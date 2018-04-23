【港股解碼】美圖：留不住用戶，靠增持強撐的股價還能撐多久？

資本市場上從不缺少話題，但像美圖公司（01357-HK）這樣頻繁出現在話題中心的公司也著實不多。4月16日，美圖公司對外公告：董事長蔡文勝增持210萬股，每股約8.96港元。據統計，這已經是2017年12月以來蔡文勝第4次增持美圖，短短4個多月蔡文勝已經累計增持美圖1060萬股！

昔日套現，今日增持

聯繫美圖最近的股價走勢，蔡文勝增持的動機並不難猜測。自美圖3月26日公佈2017年業績以來，美圖的股價就一路下跌最終逼近8.5港元的發行價。為穩定人心、提振股價，公司董事或高管大手筆增持確實是普遍的做法。

美圖近期股價走勢 圖源：同花順財經

只是市場大都還記得去年4、5月間蔡文勝的兒子Cai Rongjia頻繁出售美圖股票的往事，彼時正處於美圖因狂飆的股價獲封“妖股”前後。父親和兒子，一在高位套現，一在低位增持，巧的很難讓人不多想。真巧合也好，假巧合也罷，筆者不在這裏多做探討。眼下的問題是，蔡文勝通過增持穩定的股價能維持多久？

“硬體不夠硬，軟體不夠軟”

從股價上來看，增持的正作用只持續了一天。4月16日公告當天，美圖公司股價上浮4.62%；從17日開始美圖的股價就又開始了下滑。換言之，即使有美圖高管增持作保，大多數資金對美圖仍然持懷疑態度。

從美圖2017年年報數據可以看出，美圖82.6%的收入都來自智能硬體業務，也就是美圖手機，但眾所周知美圖是做軟體起家的，手機並不是美圖的長處所在。

美圖2017年年度業績 圖源：港交所

而且美圖手機的定位非常精細明確——顏值控還有錢的群體，定位太過精細明確，直接結果就是手機銷量大打折扣。截至2017年12月底美圖157萬臺的智能手機銷量在擁護6億多擁護的中國智能手機市場上實在是微不足道！

至於互聯網業務，僅從收入來看，2017年美圖的互聯網業務營收增長迅速，年度增幅達到652.2%！但同樣明顯的是美圖月活躍用戶總數的減少，除美圖秀秀外，美圖公司其他軟體產品的月活用戶數都處於下降狀態。對於美圖的互聯網業務，尤其是線上廣告業務來說，用戶流量的損失是不能承受之重。

美圖用戶數據 圖源：港交所

佈局區塊鏈：虛實難辨

更糟糕的是美圖到現在也沒能探索出更多的互聯網業務盈利模式，仍然只能靠廣告實現流量變現。這種模式極易引起用戶反感，而美圖又深度依賴用戶流量，留給美圖的就只剩下了通過提升技術為用戶提供更好的服務來留住用戶一條路。

幾個月前，美圖突然宣佈入局風頭正勁的區塊鏈，理由就是想將區塊鏈技術引進美圖產品，為用戶提供更好的體驗服務。問題是風口雖熱，追風口卻不易。整個社會都還處在探索區塊鏈技術用途的狀態，美圖的區塊鏈產品也無法迅速做成。於是在美圖區塊鏈產品真正面世之前，美圖不得不一次又一次站出來“破除謠言”，比如《以太秀秀白皮書》非美圖所發行、美圖絕不會ICO、代幣美蜜BEC的發行和美圖沒有任何關係。但美圖又確實上線了BEC錢包，這其中真真假假、虛虛實實讓市場看不清美圖究竟在做些什麼，更不談弄明白美圖要如何實現營收。這種背景下，即使有董事長大手筆增持，投資者也無法大膽跟進支持。

話至此處，筆者想起來了美圖董事長蔡文勝在不久前發行的代幣Zipper。同樣也是借助區塊鏈技術，蔡文勝還曾為其進行主題分享“Zipper要如何改變Ripple”，最終的結果是Zipper破發，套牢了一眾“韭菜”。如今的美圖公司也在積極探索區塊鏈技術，不知美圖的投資們會不會重蹈Zipper投資者的覆轍？

作者：熊思怡

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