【港股100強】浦發張麗：中資企業在港地位不斷上升 未來發展機會更大

於本屆香港上市公司發展高峰論壇暨「港股100強」頒獎典禮上，浦發銀行香港分行行長、香港中國金融協會常務副主席張麗稱，經過六年的發展，「港股100強」評選活動逐漸有了自身的市場地位，並已經成為香港證券市場的一個風向標。

香港證券市場經過100多年發展，逐漸成為全球證券市場第八強。張麗稱，在香港市場中，容納了超過1800家優秀企業，這些企業與整個香港地區經濟的發展息息相關。而隨著上市新規出台之後，香港市場還將吸引更多高科技企業的到來。

而中資企業在香港有著舉足輕重的地位，張麗表示，自1997年至今，香港的中資金融機構發展迅速，無論是商行、投行、證券、基金亦或是保險，中資企業的市場地位都在不斷增加，而未來發展的動力和機會也會越來越大。

自2008年香港中國金融協會誕生以來，它既抵抗住了全球金融危機，亦抓住了當下的發展機會。張麗稱，未來香港中資金融機構協會的各成員，都可以成為優秀企業發展的後備金融動力。

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