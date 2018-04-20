人民日報評雄安規劃綱要獲批：建設高質量發展的全國樣板

這是一個振奮人心的消息。河北雄安新區設立一周年之際，黨中央、國務院對《河北雄安新區規劃綱要》作出批複，同意實施這一規劃，雄安新區迎來高标準建設開局的起步時刻。一個荷塘葦海、城綠交融、創新驅動、宜居宜業的現代化城市，在藍圖中依稀可見。

匠心獨運丹青手，萬裡山河起宏圖。一年前，以習近平同志為核心的黨中央作出設立河北雄安新區的重大決策部署，擘畫推動京津冀協同發展的千年大計。“着眼建設北京非首都功能疏解集中承載地，創造‘雄安質量’和成為推動高質量發展的全國樣板，建設現代化經濟體系的新引擎”，《河北雄安新區規劃綱要》深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，明确了雄安新區規劃建設的指導思想、功能定位、建設目标、重點任務和組織保障等各項内容，充分體現出“雄安質量”的明确要求和“全國樣板”的高點定位，為雄安新區建設提供了清晰的遵循。

思深方益遠，謀定而後動。雄安新區從設立之初，就确定了建設綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示範區、開放發展先行區，努力打造貫徹落實新發展理念的創新發展示範區的戰略目标。雄安新區規劃綱要圍繞這一目标，按照習近平總書記提出的“四個堅持”要求，堅持世界眼光、國際标準、中國特色、高點定位，堅持生態優先、綠色發展，堅持以人民為中心、注重保障和改善民生，堅持保護弘揚中華優秀傳統文化、延續曆史文脈，體現出很強的戰略性、前瞻性、指導性。把規劃綱要作為雄安新區規劃建設的基本依據，加強規劃組織實施，以釘釘子精神抓好各項工作落實，雄安新區必將成為我國現代化城市建設的典範。

樹起高質量發展的全國樣板，需要創新城市建設和區域發展的新模式，打造标杆工程。正如黨中央、國務院的批複中所指出的，無論是科學構建城市空間布局、合理确定城市規模，還是營造優質綠色生態環境、建設宜居宜業城市，抑或是實施創新驅動發展、實現城市智慧化管理，雄安新區都體現出不同于一般意義上新區的高标準定位。雄安新區必須把改革開放作為發展的根本動力，勇于開展符合我國未來發展方向、對全國起重要示範帶動作用、對雄安新區經濟社會發展有重要影響的體制機制改革創新，積極探索可複制可推廣的經驗，努力打造改革開放新高地。

樹起高質量發展的全國樣板，需要保持曆史耐心、強化戰略定力，打造曆史工程。在平地上規劃建設一座經得起曆史檢驗的城市，沒有先例可循也沒有模式可依，按照規劃藍圖抓好管控和落實尤顯重要。從建設千年秀林、疏浚自然水脈、修複曆史景觀，到系好第一顆扣子，拒絕炒房、炒地、炒戶籍、炒房租，雄安新區建設在尊重城市建設規律、合理把握開發節奏上已經牛刀小試。下一步，要按照習近平總書記的囑托，激發“功成不必在我”的精神境界，嚴格落實黨中央部署和規劃方案，“精心推進不留曆史遺憾”，一茬接着一茬幹，努力建設一座高水平的社會主義現代化城市，給子孫後代留下一筆經得起檢驗的曆史遺産。

40年改革開放，從深圳特區到浦東新區，再到今天的雄安新區，我們對改革發展規律的認識不斷深化，對社會主義建設規律的認識不斷深化。踏上新時代更加壯闊的曆史征程，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，按照高質量發展要求，我們必將在神州大地繪就更加壯美的中國畫卷。

來源：人民日報

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