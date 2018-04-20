◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 中和 昶和 東泥 達欣工 宏洲 富邦上証正2 富邦科技 大東 大統染 興泰 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 海悅 達新 東華 國泰中國A50正2 富邦摩台 永冠-KY 銘旺科 立益 大東 富邦H股正2 富邦發達 強信-KY 卓越 怡華 立益 群益臺灣加權反1 富邦金融 科妍 統領 昶和 佳和 正道 元大MSCI台灣 上緯投控 大統染 昶和 友旺 永豐臺灣加權 康聯-KY 亞崴 三洋紡 同開 富邦日本 中鋼構 程泰 本盟 悠克 國泰日經225 世紀鋼 科妍 瑞利 元大日經225 國巨 士紙 樂士 元大美債7-10正2 海悅 東明-KY 正峰新 元大美債7-10反1 威盛 世紀鋼 億泰 元大S&P日圓反1 映泰 映泰 毛寶 富邦歐洲 統懋 隴華 燁興 FH彭博高收益債 太空梭 世芯-KY 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 拓凱 聚亨 第一金工業30反1 強茂 傳奇 千興 FH富時高息低波 海華 東科-KY 威致 亞泥 柏承 亞弘電 華豐 味全 晶心科 華友聯 首利 味王 無敵 遠雄來 麗正 愛之味 偉聯 夏都 東訊 泰山 裕豐 欣欣 華泰 福壽 台南-KY 統領 錸德 台榮 杜康-DR 杜康-DR 倫飛 福懋油 陽光能源-DR 晨訊科-DR 威盛 聯華 慶豐富 友佳-DR 銘旺科 聯華食 川飛 精熙-DR 統懋 興泰 一零四 翔耀 台苯 欣天然 太空梭 上曜 新海 新利虹 大洋 秋雨 麗臺 恆大 欣高 華映 炎洲 台數科 吉祥全 遠東新 南六 憶聲 宏洲 基勝-KY 科風 廣豐 威宏-KY 建碁 嘉裕 波力-KY 和鑫 東華 政伸 力特 大東 吉源-KY 喬鼎 立益 正達 佳和 晟鈦 聯發 新世紀 聚隆 誠創 南緯 嘉威 昶和 力銘 大統染 亞太電 三洋紡 達能 台南 清惠 弘裕 慧友 本盟 勁永 聚陽 捷泰 正道 互億 永大 天瀚 瑞利 迅杰 中興電 華上 亞力 光麗-KY 日馳 元晶 鑽全 華冠 樂士 裕豐 正峰新 寶徠 巨庭 新建 喬福 皇普 錩泰 日勝生 上銀 台船 百達-KY 台南-KY 大同 康師傅-DR 瑞智 聖馬丁-DR 智伸科 神州-DR 寶一 耀傑-DR 高力 同方友友-DR 華電 晨訊科-DR 億泰 友佳-DR 榮星 陽光能源-DR 合機 精熙-DR 台肥 中福 毛寶 雷虎 日勝化 中視 喬山 秋雨 和康生 慶豐富 神隆 國光生 景岳 旭富 德淵 冠軍 和成 華紙 燁興 高興昌 第一銅 中鴻 聚亨 千興 威致 海光 中橡 華豐 鑫永銓 六暉-KY 申豐 中華 麗清 首利 信錦 川湖 麗正 東訊 華泰 精英 錸德 敬鵬 廷鑫 倫飛 威盛 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 麗臺 華映 吉祥全 華新科 宏達電 憶聲 星通 文曄 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 立德 正達 晟鈦 虹冠電 聯德 新世紀 玉晶光 台端 誠研 綠能 誠創 嘉威 通嘉 力銘 宏致 亞太電 達能 太極 立積 傳奇 鑫禾 虹堡 清惠 慧友 聚碩 上福 金橋 勁永 捷泰 互億 巨路 居易 天瀚 迅杰 康舒 淳安 華上 樺漢 君耀-KY 光麗-KY 元晶 鈺邦 矽創 華冠 凌巨 南茂 無敵 菱光 裕豐 寶徠 新建 冠德 皇普 宏盛 聯上發 日勝生 建國 工信 長虹 台船 益航 新興 榮運 大榮 華航 萬海 台航 漢翔 台驊投控 遠雄港 四維航 華園 晶華 臺企銀 第一保 群益證 欣欣 台南-KY 大洋-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 匯僑 雷虎 大華 欣巴巴 豐泰 美利達 新海 中視 秋雨 慶豐富 裕融 佳龍 國光生 佐登-KY jpp-KY 億豐 泰昇-KY 政伸