中央政治局：要推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展

新華社4月23日消息，中共中央政治局4月23日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關于新時代加強黨政軍警民合力強邊固防的意見》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議認為，今年以來，面對錯綜複雜的國内外形勢，各地區各部門按照黨中央部署，堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展的要求，以供給側結構性改革為主線，銳意進取，紮實工作，經濟運行延續了穩中向好態勢。一季度主要指标總體穩定、協調性較好，内需拉動作用增強，工業和服務業協同性較好。結構調整對經濟發展的支撐作用明顯，供給側結構性改革不斷深化，新産業成長和傳統産業轉型升級態勢良好，經濟運行内在穩定性有效提升，質量效益保持較好水平，推動高質量發展取得良好開端。

會議強調，中央財經委員會召開第一次會議，對打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰”進行部署。博鳌亞洲論壇2018年年會成功舉辦，我國宣布擴大開放新的重大舉措。黨中央決定支持海南建設自由貿易試驗區、逐步建設中國特色自由貿易港，釋放深化改革開放強烈信号。

會議指出，我國經濟周期性態勢好轉，但制約經濟持續向好的結構性、深層次問題仍然突出，“三大攻堅戰”還有不少難題需要攻克，世界經濟政治形勢更加錯綜複雜。要增強憂患意識、堅持問題導向，着力解決突出矛盾和問題。

會議強調，完成全年目标任務需要付出艱苦努力。關鍵是要主動同高質量發展的要求對表，對得上的加緊推，對不上的及時改。要加強頂層設計，抓緊出台推動高質量發展的指标體系、政策體系、标準體系、統計體系、績效評價、政績考核辦法，使各地區各部門在推動高質量發展上有所遵循。要支持各地區結合實際積極探索推動高質量發展的途徑。

會議要求，各地區各部門要全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央經濟工作會議和政府工作報告各項部署，做好下一步工作。首先要全力打好“三大攻堅戰”，同時要堅持積極的財政政策取向不變，保持貨币政策穩健中性，注重引導預期，把加快調整結構與持續擴大内需結合起來，保持宏觀經濟平穩運行。要深化供給側結構性改革，更多運用市場化法治化手段化解過剩産能，加強關鍵核心技術攻關，積極支持新産業、新模式、新業態發展，繼續簡政放權，減稅降費，降低企業融資、用能和物流成本。實施好鄉村振興戰略。要更加積極主動推進改革開放，深化國企國資、財稅金融等改革，盡早落實已确定的重大開放舉措。要推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展，及時跟進監督，消除隐患。要加大保障改善民生工作力度，加強基本公共服務，解決好群衆關心的關鍵小事。

會議指出，黨政軍警民合力強邊固防是我國邊海防的獨特優勢。新時代鞏固黨政軍警民合力強邊固防，對于加強黨對邊海防工作集中統一領導、實現建設強大穩固現代邊海防戰略目标具有十分重要意義。要統一思想，凝聚共識，增強責任擔當和進取精神，加緊推進各項工作，為建設強大穩固的現代邊海防奠定堅實基礎。

會議強調，要加強黨的集中統一領導，沿邊沿海各級黨委要落實主體責任，抓好黨的邊海防方針政策貫徹落實，完善集中統一領導的制度機制，強化重大工作的頂層設計、總體布局、協調推進，切實將各方面各領域力量融起來、工作統起來。要強化統籌協調、健全制度機制、搞好齊抓共管、推進依法治邊，進一步完善邊海防力量體系，走開軍民融合共建邊海防的路子，推動軍地聯防聯管，落實相關保障措施。要統籌強邊固防和“一帶一路”建設、脫貧攻堅、興邊富民、生態保護等工作，促進邊境地區經濟社會發展和對外開放，維護沿邊沿海地區和管轄海域安全穩定與繁榮發展。

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