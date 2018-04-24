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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月23日 交易日  
  
停止融資        融資分配         停止融券         融券分配  股價波動     降    低   股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                            過    劇     融資成數   過度集中  過度異常   融資餘額60%
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元大S&P500正2   元大台灣50正2    元大中型100                中和                    昶和      東泥       奇力新
宏洲            元大滬深300正2   富邦科技                   本盟                    大統染    興泰       達欣工
嘉裕            富邦H股正2       元大台商50                 永冠-KY                 海悅      達新
東華            群益臺灣加權反1  富邦摩台                   科妍                    銘旺科    立益
大東            正道             富邦發達                   上緯投控                卓越      怡華
立益            友旺             富邦金融                   康聯-KY                 統領      昶和
佳和            同開             元大MSCI台灣               中鋼構                            大統染
昶和            悠克             永豐臺灣加權               世紀鋼                            亞崴
三洋紡                           富邦日本                   國巨                              程泰
本盟                             國泰日經225                海悅                              科妍
瑞利                             元大日經225                威盛                              士紙
樂士                             元大美債7-10正2            承啟                              東明-KY
正峰新                           元大美債7-10反1            統懋                              世紀鋼
億泰                             元大S&P日圓反1             太空梭                            映泰
毛寶                             富邦歐洲                   麗臺                              隴華
燁興                             FH彭博高收益債             大毅                              世芯-KY
中鴻                             FH彭博新興債               強茂                              拓凱
聚亨                             第一金工業30反1            海華                              傳奇
千興                             FH富時高息低波             柏承                              東科-KY
威致                             亞泥                       晶心科                            亞弘電
華豐                             味全                       無敵                              遠雄來
首利                             味王                       偉聯                              夏都
麗正                             愛之味                     台南-KY                           欣欣
東訊                             泰山                       杜康-DR                           統領
華泰                             福壽                       陽光能源-DR                       杜康-DR
錸德                             台榮                       慶豐富                            晨訊科-DR
倫飛                             福懋油                     川飛                              友佳-DR
威盛                             聯華                                                         精熙-DR
銘旺科                           聯華食                                                       一零四
統懋                             興泰                                                         欣天然
翔耀                             台苯                                                         新海
太空梭                           上曜                                                         秋雨
新利虹                           大洋                                                         欣高
麗臺                             恆大                                                         台數科
華映                             炎洲                                                         南六
吉祥全                           遠東新                                                       基勝-KY
憶聲                             宏洲                                                         威宏-KY
科風                             廣豐                                                         波力-KY
建碁                             嘉裕                                                         政伸
和鑫                             東華                                                         吉源-KY
力特                             大東
喬鼎                             立益
正達                             佳和
晟鈦                             聯發
新世紀                           聚隆
誠創                             南緯
嘉威                             昶和
力銘                             大統染
亞太電                           三洋紡
達能                             台南
清惠                             弘裕
慧友                             本盟
勁永                             聚陽
捷泰                             正道
互億                             永大
天瀚                             瑞利
迅杰                             中興電
華上                             亞力
光麗-KY                          日馳
元晶                             鑽全
華冠                             樂士
裕豐                             正峰新
寶徠                             巨庭
新建                             喬福
皇普                             錩泰
日勝生                           上銀
台船                             百達-KY
台南-KY                          大同
康師傅-DR                        瑞智
聖馬丁-DR                        智伸科
神州-DR                          寶一
耀傑-DR                          高力
同方友友-DR                      華電
晨訊科-DR                        億泰
友佳-DR                          榮星
陽光能源-DR                      合機
精熙-DR                          台肥
中福                             毛寶
雷虎                             日勝化
中視                             喬山
秋雨                             和康生
慶豐富                           神隆
國光生                           景岳
                                 旭富
                                 德淵
                                 冠軍
                                 和成
                                 華紙
                                 燁興
                                 高興昌
                                 第一銅
                                 中鴻
                                 聚亨
                                 千興
                                 威致
                                 海光
                                 中橡
                                 華豐
                                 鑫永銓
                                 六暉-KY
                                 申豐
                                 中華
                                 麗清
                                 首利
                                 信錦
                                 川湖
                                 麗正
                                 東訊
                                 華泰
                                 精英
                                 錸德
                                 敬鵬
                                 廷鑫
                                 倫飛
                                 威盛
                                 銘旺科
                                 統懋
                                 翔耀
                                 太空梭
                                 新利虹
                                 麗臺
                                 華映
                                 吉祥全
                                 華新科
                                 宏達電
                                 憶聲
                                 星通
                                 文曄
                                 科風
                                 建碁
                                 和鑫
                                 力特
                                 喬鼎
                                 立德
                                 正達
                                 晟鈦
                                 虹冠電
                                 聯德
                                 新世紀
                                 玉晶光
                                 台端
                                 誠研
                                 綠能
                                 誠創
                                 嘉威
                                 通嘉
                                 力銘
                                 宏致
                                 亞太電
                                 達能
                                 太極
                                 立積
                                 傳奇
                                 鑫禾
                                 虹堡
                                 清惠
                                 慧友
                                 聚碩
                                 上福
                                 金橋
                                 勁永
                                 捷泰
                                 互億
                                 巨路
                                 居易
                                 天瀚
                                 迅杰
                                 康舒
                                 淳安
                                 華上
                                 樺漢
                                 君耀-KY
                                 光麗-KY
                                 元晶
                                 鈺邦
                                 矽創
                                 華冠
                                 凌巨
                                 南茂
                                 無敵
                                 菱光
                                 裕豐
                                 寶徠
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                                 遠雄港
                                 四維航
                                 華園
                                 晶華
                                 臺企銀
                                 第一保
                                 群益證
                                 欣欣
                                 台南-KY
                                 大洋-KY
                                 康師傅-DR
                                 聖馬丁-DR
                                 神州-DR
                                 耀傑-DR
                                 同方友友-DR
                                 晨訊科-DR
                                 友佳-DR
                                 巨騰-DR
                                 陽光能源-DR
                                 精熙-DR
                                 中福
                                 匯僑
                                 雷虎
                                 大華
                                 欣巴巴
                                 豐泰
                                 美利達
                                 新海
                                 中視
                                 秋雨
                                 慶豐富
                                 裕融
                                 佳龍
                                 國光生
                                 佐登-KY
                                 jpp-KY
                                 億豐
                                 泰昇-KY
                                 政伸
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