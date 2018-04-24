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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          中和              昶和     東泥     奇力新     
宏洲     富邦H股正2 富邦科技          本盟              大統染   興泰     達欣工     
嘉裕     富邦臺灣加權正2 富邦摩台          永冠-KY           海悅     達新                
東華     群益臺灣加權反1 富邦發達          科妍              銘旺科   立益                
大東     正道     富邦金融          上緯投控          卓越     怡華                
立益     友旺     元大MSCI台灣          康聯-KY           統領     昶和                
佳和     同開     永豐臺灣加權          中鋼構                     大統染              
昶和     悠克     富邦日本          世紀鋼                     亞崴                
三洋紡            國泰日經225          國巨                       程泰                
本盟              元大日經225          海悅                       科妍                
瑞利              元大韓國          威盛                       士紙                
樂士              元大美債7-10正2          承啟                       高興昌              
正峰新            元大美債7-10反1          統懋                       東明-KY             
億泰              元大S&P日圓反1          太空梭                     世紀鋼              
毛寶              富邦歐洲          麗臺                       映泰                
燁興              FH彭博高收益債          大毅                       隴華                
中鴻              FH彭博新興債          強茂                       玉晶光              
聚亨              第一金工業30反1          海華                       世芯-KY             
千興              FH富時高息低波          柏承                       拓凱                
威致              亞泥              晶心科                     傳奇                
華豐              味全              無敵                       東科-KY             
首利              味王              偉聯                       亞弘電              
麗正              愛之味            台南-KY                    遠雄來              
東訊              泰山              杜康-DR                    夏都                
華泰              福壽              陽光能源-DR                   欣欣                
錸德              台榮              慶豐富                     統領                
倫飛              福懋油            川飛                       杜康-DR             
威盛              聯華                                         晨訊科-DR            
銘旺科            聯華食                                       友佳-DR             
統懋              台苯                                         精熙-DR             
翔耀              上曜                                         一零四              
太空梭            大洋                                         欣天然              
新利虹            恆大                                         新海                
麗臺              炎洲                                         秋雨                
華映              遠東新                                       欣高                
吉祥全            宏洲                                         台數科              
憶聲              廣豐                                         南六                
科風              嘉裕                                         基勝-KY             
建碁              東華                                         威宏-KY             
和鑫              大東                                         波力-KY             
力特              立益                                         政伸                
喬鼎              佳和                                         吉源-KY             
正達              聯發                                                             
晟鈦              聚隆                                                             
新世紀            南緯                                                             
誠創              昶和                                                             
嘉威              大統染                                                           
力銘              三洋紡                                                           
亞太電            台南                                                             
達能              弘裕                                                             
清惠              本盟                                                             
慧友              聚陽                                                             
勁永              正道                                                             
捷泰              永大                                                             
互億              瑞利                                                             
天瀚              中興電                                                           
迅杰              亞力                                                             
華上              日馳                                                             
光麗-KY           鑽全                                                             
元晶              樂士                                                             
華冠              正峰新                                                           
裕豐              巨庭                                                             
寶徠              喬福                                                             
新建              錩泰                                                             
皇普              上銀                                                             
日勝生            百達-KY                                                          
台船              大同                                                             
台南-KY           瑞智                                                             
康師傅-DR          智伸科                                                           
聖馬丁-DR          寶一                                                             
神州-DR           高力                                                             
耀傑-DR           華電                                                             
同方友友-DR          億泰                                                             
晨訊科-DR          榮星                                                             
友佳-DR           合機                                                             
陽光能源-DR          台肥                                                             
精熙-DR           毛寶                                                             
中福              日勝化                                                           
雷虎              喬山                                                             
中視              和康生                                                           
秋雨              神隆                                                             
慶豐富            景岳                                                             
國光生            旭富                                                             
                  德淵                                                             
                  冠軍                                                             
                  和成                                                             
                  華紙                                                             
                  燁興                                                             
                  高興昌                                                           
                  第一銅                                                           
                  中鴻                                                             
                  聚亨                                                             
                  千興                                                             
                  威致                                                             
                  海光                                                             
                  中橡                                                             
                  華豐                                                             
                  鑫永銓                                                           
                  申豐                                                             
                  中華                                                             
                  麗清                                                             
                  首利                                                             
                  信錦                                                             
                  川湖                                                             
                  麗正                                                             
                  東訊                                                             
                  華泰                                                             
                  錸德                                                             
                  敬鵬                                                             
                  廷鑫                                                             
                  倫飛                                                             
                  威盛                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新利虹                                                           
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  華新科                                                           
                  宏達電                                                           
                  憶聲                                                             
                  星通                                                             
                  文曄                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  立德                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  虹冠電                                                           
                  聯德                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  台端                                                             
                  誠研                                                             
                  綠能                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  通嘉                                                             
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  立積                                                             
                  傳奇                                                             
                  鑫禾                                                             
                  虹堡                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  聚碩                                                             
                  上福                                                             
                  金橋                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  巨路                                                             
                  居易                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  康舒                                                             
                  淳安                                                             
                  華上                                                             
                  樺漢                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鈺邦                                                             
                  矽創                                                             
                  華冠                                                             
                  凌巨                                                             
                  南茂                                                             
                  無敵                                                             
                  菱光                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  新建                                                             
                  冠德                                                             
                  皇普                                                             
                  宏盛                                                             
                  聯上發                                                           
                  日勝生                                                           
                  建國                                                             
                  工信                                                             
                  長虹                                                             
                  台船                                                             
                  益航                                                             
                  新興                                                             
                  榮運                                                             
                  大榮                                                             
                  華航                                                             
                  萬海                                                             
                  台航                                                             
                  漢翔                                                             
                  台驊投控                                                         
                  遠雄港                                                           
                  四維航                                                           
                  晶華                                                             
                  臺企銀                                                           
                  第一保                                                           
                  群益證                                                           
                  欣欣                                                             
                  台南-KY                                                          
                  大洋-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  巨騰-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  匯僑                                                             
                  雷虎                                                             
                  大華                                                             
                  欣巴巴                                                           
                  豐泰                                                             
                  美利達                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  裕融                                                             
                  佳龍                                                             
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  jpp-KY                                                           
                  億豐                                                             
                  泰昇-KY                                                          
                  政伸
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