0.23897 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.30000 29.55000 -0.25000 -0.84602 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.22240 9.25450 -0.03210 -0.34686 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67690 9.71090 -0.03400 -0.35012 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.51580 9.55040 -0.03460 -0.36229 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.94860 9.98340 -0.03480 -0.34858 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.90950 9.94430 -0.03480 -0.34995 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74380 9.77940 -0.03560 -0.36403 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.79470 9.82990 -0.03520 -0.35809 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72100 8.74810 -0.02710 -0.30978 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.61820 9.64840 -0.03020 -0.31301 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22720 9.25890 -0.03170 -0.34237 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.52330 10.55610 -0.03280 -0.31072 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.23970 10.27170 -0.03200 -0.31154 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87680 9.90930 -0.03250 -0.32797 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33140 9.36160 -0.03020 -0.32259 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.68610 9.71840 -0.03230 -0.33236 富達卓越領航全球組合基金 14.77000 14.72000 0.05000 0.33967 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.94570 8.96800 -0.02230 -0.24866 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.56170 9.58570 -0.02400 -0.25037 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.37290 9.39780 -0.02490 -0.26496 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.93370 9.95840 -0.02470 -0.24803 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.84940 9.87410 -0.02470 -0.25015 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.68660 9.71270 -0.02610 -0.26872 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.43890 9.46320 -0.02430 -0.25678 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.72200 9.74820 -0.02620 -0.26877 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.41000 11.60000 -0.19000 -1.63793 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.77000 8.87000 -0.10000 -1.12740 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.95000 11.12000 -0.17000 -1.52878 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63460 9.63840 -0.00380 -0.03943 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.37810 9.39440 -0.01630 -0.17351 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.83400 8.83330 0.00070 0.00792 富蘭克林華美中華基金 14.23000 14.29000 -0.06000 -0.41987 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.97000 20.42000 -0.45000 -2.20372 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.46000 19.85000 -0.39000 -1.96474 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.10320 8.13890 -0.03570 -0.43863 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.39970 9.45540 -0.05570 -0.58908 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97390 10.03290 -0.05900 -0.58807 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.39610 9.43750 -0.04140 -0.43868 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06750 11.09220 -0.02470 -0.22268 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.95210 8.97210 -0.02000 -0.22291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.45310 9.47420 -0.02110 -0.22271 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.03910 13.05110 -0.01200 -0.09195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53100 10.54060 -0.00960 -0.09108 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.16120 10.18360 -0.02240 -0.21996 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.85160 7.86890 -0.01730 -0.21985 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.39820 9.41890 -0.02070 -0.21977 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.58410 10.58880 -0.00470 -0.04439 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.64040 7.64380 -0.00340 -0.04448 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.16080 9.16490 -0.00410 -0.04474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.46660 10.48930 -0.02270 -0.21641 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.90580 7.92300 -0.01720 -0.21709 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.31730 8.33380 -0.01650 -0.19799 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.50370 9.53770 -0.03400 -0.35648 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.12220 10.15840 -0.03620 -0.35636 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64350 12.66860 -0.02510 -0.19813 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.90000 10.07000 -0.17000 -1.68818 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.46000 8.30000 0.16000 1.92771 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.35000 10.17000 0.18000 1.76991 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.78100 12.78940 -0.00840 -0.06568 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.12000 9.95000 0.17000 1.70854 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.12000 9.95000 0.17000 1.70854 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.01000 40.33000 -1.32000 -3.27300 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28790 10.28770 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.24000 13.31000 -0.07000 -0.52592 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.71000 14.72000 -0.01000 -0.06793 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.67690 7.66910 0.00780 0.10171 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.12690 11.15120 -0.02430 -0.21791 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.08700 10.14640 -0.05940 -0.58543 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.25560 11.32180 -0.06620 -0.58471 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.27840 7.30110 -0.02270 -0.31091 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.65030 9.69120 -0.04090 -0.42203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.55820 10.60290 -0.04470 -0.42158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.88540 10.91930 -0.03390 -0.31046 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.67000 19.55000 0.12000 0.61381 復華人民幣貨幣市場基金 11.51750 11.51660 0.00090 0.00781 復華人生目標基金 35.70200 36.53070 -0.82870 -2.26850 復華大中華中小策略基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 復華中小精選基金 66.87000 69.27000 -2.40000 -3.46470 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612 復華台灣智能基金 11.45000 11.67000 -0.22000 -1.88518 復華全方位基金 27.34000 28.41000 -1.07000 -3.76628 復華全球大趨勢基金-美元 13.20000 13.27000 -0.07000 -0.52751 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.84000 19.86000 -0.02000 -0.10070 復華全球平衡基金-新臺幣 19.96000 20.12000 -0.16000 -0.79523 復華全球物聯網科技基金-美元 15.60000 15.69000 -0.09000 -0.57361 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908 復華全球原物料基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 復華全球消費基金-新臺幣 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47150 11.47430 -0.00280 -0.02440 復華全球債券基金 13.56730 13.60230 -0.03500 -0.25731 復華全球債券組合基金 14.71000 14.72000 -0.01000 -0.06793 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 復華全球戰略配置強基金-美元 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 復華有利貨幣市場基金 13.41960 13.41940 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.80000 13.87000 -0.07000 -0.50469 復華亞太成長基金 14.49000 14.51000 -0.02000 -0.13784 復華亞太神龍科技基金-美元 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 復華東協世紀基金 13.75000 13.84000 -0.09000 -0.65029 復華南非幣長期收益基金A 13.54000 13.68000 -0.14000 -1.02339 復華南非幣長期收益基金B 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093 復華南非幣短期收益基金A 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 復華美國新星基金-美元 12.18000 12.41000 -0.23000 -1.85334 復華美國新星基金-新臺幣 11.78000 11.95000 -0.17000 -1.42259 復華恒生基金 21.74000 21.46000 0.28000 1.30475 復華恒生單日反向一倍基金 8.20000 8.31000 -0.11000 -1.32371 復華恒生單日正向二倍基金 36.69000 35.76000 0.93000 2.60067 復華神盾基金 24.50820 25.13740 -0.62920 -2.50304 復華高成長基金 61.35000 63.72000 -2.37000 -3.71940 復華高益策略組合基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.37940 14.37920 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.05000 17.90000 0.15000 0.83799 復華富時台灣高股息低波動基金 49.30000 49.65000 -0.35000 -0.70493 復華復華基金 19.42000 20.17000 -0.75000 -3.71839 復華華人世紀基金 19.20000 19.35000 -0.15000 -0.77519 復華傳家二號基金 27.94380 28.60810 -0.66430 -2.32207 復華傳家基金 23.19180 23.78520 -0.59340 -2.49483 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 復華新興人民幣短期收益基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 復華新興市場10年期以上債券基金 18.63000 18.59000 0.04000 0.21517 復華新興市場高收益債券基金A 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 復華新興市場高收益債券基金B 6.11000 6.13000 -0.02000 -0.32626 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.95000 14.02000 -0.07000 -0.49929 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 復華滬深300 A股基金 24.07000 23.59000 0.48000 2.03476 復華數位經濟基金 54.03000 56.68000 -2.65000 -4.67537 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.92790 9.93790 -0.01000 -0.10062 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76930 9.77460 -0.00530 -0.05422 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.08400 10.09410 -0.01010 -0.10006 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.89170 9.89710 -0.00540 -0.05456 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.88520 9.90180 -0.01660 -0.16765 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.96210 9.93800 0.02410 0.24250 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.93730 9.95220 -0.01490 -0.14972 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01350 9.98750 0.02600 0.26033 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.93640 9.95130 -0.01490 -0.14973 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01600 9.98960 0.02640 0.26427 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30140 9.29750 0.00390 0.04195 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16000 9.18130 -0.02130 -0.23199 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.74540 8.72990 0.01550 0.17755 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37980 11.37480 0.00500 0.04396 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.21590 11.24200 -0.02610 -0.23217 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83260 10.81330 0.01930 0.17848 景順主流基金 18.69000 19.02000 -0.33000 -1.73502 景順台灣科技基金 32.57000 33.73000 -1.16000 -3.43908 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 19.97000 20.00000 -0.03000 -0.15000 景順全球康健基金 17.14000 17.06000 0.08000 0.46893 景順貨幣市場基金 15.91890 15.91880 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.24000 34.89000 -0.65000 -1.86300 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.80000 14.93000 -0.13000 -0.87073 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.74480 8.75450 -0.00970 -0.11080 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40820 8.41120 -0.00300 -0.03567 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05180 11.06400 -0.01220 -0.11027 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60060 10.60440 -0.00380 -0.03583 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.18000 8.26000 -0.08000 -0.96852 華南永昌中國A股基金(美元) 8.59000 8.69000 -0.10000 -1.15075 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56410 9.56770 -0.00360 -0.03763 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.34230 9.30750 0.03480 0.37389 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77840 9.78210 -0.00370 -0.03782 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.55330 9.51770 0.03560 0.37404 華南永昌永昌基金 19.13000 19.50000 -0.37000 -1.89744 華南永昌全球亨利組合基金 14.35050 14.36400 -0.01350 -0.09398 華南永昌全球神農水資源基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.62000 13.73000 -0.11000 -0.80117 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344 華南永昌物聯網精選基金 12.02000 12.32000 -0.30000 -2.43506 華南永昌策略報酬基金 10.06000 10.22000 -0.16000 -1.56556 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18210 16.18190 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.22030 24.67550 -0.45520 -1.84474 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92130 11.92120 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17960 10.18170 -0.00210 -0.02063 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.52050 10.52420 -0.00370 -0.03516 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93670 9.93880 -0.00210 -0.02113 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.23370 10.23750 -0.00380 -0.03712 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05610 10.06040 -0.00430 -0.04274 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.32840 10.33540 -0.00700 -0.06773 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91360 9.91790 -0.00430 -0.04336 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.17790 10.18480 -0.00690 -0.06775 華頓中小型基金 24.61000 25.15000 -0.54000 -2.14712 華頓中國多重機會平衡基金 12.37980 12.39030 -0.01050 -0.08474 華頓台灣基金 27.39000 28.70000 -1.31000 -4.56446 華頓平安貨幣市場基金 11.50350 11.50340 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.85000 16.99000 -0.14000 -0.82401 華頓全球高收益債券基金A 13.45510 13.46550 -0.01040 -0.07723 華頓全球高收益債券基金B 8.52500 8.53150 -0.00650 -0.07619 華頓全球黑鑽油源基金 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85600 2.85250 0.00350 0.12270 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.38620 13.35810 0.02810 0.21036 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45330 0.45430 -0.00100 -0.22012 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.66250 11.66320 -0.00070 -0.00600 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.64160 10.64370 -0.00210 -0.01973 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86720 10.85840 0.00880 0.08104 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.90860 9.90060 0.00800 0.08080 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.58310 11.62130 -0.03820 -0.32871 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.66500 10.70600 -0.04100 -0.38296 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.79000 12.05000 -0.26000 -2.15768 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.64000 10.87000 -0.23000 -2.11592 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.92000 12.23000 -0.31000 -2.53475 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41790 2.41550 0.00240 0.09936 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96950 1.96860 0.00090 0.04572 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.27770 12.30310 -0.02540 -0.20645 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.13570 10.15660 -0.02090 -0.20578 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38310 0.38400 -0.00090 -0.23438 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32830 0.32960 -0.00130 -0.39442 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.38000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.85000 17.85000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.38000 23.76000 -0.38000 -1.59933 匯豐全球趨勢組合基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 匯豐全球關鍵資源基金 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195 匯豐安富基金 24.91000 25.12000 -0.21000 -0.83599 匯豐成功基金 38.81000 39.11000 -0.30000 -0.76707 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44490 2.44610 -0.00120 -0.04906 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25040 2.25150 -0.00110 -0.04886 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.77030 11.79820 -0.02790 -0.23648 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.26140 8.28870 -0.02730 -0.32936 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38880 0.39030 -0.00150 -0.38432 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35280 0.35420 -0.00140 -0.39526 匯豐拉丁美洲基金 8.14000 8.20000 -0.06000 -0.73171 匯豐金磚動力基金 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97150 14.97140 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.18000 -0.02000 -0.38610 匯豐新鑽動力基金 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.63460 5.69970 -0.06510 -1.14217 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.13570 9.20120 -0.06550 -0.71186 匯豐龍鳳基金-A類型 50.10000 50.95000 -0.85000 -1.66830 匯豐龍鳳基金-I類型 50.10000 50.95000 -0.85000 -1.66830 匯豐龍騰電子基金 36.60000 37.45000 -0.85000 -2.26969 匯豐雙高收益債券組合基金 12.41980 12.44990 -0.03010 -0.24177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.38000 20.03000 -0.65000 -3.24513 新光中國成長基金(人民幣) 11.25000 11.39000 -0.14000 -1.22915 新光中國成長基金(美元) 12.29000 12.49000 -0.20000 -1.60128 新光中國成長基金(新臺幣) 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175 新光台灣富貴基金 23.13000 23.49000 -0.36000 -1.53257 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 新光全球生技醫療基金(美元) 11.46000 11.53000 -0.07000 -0.60711 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95030 9.95770 -0.00740 -0.07431 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.33970 9.28430 0.05540 0.59671 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65970 9.66680 -0.00710 -0.07345 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.05750 9.00380 0.05370 0.59641 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 新光吉星貨幣市場基金 15.42370 15.42360 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 新光多重資產基金(A累積)美元 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光亞洲精選基金-美金 24.62000 24.78000 -0.16000 -0.64568 新光亞洲精選基金-新台幣 23.96000 23.96000 0.00000 0.00000 新光兩岸優勢基金 13.41000 13.53000 -0.12000 -0.88692 新光店頭基金 25.07000 25.96000 -0.89000 -3.42835 新光南非幣保本基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 新光創新科技基金 15.28000 15.72000 -0.44000 -2.79898 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81430 9.82480 -0.01050 -0.10687 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.12270 10.14000 -0.01730 -0.17061 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.76830 9.77670 -0.00840 -0.08592 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.42460 9.43470 -0.01010 -0.10705 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73340 9.75070 -0.01730 -0.17742 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.38770 9.39700 -0.00930 -0.09897 新光澳幣八年期保本基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 新光澳幣十年期保本基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 新光澳幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05630 10.08540 -0.02910 -0.28854 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.05680 10.08580 -0.02900 -0.28753 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.95020 9.96180 -0.01160 -0.11644 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95020 9.96180 -0.01160 -0.11644 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96680 9.98940 -0.02260 -0.22624 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96660 9.98920 -0.02260 -0.22624 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94600 9.96850 -0.02250 -0.22571 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94840 9.97090 -0.02250 -0.22566 瑞銀全球創新趨勢基金 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97730 10.01000 -0.03270 -0.32667 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.76510 9.79720 -0.03210 -0.32764 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96540 9.99040 -0.02500 -0.25024 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.78810 9.81270 -0.02460 -0.25070 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.83600 9.85080 -0.01480 -0.15024 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.07680 10.09220 -0.01540 -0.15259 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.90160 13.91110 -0.00950 -0.06829 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.71910 8.72510 -0.00600 -0.06877 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.37980 36.33460 0.04520 0.12440 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.76670 36.68890 0.07780 0.21205 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.51000 38.41000 0.10000 0.26035 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07670 11.07360 0.00310 0.02799 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32050 10.30170 0.01880 0.18249 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.69110 12.90140 -0.21030 -1.63006 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.36220 10.56080 -0.19860 -1.88054 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.27000 10.42000 -0.15000 -1.43954 群益大印度基金-人民幣 13.11700 13.07020 0.04680 0.35807 群益大印度基金-美元 13.47560 13.46180 0.01380 0.10251 群益大印度基金-新臺幣 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.32270 12.31090 0.01180 0.09585 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.98080 13.00120 -0.02040 -0.15691 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.54330 11.53210 0.01120 0.09712 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.09590 11.11340 -0.01750 -0.15747 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.88830 9.87870 0.00960 0.09718 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.54380 9.55890 -0.01510 -0.15797 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.63960 9.63030 0.00930 0.09657 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.61520 9.63040 -0.01520 -0.15783 群益中小型股基金 46.23000 47.92000 -1.69000 -3.52671 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.71170 9.74830 -0.03660 -0.37545 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.84900 9.91140 -0.06240 -0.62958 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.84430 8.86380 -0.01950 -0.22000 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67100 8.70370 -0.03270 -0.37570 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.79340 8.84900 -0.05560 -0.62832 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.89710 7.91450 -0.01740 -0.21985 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.46770 11.47610 -0.00840 -0.07320 群益中國高收益債券基金-美元 11.31630 11.34460 -0.02830 -0.24946 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.60380 10.59790 0.00590 0.05567 群益中國新機會基金N-人民幣 9.12710 9.26640 -0.13930 -1.50328 群益中國新機會基金N-美元 9.15510 9.31850 -0.16340 -1.75350 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.37000 9.50000 -0.13000 -1.36842 群益中國新機會基金-人民幣 8.09460 8.21810 -0.12350 -1.50278 群益中國新機會基金-美元 9.78920 9.96390 -0.17470 -1.75333 群益中國新機會基金-新臺幣 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450 群益平衡王基金 19.21140 19.33840 -0.12700 -0.65672 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.75000 5.74000 0.01000 0.17422 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.67880 9.69430 -0.01550 -0.15989 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.09180 10.13370 -0.04190 -0.41347 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.82520 8.83940 -0.01420 -0.16064 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.20170 9.24000 -0.03830 -0.41450 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.93440 9.95300 -0.01860 -0.18688 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.78170 9.80000 -0.01830 -0.18673 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47840 9.49620 -0.01780 -0.18744 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40650 9.42400 -0.01750 -0.18570 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.99160 10.01030 -0.01870 -0.18681 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.08830 10.10710 -0.01880 -0.18601 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64520 9.66330 -0.01810 -0.18731 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.11530 10.11640 -0.00110 -0.01087 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.45790 7.45870 -0.00080 -0.01073 群益全球關鍵生技基金-美元 14.49450 14.54950 -0.05500 -0.37802 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 群益印度中小基金N-美元 10.25570 10.19670 0.05900 0.57862 群益印度中小基金N-新臺幣 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933 群益印度中小基金-人民幣 15.14060 15.01520 0.12540 0.83515 群益印度中小基金-美元 14.66830 14.58390 0.08440 0.57872 群益印度中小基金-新臺幣 16.24000 16.08000 0.16000 0.99502 群益多利策略組合基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 群益多重收益組合基金 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 群益多重資產組合基金 15.46000 15.49000 -0.03000 -0.19367 群益安家基金 23.45250 23.95470 -0.50220 -2.09646 群益安穩貨幣市場基金 16.06130 16.06110 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.63000 20.60000 0.03000 0.14563 群益亞太中小基金 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 群益亞太新趨勢平衡基金 17.23000 17.28000 -0.05000 -0.28935 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.60530 9.61170 -0.00640 -0.06659 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48460 7.48960 -0.00500 -0.06676 群益店頭市場基金 95.65000 99.18000 -3.53000 -3.55919 群益東方盛世基金 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 群益東協成長基金-人民幣 14.41640 14.50080 -0.08440 -0.58204 群益東協成長基金-美元 13.82270 13.93910 -0.11640 -0.83506 群益東協成長基金-新臺幣 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.16310 11.18570 -0.02260 -0.20204 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.73000 10.75290 -0.02290 -0.21297 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.04240 10.04510 -0.00270 -0.02688 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.00240 10.02260 -0.02020 -0.20154 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.61780 9.63830 -0.02050 -0.21269 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.99930 9.00160 -0.00230 -0.02555 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.06750 10.08900 -0.02150 -0.21310 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.78820 9.80800 -0.01980 -0.20188 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.78870 9.80960 -0.02090 -0.21306 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.03140 10.03410 -0.00270 -0.02691 群益長安基金 28.15000 29.02000 -0.87000 -2.99793 群益美國新創亮點基金-美元 14.19520 14.27050 -0.07530 -0.52766 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221 群益真善美基金 17.26670 17.38450 -0.11780 -0.67762 群益馬拉松基金 119.66000 122.69000 -3.03000 -2.46964 群益深証中小板基金 15.31000 15.00000 0.31000 2.06667 群益創新科技基金 31.43000 32.42000 -0.99000 -3.05367 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.45810 9.57550 -0.11740 -1.22605 群益華夏盛世基金N-美元 9.50850 9.65110 -0.14260 -1.47755 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.47000 9.58000 -0.11000 -1.14823 群益華夏盛世基金-人民幣 10.29980 10.42780 -0.12800 -1.22749 群益華夏盛世基金-美元 10.48440 10.64160 -0.15720 -1.47722 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.55000 16.73000 -0.18000 -1.07591 群益奧斯卡基金 26.48000 27.36000 -0.88000 -3.21637 群益新興金鑽基金-美元 13.34440 13.40100 -0.05660 -0.42236 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 22.80000 23.50000 -0.70000 -2.97872 群益道瓊美國地產ETF基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.41000 12.66000 -0.25000 -1.97472 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.56840 11.60680 -0.03840 -0.33084 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.38550 11.44450 -0.05900 -0.51553 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25470 11.30140 -0.04670 -0.41322 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68850 8.71720 -0.02870 -0.32923 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37850 9.42710 -0.04860 -0.51554 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.96640 9.00360 -0.03720 -0.41317 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.52000 29.40000 -0.88000 -2.99320 德信中國精選成長基金 12.05000 12.16000 -0.11000 -0.90461 德信台灣主流中小基金 18.28000 19.11000 -0.83000 -4.34328 德信新興股票組合基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 德信萬保貨幣市場基金 11.91710 11.91690 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.65260 10.64340 0.00920 0.08644 德信數位時代基金 27.31000 27.96000 -0.65000 -2.32475 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64430 11.64410 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.15000 16.46000 -0.31000 -1.88335 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.85000 18.79000 0.06000 0.31932 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.93010 9.89980 0.03030 0.30607 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.93630 13.89380 0.04250 0.30589 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26330 8.26920 -0.00590 -0.07135 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.42600 11.44130 -0.01530 -0.13373 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.52250 11.53880 -0.01630 -0.14126 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.96700 12.99930 -0.03230 -0.24847 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.51000 18.41000 0.10000 0.54318 摩根中小基金 24.20000 24.98000 -0.78000 -3.12250 摩根中國A股基金 14.72000 14.78000 -0.06000 -0.40595 摩根中國A股基金(美元) 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312 摩根中國亮點基金 13.70000 13.80000 -0.10000 -0.72464 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.74950 11.70860 0.04090 0.34932 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.66390 12.63200 0.03190 0.25253 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.22190 10.21740 0.00450 0.04404 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.00470 12.95940 0.04530 0.34955 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.45540 14.41900 0.03640 0.25244 摩根台灣金磚基金 20.22000 20.73000 -0.51000 -2.46020 摩根台灣增長基金 49.99000 50.81000 -0.82000 -1.61386 摩根平衡基金 27.80000 27.97000 -0.17000 -0.60779 摩根全球α基金 18.68000 18.60000 0.08000 0.43011 摩根全球平衡基金 15.35730 15.38540 -0.02810 -0.18264 摩根全球發現基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79900 9.80020 -0.00120 -0.01224 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62730 10.63100 -0.00370 -0.03480 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.18360 10.19110 -0.00750 -0.07359 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31180 11.31310 -0.00130 -0.01149 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74850 10.74480 0.00370 0.03444 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.61010 13.60540 0.00470 0.03455 摩根亞洲基金 56.68000 56.88000 -0.20000 -0.35162 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.85820 8.86170 -0.00350 -0.03950 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25790 10.27550 -0.01760 -0.17128 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.20210 9.21900 -0.01690 -0.18332 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60510 12.61020 -0.00510 -0.04044 摩根東方內需機會基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867 摩根東方科技基金 35.44000 35.73000 -0.29000 -0.81164 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 摩根金龍收成基金 22.25000 22.43000 -0.18000 -0.80250 摩根第一貨幣市場基金 15.06290 15.06280 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.21000 14.28000 -0.07000 -0.49020 摩根新金磚五國基金 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554 摩根新絲路基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 摩根新興35基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262 摩根新興日本基金 24.51000 24.59000 -0.08000 -0.32534 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.89750 7.93490 -0.03740 -0.47134 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92930 9.95480 -0.02550 -0.25616 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.92630 9.98010 -0.05380 -0.53907 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.99690 11.04930 -0.05240 -0.47424 摩根新興科技基金 57.20000 59.11000 -1.91000 -3.23126 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.43680 8.44420 -0.00740 -0.08763 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56400 10.57330 -0.00930 -0.08796 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95410 8.98170 -0.02760 -0.30729 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.84780 9.90670 -0.05890 -0.59455 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.47860 9.54470 -0.06610 -0.69253 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.13040 10.16160 -0.03120 -0.30704 摩根龍揚基金 33.29000 33.56000 -0.27000 -0.80453 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 摩根環球股票收益基金-累積型 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42440 9.42520 -0.00080 -0.00849 摩根總收益組合基金-累積型 11.27850 11.27950 -0.00100 -0.00887 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.08000 25.85000 -0.77000 -2.97872 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82110 11.85380 -0.03270 -0.27586 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.20060 11.23020 -0.02960 -0.26358 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12630 10.15170 -0.02540 -0.25020 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51110 10.54020 -0.02910 -0.27609 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.98700 10.01340 -0.02640 -0.26365 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.02310 9.04570 -0.02260 -0.24984 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.69930 10.76060 -0.06130 -0.56967 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30500 10.32170 -0.01670 -0.16180 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.90050 9.91430 -0.01380 -0.13919 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.62580 9.59970 0.02610 0.27188 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.75310 9.76660 -0.01350 -0.13823 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48220 9.45650 0.02570 0.27177 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.72620 11.75680 -0.03060 -0.26027 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.55440 11.58500 -0.03060 -0.26413 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.32200 10.31900 0.00300 0.02907 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.23470 11.26400 -0.02930 -0.26012 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.05320 11.08240 -0.02920 -0.26348 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87700 9.87410 0.00290 0.02937 聯邦金鑽平衡基金 22.82000 23.32720 -0.50720 -2.17429 聯邦貨幣市場基金 13.14500 13.14490 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.78920 10.80070 -0.01150 -0.10647 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.31430 8.32320 -0.00890 -0.10693 聯邦精選科技基金 12.55000 12.91000 -0.36000 -2.78854 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06790 16.09530 -0.02740 -0.17024 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.14950 12.25010 -0.10060 -0.82122 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.03770 12.13620 -0.09850 -0.81162 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.59470 11.68960 -0.09490 -0.81183 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63780 11.68130 -0.04350 -0.37239 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99030 11.01070 -0.02040 -0.18527 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55990 10.59940 -0.03950 -0.37266 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68300 8.69910 -0.01610 -0.18508 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.37000 36.70000 -0.33000 -0.89918 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.69000 15.73000 -0.04000 -0.25429 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.61000 0.04000 0.25625 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.53000 20.56000 -0.03000 -0.14591 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.73000 18.75000 -0.02000 -0.10667 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.88000 15.90000 -0.02000 -0.12579 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.42000 14.44000 -0.02000 -0.13850 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.45000 -0.04000 -0.21680 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.33000 17.35000 -0.02000 -0.11527 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.79000 14.82000 -0.03000 -0.20243 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.75000 14.78000 -0.03000 -0.20298 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 聯博貨幣市場基金 14.98270 14.98260 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.60330 -0.00330 -0.03112 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.35460 14.37830 -0.02370 -0.16483 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.84370 7.84620 -0.00250 -0.03186 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.44000 14.48000 -0.04000 -0.27624 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.99000 22.90000 -0.91000 -3.97380 瀚亞中國基金-人民幣 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 瀚亞中國基金-新台幣 14.15000 14.18000 -0.03000 -0.21157 瀚亞巴西基金 5.38000 5.40000 -0.02000 -0.37037 瀚亞外銷基金 41.53000 42.96000 -1.43000 -3.32868 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.19000 10.15000 0.04000 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