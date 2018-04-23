李寧(02331-HK)一季度同店銷售按年錄得10%-20%低段增長

李寧(02331-HK)公布，以吊牌價計算，特許經銷商于訂貨會的李寧品牌産品訂單(不包括李甯YOUNG)連續18個季度錄得按年增長。最新于本年度3月份舉辦的2018年第四季度訂貨會訂單，按年錄得10%-20%低段增長。

以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算，截至2018年3月31日止季度，整個平台的同店銷售按年錄得10%-20%低段增長。就渠道而言，零售(直接經營)及批發(特許經銷商)渠道分别錄得按年10%-20%低段及中單位數增長，電子商務虛擬店鋪業務按年增長為30%至40%高段。

截至2018年3月31日止季度，李寧銷售點于整個平台的零售流水按年錄得10%-20%中段增長。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)按年錄得10%-20低段增長，其中零售渠道錄得20%-30%低段增長及批發渠道錄得高單位數增長；電子商務虛擬店鋪業務錄得30%-40%高段增長。

截至2018年3月31日，于中國李寧銷售點數量共計6730個，本年迄今淨減少66個(公司已經于2018年1月1日接管授權代理商旗下經銷商，共361家店鋪)。在淨減少的66個銷售點中，李寧YOUNG淨增加27個，零售及批發業務分别淨減少47及46個。

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