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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         10509         0    00632R 元大台灣50反1         -44264         0  
2888   新光金                  6312     17732    2330   台積電                -25434    -38495  
2371   大同                    6265      1807    3481   群創                   -6113    -16827  
0050   元大台灣50              5105     -2207    5880   合庫金                 -2592    -14550  
2883   開發金                  4941     11598    2891   中信金                 -2463       909  
2834   臺企銀                  4585     19718    2367   燿華                   -2398    -12170  
00633L 富邦上証正2             4379         0    2317   鴻海                   -2157    -59554  
2353   宏碁                    3469     -2146    2408   南亞科                 -2105       160  
00655L 國泰中國A50正2          3061         0    00676R 富邦臺灣加權反1        -2020         0
00677U 富邦VIX                 2195         0    3231   緯創                   -2017    -20661  
00631L 元大台灣50正2           2188         0    2376   技嘉                   -1916     -2028  
2303   聯電                    1643     22115    2474   可成                   -1903      -347  
1314   中石化                  1537      1467    2313   華通                   -1765     -6421  
006205 富邦上証                1466         0    9904   寶成                   -1506     -2639  
6456   GIS-KY                  1007      -353    2409   友達                   -1454     -8606  
2884   玉山金                   988      2380    1605   華新                   -1369      5271  
00672L 元大S&P原油正2           952         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -1290         0
6153   嘉聯益                   861      2361    2382   廣達                   -1290    -18812  
00675L 富邦臺灣加權正2          857         0    2492   華新科                 -1281      1774
1102   亞泥                     790      1261    2344   華邦電                 -1239    -16216  
2618   長榮航                   727      8139    6116   彩晶                   -1180    -23139  
00708L 元大S&P黃金正2           696         0    1216   統一                   -1163      3148  
006206 元大上證50               672         0    1303   南亞                   -1069     -3295  
1444   力麗                     663         4    2885   元大金                  -925     16028  
2856   元富證                   632       653    2405   浩鑫                    -891     -1144  
2324   仁寶                     590    -11958    2478   大毅                    -831      -344  
1519   華城                     586       127    6005   群益證                  -808     -2493  
2340   光磊                     552       756    3673   TPK-KY                  -806     -1763  
0061   元大寶滬深               550      2095    2610   華航                    -750     -7342  
00692  富邦公司治理             524      2157    3514   昱晶                    -737     -1094  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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