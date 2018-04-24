[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/23 107/04/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.37450 10.37410 0.00040 0.00386 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.58260 9.59990 -0.01730 -0.18021 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.80070 9.81750 -0.01680 -0.17112 中國信託台灣活力基金 15.96000 15.99000 -0.03000 -0.18762 中國信託台灣優勢基金 18.02000 18.16000 -0.14000 -0.77093 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.69220 9.68740 0.00480 0.04955 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22230 9.21780 0.00450 0.04882 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19780 10.20080 -0.00300 -0.02941 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70090 9.70390 -0.00300 -0.03092 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01520 10.07200 -0.05680 -0.56394 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.81060 8.86060 -0.05000 -0.56430 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.09180 11.16490 -0.07310 -0.65473 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10390 10.17050 -0.06660 -0.65484 中國信託智能運動基金-台幣 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 中國信託智能運動基金-美元 10.16000 10.29000 -0.13000 -1.26336 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96990 10.96960 0.00030 0.00273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.55370 9.56650 -0.01280 -0.13380 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.35390 9.36640 -0.01250 -0.13346 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.76230 9.77900 -0.01670 -0.17077 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.55310 9.56950 -0.01640 -0.17138 中國信託精穩基金 17.98780 17.99050 -0.00270 -0.01501 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.94000 67.87000 -0.93000 -1.37027 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.51150 37.72640 -0.21490 -0.56963 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27830 11.27720 0.00110 0.00975 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85800 10.83770 0.02030 0.18731 元大上證50基金 31.19000 30.87000 0.32000 1.03661 元大大中華TMT基金-人民幣 12.77000 13.08000 -0.31000 -2.37003 元大大中華TMT基金-新台幣 11.89000 12.15000 -0.26000 -2.13992 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.04000 13.18000 -0.14000 -1.06222 元大大中華價值指數基金-美元 13.37800 13.53400 -0.15600 -1.15265 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.22000 17.38100 -0.16100 -0.92630 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.13200 11.23900 -0.10700 -0.95204 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.18400 11.27100 -0.08700 -0.77189 元大中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.16000 -0.04000 -1.26582 元大中國平衡基金-新台幣 14.59000 14.73000 -0.14000 -0.95044 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.27640 47.30410 -0.02770 -0.05856 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33450 10.34830 -0.01380 -0.13336 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62570 9.63860 -0.01290 -0.13384 元大中國機會債券基金-新台幣 9.93400 9.92970 0.00430 0.04330 元大巴西指數基金 6.61800 6.68000 -0.06200 -0.92814 元大巴菲特基金 30.14000 30.71000 -0.57000 -1.85607 元大日經225基金 27.89000 27.98000 -0.09000 -0.32166 元大台商收成基金 23.63000 23.84000 -0.21000 -0.88087 元大台灣50單日反向1倍基金 12.92000 12.81000 0.11000 0.85870 元大台灣50單日正向2倍基金 35.17000 35.84000 -0.67000 -1.86942 元大台灣中型100基金 32.74000 33.05000 -0.31000 -0.93797 元大台灣加權股價指數基金 24.52100 24.73700 -0.21600 -0.87319 元大台灣卓越50基金 79.78000 80.44000 -0.66000 -0.82049 元大台灣金融基金 17.06000 17.04000 0.02000 0.11737 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.81000 30.97000 -0.16000 -0.51663 元大台灣高股息基金 25.61000 25.74000 -0.13000 -0.50505 元大台灣電子科技基金 35.02000 35.39000 -0.37000 -1.04549 元大全球ETF成長組合基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 元大全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.48000 -0.06000 -0.41436 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.33000 12.36000 -0.03000 -0.24272 元大全球不動產證券化基金-美元 12.67900 12.71100 -0.03200 -0.25175 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.84000 6.91000 -0.07000 -1.01302 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504 元大全球股票入息基金-美元配息 10.12500 10.20000 -0.07500 -0.73529 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.26240 10.28550 -0.02310 -0.22459 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.49290 9.51430 -0.02140 -0.22492 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.18830 9.18800 0.00030 0.00327 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.55080 8.55050 0.00030 0.00351 元大全球新興市場精選組合基金 13.86000 13.97000 -0.11000 -0.78740 元大全球農業商機基金 16.07000 16.18000 -0.11000 -0.67985 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 元大印尼指數基金 9.29500 9.36200 -0.06700 -0.71566 元大印度指數基金 9.67200 9.65500 0.01700 0.17607 元大印度基金 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 元大多多基金 20.13000 20.43000 -0.30000 -1.46843 元大多福基金 57.52000 58.30000 -0.78000 -1.33791 元大亞太成長基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63700 8.66010 -0.02310 -0.26674 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.19270 7.21190 -0.01920 -0.26623 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.00700 10.08500 -0.07800 -0.77343 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01300 10.01600 -0.00300 -0.02995 元大卓越基金 50.60000 51.36000 -0.76000 -1.47975 元大店頭基金 9.31000 9.60000 -0.29000 -3.02083 元大泛歐成長基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19930 10.19790 0.00140 0.01373 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.13460 9.09580 0.03880 0.42657 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.19280 30.15310 0.03970 0.13166 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.95080 36.11220 -0.16140 -0.44694 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.45470 19.33460 0.12010 0.62117 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.49800 18.72800 -0.23000 -1.22811 元大美國政府7至10年期債券基金 36.84230 36.88000 -0.03770 -0.10222 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.61740 20.56810 0.04930 0.23969 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.74230 17.82390 -0.08160 -0.45781 元大高科技基金 18.77000 18.79000 -0.02000 -0.10644 元大得利貨幣市場基金 16.22950 16.22900 0.00050 0.00308 元大得寶貨幣市場基金 11.96500 11.96460 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.12000 14.40000 -0.28000 -1.94444 元大華夏中小基金 8.40000 8.50000 -0.10000 -1.17647 元大新中國基金-人民幣 11.07000 11.26000 -0.19000 -1.68739 元大新中國基金-美元 11.36900 11.57500 -0.20600 -1.77970 元大新中國基金-新台幣 10.79000 10.96000 -0.17000 -1.55109 元大新主流基金 27.22000 27.51000 -0.29000 -1.05416 元大新東協平衡基金-美元 10.26700 10.31800 -0.05100 -0.49428 元大新東協平衡基金-新台幣 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 元大新興市場ESG策略基金 12.92000 13.09000 -0.17000 -1.29870 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.56790 10.68680 -0.11890 -1.11259 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.73090 10.85730 -0.12640 -1.16419 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.79340 10.89560 -0.10220 -0.93799 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.58360 9.67430 -0.09070 -0.93754 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.88480 9.89730 -0.01250 -0.12630 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.60560 9.61770 -0.01210 -0.12581 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57570 9.56600 0.00970 0.10140 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.30980 9.30040 0.00940 0.10107 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.64680 9.65850 -0.01170 -0.12114 元大新興亞洲基金 11.87000 12.01000 -0.14000 -1.16570 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.63090 9.68780 -0.05690 -0.58734 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.51010 9.56640 -0.05630 -0.58852 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.43740 9.47150 -0.03410 -0.36003 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31680 9.35050 -0.03370 -0.36041 元大萬泰貨幣市場基金 15.08050 15.08000 0.00050 0.00332 元大經貿基金 38.53000 39.07000 -0.54000 -1.38213 元大實質多重資產基金-人民幣 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 元大實質多重資產基金-美元 9.89600 9.98800 -0.09200 -0.92111 元大實質多重資產基金-新台幣 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 元大滬深300單日反向1倍基金 14.76000 14.83000 -0.07000 -0.47202 元大滬深300單日正向2倍基金 15.73000 15.44000 0.29000 1.87824 元大精準中小基金 22.63000 22.92000 -0.29000 -1.26527 元大摩臺基金 37.51000 37.83000 -0.32000 -0.84589 元大標普500基金 23.61000 23.77000 -0.16000 -0.67312 元大標普500單日反向1倍基金 13.81000 13.70000 0.11000 0.80292 元大標普500單日正向2倍基金 30.40000 30.88000 -0.48000 -1.55440 元大標智滬深300基金 18.29000 18.23000 0.06000 0.32913 元大歐洲50基金 24.83000 24.79000 0.04000 0.16136 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.57570 9.59420 -0.01850 -0.19282 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13900 10.13790 0.00110 0.01085 元大績效基金 56.42000 57.07000 -0.65000 -1.13895 元大韓國KOSPI200基金 24.26000 24.10000 0.16000 0.66390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.40000 15.59000 -0.19000 -1.21873 日盛上選基金 33.33000 33.64000 -0.31000 -0.92152 日盛小而美基金 19.21000 19.66000 -0.45000 -2.28891 日盛中國內需動力基金 10.81000 10.99000 -0.18000 -1.63785 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71240 11.71960 -0.00720 -0.06144 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99420 10.00030 -0.00610 -0.06100 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.03350 12.04300 -0.00950 -0.07888 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26190 10.27000 -0.00810 -0.07887 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78300 10.78060 0.00240 0.02226 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.17960 9.17750 0.00210 0.02288 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.62000 11.73000 -0.11000 -0.93777 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.11000 12.25000 -0.14000 -1.14286 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362 日盛日盛基金 13.66000 13.73000 -0.07000 -0.50983 日盛目標收益組合基金(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 日盛全球抗暖化基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08950 10.10290 -0.01340 -0.13264 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.63970 9.65250 -0.01280 -0.13261 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.80780 9.81380 -0.00600 -0.06114 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37300 9.37870 -0.00570 -0.06078 日盛全球新興債券基金A 10.86470 10.87600 -0.01130 -0.10390 日盛全球新興債券基金B 8.56980 8.57870 -0.00890 -0.10375 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43940 2.44170 -0.00230 -0.09420 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.72870 1.73030 -0.00160 -0.09247 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38190 0.38240 -0.00050 -0.13075 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27160 0.27200 -0.00040 -0.14706 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.54890 12.55600 -0.00710 -0.05655 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.77460 8.77950 -0.00490 -0.05581 日盛亞洲機會基金 7.57000 7.68000 -0.11000 -1.43229 日盛首選基金 17.60000 17.77000 -0.17000 -0.95667 日盛高科技基金 17.64000 17.79000 -0.15000 -0.84317 日盛貨幣市場基金 14.74740 14.74690 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 39.89000 40.02000 -0.13000 -0.32484 日盛精選五虎基金 38.37000 39.21000 -0.84000 -2.14231 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46490 13.46450 0.00040 0.00297 台新2000高科技基金 34.84000 35.36000 -0.52000 -1.47059 台新MSCI中國基金 21.49000 21.76000 -0.27000 -1.24081 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.54000 18.32000 0.22000 1.20087 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.38000 20.71000 -0.33000 -1.59343 台新大眾貨幣市場基金 14.14110 14.14060 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77630 9.77500 0.00130 0.01330 台新中美貨幣市場基金-美元 10.88790 10.89190 -0.00400 -0.03672 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.94480 9.92580 0.01900 0.19142 台新中國通基金 48.60000 49.17000 -0.57000 -1.15924 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.90800 16.09000 -0.18200 -1.13114 台新中國精選中小基金 11.80000 11.99000 -0.19000 -1.58465 台新主流基金 24.76000 24.95000 -0.19000 -0.76152 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.11000 18.14000 -0.03000 -0.16538 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61920 0.62170 -0.00250 -0.40212 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.74000 13.76000 -0.02000 -0.14535 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46930 0.47120 -0.00190 -0.40323 台新台灣中小基金 38.20000 38.68000 -0.48000 -1.24095 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.23210 9.27600 -0.04390 -0.47326 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.35290 9.42340 -0.07050 -0.74814 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.39000 8.44000 -0.05000 -0.59242 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34030 10.41830 -0.07800 -0.74868 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.66660 10.70210 -0.03550 -0.33171 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.35930 11.39710 -0.03780 -0.33166 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 台新印度基金 15.70000 15.77000 -0.07000 -0.44388 台新亞美短期債券基金 10.86760 10.87490 -0.00730 -0.06713 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.78210 8.78640 -0.00430 -0.04894 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30510 0.30600 -0.00090 -0.29412 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.96170 11.96760 -0.00590 -0.04930 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40950 0.41070 -0.00120 -0.29218 台新真吉利貨幣市場基金 11.07610 11.07570 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 30.44510 30.57620 -0.13110 -0.42876 台新智慧生活基金-美元 10.12110 10.17120 -0.05010 -0.49257 台新智慧生活基金-新台幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.27610 9.30190 -0.02580 -0.27736 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.04030 9.04470 -0.00440 -0.04865 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.77600 9.80310 -0.02710 -0.27644 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53450 9.53910 -0.00460 -0.04822 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41170 10.40390 0.00780 0.07497 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34880 0.34930 -0.00050 -0.14314 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90790 7.90200 0.00590 0.07466 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27840 0.27880 -0.00040 -0.14347 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.28000 6.34000 -0.06000 -0.94637 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.46500 10.53300 -0.06800 -0.64559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.84000 20.86000 -0.02000 -0.09588 未來資產全球大消費基金 14.57000 14.67000 -0.10000 -0.68166 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.90660 11.91630 -0.00970 -0.08140 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.76200 9.77000 -0.00800 -0.08188 未來資產亞洲新富基金 21.15000 21.28000 -0.13000 -0.61090 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54940 12.54910 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 未來資產新興市場債券基金A 8.88340 8.89790 -0.01450 -0.16296 未來資產新興市場債券基金B 6.89150 6.90270 -0.01120 -0.16226 未來資產閣來寶全球組合基金 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.98200 10.98100 0.00100 0.00911 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21240 10.20620 0.00620 0.06075 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.42960 9.46330 -0.03370 -0.35611 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56940 10.56840 0.00100 0.00946 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57810 8.61350 -0.03540 -0.41098 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.67620 9.68160 -0.00540 -0.05578 永豐中小基金 50.49000 50.87000 -0.38000 -0.74700 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.86540 1.87670 -0.01130 -0.60212 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41890 2.42110 -0.00220 -0.09087 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.86280 8.91190 -0.04910 -0.55095 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14860 11.15310 -0.00450 -0.04035 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.57000 4.65000 -0.08000 -1.72043 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.39000 21.78000 -0.39000 -1.79063 永豐主流品牌基金 17.25000 17.31000 -0.06000 -0.34662 永豐永豐基金 34.62000 34.86000 -0.24000 -0.68847 永豐亞洲民生消費基金 12.20000 12.33000 -0.13000 -1.05434 永豐南非幣2021保本基金 12.84970 12.84900 0.00070 0.00545 永豐高科技基金 24.17000 24.10000 0.07000 0.29046 永豐貨幣市場基金 13.86280 13.86240 0.00040 0.00289 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05760 2.07390 -0.01630 -0.78596 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.45880 2.46500 -0.00620 -0.25152 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.93620 7.97370 -0.03750 -0.47030 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47020 10.47210 -0.00190 -0.01814 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.51640 7.57240 -0.05600 -0.73953 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37930 11.41100 -0.03170 -0.27780 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.47000 8.58000 -0.11000 -1.28205 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.82000 19.02000 -0.20000 -1.05152 永豐臺灣加權ETF基金 53.13000 53.57000 -0.44000 -0.82136 永豐領航科技基金 39.63000 39.97000 -0.34000 -0.85064 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 永豐趨勢平衡基金 48.91000 48.43000 0.48000 0.99112 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.43580 11.43240 0.00340 0.02974 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.63290 9.76220 -0.12930 -1.32450 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75790 9.76220 -0.00430 -0.04405 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.61310 9.69740 -0.08430 -0.86931 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69710 9.70140 -0.00430 -0.04432 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.64040 9.77030 -0.12990 -1.32954 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89250 9.89750 -0.00500 -0.05052 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.59650 9.68170 -0.08520 -0.88001 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76450 9.76980 -0.00530 -0.05425 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.49000 11.63000 -0.14000 -1.20378 兆豐國際中小基金 15.04000 15.10000 -0.06000 -0.39735 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.32000 14.50000 -0.18000 -1.24138 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.89000 20.16000 -0.27000 -1.33929 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.29000 20.59000 -0.30000 -1.45702 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.73000 12.85000 -0.12000 -0.93385 兆豐國際生命科學基金 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.23380 10.26200 -0.02820 -0.27480 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73570 10.78160 -0.04590 -0.42573 兆豐國際全球高股息基金 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219 兆豐國際全球基金 30.93000 31.10000 -0.17000 -0.54662 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20470 10.20310 0.00160 0.01568 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.53680 9.49670 0.04010 0.42225 兆豐國際國民基金 22.70000 23.06000 -0.36000 -1.56114 兆豐國際第一基金 13.07000 13.24000 -0.17000 -1.28399 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99140 9.99360 -0.00220 -0.02201 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.03000 8.05850 -0.02850 -0.35366 兆豐國際萬全基金 20.40000 20.56000 -0.16000 -0.77821 兆豐國際電子基金 25.77000 26.11000 -0.34000 -1.30218 兆豐國際綠鑽基金 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.76000 21.95000 -0.19000 -0.86560 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.32000 17.19000 0.13000 0.75625 兆豐國際豐台灣基金 32.47000 32.41000 0.06000 0.18513 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48380 12.48330 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.26000 11.41000 -0.15000 -1.31464 合庫全球高收益債券基金A類型 11.18160 11.19920 -0.01760 -0.15715 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.03840 12.05880 -0.02040 -0.16917 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.82810 10.84670 -0.01860 -0.17148 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.62890 11.65460 -0.02570 -0.22051 合庫全球高收益債券基金B類型 8.32860 8.34170 -0.01310 -0.15704 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74390 9.76030 -0.01640 -0.16803 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23750 9.25370 -0.01620 -0.17507 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.26360 9.28520 -0.02160 -0.23263 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.56190 9.57850 -0.01660 -0.17330 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721 合庫全球新興市場基金 9.54000 9.65000 -0.11000 -1.13990 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 合庫貨幣市場基金 10.11490 10.11450 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.87120 9.89250 -0.02130 -0.21531 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.14620 10.17420 -0.02800 -0.27521 合庫新興多重收益基金A類型 10.34470 10.36620 -0.02150 -0.20740 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.95500 11.99060 -0.03560 -0.29690 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.90460 13.94920 -0.04460 -0.31973 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.39950 9.42080 -0.02130 -0.22610 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.04130 10.07140 -0.03010 -0.29887 合庫新興多重收益基金B類型 8.26770 8.28490 -0.01720 -0.20761 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37330 9.40120 -0.02790 -0.29677 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67070 10.70060 -0.02990 -0.27942 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88310 10.88240 0.00070 0.00643 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.75220 10.77640 -0.02420 -0.22456 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09400 10.09360 0.00040 0.00396 安聯中國東協基金 16.09000 16.21000 -0.12000 -0.74028 安聯中國策略基金 15.25000 15.44000 -0.19000 -1.23057 安聯中華新思路基金-人民幣 13.99000 14.21000 -0.22000 -1.54821 安聯中華新思路基金-美元 14.26000 14.52000 -0.26000 -1.79063 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.76000 12.96000 -0.20000 -1.54321 安聯台灣大壩基金 25.61000 25.93000 -0.32000 -1.23409 安聯台灣科技基金 44.53000 45.18000 -0.65000 -1.43869 安聯台灣貨幣市場基金 12.47290 12.47240 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 28.79000 29.28000 -0.49000 -1.67350 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13450 10.14980 -0.01530 -0.15074 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11320 15.13480 -0.02160 -0.14272 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77620 9.79020 -0.01400 -0.14300 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.12970 12.15100 -0.02130 -0.17529 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15650 10.17390 -0.01740 -0.17103 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.31110 12.33140 -0.02030 -0.16462 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69510 9.71210 -0.01700 -0.17504 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53290 9.54910 -0.01620 -0.16965 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23890 9.25410 -0.01520 -0.16425 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.83000 -0.07000 -0.59172 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.90890 11.92050 -0.01160 -0.09731 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97830 10.99040 -0.01210 -0.11010 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64550 10.65530 -0.00980 -0.09197 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.12320 9.13220 -0.00900 -0.09855 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.92520 8.93510 -0.00990 -0.11080 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.62920 8.63710 -0.00790 -0.09147 安聯全球人口趨勢基金 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.94000 33.13000 -0.19000 -0.57350 安聯全球油礦金趨勢基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 安聯全球計量平衡基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06560 12.06560 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53700 10.53700 0.00000 0.00000 安聯全球新興市場基金 18.85000 19.02000 -0.17000 -0.89380 安聯全球農金趨勢基金 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 安聯亞洲動態策略基金 24.94000 25.21000 -0.27000 -1.07100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00320 10.00630 -0.00310 -0.03098 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80630 9.80930 -0.00300 -0.03058 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.11320 84.20230 -0.08910 -0.10582 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.86970 12.89990 -0.03020 -0.23411 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.97180 67.05150 -0.07970 -0.11886 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.16290 10.18680 -0.02390 -0.23462 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51500 2.51580 -0.00080 -0.03180 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64410 10.65590 -0.01180 -0.11074 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09130 2.08970 0.00160 0.07657 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88490 8.89540 -0.01050 -0.11804 宏利台灣動力基金 31.47000 31.47000 0.00000 0.00000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.48610 10.53660 -0.05050 -0.47928 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80640 9.82890 -0.02250 -0.22892 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38290 8.42200 -0.03910 -0.46426 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.07320 8.09560 -0.02240 -0.27669 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 宏利全球債券組合基金 13.04220 13.07890 -0.03670 -0.28060 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78630 2.79210 -0.00580 -0.20773 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.75600 11.77890 -0.02290 -0.19442 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.80520 8.82240 -0.01720 -0.19496 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27170 2.27030 0.00140 0.06167 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.63070 10.62960 0.00110 0.01035 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.27860 4.35970 -0.08110 -1.86022 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69610 0.70960 -0.01350 -1.90248 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.77000 20.12000 -0.35000 -1.73956 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65580 11.66810 -0.01230 -0.10542 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41860 10.43160 -0.01300 -0.12462 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02940 10.03410 -0.00470 -0.04684 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16700 9.18130 -0.01430 -0.15575 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.67840 8.68920 -0.01080 -0.12429 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46370 8.46490 -0.00120 -0.01418 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.68970 8.70230 -0.01260 -0.14479 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83470 2.84100 -0.00630 -0.22175 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41540 0.41650 -0.00110 -0.26411 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.48460 12.50530 -0.02070 -0.16553 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94970 0.95190 -0.00220 -0.23112 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.74520 7.75710 -0.01190 -0.15341 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16590 2.17080 -0.00490 -0.22572 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31150 0.31230 -0.00080 -0.25616 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.51690 9.53100 -0.01410 -0.14794 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35130 0.35180 -0.00050 -0.14213 宏利萬利貨幣市場基金 13.62690 13.62650 0.00040 0.00294 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.83000 2.88000 -0.05000 -1.73611 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.46000 12.63000 -0.17000 -1.34600 宏利臺灣股息收益基金 28.60000 28.71000 -0.11000 -0.38314 宏利澳幣保本基金 11.90740 11.90560 0.00180 0.01512 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.39000 -0.14000 -1.22915 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.85000 12.02000 -0.17000 -1.41431 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.88000 -0.14000 -1.17845 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.94430 9.95320 -0.00890 -0.08942 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.09790 10.11050 -0.01260 -0.12462 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.04670 9.03730 0.00940 0.10401 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.53490 10.52390 0.01100 0.10452 貝萊德亞美利加收益基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92320 12.92300 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 25.07000 25.18000 -0.11000 -0.43685 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14580 11.14440 0.00140 0.01256 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15850 10.15240 0.00610 0.06008 保德信大中華基金 30.23000 30.62000 -0.39000 -1.27368 保德信中小型股基金 43.27000 43.65000 -0.38000 -0.87056 保德信中國中小基金-人民幣 10.51000 10.72000 -0.21000 -1.95896 保德信中國中小基金-美元 11.08000 11.32000 -0.24000 -2.12014 保德信中國中小基金-新臺幣 10.20000 10.40000 -0.20000 -1.92308 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.62490 9.67020 -0.04530 -0.46845 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.59980 9.64230 -0.04250 -0.44077 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.72710 9.77330 -0.04620 -0.47272 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.39540 10.44470 -0.04930 -0.47201 保德信中國品牌基金-人民幣 10.05000 10.17000 -0.12000 -1.17994 保德信中國品牌基金-美元 9.88000 9.99000 -0.11000 -1.10110 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.78000 10.91000 -0.13000 -1.19157 保德信台商全方位基金 34.92000 35.01000 -0.09000 -0.25707 保德信全球中小基金 29.38000 29.52000 -0.14000 -0.47425 保德信全球消費商機基金 17.19000 17.32000 -0.13000 -0.75058 保德信全球基礎建設基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 保德信全球資源基金 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126 保德信全球醫療生化基金-美元 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.40000 29.54000 -0.14000 -0.47393 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.99680 10.03700 -0.04020 -0.40052 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.67850 10.72130 -0.04280 -0.39921 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04280 9.05840 -0.01560 -0.17222 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65210 9.66870 -0.01660 -0.17169 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.39510 8.40690 -0.01180 -0.14036 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87790 10.89320 -0.01530 -0.14045 保德信亞太基金 22.16000 22.43000 -0.27000 -1.20374 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.59710 8.60220 -0.00510 -0.05929 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20450 11.21120 -0.00670 -0.05976 保德信店頭市場基金 32.92000 33.48000 -0.56000 -1.67264 保德信拉丁美洲基金 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023 保德信金平衡基金 29.03000 29.24000 -0.21000 -0.71819 保德信金滿意基金 39.77000 40.12000 -0.35000 -0.87238 保德信科技島基金 24.19000 24.23000 -0.04000 -0.16508 保德信高成長基金 87.97000 88.14000 -0.17000 -0.19287 保德信第一基金 25.97000 26.18000 -0.21000 -0.80214 保德信貨幣市場基金 15.74450 15.74390 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67990 10.74840 -0.06850 -0.63730 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.36370 10.40690 -0.04320 -0.41511 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95720 11.02400 -0.06680 -0.60595 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.95450 9.99290 -0.03840 -0.38427 保德信新世紀基金 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26550 8.27310 -0.00760 -0.09186 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91800 10.92800 -0.01000 -0.09151 保德信新興趨勢組合基金 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397 保德信瑞騰基金 15.52820 15.52790 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.87430 9.88250 -0.00820 -0.08297 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02610 10.03450 -0.00840 -0.08371 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.80370 9.82150 -0.01780 -0.18124 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.86860 9.88610 -0.01750 -0.17702 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94610 9.95730 -0.01120 -0.11248 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94630 9.95750 -0.01120 -0.11248 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92740 9.93910 -0.01170 -0.11772 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92750 9.93920 -0.01170 -0.11772 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.94450 9.96200 -0.01750 -0.17567 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87330 9.89260 -0.01930 -0.19510 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.81480 9.83380 -0.01900 -0.19321 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98270 1.98430 -0.00160 -0.08063 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64890 2.65150 -0.00260 -0.09806 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31370 0.31440 -0.00070 -0.22265 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45530 0.45630 -0.00100 -0.21915 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.82620 8.84020 -0.01400 -0.15837 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93370 11.94790 -0.01420 -0.11885 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.68720 9.69930 -0.01210 -0.12475 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.67230 11.68720 -0.01490 -0.12749 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24490 9.27140 -0.02650 -0.28583 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16450 11.19650 -0.03200 -0.28580 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28180 10.29640 -0.01460 -0.14180 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.09660 10.11640 -0.01980 -0.19572 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18630 10.19140 -0.00510 -0.05004 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67020 10.67580 -0.00560 -0.05246 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07760 10.08880 -0.01120 -0.11101 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92030 9.92840 -0.00810 -0.08158 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14890 10.15720 -0.00830 -0.08172 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.86200 9.87810 -0.01610 -0.16299 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98470 9.99850 -0.01380 -0.13802 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.71150 10.73770 -0.02620 -0.24400 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.57590 6.59600 -0.02010 -0.30473 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.02330 11.05690 -0.03360 -0.30388 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63730 11.63700 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.13000 19.35000 -0.22000 -1.13695 施羅德樂活中小基金-I類型 4339.560004389.21000 -49.65000 -1.13118 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.58420 10.65320 -0.06900 -0.64769 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.92500 12.02180 -0.09680 -0.80520 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.20090 11.29380 -0.09290 -0.82258 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.51950 9.58150 -0.06200 -0.64708 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.26380 10.34720 -0.08340 -0.80602 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.07440 10.15800 -0.08360 -0.82300 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.90350 10.97460 -0.07110 -0.64786 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.80610 11.90190 -0.09580 -0.80491 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.77550 11.87320 -0.09770 -0.82286 柏瑞五國金勢力建設基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103 柏瑞巨人基金 12.84000 12.99000 -0.15000 -1.15473 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63890 13.63850 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37250 13.37520 -0.00270 -0.02019 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92630 11.94120 -0.01490 -0.12478 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.59470 12.61210 -0.01740 -0.13796 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.12850 9.13040 -0.00190 -0.02081 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.87950 6.88090 -0.00140 -0.02035 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.06780 9.07920 -0.01140 -0.12556 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70960 8.72070 -0.01110 -0.12728 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.11180 11.12720 -0.01540 -0.13840 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.59080 8.60150 -0.01070 -0.12440 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.10310 12.11830 -0.01520 -0.12543 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58490 11.58720 -0.00230 -0.01985 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.69790 11.71290 -0.01500 -0.12806 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.46510 11.48090 -0.01580 -0.13762 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.11690 9.11870 -0.00180 -0.01974 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13090 10.14360 -0.01270 -0.12520 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95530 9.96810 -0.01280 -0.12841 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.88340 9.89710 -0.01370 -0.13842 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.71640 9.72840 -0.01200 -0.12335 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05050 10.03100 0.01950 0.19440 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.02760 10.01740 0.01020 0.10182 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98420 9.97580 0.00840 0.08420 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05270 10.03600 0.01670 0.16640 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00420 9.98480 0.01940 0.19430 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.96830 9.95810 0.01020 0.10243 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.93810 9.92970 0.00840 0.08459 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.00650 9.98990 0.01660 0.16617 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.03130 10.01180 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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.00160 10.01300 -0.01140 -0.11385 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.40000 13.57000 -0.17000 -1.25276 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.69000 14.90000 -0.21000 -1.40940 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.82000 9.96000 -0.14000 -1.40562 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 9.02000 -0.11000 -1.21951 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.28000 10.43000 -0.15000 -1.43816 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.76000 11.91000 -0.15000 -1.25945 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.32000 12.49000 -0.17000 -1.36109 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.73000 12.91000 -0.18000 -1.39427 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.59000 13.80000 -0.21000 -1.52174 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.24000 13.41000 -0.17000 -1.26771 柏瑞拉丁美洲基金 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30610 11.32510 -0.01900 -0.16777 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49500 7.50760 -0.01260 -0.16783 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.46780 11.47480 -0.00700 -0.06100 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.17590 11.19020 -0.01430 -0.12779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.36530 10.37950 -0.01420 -0.13681 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.55450 8.55980 -0.00530 -0.06192 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71550 9.72800 -0.01250 -0.12850 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.74870 9.76210 -0.01340 -0.13727 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.75030 10.76410 -0.01380 -0.12820 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07080 10.07700 -0.00620 -0.06153 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.34860 10.36280 -0.01420 -0.13703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.06550 10.07840 -0.01290 -0.12800 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.24320 9.24890 -0.00570 -0.06163 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.21220 9.22250 -0.01030 -0.11168 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.77010 9.78350 -0.01340 -0.13697 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.42310 12.45550 -0.03240 -0.26013 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99070 12.03260 -0.04190 -0.34822 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46020 11.50210 -0.04190 -0.36428 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.55420 7.57390 -0.01970 -0.26010 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60250 9.63610 -0.03360 -0.34869 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.28180 10.31930 -0.03750 -0.36340 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.67910 10.70690 -0.02780 -0.25965 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.47850 11.52040 -0.04190 -0.36370 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.38980 10.42610 -0.03630 -0.34816 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.63390 9.65910 -0.02520 -0.26089 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.50050 10.53890 -0.03840 -0.36436 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.16240 11.16680 -0.00440 -0.03940 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.79670 11.81020 -0.01350 -0.11431 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.90200 10.91480 -0.01280 -0.11727 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.27590 9.27950 -0.00360 -0.03880 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91720 9.92850 -0.01130 -0.11381 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.92220 9.93380 -0.01160 -0.11677 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11930 11.13190 -0.01260 -0.11319 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95940 9.96330 -0.00390 -0.03914 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.38430 10.39650 -0.01220 -0.11735 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.58890 9.59260 -0.00370 -0.03857 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.42930 9.43300 -0.00370 -0.03922 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13810 10.14970 -0.01160 -0.11429 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.68110 9.69250 -0.01140 -0.11762 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.21000 -0.07000 -0.38440 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.85000 16.95000 -0.10000 -0.58997 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08690 13.12780 -0.04090 -0.31155 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.94670 10.97270 -0.02600 -0.23695 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.71380 11.74430 -0.03050 -0.25970 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.17750 12.20100 -0.02350 -0.19261 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.39850 11.43030 -0.03180 -0.27821 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.11150 10.13550 -0.02400 -0.23679 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.56600 10.59360 -0.02760 -0.26053 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42760 10.44770 -0.02010 -0.19239 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.54640 10.57590 -0.02950 -0.27894 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.36170 10.38870 -0.02700 -0.25990 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.48660 10.51580 -0.02920 -0.27768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.82000 13.92000 -0.10000 -0.71839 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.59000 30.13000 0.46000 1.52672 國泰大中華基金 21.38000 21.66000 -0.28000 -1.29271 國泰小龍基金 15.89000 16.13000 -0.24000 -1.48791 國泰中小成長基金 44.74000 45.44000 -0.70000 -1.54049 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.26380 4.31450 -0.05070 -1.17511 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.97000 20.17000 -0.20000 -0.99157 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.78080 0.79040 -0.00960 -1.21457 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74170 0.75090 -0.00920 -1.22520 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08510 2.08610 -0.00100 -0.04794 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70760 9.70060 0.00700 0.07216 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41140 8.40530 0.00610 0.07257 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32740 0.32770 -0.00030 -0.09155 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.37410 11.37300 0.00110 0.00967 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80740 1.80830 -0.00090 -0.04977 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.14900 10.15300 -0.00400 -0.03940 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34980 0.35070 -0.00090 -0.25663 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.74070 4.83450 -0.09380 -1.94022 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.19000 22.59000 -0.40000 -1.77069 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.74840 0.76360 -0.01520 -1.99057 國泰中港台基金人民幣級別 3.58330 3.65130 -0.06800 -1.86235 國泰中港台基金台幣級別 16.78000 17.07000 -0.29000 -1.69889 國泰中港台基金美元級別 0.57270 0.58390 -0.01120 -1.91814 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.00000 27.09000 -0.09000 -0.33223 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.06000 35.26000 -0.20000 -0.56721 國泰台灣貨幣市場基金 12.39710 12.39670 0.00040 0.00323 國泰平衡基金 28.39000 28.61000 -0.22000 -0.76896 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21220 2.22440 -0.01220 -0.54846 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35250 0.35470 -0.00220 -0.62024 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46180 0.46110 0.00070 0.15181 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.72000 12.77000 -0.05000 -0.39154 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45970 0.46290 -0.00320 -0.69129 國泰全球資源基金台幣級別 5.55000 5.56000 -0.01000 -0.17986 國泰全球資源基金美元級別 0.18570 0.18670 -0.00100 -0.53562 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41600 0.41790 -0.00190 -0.45465 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37930 0.38100 -0.00170 -0.44619 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43920 0.44110 -0.00190 -0.43074 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49030 0.48880 0.00150 0.30687 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.07000 19.20000 -0.13000 -0.67708 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.91000 21.01000 -0.10000 -0.47596 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36940 2.38770 -0.01830 -0.76643 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.28550 11.35830 -0.07280 -0.64094 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.31990 10.38640 -0.06650 -0.64026 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37860 0.38170 -0.00310 -0.81216 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34620 0.34900 -0.00280 -0.80229 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49270 0.49300 -0.00030 -0.06085 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.63000 11.76000 -0.13000 -1.10544 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40870 0.41390 -0.00520 -1.25634 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.09000 18.20000 -0.11000 -0.60440 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61530 0.62030 -0.00500 -0.80606 國泰科技生化基金 37.11000 37.38000 -0.27000 -0.72231 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.10000 25.25000 -0.15000 -0.59406 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.99000 13.88000 0.11000 0.79251 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.36220 37.52020 -0.15800 -0.42111 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.85540 19.72900 0.12640 0.64068 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.82050 19.05470 -0.23420 -1.22909 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.92770 39.06460 -0.13690 -0.35045 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.09680 39.16060 -0.06380 -0.16292 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.68680 40.59400 0.09280 0.22861 國泰紐幣2021保本基金 11.91170 11.91070 0.00100 0.00840 國泰紐幣八年期保本基金 12.18590 12.18650 -0.00060 -0.00492 國泰紐幣保本基金 12.25320 12.25200 0.00120 0.00979 國泰高科技基金 13.34000 13.50000 -0.16000 -1.18519 國泰國泰基金台幣I級別 23.50000 23.64000 -0.14000 -0.59222 國泰國泰基金台幣級別 23.50000 23.64000 -0.14000 -0.59222 國泰富時中國A50基金 20.26000 20.05000 0.21000 1.04738 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33950 0.34060 -0.00110 -0.32296 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45130 0.44930 0.00200 0.44514 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36220 0.36500 -0.00280 -0.76712 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48160 0.48170 -0.00010 -0.02076 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35250 0.35470 -0.00220 -0.62024 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46860 0.46800 0.00060 0.12821 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.83540 10.85180 -0.01640 -0.15113 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.93300 7.94500 -0.01200 -0.15104 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36620 0.36690 -0.00070 -0.19079 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26980 0.27080 -0.00100 -0.36928 國泰新興市場基金台幣級別 11.98000 12.08000 -0.10000 -0.82781 國泰新興市場基金美元級別 0.40760 0.41180 -0.00420 -1.01991 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14470 2.14690 -0.00220 -0.10247 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44430 1.44580 -0.00150 -0.10375 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35230 0.35280 -0.00050 -0.14172 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37740 0.37800 -0.00060 -0.15873 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23960 0.24000 -0.00040 -0.16667 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.82110 10.83660 -0.01550 -0.14303 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.15230 7.16250 -0.01020 -0.14241 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.61000 14.48000 0.13000 0.89779 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.23000 33.83000 -0.60000 -1.77357 國泰價值卓越基金 15.96000 16.08000 -0.12000 -0.74627 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39220 0.39400 -0.00180 -0.45685 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10680 12.11080 -0.00400 -0.03303 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41330 0.41360 -0.00030 -0.07253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64970 9.65560 -0.00590 -0.06110 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.63930 8.63990 -0.00060 -0.00694 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57040 10.57690 -0.00650 -0.06145 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55440 9.55510 -0.00070 -0.00733 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07200 11.07100 0.00100 0.00903 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13310 10.13370 -0.00060 -0.00592 第一金大中華基金 27.75000 28.15000 -0.40000 -1.42096 第一金小型精選基金 39.96000 40.39000 -0.43000 -1.06462 第一金中國世紀基金-人民幣 13.95000 14.16000 -0.21000 -1.48305 第一金中國世紀基金-美元 9.53300 9.69610 -0.16310 -1.68212 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.69000 10.85000 -0.16000 -1.47465 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.69000 10.85000 -0.16000 -1.47465 第一金中概平衡基金 25.27000 25.58000 -0.31000 -1.21188 第一金台灣貨幣市場基金 15.22830 15.22780 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.60400 177.59900 0.00500 0.00282 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.58200 13.66670 -0.08470 -0.61975 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.58220 13.66720 -0.08500 -0.62193 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.01670 10.03980 -0.02310 -0.23008 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.01760 10.04060 -0.02300 -0.22907 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47790 9.50780 -0.02990 -0.31448 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50150 9.53140 -0.02990 -0.31370 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.35700 10.38130 -0.02430 -0.23407 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80460 9.83550 -0.03090 -0.31417 第一金全球大趨勢基金 22.63000 22.71000 -0.08000 -0.35227 第一金全球不動產證券化基金A 7.85580 7.89930 -0.04350 -0.55068 第一金全球不動產證券化基金B 5.63650 5.66770 -0.03120 -0.55049 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.33430 9.30590 0.02840 0.30518 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.33550 9.30700 0.02850 0.30622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.52920 9.50020 0.02900 0.30526 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.52990 9.50130 0.02860 0.30101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58990 8.60850 -0.01860 -0.21607 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01620 10.03790 -0.02170 -0.21618 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.83300 9.84390 -0.01090 -0.11073 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.11870 8.12960 -0.01090 -0.13408 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94130 8.94680 -0.00550 -0.06147 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94140 8.94690 -0.00550 -0.06147 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03330 11.04560 -0.01230 -0.11136 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.03410 11.04650 -0.01240 -0.11225 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98560 9.99900 -0.01340 -0.13401 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65920 14.66820 -0.00900 -0.06136 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.11780 15.19500 -0.07720 -0.50806 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.13650 15.21370 -0.07720 -0.50744 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.60000 13.64000 -0.04000 -0.29326 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.63000 13.67000 -0.04000 -0.29261 第一金亞洲科技基金 20.80000 21.09000 -0.29000 -1.37506 第一金亞洲新興市場基金 14.00000 14.07000 -0.07000 -0.49751 第一金店頭市場基金 10.09000 10.27000 -0.18000 -1.75268 第一金創新趨勢基金 24.56000 24.77000 -0.21000 -0.84780 第一金電子基金 34.54000 34.97000 -0.43000 -1.22963 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.47000 19.73000 -0.26000 -1.31779 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.18000 20.02000 0.16000 0.79920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(新台幣) 14.09000 14.31000 -0.22000 -1.53739 統一大滿貫基金 32.04000 32.56000 -0.52000 -1.59705 統一大龍印基金 16.38000 16.59000 -0.21000 -1.26582 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505 統一中小基金 25.80000 26.07000 -0.27000 -1.03567 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65910 9.66370 -0.00460 -0.04760 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87410 9.89590 -0.02180 -0.22029 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.37560 9.39310 -0.01750 -0.18631 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.25600 11.26140 -0.00540 -0.04795 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42060 11.44590 -0.02530 -0.22104 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.85210 10.87230 -0.02020 -0.18579 統一台灣動力基金 16.59000 16.82000 -0.23000 -1.36742 統一全天候基金 108.26000 109.32000 -1.06000 -0.96963 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.60950 8.64960 -0.04010 -0.46361 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.11050 9.16870 -0.05820 -0.63477 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.92590 8.97740 -0.05150 -0.57366 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.77330 8.81420 -0.04090 -0.46402 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.28380 9.34300 -0.05920 -0.63363 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.09570 9.14820 -0.05250 -0.57388 統一全球債券組合基金 12.11920 12.13720 -0.01800 -0.14830 統一全球新科技基金(人民幣) 14.81000 14.95000 -0.14000 -0.93645 統一全球新科技基金(美元) 15.23000 15.41000 -0.18000 -1.16807 統一全球新科技基金(新台幣) 13.92000 14.05000 -0.13000 -0.92527 統一亞太基金 26.43000 26.81000 -0.38000 -1.41738 統一亞洲大金磚基金 12.80000 12.94000 -0.14000 -1.08192 統一奔騰基金 57.95000 58.29000 -0.34000 -0.58329 統一強棒貨幣市場基金 16.63640 16.63580 0.00060 0.00361 統一強漢基金(美元) 9.85000 0.00000 9.85000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 24.69000 25.01000 -0.32000 -1.27949 統一統信基金 32.06000 32.36000 -0.30000 -0.92707 統一黑馬基金 58.83000 59.25000 -0.42000 -0.70886 統一新亞洲科技能源基金 19.35000 19.64000 -0.29000 -1.47658 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.41340 8.42070 -0.00730 -0.08669 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50720 10.51640 -0.00920 -0.08748 統一經建基金 45.90000 46.38000 -0.48000 -1.03493 統一龍馬基金 67.38000 68.05000 -0.67000 -0.98457 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 22.27000 22.27000 0.00000 0.00000 野村中小基金 48.69000 49.16000 -0.47000 -0.95606 野村中國機會基金 14.08000 14.24000 -0.16000 -1.12360 野村巴西基金 6.38000 6.45000 -0.07000 -1.08527 野村日本領先基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 野村台灣高股息基金 22.57000 22.66000 -0.09000 -0.39718 野村台灣運籌基金 36.89000 37.08000 -0.19000 -0.51241 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.74720 9.74120 0.00600 0.06159 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.73830 9.74170 -0.00340 -0.03490 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.75020 9.75490 -0.00470 -0.04818 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.82900 9.82300 0.00600 0.06108 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.80110 9.80450 -0.00340 -0.03468 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.78010 9.78480 -0.00470 -0.04803 野村平衡基金 19.09000 19.17000 -0.08000 -0.41732 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.54000 12.60000 -0.06000 -0.47619 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 野村全球生技醫療基金 15.69000 15.76000 -0.07000 -0.44416 野村全球品牌基金 27.14000 27.30000 -0.16000 -0.58608 野村全球氣候變遷基金 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.79000 12.90000 -0.11000 -0.85271 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.22000 11.33000 -0.11000 -0.97087 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.90000 19.06000 -0.16000 -0.83945 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869 野村全球短期收益基金-美元計價 10.63410 10.63720 -0.00310 -0.02914 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43450 10.43400 0.00050 0.00479 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.65660 9.67040 -0.01380 -0.14270 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.39860 9.41960 -0.02100 -0.22294 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83230 8.84390 -0.01160 -0.13116 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03940 11.05510 -0.01570 -0.14202 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.56090 10.58450 -0.02360 -0.22297 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97420 9.98750 -0.01330 -0.13317 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.35560 11.40910 -0.05350 -0.46892 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.92660 10.98830 -0.06170 -0.56151 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.44880 10.49890 -0.05010 -0.47719 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.56870 10.62240 -0.05370 -0.50554 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.60820 10.63590 -0.02770 -0.26044 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.00530 10.06620 -0.06090 -0.60499 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.58570 9.62890 -0.04320 -0.44865 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.82290 9.87060 -0.04770 -0.48325 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.98120 12.04200 -0.06080 -0.50490 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.78770 12.81000 -0.02230 -0.17408 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.04550 11.11270 -0.06720 -0.60471 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.58550 10.63330 -0.04780 -0.44953 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.07890 11.13370 -0.05480 -0.49220 野村成長基金 28.38000 28.70000 -0.32000 -1.11498 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.88530 9.96250 -0.07720 -0.77491 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.87560 9.96120 -0.08560 -0.85933 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.69480 9.76200 -0.06720 -0.68838 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.05350 10.13200 -0.07850 -0.77477 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.00900 10.09580 -0.08680 -0.85976 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.82880 9.89690 -0.06810 -0.68809 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.52000 -0.19000 -1.40533 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.18570 10.19400 -0.00830 -0.08142 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.10070 10.11570 -0.01500 -0.14828 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91220 9.91530 -0.00310 -0.03126 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.54550 10.55420 -0.00870 -0.08243 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.40220 10.41770 -0.01550 -0.14879 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.21280 10.21600 -0.00320 -0.03132 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.06470 9.07290 -0.00820 -0.09038 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90190 9.90620 -0.00430 -0.04341 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.77740 9.79160 -0.01420 -0.14502 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51780 13.53000 -0.01220 -0.09017 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74720 12.75270 -0.00550 -0.04313 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.44410 10.45930 -0.01520 -0.14533 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.33170 10.33160 0.00010 0.00097 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.01240 10.02310 -0.01070 -0.10675 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39710 9.40120 -0.00410 -0.04361 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96890 10.97360 -0.00470 -0.04283 野村泰國基金 44.99000 44.80000 0.19000 0.42411 野村高科技基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 野村貨幣市場基金 16.24350 16.24300 0.00050 0.00308 野村新馬基金 17.21000 17.35000 -0.14000 -0.80692 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.07620 8.08690 -0.01070 -0.13231 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79200 11.80770 -0.01570 -0.13296 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.33000 7.38000 -0.05000 -0.67751 野村精選貨幣市場基金 12.06850 12.06830 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.26000 12.34000 -0.08000 -0.64830 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403 野村歐洲高股息基金季配型 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 野村歐洲高股息基金累積型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 野村積極成長基金 11.99000 12.12000 -0.13000 -1.07261 野村優質基金 33.35000 33.43000 -0.08000 -0.23931 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.73750 8.73520 0.00230 0.02633 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08630 8.08760 -0.00130 -0.01607 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90000 7.90360 -0.00360 -0.04555 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.58580 11.58270 0.00310 0.02676 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53460 10.53640 -0.00180 -0.01708 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32050 10.32530 -0.00480 -0.04649 野村環球基金-人民幣計價 15.21000 15.32000 -0.11000 -0.71802 野村環球基金-美元計價 12.13000 12.23000 -0.10000 -0.81766 野村環球基金-新臺幣計價 16.20000 16.29000 -0.09000 -0.55249 野村鴻利基金 21.99000 22.02000 -0.03000 -0.13624 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84650 16.84620 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.20000 20.44000 -0.24000 -1.17417 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 野村鑫平衡組合基金 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137 野村鑫全球債券組合基金 13.23310 13.25240 -0.01930 -0.14563 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91340 9.92050 -0.00710 -0.07157 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.93300 9.94570 -0.01270 -0.12769 凱基台商天下基金 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157 凱基台灣精五門基金 20.55000 20.84000 -0.29000 -1.39155 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.89110 10.94470 -0.05360 -0.48973 凱基亞太高股息基金 13.21000 13.37000 -0.16000 -1.19671 凱基亞洲四金磚基金 17.86000 17.95000 -0.09000 -0.50139 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.60000 13.73000 -0.13000 -0.94683 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.40750 13.58210 -0.17460 -1.28552 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.61000 12.75000 -0.14000 -1.09804 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52820 11.52790 0.00030 0.00260 凱基開創基金 26.59000 26.99000 -0.40000 -1.48203 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.06000 20.24000 -0.18000 -0.88933 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.37170 20.59560 -0.22390 -1.08713 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.51000 18.64000 -0.13000 -0.69742 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.52170 18.70210 -0.18040 -0.96460 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04260 10.03210 0.01050 0.10466 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.00900 8.00070 0.00830 0.10374 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257 凱基資源國基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.71540 11.75740 -0.04200 -0.35722 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.00230 11.07600 -0.07370 -0.66540 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 凱基護城河基金-台幣計價A 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154 凱基護城河基金-美元計價B 12.72950 12.80230 -0.07280 -0.56865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.25000 15.02000 0.23000 1.53129 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.27000 30.21000 -0.94000 -3.11155 富邦NASDAQ-100基金 26.95000 27.35000 -0.40000 -1.46252 富邦上証180基金 31.00000 30.83000 0.17000 0.55141 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23630 0.24140 -0.00510 -2.11268 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.95000 7.09000 -0.14000 -1.97461 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.22000 7.24000 -0.02000 -0.27624 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.60000 40.85000 0.75000 1.83599 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.69970 11.79860 -0.09890 -0.83824 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.11720 11.21520 -0.09800 -0.87381 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.78320 10.85370 -0.07050 -0.64955 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.34530 10.43270 -0.08740 -0.83775 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.75090 9.83680 -0.08590 -0.87325 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.46710 9.52900 -0.06190 -0.64960 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.89670 20.83780 0.05890 0.28266 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.21170 11.21060 0.00110 0.00981 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70720 10.68560 0.02160 0.20214 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.04590 13.05150 -0.00560 -0.04291 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93270 1.93500 -0.00230 -0.11886 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71870 9.72290 -0.00420 -0.04320 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.48760 1.48940 -0.00180 -0.12085 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58480 11.58360 0.00120 0.01036 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74930 1.74980 -0.00050 -0.02857 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10720 10.10620 0.00100 0.00989 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54560 1.54600 -0.00040 -0.02587 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.89000 23.84000 0.05000 0.20973 富邦日本東証基金 22.34000 22.31000 0.03000 0.13447 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.83000 41.77000 0.06000 0.14364 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.85000 46.34000 -0.49000 -1.05740 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.62000 50.05000 -0.43000 -0.85914 富邦台灣心基金 22.05000 22.19000 -0.14000 -0.63091 富邦台灣釆吉50基金 46.28000 46.66000 -0.38000 -0.81440 富邦台灣科技指數基金 53.05000 53.57000 -0.52000 -0.97069 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29010 0.29160 -0.00150 -0.51440 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30300 2.30510 -0.00210 -0.09110 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34200 0.34250 -0.00050 -0.14599 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70700 10.72200 -0.01500 -0.13990 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.00940 2.01120 -0.00180 -0.08950 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33020 0.33060 -0.00040 -0.12099 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.28610 9.29910 -0.01300 -0.13980 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.84000 22.90000 -0.06000 -0.26201 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.92000 14.95000 -0.03000 -0.20067 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.70000 28.64000 0.06000 0.20950 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61890 15.61840 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 64.21000 64.57000 -0.36000 -0.55753 富邦科技基金 24.46000 24.76000 -0.30000 -1.21163 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.72370 38.67230 0.05140 0.13291 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.64970 37.91370 -0.26400 -0.69632 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.24280 37.28130 -0.03850 -0.10327 富邦恒生國企ETF基金 21.23000 21.17000 0.06000 0.28342 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.09000 13.01000 0.08000 0.61491 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.62000 32.77000 -0.15000 -0.45774 富邦高成長基金 24.65000 24.90000 -0.25000 -1.00402 富邦基金 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249 富邦深証100基金 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 富邦富時歐洲ETF基金 20.80000 20.84000 -0.04000 -0.19194 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40160 -0.00030 -0.07470 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.24250 12.26110 -0.01860 -0.15170 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.60380 9.61830 -0.01450 -0.15075 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30280 -0.00020 -0.06605 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.98110 8.99470 -0.01360 -0.15120 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.86590 9.91200 -0.04610 -0.46509 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93790 9.96220 -0.02430 -0.24392 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.86590 9.91200 -0.04610 -0.46509 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93790 9.96220 -0.02430 -0.24392 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.61000 19.84000 -0.23000 -1.15927 富邦精準基金 46.52000 47.08000 -0.56000 -1.18946 富邦精銳中小基金 11.99000 12.07000 -0.08000 -0.66280 富邦臺灣公司治理100基金 20.98000 21.14000 -0.16000 -0.75686 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.92000 7.85000 0.07000 0.89172 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.40000 14.66000 -0.26000 -1.77353 富邦標普美國特別股ETF基金 19.31000 19.21000 0.10000 0.52056 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.18470 10.25150 -0.06680 -0.65161 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.27910 11.36140 -0.08230 -0.72438 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84420 10.89500 -0.05080 -0.46627 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00380 10.06940 -0.06560 -0.65148 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.03400 11.11440 -0.08040 -0.72339 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58690 10.63660 -0.04970 -0.46725 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.55000 29.95000 -0.40000 -1.33556 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.25450 9.26370 -0.00920 -0.09931 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71090 9.72090 -0.01000 -0.10287 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.55040 9.56040 -0.01000 -0.10460 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.98340 9.99340 -0.01000 -0.10007 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.94430 9.95460 -0.01030 -0.10347 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77940 9.78970 -0.01030 -0.10521 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.82990 9.84000 -0.01010 -0.10264 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.74810 8.77630 -0.02820 -0.32132 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.64840 9.67990 -0.03150 -0.32542 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25890 9.29000 -0.03110 -0.33477 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.55610 10.59010 -0.03400 -0.32105 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.27170 10.30530 -0.03360 -0.32605 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90930 9.94170 -0.03240 -0.32590 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36160 9.39220 -0.03060 -0.32580 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.71840 9.75070 -0.03230 -0.33126 富達卓越領航全球組合基金 14.72000 14.78000 -0.06000 -0.40595 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.96800 8.99800 -0.03000 -0.33341 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.58570 9.61800 -0.03230 -0.33583 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.39780 9.43060 -0.03280 -0.34780 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.95840 9.99180 -0.03340 -0.33427 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.87410 9.90750 -0.03340 -0.33712 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71270 9.74580 -0.03310 -0.33963 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.46320 9.49590 -0.03270 -0.34436 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.74820 9.78160 -0.03340 -0.34146 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.60000 11.79000 -0.19000 -1.61154 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.12000 11.30000 -0.18000 -1.59292 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.36000 10.51000 -0.15000 -1.42721 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63840 9.64560 -0.00720 -0.07465 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.39440 9.40110 -0.00670 -0.07127 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.83330 8.83130 0.00200 0.02265 富蘭克林華美中華基金 14.29000 14.50000 -0.21000 -1.44828 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.42000 20.59000 -0.17000 -0.82564 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.85000 19.90000 -0.05000 -0.25126 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.13890 8.16340 -0.02450 -0.30012 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.45540 9.49210 -0.03670 -0.38664 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.03290 10.07190 -0.03900 -0.38722 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43750 9.46580 -0.02830 -0.29897 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.09220 11.11500 -0.02280 -0.20513 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.97210 8.99050 -0.01840 -0.20466 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.47420 9.49370 -0.01950 -0.20540 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05110 13.05830 -0.00720 -0.05514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.54060 10.54650 -0.00590 -0.05594 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.18360 10.20260 -0.01900 -0.18623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.86890 7.88370 -0.01480 -0.18773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.41890 9.43650 -0.01760 -0.18651 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.58880 10.59800 -0.00920 -0.08681 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.64380 7.65040 -0.00660 -0.08627 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.16490 9.17290 -0.00800 -0.08721 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48930 10.50820 -0.01890 -0.17986 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.92300 7.93730 -0.01430 -0.18016 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.33380 8.34120 -0.00740 -0.08872 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.53770 9.55500 -0.01730 -0.18106 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15840 10.17680 -0.01840 -0.18080 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66860 12.67990 -0.01130 -0.08912 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.30000 8.24000 0.06000 0.72816 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.74000 10.85000 -0.11000 -1.01382 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.78940 12.84160 -0.05220 -0.40649 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.95000 9.84000 0.11000 1.11789 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.95000 9.84000 0.11000 1.11789 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 富蘭克林華美第一富基金 40.33000 40.72000 -0.39000 -0.95776 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28770 10.28740 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.07000 13.23000 -0.16000 -1.20937 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.31000 13.48000 -0.17000 -1.26113 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.72000 14.88000 -0.16000 -1.07527 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.66910 7.68890 -0.01980 -0.25751 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.15120 11.22970 -0.07850 -0.69904 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.14640 10.16460 -0.01820 -0.17905 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.32180 11.34210 -0.02030 -0.17898 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.30110 7.31880 -0.01770 -0.24184 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.69120 9.72110 -0.02990 -0.30758 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60290 10.63560 -0.03270 -0.30746 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91930 10.94580 -0.02650 -0.24210 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.55000 19.53000 0.02000 0.10241 復華人民幣貨幣市場基金 11.51660 11.51390 0.00270 0.02345 復華人生目標基金 36.53070 36.46120 0.06950 0.19061 復華大中華中小策略基金 9.69000 9.83000 -0.14000 -1.42421 復華中小精選基金 69.27000 69.17000 0.10000 0.14457 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.83000 11.98000 -0.15000 -1.25209 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.94000 11.08000 -0.14000 -1.26354 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.18000 11.32000 -0.14000 -1.23675 復華台灣智能基金 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 復華全方位基金 28.41000 28.40000 0.01000 0.03521 復華全球大趨勢基金-美元 13.27000 13.46000 -0.19000 -1.41159 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.86000 20.10000 -0.24000 -1.19403 復華全球平衡基金-新臺幣 20.12000 20.18000 -0.06000 -0.29732 復華全球物聯網科技基金-美元 15.69000 16.03000 -0.34000 -2.12102 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.38000 14.65000 -0.27000 -1.84300 復華全球原物料基金 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 復華全球消費基金-新臺幣 13.25000 13.33000 -0.08000 -0.60015 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47430 11.47520 -0.00090 -0.00784 復華全球債券基金 13.60230 13.62930 -0.02700 -0.19810 復華全球債券組合基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 復華全球戰略配置強基金-美元 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 復華有利貨幣市場基金 13.41940 13.41900 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.87000 14.00000 -0.13000 -0.92857 復華亞太成長基金 14.51000 14.81000 -0.30000 -2.02566 復華亞太神龍科技基金-美元 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705 復華東協世紀基金 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165 復華南非幣長期收益基金A 13.68000 13.72000 -0.04000 -0.29155 復華南非幣長期收益基金B 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 復華南非幣短期收益基金A 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 復華美國新星基金-美元 12.41000 12.53000 -0.12000 -0.95770 復華美國新星基金-新臺幣 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751 復華恒生基金 21.46000 21.44000 0.02000 0.09328 復華恒生單日反向一倍基金 8.31000 8.27000 0.04000 0.48368 復華恒生單日正向二倍基金 35.76000 35.96000 -0.20000 -0.55617 復華神盾基金 25.13740 25.09910 0.03830 0.15260 復華高成長基金 63.72000 63.72000 0.00000 0.00000 復華高益策略組合基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 復華貨幣市場基金 14.37920 14.37880 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 17.90000 17.90000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 49.65000 49.90000 -0.25000 -0.50100 復華復華基金 20.17000 20.18000 -0.01000 -0.04955 復華華人世紀基金 19.35000 19.76000 -0.41000 -2.07490 復華傳家二號基金 28.60810 28.53500 0.07310 0.25618 復華傳家基金 23.78520 23.66600 0.11920 0.50368 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.69000 11.79000 -0.10000 -0.84818 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 復華新興人民幣短期收益基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.59000 18.64000 -0.05000 -0.26824 復華新興市場高收益債券基金A 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 復華新興市場高收益債券基金B 6.13000 6.15000 -0.02000 -0.32520 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.02000 14.07000 -0.05000 -0.35537 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737 復華滬深300 A股基金 23.59000 23.46000 0.13000 0.55413 復華數位經濟基金 56.68000 56.18000 0.50000 0.89000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.28000 11.42000 -0.14000 -1.22592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.93790 9.95190 -0.01400 -0.14068 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.77460 9.78510 -0.01050 -0.10731 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.09410 10.10830 -0.01420 -0.14048 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.89710 9.90770 -0.01060 -0.10699 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.90180 9.91300 -0.01120 -0.11298 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93800 9.92650 0.01150 0.11585 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.95220 9.96080 -0.00860 -0.08634 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98750 9.97330 0.01420 0.14238 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.95130 9.95980 -0.00850 -0.08534 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98960 9.97540 0.01420 0.14235 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29750 9.29610 0.00140 0.01506 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.18130 9.19450 -0.01320 -0.14356 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72990 8.72250 0.00740 0.08484 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37480 11.37320 0.00160 0.01407 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.24200 11.25810 -0.01610 -0.14301 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81330 10.80420 0.00910 0.08423 景順主流基金 19.02000 19.47000 -0.45000 -2.31125 景順台灣科技基金 33.73000 34.77000 -1.04000 -2.99108 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 景順全球科技基金 20.00000 20.27000 -0.27000 -1.33202 景順全球康健基金 17.06000 17.12000 -0.06000 -0.35047 景順貨幣市場基金 15.91880 15.91840 0.00040 0.00251 景順潛力基金 34.89000 35.74000 -0.85000 -2.37829 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.93000 15.16000 -0.23000 -1.51715 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.30000 13.47000 -0.17000 -1.26206 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.80000 8.92000 -0.12000 -1.34529 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.53000 8.62000 -0.09000 -1.04408 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.89000 9.01000 -0.12000 -1.33185 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.75450 8.76380 -0.00930 -0.10612 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.41120 8.40810 0.00310 0.03687 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.06400 11.07560 -0.01160 -0.10473 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60440 10.60050 0.00390 0.03679 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.26000 8.44000 -0.18000 -2.13270 華南永昌中國A股基金(美元) 8.69000 8.92000 -0.23000 -2.57848 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.12000 12.41000 -0.29000 -2.33683 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56770 9.57280 -0.00510 -0.05328 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.30750 9.29120 0.01630 0.17543 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78210 9.78720 -0.00510 -0.05211 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.51770 9.50100 0.01670 0.17577 華南永昌永昌基金 19.50000 19.85000 -0.35000 -1.76322 華南永昌全球亨利組合基金 14.36400 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A(新臺幣) 10.33540 10.32070 0.01470 0.14243 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91790 9.92140 -0.00350 -0.03528 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.18480 10.17040 0.01440 0.14159 華頓中小型基金 25.15000 25.16000 -0.01000 -0.03975 華頓中國多重機會平衡基金 12.39030 12.46980 -0.07950 -0.63754 華頓台灣基金 28.70000 28.64000 0.06000 0.20950 華頓平安貨幣市場基金 11.50340 11.50310 0.00030 0.00261 華頓全球時尚精品基金 16.99000 17.10000 -0.11000 -0.64327 華頓全球高收益債券基金A 13.46550 13.46990 -0.00440 -0.03267 華頓全球高收益債券基金B 8.53150 8.53430 -0.00280 -0.03281 華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 6.07000 -0.04000 -0.65898 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85250 2.89670 -0.04420 -1.52587 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.35810 13.54900 -0.19090 -1.40896 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45430 0.46180 -0.00750 -1.62408 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.66320 11.73620 -0.07300 -0.62201 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.64370 10.71240 -0.06870 -0.64131 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85840 10.91330 -0.05490 -0.50306 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.90060 9.95060 -0.05000 -0.50248 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62130 11.70670 -0.08540 -0.72950 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.70600 10.78800 -0.08200 -0.76010 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.05000 12.33000 -0.28000 -2.27088 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.87000 11.10000 -0.23000 -2.07207 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.23000 12.52000 -0.29000 -2.31629 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41550 2.41480 0.00070 0.02899 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96860 1.96930 -0.00070 -0.03555 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.30310 12.31040 -0.00730 -0.05930 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.15660 10.16270 -0.00610 -0.06002 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38400 0.38430 -0.00030 -0.07806 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32960 0.33020 -0.00060 -0.18171 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.43000 -0.05000 -1.45773 匯豐中國動力基金(台幣) 15.83000 16.05000 -0.22000 -1.37072 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.55000 -0.01000 -1.81818 匯豐太平洋精典基金 17.85000 18.07000 -0.22000 -1.21749 匯豐台灣精典基金 23.76000 23.94000 -0.18000 -0.75188 匯豐全球趨勢組合基金 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676 匯豐全球關鍵資源基金 8.20000 8.24000 -0.04000 -0.48544 匯豐安富基金 25.12000 25.22000 -0.10000 -0.39651 匯豐成功基金 39.11000 39.63000 -0.52000 -1.31214 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44610 2.44900 -0.00290 -0.11842 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25150 2.25450 -0.00300 -0.13307 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79820 11.81550 -0.01730 -0.14642 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.28870 8.30590 -0.01720 -0.20708 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39030 0.39120 -0.00090 -0.23006 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35420 0.35510 -0.00090 -0.25345 匯豐拉丁美洲基金 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643 匯豐金磚動力基金 14.69000 14.80000 -0.11000 -0.74324 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97140 14.97120 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.23000 -0.05000 -0.95602 匯豐新鑽動力基金 11.39000 11.54000 -0.15000 -1.29983 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.69970 5.74890 -0.04920 -0.85582 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20120 9.25060 -0.04940 -0.53402 匯豐龍鳳基金-A類型 50.95000 51.33000 -0.38000 -0.74031 匯豐龍鳳基金-I類型 50.95000 51.33000 -0.38000 -0.74031 匯豐龍騰電子基金 37.45000 37.68000 -0.23000 -0.61040 匯豐雙高收益債券組合基金 12.44990 12.46750 -0.01760 -0.14117 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.03000 20.23000 -0.20000 -0.98863 新光中國成長基金(人民幣) 11.39000 11.55000 -0.16000 -1.38528 新光中國成長基金(美元) 12.49000 12.68000 -0.19000 -1.49842 新光中國成長基金(新臺幣) 11.88000 12.04000 -0.16000 -1.32890 新光台灣富貴基金 23.49000 23.70000 -0.21000 -0.88608 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 新光全球生技醫療基金(美元) 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.72000 10.81000 -0.09000 -0.83256 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95770 9.98370 -0.02600 -0.26042 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.28430 9.28970 -0.00540 -0.05813 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66680 9.69220 -0.02540 -0.26207 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.00380 9.00910 -0.00530 -0.05883 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 新光吉星貨幣市場基金 15.42360 15.42310 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 新光多重資產基金(A累積)美元 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光亞洲精選基金-美金 24.78000 25.05000 -0.27000 -1.07784 新光亞洲精選基金-新台幣 23.96000 24.17000 -0.21000 -0.86885 新光兩岸優勢基金 13.53000 13.74000 -0.21000 -1.52838 新光店頭基金 25.96000 26.09000 -0.13000 -0.49828 新光南非幣保本基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 15.72000 15.82000 -0.10000 -0.63211 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.82480 9.83640 -0.01160 -0.11793 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77670 9.77670 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43470 9.44580 -0.01110 -0.11751 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.75070 9.76060 -0.00990 -0.10143 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.39700 9.39730 -0.00030 -0.00319 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08540 10.10770 -0.02230 -0.22062 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.08580 10.10820 -0.02240 -0.22160 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.96180 9.97410 -0.01230 -0.12332 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96180 9.97410 -0.01230 -0.12332 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98940 10.00860 -0.01920 -0.19184 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.98920 10.00830 -0.01910 -0.19084 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96850 9.98670 -0.01820 -0.18224 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97090 9.98900 -0.01810 -0.18120 瑞銀全球創新趨勢基金 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01000 10.02380 -0.01380 -0.13767 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79720 9.81070 -0.01350 -0.13760 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99040 10.00180 -0.01140 -0.11398 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.81270 9.82390 -0.01120 -0.11401 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.85080 9.84300 0.00780 0.07924 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.09220 10.08480 0.00740 0.07338 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.91110 13.91210 -0.00100 -0.00719 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72510 8.72570 -0.00060 -0.00688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.33460 36.42960 -0.09500 -0.26078 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.68890 36.82510 -0.13620 -0.36986 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.41000 38.56540 -0.15540 -0.40295 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07360 11.07260 0.00100 0.00903 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30170 10.30250 -0.00080 -0.00777 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.90140 13.11470 -0.21330 -1.62642 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.56080 10.76140 -0.20060 -1.86407 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.42000 10.59000 -0.17000 -1.60529 群益大印度基金-人民幣 13.07020 13.06900 0.00120 0.00918 群益大印度基金-美元 13.46180 13.49320 -0.03140 -0.23271 群益大印度基金-新臺幣 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.31090 12.36620 -0.05530 -0.44719 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.00120 13.09130 -0.09010 -0.68824 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53210 11.58390 -0.05180 -0.44717 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.11340 11.19050 -0.07710 -0.68898 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.87870 9.92320 -0.04450 -0.44844 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.55890 9.62510 -0.06620 -0.68779 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.63030 9.67360 -0.04330 -0.44761 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.63040 9.69720 -0.06680 -0.68886 群益中小型股基金 47.92000 48.09000 -0.17000 -0.35350 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.74830 9.78090 -0.03260 -0.33330 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.91140 9.96860 -0.05720 -0.57380 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.86380 8.89470 -0.03090 -0.34740 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.70370 8.73280 -0.02910 -0.33323 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.84900 8.90010 -0.05110 -0.57415 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.91450 7.94210 -0.02760 -0.34752 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47610 11.47530 0.00080 0.00697 群益中國高收益債券基金-美元 11.34460 11.36340 -0.01880 -0.16544 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.59790 10.59740 0.00050 0.00472 群益中國新機會基金N-人民幣 9.26640 9.39820 -0.13180 -1.40240 群益中國新機會基金N-美元 9.31850 9.47390 -0.15540 -1.64030 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.50000 9.63000 -0.13000 -1.34995 群益中國新機會基金-人民幣 8.21810 8.33500 -0.11690 -1.40252 群益中國新機會基金-美元 9.96390 10.13000 -0.16610 -1.63968 群益中國新機會基金-新臺幣 9.06000 9.19000 -0.13000 -1.41458 群益平衡王基金 19.33840 19.43960 -0.10120 -0.52059 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.74000 5.76000 -0.02000 -0.34722 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.69430 9.74230 -0.04800 -0.49270 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.13370 10.20860 -0.07490 -0.73370 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.83940 8.88310 -0.04370 -0.49195 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.24000 9.30820 -0.06820 -0.73269 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.95300 9.92910 0.02390 0.24071 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80000 9.77830 0.02170 0.22192 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49620 9.47340 0.02280 0.24067 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42400 9.40320 0.02080 0.22120 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.01030 9.98620 0.02410 0.24133 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.10710 10.08480 0.02230 0.22112 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.66330 9.64010 0.02320 0.24066 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.11640 10.12320 -0.00680 -0.06717 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.45870 7.46380 -0.00510 -0.06833 群益全球關鍵生技基金-美元 14.54950 14.65570 -0.10620 -0.72463 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.68000 13.75000 -0.07000 -0.50909 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 群益印度中小基金N-美元 10.19670 10.21530 -0.01860 -0.18208 群益印度中小基金N-新臺幣 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 群益印度中小基金-人民幣 15.01520 15.00620 0.00900 0.05998 群益印度中小基金-美元 14.58390 14.61050 -0.02660 -0.18206 群益印度中小基金-新臺幣 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223 群益多利策略組合基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 群益多重收益組合基金 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 群益多重資產組合基金 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175 群益安家基金 23.95470 23.98940 -0.03470 -0.14465 群益安穩貨幣市場基金 16.06110 16.06060 0.00050 0.00311 群益那斯達克生技基金 20.60000 20.73000 -0.13000 -0.62711 群益亞太中小基金 13.24000 13.51000 -0.27000 -1.99852 群益亞太新趨勢平衡基金 17.28000 17.42000 -0.14000 -0.80367 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.61170 9.62220 -0.01050 -0.10912 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48960 7.49780 -0.00820 -0.10937 群益店頭市場基金 99.18000 99.98000 -0.80000 -0.80016 群益東方盛世基金 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 群益東協成長基金-人民幣 14.50080 14.65550 -0.15470 -1.05558 群益東協成長基金-美元 13.93910 14.12200 -0.18290 -1.29514 群益東協成長基金-新臺幣 13.14000 13.28000 -0.14000 -1.05422 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.18570 11.23880 -0.05310 -0.47247 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.75290 10.80760 -0.05470 -0.50613 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.04510 10.08580 -0.04070 -0.40354 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.02260 10.07020 -0.04760 -0.47268 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.63830 9.68730 -0.04900 -0.50582 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00160 9.03810 -0.03650 -0.40385 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.08900 10.14030 -0.05130 -0.50590 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.80800 9.85450 -0.04650 -0.47187 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.80960 9.85950 -0.04990 -0.50611 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.03410 10.07470 -0.04060 -0.40299 群益長安基金 29.02000 29.22000 -0.20000 -0.68446 群益美國新創亮點基金-美元 14.27050 14.41030 -0.13980 -0.97014 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027 群益真善美基金 17.38450 17.43560 -0.05110 -0.29308 群益馬拉松基金 122.69000 122.75000 -0.06000 -0.04888 群益深証中小板基金 15.00000 15.16000 -0.16000 -1.05541 群益創新科技基金 32.42000 32.70000 -0.28000 -0.85627 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.57550 9.67040 -0.09490 -0.98135 群益華夏盛世基金N-美元 9.65110 9.77040 -0.11930 -1.22103 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071 群益華夏盛世基金-人民幣 10.42780 10.53110 -0.10330 -0.98090 群益華夏盛世基金-美元 10.64160 10.77320 -0.13160 -1.22155 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.73000 16.90000 -0.17000 -1.00592 群益奧斯卡基金 27.36000 27.60000 -0.24000 -0.86957 群益新興金鑽基金-美元 13.40100 13.63540 -0.23440 -1.71905 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.76000 9.91000 -0.15000 -1.51362 群益葛萊美基金 23.50000 23.66000 -0.16000 -0.67625 群益道瓊美國地產ETF基金 17.85000 17.96000 -0.11000 -0.61247 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.66000 12.88000 -0.22000 -1.70807 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.60680 11.66560 -0.05880 -0.50405 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.44450 11.50990 -0.06540 -0.56821 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.30140 11.34220 -0.04080 -0.35972 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71720 8.76130 -0.04410 -0.50335 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.42710 9.48100 -0.05390 -0.56851 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.00360 9.03610 -0.03250 -0.35967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.40000 29.68000 -0.28000 -0.94340 德信中國精選成長基金 12.16000 12.34000 -0.18000 -1.45867 德信台灣主流中小基金 19.11000 19.13000 -0.02000 -0.10455 德信新興股票組合基金 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 德信萬保貨幣市場基金 11.91690 11.91650 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.64340 10.64120 0.00220 0.02067 德信數位時代基金 27.96000 28.11000 -0.15000 -0.53362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64410 11.64370 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.46000 16.68000 -0.22000 -1.31894 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.79000 18.80000 -0.01000 -0.05319 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.33000 -0.02000 -0.27285 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.89980 9.90270 -0.00290 -0.02928 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89380 13.89800 -0.00420 -0.03022 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26920 8.27170 -0.00250 -0.03022 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.44130 11.45070 -0.00940 -0.08209 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.53880 11.55000 -0.01120 -0.09697 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.99930 13.02110 -0.02180 -0.16742 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.41000 18.55000 -0.14000 -0.75472 摩根中小基金 24.98000 25.34000 -0.36000 -1.42068 摩根中國A股基金 14.78000 14.97000 -0.19000 -1.26921 摩根中國A股基金(美元) 12.18000 12.36000 -0.18000 -1.45631 摩根中國亮點基金 13.80000 13.97000 -0.17000 -1.21689 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.70860 11.77830 -0.06970 -0.59177 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.63200 12.69600 -0.06400 -0.50410 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.21740 10.29410 -0.07670 -0.74509 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.95940 13.03660 -0.07720 -0.59218 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.41900 14.49200 -0.07300 -0.50373 摩根台灣金磚基金 20.73000 20.97000 -0.24000 -1.14449 摩根台灣增長基金 50.81000 51.26000 -0.45000 -0.87788 摩根平衡基金 27.97000 28.12000 -0.15000 -0.53343 摩根全球α基金 18.60000 18.72000 -0.12000 -0.64103 摩根全球平衡基金 15.38540 15.50060 -0.11520 -0.74320 摩根全球發現基金 12.32000 12.41000 -0.09000 -0.72522 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80020 9.80470 -0.00450 -0.04590 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63100 10.63350 -0.00250 -0.02351 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.19110 10.19890 -0.00780 -0.07648 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31310 11.31820 -0.00510 -0.04506 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74480 10.79110 -0.04630 -0.42906 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.60540 13.66400 -0.05860 -0.42886 摩根亞洲基金 56.88000 57.69000 -0.81000 -1.40406 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.86170 8.87250 -0.01080 -0.12172 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.27550 10.29200 -0.01650 -0.16032 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.21900 9.23700 -0.01800 -0.19487 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61020 12.62500 -0.01480 -0.11723 摩根東方內需機會基金 18.01000 18.26000 -0.25000 -1.36911 摩根東方科技基金 35.73000 36.53000 -0.80000 -2.18998 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565 摩根金龍收成基金 22.43000 22.77000 -0.34000 -1.49319 摩根第一貨幣市場基金 15.06280 15.06240 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194 摩根新金磚五國基金 11.74000 11.80000 -0.06000 -0.50847 摩根新絲路基金 10.48000 10.62000 -0.14000 -1.31827 摩根新興35基金 13.77000 13.93000 -0.16000 -1.14860 摩根新興日本基金 24.59000 24.62000 -0.03000 -0.12185 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.93490 7.94300 -0.00810 -0.10198 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95480 9.93660 0.01820 0.18316 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.98010 9.99370 -0.01360 -0.13609 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.04930 11.06040 -0.01110 -0.10036 摩根新興科技基金 59.11000 59.89000 -0.78000 -1.30239 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.44420 8.44660 -0.00240 -0.02841 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57330 10.57630 -0.00300 -0.02837 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.98170 9.04610 -0.06440 -0.71191 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.90670 9.98480 -0.07810 -0.78219 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.54470 9.63190 -0.08720 -0.90533 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.16160 10.23440 -0.07280 -0.71133 摩根龍揚基金 33.56000 34.06000 -0.50000 -1.46800 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.94000 11.01000 -0.07000 -0.63579 摩根環球股票收益基金-累積型 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42520 9.42280 0.00240 0.02547 摩根總收益組合基金-累積型 11.27950 11.27660 0.00290 0.02572 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.85000 26.43000 -0.58000 -2.19448 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85380 11.86670 -0.01290 -0.10871 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.23020 11.24260 -0.01240 -0.11029 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.15170 10.16230 -0.01060 -0.10431 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54020 10.55170 -0.01150 -0.10899 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.01340 10.02440 -0.01100 -0.10973 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.04570 9.05510 -0.00940 -0.10381 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.76060 10.83680 -0.07620 -0.70316 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.32170 10.37110 -0.04940 -0.47632 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91430 9.99140 -0.07710 -0.77166 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59970 9.65240 -0.05270 -0.54598 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.76660 9.84260 -0.07600 -0.77215 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.45650 9.50840 -0.05190 -0.54583 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75680 11.83100 -0.07420 -0.62717 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.58500 11.65910 -0.07410 -0.63556 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.31900 10.36810 -0.04910 -0.47357 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.26400 11.33500 -0.07100 -0.62638 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.08240 11.15330 -0.07090 -0.63569 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87410 9.92110 -0.04700 -0.47374 聯邦金鑽平衡基金 23.32720 23.65460 -0.32740 -1.38409 聯邦貨幣市場基金 13.14490 13.14450 0.00040 0.00304 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80070 10.81890 -0.01820 -0.16822 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.32320 8.33720 -0.01400 -0.16792 聯邦精選科技基金 12.91000 13.18000 -0.27000 -2.04856 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09530 16.12680 -0.03150 -0.19533 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.25010 12.42550 -0.17540 -1.41161 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.13620 12.30630 -0.17010 -1.38222 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.68960 11.85340 -0.16380 -1.38188 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68130 11.69970 -0.01840 -0.15727 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01070 11.02400 -0.01330 -0.12065 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59940 10.61610 -0.01670 -0.15731 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69910 8.70960 -0.01050 -0.12056 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.70000 37.23000 -0.53000 -1.42358 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.19000 8.20000 -0.01000 -0.12195 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.41000 11.50000 -0.09000 -0.78261 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.61000 15.67000 -0.06000 -0.38290 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.50000 15.56000 -0.06000 -0.38560 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.56000 20.65000 -0.09000 -0.43584 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.75000 18.83000 -0.08000 -0.42485 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.90000 15.96000 -0.06000 -0.37594 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.61000 16.69000 -0.08000 -0.47933 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.66000 15.73000 -0.07000 -0.44501 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.89000 15.96000 -0.07000 -0.43860 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.44000 14.50000 -0.06000 -0.41379 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.43000 14.49000 -0.06000 -0.41408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.12000 15.18000 -0.06000 -0.39526 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.45000 18.47000 -0.02000 -0.10828 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 聯博貨幣市場基金 14.98260 14.98230 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.60330 10.62080 -0.01750 -0.16477 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.37830 14.41180 -0.03350 -0.23245 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.84620 7.85910 -0.01290 -0.16414 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.49000 14.50000 -0.01000 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