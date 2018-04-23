◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 中和 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 大統染 興泰 達欣工 嘉裕 富邦H股正2 元大台商50 永冠-KY 海悅 達新 東華 群益臺灣加權反1 富邦摩台 科妍 銘旺科 立益 大東 正道 富邦發達 上緯投控 卓越 怡華 立益 友旺 富邦金融 康聯-KY 統領 昶和 佳和 同開 元大MSCI台灣 中鋼構 大統染 昶和 悠克 永豐臺灣加權 世紀鋼 亞崴 三洋紡 富邦日本 國巨 程泰 本盟 國泰日經225 海悅 科妍 瑞利 元大日經225 威盛 士紙 樂士 元大美債7-10正2 承啟 東明-KY 正峰新 元大美債7-10反1 統懋 世紀鋼 億泰 元大S&P日圓反1 太空梭 映泰 毛寶 富邦歐洲 麗臺 隴華 燁興 FH彭博高收益債 大毅 世芯-KY 中鴻 FH彭博新興債 強茂 拓凱 聚亨 第一金工業30反1 海華 傳奇 千興 FH富時高息低波 柏承 東科-KY 威致 亞泥 晶心科 亞弘電 華豐 味全 無敵 遠雄來 首利 味王 偉聯 夏都 麗正 愛之味 台南-KY 欣欣 東訊 泰山 杜康-DR 統領 華泰 福壽 陽光能源-DR 杜康-DR 錸德 台榮 慶豐富 晨訊科-DR 倫飛 福懋油 川飛 友佳-DR 威盛 聯華 精熙-DR 銘旺科 聯華食 一零四 統懋 興泰 欣天然 翔耀 台苯 新海 太空梭 上曜 秋雨 新利虹 大洋 欣高 麗臺 恆大 台數科 華映 炎洲 南六 吉祥全 遠東新 基勝-KY 憶聲 宏洲 威宏-KY 科風 廣豐 波力-KY 建碁 嘉裕 政伸 和鑫 東華 吉源-KY 力特 大東 喬鼎 立益 正達 佳和 晟鈦 聯發 新世紀 聚隆 誠創 南緯 嘉威 昶和 力銘 大統染 亞太電 三洋紡 達能 台南 清惠 弘裕 慧友 本盟 勁永 聚陽 捷泰 正道 互億 永大 天瀚 瑞利 迅杰 中興電 華上 亞力 光麗-KY 日馳 元晶 鑽全 華冠 樂士 裕豐 正峰新 寶徠 巨庭 新建 喬福 皇普 錩泰 日勝生 上銀 台船 百達-KY 台南-KY 大同 康師傅-DR 瑞智 聖馬丁-DR 智伸科 神州-DR 寶一 耀傑-DR 高力 同方友友-DR 華電 晨訊科-DR 億泰 友佳-DR 榮星 陽光能源-DR 合機 精熙-DR 台肥 中福 毛寶 雷虎 日勝化 中視 喬山 秋雨 和康生 慶豐富 神隆 國光生 景岳 旭富 德淵 冠軍 和成 華紙 燁興 高興昌 第一銅 中鴻 聚亨 千興 威致 海光 中橡 華豐 鑫永銓 六暉-KY 申豐 中華 麗清 首利 信錦 川湖 麗正 東訊 華泰 精英 錸德 敬鵬 廷鑫 倫飛 威盛 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 麗臺 華映 吉祥全 華新科 宏達電 憶聲 星通 文曄 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 立德 正達 晟鈦 虹冠電 聯德 新世紀 玉晶光 台端 誠研 綠能 誠創 嘉威 通嘉 力銘 宏致 亞太電 達能 太極 立積 傳奇 鑫禾 虹堡 清惠 慧友 聚碩 上福 金橋 勁永 捷泰 互億 巨路 居易 天瀚 迅杰 康舒 淳安 華上 樺漢 君耀-KY 光麗-KY 元晶 鈺邦 矽創 華冠 凌巨 南茂 無敵 菱光 裕豐 寶徠 新建 冠德 皇普 宏盛 聯上發 日勝生 建國 工信 長虹 台船 益航 新興 榮運 大榮 華航 萬海 台航 漢翔 台驊投控 遠雄港 四維航 華園 晶華 臺企銀 第一保 群益證 欣欣 台南-KY 大洋-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 匯僑 雷虎 大華 欣巴巴 豐泰 美利達 新海 中視 秋雨 慶豐富 裕融 佳龍 國光生 佐登-KY jpp-KY 億豐 泰昇-KY 政伸