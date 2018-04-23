◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 德麥 易威 永捷 富邦美債7-10 凱柏實業 謚源 世坤 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 遠昇 東林 萬國通 南璋 樺晟 元大美債7-10 點晶 欣厚-KY 新昕纖 勝昱 海灣 元大美債1-3 振維 友銓 聚紡 飛寶企業 晟楠 元大投資級公司債 大峽谷-KY 達威 興采 精確 寶得利 元大中國債3-5 太欣 松崗 直得 宏易 昇華 群益15年IG電信債 立衛 三圓 泰茂 唐鋒 群益15年IG科技債 青雲 雙喜 至興 榮群 群益10年IG金融債 建達 力泰 萬在 天宇 國泰5Y+新興債 撼訊 理銘 瑞穎 新零售 國泰1-5Y高收債 松崗 雅茗-KY 大恭 力新 合世 沛亨 亞都 美琪瑪 恩得利 訊聯 保銳 東凌-KY 雙邦 李洲 美時 關中 致振 凱柏實業 易威 隆中 韋僑 遠昇 穆拉德 時報 威潤 及成 晟德 欣泰 唐榮 鑫龍騰 大樹 世豐 和進 盛弘 凌網 耀勝 其祥-KY 李洲 倚強 南璋 港建 錦明 勝昱 昇銳 鑫創 冠好 至寶電 廣寰科 新昕纖 點晶 點晶 飛寶企業 幸康 建舜電 聚紡 矽瑪 泰谷 宏佳騰 迎輝 典範 宇隆 重鳥鵬 長天 精確 東林 益通 宏易 晟楠 振維 慶騰 營邦 鴻翊 唐鋒 友銓 迎輝 台蠟 昇益 欣厚-KY 福盈科 三聯 兆遠 美琪瑪 合邦 系統電 聚和 業強 世紀 長盛 訊達 華容 聯光通 撼訊 建榮 前鼎 亞銳士 立衛 新復興 安碁 天揚 通訊-KY 迅德 鈺創 榮群 倉和 合正 天宇 三圓 寶聯通 唐榮 力泰 昇益 富強 理銘 凱鈺 新零售 惠普 德宏 凱衛 安心 合邦 力新 燦星旅 萬旭 恩得利 高野 驊宏資 濱川 亞都 久正 李洲 老爺知 上揚 凱柏實業 德記 全譜 僑威 誠品生活 易通展 遠昇 華義 安鈦克 及成 時報 元隆 昇銳 琉園 沛亨 鑫龍騰 旭然 九暘 和進 鼎創達 凱碩 樺晟 捷必勝-KY 全達 耀勝 明揚 奧斯特 倚強 綠河-KY 保銳 三顧 欣雄 立碁 至寶電 欣泰 越峰 錦明 英格爾 千如 士開 鑫創 志嘉 廣寰科 富裔 點晶 正德 建舜電 燦星旅 旭品 富驛-KY 幸康 劍湖山 泰谷 德記 典範 泰偉 漢科 華義 長天 得利影 益通 鼎創達 由田 花王 位速 邦泰 振維 鴻翊 迎輝 堡達 同致 逸昌 友威科 光頡 西勝 研勤 營邦 欣厚-KY 兆遠 昂寶-KY IET-KY 華星光 邑昇 太欣 系統電 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 合正 金利 慕康生醫 寶聯通 昇益 凱鈺 德宏 中美晶 松普 寬魚國際 合邦 建達 廣運 九豪 萬旭 茂達 訊達 驊宏資 欣技 華電網 久正 安碁 合晶 豪勉 上揚 全譜 研通 松崗 易通展 沛波 方土昶 台燿 安鈦克 元隆 良維 沛亨 環球晶 光菱 九暘 凱碩 全達 能率網通 奧斯特 保銳 常珵 立碁 越峰 博智 新漢 英格爾 泰藝 森田 匯鑽科 聯上 士開 雙喜 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 易飛網 劍湖山 亞都 老爺知 東凌-KY 德記 全家 大展證 泰偉 華義 鈊象 宇峻 歐買尬 大宇資 得利影 琉園 精剛 VHQ-KY 鼎創達 寶島科 新潤 花王 欣泰 富堡 大汽電 邦泰 合騏