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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月20日 交易日  
  
停止融資       融資分配         停止融券          融券分配  股價波動     降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                            過    劇     融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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元大S&P500正2  元大台灣50正2    元大中型100                 中和                   昶和      東泥      達欣工
宏洲           富邦上証正2      富邦科技                    大東                   大統染    興泰
嘉裕           元大滬深300正2   元大台商50                  本盟                   海悅      達新
東華           國泰中國A50正2   富邦摩台                    永冠-KY                銘旺科    立益
大東           富邦H股正2       富邦發達                    強信-KY                卓越      怡華
立益           群益臺灣加權反1  富邦金融                    科妍                   統領      昶和
佳和           正道             元大MSCI台灣                上緯投控                         大統染
昶和           友旺             永豐臺灣加權                康聯-KY                          亞崴
三洋紡         同開             富邦日本                    中鋼構                           程泰
本盟           悠克             國泰日經225                 世紀鋼                           科妍
瑞利                            元大日經225                 國巨                             士紙
樂士                            元大美債7-10正2             海悅                             東明-KY
正峰新                          元大美債7-10反1             威盛                             世紀鋼
億泰                            元大S&P日圓反1              映泰                             映泰
毛寶                            富邦歐洲                    統懋                             隴華
燁興                            FH彭博高收益債              太空梭                           世芯-KY
中鴻                            FH彭博新興債                麗臺                             拓凱
聚亨                            第一金工業30反1             強茂                             傳奇
千興                            FH富時高息低波              海華                             東科-KY
威致                            亞泥                        柏承                             亞弘電
華豐                            味全                        晶心科                           華友聯
首利                            味王                        無敵                             遠雄來
麗正                            愛之味                      偉聯                             夏都
東訊                            泰山                        裕豐                             欣欣
華泰                            福壽                        台南-KY                          統領
錸德                            台榮                        杜康-DR                          杜康-DR
倫飛                            福懋油                      陽光能源-DR                      晨訊科-DR
威盛                            聯華                        慶豐富                           友佳-DR
銘旺科                          聯華食                      川飛                             精熙-DR
統懋                            興泰                                                         一零四
翔耀                            台苯                                                         欣天然
太空梭                          上曜                                                         新海
新利虹                          大洋                                                         秋雨
麗臺                            恆大                                                         欣高
華映                            炎洲                                                         台數科
吉祥全                          遠東新                                                       南六
憶聲                            宏洲                                                         基勝-KY
科風                            廣豐                                                         威宏-KY
建碁                            嘉裕                                                         波力-KY
和鑫                            東華                                                         政伸
力特                            大東                                                         吉源-KY
喬鼎                            立益
正達                            佳和
晟鈦                            聯發
新世紀                          聚隆
誠創                            南緯
嘉威                            昶和
力銘                            大統染
亞太電                          三洋紡
達能                            台南
清惠                            弘裕
慧友                            本盟
勁永                            聚陽
捷泰                            正道
互億                            永大
天瀚                            瑞利
迅杰                            中興電
華上                            亞力
光麗-KY                         日馳
元晶                            鑽全
華冠                            樂士
裕豐                            正峰新
寶徠                            巨庭
新建                            喬福
皇普                            錩泰
日勝生                          上銀
台船                            百達-KY
台南-KY                         大同
康師傅-DR                       瑞智
聖馬丁-DR                       智伸科
神州-DR                         寶一
耀傑-DR                         高力
同方友友-DR                     華電
晨訊科-DR                       億泰
友佳-DR                         榮星
陽光能源-DR                     合機
精熙-DR                         台肥
中福                            毛寶
雷虎                            日勝化
中視                            喬山
秋雨                            和康生
慶豐富                          神隆
國光生                          景岳
                                旭富
                                德淵
                                冠軍
                                和成
                                華紙
                                燁興
                                高興昌
                                第一銅
                                中鴻
                                聚亨
                                千興
                                威致
                                海光
                                中橡
                                華豐
                                鑫永銓
                                六暉-KY
                                申豐
                                中華
                                麗清
                                首利
                                信錦
                                川湖
                                麗正
                                東訊
                                華泰
                                精英
                                錸德
                                敬鵬
                                廷鑫
                                倫飛
                                威盛
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                新利虹
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                華新科
                                宏達電
                                憶聲
                                星通
                                文曄
                                科風
                                建碁
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                立德
                                正達
                                晟鈦
                                虹冠電
                                聯德
                                新世紀
                                玉晶光
                                台端
                                誠研
                                綠能
                                誠創
                                嘉威
                                通嘉
                                力銘
                                宏致
                                亞太電
                                達能
                                太極
                                立積
                                傳奇
                                鑫禾
                                虹堡
                                清惠
                                慧友
                                聚碩
                                上福
                                金橋
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                巨路
                                居易
                                天瀚
                                迅杰
                                康舒
                                淳安
                                華上
                                樺漢
                                君耀-KY
                                光麗-KY
                                元晶
                                鈺邦
                                矽創
                                華冠
                                凌巨
                                南茂
                                無敵
                                菱光
                                裕豐
                                寶徠
                                新建
                                冠德
                                皇普
                                宏盛
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                                台驊投控
                                遠雄港
                                四維航
                                華園
                                晶華
                                臺企銀
                                第一保
                                群益證
                                欣欣
                                台南-KY
                                大洋-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
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                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                巨騰-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                匯僑
                                雷虎
                                大華
                                欣巴巴
                                豐泰
                                美利達
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                裕融
                                佳龍
                                國光生
                                佐登-KY
                                jpp-KY
                                億豐
                                泰昇-KY
                                政伸
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