騰訊(00700-HK)ADR失守400元關

美國科技股普遍受壓，在ADR交易的港股升跌不一。港股ADR指數按比例計算，收報30365點，跌53點，跌0.18%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報396.19元，較港收市跌4.01元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.84元，較港收市升1.04元；港交所(00388-HK)ADR收報259.16元，較港收市跌1.04元。
內銀股向下內險上升，建設銀行(00939-HK)收報7.96元，較港收市跌0.1元；工商銀行(01398-HK)收報6.71元，較港收市跌0.06元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.96元，較港收市升0.21元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.16元，較港收市升0.24元；中石油(00857-HK)ADR收報5.85元，較港收市跌0.01元；中石化(00386)收報7.57元，較港收市升0.07元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.98元，較港收市跌0.12元；聯通(00762-HK)ADR收報10.45元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.66元，較港收市升0.01元。
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