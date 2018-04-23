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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   德麥                
易威     永捷     富邦美債7-10          凱柏實業          謚源     世坤                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          遠昇              東林     萬國通              
南璋     樺晟     元大美債7-10          點晶              欣厚-KY  新昕纖              
勝昱     海灣     元大美債1-3          振維              友銓     聚紡                
飛寶企業 晟楠     元大投資級公司債          大峽谷-KY          達威     興采                
精確     寶得利   元大中國債3-5          太欣              松崗     直得                
宏易     昇華     群益15年IG電信債          立衛              三圓     泰茂                
唐鋒              群益15年IG科技債          青雲              雙喜     至興                
榮群              群益10年IG金融債          建達              力泰     萬在                
天宇              國泰5Y+新興債          撼訊              理銘     瑞穎                
新零售            國泰1-5Y高收債          松崗              雅茗-KY  大恭                
力新              合世              沛亨              亞都     美琪瑪              
恩得利            訊聯              保銳              東凌-KY  雙邦                
李洲              美時                                關中     致振                
凱柏實業          易威                                隆中     韋僑                
遠昇              穆拉德                              時報     威潤                
及成              晟德                                欣泰     唐榮                
鑫龍騰            大樹                                         世豐                
和進              盛弘                                         凌網                
耀勝              其祥-KY                                      李洲                
倚強              南璋                                         港建                
錦明              勝昱                                         昇銳                
鑫創              冠好                                         至寶電              
廣寰科            新昕纖                                       點晶                
點晶              飛寶企業                                     幸康                
建舜電            聚紡                                         矽瑪                
泰谷              宏佳騰                                       迎輝                
典範              宇隆                                         重鳥鵬              
長天              精確                                         東林                
益通              宏易                                         晟楠                
振維              慶騰                                         營邦                
鴻翊              唐鋒                                         友銓                
迎輝              台蠟                                         昇益                
欣厚-KY           福盈科                                       三聯                
兆遠              美琪瑪                                       合邦                
系統電            聚和                                         業強                
世紀              長盛                                         訊達                
華容              聯光通                                       撼訊                
建榮              前鼎                                         亞銳士              
立衛              新復興                                       安碁                
天揚              通訊-KY                                      迅德                
鈺創              榮群                                         倉和                
合正              天宇                                         三圓                
寶聯通            唐榮                                         力泰                
昇益              富強                                         理銘                
凱鈺              新零售                                       惠普                
德宏              凱衛                                         安心                
合邦              力新                                         燦星旅              
萬旭              恩得利                                       高野                
驊宏資            濱川                                         亞都                
久正              李洲                                         老爺知              
上揚              凱柏實業                                     德記                
全譜              僑威                                         誠品生活            
易通展            遠昇                                         華義                
安鈦克            及成                                         時報                
元隆              昇銳                                         琉園                
沛亨              鑫龍騰                                       旭然                
九暘              和進                                         鼎創達              
凱碩              樺晟                                         捷必勝-KY            
全達              耀勝                                         明揚                
奧斯特            倚強                                         綠河-KY             
保銳              三顧                                         欣雄                
立碁              至寶電                                       欣泰                
越峰              錦明                                                             
英格爾            千如                                                             
士開              鑫創                                                             
志嘉              廣寰科                                                           
富裔              點晶                                                             
正德              建舜電                                                           
燦星旅            旭品                                                             
富驛-KY           幸康                                                             
劍湖山            泰谷                                                             
德記              典範                                                             
泰偉              漢科                                                             
華義              長天                                                             
得利影            益通                                                             
鼎創達            由田                                                             
花王              位速                                                             
邦泰              振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  堡達                                                             
                  同致                                                             
                  逸昌                                                             
                  友威科                                                           
                  光頡                                                             
                  西勝                                                             
                  研勤                                                             
                  營邦                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  昂寶-KY                                                          
                  IET-KY                                                           
                  華星光                                                           
                  邑昇                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  慕康生醫                                                         
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  中美晶                                                           
                  松普                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  建達                                                             
                  廣運                                                             
                  九豪                                                             
                  萬旭                                                             
                  茂達                                                             
                  訊達                                                             
                  驊宏資                                                           
                  欣技                                                             
                  華電網                                                           
                  久正                                                             
                  安碁                                                             
                  合晶                                                             
                  豪勉                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  研通                                                             
                  松崗                                                             
                  易通展                                                           
                  沛波                                                             
                  方土昶                                                           
                  台燿                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  良維                                                             
                  沛亨                                                             
                  環球晶                                                           
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  能率網通                                                         
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  博智                                                             
                  新漢                                                             
                  英格爾                                                           
                  泰藝                                                             
                  森田                                                             
                  匯鑽科                                                           
                  聯上                                                             
                  士開                                                             
                  雙喜                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  易飛網                                                           
                  劍湖山                                                           
                  亞都                                                             
                  老爺知                                                           
                  東凌-KY                                                          
                  德記                                                             
                  全家                                                             
                  大展證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  宇峻                                                             
                  歐買尬                                                           
                  大宇資                                                           
                  得利影                                                           
                  琉園                                                             
                  精剛                                                             
                  VHQ-KY                                                           
                  鼎創達                                                           
                  寶島科                                                           
                  新潤                                                             
                  花王                                                             
                  欣泰                                                             
                  富堡                                                             
                  大汽電                                                           
                  邦泰                                                             
                  合騏
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