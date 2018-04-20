深交所聯合中國結算發布H股“全流通”試點業務細則

深交所網站消息，4月20日，中國結算和深交所聯合發布了《H股“全流通”試點業務實施細則(試行)》(以下簡稱《實施細則》)，并于當日起施行。

H股“全流通”是境外(主要是香港)上市公司相關股東所持的在境内登記、無法在境外上市流通的股份，轉登記至境外市場後，相應持有人通過中國結算在境外市場買賣該公司股份的相關安排。試點初期，先實現投資者減持賣出的功能。此次試點工作是加快推進新時代資本市場改革開放，深化境外上市制度改革的重要舉措，將進一步優化境内企業境外上市融資環境，對支持香港融入國家發展大局，促進香港金融市場穩定具有重要意義。

《實施細則》是規範H股“全流通”試點登記存管、交易結算業務的基礎性規則，包括總則、賬戶安排、跨境轉登記、存管和持有明細維護、交易委托與指令傳遞、清算交收、名義持有人服務、風險管理和附則共9章，共46條。登記存管上，試點股份完成跨境轉登記後，在境外以中國結算的名義記載于香港結算賬戶系統，在境内通過H股“全流通”專用賬戶實現試點股份的承載和明細維護;交易結算上，投資者通過境内證券公司提交相關股份賣出委托指令，最終在香港聯交所實現對試點股份的減持，獲得的港币劃入其按外匯管理要求開立的專用資金賬戶。

下一步，中國結算將按照中國證監會的統一部署，在《實施細則》的框架下，進一步發布H股“全流通”試點業務指南，并聯合深交所對相關參與方進行指導，共同穩妥有序推進試點準備工作，切實保障相關股東的合法權益，确保H股“全流通”試點平穩落地、穩健運行。

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