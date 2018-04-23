央行：繼續做好互聯網金融風險防範化解

人民銀行相關負責人23日在防範和處置非法集資法律政策宣傳座談會上介紹，當前互聯網金融領域非法集資形勢呈現4個特點，下一步人民銀行將會同互聯網金融風險專項整治工作領導小組相關成員單位，繼續做好互聯網金融風險防範化解，積極穩妥推進專項整治工作，督促從業機構嚴格落實整改要求，逐步化解存量不合規業務，并及時將涉嫌非法集資等違法違規問題的從業機構移送相關部門或機制。

這位負責人介紹，2016年4月以來人民銀行牽頭開展了互聯網金融風險專項整治工作，積極穩妥化解互聯網金融領域風險。當前互聯網金融領域非法集資專業化趨勢明顯。一些不法組織和個人假借迎合國家政策，未取得相關牌照從事互聯網金融業務，以具體項目和線上投資标的等為依托，包裝專業規範的合同文本和業務流程，手法極具迷惑性，增加了投資者辨别難度。

同時，非法集資新型方式層出不窮。随着專項整治工作的深入推進，互聯網金融主要領域的風險得到有效識别和管控，但新型業務不斷冒頭。一些不法分子以代币發行融資(IC0)、各類虛擬貨币等“互聯網金融創新”為幌子進行非法集資，噱頭更為新穎、隐蔽性更強。

此外，線上宣傳和線下推廣相結合。一些非法集資平台通過線上大肆宣傳和線下門店推廣的方式發展人員加入，短期内迅速斂財，由于投資者衆多且分散，一旦平台出現問題“跑路”，投資者資金難以追回。

另外，“多頭在外”躲避監管打擊。一些非法集資涉案人員通過藏身境外、租用境外服務器搭建網絡集資平台、將涉案資金非法轉移至境外等方式躲避國内監管打擊，使得案件偵破難度加大。

據悉，下一步人民銀行將繼續按照《國務院關于進一步做好防範和處置非法集資工作的意見》(國發(2015)59号)(以下簡稱“59号文”)的職責分工做好以下工作：

一是配合司法部推動《處置非法集資條例》和《非存款類放貸組織條例》出台。

二是按照59号文的要求，密切監測民間借貸利率運行情況，引導民間借貸利率、用途和借款方式合理化，壓縮非法集資活動生存空間。

三是繼續依托反洗錢系統做好非法集資監測工作。通過完善制度、進一步加強與執法機構的合作和加強對報告機構可疑交易報告工作的監督與指引，切實提升非法集資類可疑交易報告的情報價值。

四是會同互聯網金融風險專項整治工作領導小組相關成員單位繼續做好互聯網金融風險防範化解，積極穩妥推進專項整治工作，督促從業機構嚴格落實整改要求，逐步化解存量不合規業務，并及時將涉嫌非法集資等違法違規問題的從業機構移送相關部門或機制。

五是加強社會信用體系建設，會同部際聯席會議各成員單位，切實推進政務信息公開與共享，構建守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度，營造誠實守信的信用環境。

六是繼續做好金融消費者權益保護工作，通過金融知識普及和教育活動，提升消費者的金融素養，增強其風險意識和為自己決策負責的意識，幫助消費者理智選擇金融服務，降低其卷入非法集資案件的風險。

來源：中國證券網

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