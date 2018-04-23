【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五下跌，科技股領跌。道瓊斯指數下跌 0.8% 至 24,463 點；標準普爾指數下跌 0.9% 至 2,670 點；納斯達克指數下跌 1.3% 至 7,146 點。朝鮮宣布中止核試驗；美國財長表示考慮來華進行經貿問題磋商。

油價上週五上升，紐約 6 月期油上升 0.1% 至每桶 68.40 美元。金價下跌，因美聯儲官員講話提振美國加息預期，令美元走高。紐約 6 月期金下跌 0.8% 至每盎司 1,338.3 美元。

香港和內地股市上週五下跌。台積電（TSMC.US）下調全年收入預測，暗示蘋果手機需求放緩，蘋果概念股下跌，瑞聲科技（2018.HK）及舜宇光學（2382.HK）分別走低 7.3% 及 5.6%；航空股也錄得較大跌幅；波司登（3998.HK）發布盈利預喜，股價大漲 9.2%，加上卡賓（2030.HK）上升 10.7%，帶動鞋類及服裝類消費股逆市上漲。個股方面，中車時代電氣（3898.HK）2018 年首季業績倒退，股價下跌 1.7%。恒生指數下跌 0.9% 至 30,418 點， 國企指數下跌 1.5% 至 12,054 點，香港股市成交金額減少 13.6% 至 993 億港元。上證綜合指數下跌 1.5% 至 3,072 點，滬深兩市成交金額減少 8.1% 至人民幣 4,419 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國聯通（762.HK）公布 2018 年第一季業績，收入人民幣 749 億元，按年上升 8.6%（其中服務收入同比增長 8.4% 至人民幣 666 億元），因經營費用升幅較緩及財務費用同比減少人民幣 8.6 億元，股東應佔溢利錄得人民幣 30.1 億元，同比大增 248.7%。

◇ 中國移動（941.HK）公布 2018 年第一季營運收入為人民幣 1,855 億元，同比增長 0.8%，其中通信服務收入為人民幣 1,667 億元，按年上升 3.6%，若對上年同期收入採用新收入準則口徑靜態模擬測算後，通信服務收入可比口徑同比增長 7.0%；股東應佔溢利為人民幣 258 億元，按年增長 4.1%。

◇ 華潤水泥（1313.HK）公布 2018 年第一季業績，營業額 80.5 億港元，同比增長 39.4%（銷量按年上升 8.6%），因毛利率同比改善 7.4 個百分點至 36.5%，加上一般及行政費用同比下降，股東應佔溢利 17.9 億港元，按年大增 196.4%。

◇ 平安好醫生（1833.HK）運營中國最大規模互聯網醫療健康平台，公司通過平台提供隨時隨地的按需醫療健康服務。截止 2017 年年底，註冊用戶、平均月活躍用戶及平均月付費客戶分別為 1.9 億、3,290 萬及 90 萬，付費比率為 2.7%，每名付費客戶平均收入為人民幣 177 元。於 2017 年，平安集團所認購公司的服務及產品佔總收益 46.4%，平安將於上市後持有公司 39.3% 股權。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 2.8、6.0 及 18.7 億元；股東應佔虧損分別為人民幣 3.2、7.6 及 10.0 億元（2017 年匯兌虧損同比增加人民幣 4.2 億元）。公司預計 2018 年將產生大額虧損，及或於未來繼續出現虧損及負經營現金流。公司今天起至 4 月 26 日招股，預計 5 月 4 日上市，招股價介乎 50.8-54.8 港元，淨集資額約 82.5 億港元（招股價中位數），市值介乎 542-585 億港元。

◇ 中國人壽（2628.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季股東應佔溢利將按年增加約 110%-130% 至人民幣 129-141 億元，核心股東應佔淨利潤亦同比增加 110%-130% 至人民幣 129-142 億元。主要因 2018 年第一季度傳統險準備金折現率假設的更新減少了保險合同準備金。

◇ 聯想控股（3396.HK）獲中國證監會發言人口頭確認公司被選為第一家參與 H 股全流通試點項目的公司。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)