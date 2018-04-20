【港股100強】張華峰: 冀5月首只新經濟股掛牌

港交所將於4月30日接受同股不同權新經濟公司來港上市申請，立法會金融服務界議員張華峰表示，冀望5月份香港迎來首只新經濟股上市。

張華峰於4月19日出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017「港股100強」頒奬典禮時表示，預料下周初，港交所會就同股不同權及第二上市地位諮詢文件作出結論，期望5月可以開始接受申請。若一切順利，5月或有同股不同樣的新經濟股份掛牌上市。

他在大會上表示，過去開放改革40年以來，祖國已取得不少成就，並已晉身成為 第二大經濟強國，人民生活得到好大的改善，生產模式亦正要從 勞工密集，轉向高新科技產業進發，而這正是習近平主席在十九大上表明要向社會主義現代化強國的動力來源。

現時，祖國兩大重要經濟發展計劃，即一帶一路和大灣區規劃，金融是當中的龍頭行業，而新經濟企業，包括創新科技、生物科技，以至人工智能企業，將會成為經濟發展的火車頭，亦會成股票市場的新亮點。

但2015年，因香港市場對同權不同股的上市架構未有共識，令到阿里巴巴去了美國上市，它的市值由2014年的1676億美元，已倍增至現時4,500億美元。不少人都對失去大刁感到心痛、後悔。

吸取了這項教訓，特區政府決定不可以再坐失良機，由財爺做主席的金融督導委員會對引入同權不同權開綠燈，港交所去年底以來，經過兩輪諮詢之後，市場反應正面。由於這類新經濟業的創業者，有頭腦、有技能、有創意，缺資金，故為保障他們在公司的主導地位，他認為應容許始創人可以擁有同股不同權的 特殊待遇，一股最多十票。這些公司門檻相當高，最少市值100億港元，同時要有最少10億港元收入，市值400億港元以上才可豁免。

他亦贊同生物科技公司只需15億市值，可以「免盈利」申請上市，因海外對此已有一套比較成熟的監管模式，引入這類股份可加強市場對新濟股份的吸引力。但細節或要清楚些，避免「啤殼」上市，或掛羊頭賣狗肉。

沒有集體談判權，如何保障投資者? 有建議設立以日子為限的「日落條款」，但他對此有保留，因為創辦人只要好好為 公司業務打拼，有佳績，假若限制了寬免權限年期，如5年、10年，這或促使他們到其他市場上市。但贊成如因身故，轉換股權等因素，就不應再享有同股不同權。

要保障投資者，他認為可以從多幾個途徑去處理，包括加強投資者教育，提醒他們必須做好風險管理；做好企業管治，增加這些公司的透明度；港交所上市委員會要做好把關工作，做好上市審批工作，力求避免公司帳目 及業務性質沒有弄虛作假。

對於企業應否也同樣擁有同股不同權待遇這爭議，仍有待市場研究才決定，但他個人認為新制度原意是讓有能力的人領導公司，這將與初心有所分別。

他又建議，恒指公司應加快研究把「同股不同權」納入恒指成份股，因為這些公司的市值高達100億元以上，規模已相當具代表性。2006年恒指亦加入了H股，結果吸引更多金融產品追蹤恒指，帶動恒指屢創新高。

對於內地也在積極推動以中國預託證券CDR方式吸引同股不同權公司回內地上市，他認為可與香港市場互補；內地的規則較香港嚴格，而香港優勢是接觸到更多國際投資者，而上市規則亦相對較穩定，風險管控嚴格。他相信創意經濟將可帶動整個區域發展，做到互惠互利。

同時，他對港股100強活動給予高度肯定，認為將促進整個大灣區及一帶一路的發展。

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