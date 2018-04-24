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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/23  107/04/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.37450   10.37410   0.00040    0.00386
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.58260    9.59990  -0.01730   -0.18021
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.80070    9.81750  -0.01680   -0.17112
中國信託台灣活力基金                                             15.96000   15.99000  -0.03000   -0.18762
中國信託台灣優勢基金                                             18.02000   18.16000  -0.14000   -0.77093
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.69220    9.68740   0.00480    0.04955
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22230    9.21780   0.00450    0.04882
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19780   10.20080  -0.00300   -0.02941
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70090    9.70390  -0.00300   -0.03092
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.01520   10.07200  -0.05680   -0.56394
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.81060    8.86060  -0.05000   -0.56430
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.09180   11.16490  -0.07310   -0.65473
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.10390   10.17050  -0.06660   -0.65484
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.96000   10.07000  -0.11000   -1.09235
中國信託智能運動基金-美元                                        10.16000   10.29000  -0.13000   -1.26336
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96990   10.96960   0.00030    0.00273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.55370    9.56650  -0.01280   -0.13380
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.35390    9.36640  -0.01250   -0.13346
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.76230    9.77900  -0.01670   -0.17077
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.55310    9.56950  -0.01640   -0.17138
中國信託精穩基金                                                 17.98780   17.99050  -0.00270   -0.01501
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.04000   11.09000  -0.05000   -0.45086
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元大2001基金                                                     66.94000   67.87000  -0.93000   -1.37027
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.51150   37.72640  -0.21490   -0.56963
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27830   11.27720   0.00110    0.00975
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85800   10.83770   0.02030    0.18731
元大上證50基金                                                   31.19000   30.87000   0.32000    1.03661
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.77000   13.08000  -0.31000   -2.37003
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.89000   12.15000  -0.26000   -2.13992
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.04000   13.18000  -0.14000   -1.06222
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.37800   13.53400  -0.15600   -1.15265
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.22000   17.38100  -0.16100   -0.92630
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.13200   11.23900  -0.10700   -0.95204
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.18400   11.27100  -0.08700   -0.77189
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.12000    3.16000  -0.04000   -1.26582
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.59000   14.73000  -0.14000   -0.95044
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.27640   47.30410  -0.02770   -0.05856
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33450   10.34830  -0.01380   -0.13336
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62570    9.63860  -0.01290   -0.13384
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.93400    9.92970   0.00430    0.04330
元大巴西指數基金                                                  6.61800    6.68000  -0.06200   -0.92814
元大巴菲特基金                                                   30.14000   30.71000  -0.57000   -1.85607
元大日經225基金                                                  27.89000   27.98000  -0.09000   -0.32166
元大台商收成基金                                                 23.63000   23.84000  -0.21000   -0.88087
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.92000   12.81000   0.11000    0.85870
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.17000   35.84000  -0.67000   -1.86942
元大台灣中型100基金                                              32.74000   33.05000  -0.31000   -0.93797
元大台灣加權股價指數基金                                         24.52100   24.73700  -0.21600   -0.87319
元大台灣卓越50基金                                               79.78000   80.44000  -0.66000   -0.82049
元大台灣金融基金                                                 17.06000   17.04000   0.02000    0.11737
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.81000   30.97000  -0.16000   -0.51663
元大台灣高股息基金                                               25.61000   25.74000  -0.13000   -0.50505
元大台灣電子科技基金                                             35.02000   35.39000  -0.37000   -1.04549
元大全球ETF成長組合基金                                          10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.42000   14.48000  -0.06000   -0.41436
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.33000   12.36000  -0.03000   -0.24272
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.67900   12.71100  -0.03200   -0.25175
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.94000    9.03000  -0.09000   -0.99668
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.84000    6.91000  -0.07000   -1.01302
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.44000    6.45000  -0.01000   -0.15504
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.12500   10.20000  -0.07500   -0.73529
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.26240   10.28550  -0.02310   -0.22459
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.49290    9.51430  -0.02140   -0.22492
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.18830    9.18800   0.00030    0.00327
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.55080    8.55050   0.00030    0.00351
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.86000   13.97000  -0.11000   -0.78740
元大全球農業商機基金                                             16.07000   16.18000  -0.11000   -0.67985
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
元大印尼指數基金                                                  9.29500    9.36200  -0.06700   -0.71566
元大印度指數基金                                                  9.67200    9.65500   0.01700    0.17607
元大印度基金                                                     12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
元大多多基金                                                     20.13000   20.43000  -0.30000   -1.46843
元大多福基金                                                     57.52000   58.30000  -0.78000   -1.33791
元大亞太成長基金                                                  9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.63700    8.66010  -0.02310   -0.26674
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.19270    7.21190  -0.01920   -0.26623
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.00700   10.08500  -0.07800   -0.77343
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01300   10.01600  -0.00300   -0.02995
元大卓越基金                                                     50.60000   51.36000  -0.76000   -1.47975
元大店頭基金                                                      9.31000    9.60000  -0.29000   -3.02083
元大泛歐成長基金                                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19930   10.19790   0.00140    0.01373
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.13460    9.09580   0.03880    0.42657
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.19280   30.15310   0.03970    0.13166
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.95080   36.11220  -0.16140   -0.44694
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.45470   19.33460   0.12010    0.62117
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.49800   18.72800  -0.23000   -1.22811
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.84230   36.88000  -0.03770   -0.10222
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.61740   20.56810   0.04930    0.23969
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.74230   17.82390  -0.08160   -0.45781
元大高科技基金                                                   18.77000   18.79000  -0.02000   -0.10644
元大得利貨幣市場基金                                             16.22950   16.22900   0.00050    0.00308
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96500   11.96460   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.12000   14.40000  -0.28000   -1.94444
元大華夏中小基金                                                  8.40000    8.50000  -0.10000   -1.17647
元大新中國基金-人民幣                                            11.07000   11.26000  -0.19000   -1.68739
元大新中國基金-美元                                              11.36900   11.57500  -0.20600   -1.77970
元大新中國基金-新台幣                                            10.79000   10.96000  -0.17000   -1.55109
元大新主流基金                                                   27.22000   27.51000  -0.29000   -1.05416
元大新東協平衡基金-美元                                          10.26700   10.31800  -0.05100   -0.49428
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
元大新興市場ESG策略基金                                          12.92000   13.09000  -0.17000   -1.29870
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.56790   10.68680  -0.11890   -1.11259
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.73090   10.85730  -0.12640   -1.16419
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.79340   10.89560  -0.10220   -0.93799
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.58360    9.67430  -0.09070   -0.93754
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.88480    9.89730  -0.01250   -0.12630
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.60560    9.61770  -0.01210   -0.12581
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57570    9.56600   0.00970    0.10140
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.30980    9.30040   0.00940    0.10107
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.64680    9.65850  -0.01170   -0.12114
元大新興亞洲基金                                                 11.87000   12.01000  -0.14000   -1.16570
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.63090    9.68780  -0.05690   -0.58734
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.51010    9.56640  -0.05630   -0.58852
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.43740    9.47150  -0.03410   -0.36003
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.31680    9.35050  -0.03370   -0.36041
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08050   15.08000   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     38.53000   39.07000  -0.54000   -1.38213
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
元大實質多重資產基金-美元                                         9.89600    9.98800  -0.09200   -0.92111
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.76000   14.83000  -0.07000   -0.47202
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.73000   15.44000   0.29000    1.87824
元大精準中小基金                                                 22.63000   22.92000  -0.29000   -1.26527
元大摩臺基金                                                     37.51000   37.83000  -0.32000   -0.84589
元大標普500基金                                                  23.61000   23.77000  -0.16000   -0.67312
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.81000   13.70000   0.11000    0.80292
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.40000   30.88000  -0.48000   -1.55440
元大標智滬深300基金                                              18.29000   18.23000   0.06000    0.32913
元大歐洲50基金                                                   24.83000   24.79000   0.04000    0.16136
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.57570    9.59420  -0.01850   -0.19282
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13900   10.13790   0.00110    0.01085
元大績效基金                                                     56.42000   57.07000  -0.65000   -1.13895
元大韓國KOSPI200基金                                             24.26000   24.10000   0.16000    0.66390
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.40000   15.59000  -0.19000   -1.21873
日盛上選基金                                                     33.33000   33.64000  -0.31000   -0.92152
日盛小而美基金                                                   19.21000   19.66000  -0.45000   -2.28891
日盛中國內需動力基金                                             10.81000   10.99000  -0.18000   -1.63785
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71240   11.71960  -0.00720   -0.06144
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.99420   10.00030  -0.00610   -0.06100
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.03350   12.04300  -0.00950   -0.07888
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.26190   10.27000  -0.00810   -0.07887
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78300   10.78060   0.00240    0.02226
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.17960    9.17750   0.00210    0.02288
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.62000   11.73000  -0.11000   -0.93777
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.11000   12.25000  -0.14000   -1.14286
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.93000   12.04000  -0.11000   -0.91362
日盛日盛基金                                                     13.66000   13.73000  -0.07000   -0.50983
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
日盛全球抗暖化基金                                               10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.08950   10.10290  -0.01340   -0.13264
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.63970    9.65250  -0.01280   -0.13261
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.80780    9.81380  -0.00600   -0.06114
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.37300    9.37870  -0.00570   -0.06078
日盛全球新興債券基金A                                            10.86470   10.87600  -0.01130   -0.10390
日盛全球新興債券基金B                                             8.56980    8.57870  -0.00890   -0.10375
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43940    2.44170  -0.00230   -0.09420
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.72870    1.73030  -0.00160   -0.09247
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38190    0.38240  -0.00050   -0.13075
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27160    0.27200  -0.00040   -0.14706
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.54890   12.55600  -0.00710   -0.05655
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.77460    8.77950  -0.00490   -0.05581
日盛亞洲機會基金                                                  7.57000    7.68000  -0.11000   -1.43229
日盛首選基金                                                     17.60000   17.77000  -0.17000   -0.95667
日盛高科技基金                                                   17.64000   17.79000  -0.15000   -0.84317
日盛貨幣市場基金                                                 14.74740   14.74690   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   39.89000   40.02000  -0.13000   -0.32484
日盛精選五虎基金                                                 38.37000   39.21000  -0.84000   -2.14231
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46490   13.46450   0.00040    0.00297
台新2000高科技基金                                               34.84000   35.36000  -0.52000   -1.47059
台新MSCI中國基金                                                 21.49000   21.76000  -0.27000   -1.24081
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.54000   18.32000   0.22000    1.20087
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.38000   20.71000  -0.33000   -1.59343
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14110   14.14060   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77630    9.77500   0.00130    0.01330
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.88790   10.89190  -0.00400   -0.03672
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.94480    9.92580   0.01900    0.19142
台新中國通基金                                                   48.60000   49.17000  -0.57000   -1.15924
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   15.90800   16.09000  -0.18200   -1.13114
台新中國精選中小基金                                             11.80000   11.99000  -0.19000   -1.58465
台新主流基金                                                     24.76000   24.95000  -0.19000   -0.76152
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.11000   18.14000  -0.03000   -0.16538
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61920    0.62170  -0.00250   -0.40212
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.74000   13.76000  -0.02000   -0.14535
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46930    0.47120  -0.00190   -0.40323
台新台灣中小基金                                                 38.20000   38.68000  -0.48000   -1.24095
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.23210    9.27600  -0.04390   -0.47326
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.35290    9.42340  -0.07050   -0.74814
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.39000    8.44000  -0.05000   -0.59242
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.34030   10.41830  -0.07800   -0.74868
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.66660   10.70210  -0.03550   -0.33171
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.35930   11.39710  -0.03780   -0.33166
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
台新印度基金                                                     15.70000   15.77000  -0.07000   -0.44388
台新亞美短期債券基金                                             10.86760   10.87490  -0.00730   -0.06713
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.78210    8.78640  -0.00430   -0.04894
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30510    0.30600  -0.00090   -0.29412
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.96170   11.96760  -0.00590   -0.04930
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40950    0.41070  -0.00120   -0.29218
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07610   11.07570   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               30.44510   30.57620  -0.13110   -0.42876
台新智慧生活基金-美元                                            10.12110   10.17120  -0.05010   -0.49257
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.27610    9.30190  -0.02580   -0.27736
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.04030    9.04470  -0.00440   -0.04865
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.77600    9.80310  -0.02710   -0.27644
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53450    9.53910  -0.00460   -0.04822
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.41170   10.40390   0.00780    0.07497
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34880    0.34930  -0.00050   -0.14314
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90790    7.90200   0.00590    0.07466
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27840    0.27880  -0.00040   -0.14347
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.28000    6.34000  -0.06000   -0.94637
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.46500   10.53300  -0.06800   -0.64559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.84000   20.86000  -0.02000   -0.09588
未來資產全球大消費基金                                           14.57000   14.67000  -0.10000   -0.68166
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.64000    8.70000  -0.06000   -0.68966
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.90660   11.91630  -0.00970   -0.08140
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.76200    9.77000  -0.00800   -0.08188
未來資產亞洲新富基金                                             21.15000   21.28000  -0.13000   -0.61090
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54940   12.54910   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
未來資產新興市場債券基金A                                         8.88340    8.89790  -0.01450   -0.16296
未來資產新興市場債券基金B                                         6.89150    6.90270  -0.01120   -0.16226
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98200   10.98100   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21240   10.20620   0.00620    0.06075
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.42960    9.46330  -0.03370   -0.35611
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56940   10.56840   0.00100    0.00946
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57810    8.61350  -0.03540   -0.41098
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.67620    9.68160  -0.00540   -0.05578
永豐中小基金                                                     50.49000   50.87000  -0.38000   -0.74700
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.86540    1.87670  -0.01130   -0.60212
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.41890    2.42110  -0.00220   -0.09087
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.86280    8.91190  -0.04910   -0.55095
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.14860   11.15310  -0.00450   -0.04035
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.57000    4.65000  -0.08000   -1.72043
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.39000   21.78000  -0.39000   -1.79063
永豐主流品牌基金                                                 17.25000   17.31000  -0.06000   -0.34662
永豐永豐基金                                                     34.62000   34.86000  -0.24000   -0.68847
永豐亞洲民生消費基金                                             12.20000   12.33000  -0.13000   -1.05434
永豐南非幣2021保本基金                                           12.84970   12.84900   0.00070    0.00545
永豐高科技基金                                                   24.17000   24.10000   0.07000    0.29046
永豐貨幣市場基金                                                 13.86280   13.86240   0.00040    0.00289
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05760    2.07390  -0.01630   -0.78596
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.45880    2.46500  -0.00620   -0.25152
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.93620    7.97370  -0.03750   -0.47030
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47020   10.47210  -0.00190   -0.01814
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.51640    7.57240  -0.05600   -0.73953
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.37930   11.41100  -0.03170   -0.27780
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.47000    8.58000  -0.11000   -1.28205
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.82000   19.02000  -0.20000   -1.05152
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.13000   53.57000  -0.44000   -0.82136
永豐領航科技基金                                                 39.63000   39.97000  -0.34000   -0.85064
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.55000   12.56000  -0.01000   -0.07962
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
永豐趨勢平衡基金                                                 48.91000   48.43000   0.48000    0.99112
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.43580   11.43240   0.00340    0.02974
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.63290    9.76220  -0.12930   -1.32450
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.75790    9.76220  -0.00430   -0.04405
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.61310    9.69740  -0.08430   -0.86931
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69710    9.70140  -0.00430   -0.04432
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.64040    9.77030  -0.12990   -1.32954
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89250    9.89750  -0.00500   -0.05052
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.59650    9.68170  -0.08520   -0.88001
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76450    9.76980  -0.00530   -0.05425
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.27000   11.37000  -0.10000   -0.87951
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.49000   11.63000  -0.14000   -1.20378
兆豐國際中小基金                                                 15.04000   15.10000  -0.06000   -0.39735
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.32000   14.50000  -0.18000   -1.24138
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.89000   20.16000  -0.27000   -1.33929
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.29000   20.59000  -0.30000   -1.45702
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.02000   12.11000  -0.09000   -0.74319
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.73000   12.85000  -0.12000   -0.93385
兆豐國際生命科學基金                                             14.63000   14.73000  -0.10000   -0.67889
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.23380   10.26200  -0.02820   -0.27480
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.73570   10.78160  -0.04590   -0.42573
兆豐國際全球高股息基金                                           11.43000   11.49000  -0.06000   -0.52219
兆豐國際全球基金                                                 30.93000   31.10000  -0.17000   -0.54662
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20470   10.20310   0.00160    0.01568
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.53680    9.49670   0.04010    0.42225
兆豐國際國民基金                                                 22.70000   23.06000  -0.36000   -1.56114
兆豐國際第一基金                                                 13.07000   13.24000  -0.17000   -1.28399
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.99140    9.99360  -0.00220   -0.02201
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.03000    8.05850  -0.02850   -0.35366
兆豐國際萬全基金                                                 20.40000   20.56000  -0.16000   -0.77821
兆豐國際電子基金                                                 25.77000   26.11000  -0.34000   -1.30218
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.02000    8.06000  -0.04000   -0.49628
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.76000   21.95000  -0.19000   -0.86560
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.32000   17.19000   0.13000    0.75625
兆豐國際豐台灣基金                                               32.47000   32.41000   0.06000    0.18513
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48380   12.48330   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.26000   11.41000  -0.15000   -1.31464
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.18160   11.19920  -0.01760   -0.15715
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.03840   12.05880  -0.02040   -0.16917
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.82810   10.84670  -0.01860   -0.17148
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.62890   11.65460  -0.02570   -0.22051
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.32860    8.34170  -0.01310   -0.15704
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.74390    9.76030  -0.01640   -0.16803
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.23750    9.25370  -0.01620   -0.17507
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.26360    9.28520  -0.02160   -0.23263
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.56190    9.57850  -0.01660   -0.17330
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.41000   11.51000  -0.10000   -0.86881
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.79000   10.88000  -0.09000   -0.82721
合庫全球新興市場基金                                              9.54000    9.65000  -0.11000   -1.13990
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
合庫貨幣市場基金                                                 10.11490   10.11450   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.87120    9.89250  -0.02130   -0.21531
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.14620   10.17420  -0.02800   -0.27521
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.34470   10.36620  -0.02150   -0.20740
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.95500   11.99060  -0.03560   -0.29690
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.90460   13.94920  -0.04460   -0.31973
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.39950    9.42080  -0.02130   -0.22610
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.04130   10.07140  -0.03010   -0.29887
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.26770    8.28490  -0.01720   -0.20761
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.37330    9.40120  -0.02790   -0.29677
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.67070   10.70060  -0.02990   -0.27942
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88310   10.88240   0.00070    0.00643
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.75220   10.77640  -0.02420   -0.22456
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09400   10.09360   0.00040    0.00396
安聯中國東協基金                                                 16.09000   16.21000  -0.12000   -0.74028
安聯中國策略基金                                                 15.25000   15.44000  -0.19000   -1.23057
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.99000   14.21000  -0.22000   -1.54821
安聯中華新思路基金-美元                                          14.26000   14.52000  -0.26000   -1.79063
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.76000   12.96000  -0.20000   -1.54321
安聯台灣大壩基金                                                 25.61000   25.93000  -0.32000   -1.23409
安聯台灣科技基金                                                 44.53000   45.18000  -0.65000   -1.43869
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47290   12.47240   0.00050    0.00401
安聯台灣智慧基金                                                 28.79000   29.28000  -0.49000   -1.67350
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13450   10.14980  -0.01530   -0.15074
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.11320   15.13480  -0.02160   -0.14272
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.77620    9.79020  -0.01400   -0.14300
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.12970   12.15100  -0.02130   -0.17529
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.15650   10.17390  -0.01740   -0.17103
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.31110   12.33140  -0.02030   -0.16462
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.69510    9.71210  -0.01700   -0.17504
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.53290    9.54910  -0.01620   -0.16965
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.23890    9.25410  -0.01520   -0.16425
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.90000   11.96000  -0.06000   -0.50167
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.82000   10.87000  -0.05000   -0.45998
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.76000   11.83000  -0.07000   -0.59172
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.90890   11.92050  -0.01160   -0.09731
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.97830   10.99040  -0.01210   -0.11010
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.64550   10.65530  -0.00980   -0.09197
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.12320    9.13220  -0.00900   -0.09855
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.92520    8.93510  -0.00990   -0.11080
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.62920    8.63710  -0.00790   -0.09147
安聯全球人口趨勢基金                                             11.18000   11.23000  -0.05000   -0.44524
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.18000    9.26000  -0.08000   -0.86393
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.94000   33.13000  -0.19000   -0.57350
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
安聯全球計量平衡基金                                             12.60000   12.69000  -0.09000   -0.70922
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06560   12.06560   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53700   10.53700   0.00000    0.00000
安聯全球新興市場基金                                             18.85000   19.02000  -0.17000   -0.89380
安聯全球農金趨勢基金                                              9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
安聯亞洲動態策略基金                                             24.94000   25.21000  -0.27000   -1.07100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00320   10.00630  -0.00310   -0.03098
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80630    9.80930  -0.00300   -0.03058
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.11320   84.20230  -0.08910   -0.10582
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.86970   12.89990  -0.03020   -0.23411
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.97180   67.05150  -0.07970   -0.11886
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.16290   10.18680  -0.02390   -0.23462
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51500    2.51580  -0.00080   -0.03180
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.64410   10.65590  -0.01180   -0.11074
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09130    2.08970   0.00160    0.07657
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88490    8.89540  -0.01050   -0.11804
宏利台灣動力基金                                                 31.47000   31.47000   0.00000    0.00000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.48610   10.53660  -0.05050   -0.47928
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.80640    9.82890  -0.02250   -0.22892
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.38290    8.42200  -0.03910   -0.46426
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.07320    8.09560  -0.02240   -0.27669
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
宏利全球債券組合基金                                             13.04220   13.07890  -0.03670   -0.28060
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78630    2.79210  -0.00580   -0.20773
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.75600   11.77890  -0.02290   -0.19442
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.80520    8.82240  -0.01720   -0.19496
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27170    2.27030   0.00140    0.06167
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.63070   10.62960   0.00110    0.01035
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.27860    4.35970  -0.08110   -1.86022
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69610    0.70960  -0.01350   -1.90248
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.77000   20.12000  -0.35000   -1.73956
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.65580   11.66810  -0.01230   -0.10542
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.41860   10.43160  -0.01300   -0.12462
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02940   10.03410  -0.00470   -0.04684
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.16700    9.18130  -0.01430   -0.15575
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.67840    8.68920  -0.01080   -0.12429
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46370    8.46490  -0.00120   -0.01418
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.68970    8.70230  -0.01260   -0.14479
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83470    2.84100  -0.00630   -0.22175
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41540    0.41650  -0.00110   -0.26411
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.48460   12.50530  -0.02070   -0.16553
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94970    0.95190  -0.00220   -0.23112
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.74520    7.75710  -0.01190   -0.15341
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.16590    2.17080  -0.00490   -0.22572
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31150    0.31230  -0.00080   -0.25616
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.51690    9.53100  -0.01410   -0.14794
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35130    0.35180  -0.00050   -0.14213
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62690   13.62650   0.00040    0.00294
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.83000    2.88000  -0.05000   -1.73611
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.46000   12.63000  -0.17000   -1.34600
宏利臺灣股息收益基金                                             28.60000   28.71000  -0.11000   -0.38314
宏利澳幣保本基金                                                 11.90740   11.90560   0.00180    0.01512
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.25000   11.39000  -0.14000   -1.22915
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.85000   12.02000  -0.17000   -1.41431
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.74000   11.88000  -0.14000   -1.17845
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.94430    9.95320  -0.00890   -0.08942
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.09790   10.11050  -0.01260   -0.12462
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.04670    9.03730   0.00940    0.10401
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.53490   10.52390   0.01100    0.10452
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92320   12.92300   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   25.07000   25.18000  -0.11000   -0.43685
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14580   11.14440   0.00140    0.01256
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15850   10.15240   0.00610    0.06008
保德信大中華基金                                                 30.23000   30.62000  -0.39000   -1.27368
保德信中小型股基金                                               43.27000   43.65000  -0.38000   -0.87056
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.51000   10.72000  -0.21000   -1.95896
保德信中國中小基金-美元                                          11.08000   11.32000  -0.24000   -2.12014
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.20000   10.40000  -0.20000   -1.92308
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.62490    9.67020  -0.04530   -0.46845
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.59980    9.64230  -0.04250   -0.44077
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.72710    9.77330  -0.04620   -0.47272
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.39540   10.44470  -0.04930   -0.47201
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.05000   10.17000  -0.12000   -1.17994
保德信中國品牌基金-美元                                           9.88000    9.99000  -0.11000   -1.10110
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.78000   10.91000  -0.13000   -1.19157
保德信台商全方位基金                                             34.92000   35.01000  -0.09000   -0.25707
保德信全球中小基金                                               29.38000   29.52000  -0.14000   -0.47425
保德信全球消費商機基金                                           17.19000   17.32000  -0.13000   -0.75058
保德信全球基礎建設基金                                           11.86000   11.92000  -0.06000   -0.50336
保德信全球資源基金                                                7.94000    7.96000  -0.02000   -0.25126
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.30000    9.37000  -0.07000   -0.74707
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.40000   29.54000  -0.14000   -0.47393
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.99680   10.03700  -0.04020   -0.40052
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.67850   10.72130  -0.04280   -0.39921
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.04280    9.05840  -0.01560   -0.17222
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.65210    9.66870  -0.01660   -0.17169
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.39510    8.40690  -0.01180   -0.14036
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.87790   10.89320  -0.01530   -0.14045
保德信亞太基金                                                   22.16000   22.43000  -0.27000   -1.20374
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.59710    8.60220  -0.00510   -0.05929
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.20450   11.21120  -0.00670   -0.05976
保德信店頭市場基金                                               32.92000   33.48000  -0.56000   -1.67264
保德信拉丁美洲基金                                                7.63000    7.69000  -0.06000   -0.78023
保德信金平衡基金                                                 29.03000   29.24000  -0.21000   -0.71819
保德信金滿意基金                                                 39.77000   40.12000  -0.35000   -0.87238
保德信科技島基金                                                 24.19000   24.23000  -0.04000   -0.16508
保德信高成長基金                                                 87.97000   88.14000  -0.17000   -0.19287
保德信第一基金                                                   25.97000   26.18000  -0.21000   -0.80214
保德信貨幣市場基金                                               15.74450   15.74390   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.67990   10.74840  -0.06850   -0.63730
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.36370   10.40690  -0.04320   -0.41511
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.95720   11.02400  -0.06680   -0.60595
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.95450    9.99290  -0.03840   -0.38427
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.26550    8.27310  -0.00760   -0.09186
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91800   10.92800  -0.01000   -0.09151
保德信新興趨勢組合基金                                           11.61000   11.71000  -0.10000   -0.85397
保德信瑞騰基金                                                   15.52820   15.52790   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                               10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.87430    9.88250  -0.00820   -0.08297
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02610   10.03450  -0.00840   -0.08371
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.80370    9.82150  -0.01780   -0.18124
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.86860    9.88610  -0.01750   -0.17702
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.94610    9.95730  -0.01120   -0.11248
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.94630    9.95750  -0.01120   -0.11248
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.92740    9.93910  -0.01170   -0.11772
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.92750    9.93920  -0.01170   -0.11772
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.94450    9.96200  -0.01750   -0.17567
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.87330    9.89260  -0.01930   -0.19510
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.81480    9.83380  -0.01900   -0.19321
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98270    1.98430  -0.00160   -0.08063
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64890    2.65150  -0.00260   -0.09806
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31370    0.31440  -0.00070   -0.22265
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45530    0.45630  -0.00100   -0.21915
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.82620    8.84020  -0.01400   -0.15837
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.93370   11.94790  -0.01420   -0.11885
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.68720    9.69930  -0.01210   -0.12475
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.67230   11.68720  -0.01490   -0.12749
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24490    9.27140  -0.02650   -0.28583
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.16450   11.19650  -0.03200   -0.28580
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.28180   10.29640  -0.01460   -0.14180
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.09660   10.11640  -0.01980   -0.19572
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.18630   10.19140  -0.00510   -0.05004
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67020   10.67580  -0.00560   -0.05246
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.07760   10.08880  -0.01120   -0.11101
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.92030    9.92840  -0.00810   -0.08158
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14890   10.15720  -0.00830   -0.08172
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.86200    9.87810  -0.01610   -0.16299
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98470    9.99850  -0.01380   -0.13802
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.71150   10.73770  -0.02620   -0.24400
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.57590    6.59600  -0.02010   -0.30473
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.02330   11.05690  -0.03360   -0.30388
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63730   11.63700   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.13000   19.35000  -0.22000   -1.13695
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4339.560004389.21000 -49.65000   -1.13118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.58420   10.65320  -0.06900   -0.64769
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.92500   12.02180  -0.09680   -0.80520
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.20090   11.29380  -0.09290   -0.82258
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.51950    9.58150  -0.06200   -0.64708
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.26380   10.34720  -0.08340   -0.80602
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.07440   10.15800  -0.08360   -0.82300
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.90350   10.97460  -0.07110   -0.64786
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.80610   11.90190  -0.09580   -0.80491
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.77550   11.87320  -0.09770   -0.82286
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.93000    6.96000  -0.03000   -0.43103
柏瑞巨人基金                                                     12.84000   12.99000  -0.15000   -1.15473
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63890   13.63850   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.03000   16.06000  -0.03000   -0.18680
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.37250   13.37520  -0.00270   -0.02019
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.92630   11.94120  -0.01490   -0.12478
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.59470   12.61210  -0.01740   -0.13796
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.12850    9.13040  -0.00190   -0.02081
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.87950    6.88090  -0.00140   -0.02035
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.06780    9.07920  -0.01140   -0.12556
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.70960    8.72070  -0.01110   -0.12728
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.11180   11.12720  -0.01540   -0.13840
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.59080    8.60150  -0.01070   -0.12440
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.10310   12.11830  -0.01520   -0.12543
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.58490   11.58720  -0.00230   -0.01985
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.69790   11.71290  -0.01500   -0.12806
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.46510   11.48090  -0.01580   -0.13762
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.11690    9.11870  -0.00180   -0.01974
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.13090   10.14360  -0.01270   -0.12520
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.95530    9.96810  -0.01280   -0.12841
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.88340    9.89710  -0.01370   -0.13842
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.71640    9.72840  -0.01200   -0.12335
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05050   10.03100   0.01950    0.19440
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.02760   10.01740   0.01020    0.10182
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98420    9.97580   0.00840    0.08420
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05270   10.03600   0.01670    0.16640
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.00420    9.98480   0.01940    0.19430
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.96830    9.95810   0.01020    0.10243
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.93810    9.92970   0.00840    0.08459
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.00650    9.98990   0.01660    0.16617
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03130   10.01180   0.01950    0.19477
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.02760   10.01740   0.01020    0.10182
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98420    9.97580   0.00840    0.08420
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05270   10.03600   0.01670    0.16640
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.00420    9.98480   0.01940    0.19430
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.96830    9.95820   0.01010    0.10142
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.93810    9.92970   0.00840    0.08459
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.00650    9.98990   0.01660    0.16617
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.72520   10.72870  -0.00350   -0.03262
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.00100   12.01360  -0.01260   -0.10488
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.47240   11.48540  -0.01300   -0.11319
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.30550    9.30860  -0.00310   -0.03330
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.14030   10.15100  -0.01070   -0.10541
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.00130   10.01260  -0.01130   -0.11286
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.43660   10.44000  -0.00340   -0.03257
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.17400   11.18580  -0.01180   -0.10549
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.08350   11.09610  -0.01260   -0.11355
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.30560    9.30870  -0.00310   -0.03330
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.14060   10.15130  -0.01070   -0.10541
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.00160   10.01300  -0.01140   -0.11385
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.40000   13.57000  -0.17000   -1.25276
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.69000   14.90000  -0.21000   -1.40940
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.82000    9.96000  -0.14000   -1.40562
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.91000    9.02000  -0.11000   -1.21951
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.28000   10.43000  -0.15000   -1.43816
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.76000   11.91000  -0.15000   -1.25945
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.32000   12.49000  -0.17000   -1.36109
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.73000   12.91000  -0.18000   -1.39427
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.59000   13.80000  -0.21000   -1.52174
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.24000   13.41000  -0.17000   -1.26771
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30610   11.32510  -0.01900   -0.16777
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.49500    7.50760  -0.01260   -0.16783
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.46780   11.47480  -0.00700   -0.06100
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.17590   11.19020  -0.01430   -0.12779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.36530   10.37950  -0.01420   -0.13681
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.55450    8.55980  -0.00530   -0.06192
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.71550    9.72800  -0.01250   -0.12850
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.74870    9.76210  -0.01340   -0.13727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.75030   10.76410  -0.01380   -0.12820
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.07080   10.07700  -0.00620   -0.06153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.34860   10.36280  -0.01420   -0.13703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.06550   10.07840  -0.01290   -0.12800
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.24320    9.24890  -0.00570   -0.06163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.21220    9.22250  -0.01030   -0.11168
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.77010    9.78350  -0.01340   -0.13697
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.42310   12.45550  -0.03240   -0.26013
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.99070   12.03260  -0.04190   -0.34822
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.46020   11.50210  -0.04190   -0.36428
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.55420    7.57390  -0.01970   -0.26010
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.60250    9.63610  -0.03360   -0.34869
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.28180   10.31930  -0.03750   -0.36340
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.67910   10.70690  -0.02780   -0.25965
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.47850   11.52040  -0.04190   -0.36370
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.38980   10.42610  -0.03630   -0.34816
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.63390    9.65910  -0.02520   -0.26089
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.50050   10.53890  -0.03840   -0.36436
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.16240   11.16680  -0.00440   -0.03940
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.79670   11.81020  -0.01350   -0.11431
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.90200   10.91480  -0.01280   -0.11727
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.27590    9.27950  -0.00360   -0.03880
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.91720    9.92850  -0.01130   -0.11381
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.92220    9.93380  -0.01160   -0.11677
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.11930   11.13190  -0.01260   -0.11319
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.95940    9.96330  -0.00390   -0.03914
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.38430   10.39650  -0.01220   -0.11735
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.58890    9.59260  -0.00370   -0.03857
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.42930    9.43300  -0.00370   -0.03922
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.13810   10.14970  -0.01160   -0.11429
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.68110    9.69250  -0.01140   -0.11762
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.14000   18.21000  -0.07000   -0.38440
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.85000   16.95000  -0.10000   -0.58997
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.08690   13.12780  -0.04090   -0.31155
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.94670   10.97270  -0.02600   -0.23695
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.71380   11.74430  -0.03050   -0.25970
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.17750   12.20100  -0.02350   -0.19261
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.39850   11.43030  -0.03180   -0.27821
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.11150   10.13550  -0.02400   -0.23679
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.56600   10.59360  -0.02760   -0.26053
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.42760   10.44770  -0.02010   -0.19239
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.54640   10.57590  -0.02950   -0.27894
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.36170   10.38870  -0.02700   -0.25990
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.48660   10.51580  -0.02920   -0.27768
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.82000   13.92000  -0.10000   -0.71839
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.59000   30.13000   0.46000    1.52672
國泰大中華基金                                                   21.38000   21.66000  -0.28000   -1.29271
國泰小龍基金                                                     15.89000   16.13000  -0.24000   -1.48791
國泰中小成長基金                                                 44.74000   45.44000  -0.70000   -1.54049
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.26380    4.31450  -0.05070   -1.17511
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.97000   20.17000  -0.20000   -0.99157
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.78080    0.79040  -0.00960   -1.21457
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74170    0.75090  -0.00920   -1.22520
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08510    2.08610  -0.00100   -0.04794
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.70760    9.70060   0.00700    0.07216
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41140    8.40530   0.00610    0.07257
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32740    0.32770  -0.00030   -0.09155
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.37410   11.37300   0.00110    0.00967
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80740    1.80830  -0.00090   -0.04977
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.14900   10.15300  -0.00400   -0.03940
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34980    0.35070  -0.00090   -0.25663
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.74070    4.83450  -0.09380   -1.94022
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.19000   22.59000  -0.40000   -1.77069
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.74840    0.76360  -0.01520   -1.99057
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.58330    3.65130  -0.06800   -1.86235
國泰中港台基金台幣級別                                           16.78000   17.07000  -0.29000   -1.69889
國泰中港台基金美元級別                                            0.57270    0.58390  -0.01120   -1.91814
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.00000   27.09000  -0.09000   -0.33223
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.06000   35.26000  -0.20000   -0.56721
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39710   12.39670   0.00040    0.00323
國泰平衡基金                                                     28.39000   28.61000  -0.22000   -0.76896
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21220    2.22440  -0.01220   -0.54846
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35250    0.35470  -0.00220   -0.62024
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46180    0.46110   0.00070    0.15181
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.72000   12.77000  -0.05000   -0.39154
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45970    0.46290  -0.00320   -0.69129
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.55000    5.56000  -0.01000   -0.17986
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18570    0.18670  -0.00100   -0.53562
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41600    0.41790  -0.00190   -0.45465
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37930    0.38100  -0.00170   -0.44619
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43920    0.44110  -0.00190   -0.43074
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.06000   11.11000  -0.05000   -0.45005
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49030    0.48880   0.00150    0.30687
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.07000   19.20000  -0.13000   -0.67708
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.91000   21.01000  -0.10000   -0.47596
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.36940    2.38770  -0.01830   -0.76643
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.28550   11.35830  -0.07280   -0.64094
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.31990   10.38640  -0.06650   -0.64026
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37860    0.38170  -0.00310   -0.81216
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34620    0.34900  -0.00280   -0.80229
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49270    0.49300  -0.00030   -0.06085
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.63000   11.76000  -0.13000   -1.10544
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40870    0.41390  -0.00520   -1.25634
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.09000   18.20000  -0.11000   -0.60440
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61530    0.62030  -0.00500   -0.80606
國泰科技生化基金                                                 37.11000   37.38000  -0.27000   -0.72231
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.10000   25.25000  -0.15000   -0.59406
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.99000   13.88000   0.11000    0.79251
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.36220   37.52020  -0.15800   -0.42111
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.85540   19.72900   0.12640    0.64068
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.82050   19.05470  -0.23420   -1.22909
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.92770   39.06460  -0.13690   -0.35045
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.09680   39.16060  -0.06380   -0.16292
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.68680   40.59400   0.09280    0.22861
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91170   11.91070   0.00100    0.00840
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18590   12.18650  -0.00060   -0.00492
國泰紐幣保本基金                                                 12.25320   12.25200   0.00120    0.00979
國泰高科技基金                                                   13.34000   13.50000  -0.16000   -1.18519
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.50000   23.64000  -0.14000   -0.59222
國泰國泰基金台幣級別                                             23.50000   23.64000  -0.14000   -0.59222
國泰富時中國A50基金                                              20.26000   20.05000   0.21000    1.04738
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33950    0.34060  -0.00110   -0.32296
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45130    0.44930   0.00200    0.44514
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36220    0.36500  -0.00280   -0.76712
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48160    0.48170  -0.00010   -0.02076
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35250    0.35470  -0.00220   -0.62024
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46860    0.46800   0.00060    0.12821
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.83540   10.85180  -0.01640   -0.15113
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.93300    7.94500  -0.01200   -0.15104
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36620    0.36690  -0.00070   -0.19079
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26980    0.27080  -0.00100   -0.36928
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.98000   12.08000  -0.10000   -0.82781
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40760    0.41180  -0.00420   -1.01991
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14470    2.14690  -0.00220   -0.10247
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44430    1.44580  -0.00150   -0.10375
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35230    0.35280  -0.00050   -0.14172
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37740    0.37800  -0.00060   -0.15873
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23960    0.24000  -0.00040   -0.16667
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.82110   10.83660  -0.01550   -0.14303
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.15230    7.16250  -0.01020   -0.14241
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.61000   14.48000   0.13000    0.89779
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.23000   33.83000  -0.60000   -1.77357
國泰價值卓越基金                                                 15.96000   16.08000  -0.12000   -0.74627
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39220    0.39400  -0.00180   -0.45685
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.10680   12.11080  -0.00400   -0.03303
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41330    0.41360  -0.00030   -0.07253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.64970    9.65560  -0.00590   -0.06110
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.63930    8.63990  -0.00060   -0.00694
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57040   10.57690  -0.00650   -0.06145
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55440    9.55510  -0.00070   -0.00733
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07200   11.07100   0.00100    0.00903
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13310   10.13370  -0.00060   -0.00592
第一金大中華基金                                                 27.75000   28.15000  -0.40000   -1.42096
第一金小型精選基金                                               39.96000   40.39000  -0.43000   -1.06462
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.95000   14.16000  -0.21000   -1.48305
第一金中國世紀基金-美元                                           9.53300    9.69610  -0.16310   -1.68212
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.69000   10.85000  -0.16000   -1.47465
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.69000   10.85000  -0.16000   -1.47465
第一金中概平衡基金                                               25.27000   25.58000  -0.31000   -1.21188
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22830   15.22780   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.60400  177.59900   0.00500    0.00282
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.58200   13.66670  -0.08470   -0.61975
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.58220   13.66720  -0.08500   -0.62193
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.44000   12.49000  -0.05000   -0.40032
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.44000   12.49000  -0.05000   -0.40032
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.01670   10.03980  -0.02310   -0.23008
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.01760   10.04060  -0.02300   -0.22907
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.47790    9.50780  -0.02990   -0.31448
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.50150    9.53140  -0.02990   -0.31370
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.35700   10.38130  -0.02430   -0.23407
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80460    9.83550  -0.03090   -0.31417
第一金全球大趨勢基金                                             22.63000   22.71000  -0.08000   -0.35227
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.85580    7.89930  -0.04350   -0.55068
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.63650    5.66770  -0.03120   -0.55049
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.33430    9.30590   0.02840    0.30518
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.33550    9.30700   0.02850    0.30622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.52920    9.50020   0.02900    0.30526
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.52990    9.50130   0.02860    0.30101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.58990    8.60850  -0.01860   -0.21607
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.01620   10.03790  -0.02170   -0.21618
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.83300    9.84390  -0.01090   -0.11073
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.11870    8.12960  -0.01090   -0.13408
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94130    8.94680  -0.00550   -0.06147
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94140    8.94690  -0.00550   -0.06147
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.03330   11.04560  -0.01230   -0.11136
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.03410   11.04650  -0.01240   -0.11225
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.98560    9.99900  -0.01340   -0.13401
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65920   14.66820  -0.00900   -0.06136
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.11780   15.19500  -0.07720   -0.50806
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.13650   15.21370  -0.07720   -0.50744
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.60000   13.64000  -0.04000   -0.29326
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.63000   13.67000  -0.04000   -0.29261
第一金亞洲科技基金                                               20.80000   21.09000  -0.29000   -1.37506
第一金亞洲新興市場基金                                           14.00000   14.07000  -0.07000   -0.49751
第一金店頭市場基金                                               10.09000   10.27000  -0.18000   -1.75268
第一金創新趨勢基金                                               24.56000   24.77000  -0.21000   -0.84780
第一金電子基金                                                   34.54000   34.97000  -0.43000   -1.22963
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.47000   19.73000  -0.26000   -1.31779
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.18000   20.02000   0.16000    0.79920
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.09000   14.31000  -0.22000   -1.53739
統一大滿貫基金                                                   32.04000   32.56000  -0.52000   -1.59705
統一大龍印基金                                                   16.38000   16.59000  -0.21000   -1.26582
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.84000   10.97000  -0.13000   -1.18505
統一中小基金                                                     25.80000   26.07000  -0.27000   -1.03567
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.65910    9.66370  -0.00460   -0.04760
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.87410    9.89590  -0.02180   -0.22029
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.37560    9.39310  -0.01750   -0.18631
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.25600   11.26140  -0.00540   -0.04795
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.42060   11.44590  -0.02530   -0.22104
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.85210   10.87230  -0.02020   -0.18579
統一台灣動力基金                                                 16.59000   16.82000  -0.23000   -1.36742
統一全天候基金                                                  108.26000  109.32000  -1.06000   -0.96963
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.60950    8.64960  -0.04010   -0.46361
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.11050    9.16870  -0.05820   -0.63477
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.92590    8.97740  -0.05150   -0.57366
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.77330    8.81420  -0.04090   -0.46402
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.28380    9.34300  -0.05920   -0.63363
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.09570    9.14820  -0.05250   -0.57388
統一全球債券組合基金                                             12.11920   12.13720  -0.01800   -0.14830
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.81000   14.95000  -0.14000   -0.93645
統一全球新科技基金(美元)                                         15.23000   15.41000  -0.18000   -1.16807
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.92000   14.05000  -0.13000   -0.92527
統一亞太基金                                                     26.43000   26.81000  -0.38000   -1.41738
統一亞洲大金磚基金                                               12.80000   12.94000  -0.14000   -1.08192
統一奔騰基金                                                     57.95000   58.29000  -0.34000   -0.58329
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63640   16.63580   0.00060    0.00361
統一強漢基金(美元)                                                9.85000    0.00000   9.85000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                             24.69000   25.01000  -0.32000   -1.27949
統一統信基金                                                     32.06000   32.36000  -0.30000   -0.92707
統一黑馬基金                                                     58.83000   59.25000  -0.42000   -0.70886
統一新亞洲科技能源基金                                           19.35000   19.64000  -0.29000   -1.47658
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.41340    8.42070  -0.00730   -0.08669
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.50720   10.51640  -0.00920   -0.08748
統一經建基金                                                     45.90000   46.38000  -0.48000   -1.03493
統一龍馬基金                                                     67.38000   68.05000  -0.67000   -0.98457
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.27000   22.27000   0.00000    0.00000
野村中小基金                                                     48.69000   49.16000  -0.47000   -0.95606
野村中國機會基金                                                 14.08000   14.24000  -0.16000   -1.12360
野村巴西基金                                                      6.38000    6.45000  -0.07000   -1.08527
野村日本領先基金                                                 12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
野村台灣高股息基金                                               22.57000   22.66000  -0.09000   -0.39718
野村台灣運籌基金                                                 36.89000   37.08000  -0.19000   -0.51241
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.74720    9.74120   0.00600    0.06159
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.73830    9.74170  -0.00340   -0.03490
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.75020    9.75490  -0.00470   -0.04818
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.82900    9.82300   0.00600    0.06108
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.80110    9.80450  -0.00340   -0.03468
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.78010    9.78480  -0.00470   -0.04803
野村平衡基金                                                     19.09000   19.17000  -0.08000   -0.41732
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.54000   12.60000  -0.06000   -0.47619
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
野村全球生技醫療基金                                             15.69000   15.76000  -0.07000   -0.44416
野村全球品牌基金                                                 27.14000   27.30000  -0.16000   -0.58608
野村全球氣候變遷基金                                              8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.79000   12.90000  -0.11000   -0.85271
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.22000   11.33000  -0.11000   -0.97087
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.90000   19.06000  -0.16000   -0.83945
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.13000   12.24000  -0.11000   -0.89869
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.63410   10.63720  -0.00310   -0.02914
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43450   10.43400   0.00050    0.00479
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.65660    9.67040  -0.01380   -0.14270
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.39860    9.41960  -0.02100   -0.22294
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83230    8.84390  -0.01160   -0.13116
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03940   11.05510  -0.01570   -0.14202
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.56090   10.58450  -0.02360   -0.22297
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.97420    9.98750  -0.01330   -0.13317
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.35560   11.40910  -0.05350   -0.46892
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.92660   10.98830  -0.06170   -0.56151
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.44880   10.49890  -0.05010   -0.47719
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.56870   10.62240  -0.05370   -0.50554
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.60820   10.63590  -0.02770   -0.26044
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.00530   10.06620  -0.06090   -0.60499
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.58570    9.62890  -0.04320   -0.44865
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.82290    9.87060  -0.04770   -0.48325
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.98120   12.04200  -0.06080   -0.50490
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.78770   12.81000  -0.02230   -0.17408
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.04550   11.11270  -0.06720   -0.60471
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.58550   10.63330  -0.04780   -0.44953
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.07890   11.13370  -0.05480   -0.49220
野村成長基金                                                     28.38000   28.70000  -0.32000   -1.11498
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.88530    9.96250  -0.07720   -0.77491
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.87560    9.96120  -0.08560   -0.85933
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.69480    9.76200  -0.06720   -0.68838
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.05350   10.13200  -0.07850   -0.77477
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.00900   10.09580  -0.08680   -0.85976
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.82880    9.89690  -0.06810   -0.68809
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.39000    9.53000  -0.14000   -1.46905
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.33000   13.52000  -0.19000   -1.40533
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.18570   10.19400  -0.00830   -0.08142
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.10070   10.11570  -0.01500   -0.14828
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91220    9.91530  -0.00310   -0.03126
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.54550   10.55420  -0.00870   -0.08243
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.40220   10.41770  -0.01550   -0.14879
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.21280   10.21600  -0.00320   -0.03132
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.06470    9.07290  -0.00820   -0.09038
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.90190    9.90620  -0.00430   -0.04341
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.77740    9.79160  -0.01420   -0.14502
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.51780   13.53000  -0.01220   -0.09017
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.74720   12.75270  -0.00550   -0.04313
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.44410   10.45930  -0.01520   -0.14533
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.33170   10.33160   0.00010    0.00097
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.01240   10.02310  -0.01070   -0.10675
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39710    9.40120  -0.00410   -0.04361
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.96890   10.97360  -0.00470   -0.04283
野村泰國基金                                                     44.99000   44.80000   0.19000    0.42411
野村高科技基金                                                   11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
野村貨幣市場基金                                                 16.24350   16.24300   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     17.21000   17.35000  -0.14000   -0.80692
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.07620    8.08690  -0.01070   -0.13231
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.79200   11.80770  -0.01570   -0.13296
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.33000    7.38000  -0.05000   -0.67751
野村精選貨幣市場基金                                             12.06850   12.06830   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.26000   12.34000  -0.08000   -0.64830
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.42000   11.53000  -0.11000   -0.95403
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.40000    8.43000  -0.03000   -0.35587
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.86000   11.90000  -0.04000   -0.33613
野村積極成長基金                                                 11.99000   12.12000  -0.13000   -1.07261
野村優質基金                                                     33.35000   33.43000  -0.08000   -0.23931
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.73750    8.73520   0.00230    0.02633
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.08630    8.08760  -0.00130   -0.01607
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90000    7.90360  -0.00360   -0.04555
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.58580   11.58270   0.00310    0.02676
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.53460   10.53640  -0.00180   -0.01708
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.32050   10.32530  -0.00480   -0.04649
野村環球基金-人民幣計價                                          15.21000   15.32000  -0.11000   -0.71802
野村環球基金-美元計價                                            12.13000   12.23000  -0.10000   -0.81766
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.20000   16.29000  -0.09000   -0.55249
野村鴻利基金                                                     21.99000   22.02000  -0.03000   -0.13624
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84650   16.84620   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     20.20000   20.44000  -0.24000   -1.17417
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.02000   13.05000  -0.03000   -0.22989
野村鑫平衡組合基金                                               14.70000   14.74000  -0.04000   -0.27137
野村鑫全球債券組合基金                                           13.23310   13.25240  -0.01930   -0.14563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91340    9.92050  -0.00710   -0.07157
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.93300    9.94570  -0.01270   -0.12769
凱基台商天下基金                                                 13.51000   13.54000  -0.03000   -0.22157
凱基台灣精五門基金                                               20.55000   20.84000  -0.29000   -1.39155
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.89110   10.94470  -0.05360   -0.48973
凱基亞太高股息基金                                               13.21000   13.37000  -0.16000   -1.19671
凱基亞洲四金磚基金                                               17.86000   17.95000  -0.09000   -0.50139
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.60000   13.73000  -0.13000   -0.94683
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.40750   13.58210  -0.17460   -1.28552
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.61000   12.75000  -0.14000   -1.09804
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52820   11.52790   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     26.59000   26.99000  -0.40000   -1.48203
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.06000   20.24000  -0.18000   -0.88933
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.37170   20.59560  -0.22390   -1.08713
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.51000   18.64000  -0.13000   -0.69742
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.52170   18.70210  -0.18040   -0.96460
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.04260   10.03210   0.01050    0.10466
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.00900    8.00070   0.00830    0.10374
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.02000    8.08000  -0.06000   -0.74257
凱基資源國基金                                                    9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.71540   11.75740  -0.04200   -0.35722
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.00230   11.07600  -0.07370   -0.66540
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.76000   10.81000  -0.05000   -0.46253
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.40000   12.44000  -0.04000   -0.32154
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.72950   12.80230  -0.07280   -0.56865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.25000   15.02000   0.23000    1.53129
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.27000   30.21000  -0.94000   -3.11155
富邦NASDAQ-100基金                                               26.95000   27.35000  -0.40000   -1.46252
富邦上証180基金                                                  31.00000   30.83000   0.17000    0.55141
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23630    0.24140  -0.00510   -2.11268
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.95000    7.09000  -0.14000   -1.97461
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.22000    7.24000  -0.02000   -0.27624
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.60000   40.85000   0.75000    1.83599
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.69970   11.79860  -0.09890   -0.83824
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.11720   11.21520  -0.09800   -0.87381
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.78320   10.85370  -0.07050   -0.64955
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.34530   10.43270  -0.08740   -0.83775
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.75090    9.83680  -0.08590   -0.87325
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.46710    9.52900  -0.06190   -0.64960
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.89670   20.83780   0.05890    0.28266
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.21170   11.21060   0.00110    0.00981
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.70720   10.68560   0.02160    0.20214
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.04590   13.05150  -0.00560   -0.04291
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93270    1.93500  -0.00230   -0.11886
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.71870    9.72290  -0.00420   -0.04320
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.48760    1.48940  -0.00180   -0.12085
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58480   11.58360   0.00120    0.01036
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74930    1.74980  -0.00050   -0.02857
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10720   10.10620   0.00100    0.00989
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54560    1.54600  -0.00040   -0.02587
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.89000   23.84000   0.05000    0.20973
富邦日本東証基金                                                 22.34000   22.31000   0.03000    0.13447
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.83000   41.77000   0.06000    0.14364
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.85000   46.34000  -0.49000   -1.05740
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.62000   50.05000  -0.43000   -0.85914
富邦台灣心基金                                                   22.05000   22.19000  -0.14000   -0.63091
富邦台灣釆吉50基金                                               46.28000   46.66000  -0.38000   -0.81440
富邦台灣科技指數基金                                             53.05000   53.57000  -0.52000   -0.97069
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29010    0.29160  -0.00150   -0.51440
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30300    2.30510  -0.00210   -0.09110
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34200    0.34250  -0.00050   -0.14599
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.70700   10.72200  -0.01500   -0.13990
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.00940    2.01120  -0.00180   -0.08950
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33020    0.33060  -0.00040   -0.12099
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.28610    9.29910  -0.01300   -0.13980
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.84000   22.90000  -0.06000   -0.26201
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.92000   14.95000  -0.03000   -0.20067
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.70000   28.64000   0.06000    0.20950
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61890   15.61840   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     64.21000   64.57000  -0.36000   -0.55753
富邦科技基金                                                     24.46000   24.76000  -0.30000   -1.21163
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.72370   38.67230   0.05140    0.13291
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.64970   37.91370  -0.26400   -0.69632
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.24280   37.28130  -0.03850   -0.10327
富邦恒生國企ETF基金                                              21.23000   21.17000   0.06000    0.28342
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.09000   13.01000   0.08000    0.61491
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.62000   32.77000  -0.15000   -0.45774
富邦高成長基金                                                   24.65000   24.90000  -0.25000   -1.00402
富邦基金                                                         13.20000   13.26000  -0.06000   -0.45249
富邦深証100基金                                                  11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.80000   20.84000  -0.04000   -0.19194
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40130    0.40160  -0.00030   -0.07470
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.24250   12.26110  -0.01860   -0.15170
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.60380    9.61830  -0.01450   -0.15075
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30260    0.30280  -0.00020   -0.06605
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.98110    8.99470  -0.01360   -0.15120
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.86590    9.91200  -0.04610   -0.46509
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.93790    9.96220  -0.02430   -0.24392
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.86590    9.91200  -0.04610   -0.46509
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.93790    9.96220  -0.02430   -0.24392
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.61000   19.84000  -0.23000   -1.15927
富邦精準基金                                                     46.52000   47.08000  -0.56000   -1.18946
富邦精銳中小基金                                                 11.99000   12.07000  -0.08000   -0.66280
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.98000   21.14000  -0.16000   -0.75686
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.92000    7.85000   0.07000    0.89172
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.40000   14.66000  -0.26000   -1.77353
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.31000   19.21000   0.10000    0.52056
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.18470   10.25150  -0.06680   -0.65161
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.27910   11.36140  -0.08230   -0.72438
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.84420   10.89500  -0.05080   -0.46627
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.00380   10.06940  -0.06560   -0.65148
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.03400   11.11440  -0.08040   -0.72339
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.58690   10.63660  -0.04970   -0.46725
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富達台灣成長基金                                                 29.55000   29.95000  -0.40000   -1.33556
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.25450    9.26370  -0.00920   -0.09931
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.71090    9.72090  -0.01000   -0.10287
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.55040    9.56040  -0.01000   -0.10460
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.98340    9.99340  -0.01000   -0.10007
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.94430    9.95460  -0.01030   -0.10347
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.77940    9.78970  -0.01030   -0.10521
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.82990    9.84000  -0.01010   -0.10264
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.74810    8.77630  -0.02820   -0.32132
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.64840    9.67990  -0.03150   -0.32542
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.25890    9.29000  -0.03110   -0.33477
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.55610   10.59010  -0.03400   -0.32105
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.27170   10.30530  -0.03360   -0.32605
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.90930    9.94170  -0.03240   -0.32590
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.36160    9.39220  -0.03060   -0.32580
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.71840    9.75070  -0.03230   -0.33126
富達卓越領航全球組合基金                                         14.72000   14.78000  -0.06000   -0.40595
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.96800    8.99800  -0.03000   -0.33341
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.58570    9.61800  -0.03230   -0.33583
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.39780    9.43060  -0.03280   -0.34780
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.95840    9.99180  -0.03340   -0.33427
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.87410    9.90750  -0.03340   -0.33712
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.71270    9.74580  -0.03310   -0.33963
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.46320    9.49590  -0.03270   -0.34436
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.74820    9.78160  -0.03340   -0.34146
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.60000   11.79000  -0.19000   -1.61154
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.87000    9.01000  -0.14000   -1.55383
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.12000   11.30000  -0.18000   -1.59292
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.36000   10.51000  -0.15000   -1.42721
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.63840    9.64560  -0.00720   -0.07465
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.39440    9.40110  -0.00670   -0.07127
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.83330    8.83130   0.00200    0.02265
富蘭克林華美中華基金                                             14.29000   14.50000  -0.21000   -1.44828
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.42000   20.59000  -0.17000   -0.82564
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.85000   19.90000  -0.05000   -0.25126
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.13890    8.16340  -0.02450   -0.30012
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.45540    9.49210  -0.03670   -0.38664
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.03290   10.07190  -0.03900   -0.38722
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.43750    9.46580  -0.02830   -0.29897
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.09220   11.11500  -0.02280   -0.20513
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.97210    8.99050  -0.01840   -0.20466
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.47420    9.49370  -0.01950   -0.20540
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.05110   13.05830  -0.00720   -0.05514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.54060   10.54650  -0.00590   -0.05594
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.18360   10.20260  -0.01900   -0.18623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.86890    7.88370  -0.01480   -0.18773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.41890    9.43650  -0.01760   -0.18651
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.58880   10.59800  -0.00920   -0.08681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.64380    7.65040  -0.00660   -0.08627
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.16490    9.17290  -0.00800   -0.08721
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.48930   10.50820  -0.01890   -0.17986
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.92300    7.93730  -0.01430   -0.18016
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.33380    8.34120  -0.00740   -0.08872
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.53770    9.55500  -0.01730   -0.18106
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.15840   10.17680  -0.01840   -0.18080
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66860   12.67990  -0.01130   -0.08912
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.30000    8.24000   0.06000    0.72816
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.17000   10.09000   0.08000    0.79286
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.72000   10.83000  -0.11000   -1.01570
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.74000   10.85000  -0.11000   -1.01382
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.38000   11.49000  -0.11000   -0.95735
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.14000   10.23000  -0.09000   -0.87977
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.74000   10.83000  -0.09000   -0.83102
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.78940   12.84160  -0.05220   -0.40649
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.95000    9.84000   0.11000    1.11789
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.95000    9.84000   0.11000    1.11789
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.26000   10.36000  -0.10000   -0.96525
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
富蘭克林華美第一富基金                                           40.33000   40.72000  -0.39000   -0.95776
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28770   10.28740   0.00030    0.00292
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.78000    9.83000  -0.05000   -0.50865
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.07000   13.23000  -0.16000   -1.20937
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.31000   13.48000  -0.17000   -1.26113
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.72000   14.88000  -0.16000   -1.07527
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.66910    7.68890  -0.01980   -0.25751
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.15120   11.22970  -0.07850   -0.69904
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.14640   10.16460  -0.01820   -0.17905
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.32180   11.34210  -0.02030   -0.17898
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.30110    7.31880  -0.01770   -0.24184
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.69120    9.72110  -0.02990   -0.30758
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.60290   10.63560  -0.03270   -0.30746
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.91930   10.94580  -0.02650   -0.24210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.55000   19.53000   0.02000    0.10241
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51660   11.51390   0.00270    0.02345
復華人生目標基金                                                 36.53070   36.46120   0.06950    0.19061
復華大中華中小策略基金                                            9.69000    9.83000  -0.14000   -1.42421
復華中小精選基金                                                 69.27000   69.17000   0.10000    0.14457
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.16000    9.25000  -0.09000   -0.97297
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.52000    8.59000  -0.07000   -0.81490
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.83000   11.98000  -0.15000   -1.25209
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.94000   11.08000  -0.14000   -1.26354
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.18000   11.32000  -0.14000   -1.23675
復華台灣智能基金                                                 11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
復華全方位基金                                                   28.41000   28.40000   0.01000    0.03521
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.27000   13.46000  -0.19000   -1.41159
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.86000   20.10000  -0.24000   -1.19403
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.12000   20.18000  -0.06000   -0.29732
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.69000   16.03000  -0.34000   -2.12102
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.38000   14.65000  -0.27000   -1.84300
復華全球原物料基金                                                9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.25000   13.33000  -0.08000   -0.60015
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47430   11.47520  -0.00090   -0.00784
復華全球債券基金                                                 13.60230   13.62930  -0.02700   -0.19810
復華全球債券組合基金                                             14.72000   14.73000  -0.01000   -0.06789
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.61000   13.69000  -0.08000   -0.58437
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
復華有利貨幣市場基金                                             13.41940   13.41900   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.87000   14.00000  -0.13000   -0.92857
復華亞太成長基金                                                 14.51000   14.81000  -0.30000   -2.02566
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.83000    9.93000  -0.10000   -1.00705
復華東協世紀基金                                                 13.84000   13.90000  -0.06000   -0.43165
復華南非幣長期收益基金A                                          13.68000   13.72000  -0.04000   -0.29155
復華南非幣長期收益基金B                                           8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
復華南非幣短期收益基金A                                          13.47000   13.47000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
復華美國新星基金-美元                                            12.41000   12.53000  -0.12000   -0.95770
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.95000   12.04000  -0.09000   -0.74751
復華恒生基金                                                     21.46000   21.44000   0.02000    0.09328
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.31000    8.27000   0.04000    0.48368
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.76000   35.96000  -0.20000   -0.55617
復華神盾基金                                                     25.13740   25.09910   0.03830    0.15260
復華高成長基金                                                   63.72000   63.72000   0.00000    0.00000
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
復華貨幣市場基金                                                 14.37920   14.37880   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         17.90000   17.90000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.65000   49.90000  -0.25000   -0.50100
復華復華基金                                                     20.17000   20.18000  -0.01000   -0.04955
復華華人世紀基金                                                 19.35000   19.76000  -0.41000   -2.07490
復華傳家二號基金                                                 28.60810   28.53500   0.07310    0.25618
復華傳家基金                                                     23.78520   23.66600   0.11920    0.50368
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.82000  -0.04000   -0.26991
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.69000   11.79000  -0.10000   -0.84818
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.10000   14.20000  -0.10000   -0.70423
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.59000   18.64000  -0.05000   -0.26824
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.13000    6.15000  -0.02000   -0.32520
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.41000   13.46000  -0.05000   -0.37147
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.02000   14.07000  -0.05000   -0.35537
復華新興市場短期收益基金                                         10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.41000    9.50000  -0.09000   -0.94737
復華滬深300 A股基金                                              23.59000   23.46000   0.13000    0.55413
復華數位經濟基金                                                 56.68000   56.18000   0.50000    0.89000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.28000   11.42000  -0.14000   -1.22592
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.93790    9.95190  -0.01400   -0.14068
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.77460    9.78510  -0.01050   -0.10731
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.09410   10.10830  -0.01420   -0.14048
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.89710    9.90770  -0.01060   -0.10699
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.90180    9.91300  -0.01120   -0.11298
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93800    9.92650   0.01150    0.11585
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.95220    9.96080  -0.00860   -0.08634
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.98750    9.97330   0.01420    0.14238
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.95130    9.95980  -0.00850   -0.08534
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.98960    9.97540   0.01420    0.14235
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29750    9.29610   0.00140    0.01506
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.18130    9.19450  -0.01320   -0.14356
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.72990    8.72250   0.00740    0.08484
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37480   11.37320   0.00160    0.01407
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.24200   11.25810  -0.01610   -0.14301
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.81330   10.80420   0.00910    0.08423
景順主流基金                                                     19.02000   19.47000  -0.45000   -2.31125
景順台灣科技基金                                                 33.73000   34.77000  -1.04000   -2.99108
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
景順全球科技基金                                                 20.00000   20.27000  -0.27000   -1.33202
景順全球康健基金                                                 17.06000   17.12000  -0.06000   -0.35047
景順貨幣市場基金                                                 15.91880   15.91840   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     34.89000   35.74000  -0.85000   -2.37829
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.93000   15.16000  -0.23000   -1.51715
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.30000   13.47000  -0.17000   -1.26206
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.80000    8.92000  -0.12000   -1.34529
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.53000    8.62000  -0.09000   -1.04408
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.89000    9.01000  -0.12000   -1.33185
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.62000    8.71000  -0.09000   -1.03330
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.75450    8.76380  -0.00930   -0.10612
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.41120    8.40810   0.00310    0.03687
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.06400   11.07560  -0.01160   -0.10473
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.60440   10.60050   0.00390    0.03679
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.26000    8.44000  -0.18000   -2.13270
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.69000    8.92000  -0.23000   -2.57848
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.12000   12.41000  -0.29000   -2.33683
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.56770    9.57280  -0.00510   -0.05328
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.30750    9.29120   0.01630    0.17543
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78210    9.78720  -0.00510   -0.05211
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.51770    9.50100   0.01670    0.17577
華南永昌永昌基金                                                 19.50000   19.85000  -0.35000   -1.76322
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.36400   14.37070  -0.00670   -0.04662
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
華南永昌全球精品基金                                             15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.77000   11.89000  -0.12000   -1.00925
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.18000   11.28000  -0.10000   -0.88652
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.73000   13.88000  -0.15000   -1.08069
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.04000   13.15000  -0.11000   -0.83650
華南永昌物聯網精選基金                                           12.32000   12.68000  -0.36000   -2.83912
華南永昌策略報酬基金                                             10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18190   16.18140   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.67550   25.01720  -0.34170   -1.36586
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92120   11.92080   0.00040    0.00336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18170   10.18400  -0.00230   -0.02258
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52420   10.50710   0.01710    0.16275
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93880    9.94100  -0.00220   -0.02213
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.23750   10.22160   0.01590    0.15555
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.06040   10.06400  -0.00360   -0.03577
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.33540   10.32070   0.01470    0.14243
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.91790    9.92140  -0.00350   -0.03528
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.18480   10.17040   0.01440    0.14159
華頓中小型基金                                                   25.15000   25.16000  -0.01000   -0.03975
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.39030   12.46980  -0.07950   -0.63754
華頓台灣基金                                                     28.70000   28.64000   0.06000    0.20950
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50340   11.50310   0.00030    0.00261
華頓全球時尚精品基金                                             16.99000   17.10000  -0.11000   -0.64327
華頓全球高收益債券基金A                                          13.46550   13.46990  -0.00440   -0.03267
華頓全球高收益債券基金B                                           8.53150    8.53430  -0.00280   -0.03281
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.03000    6.07000  -0.04000   -0.65898
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.85250    2.89670  -0.04420   -1.52587
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.35810   13.54900  -0.19090   -1.40896
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45430    0.46180  -0.00750   -1.62408
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.66320   11.73620  -0.07300   -0.62201
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.64370   10.71240  -0.06870   -0.64131
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.85840   10.91330  -0.05490   -0.50306
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.90060    9.95060  -0.05000   -0.50248
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.62130   11.70670  -0.08540   -0.72950
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.70600   10.78800  -0.08200   -0.76010
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.05000   12.33000  -0.28000   -2.27088
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.87000   11.10000  -0.23000   -2.07207
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.23000   12.52000  -0.29000   -2.31629
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41550    2.41480   0.00070    0.02899
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96860    1.96930  -0.00070   -0.03555
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.30310   12.31040  -0.00730   -0.05930
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.15660   10.16270  -0.00610   -0.06002
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38400    0.38430  -0.00030   -0.07806
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32960    0.33020  -0.00060   -0.18171
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.38000    3.43000  -0.05000   -1.45773
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.83000   16.05000  -0.22000   -1.37072
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.55000  -0.01000   -1.81818
匯豐太平洋精典基金                                               17.85000   18.07000  -0.22000   -1.21749
匯豐台灣精典基金                                                 23.76000   23.94000  -0.18000   -0.75188
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.86000   11.93000  -0.07000   -0.58676
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.20000    8.24000  -0.04000   -0.48544
匯豐安富基金                                                     25.12000   25.22000  -0.10000   -0.39651
匯豐成功基金                                                     39.11000   39.63000  -0.52000   -1.31214
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44610    2.44900  -0.00290   -0.11842
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25150    2.25450  -0.00300   -0.13307
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.79820   11.81550  -0.01730   -0.14642
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.28870    8.30590  -0.01720   -0.20708
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39030    0.39120  -0.00090   -0.23006
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35420    0.35510  -0.00090   -0.25345
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.20000    8.27000  -0.07000   -0.84643
匯豐金磚動力基金                                                 14.69000   14.80000  -0.11000   -0.74324
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97140   14.97120   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.23000  -0.05000   -0.95602
匯豐新鑽動力基金                                                 11.39000   11.54000  -0.15000   -1.29983
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.69970    5.74890  -0.04920   -0.85582
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.20120    9.25060  -0.04940   -0.53402
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.95000   51.33000  -0.38000   -0.74031
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.95000   51.33000  -0.38000   -0.74031
匯豐龍騰電子基金                                                 37.45000   37.68000  -0.23000   -0.61040
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.44990   12.46750  -0.01760   -0.14117
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.03000   20.23000  -0.20000   -0.98863
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.39000   11.55000  -0.16000   -1.38528
新光中國成長基金(美元)                                           12.49000   12.68000  -0.19000   -1.49842
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.88000   12.04000  -0.16000   -1.32890
新光台灣富貴基金                                                 23.49000   23.70000  -0.21000   -0.88608
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.53000   11.65000  -0.12000   -1.03004
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.72000   10.81000  -0.09000   -0.83256
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95770    9.98370  -0.02600   -0.26042
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.28430    9.28970  -0.00540   -0.05813
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.66680    9.69220  -0.02540   -0.26207
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.00380    9.00910  -0.00530   -0.05883
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42360   15.42310   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光亞洲精選基金-美金                                            24.78000   25.05000  -0.27000   -1.07784
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.96000   24.17000  -0.21000   -0.86885
新光兩岸優勢基金                                                 13.53000   13.74000  -0.21000   -1.52838
新光店頭基金                                                     25.96000   26.09000  -0.13000   -0.49828
新光南非幣保本基金                                               11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 15.72000   15.82000  -0.10000   -0.63211
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.82480    9.83640  -0.01160   -0.11793
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.77670    9.77670   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.43470    9.44580  -0.01110   -0.11751
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.75070    9.76060  -0.00990   -0.10143
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.39700    9.39730  -0.00030   -0.00319
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.08540   10.10770  -0.02230   -0.22062
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.08580   10.10820  -0.02240   -0.22160
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.96180    9.97410  -0.01230   -0.12332
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.96180    9.97410  -0.01230   -0.12332
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.98940   10.00860  -0.01920   -0.19184
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.98920   10.00830  -0.01910   -0.19084
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96850    9.98670  -0.01820   -0.18224
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.97090    9.98900  -0.01810   -0.18120
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.25000    7.27000  -0.02000   -0.27510
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.01000   10.02380  -0.01380   -0.13767
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.79720    9.81070  -0.01350   -0.13760
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.99040   10.00180  -0.01140   -0.11398
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.81270    9.82390  -0.01120   -0.11401
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.85080    9.84300   0.00780    0.07924
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.09220   10.08480   0.00740    0.07338
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.91110   13.91210  -0.00100   -0.00719
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.72510    8.72570  -0.00060   -0.00688
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.33460   36.42960  -0.09500   -0.26078
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.68890   36.82510  -0.13620   -0.36986
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.41000   38.56540  -0.15540   -0.40295
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.07360   11.07260   0.00100    0.00903
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30170   10.30250  -0.00080   -0.00777
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.90140   13.11470  -0.21330   -1.62642
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.56080   10.76140  -0.20060   -1.86407
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.42000   10.59000  -0.17000   -1.60529
群益大印度基金-人民幣                                            13.07020   13.06900   0.00120    0.00918
群益大印度基金-美元                                              13.46180   13.49320  -0.03140   -0.23271
群益大印度基金-新臺幣                                            12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.31090   12.36620  -0.05530   -0.44719
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.00120   13.09130  -0.09010   -0.68824
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.64000   11.70000  -0.06000   -0.51282
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.53210   11.58390  -0.05180   -0.44717
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.11340   11.19050  -0.07710   -0.68898
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.87870    9.92320  -0.04450   -0.44844
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.55890    9.62510  -0.06620   -0.68779
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.63030    9.67360  -0.04330   -0.44761
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.63040    9.69720  -0.06680   -0.68886
群益中小型股基金                                                 47.92000   48.09000  -0.17000   -0.35350
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.74830    9.78090  -0.03260   -0.33330
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.91140    9.96860  -0.05720   -0.57380
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.86380    8.89470  -0.03090   -0.34740
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.70370    8.73280  -0.02910   -0.33323
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.84900    8.90010  -0.05110   -0.57415
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.91450    7.94210  -0.02760   -0.34752
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47610   11.47530   0.00080    0.00697
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.34460   11.36340  -0.01880   -0.16544
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.59790   10.59740   0.00050    0.00472
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.26640    9.39820  -0.13180   -1.40240
群益中國新機會基金N-美元                                          9.31850    9.47390  -0.15540   -1.64030
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.50000    9.63000  -0.13000   -1.34995
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.21810    8.33500  -0.11690   -1.40252
群益中國新機會基金-美元                                           9.96390   10.13000  -0.16610   -1.63968
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.06000    9.19000  -0.13000   -1.41458
群益平衡王基金                                                   19.33840   19.43960  -0.10120   -0.52059
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.86000    7.89000  -0.03000   -0.38023
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.74000    5.76000  -0.02000   -0.34722
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.69430    9.74230  -0.04800   -0.49270
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.13370   10.20860  -0.07490   -0.73370
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.83940    8.88310  -0.04370   -0.49195
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.24000    9.30820  -0.06820   -0.73269
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.95300    9.92910   0.02390    0.24071
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80000    9.77830   0.02170    0.22192
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.49620    9.47340   0.02280    0.24067
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42400    9.40320   0.02080    0.22120
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.01030    9.98620   0.02410    0.24133
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.10710   10.08480   0.02230    0.22112
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.66330    9.64010   0.02320    0.24066
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.11640   10.12320  -0.00680   -0.06717
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.45870    7.46380  -0.00510   -0.06833
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.54950   14.65570  -0.10620   -0.72463
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.68000   13.75000  -0.07000   -0.50909
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
群益印度中小基金N-美元                                           10.19670   10.21530  -0.01860   -0.18208
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
群益印度中小基金-人民幣                                          15.01520   15.00620   0.00900    0.05998
群益印度中小基金-美元                                            14.58390   14.61050  -0.02660   -0.18206
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.08000   16.07000   0.01000    0.06223
群益多利策略組合基金                                             11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
群益多重收益組合基金                                             13.63000   13.65000  -0.02000   -0.14652
群益多重資產組合基金                                             15.49000   15.54000  -0.05000   -0.32175
群益安家基金                                                     23.95470   23.98940  -0.03470   -0.14465
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06110   16.06060   0.00050    0.00311
群益那斯達克生技基金                                             20.60000   20.73000  -0.13000   -0.62711
群益亞太中小基金                                                 13.24000   13.51000  -0.27000   -1.99852
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.28000   17.42000  -0.14000   -0.80367
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.61170    9.62220  -0.01050   -0.10912
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48960    7.49780  -0.00820   -0.10937
群益店頭市場基金                                                 99.18000   99.98000  -0.80000   -0.80016
群益東方盛世基金                                                  9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
群益東協成長基金-人民幣                                          14.50080   14.65550  -0.15470   -1.05558
群益東協成長基金-美元                                            13.93910   14.12200  -0.18290   -1.29514
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.14000   13.28000  -0.14000   -1.05422
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.18570   11.23880  -0.05310   -0.47247
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.75290   10.80760  -0.05470   -0.50613
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.04510   10.08580  -0.04070   -0.40354
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.02260   10.07020  -0.04760   -0.47268
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.63830    9.68730  -0.04900   -0.50582
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00160    9.03810  -0.03650   -0.40385
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.08900   10.14030  -0.05130   -0.50590
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.80800    9.85450  -0.04650   -0.47187
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.80960    9.85950  -0.04990   -0.50611
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.03410   10.07470  -0.04060   -0.40299
群益長安基金                                                     29.02000   29.22000  -0.20000   -0.68446
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.27050   14.41030  -0.13980   -0.97014
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.14000   13.23000  -0.09000   -0.68027
群益真善美基金                                                   17.38450   17.43560  -0.05110   -0.29308
群益馬拉松基金                                                  122.69000  122.75000  -0.06000   -0.04888
群益深証中小板基金                                               15.00000   15.16000  -0.16000   -1.05541
群益創新科技基金                                                 32.42000   32.70000  -0.28000   -0.85627
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.57550    9.67040  -0.09490   -0.98135
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.65110    9.77040  -0.11930   -1.22103
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.42780   10.53110  -0.10330   -0.98090
群益華夏盛世基金-美元                                            10.64160   10.77320  -0.13160   -1.22155
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.73000   16.90000  -0.17000   -1.00592
群益奧斯卡基金                                                   27.36000   27.60000  -0.24000   -0.86957
群益新興金鑽基金-美元                                            13.40100   13.63540  -0.23440   -1.71905
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.76000    9.91000  -0.15000   -1.51362
群益葛萊美基金                                                   23.50000   23.66000  -0.16000   -0.67625
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.85000   17.96000  -0.11000   -0.61247
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.63000    8.56000   0.07000    0.81776
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.66000   12.88000  -0.22000   -1.70807
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.60680   11.66560  -0.05880   -0.50405
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.44450   11.50990  -0.06540   -0.56821
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.30140   11.34220  -0.04080   -0.35972
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.71720    8.76130  -0.04410   -0.50335
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.42710    9.48100  -0.05390   -0.56851
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.48000    8.52000  -0.04000   -0.46948
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.00360    9.03610  -0.03250   -0.35967
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
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德信大發基金                                                     29.40000   29.68000  -0.28000   -0.94340
德信中國精選成長基金                                             12.16000   12.34000  -0.18000   -1.45867
德信台灣主流中小基金                                             19.11000   19.13000  -0.02000   -0.10455
德信新興股票組合基金                                             11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91690   11.91650   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.64340   10.64120   0.00220    0.02067
德信數位時代基金                                                 27.96000   28.11000  -0.15000   -0.53362
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64410   11.64370   0.00040    0.00344
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.46000   16.68000  -0.22000   -1.31894
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.79000   18.80000  -0.01000   -0.05319
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.33000  -0.02000   -0.27285
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.89980    9.90270  -0.00290   -0.02928
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.89380   13.89800  -0.00420   -0.03022
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.26920    8.27170  -0.00250   -0.03022
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.44130   11.45070  -0.00940   -0.08209
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.53880   11.55000  -0.01120   -0.09697
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.99930   13.02110  -0.02180   -0.16742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.41000   18.55000  -0.14000   -0.75472
摩根中小基金                                                     24.98000   25.34000  -0.36000   -1.42068
摩根中國A股基金                                                  14.78000   14.97000  -0.19000   -1.26921
摩根中國A股基金(美元)                                            12.18000   12.36000  -0.18000   -1.45631
摩根中國亮點基金                                                 13.80000   13.97000  -0.17000   -1.21689
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.70860   11.77830  -0.06970   -0.59177
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.63200   12.69600  -0.06400   -0.50410
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.21740   10.29410  -0.07670   -0.74509
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.95940   13.03660  -0.07720   -0.59218
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.41900   14.49200  -0.07300   -0.50373
摩根台灣金磚基金                                                 20.73000   20.97000  -0.24000   -1.14449
摩根台灣增長基金                                                 50.81000   51.26000  -0.45000   -0.87788
摩根平衡基金                                                     27.97000   28.12000  -0.15000   -0.53343
摩根全球α基金                                                   18.60000   18.72000  -0.12000   -0.64103
摩根全球平衡基金                                                 15.38540   15.50060  -0.11520   -0.74320
摩根全球發現基金                                                 12.32000   12.41000  -0.09000   -0.72522
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80020    9.80470  -0.00450   -0.04590
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63100   10.63350  -0.00250   -0.02351
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.19110   10.19890  -0.00780   -0.07648
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31310   11.31820  -0.00510   -0.04506
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.74480   10.79110  -0.04630   -0.42906
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.60540   13.66400  -0.05860   -0.42886
摩根亞洲基金                                                     56.88000   57.69000  -0.81000   -1.40406
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.86170    8.87250  -0.01080   -0.12172
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.27550   10.29200  -0.01650   -0.16032
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.21900    9.23700  -0.01800   -0.19487
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.61020   12.62500  -0.01480   -0.11723
摩根東方內需機會基金                                             18.01000   18.26000  -0.25000   -1.36911
摩根東方科技基金                                                 35.73000   36.53000  -0.80000   -2.18998
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.42000   11.50000  -0.08000   -0.69565
摩根金龍收成基金                                                 22.43000   22.77000  -0.34000   -1.49319
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06280   15.06240   0.00040    0.00266
摩根絕對日本基金                                                 14.28000   14.22000   0.06000    0.42194
摩根新金磚五國基金                                               11.74000   11.80000  -0.06000   -0.50847
摩根新絲路基金                                                   10.48000   10.62000  -0.14000   -1.31827
摩根新興35基金                                                   13.77000   13.93000  -0.16000   -1.14860
摩根新興日本基金                                                 24.59000   24.62000  -0.03000   -0.12185
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.93490    7.94300  -0.00810   -0.10198
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.95480    9.93660   0.01820    0.18316
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.98010    9.99370  -0.01360   -0.13609
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.04930   11.06040  -0.01110   -0.10036
摩根新興科技基金                                                 59.11000   59.89000  -0.78000   -1.30239
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.44420    8.44660  -0.00240   -0.02841
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57330   10.57630  -0.00300   -0.02837
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.98170    9.04610  -0.06440   -0.71191
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.90670    9.98480  -0.07810   -0.78219
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.54470    9.63190  -0.08720   -0.90533
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.16160   10.23440  -0.07280   -0.71133
摩根龍揚基金                                                     33.56000   34.06000  -0.50000   -1.46800
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.94000   11.01000  -0.07000   -0.63579
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.82000   10.87000  -0.05000   -0.45998
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42520    9.42280   0.00240    0.02547
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27950   11.27660   0.00290    0.02572
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.85000   26.43000  -0.58000   -2.19448
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.85380   11.86670  -0.01290   -0.10871
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.23020   11.24260  -0.01240   -0.11029
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.15170   10.16230  -0.01060   -0.10431
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.54020   10.55170  -0.01150   -0.10899
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.01340   10.02440  -0.01100   -0.10973
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.04570    9.05510  -0.00940   -0.10381
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.76060   10.83680  -0.07620   -0.70316
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.32170   10.37110  -0.04940   -0.47632
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.91430    9.99140  -0.07710   -0.77166
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.59970    9.65240  -0.05270   -0.54598
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.76660    9.84260  -0.07600   -0.77215
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.45650    9.50840  -0.05190   -0.54583
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.75680   11.83100  -0.07420   -0.62717
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.58500   11.65910  -0.07410   -0.63556
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.31900   10.36810  -0.04910   -0.47357
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.26400   11.33500  -0.07100   -0.62638
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.08240   11.15330  -0.07090   -0.63569
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.87410    9.92110  -0.04700   -0.47374
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.32720   23.65460  -0.32740   -1.38409
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14490   13.14450   0.00040    0.00304
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.80070   10.81890  -0.01820   -0.16822
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.32320    8.33720  -0.01400   -0.16792
聯邦精選科技基金                                                 12.91000   13.18000  -0.27000   -2.04856
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.09530   16.12680  -0.03150   -0.19533
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.25010   12.42550  -0.17540   -1.41161
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.13620   12.30630  -0.17010   -1.38222
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.68960   11.85340  -0.16380   -1.38188
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.68130   11.69970  -0.01840   -0.15727
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.01070   11.02400  -0.01330   -0.12065
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.59940   10.61610  -0.01670   -0.15731
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.69910    8.70960  -0.01050   -0.12056
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.70000   37.23000  -0.53000   -1.42358
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.73000   15.76000  -0.03000   -0.19036
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.14000   13.17000  -0.03000   -0.22779
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.81000   13.84000  -0.03000   -0.21676
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.19000    8.20000  -0.01000   -0.12195
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.64000   12.66000  -0.02000   -0.15798
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.41000   11.50000  -0.09000   -0.78261
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.72000    9.81000  -0.09000   -0.91743
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.61000   15.67000  -0.06000   -0.38290
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.50000   15.56000  -0.06000   -0.38560
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.56000   20.65000  -0.09000   -0.43584
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.75000   18.83000  -0.08000   -0.42485
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.64000   12.68000  -0.04000   -0.31546
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.90000   15.96000  -0.06000   -0.37594
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.61000   16.69000  -0.08000   -0.47933
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.66000   15.73000  -0.07000   -0.44501
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.89000   15.96000  -0.07000   -0.43860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.44000   14.50000  -0.06000   -0.41379
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.43000   14.49000  -0.06000   -0.41408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.12000   15.18000  -0.06000   -0.39526
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.45000   18.47000  -0.02000   -0.10828
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.35000   17.37000  -0.02000   -0.11514
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.41000    8.42000  -0.01000   -0.11876
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
聯博貨幣市場基金                                                 14.98260   14.98230   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.60330   10.62080  -0.01750   -0.16477
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.37830   14.41180  -0.03350   -0.23245
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.84620    7.85910  -0.01290   -0.16414
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.48000   14.48000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.49000   14.50000  -0.01000   -0.06897
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.90000   23.07000  -0.17000   -0.73689
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.97000   13.10000  -0.13000   -0.99237
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.18000   14.34000  -0.16000   -1.11576
瀚亞巴西基金                                                      5.40000    5.41000  -0.01000   -0.18484
瀚亞外銷基金                                                     42.96000   43.32000  -0.36000   -0.83102
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.54120   10.55260  -0.01140   -0.10803
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.35160   10.36900  -0.01740   -0.16781
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.19870   12.21180  -0.01310   -0.10727
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.12790   10.13960  -0.01170   -0.11539
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.69050    7.69880  -0.00830   -0.10781
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.20250    8.21630  -0.01380   -0.16796
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.20380    8.21260  -0.00880   -0.10715
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.34170    7.35020  -0.00850   -0.11564
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.03760    9.04730  -0.00970   -0.10721
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.45780    9.46810  -0.01030   -0.10879
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.58840    9.60440  -0.01600   -0.16659
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.42020    9.43040  -0.01020   -0.10816
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.25000   11.32000  -0.07000   -0.61837
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.41000   13.46000  -0.05000   -0.37147
瀚亞印度基金-美元                                                13.85000   13.94000  -0.09000   -0.64562
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.30000   29.44000  -0.14000   -0.47554
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.19000   12.27000  -0.08000   -0.65200
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.61000   11.75000  -0.14000   -1.19149
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.52000  -0.18000   -1.56250
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.33000   15.53000  -0.20000   -1.28783
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.46000    9.57000  -0.11000   -1.14943
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.94000   10.10000  -0.16000   -1.58416
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.50000    9.62000  -0.12000   -1.24740
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.65120   11.72650  -0.07530   -0.64214
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.59160   12.66340  -0.07180   -0.56699
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.22600   11.32160  -0.09560   -0.84440
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.67580   10.75000  -0.07420   -0.69023
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.63100   11.61720   0.01380    0.11879
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.22890    9.28870  -0.05980   -0.64379
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.55610    9.61060  -0.05450   -0.56708
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.50870    9.58960  -0.08090   -0.84362
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.03480    9.09760  -0.06280   -0.69029
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.30420    9.29320   0.01100    0.11837
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.16350   14.21650  -0.05300   -0.37281
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.51560   10.55100  -0.03540   -0.33551
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.87400   10.93110  -0.05710   -0.52236
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.50460   12.55130  -0.04670   -0.37207
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.69000   22.73000  -0.04000   -0.17598
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54260   13.54210   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               24.04000   24.26000  -0.22000   -0.90684
瀚亞高科技基金                                                   60.16000   60.58000  -0.42000   -0.69330
瀚亞理財通基金                                                   25.76000   25.94000  -0.18000   -0.69391
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.48000    9.55000  -0.07000   -0.73298
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
瀚亞菁華基金                                                     23.09000   23.36000  -0.27000   -1.15582
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.48600   13.51260  -0.02660   -0.19685
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.74370    9.76290  -0.01920   -0.19666
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.68750   10.74300  -0.05550   -0.51662
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.82730    9.83830  -0.01100   -0.11181
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.28590   11.36790  -0.08200   -0.72133
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.02850   10.08050  -0.05200   -0.51585
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.12390   10.07500   0.04890    0.48536
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.72300    8.76830  -0.04530   -0.51663
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.74640    7.75510  -0.00870   -0.11218
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.68520    9.75550  -0.07030   -0.72062
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.62860    8.67330  -0.04470   -0.51537
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.20050    8.16090   0.03960    0.48524
瀚亞電通網基金                                                   15.60000   15.71000  -0.11000   -0.70019
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.73630   13.75400  -0.01770   -0.12869
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.18490   10.19860  -0.01370   -0.13433
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.24480   10.27000  -0.02520   -0.24537
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.65800   11.67310  -0.01510   -0.12936
瀚亞歐洲基金                                                     12.15000   12.18000  -0.03000   -0.24631
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