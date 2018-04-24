「富邦H股」、「富邦H股正2」及「富邦H股反1」3檔ETF簡稱自2018.05.02起變更公告

富邦證券投資信託股份有限公司發行之「富邦 H 股」、「富邦 H 股正 2」及「富邦 H 股反 1」等 3 檔 ETF，自 107 年 5 月 2 日起中文簡稱分別變更為「富邦恒生國企」、「富邦恒生國企正 2」及「富邦恒生國企反 1」，請查照。

一、富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金（證券代碼：00700）基本資料：

(一) 原基金中文名稱：富邦香港 H 股證券投資信託基金

(二) 變更後基金中文名稱：富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金

(三) 原基金中文簡稱：富邦 H 股

(四) 變更後基金中文簡稱：富邦恒生國企

(五) 原基金英文名稱：Fubon Hang Seng H-Share ETF

(六) 變更後基金英文名稱：Fubon Hang Seng China Enterprises ETF

(七) 原基金英文簡稱：FB H-Share

(八) 變更後基金英文簡稱：Fubon Hang Seng China Enterprises

二、富邦恒生國企 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦恒生國企單日正向兩倍證券投資信託基金（證券代碼：00665L）基本資料：

(一) 原基金中文名稱：富邦香港 H 股 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦香港 H 股單日正向兩倍證券投資信託基金

(二) 變更後基金中文名稱：富邦恒生國企 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦恒生國企單日正向兩倍證券投資信託基金

(三) 原基金中文簡稱：富邦 H 股正 2

(四) 變更後基金中文簡稱：富邦恒生國企正 2

(五) 原基金英文名稱：Fubon Hang Seng H-Share Leveraged Index ETF

(六) 變更後基金英文名稱：Fubon Hang Seng China Enterprises Leveraged Index ETF

(七) 原基金英文簡稱：FB H-Share L2XI

(八) 變更後基金英文簡稱：Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI

三、富邦恒生國企 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦恒生國企單日反向一倍證券投資信託基金（證券代碼：00666R）基本資料：

(一) 原基金中文名稱：富邦香港 H 股 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦香港 H 股單日反向一倍證券投資信託基金

(二) 變更後基金中文名稱：富邦恒生國企 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦恒生國企單日反向一倍證券投資信託基金

(三) 原基金中文簡稱：富邦 H 股反 1

(四) 變更後基金中文簡稱：富邦恒生國企反 1

(五) 原基金英文名稱：Fubon Hang Seng H-Share Inverse Index ETF

(六) 變更後基金英文名稱：Fubon Hang Seng China Enterprises Inverse Index ETF

(七) 原基金英文簡稱：FB H-Share INI

(八) 變更後基金英文簡稱：Fubon Hang Seng China Enterprises INI