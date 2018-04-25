盤前財經大事搶先讀2018年4月25日

今日操盤前瞻

法說會：聯電、中裕、嘉鋼、群電

日本 2 月所有產業活動指數

美國 4 月 20 日當週 MBA 抵押貸款申請活動指數

美國 4 月 20 日當週 EIA 原油庫存變動

推特發布第一季財報

當沖降稅延長添變數 財政部籲各黨團支持完成立法 避免衝擊台股

當沖降稅上路添變數，財政部今 (24) 日表示，證券交易稅條例第 2 條之 2 修正案因國民黨團提出復議，導致立法院未能於本日函送總統府公布，因當沖降稅措施 4 月 27 日施行屆滿，若修正案總統未能於 4 月 26 日公布施行，自 4 月 28 日起現股當沖將回復課徵千分之 3 證券交易稅，恐引發投資人不確定性臆測，將對台股造成衝擊。閱讀全文...

李紀珠才出面宣布合併案 晚間驚傳請辭 新光金駁斥子虛烏有

新光金 (2888-TW) 副董事長李紀珠今 (24) 日下午才到證交所宣布新光金合併元富證，晚間竟爆出請辭消息，震撼金融圈，對此，新光金回應表示，所有重訊一定要經過他簽名，但他根本沒有簽過，「根本子虛烏有的事」。閱讀全文...

〈新光金併元富證〉證券併購三部曲最終章 吳東進金控版圖圓滿了

新光金 (2888-TW) 董事長吳東進成立金控以來，除了壽險、銀行，對於併購元富證其實規劃了「併購三部曲」，但因新光金過去營運多是吊車尾，好不容易在去年體質大舉改善之下，正式併購元富證，成了新光金完備金控版圖的首要任務。閱讀全文...

國巨 Q1 每股稅後純益達 12 元 單季毛利率首破 50%

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布第 1 季財報，單季每股稅後純益衝破 10 元大關，來到 12.15 元，超過市場預期的 8-10 元。而單季毛利率達 51.4%，也是首度超過 50% 大關。法人預估，以這樣的獲利水準計算，國巨今年每股有機會賺到 40 元。閱讀全文...

利率波動將衝擊市場 專家：美股恐重挫 30% 至 40%

財富顧問指出，利率波動可能真的成為美股的一根刺，投資者恐怕還沒準備好面對潛在的劇烈下跌。Taurus 財富管理公司執行董事 Rainer Michael Preiss 指出，美股恐怕要下挫 30% 至 40%，但他沒有具體指出這樣深邃跌幅的發生時間。閱讀全文...