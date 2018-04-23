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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月20日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券          融券分配  股價波動   降    低  股    權  成 交 量 融券餘額 >=
                                                 過    劇   融資成數  過度集中  過度異常 融資餘額60%
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合世       和勤      富邦美債1-3                 達爾膚               新昕纖    德麥
易威       永捷      富邦美債7-10                凱柏實業             謚源      世坤
穆拉德     凱衛      富邦美債20年                遠昇                 東林      萬國通
南璋       樺晟      元大美債7-10                點晶                 欣厚-KY   新昕纖
勝昱       海灣      元大美債1-3                 振維                 友銓      聚紡
飛寶企業   晟楠      元大投資級公司債            大峽谷-KY            達威      興采
精確       寶得利    元大中國債3-5               太欣                 松崗      直得
宏易       昇華      群益15年IG電信債            立衛                 三圓      泰茂
唐鋒                 群益15年IG科技債            青雲                 雙喜      至興
榮群                 群益10年IG金融債            建達                 力泰      萬在
天宇                 國泰5Y+新興債               撼訊                 理銘      瑞穎
新零售               國泰1-5Y高收債              上揚                 雅茗-KY   大恭
力新                 合世                        松崗                 亞都      美琪瑪
恩得利               訊聯                        沛亨                 東凌-KY   雙邦
李洲                 美時                        保銳                 關中      致振
凱柏實業             易威                                             隆中      韋僑
遠昇                 穆拉德                                           時報      威潤
及成                 晟德                                             欣泰      唐榮
鑫龍騰               大樹                                                       世豐
和進                 盛弘                                                       凌網
耀勝                 其祥-KY                                                    李洲
倚強                 南璋                                                       港建
錦明                 勝昱                                                       至寶電
鑫創                 冠好                                                       點晶
廣寰科               新昕纖                                                     幸康
點晶                 飛寶企業                                                   矽瑪
建舜電               聚紡                                                       迎輝
泰谷                 宏佳騰                                                     重鳥鵬
典範                 宇隆                                                       東林
長天                 精確                                                       晟楠
益通                 宏易                                                       營邦
振維                 慶騰                                                       友銓
鴻翊                 唐鋒                                                       昇益
迎輝                 台蠟                                                       三聯
欣厚-KY              福盈科                                                     合邦
兆遠                 美琪瑪                                                     業強
系統電               聚和                                                       訊達
世紀                 長盛                                                       亞銳士
華容                 聯光通                                                     安碁
建榮                 前鼎                                                       迅德
立衛                 新復興                                                     倉和
天揚                 通訊-KY                                                    三圓
鈺創                 榮群                                                       力泰
合正                 天宇                                                       理銘
寶聯通               唐榮                                                       惠普
昇益                 富強                                                       安心
凱鈺                 新零售                                                     燦星旅
德宏                 凱衛                                                       高野
合邦                 力新                                                       亞都
萬旭                 恩得利                                                     老爺知
驊宏資               濱川                                                       德記
久正                 李洲                                                       誠品生活
上揚                 凱柏實業                                                   華義
全譜                 僑威                                                       時報
易通展               遠昇                                                       琉園
安鈦克               及成                                                       旭然
元隆                 昇銳                                                       鼎創達
沛亨                 鑫龍騰                                                     捷必勝-KY
九暘                 和進                                                       明揚
凱碩                 樺晟                                                       綠河-KY
全達                 耀勝                                                       欣雄
奧斯特               倚強                                                       欣泰
保銳                 三顧
立碁                 至寶電
越峰                 錦明
英格爾               千如
士開                 鑫創
志嘉                 廣寰科
富裔                 點晶
正德                 建舜電
燦星旅               旭品
富驛-KY              幸康
劍湖山               泰谷
德記                 典範
泰偉                 漢科
華義                 長天
得利影               益通
鼎創達               由田
花王                 位速
邦泰                 振維
                     鴻翊
                     迎輝
                     堡達
                     同致
                     逸昌
                     友威科
                     光頡
                     西勝
                     研勤
                     營邦
                     欣厚-KY
                     兆遠
                     昂寶-KY
                     IET-KY
                     華星光
                     邑昇
                     太欣
                     系統電
                     世紀
                     華容
                     建榮
                     立衛
                     天揚
                     鈺創
                     合正
                     金利
                     慕康生醫
                     寶聯通
                     昇益
                     凱鈺
                     德宏
                     中美晶
                     松普
                     寬魚國際
                     合邦
                     建達
                     廣運
                     九豪
                     萬旭
                     茂達
                     訊達
                     驊宏資
                     欣技
                     華電網
                     久正
                     安碁
                     合晶
                     豪勉
                     上揚
                     全譜
                     研通
                     松崗
                     易通展
                     沛波
                     方土昶
                     台燿
                     安鈦克
                     元隆
                     良維
                     沛亨
                     環球晶
                     光菱
                     九暘
                     凱碩
                     全達
                     能率網通
                     奧斯特
                     保銳
                     常珵
                     立碁
                     越峰
                     博智
                     新漢
                     英格爾
                     泰藝
                     森田
                     匯鑽科
                     聯上
                     士開
                     雙喜
                     志嘉
                     富裔
                     正德
                     燦星旅
                     富驛-KY
                     易飛網
                     劍湖山
                     亞都
                     老爺知
                     東凌-KY
                     德記
                     全家
                     大展證
                     泰偉
                     華義
                     鈊象
                     宇峻
                     歐買尬
                     大宇資
                     得利影
                     琉園
                     精剛
                     VHQ-KY
                     鼎創達
                     寶島科
                     新潤
                     花王
                     欣泰
                     富堡
                     大汽電
                     邦泰
                     合騏
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