[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 10509 0 00632R 元大台灣50反1 -44264 0 2888 新光金 6312 17732 2330 台積電 -25434 -38495 2371 大同 6265 1807 3481 群創 -6113 -16827 0050 元大台灣50 5105 -2207 5880 合庫金 -2592 -14550 2883 開發金 4941 11598 2891 中信金 -2463 909 2834 臺企銀 4585 19718 2367 燿華 -2398 -12170 00633L 富邦上証正2 4379 0 2317 鴻海 -2157 -59554 2353 宏碁 3469 -2146 2408 南亞科 -2105 160 00655L 國泰中國A50正2 3061 0 00676R 富邦臺灣加權反1 -2020 0 00677U 富邦VIX 2195 0 3231 緯創 -2017 -20661 00631L 元大台灣50正2 2188 0 2376 技嘉 -1916 -2028 2303 聯電 1643 22115 2474 可成 -1903 -347 1314 中石化 1537 1467 2313 華通 -1765 -6421 006205 富邦上証 1466 0 9904 寶成 -1506 -2639 6456 GIS-KY 1007 -353 2409 友達 -1454 -8606 2884 玉山金 988 2380 1605 華新 -1369 5271 00672L 元大S&P原油正2 952 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -1290 0 6153 嘉聯益 861 2361 2382 廣達 -1290 -18812 00675L 富邦臺灣加權正2 857 0 2492 華新科 -1281 1774 1102 亞泥 790 1261 2344 華邦電 -1239 -16216 2618 長榮航 727 8139 6116 彩晶 -1180 -23139 00708L 元大S&P黃金正2 696 0 1216 統一 -1163 3148 006206 元大上證50 672 0 1303 南亞 -1069 -3295 1444 力麗 663 4 2885 元大金 -925 16028 2856 元富證 632 653 2405 浩鑫 -891 -1144 2324 仁寶 590 -11958 2478 大毅 -831 -344 1519 華城 586 127 6005 群益證 -808 -2493 2340 光磊 552 756 3673 TPK-KY -806 -1763 0061 元大寶滬深 550 2095 2610 華航 -750 -7342 00692 富邦公司治理 524 2157 3514 昱晶 -737 -1094 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股